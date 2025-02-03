10 алтернативи на Screen Studio за безпроблемно записване на екрана през 2025 г.

Screen Studio е професионален инструмент за запис на екрана, с който можете бързо и ефективно да създавате висококачествено видео съдържание. Използвах го за известно време.

Когато започнах да използвам Screen Studio за създаване на кратки демонстрации или за споделяне на видеоклипове с обратна връзка с екипа ми, този инструмент промени изцяло нещата. Започнах да се чувствам уверен пред камерата и това ми помогна да създавам изпипани, професионални видеоклипове с минимални усилия.

Сега се появиха някои алтернативи на Screen Studio, които се справят по-добре с създаването на видеоклипове. Затова беше време за ъпгрейд. Преди да направя промяната и да добавя инструмент към работния си процес, обаче, аз и екипът ми прекарахме часове в усърдно проучване.

Днес с удоволствие споделям с вас резултатите от нашето проучване. Съставих списък с алтернативи на Screen Studio, които предлагат запис с по-висока точност, по-удобни интерфейси и по-нови функции за редактиране.

Но не забравяйте, че проучването е наше, а изборът е ваш. Прочетете и изберете разумно.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Screen Studio?

Преди да започнем, ето факторите, които трябва да имате предвид, когато търсите алтернативи на Screen Studio:

Леснота на употреба: Обмислете алтернативи, които имат лесен за употреба интерфейс за запис и редактиране, без да се налага да се учите дълго. Търсете инструменти, които предлагат лесни за употреба контроли и навигация.

Висококачествено записване : Изберете инструменти, които предлагат опции за запис с висока разделителна способност за видеоклипове с професионално качество, като например 1080p или 4K разделителна способност при 30 или 60 кадъра в секунда. Те трябва да поддържат запис в различни формати, като MP4, MOV и AVI, за да отговарят на вашите нужди.

Редактиране в реално време : Обмислете инструменти, които предлагат опции за редактиране в реално време. Това означава да правите промени като добавяне на бележки, текст, наслагвания, кадри от уеб камера и аудио в реално време, за да направите процеса на създаване по-ефективен.

Опции за споделяне : Потърсете инструменти, които предлагат директно качване в YouTube и други социални медийни платформи, както и експортиране в много формати.

Ефективност : Обмислете как инструментът влияе на производителността на вашата система. Той трябва да работи безпроблемно, без да забавя прекалено компютъра ви.

Цена: Сравнете ценовите планове, за да видите дали инструментът предлага добра стойност за парите си; прочетете дребния шрифт за евентуални допълнителни разходи за разширени функции или абонаменти.

10-те най-добри алтернативи на Screen Studio за използване през 2024 г.

Ето десетте най-добри алтернативи на Screen Studio, от които можете да избирате:

1. ClickUp (Най-доброто за запис на екрана и сътрудничество)

ClickUp е инструмент за продуктивност и управление на проекти, създаден да оптимизира работните процеси и да подобри сътрудничеството в екипа. Аз вече използвах ClickUp за управлението на проектите и задачите си.

Въпреки това, моето проучване за алтернатива на Screen Studio ме накара да потърся по-близо до дома – и то не ме разочарова. ClickUp Clips ми позволява лесно да създавам и споделям екранни записи, без да се налага да превключвам между платформи.

Натискам бутона за запис, споделям екрана си и незабавно изпращам ясни инструкции на екипа си – всичко това по-бързо, отколкото да пиша дълъг отговор. Това го прави чудесна алтернатива на Loom и можете да го използвате и за създаване на промоционални видеоклипове.

Изпращайте висококачествени екранни записи и ги споделяйте незабавно с екипа си с ClickUp Clips

Ето какво ми харесва най-много в Clips: мога да превърна всяка информация от клип в ясна, изпълнима задача в ClickUp Tasks. След това мога да определя собственик и да поставя задачата в най-подходящото проектно пространство. Имате нужда от клипа за контекст? Вмъкнете го директно в описанието на задачата, за да можете лесно да го намерите.

И това не е всичко. Усъвършенстваният и лесен за употреба AI асистент ClickUp Brain прави работата още по-забавна.

Аз използвам ClickUp Brain за автоматично транскрибиране на клипове, което ми помага бързо да изпращам обобщаващи документи на демонстрационни видеоклипове. Можете да преглеждате записите с подробни времеви отметки, за да навигирате бързо до отделните секции. Извличайте клипове от вашите записи, за да подчертаете и разпространите важна информация.

ClickUp Brain решава и единствения възможен недостатък на изпращането на клипове на моя екип – намирането на конкретна информация от видеоклиповете. Автоматично транскрибираните клипове улесняват търсенето на ключови думи. Въз основа на транскрипцията можете да задавате въпроси на Brain за съдържанието на видеоклипа, което ви позволява да извлечете нужната ви информация.

? Професионален съвет: Когато имам творчески блок, използвам AI Writer на ClickUp Brain. Той ми помага бързо да съставям описания, да наслагвам текст и да добавям надписи към видеоклипове, които искам да кача в YouTube.

Сътрудничеството е важна част от моя работен процес, а ClickUp го прави ефективно по повече от един начин. Шаблоните са едно от любимите ми предложения на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Организирайте операциите с шаблона за видео продукция на ClickUp

Например, шаблоните за видео продукция на ClickUp организират бързо и ефективно вашите видеоклипове. Персонализираните статуси и изгледи на списъци поддържат всичко структурирано, като всички подробности по проекта са лесно достъпни. Сътрудничеството е лесно. Просто поканете екипа и клиентите си, възложете задачи, споделяйте файлове и обсъждайте всичко в рамките на платформата.

ClickUp е една от най-добрите алтернативи на Screen Studio, предлагаща функции, които разширяват възможностите за видео продукция и запис на екрана.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте и споделяйте бързо видеоклипове от екрана с вашия екип

Използвайте ClickUp Brain и неговите AI възможности, за да търсите информация в клипове, лесно да ги транскрибирате или да пишете копия незабавно.

Оптимизирайте работния си процес, като персонализирате интерфейса с различни шаблони.

Използвайте разширението ClickUp Clips Chrome за бързи записи.

Управлявайте дори и най-сложния работен процес по производството на видео с ClickUp Tasks

Ограничения на ClickUp

Изработването на най-добрата конфигурация на шаблона изисква няколко опита и грешки.

Отнема малко време, докато свикнете с регулируемите изгледи.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

2. Loom (най-доброто за бързи видеосъобщения)

чрез Loom

Loom е популярен софтуер за запис на екрана, предназначен за споделяне на видеосъобщения, базирани на изкуствен интелект. Той ми позволява да споделям незабавно записани видеоклипове чрез линкове, за бърза и лесна комуникация. Мога да добавям емотикони, коментари, задачи и CTA в рамките на видеосъобщенията.

С транскрипции и субтитри на повече от 50 езика, мога да общувам по-ефективно с отдалечения си екип в различни часови зони. Ако допусна грешка, Loom ми позволява да превъртя записа назад и да повторя части от него, за да създам възможно най-добрия вариант. Той е идеален за създаване на видеосъобщения, уроци и сесии за обратна връзка без да се налага да се занимавате с дълги качвания или сложни процеси на редактиране.

Най-добрите функции на Loom

Запишете екрана си и го споделете незабавно с линк

Превъртете назад по време на запис, за да създадете най-добрия кадър

Анализирайте кой е гледал вашите видеоклипове и за колко време

Ограничения на Loom

Безплатният план има ограничено пространство за съхранение на видеозаписи.

Функциите за редактиране на видео са ограничени в сравнение с други инструменти.

Цени на Loom

Starter: Безплатно

Бизнес: 15 $/месец на създател

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Loom

G2: 4. 7/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

3. Tella (най-подходяща за създаване на персонализирани видеоклипове)

чрез Tella

Tella позволява създаването на уникални и завладяващи записи на екрана. Разполага с набор от шаблони и възможности за редактиране, които ми помагат да създавам професионално изглеждащи видеоклипове, като всички те са с силен акцент върху персонализацията. Мога също да включвам различни ефекти и преходи, да добавям персонализирани фонове и да включвам моята марка.

Tella ми позволява да създавам малки, работещи сегменти и след това да ги редактирам безпроблемно в края. Функцията „Бележки на говорителя“ ми помага да се придържам към плана по време на запис. Удобният интерфейс на Tella го прави отличен избор за персонализиране на видеоклипове.

Най-добрите функции на Tella

Използвайте шаблони и персонализирани фонове, за да персонализирате вашите екранни записи.

Използвайте интуитивни инструменти за редактиране, за да подрязвате, изрязвате и добавяте ефекти.

Създавайте видео сегменти и ги редактирайте по-късно

Ограничения на Tella

Предлага по-малко интеграции в сравнение с някои конкуренти.

Предлага само ограничена пробна версия.

Все още не предлага подробни анализи.

Цени на Tella

Pro: 19 $/месец

Премиум: 49 $/месец

Екип: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Tella

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. CleanShot (Най-доброто за висококачествени екранни снимки и записи)

чрез CleanShot

CleanShot е гъвкава опция за професионалисти, които се нуждаят от бързо създаване и разпространение на точна визуална информация. Той предлага фантастични функции за запис на GIF файлове и безпроблемна връзка с облака.

Обичам да използвам вградения редактор, за да добавям необходимите бележки и да подчертавам или скривам определени области от екранните си снимки. CleanShot е силен конкурент, ако искате да създавате лесно впечатляващи видеоклипове за продукти.

Инструментът за фон е изключително полезен за комбиниране на няколко екранни снимки, добавяне на фонове и настройка на атрибути като съотношение на страните, отстъп и подравняване. Като човек, който цени специфичността в екранните снимки, CleanShot е чудесен инструмент за мен.

Най-добрите функции на CleanShot

Заснемайте екранни снимки и записи с висока разделителна способност

Добавяйте фонове и настройвайте различни атрибути като съотношение на страните

Бърз достъп до инструменти от малък прозорец на екрана ви

Ограничения на CleanShot

Достъпни само за macOS

Липсват усъвършенствани инструменти за редактиране на видео

Цени на CleanShot

Еднократна покупка: 29,99 $

CleanShot Cloud Pro: 10 $/месец

Оценки и рецензии за CleanShot

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Descript (Най-доброто за редактиране на видео и аудио)

чрез Descript

Descript е надежден инструмент, който се отличава с творческите си методи за редактиране, особено с инструментите си за транскрипция и Overdub. С Descript мога да редактирам аудио и видео файловете си точно като текстов документ, тъй като той автоматично транскрибира записите ми. Функцията Overdub ми позволява да поправям грешки в записите си, без да се налага да презаписвам цели сесии.

С помощта на видеоредактора на Descript, базиран на изкуствен интелект, мога да редактирам с прецизност, да настройвам форматирането на видеото, за да се побере на различни екрани, и да добавям ефекти като аудио, изображения и надписи. Това е невероятно ефективен инструмент за създаване на съдържание.

Най-добрите функции на Descript

Автоматично транскрибирайте записани видеоклипове

Използвайте клониране на глас с изкуствен интелект за лесни корекции на аудио

Редактирайте видео и аудио записи едновременно

Ограничения на Descript

Усъвършенстваните функции може да изискват време, за да ги овладеете

По-висока цена в сравнение с основните инструменти за запис на екрана

Цени на Descript

Безплатни

Хоббист: 19 $/месец на потребител

Създател: 35 $/месец на потребител

Бизнес: 50 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4. 6/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 160 отзива)

6. Movavi (най-доброто за просто редактиране на видео)

чрез Movavi

Movavi е солиден избор за начинаещите в записването на екрана и редактирането на видео, благодарение на интуитивния си потребителски интерфейс. Редактирането с плъзгане и пускане, широкият избор от специални ефекти и бързите опции за експортиране правят създаването на видео невероятно лесно.

Можете дори да рисувате върху видеото по време на запис, за да го направите по-интересен. Маркирането на курсора на мишката и натисканията на клавишите в моите записи подобрява комуникацията на екрана. Movavi е перфектният избор за начинаещи, които не се нуждаят от разширени функции.

Най-добрите функции на Movavi

Използвайте прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за редактиране на видео

Маркиране на курсора на мишката и натисканията на клавишите

Заснемайте екрана и уеб камерата си едновременно

Ограничения на Movavi

Безплатната версия включва воден знак и ограничени функции.

Някои потребители съобщават за забавяне по време на редактирането.

Цени на Movavi

Screen Recorder: 19,95 $/месец

Screen Recorder + Video Editor: 133,95 $ (1-годишен абонамент)

Video Suite: 164,95 $ (1-годишен абонамент)

Оценки и рецензии за Movavi

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 рецензии)

7. ShareX (Най-доброто за напреднали потребители)

чрез ShareX

ShareX е инструмент за запис на екрана с отворен код, с усъвършенствани възможности за редактиране, персонализирани работни процеси и разнообразни опции за запис. Тъй като е с отворен код, можете да го използвате безплатно и без воден знак. Обичам колко лек е ShareX; той не забавя ресурсите на компютъра ми по време на запис или редактиране.

Мога да заснемам цели уеб страници или документи, като създавам скролващи екранни снимки, които безпроблемно комбинират различни изображения. Въпреки че интерфейсът му е малко по-сложен, богатите функции го правят да си заслужава.

Най-добрите функции на ShareX

Възползвайте се от разширената поддръжка на персонализиран уплътнител

Създавайте скролващи екранни снимки, за да заснемете цели уеб страници

Проектирайте персонализирани работни процеси за автоматизирани задачи

Ограничения на ShareX

Не е много лесен за използване от начинаещи

Достъпни само за Windows

Цени на ShareX

Безплатни

Оценки и рецензии за ShareX

G2: 4. 8/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 8/5 (15+ отзива)

8. Flashback (най-подходящ за записване на презентации)

чрез Flashback

Flashback е софтуер за обучителни видеоклипове с функции, предназначени за преподаватели и инструктори, идеален за записване на презентации и обучителни видеоклипове. Flashback е мощен инструмент за разработване на задълбочено образователно съдържание, тъй като едновременно записва кадри от уеб камера, звуци от микрофон и активност на екрана.

Мога да записвам няколко екрана едновременно, а неограниченото време за запис ми позволява да записвам дълги обучения или презентации без прекъсвания.

С помощта на многопистовата времева линия за редактиране мога без усилие да създавам изпипани и интересни видеоклипове. Flashback предлага и гъвкави опции за експортиране, което ми позволява да запазвам видеоклиповете си в различни формати или да ги споделям директно в FlashBack Connect или YouTube.

Най-добрите функции на Flashback

Записвайте колкото дълго е необходимо, без ограничения

Записвайте едновременно аудио от уеб камера и микрофон

Планирайте записването да започва в определени часове

Ограничения на Flashback

По-малко формати за експортиране в сравнение с други инструменти

Достъпни само за Windows

Цени на Flashback

Flashback Express: 29 долара (1 компютър)

Flashback Pro: 49 долара (еднократно плащане)

FlashbackPro + Video Converter: 68 долара (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за Flashback

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Camtasia (най-подходяща за създаване на интерактивни видеоклипове)

чрез TechSmith

Camtasia е добре известен с мощните си функции за редактиране, които улесняват потребителите да създават висококачествени видеоклипове. Като софтуер за видео маркетинг, той е популярен сред професионалисти и преподаватели. Rev, новият работен процес, който ускорява създаването на видеоклипове, ми позволява да подобрявам видеоклиповете си с динамични надписи, фонове и интерактивни компоненти без усилие.

Независимо дали използвам кадри от вградена или външна камера, мога да добавя повече динамика към съдържанието си. С Rev мога бързо да редактирам размера, оформлението, фона, ефектите и филтрите, което ускорява процеса на производство на видео. То ми позволява също да записвам движенията на мишката и да прилагам различни ефекти, за да подобря видимостта на екрана.

Най-добрите функции на Camtasia

Използвайте разширени функции за редактиране за видеоклипове с професионално качество

Добавете динамични надписи и фонове с различни ефекти

Премахване на фонове и добавяне на персонализирани сцени

Ограничения на Camtasia

Обучението за използване на разширените функции може да отнеме време.

Изисква значителни системни ресурси за безпроблемна работа

Цени на Camtasia

Camtasia Essentials: 179,88 $/година

Camtasia Create: 249 $/година

Camtasia Pro: 599 $/година

Оценки и рецензии за Camtasia

G2: 4. 6/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 400 рецензии)

10. Icecream (най-подходящ за прости и бързи записи)

чрез Icecream

За бързи екранни записи Icecream е предпочитана опция. Тя е идеална за потребители, които търсят простота и ефективност, като предлага основни функции като инструменти за анотиране, планиране на записи и поддръжка на различни файлови формати.

Мога лесно да рисувам, пиша, добавям стрелки и да добавям бележки към екранните си снимки. Възможностите за редактиране на видео на Icecream ми позволяват да изрязвам, да регулирам скоростта на възпроизвеждане, да заглушавам аудиото и др. преди да кача записите си с едно кликване.

Най-добрите функции на Icecream

Добавяйте бележки, текст и стрелки към вашите записи

Запазвайте записите в различни формати, като MP4 и AVI.

Добавете персонализирани воден знаци към вашите записи

Ограничения на Icecream

Липсват усъвършенствани функции за редактиране, които се срещат в други инструменти.

Някои потребители съобщават за спорадични бъгове и сривове.

Цени на Icecream

Безплатни

Pro: 59,95 $ (еднократно плащане)

Оценки и рецензии за Icecream

G2: 4. 1/5 (25+ отзива)

Capterra: 4. 0/5 (30+ отзива)

Записвайте екрана по усъвършенстван начин с ClickUp

Тези десет най-добри алтернативи на Screen Studio са идеален начин да записвате и споделяте екранни записи в цялата си организация от различни източници.

Ако търсите платформа за запис на екрана, която предлага повече от основните функции, ClickUp е вашият идеален съюзник. Тя предлага широка гама от функции, които повишават производителността ми и оптимизират работните процеси.

Свържете се с нашия екип или се регистрирайте безплатно, за да видите как можете да извлечете много повече от своя акаунт в ClickUp.