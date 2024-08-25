Как да приложите рамката GIST за планиране на продукти

Създаването на успешен продукт е трудно. Между първоначалната идея, пригодността на продукта за пазара, дизайна, разработката и итерациите има стотици променливи елементи. По-големите продукти, като корпоративните приложения, или мащабните, като приложенията за социални медии, имат милиони аспекти, които работят в тандем.

Управлението на всичко това изисква стабилен, но адаптивен стратегически подход. Един от подходите, който набира популярност в последно време, е рамката GIST.

Нека се впуснем в дълбочина в тази концепция.

Какво е GIST планиране?

Рамката GIST

GIST е абревиатура от Goals (цели), Ideas (идеи), Step-Projects (етапни проекти) и Tasks (задачи).

Рамката GIST е гъвкав подход за планиране на продукти, чиято цел е да фокусира задачите върху целите, да елиминира ненужните управленски разходи и да добави повече гъвкавост в инженерния екип.

Създадена от Итамар Гилад, докато е работил в Google, GIST предлага алтернатива на използването на пътни карти в процеса на разработване на продукти. GIST свързва организационните цели с ежедневните задачи по линеен начин. Тя създава линия на видимост от големи цели като увеличаване на приходите до ежедневни задачи като „отстраняване на този бъг“.

GIST предлага различни хоризонти на планиране за всеки етап. Например, можете да зададете цели за тримесечието и да планирате задачи за седмица/спринт. Тя също така използва различни видове инструменти за проследяване на напредъка.

Нека видим как обикновено се случва това.

Компонентите на GIST планирането

Както споменахме, рамката GIST за планиране на продукти се състои от четири ключови компонента: цели, идеи, стъпкови проекти и задачи. Всеки от тях играе важна роля. Ето как.

Цели

Рамката GIST се основава на убеждението, че ако дадете на екипите си цели, те ще намерят най-добрия начин да ги постигнат. В резултат на това целите в GIST са:

Съгласувано с корпоративната стратегия

Изразено като измерими желани резултати

Отговори на въпроси относно целта и обосновката на даден проект

Задайте дългосрочни цели, обикновено за една година.

Идеи

Идеите се отнасят до потенциалните пътища, по които един екип може да постигне своите цели. Като цяло те са хипотетични, което означава, че на този етап екипите проучват всички възможности – без да ги оценяват – за да изберат най-добрия начин за напредък.

Очаква се, че тази фаза ще породи много потенциално добри идеи. След като съберат набор от нови идеи, екипите ги подреждат по приоритет въз основа на доказателства, за да ги тестват и оптимизират за изпълнение.

Стъпка по стъпка

Идеите, които са били приоритетни в предишната стъпка, сега се изпълняват внимателно. Всяка стъпка от проекта не трае повече от 10 седмици и е създадена с цел да тества дадена идея. Стъпките от проекта са:

Използва се за тестване на идеи

Умишлено малък

Ограничено до кратки периоди

При по-ниски инвестиции в ресурси

Създадена за бързо усвояване

Задачи

На този етап всеки проект се разбива на задачи и се управлява с помощта на изпитани във времето техники за управление на проекти.

Преход от продуктови пътни карти към GIST планиране

Ако сте използвали класически продуктови пътни карти в процеса на планиране, моделът GIST може да ви се стори малко неконвенционален. Трябва да признаем, че това е уникална рамка, но такава, която е постигнала голям успех.

Пътните карти са изключително популярен начин, по който екипите извършват планиране на продукти. Те се използват от години, продуктовите мениджъри се чувстват комфортно с тях и те работят. Тогава защо трябва да обмисляте алтернатива? Да видим.

Адаптивност

Както казва Гилад, „Аджилното разработване се занимаваше с водопада на проектите, но не промени водопада на планирането“. Създаването на шаблони за технологични пътни карти и продуктови брифинги се считаше за стратегическа дейност, която се извършваше веднъж годишно и скоро ставаше остаряла.

Планирането по GIST създава по-голяма гъвкавост през целия процес, като се фокусира върху малки единици от пътната карта на управлението на проекти, вместо върху няколко големи проекта, които продължават месеци.

Навременност

Пътните карти на продуктите могат да се разсинхронизират, когато настъпи промяна на пазара, в очакванията на клиентите или дори в организационните приоритети. GIST поддържа екипа адаптивен, като прекалибрира идеите, етапите на проектите и задачите на регулярни интервали.

Шансове за успех

Пътната карта включва идеи и планове, които иначе не са тествани. Например, тя може да включва функция, която не е валидирана от пазара. GIST елиминира този проблем, като създава малки (обикновено с продължителност 10 седмици) стъпкови проекти, което наистина позволява на екипите да се провалят бързо.

Шансове за успех

Пътните карти на продуктите често се създават от висшето ръководство или продуктовите лидери, които определят пътя, по който екипите трябва да вървят. С други думи, идеите често идват отгоре. GIST създава пространство, в което всеки член на екипа може да дава идеи без да бъде съден, като по този начин се насърчава творчеството и иновациите. Това е много важно, ако искате да се възползвате от колективния талант и творчеството в екипа си.

Сътрудничество

Пътните карти на продуктите често се създават от висшето ръководство, което определя пътя, по който екипите трябва да вървят. Идеите често идват отгоре. GIST създава пространство, в което всеки член на екипа може да дава идеи без да бъде съден, като по този начин се насърчават творчеството и иновациите.

Объективност

При традиционното разработване на продукти идеите се приемат или отхвърлят въз основа на субективно мнение. GIST предлага обективна рамка за приоритизиране и тестване на идеи, която може да демократизира вземането на решения и да максимизира шансовете ви за успех.

Ако сте убедени, нека преминем към най-добрите практики за внедряване на GIST във вашата организация.

Прилагане на рамката GIST в управлението на продукти

Всеки нов подход е промяна, на която екипът ви може да се съпротивлява. Преходът изисква и ефективно управление на промените. Нека видим какво можете да направите, за да го улесните.

1. Изберете своя набор от инструменти

Преди да изхвърлите пътните си карти и да приложите GIST на практика, помислете за набора си от инструменти. Например, можете да използвате електронни таблици за вашата банка с идеи, инструмент за управление на проекти за задачите и съвсем различна система за проследяване на показателите.

Макар това да е доста често срещано, то е и неефективно, което води до умора от инструментите. Изберете инструмент, който ви позволява да задавате цели, да проследявате идеи, да ги разбивате на проекти, да създавате задачи и да наблюдавате напредъка – всичко на едно място.

ClickUp за продуктови екипи предлага всичко това и още много други функции.

Използвайте ClickUp Goals, за да зададете цели или OKR за продукти, независимо дали са числови, парични, верни/неверни или задачи. Можете да свържете тези цели директно с всеки етап от проекта, като ги третирате като спринтове и задавате цели за спринтовете.

Целите и напредъкът се обобщават с ClickUp Goals

Използвайте ClickUp Docs, за да поддържате базата си с идеи. Използвайте шаблони за проектни планове, за да структурирате и управлявате поетапни проекти.

Използвайте ClickUp Tasks, за да създадете списък с вашите идеи. Използвайте го като софтуер за управление на задачите, за да планирате задачите с най-висок приоритет, да добавяте отговорни лица, да създавате списъци с критерии за приемане, да проследявате времето, да измервате напредъка и много други, всичко това в рамките на ClickUp.

Мощни и многофункционални задачи в ClickUp

2. Обучете екипа

Ако искате да сте сигурни, че членовете на екипа ви няма да се върнат към старите навици, трябва да ги запознаете с GIST и да спечелите тяхната подкрепа. Съберете екипа в виртуално работно пространство като ClickUp Whiteboard и ги запознайте с вашата стратегия за управление на продукти. Свържете я с GIST, като им представите ясна картина.

ClickUp Whiteboard за учене и споделяне на идеи

Ако вече имате пътна карта за разработване на продукти, можете да преведете екипа през прехода. Опитайте този шаблон на ClickUp за пътна карта за разработване на продукти, за да очертаете дългосрочните си цели и приоритети. Използвайте ги, за да покажете на екипа как GIST би отговорил по-добре на техните нужди.

Поканете всеки член на екипа да даде коментари и обратна връзка. Отговаряйте на възраженията с такт и ги включвайте в бъдещите си комуникации, когато е уместно. Създайте системи за приоритизиране на идеи, планиране на етапи на проекти и т.н., в сътрудничество с екипа си. Постепенно включете GIST като едно от задължителните умения за управление на продукти.

3. Променете практиките си

Започнете бавно да интегрирате подхода GIST в планирането на продуктите. Използвайте го при определянето на годишните цели, тримесечните прегледи и дори при планирането на спринтовете. Намалете използването на продуктовата пътна карта като основен източник на информация за софтуера и използвайте продуктовата си стратегия като ориентир.

Ако все още не сте го документирали, започнете без усилие с шаблона за продуктова стратегия на ClickUp. Можете също да пробвате различните опции за шаблони за продуктова стратегия, които са на ваше разположение.

Изберете една и поставете основите. Оттам преминавайте през целите, идеите, етапите на проекта и задачите, винаги в този ред.

4. Измервайте и адаптирайте

В края на всеки етап от проекта преминете през гъвкавите стъпки за измерване на резултатите, провеждане на ретроспектива и осигуряване на непрекъснато подобрение. Използвайте таблото на ClickUp, за да следите напредъка към избраните от вас цели.

ClickUp Dashboard за измерване на напредъка

Не забравяйте, че основната цел на GIST е да тествате бързо много идеи. Затова в края на краищата бъдете честни със себе си и проучете дали експериментът ви е бил успешен или не.

