10 алтернативи на Azure DevOps за безпроблемно внедряване на проекти

В днешния безмилостно динамичен технологичен свят доставката на софтуер не е лесна задача.

Но с подходящите инструменти за разработка можете да ускорите времето за пускане на пазара и да спечелите конкурентно предимство.

Azure DevOps често се смята за мощна опция, но подходяща ли е за вас? Отговаря ли на вашите уникални нужди и бюджет? Това са важни въпроси, а проучването на опциите може да се окаже трудна задача.

Ето защо, заедно с експертите от ClickUp, проучих, тествах и съставих списък с 10-те най-добри алтернативи на Azure DevOps. Този наръчник е създаден, за да опрости процеса на вземане на решения.

Независимо дали сте малък стартъп или голямо предприятие, в този списък ще намерите решение, което ще подобри вашата DevOps игра.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Azure DevOps?

Преди да преминем към списъка с най-добрите алтернативи на Azure DevOps, нека ви запозная с ключовите функции, които трябва да търсите в избрания от вас инструмент. Ето шестте основни елемента на ефективните алтернативи:

Цялостно управление: Идеалните инструменти разполагат с функции за планиране, проследяване и визуализация. Решението трябва да поддържа методологиите Scrum и Agile за ефективно и прозрачно внедряване.

Контрол на версиите и сътрудничество: Ефективното управление на хранилището на базата на Git е от решаващо значение за сътрудничеството, разклоняването и сливането на код. Вашият инструмент също трябва да е лесен за използване, за да се гарантира гладка работа в екип и да се избегнат конфликти.

CI/CD пипалини: Възможностите Възможностите за автоматизация на DevOps помагат за безпроблемно създаване, тестване и внедряване на код в различни среди. Използването на решения като AI в DevOps помага за ускоряване на разработката и общото време за пускане на пазара.

Персонализиране и гъвкавост: Търсете инструменти с адаптивни работни процеси, персонализирани табла и функции за безпроблемна интеграция. Това позволява на бизнеса да конфигурира CI/CD според своите уникални процеси и предпочитания.

Мащабируемост: Мащабируемостта включва гъвкав брой потребители и възможност за създаване на конфигурации. По този начин решението трябва да расте заедно с вашия екип и проекти, като се справя с нарастващата сложност и обем.

Леснота на използване и въвеждане: Кратката крива на обучение намалява загубите на производителност и разходите за обучение. Следователно, алтернативата на Azure DevOps трябва да има лесен за използване интерфейс и достъпна документация за обучение.

💡 Професионален съвет: Разгледайте как изкуственият интелект може да трансформира вашите DevOps практики, като направи създаването и управлението на софтуер по-ефективно и надеждно.

10-те най-добри алтернативи на Azure DevOps, които можете да използвате

Ето 10-те най-добри и най-надеждни алтернативи на Azure DevOps:

1. ClickUp (най-подходящ за DevOps, фокусиран върху управлението на проекти)

Планирайте, създавайте и доставяйте целия цикъл на разработка с Project Management for Software Teams на ClickUp

За софтуерни екипи, които искат да съчетаят отличното изпълнение на проекти с задачите по внедряването, ClickUp е най-изчерпателната алтернатива на Azure DevOps. Като експерт в управлението на проекти, той минимизира времето за доставка и максимизира ефективността на проектите.

ClickUp for Software Teams е решение, специализирано в безпроблемно внедряване на софтуер. От управление на задачи до интеграция на git хранилище, ClickUp помага за създаването на бързи и обширни CI/CD пипалини. Това решение на ClickUp поддържа и агилно управление на проекти и безпроблемно сътрудничество, гарантирайки, че всяка фаза от вашия проект протича гладко.

Друго огромно предимство, което открих при използването на ClickUp, е, че платформата предлага готови за употреба шаблони, които ви спестяват усилията и времето за персонализиране на решенията.

Създавайте пътни карти за разработка и внедрявайте софтуер безпроблемно с шаблона за разработка на софтуер ClickUp

Шаблонът за разработка на софтуер ClickUp променя правилата на играта за безпроблемно сътрудничество и проследяване на напредъка на CI/CD в реално време. Разширените функции за управление на задачите и автоматизация на шаблона оптимизират всичко – от създаването на пътна карта до отстраняването на бъгове.

Той също така поддържа софтуерните екипи в същото пространство за сътрудничество с други функции, като качество, дизайн и продажби.

Ето няколко причини, поради които ClickUp е идеален инструмент за управление на DevOps проекти:

Структурирайте непрекъснатото интегриране и внедряване в спринтове и фази с над 14 предварително проектирани етикета.

Визуализирайте планирането и внедряването на проекта си с персонализирани изгледи само за няколко секунди. Всъщност изгледът „Табло“ и изгледът „Списък“ са идеални за проследяване на капацитета на работната натовареност и напредъка на екипа.

Приоритизирайте съществените етапи на разработката и повишете отчетността с помощта на персонализирани полета като MoSCoW (must-have, should-have, could-have и won’t-have).

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Овладяването на всички инструменти и функции за управление на проекти може да отнеме време.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. GitHub (най-подходящ за съвместен контрол на версиите и проекти с отворен код)

чрез GitHub

GitHub е идеален вариант за компании с много заинтересовани страни и екипи. Неговата безпроблемна съвместна работа и контрол на версиите поддържат CI/CD отговорен и бърз.

GitHub се интегрира безпроблемно с инструменти като pull requests и actions, което улеснява споделянето и управлението на код. Независимо дали работите самостоятелно или в екип, това софтуерно решение гарантира, че проектите остават организирани и мащабируеми с минимални затруднения.

Най-добрите функции на GitHub

Осигурява стабилна съвместна работа по кода и инструменти за контрол на версиите.

Насърчава голяма и активна общност за подкрепа и принос

Интегрира се с обширна екосистема от инструменти и услуги на трети страни

Ограничения на GitHub

Фокусира се предимно върху управлението на кода, а не върху целия жизнен цикъл на DevOps.

Функциите за управление на проекти са по-малко всеобхватни от специализираните инструменти.

Цени на GitHub

Безплатно

Екип: 4 $/месец на потребител

Enterprise: 21 $/месец на потребител

Оценки и рецензии в GitHub

G2: 4,7/5 (над 2100 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 6000 отзива)

3. Jenkins (Най-добър за персонализиране на CI и автоматизация на работния процес)

чрез Jenkins

Друг класически инструмент за DevOps е Jenkins на Kohsuke Kawaguchi. Този софтуер е добър избор за компании, които се нуждаят от безпроблемна, но персонализирана CI/CD платформа.

Jenkins осигурява гъвкавост благодарение на отворения си код. Въпреки че не предлага инфраструктурни пакети, всеки инструмент, от който се нуждаете, може лесно да се интегрира с Jenkins, за да създадете персонализиран CI/CD пайплайн. Друга функция, на която да обърнете внимание, е цялостната автоматизация на DevOps работния процес.

Най-добрите функции на Jenkins

Предлага несравнима гъвкавост и персонализация за DevOps пипалини

Разполага с широка екосистема от плъгини за разширяване на функционалността

Поддържа практически всяка платформа и технологичен стек

Ограничения на Jenkins

Потребителският интерфейс е остарял и сложен

Настройката и поддръжката могат да отнемат много време.

Изисква технически познания за ефективна конфигурация

Цени на Jenkins

Отворен код и безплатен (не включва опции за облак и инфраструктура)

Оценки и рецензии за Jenkins

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 550 отзива)

4. BitBucket (най-доброто за хостинг на Git хранилище)

чрез BitBucket

BitBucket, продукт на Atlassian, се отличава с комбинацията от контрол на версиите и сътрудничество с репозиториите си за изходен код, базирани на Git. Известен с обширните си възможности за хостинг на код, той също така оптимизира управлението на разработката чрез бърза интеграция с Jira и други инструменти на Atlassian.

Една от ключовите характеристики е неговата лека, но мощна функционалност за непрекъснато доставяне. Тази насоченост го прави отличен избор за ефективно доставяне на софтуер без компромиси.

Най-добрите функции на BitBucket

Предоставя неограничен брой частни хранилища безплатно

Предлага вградени CI/CD възможности за основни пипалини

Ограничения на BitBucket

Функциите на CI/CD са по-малко мощни от специализираните инструменти.

Потребителският интерфейс може да изглежда претрупан и по-малко интуитивен.

Забавя се при обработката на големи хранилища

Цени на BitBucket

Безплатно

Стандартен: 5 USD/месец на потребител (3 потребители), варира в зависимост от броя на потребителите

Премиум: 10 USD/месец на потребител (3 потребители), варира в зависимост от броя на потребителите

Оценки и рецензии за BitBucket

G2: 4. 4/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1300 отзива)

5. GitLab (най-доброто решение за цялостно управление на DevOps)

чрез GitLab

Когато бизнеса се нуждае от цялостно управление на DevOps, GitLab често е първата алтернатива на Azure DevOps, която идва на ум. Това решение предлага всичко – от контрол на версиите до CI/CD – на една платформа, което е отличителна черта, тъй като конкурентите обикновено разпределят тези функции или изискват интегриране на решения на трети страни.

GitLab също така предлага надеждна вградена сигурност и прозрачност, което го прави най-добрият избор за сигурно сътрудничество.

Най-добрите функции на GitLab

Предоставя цялостна DevOps платформа в едно приложение

Включва вградени CI/CD, сканиране за сигурност и управление на Kubernetes.

Предлага силна подкрепа от общността и активно развитие

Ограничения на GitLab

Може да изисква много ресурси и да работи бавно на по-слаб хардуер

Първоначалната настройка и конфигурация са доста сложни.

Цени на GitLab

Безплатно

Премиум: 29 $/месец на потребител

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Допълнения: Започва от 19 $/месец (GitLab Duo) и 15 $/месец на потребител (Enterprise Agile Planning)

Оценки и рецензии за GitLab

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1100 отзива)

6. Visual Studio (най-подходящ за пълноценно разработване и отстраняване на грешки)

чрез Visual Studio

Следващият в списъка с алтернативи на Azure DevOps е Visual Studio. След внимателно проучване установих, че този ветеран в разгръщането на софтуер е мощен инструмент за проекти в .NET и C#.

Visual Studio е специализиран в кодиране, отстраняване на грешки и изграждане. Тези ключови функции позволяват на потребителите да оптимизират ефективно работните процеси. Ако се нуждаете от стабилна, всеобхватна IDE с пълноценно разработване, Visual Studio е отличен избор.

Най-добрите функции на Visual Studio

Предоставя мощна IDE за разработка на .NET с вградени DevOps инструменти.

Интегрира се плътно с Azure DevOps и други услуги на Microsoft

Предлага мощни възможности за отстраняване на грешки и тестване .

Ограничения на Visual Studio

Фокусирани предимно върху технологиите на Microsoft и екосистемата .NET.

Може да бъде скъпо, особено за по-големи екипи

Кривата на обучение е стръмна за разработчиците, които са нови в IDE.

Цени на Visual Studio

Професионална версия: 45 USD/месец на потребител

Предприятие: 250 USD/месец на потребител

Програма за отворена стойност: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Visual Studio

G2: 4,5/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2900 рецензии)

7. Codeship (Най-доброто за бърза настройка на CI/CD)

чрез CloudBees

Codeship от CloudBees е идеален за компании, които работят по разнообразни проекти. Неговата простота в CI/CD подчертава скоростта и гъвкавостта. Всъщност интерфейсът на Codeship е идеален за настройване на тръбопроводи за внедряване без ненужна сложност.

Основният фокус на Codeship е предоставянето на бързи, адаптивни решения независимо от контекста или езиците за програмиране.

Най-добрите функции на Codeship

Опростява CI/CD с интуитивен, базиран в облака интерфейс

Предлага бърза настройка и лесна конфигурация

Поддържа паралелни сборки за по-бърза обратна връзка

Ограничения на Codeship

Опциите за персонализиране са ограничени в сравнение с други инструменти.

Цените са по-високи и може да не са подходящи за по-големи проекти или екипи.

Не е толкова всеобхватна, колкото другите зрели CI/CD платформи

Цени на Codeship

Стартово ниво: 49 $/месец

Essential: 99 $/месец

Мощност: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Codeship

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Buildkite (Най-доброто за мащабируеми CI/CD пипалини)

чрез Buildkite

Когато бизнеса се нуждае от скорост на корпоративно ниво, Buildkite е отличен избор. Той предлага гъвкавост за изпълнение на билдове във всяка инфраструктура и хибридни облачни услуги.

Цялостната мащабируемост на Buildkite е идеална за бързо развитие и големи, сложни работни процеси. Това гарантира, че непрекъснатото доставяне расте успоредно с нуждите на бизнеса.

Най-добрите функции на Buildkite

Активира CI/CD пипалини във вашата собствена инфраструктура за максимален контрол

Осигурява бързи и мащабируеми сборки с паралелизация и кеширане.

Интегрира се с популярни инструменти за контрол на версиите и внедряване

Ограничения на Buildkite

Изисква технически познания за настройка и управление на агенти

Липсват вградени функции, които се намират в напълно управляваните CI/CD платформи.

Отстраняването на проблеми може да бъде предизвикателство поради разпределения характер на системата.

Цени на Buildkite

Безплатно

Предимство: Започва от 20 USD/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Buildkite

G2: 4,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Bamboo (най-подходящ за CI/CD с интеграция с Atlassian)

чрез Bamboo

Bamboo на Atlassian е софтуер за CI и внедряване, известен с опростяването на сложни структури. Като се има предвид, че 80% от компаниите в Fortune 500 използват продукти на Atlassian, това е добър избор за интегриране с екосистемата на марката.

Bamboo предлага своите услуги като централен сървър, който систематично планира и координира CI задачите. Той предлага и множество плъгини, които позволяват на бизнеса да качва изходни кодове.

Най-добрите функции на Bamboo

Интегрира се безпроблемно с Jira и Bitbucket за унифициран работен процес.

Предлага вградена поддръжка за широк спектър от задачи по изграждане и внедряване.

Предоставя подробни логове за изграждане и отчети за по-добро разбиране

Ограничения на Bamboo

Не е налично в облака или услугата

Може да бъде скъпо, особено за сложни тръбопроводи

Потребителският интерфейс е по-малко интуитивен и няма толкова разширени функции в сравнение с инструментите на конкурентите.

Цени на Bamboo

Център за данни: Започва от 1200 $/година

Оценки и рецензии за Bamboo

G2: 4. 1/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. TeamCity (Най-доброто за гъвкава автоматизация на изграждането)

чрез TeamCity

При прегледа на алтернативни DevOps инструменти за персонализирани сборки, TeamCity беше лесен избор. Решението е доста лесно за настройка, предлага подробни отчети и разполага с широки възможности за конфигуриране.

В допълнение, CI функциите на TeamCity също помагат за фина настройка, изграждане и автоматизация. Фокусът върху непрекъсната обратна връзка е друго предимство, което гарантира ефективни и ефикасни работни процеси.

Най-добрите функции на TeamCity

Осигурява мощни възможности за управление на изграждането и отчитане

Поддържа широк спектър от конфигурации за изграждане и внедряване

Предлага обширна история на изграждането и подробни логове за изграждането.

Ограничения на TeamCity

Сложен ценови модел

Остарял и сложен потребителски интерфейс

Първоначалната настройка и конфигурация могат да отнемат много време.

Цени на TeamCity

On-Premises Professional: Безплатно завинаги (за 3 агента за изграждане), започва от 359 USD/година на агент за изграждане (за повече от 3 агента за изграждане)

On-Premises Enterprise: Започва от 2399 $/година

Облачна услуга: Цена от 45 USD/месец за всеки агент за изграждане

Оценки и рецензии за TeamCity

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Оптимизирайте разработката на проекти с ClickUp

Оборудването на вашия екип с подходящия инструмент за разработка на софтуер е от съществено значение, за да се отговори на постоянно нарастващото търсене на иновации. Въпреки че ветеранските платформи като Azure DevOps са широко популярни, намирането на алтернатива, която отговаря на уникалните нужди на вашия бизнес, е от решаващо значение.

В списъка на 10-те най-добри алтернативи на Azure DevOps в това ръководство, ClickUp се отличава с своя всеобхватен набор от функции за изпълнение на проекти и разработка на софтуер. С над 30 мощни инструмента и повече от 1000 интеграции, ClickUp е най-добрият избор за безупречно внедряване на софтуер с максимална скорост.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и оптимизирайте управлението на DevOps!