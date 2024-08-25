Моделът на Киркпатрик: стратегии за по-добри резултати от обучението и успех в обучението

За много професионалисти в областта на обучението и развитието инвестирането на време и ресурси в създаването и провеждането на курс е лесната част. Нещата стават сложни, когато се налага да се обоснове възвръщаемостта на тази инвестиция.

Как да покажете ползата от вашите програми за обучение? Как да свържете това, което участниците научават, с влиянието на това обучение върху вашата организация?

Тук влиза в игра моделът на Киркпатрик. В този блог ще разгледаме как моделът за оценка на Киркпатрик може да ви помогне да подобрите възвръщаемостта на инвестициите в обучението.

Какво е моделът на Киркпатрик?

Моделът на Киркпатрик е широко използвана рамка за оценка на обучителни програми. Разработен от Доналд Киркпатрик през 50-те години на миналия век, той дава информация за това дали обучението е било интересно за участниците, дали те са усвоили желаните умения или знания и дали прилагат наученото в ежедневната си работа.

Разглеждайте го като начин да измерите реалното въздействие на вашите усилия в областта на обучението. Използването на модела на Киркпатрик ви помага да видите дали обучението води до осезаеми подобрения в организационната ефективност и резултатите.

Четирите нива на модела на Киркпатрик

Моделът на Киркпатрик предлага структуриран подход с четири нива на оценка на обучението.

Всяко ниво ви помага да разберете различни аспекти на ефективността на обучението, от първоначалните реакции на участниците до крайното въздействие върху вашата организация.

Нека се впуснем в всяко ниво и видим как ClickUp може да подкрепи вашата стратегия за оценка на обучението.

Ниво 1: Реакция

Първото ниво на модела на Киркпатрик се фокусира върху Реакцията. Това ниво отразява незабавната обратна връзка на участниците относно обучителната инициатива.

Намериха ли обучението интересно и полезно? Беше ли то подходящо за техните нужди? Хареса ли им преживяването?

Ако става въпрос за лично присъствие, можете да проведете този анализ чрез раздаване на хартиени материали, кратки интервюта или последващо онлайн проучване. Ако е онлайн, можете да изпратите проучването на участниците по електронна поща.

ClickUp разполага с няколко функции и шаблони, които могат да ви помогнат при тези задачи по оценяване. Нека разгледаме някои от тях.

Изглед на формуляра

Form View на ClickUp е чудесен инструмент за тази цел. Можете да създавате персонализирани формуляри, за да събирате подробни отговори от участниците. Например, можете да задавате въпроси за съдържанието на обучението, начина на провеждане и общата удовлетвореност на учащите.

Превърнете отговорите в проследими задачи с помощта на ClickUp Form View.

След като формулярът ви е активен, отговорите се събират и автоматично се преобразуват в задачи в ClickUp. Това улеснява управлението и прегледа на обратната връзка от участниците.

Form View предлага и персонализирани полета ClickUp и условна логика, които ви позволяват да адаптирате формуляра въз основа на отговорите на потребителите. Това ви гарантира, че ще съберете най-релевантната информация, без да претоварвате участниците.

Добавете специфични полета за данни, които отговарят на вашите уникални нужди, с помощта на персонализираните полета на ClickUp.

Нека разгледаме сценарий, в който оценката би била идеална. 👇

Вие провеждате програма за развитие на лидерски умения за служителите в дадена организация.

Ето някои методи, които можете да използвате на ниво „Реакция“: Организирайте дискусия в малка група, за да получите незабавни реакции.

Използвайте въпроси за удовлетвореността на служителите от проучването , за да видите дали сесията е отговорила на техните очаквания.

Получете устна обратна връзка за това как са харесали методите, продължителността и темпото на обучението.

Дайте на участниците лист „Смайли“, за да разберат цялостното си преживяване.

Не забравяйте да задавате последващи въпроси, съобразени с отрицателната обратна връзка.

Можете също да използвате софтуер за ангажираност на служителите, за да автоматизирате събирането на обратна връзка след всяка обучителна сесия.

Например, настройте автоматични напомняния в софтуерни инструменти като ClickUp, за да подканите участниците да попълнят формулярите за обратна връзка в определен срок. Това гарантира по-висок процент на отговори и по-непосредствени и точни отзиви за опита от обучението.

Ниво 2: Обучение

Вторият етап от модела на Киркпатрик е Обучение. Той ви помага да разберете дали всеки участник е придобил очакваните нива на умения, нагласи, знания и увереност в програмата за обучение.

Макар наблюденията да са чудесен, но пасивен начин за оценяване, можете да използвате и формални и неформални средства.

Ето няколко примера за техники за оценка на обучението: Анализи преди и след обучението: Оценете уменията и знанията на участниците преди и след обучението. Това сравнение помага да се прецени ефективността на програмата за подобряване на компетенциите.

Тестове за проверка на знанията: Използвайте тестове, за да оцените разбирането на участниците по отношение на изучаваната материя. Това ви предоставя количествени данни за това колко добре са усвоили съдържанието, което ви помага да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Демонстрация на умения: За обучителни програми, фокусирани върху практически умения, помолете участниците да демонстрират новопридобитите си умения в предстоящи срещи или проекти. Това предоставя конкретна мярка за развитието на техните умения.

Различните програми за обучение изискват различни начини за измерване на успеха. Например, ако провеждате обучение за подобряване на уменията за обслужване на клиенти, е полезно да сравните представянето на участниците преди и след обучението.

Започнете с оценка на базовите знания на участниците с доклад за оценка преди началото на обучителната сесия.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за оценъчен доклад на ClickUp е създаден, за да ви помогне да събирате информация и да проследявате напредъка при всяка оценка.

Можете да получите ценна информация за компетенциите и качествата на обучаващите се с помощта на шаблона за оценка на ClickUp.

Полетата за персонализиране ви позволяват да дефинирате конкретни атрибути, които искате да оцените, като комуникационни умения, способности за решаване на проблеми и работа в екип. Този персонализиран подход гарантира, че измервате най-релевантните умения за вашата програма за обучение.

След програмата оценете обучаващите се, за да видите колко са разбрали и запомнили. Ако резултатите показват значително подобрение в оценките и по-дълбоко разбиране на концепциите, тогава вашата програма за обучение е била успешна.

От друга страна, ако преподавате на обучаващите се практически умения, като например техники за сърдечно-белодробна реанимация, тогава трябва да ги помолите да изиграят ролева игра пред вас. Можете да зададете допълнителни въпроси, за да разберете с какви препятствия се сблъскват след демонстрацията.

Ниво 3: Поведение

Третото ниво, Поведение, проверява дали участниците прилагат наученото в работата си. Това ниво се отнася до наблюдение на промените в поведението и представянето в резултат на обучението.

След като разберете как вашата инициатива помага на обучаващите се да прилагат знанията си в реалния свят, можете да усъвършенствате стратегиите си за обучение и развитие съответно.

Трудно е да се оцени точно поведението и приложението на работното място на това ниво поради външни фактори и лични предубеждения. Макар това да остава предизвикателство, има някои начини, които можете да използвате, за да постигнете максимална точност:

Как да оцените научените умения и поведение? Интервюта: Служителите и техните ръководители могат да ви дадат точна представа за приложението на обучението. Например, мениджърът може да забележи подобрение в сътрудничеството между служителите и участието им в екипни проекти след програмата за обучение.

Оценки на представянето: Ако искате да съберете конкретни данни, тогава оценките на представянето са най-добрият начин. За по-добра организация можете да оптимизирате отнемащия време процес на оценка на представянето с Ако искате да съберете конкретни данни, тогава оценките на представянето са най-добрият начин. За по-добра организация можете да оптимизирате отнемащия време процес на оценка на представянето с шаблона за оценка на представянето на ClickUp

Проектни задачи: Предоставете на обучаващите се различни възможности да покажат научените умения. Например, след програма за лидерство, можете да предложите на служителите да ръководят проект. Ако те приложат новите си умения и покажат подобрени лидерски качества, това показва, че обучението е било ефективно.

Въпреки че тези методи са важни, трябва да помните, че липсата на промяна в поведението не означава, че обучението ви е било неефективно.

Важно е да се фокусирате върху изграждането на корпоративна култура и среда за обучение, които подкрепят положителните промени и растежа.

👀 Бонус: Изпробвайте шаблони за извлечени поуки, за да проследите дългосрочното въздействие на вашите инициативи за обучение. Насърчавайте обучаващите се да споделят своите идеи за най-полезните елементи на обучението и за това, което може да бъде подобрено.

Ниво 4: Резултати

Накрая, четвъртото ниво, Резултати, измерва по-широкото въздействие на обучението върху резултатите на организацията. Това ниво се отнася до разбирането дали обучението значително подобрява производителността, качеството или други ключови показатели за ефективност (KPI).

Макар че някои практици може да поставят под въпрос необходимостта от такова ниво на оценка, то е от решаващо значение за вземането на информирани решения относно бъдещи инвестиции. Това ниво, подобно на третото, включва анализ на показатели, но се фокусира върху цялостното въздействие върху компанията.

Тук търсите преки резултати, свързани с ключовите показатели за ефективност, които сте определили преди обучението. Те включват увеличени продажби, подобрена удовлетвореност на клиентите, по-малко инциденти на работното място или по-висока възвръщаемост на инвестициите.

За да получите точни данни, обмислете използването на контролна група. Разделете участниците на две сходни групи, провеждайте обучение на едната група и след това сравнете представянето на двете групи при изпълнението на конкретна задача. Това сравнение ще ви помогне да оцените ефекта от обучението. Въпреки това, организирането на контролни групи, за да разберете резултатите от вашата програма за обучение, може да бъде трудно. Необходимо е да разполагате с организиран и точен анализ на резултатите и от двете групи.

Цели на ClickUp

ClickUp Goals ви помага да се справите с тези предизвикателства с лекота. Можете да проследявате напредъка на всяка контролна група с помощта на цифрови и парични данни.

Той ви помага да разделите крайната си цел на седмични цели, за да проследявате напредъка на служителите във всяка група.

Създавайте цели, проследявайте напредъка и управлявайте всичко на едно място с ClickUp Goals.

Можете също така да организирате всичко, като създадете папки за седмични карти за оценка на служителите и ключови резултати по цели (OKR). По този начин можете да видите ясно напредъка на всеки и да направите необходимите корекции.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за обучение на ClickUp е създаден, за да ви помогне да записвате идеи, да управлявате промени в дизайна и да проследявате напредъка.

Можете също да структурирате програмата си, като използвате шаблона за рамка за обучение на ClickUp. Шаблонът ви помага да оптимизирате отнемащия време процес на организиране на успешна програма за обучение.

Можете лесно да определите конкретни цели за вашите обучителни задачи, след като сте оценили ефективността на обучението.

Например, ако мениджърът забележи, че служителите, които са преминали обучението, имат по-високи оценки за удовлетвореност на клиентите, това е ясен знак, че обучението има положително въздействие. Такова подобрение показва, че програмата допринася за растежа на организацията и ви помага да направите значими изводи от данните.

Освен това, шаблонът улеснява визуализирането и организирането на всички материали от курса, включително обучителни видеоклипове. Получавате ясна представа за всички теми, които трябва да обхванете, за да видите как се вписват една в друга.

Разглеждане на методологиите на Киркпатрик

Интегрирането на различни методологии с модела на Киркпатрик може да предложи по-цялостен подход към оценяването на ефективността на обучителните програми.

Нека се запознаем с начините, по които можете да комбинирате различни методи, за да подобрите дизайна и оценката на обучението си.

Модел ADDIE

Това е популярна рамка за проектиране и разработване на програми за обучение. ADDIE е абревиатура от Анализ, Дизайн, Разработване, Внедряване и Оценка. Всеки етап се фокусира върху създаването на структурирано и ефективно обучение.

В комбинация с модела на Киркпатрик, подходът ADDIE може да предостави цялостна рамка за проектиране и оценка на обучението.

Започнете с фазата Анализ, като определите нуждите от обучение и поставите ясни цели. В фазата Проектиране включете четирите нива на Киркпатрик, за да се уверите, че целите на обучението ви съответстват на начина, по който ще измервате успеха.

По време на разработването и прилагането, приложете нивата на Киркпатрик, за да създадете съдържание и дейности, които ще бъдат ефективно оценени. Накрая, използвайте фазата на оценяване, за да оцените реакцията, ученето, поведението и резултатите, като се уверите, че обучението ви отговаря на желаните резултати.

Използвайте шаблона ADDIE на ClickUp, за да създадете скица на вашата програма за обучение, ориентирана към вашите бизнес цели и насочена към конкретна аудитория. Шаблонът ще ви помогне да идентифицирате нуждите на вашите обучаеми, да проектирате подходящо съдържание и да разработите ефективно учебни материали за желаните резултати на една платформа.

След това можете да тествате ефективността на вашата програма за обучение, използвайки модела на Киркпатрик.

Дизайн на обучението

Дизайнът на обучението е процесът на създаване на учебни материали – които могат да бъдат модули за учене и обучение, видеоклипове, сесии на живо и т.н. – с цел максимизиране на резултатите от обучението.

Започнете с изготвянето на конкретни и измерими цели за обучение, съобразени с нивата на Киркпатрик. След това се уверете, че вашите материали и дейности за обучение са изготвени така, че да ангажират участниците и ефективно да оценяват резултатите от обучението им.

Нека го разгледаме с един пример.

Да предположим, че дадена марка пуска нова продуктова линия и вие провеждате програма за обучение по продажби. Вашата цел е да се уверите, че екипът знае как ефективно да представя тези продукти, за да увеличи продажбите.

Ето как можете да приложите модела на Киркпатрик, за да постигнете това: Ниво четири: Определете организационните резултати от тази инициатива. В тази ситуация организацията иска да стимулира продажбите. Можете да зададете конкретна цел за продажбите, която екипът трябва да постигне след обучението.

Ниво три: След като определите вашите KPI, решете какво трябва да направят служителите, за да постигнат тази цел. В този случай можете да работите с експерт по продажбите, за да определите списък с поведения, които екипът по продажбите трябва да проявява, за да постигне целта си.

Ниво две: Разберете какви умения и знания са необходими на служителите, за да изпълняват идеално работата си. Използвайте анкета преди обучението, за да опознаете техните силни страни и да стесните още повече тематиката.

Ниво едно: Към този момент сте в края на проучването си. Трябва да знаете как планирате да реализирате и Към този момент сте в края на проучването си. Трябва да знаете как планирате да реализирате и проектирате програмата за обучение за участниците. Те трябва да могат да приложат обучението след неговото завършване.

Като се фокусирате върху тези елементи, вашият инструкционен дизайн може да се превърне в солидна рамка за постигане и оценяване на успеха на обучението.

Не забравяйте: Уверете се, че сте включили тестове и оценки за измерване на наученото (в съответствие с нивото на обучение на Киркпатрик) и създайте сценарии или ролеви игри, за да наблюдавате промените в поведението (в съответствие с нивото на поведение). Освен това създайте механизми за обратна връзка, за да измервате реакциите на участниците веднага след обучението, което ще ви позволи да направите бързи корекции, ако е необходимо.

Образователни технологии

Използването на образователни технологии може да оптимизира събирането и анализа на данни на всички нива на модела на Киркпатрик. Инструменти като системи за управление на обучението (LMS) и платформи за проучвания помагат за събирането на обратна връзка, провеждането на оценки и ефективното проследяване на промените в поведението.

Например, онлайн анкетите и формулярите за обратна връзка могат да уловят реакциите на участниците веднага след обучението.

LMS платформите могат да проследяват напредъка в обучението и да предоставят данни за това колко добре участниците прилагат новите умения. Разширените аналитични инструменти помагат да се измери въздействието на обучението върху резултатите на организацията, като предоставят ценна информация за подобряването на производителността.

Включването на технологични инструменти в процеса на обучение и оценяване може да улесни събирането и анализирането на данни, което води до по-точни оценки и по-добро вземане на решения.

💡 Професионален съвет: Интегрирайте онлайн инструменти за преподаване с модела на Киркпатрик за по-ефективно и базирано на данни планиране на уроците и подход за оценка на обучението.

Ограничения на модела на Киркпатрик

Моделът на Киркпатрик има определени ограничения, които можете да преодолеете. Ето някои проблеми, с които може да се сблъскате:

Ограничение № 1: Реакциите на учащите могат да бъдат непредсказуеми. Обратната връзка, която получавате веднага след обучението, може да варира значително и да включва импулсивни отговори.

Възможно решение: Комбинирайте анкети за реакции с по-задълбочени интервюта, за да получите по-ясна представа за това как е било прието обучението.

Ограничение № 2: Резултатите и реакциите могат да си противоречат. Незабавната обратна връзка от учащите не винаги съответства на дългосрочните резултати или промените в поведението.

Възможно решение: Започнете с ясен фокус върху крайните си цели и използвайте последващи оценки, за да проследите напредъка и въздействието във времето.

Ограничение № 3: Ограниченията във времето и ресурсите могат да бъдат проблем. Събирането и анализирането на данни за всяко ниво от модела на Киркпатрик може да изисква значителни ресурси.

Възможно решение: Приоритизирайте и оптимизирайте процесите си за събиране на данни. Използвайте ClickUp, за да управлявате и автоматизирате ефективно проследяването и анализа на данни.

За да приложите ефективно модела на Киркпатрик, започнете с това да се уверите, че вашите обучаеми отговарят на необходимите предварителни условия. След това работете от нивото „Резултати“ назад към „Реакция“. Този подход ви помага да поставите ясни цели и да фокусирате усилията си за оценяване съответно.

Определете целите си, формулирайте подходящи въпроси и изберете подходящи методи и инструменти за всеки етап от оценката.

Не забравяйте: Включете както качествени, така и количествени мерки, за да гарантирате точни и изчерпателни познания. Използването на изкуствен интелект за планиране на уроци с помощта на мощните възможности на ClickUp може да повиши още повече ефективността на процеса на оценяване.

Овладейте оценяването на L&D с ClickUp

В един бързо променящ се свят е от съществено значение за всички нас да се ангажираме с непрекъснато учене. Тук професионалистите в областта на обучението и развитието могат стратегически да използват модела на Киркпатрик, за да покажат въздействието на своите програми за обучение и повишаване на квалификацията и да максимизират тяхното въздействие.

Като разделите оценката на обучението на четири ясни нива – реакция, учене, поведение и резултати – получавате цялостна представа за ефективността на обучението и къде може да са необходими корекции.

ClickUp може да бъде чудесен съюзник в този процес. С неговите инструменти и набор от функции можете ефективно да събирате обратна връзка, да управлявате оценки и да проследявате данни за представянето на всички нива на Киркпатрик.

Започнете с ClickUp още днес и вижте разликата!