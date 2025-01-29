Тествахме най-добрия CRM софтуер в Индонезия

Знаете ли, че Индонезия заема четвърто място сред страните с най-голямо цифрово население в света? Тя се гордее с над 200 милиона интернет потребители, а според прогнозите този брой ще продължи да нараства. В допълнение към това, в страната се наблюдава бързо разрастване на електронната търговия и онлайн продажбите. Това означава огромна възможност за вашия бизнес!

И знаете ли какво ще ви е от полза, за да управлявате толкова много клиенти? Софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите [CRM], който ще направи вашите клиенти доволни, организирани и ще ги накара да се връщат за още!

За да ви помогнем да намерите идеалната CRM платформа за индонезийските компании, моят екип и аз оценихме 10 CRM софтуера. Можете да изберете един от списъка в зависимост от нуждите на вашия бизнес. Но преди това трябва да знаете кои са ключовите функции, които да търсите и да приоритизирате в този CRM софтуер.

Какво трябва да търсите в CRM софтуера?

При прегледа на тези CRM системи се съсредоточих върху ключовите CRM компоненти, които оказват пряко влияние върху ежедневната работа на търговските представители и удовлетвореността на клиентите, както и върху специфичните за Индонезия функции, като опциите за центрове за данни и съответствието с индонезийските правила за защита на личните данни, например UU ITE.

Ето някои аспекти, които разгледах:

Ефективност на управлението на потенциални клиенти: Започнах с оценка на възможностите на CRM инструмента за управление на потенциални клиенти, като оценяване, квалифициране и поддържане, тъй като превръщането на потенциални клиенти в реални клиенти е основна част от работата на търговския представител.

Автоматизация на продажбите: Друга област, на която се фокусирахме, бяха функциите за автоматизация, по-специално възможността за създаване на автоматизирани поредици от имейли за поддържане на интереса на потенциалните клиенти и автоматизиране на задачите по въвеждане на данни, като регистриране на обаждания и актуализиране на контактната информация.

Сътрудничество : Тъй като в сключването на сделки, особено корпоративни, са ангажирани много хора, функциите за сътрудничество са задължителни. Някои : Тъй като в сключването на сделки, особено корпоративни, са ангажирани много хора, функциите за сътрудничество са задължителни. Някои функции за сътрудничество в CRM , които ми се сториха интересни, са съвместно притежавани потенциални клиенти, табла за екипи и чат.

Отчитане : CRM инструментите трябва да предлагат нещо повече от основни отчети – персонализирани табла, прогнози и анализи, базирани на данни.

Мобилно приложение : Никога не се знае кога потенциален клиент ще се свърже с вас. Мобилно приложение, което ви позволява да следите сделките си, като проследявате активността на потенциалните клиенти и поддържате връзка с тях, може да ви бъде от полза.

Изкуствен интелект [AI] : С нарастващата популярност на AI, аз тествах CRM инструменти за AI функции, особено визуализация на данни и предсказуема аналитика, тъй като те могат да бъдат от голяма помощ в процеса на продажбите.

Център за данни: Дадох предимство на CRM инструменти, които предлагат опции за съхранение на данни в региона на Азиатско-тихоокеанския регион, за да се съобразят с индонезийските разпоредби за защита на личните данни.

За да си създам цялостна представа, прочетох и коментарите на потребители в независими платформи за ревюта, за да разбера къде се намира всяка CRM платформа и да идентифицирам нейните силни и слаби страни, както и отличителните й характеристики.

Сега ще ви представя 10-те най-добри CRM софтуера, от които индонезийските компании могат да се възползват.

10-те най-добри CRM софтуера за използване

От квалифициране на потенциални клиенти и управление на вашия пайплайн до провеждане на персонализирани кампании в голям мащаб и стимулиране на растежа с практични прозрения, тези 10 CRM софтуерни решения могат да ви помогнат да управлявате продажбите по-ефективно.

1. ClickUp: Най-добрата система за управление на CRM проекти „всичко в едно“

Използвайте ClickUp Views, за да организирате вашия пайплайн и да сегментирате потенциалните клиенти.

ClickUp е платформа за управление на работата „всичко в едно“ с много функции, които включват управление на проекти, автоматизация и AI помощ, което ви улеснява да се справяте с всички ваши бизнес процеси от едно място.

CRM решението ClickUp е най-известно с управлението на бази данни, възможностите за автоматизация и функциите за отчитане.

Нека ги разгледаме по-подробно.

Създайте централна база данни с клиенти

Въведете всички данни за клиентите си в CRM система, за да се превърне тя в единствения ви източник на информация. Позволете на търговските представители да създават папки, подпапки и списъци, за да създават йерархии и да организират по-добре клиентските акаунти.

Организирайте информацията за клиентите в различни папки и подпапки за лесно класифициране.

След като създадете папки за различни клиенти, можете да използвате етикети, статуси, филтри и географски местоположения, за да ги категоризирате. Това може да ви помогне:

Търговските екипи проследяват потенциалните клиенти, приоритизират потенциалните клиенти и управляват поръчките лесно.

Маркетинг екипите изработват целеви CRM кампании и настройват сегментирана маркетингова автоматизация.

Добавете адреса на вашия клиент в CRM системата и използвайте ClickUp Map View, за да планирате маршрутите си за лични посещения.

Можете също да използвате шаблона ClickUp CRM, за да организирате всички подробности и дейности по вашата сметка, за да подобрите вашите процеси по продажбите. С помощта на шаблона можете:

Структурирайте базата данни с клиенти със статуси, етикети и персонализирани полета и получите пълен преглед на вашите акаунти.

Филтрирайте акаунтите въз основа на размера на сделката, статуса, отрасъла или други подходящи критерии, за да дадете приоритет на сделките с висок потенциал.

Създайте наръчник за продажби с различни ресурси, като ценови планове и шаблони за оферти, за да бъде лесно достъпен за вашия екип по продажбите.

Използвайте изгледа на календара в ClickUp, за да получите обща представа за всичките си срещи.

Изтеглете този шаблон Проследявайте данните за клиентите си и продажбите си чрез шаблона ClickUp CRM.

Автоматизирайте процесите по продажбите

Настройте автоматизация на продажбите, за да се справяте с рутинни задачи като разпределяне на потенциални клиенти и актуализиране на статуса.

ClickUp разполага с лесен за използване инструмент за автоматизация if/then, който ви позволява да изпълнявате автоматизация въз основа на различни тригери и действия. Например, можете да задействате изпращането на имейл, когато даден потенциален клиент премине от един етап в друг, или да уведомите BDR, когато нов потенциален клиент се присъедини към процеса.

Ето и някои други идеи за автоматизация:

Променете статуса на потенциалния клиент от „горещ“ на „топъл“ или „студен“, ако той не отговаря в продължение на определен период от време.

Задействайте актуализации на статуса въз основа на действията на потенциалните клиенти

Задайте персонализирани работни процеси за продажби за различни канали въз основа на данните и активността на клиентите.

Настройте персонализирани табла

Вградете джаджи, създайте диаграми и използвайте филтри, за да получите подробна информация за вашите продажби.

С над 50 персонализируеми джаджи, ClickUp CRM ви позволява да адаптирате таблото си, за да се фокусирате върху най-важните показатели. Анализирайте състоянието на продажбите, проследявайте взаимодействията с клиентите и идентифицирайте тенденциите – всичко това с удобен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Но още по-добро е колко добре ClickUp Brain се интегрира с вашата CRM система. ClickUp Brain е AI копилотът на ClickUp, който действа като виртуален асистент на вашия екип по продажбите, помагайки им да извличат полезни информации и да намират бързо нужната информация.

Намерете информация, обобщете записите от срещите и получите полезни съвети с ClickUp Brain.

От обобщаващи табла до отговори на въпроси въз основа на исторически данни за клиентите и дори изготвяне на персонализирани имейли въз основа на тези данни, ClickUp Brain може да бъде услуга с невероятна добавена стойност.

Освен това, ClickUp – чрез AWS – позволява на бизнеса да съхранява данните си навсякъде по света, а индонезийските клиенти могат да съхраняват данните си в Австралия или Сингапур.

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирайте данните за клиентите : Създайте унифицирана база данни за клиентите с папки, подпапки и списъци, за да избегнете изолирането на данните.

Изпълнявайте сегментирани работни процеси: Използвайте функции като етикети, филтри и персонализирани статуси, за да създавате персонализирани пипалини и да изпълнявате Използвайте функции като етикети, филтри и персонализирани статуси, за да създавате персонализирани пипалини и да изпълнявате персонализирани CRM кампании.

Намалете рутинната работа : Настройте автоматизация за повтарящи се задачи, като синхронизиране на данни от други източници, разпределяне на потенциални клиенти и управление на други продажбени процеси, като например последващи действия.

Автоматизирайте последващите действия : Използвайте вградената функция за електронна поща на ClickUp, за да задействате изпращането на имейли въз основа на различни тригери, като подаване на формуляри, промени в статуса на потенциалните клиенти или приоритетите, дати

Сътрудничество с екипа ви : Имате обратна връзка или се нуждаете от актуализация? Използвайте функциите : Имате обратна връзка или се нуждаете от актуализация? Използвайте функциите за чат и коментари на ClickUp , за да задавате контекстуални въпроси и да давате предложения.

Получете полезни информации: Създайте персонализирани отчети и диаграми за продажбите и използвайте ClickUp Brain, за да извлечете значими информации от тези отчети.

Ограничения на ClickUp

ClickUp Brain е платена функция, така че ще трябва да се абонирате за един от техните планове, за да получите достъп до нея.

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение поради големия брой решения и персонализации, предлагани от платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/потребител/месец

Бизнес : 12 $/потребител/месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 [9500+ отзива]

Capterra: 4,6/5 [над 4000 отзива]

2. Salesforce: Най-доброто решение за търговските екипи на големи предприятия

чрез Salesforce

Salesforce не се нуждае от представяне – това е едно от най-старите CRM софтуерни решения с огромна база от потребители и голяма екосистема от партньори и интеграции. Salesforce е CRM с висока степен на мащабируемост, известен както с възможностите си за персонализиране, така и с аналитичните си способности, което го прави популярен CRM за повечето компании от корпоративен клас.

Едно от нещата, които особено ми харесаха в Salesforce CRM, е как обединява решенията за продажби, приходи и управление на партньори в една платформа.

Например, успях да проследя пътя на покупката на конкретен клиент, включително първоначалния контакт чрез маркетингова кампания, управлявана в Salesforce, до крайната продажба, която включваше отстъпка, предложена от партньорска компания – всичко това в един и същ интерфейс.

Това означава, че не само ще се запознаете с историята на клиента и как тя се отразява на вашите приходи, но и как различните канали, като партньори и филиали, допринасят за вашите продажби и приходи.

Salesforce започва да се превръща в ключов технологичен играч в индонезийския регион и наскоро сключи партньорство с KOMINFO, за да предостави CRM обучение за индонезийците. Целта им е да обучат 100 000 студенти в рамките на 3 години.

Най-добрите функции на Salesforce

Оценете продажбите си на индивидуално, екипно и териториално ниво, за да получите представа за това как различни фактори влияят на вашата стратегия за навлизане на пазара [GTM].

Използвайте календара за ангажименти на Salesforce, базиран на изкуствен интелект, за да изпълните сценарии „ако-тогава“ и да разберете как вашият пайплайн може да допринесе за постигането на целите за приходите.

Създайте „програми за продажби“ за представителите за развитие на нови бизнеси [BDR], като им предоставите шаблоните и ресурсите, от които се нуждаят, за да продават по-добре.

Ограничения на Salesforce

Внедряването на Salesforce и мигрирането от него са процеси, които отнемат много време.

Някои потребители считат, че потребителският интерфейс не е интуитивен, което води до по-дълъг процес на въвеждане, затруднения при намирането на функции и настройването на персонализации.

Цени на Salesforce

Starter Suite : 24 $/потребител на месец

Професионален : 80 $/потребител на месец

Enterprise : 165 долара на месец на потребител

Без ограничения : 330 $/потребител на месец

Einstein 1 продажби: 500 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 3/5. 0 [19 800+ отзива]

Capterra: 4. 4/5. 0 [18 300+ отзива]

3. Hubspot: Най-добрият CRM софтуер за стартиращи компании в ранен етап

чрез Hubspot

Hubspot е изключително лесна за използване и модерна CRM платформа, което я прави добър избор за малки компании, които току-що започват с продажбените си програми.

Видях това с очите си по време на тестването. Интерфейсът беше интуитивен и изчистен, а настройването на основното управление на контактите и тръбопроводите за сделки отне малко време.

Безплатният план поддържа до пет потребители и предлага функции като чатботове, готови съобщения и чат. Това помага на новите фирми да свършат много работа, дори преди да станат абонати.

Тъй като Hubspot стартира като маркетингова платформа, той предлага някои от най-надеждните работни процеси за управление на кампании, включително A/B тестове и шаблони за имейли, които съм виждал в CRM системите и които помагат за по-доброто ангажиране на клиентите.

Тази тясна интеграция между инструментите за продажби и маркетинг беше особено полезна и аз разбрах колко би била от полза за малките предприятия с ограничени ресурси.

Освен това, ако току-що започвате да използвате CRM софтуер [или имате сложни работни процеси], можете да се възползвате от експертния опит на местни агенции, оторизирани от Hubspot, които могат да ви помогнат да се настроите бързо.

Най-добрите функции на Hubspot

Привлечете потенциалните си клиенти с персонализирани работни процеси за проучване и автоматизирани имейл кампании.

Записвайте и регистрирайте разговорите директно от браузъра си, за да следите разговорите с клиентите.

Подобрете своя цикъл на продажби с инструмента за оферти на Hubspot, който поддържа както цифрови подписи, така и вградени линкове за плащане.

Провеждайте ABM кампании с функции като оценяване на компании и готови за употреба шаблони.

Ограничения на Hubspot

Той се фокусира повече върху имейл кампании и последователности, отколкото върху управлението на потенциални клиенти.

Ограничени възможности за отчитане и автоматизация на продажбите

Цени на Hubspot

Безплатно

Sales Hub Professional : 90 долара на месец на потребител

Sales Hub Enterprise: 150 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Hubspot

G2: 4. 4/5. 0 [11 200+ отзива]

Capterra: 4,5/5,0 [над 4000 отзива]

4. Microsoft Dynamics 365: Най-добрият CRM + ERP софтуер, базиран на изкуствен интелект, за големи компании

чрез Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365, с дълбоката си интеграция с възможностите на Microsoft Copilot, е чудесен избор за фокусирани върху производителността търговски екипи в предприятията.

Докато пишех имейл до клиент, Copilot предложи персонализирано съдържание въз основа на предишните взаимодействия с клиента и автоматично маркира потенциално липсваща информация за съгласие. Това ми помогна да гарантирам по-релевантно съобщение и съответствие с GDPR.

Автоматизацията на Copilot, базирана на изкуствен интелект, може да ви помогне да съставяте имейли, да автоматизирате последващи действия, да генерирате обобщения на разговори и да получавате предложения за следващите стъпки.

Друга функция, която ми направи впечатление, е „автоматично обновяване на данните за съгласие“. Тази функция автоматично актуализира данните за съгласието на потребителя във вашата клиентска база данни, спестявайки ценно време на търговските представители и гарантирайки точността на данните.

Освен това Microsoft Dynamics 365 е един от малкото CRM софтуери с езиков пакет на индонезийски език, така че можете да локализирате платформата и да подобрите потребителското преживяване за вашите местни екипи.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Приоритизирайте потенциалните клиенти и се фокусирайте върху сделките с висока стойност с помощта на AI-базирана система за оценка на потенциалните клиенти.

Задайте ключови показатели за ефективност [KPI] за всеки екип и проследявайте напредъка с вградени диаграми.

Създайте хронология на взаимодействията с клиентите с Microsoft Copilot

Спестете време и подобрете ефективността на екипа с автоматизирани работни процеси в продажбите.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Повечето от неговите разширени функции се предлагат срещу допълнителна такса, което го прави скъп за средните компании.

Тъй като Microsoft Dynamics използва подход към CRM, базиран на отдели, той може да изолира данните за клиентите и да затрудни комуникацията между екипите, което затруднява изпълнението на междуотделни CRM стратегии

Цени на Microsoft Dynamics 365

Sales Professional : 65 долара на месец на потребител

Sales Enterprise : 95 долара на месец на потребител

Sales Premium : 135 долара на месец на потребител

Microsoft Relationship Sales: 162 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5,0 [1500+ отзива]

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Zoho CRM: Най-достъпната CRM платформа за малки и средни предприятия

чрез Zoho CRM

Ако сте малка или средна компания, която търси рентабилен CRM, можете да опитате Zoho CRM. Неговият план Enterprise не само е по-достъпен от много други CRM инструменти в този списък, но и включва усъвършенствани AI и автоматизационни функции.

Интелигентната автоматизация на Zoho наистина ме впечатли. Тя ми помогна да оптимизирам задачите по поддържане на интереса на потенциалните клиенти чрез автоматично изпращане на персонализирани имейли въз основа на предварително зададени тригери. Освен това Zoho CRM разполага и с мощна функция за интеграция с WhatsApp Business, която е особено полезна за страна като Индонезия, където има над 86,9 милиона активни потребители на WhatsApp.

Най-добрата част е „Developer Hub“, който ви дава свобода за персонализиране. Можете да създадете свои собствени интеграции, персонализирани предупреждения и специфични за ролята приложения за вашите екипи по продажби, обслужване на място и успех на клиентите. Макар че самият аз не съм разработчик, видях потенциала на тази функция за бизнеса, който се нуждае от високо персонализирано CRM решение.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Създайте персонализирани работни процеси за клиенти с помощта на карти на пътуването с функция „плъзгане и пускане“

Персонализирайте външния вид и усещането на CRM интерфейса си с Canvas Studio на Zoho.

Превърнете вашите продажбени инициативи в игра с награди, значки и класации

Ограничения на Zoho CRM

Някои потребители са съобщили, че потребителският интерфейс е неинтуитивен и има проблеми.

Настройването на автоматизацията в Zoho CRM може да изглежда тромаво

Цени на Zoho CRM

Стандартен : 20 $/потребител на месец

Професионален : 35 $/потребител на месец

Enterprise : 50 $/потребител на месец

Ultimate: 65 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5. 0 [2600+ отзива]

Capterra: Няма налични отзиви

6. Monday CRM: Най-подходящ за малки и средни предприятия, които се нуждаят от прости функции за управление на потенциални клиенти

чрез Monday CRM

Monday CRM е софтуер за управление на проекти, персонализиран за управление на потенциални клиенти и други основни действия по управление на клиенти. Той е търсен инструмент както от свободни професионалисти, така и от малки предприятия, които предпочитат инструмент за проследяване на потенциални клиенти или управление на проекти.

Тествах тази функционалност и я намерих за изненадващо интуитивна. Създаването на основна тръба за продажби с персонализирани етапи отне само няколко минути.

Друга функция, която малките екипи биха харесали, е AI асистентът за писане. Той може да ви помогне да управлявате комуникациите си [създаване на съдържание] и задачите, свързани с потенциалните клиенти, като например последващи действия (създаване на формули и задачи).

Друго предимство на Monday CRM е, че ви позволява да съхранявате данни за клиенти в региона APAC, дори ако вашият бизнес е регистриран в друга държава.

Най-добрите функции на Monday CRM

Управлявайте процесите си с потенциални клиенти с персонализирани статуси, колони и таблици.

Автоматизирайте рутинните задачи, като определяне на крайни срокове и настройка на напомняния.

Създавайте чернови на имейли и формули за работни процеси с Monday AI

Ограничения на Monday CRM

Ограничени табла и отчети в сравнение с други CRM системи

Не предлага функция за отмяна, така че ако случайно промените някакви данни, не можете да възстановите старите данни.

Цени на Monday CRM

Basic CRM : 15 долара на месец за работно място

Стандартен CRM : 20 долара на месец за работно място

Pro CRM : 33 долара на месец за работно място

Enterprise CRM: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Monday CRM

G2: 4,6/5,0 [700+ отзива]

Capterra: 4,7/5,0 [300+ отзива]

7. Pipedrive: Най-доброто за управление на потенциални клиенти и проекти

чрез Pipedrive CRM

Pipedrive CRM е друг CRM, насочен към малките и средни предприятия, известен със своите възможности за управление на процесите. Той поддържа 22 езика, включително индонезийски, така че вашият местен екип може бързо да се включи в работата.

За мен това беше по-скоро инструмент за управление на проекти и автоматизация на продажбите.

Той ви позволява да създавате персонализирани пипалини, да използвате етикети и статуси, за да следите състоянието им, и дори да получавате напомняния, когато даден потенциален клиент не е преминал от един етап към следващия за дълго време [феномен, известен като „разпадане на сделката“].

Намерих визуалния интерфейс за управление на процесите за особено полезен. Той ми помогна бързо да идентифицирам сделките, които са заседнали на определен етап, и да определя приоритетите за последващи действия.

Освен това, тъй като Pipedrive разполага с вградени функции за управление на имейл кампании и изкуствен интелект [AI], можете да управлявате повечето от ключовите си CRM процеси в един единствен табло.

Най-добрите функции на Pipedrive

Добавете потенциални клиенти от имейл кампании към персонализирани пипалини и ги проследявайте, използвайки персонализирани работни процеси.

Добавете чатботове и джаджи за чат на живо към вашите уебсайтове и приложения, за да предоставяте бърза поддръжка.

Използвайте добавката за уеб посетители на Pipedrive, за да проследявате трафика на уебсайта и да разберете кой посещава вашата компания.

Ограничения на Pipedrive

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс на мобилното приложение е неинтуитивен и труден за използване.

Мигрирането на данните от други CRM системи към Pipedrive може да отнеме много време.

Цени на Pipedrive

Essential : 14 долара на месец за работно място

Разширено : 29 $/месец на работно място

Професионален : 59 $/месец на работно място

Power : 69 $/месец на работно място

Enterprise: 99 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5. 0 [1800+ отзива]

Capterra: 4,5/5,0 [2900+ отзива]

8. Freshsales: Най-подходящ за малки търговски екипи, които се нуждаят от бързо въвеждане в работата

чрез Freshsales

Freshsales е сравнително стар играч, но това, което го отличава, е фокусът върху създаването на модерен потребителски интерфейс, който намалява визуалния хаос. Въпреки че Freshsales е пълен с много разширени функции и отчети, навигацията в интерфейса е интуитивна и без излишни елементи.

Freshworks разполага и с AI асистент, известен като Freddy, който може да анализира имейли и исторически данни, предоставяйки ви базирани на данни и приложими идеи за следващите стъпки. Ако имате платен план, можете да закупите и техните AI-задвижвани чатботове като добавка. Освен това Freshsales поддържа индонезийски език и ви позволява да съхранявате данните си в региона APAC. Две в едно, нали?

Най-добрите функции на Freshsales

Използвайте различни изгледи, като Kanban и List, за да получите цялостен поглед върху вашия пайплайн.

Получете информация за това как клиентите постъпват във вашия канал за продажби, кои канали предпочитат и други подобни данни, за да можете да достигнете до тях там, където се намират.

Използвайте шаблоните за CRM работни процеси на Freshsales, за да автоматизирате задачите, да настроите последващи действия и да намалите натовареността си.

Ограничения на Freshsales

Потоците от потенциални клиенти не могат да бъдат групирани по екипи, което затруднява мениджърите да виждат общата работна натовареност на екипа си.

Формулярите могат да се използват само за събиране на първоначална информация. Всяка нова информация трябва да се събира чрез анкета на трета страна и да се синхронизира с Freshsales чрез външни API.

Цени на Freshsales

Безплатно

Растеж : 11 долара на потребител на месец

Pro : 47 $/потребител на месец

Enterprise: 71 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5,0 [1100+ отзива]

Capterra: 4,5/5,0 [600+ отзива]

9. Oracle CRM: Най-добрият пълен пакет за клиентско преживяване [CX] за предприятия

чрез Oracle CRM

Oracle CRM е друг вариант за големи предприятия, които не поемат рискове и предпочитат да използват един софтуерен доставчик за множество функции – CRM, ERP и други функции, свързани с клиентското преживяване.

По време на този процес на преглед имах възможността да проуча Oracle CRM и макар че пълното внедряване излиза извън обхвата на това тестване, стана ясно, че сигурността е основен приоритет.

Oracle CRM, подобно на другите Oracle Cloud Solutions, разполага с функции за сигурност, като системи за самовъзстановяване и автономни бази данни, което го прави един от най-сигурните CRM-системи, базирани в облака. Има и опция за локално решение, което ви позволява да изберете модела на внедряване, който най-добре отговаря на вашите специфични нужди по отношение на сигурността.

Най-добрите функции на Oracle CRM

Създайте подробни профили на клиентите, като допълните съществуващите данни с данни от трети страни и анализиране на данни с помощта на изкуствен интелект.

Синхронизирайте с вашите ERP и HR системи, за да създадете точни пакети за възнаграждения за вашите BDRs.

Свържете Oracle CRM с Oracle Commerce Cloud, за да получавате точни отчети за финансовото състояние на вашия бизнес.

Ограничения на Oracle CRM

Тъй като това е по-старо решение, то има остарял потребителски интерфейс, който може да бъде труден за навигация.

Някои потребители са срещнали проблеми с липсващи колони при качването на данни в големи количества.

Не предлага AI или чатбот функции

Цени на Oracle CRM

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Oracle CRM

G2: 3,7/5,0 [90+ отзива]

Capterra: 4. 4/5. 0 [30+ отзива]

10. SugarCRM: Най-доброто локално CRM решение

чрез SugarCRM

SugarCRM е един от малкото софтуерни доставчици, който предлага локално решение, което е толкова добро, колкото и облачното му решение. Разбрах защо то би било привлекателно за компании с по-строги изисквания за сигурност на данните.

Неговият локален CRM не само е един от най-сигурните CRM, но и предлага безплатен достъп до всички свои API.

Особено полезна функция е SugarBPM™, инструмент за създаване на CRM работни процеси с функция „плъзгане и пускане”, който ви позволява да създадете автоматизация за одобряване на оферти, насочване на потенциални клиенти и предварително попълване на шаблони за имейли въз основа на размера на компанията и отрасъла.

Намерих този конструктор за изненадващо интуитивен, дори за човек без опит в програмирането. Само за няколко минути създадох автоматизиран работен процес за изпращане на персонализирани имейли за добре дошли на нови потенциални клиенти въз основа на тяхната индустрия.

Най-добрите функции на SugarCRM

Изготвяйте предложения, създавайте убедителни имейли и използвайте готови сценарии за разговори, всичко това с помощта на изкуствен интелект.

Създайте персонализирани отчети за приходите и използвайте sales-i [техния AI аналитичен инструмент], за да определите потенциала за приходи и пречките.

Групирайте записите в един и същ район и дайте предложения на вашия екип за продажби на място.

Ограничения на SugarCRM

Ще трябва да проверите и изтриете дублиращите се потенциални клиенти ръчно.

Някои потребители съобщават, че инструментът за създаване на CRM работни процеси е доста сложен, което затруднява настройването на прости работни процеси за продажби.

Цени на SugarCRM

Essentials : 19 $/потребител на месец

Разширено : 85 $/потребител на месец

Премиум: 135 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за SugarCRM

G2: 3,9/5,0 [900+ отзива]

Capterra: 3,8/5,0 [над 400 отзива]

Автоматизирайте взаимоотношенията си с клиентите с ClickUp CRM

CRM платформите са сред най-важните инструменти в арсенала на всеки екип по продажби или обслужване на клиенти. За търговските представители CRM платформата означава пълна прозрачност на взаимодействията с клиентите, което позволява целенасочено общуване и оптимизирано управление на сделките.

От друга страна, CRM екипите могат да се възползват от цялостния поглед върху пътя на клиента. Това им позволява да получат контекст за миналите дейности на клиентите, което им помага да персонализират комуникациите и да отговарят бързо на въпросите на клиентите.

Но всичко това зависи от CRM решението, което изберете. Ето защо препоръчвам да опитате ClickUp. Безплатните шаблони, автоматизацията и AI възможностите допринасят значително за подобряване на ефективността на вашия екип, а функциите за отчитане, като цели, персонализирани табла и диаграми с тенденции, могат да ви помогнат да вземете решения, основани на данни.

Готови ли сте да оптимизирате процесите си за управление на клиенти? Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете безплатно.