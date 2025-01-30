10-те най-добри алтернативи на Fantastical през 2025 г.

Когато става въпрос за управление на графика ми, търся нещо повече от обикновено приложение за календар. Имам нужда от органайзер, който да ми помага да следя задачите си, да ми напомня за важни ангажименти и да работи синхронизирано на всички устройства. Ето защо търся онлайн календари, които правят планирането приятно и ефективно.

Наскоро изпробвах Fantastical и бях доста впечатлен от иновативните му функции и лесния за ползване дизайн, които го правят популярен сред потребителите на Apple. Възможностите му за обработка на естествен език и визуално привлекателният интерфейс съчетават обичайните функции на календара с усъвършенствани характеристики.

Въпреки това, за да използвате мощните функции на Fantastical, трябва да се абонирате за премиум версията, а приложението не се развива толкова бързо, колкото някои календарни приложения с интегрирана изкуствена интелигентност.

Освен това, фокусът върху екосистемата на Apple ограничава полезността му на различни платформи. Въпреки тези ограничения, Fantastical остава надежден избор за потребителите на Apple, които търсят добре проектирано календарно приложение.

Прекарах много време в тестване на календарни приложения и въз основа на обширни проучвания, аз и моят екип съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Fantastical. Всяка от тях предлага уникални функции и предимства, които ви показват как да спестите време и да извлечете максимума от онлайн календара си!

Какво да търсите в алтернативите на Fantastical?

Списъци със задачи, напомняния, известия и интеграция с календар – това са функции, които са общи за всеки ежедневник, който сме тествали. Когато избирате алтернатива на Fantastical обаче, трябва да търсите функции, които надхвърлят основните.

Ето няколко неща, които трябва да имате предвид:

Съвместимост и поддръжка на различни платформи: Уверете се, че алтернативата на Fantastical е съвместима с различни устройства и платформи (iOS, Android и уеб), за да поддържате безпроблемна синхронизация.

Разширени функции за планиране: Търсете функции, които улесняват планирането, като обработка на естествен език, множество изгледи на календара, персонализирани известия и интеграция с множество приложения, като инструменти за управление на задачи, имейл клиенти или приложения за водене на бележки.

Персонализиране: Потърсете опции за персонализиране, които ви позволяват да персонализирате настройките на календара си, като например цветово кодиране на събития, настройка на повтарящи се задачи и настройка на предпочитанията за известия.

Функции за сътрудничество: Ако често работите в екип, обмислете алтернативи, които предлагат функции за сътрудничество, като споделени календари, групово планиране и възлагане на задачи, за да улесните работата в екип.

Сигурност: Дайте приоритет на функциите за сигурност, като криптиране от край до край, двуфакторна автентификация и архивиране на данни, за да защитите данните в календара си от неоторизиран достъп или загуба.

Потребителски интерфейс: Оценете потребителския интерфейс по отношение на лекота на използване и визуална привлекателност. Чистият и интуитивен интерфейс може да повиши производителността и потребителското преживяване.

Цени: Оценете ценовите планове на алтернативите, като вземете предвид бюджета си и стойността на функциите, включени във всеки план. Потърсете безплатни пробни версии или опции за безплатно ползване, за да тествате приложението, преди да се ангажирате с абонамент.

Някои приложения предлагат няколко от тези функции, докато други предлагат повече, отколкото ви е необходимо. Изберете приложението, което работи най-добре за вас и ви помага да свършите нещата по-ефективно.

Ето десет от нашите любими.

10-те най-добри алтернативи на Fantastical, които можете да използвате

Тук ще намерите кратко описание и сравнение на всяка алтернатива на Fantastical, която е влязла в топ 10. Подчертал съм основните им характеристики, ограничения, цени и оценки, за да ви помогна да изберете най-добрия календар за вашия бизнес.

Да започнем с любимия на всички – ClickUp!

1. ClickUp — най-доброто приложение за ежедневен календар

Проследявайте месечните, седмичните и ежедневните задачи с календарния изглед на ClickUp

ClickUp е мощно средство за продуктивност, а планирането на задачите и блокирането на времето играят голяма роля в това.

Използвам ClickUp Calendar View както в личен, така и в професионален план. Интуитивният интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и опциите за персонализиране са отлични за поддържане на графика ми. Удобният интерфейс обединява управлението на задачите, планирането и повтарящите се събития на един екран.

ClickUp ми помага да спазвам графика си с двупосочно синхронизиран календар, създаване на задачи и други функции. Мобилното приложение ми позволява да имам достъп до графика си, повтарящи се напомняния и събития в календара, докато съм в движение.

ClickUp е особено полезен, ако ръководите или работите в екип. Най-добрият персонализируем шаблон, Calendar Planner Template на ClickUp, ни помага да управляваме задачите и да спазваме сроковете, без да губим прекалено много време в планиране на дните и седмиците си.

Изтеглете този шаблон Управлявайте ефективно работната си натовареност и разпределяйте задачите си на по-лесно управляеми, като използвате шаблона за календарно планиране на ClickUp.

Шаблонът за планиране на календара ни помага:

Разпределяйте задачи на членовете на екипа и определяйте ясни срокове, за да се уверите, че всички са отговорни и в крак с графика.

Използвайте изгледа на календара в ClickUp, за да получите обща представа за събитията, срещите и крайните срокове за екипа.

Разделете големите проекти на по-малки, управляеми задачи, за да ги направите по-лесни за изпълнение и по-лесни за проследяване.

Автоматизирайте напомнянията въз основа на тригери за задачи и събития, за да държите екипа информиран.

Прегледайте и коригирайте календарния планирач, за да се адаптирате към променящите се приоритети, новите проекти и неочакваните забавяния.

Освен това можете да визуализирате работната си натовареност и ежедневните си планове с над 15 персонализируеми изгледа в ClickUp. Тези изгледи ни позволяват да увеличаваме и намаляваме мащаба на нашите проекти и графици – отлична функция за ръководители на екипи и проектни мениджъри.

Планирайте и визуализирайте графиците на проектите с календарния изглед на ClickUp

Филтрите ми позволяват да показвам само задачите, които ме интересуват, и да споделям календара си с други хора. Тази функция прави управлението на времето и задачите ми много по-лесно и по-ефективно.

Най-добрите функции на ClickUp

Добавяйте задачи и нови събития с дневен, седмичен и месечен изглед

Персонализирайте изгледа на календара си, за да създадете различни типове календари, от календари със съдържание до спринт етапи и други.

Създавайте списъци със задачи и обобщения на изпълнените задачи с ClickUp Brain

Пренареждайте всяко събитие или задача мигновено с функцията „плъзгане и пускане”

Управлявайте работата си на едно място с инструменти за управление на проекти

Споделяйте календари с екипа си, за да планирате събития и да разпределяте задачи

Разделете големите задачи на управляеми списъци в ClickUp и определете цели

Повишете производителността с функциите за проследяване на времето на ClickUp

Свържете други работни приложения като Google Calendar, Microsoft Outlook и Time Doctor с ClickUp Integrations

Достъп до ClickUp чрез iOS, Android, iPad, настолен компютър или уеб приложение

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се почувстват претоварени от широкия набор от функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен във всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Google Calendar – най-добър за управление на календара и планиране

чрез Google Calendar

За тези, които работят в работната среда на Google, Google Calendar улеснява организирането и управлението на събития, настройването на напомняния и каненето на други хора.

Инструментът е отличен за планиране на екипни срещи и събития и за запазване на време за себе си през работния ден. Календарът се синхронизира автоматично с Gmail, така че получавате незабавно известия, напомняния и актуализации при промяна на събитията.

Има и няколко опции за персонализиране – от ярки теми до различни опции за преглед. Освен това можете да създавате и поддържате отделни календари на един екран.

Една функция, която ценя, са интелигентните предложения за блокиране на време: въз основа на хората, които сте поканили на срещата си, инструментът автоматично ще намери свободни времеви слотове в календара на всеки.

Най-добрите функции на Google Calendar

Интегрирайте се безпроблемно с други приложения на Google като Gmail, Drive, Sheets и Meet

Изпращайте напомняния по имейл, SMS или изскачащи уведомления

Споделете календара си (и контролирайте поверителността и достъпа) с другите, за да могат да виждат планираните ви събития

Използвайте интеграцията на ClickUp с Calendly , за да настроите срещите си в Google Calendar.

Ограничения на Google Calendar

Трудност при визуализиране на припокриващи се графици в един и същи времеви интервал

Липса на интеграция с инструменти за видеоконферентна връзка, различни от Google Meet

Цени на Google Workspace

Безплатни

Business Starter: 7,20 $/потребител на месец

Business Standard: 14,40 $/потребител на месец

Business Plus: 21,60 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Google Calendar

G2: Не е налично

Capterra: 4. 8/5 (3100+ отзива)

3. Motion — най-доброто приложение за управление на продуктивността

чрез Motion

Motion е приложение за продуктивност с авангарден календар, задвижван от изкуствен интелект, създаден да ви направи по-продуктивни. Хареса ми как улеснява планирането и управлението на задачите с интуитивни функции, задвижвани от изкуствен интелект, като интелигентно планиране, приоритизиране на задачите и блокиране на времето.

Например, интелигентният алгоритъм за планиране автоматично коригира срещите въз основа на приоритета и наличността, докато функцията за приоритизиране на задачите използва изкуствен интелект, за да гарантира, че първо се справям с най-важните задачи.

Освен това инструментът за проследяване на проекти предоставя актуализации в реално време и отчети за напредъка, което ми помага да поддържам проектите си в правилната посока. Тествах функцията за интеграция на Motion, която комбинира Apple, Outlook и Google Calendar в един опростен интерфейс.

Намерих Motion за добра алтернатива на Fantastical. За разлика от Fantastical, Motion предлага всеобхватни възможности за управление на задачи и проследяване на проекти, което го прави по-подходящо решение за бизнеса.

Най-добрите функции на Motion

Автоматизирайте планирането, за да намерите най-подходящото време за срещи, което да отговаря на графиците на всички

Приоритизирайте задачите с помощта на изкуствен интелект, който помага на потребителите да се съсредоточат върху най-важното, като по този начин повишава ежедневната продуктивност.

Опростете сътрудничеството в екипа чрез синхронизиране на графици и задачи, което улеснява по-добрата комуникация и управление на проектите.

Оптимизирайте управлението на времето с анализи, които предоставят информация за това как отделните лица и екипи прекарват времето си.

Ограничения на движението

Цената на абонамента е пречка за малките предприятия или физическите лица, които търсят рентабилни решения.

Могат да възникнат проблеми със съвместимостта на платформите, особено ако Motion не се интегрира безпроблемно със съществуващите инструменти и софтуер, които вече се използват от дадена компания.

Ценообразуване на Motion

Безплатна пробна версия

Индивидуален: 34 $/потребител на месец

Екип: 20 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Motion

G2: 4. 2/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (40+ отзива)

4. Cron — най-добрият избор за потребителите на Notion

чрез Cron

Cron, сега известен като Notion Calendar, е многофункционален компонент на много по-голямата платформа за работна среда Notion. Той е създаден, за да подобри организационната продуктивност чрез оптимизиране на управлението на задачите за професионалисти.

За мен магията се случва, когато комбинирам бележки, задачи, бази данни и напомняния в един унифициран календар. Notion Calendar създава съгласувана среда за планиране и сътрудничество, която е несравнима. Особено ми харесва пълната му интеграция с други елементи на Notion, което ми позволява да свържа задачите и бележките си със събития и срещи.

Възможността на Notion Calendar да се интегрира напълно с другите елементи на Notion му дава значително предимство пред Fantastical.

За разлика от Fantastical, който се фокусира главно върху календарните функции, Notion Calendar комбинира цялостен набор от инструменти за бележки, задачи и бази данни – много подобно на ClickUp.

Най-добрите функции на Cron

Интегрирайте се безпроблемно с други компоненти на Notion, позволявайки на потребителите да свързват бази данни, бележки и задачи директно в календара.

Персонализирайте шаблоните, за да отговарят на конкретни бизнес процеси или нужди на проекти

Плъзгайте и пускайте задачите, за да коригирате лесно графика си, да управлявате ежедневните си задачи и да опростите дългосрочното планиране.

Визуализирайте напредъка на проекта и управлявайте крайните срокове с изгледи на времевата линия

Синхронизирайте между устройствата, за да държите всички членове на екипа в течение в реално време

Ограничения на Cron

Липса на офлайн режим, което ограничава достъпа до календара и свързаните с него задачи, когато няма интернет връзка.

Цени на Notion

Безплатни

Плюс: 8 $/потребител на месец

Бизнес: 15 $/потребител на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

5. Woven – най-добрият локален календар и инструмент за планиране

чрез Woven

Woven, сега интегриран в Slack, е добро приложение за календар. Известен е с това, че опростява планирането и управлението на времето. Интуитивният му интерфейс и стабилните възможности за интеграция го правят предпочитан избор за заети професионалисти, които искат да оптимизират календарите си.

Чрез интегрирането на мощни инструменти като интелигентни шаблони, връзки за планиране и групови анкети, Woven опростява координацията на срещите и максимизира производителността. Интелигентните шаблони ми позволяват бързо да организирам срещи с предварително зададени настройки, което спестява време и намалява повтарящите се задачи по планирането.

Woven предлага и аналитични данни за проследяване на времето за срещи, предоставяйки информация, която помага за оптимизиране на графиците и подобряване на ефективността.

Най-добрите функции на Woven

Синхронизирайте няколко календара, за да имате единна представа за всички ангажименти

Създавайте линкове за планиране, за да споделяте свободното си време с другите

Провеждайте групови анкети, за да определите най-подходящото време за срещи между няколко участници.

Анализирайте използването на времето с вградени аналитични инструменти, които показват как се изразходва времето за срещи, предлагайки възможности за оптимизация и по-добро управление на времето.

Ограничения на Woven

Преустановена като самостоятелна услуга след интегрирането в Slack, което я прави недостъпна за потребители, които не използват платформата Slack.

Цени на Woven (Slack)

Безплатни

Предимство: 8,75 $/потребител на месец

Бизнес: 12,50 $/потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Woven (Slack) оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 32 500 оценки)

Capterra: 4,7/5 (над 23 200 оценки)

6. Zcal – най-добър за професионални услуги

чрез Zcal

Съчетайте удобството на Calendly и познатото потребителско изживяване на Google Calendar с Zcal. Zcal е решение за планиране, създадено да улесни определянето на срещи и управлението на календара.

Инструментът е особено полезен за самостоятелни предприемачи или професионални услуги. Вашите клиенти могат да насрочват срещи чрез линкове за резервации и да ги пренасрочват, без да се консултират с вас.

Някои от функциите, които тествах, включват планиране с едно кликване, персонализирани страници за резервации и интеграция с други календарни приложения. Опцията за планиране с едно кликване ми спести много време, като позволи на клиенти и колеги да резервират срещи безпроблемно.

Ще намерите и персонализирани страници за резервации – персонализирайте външния вид, за да съответства на вашата марка.

Освен това Zcal се интегрира безпроблемно с други календарни приложения като Google Calendar и Outlook, като гарантира, че всичките ми графици се синхронизират между платформите.

Най-добрите функции на Zcal

Опростете процеса на планиране на срещи, като създавате и споделяте линкове за резервации с няколко кликвания.

Интегрирайте се безпроблемно с популярни календарни услуги като Google Calendar и Outlook

Вградете страници за планиране директно в бизнес уебсайтове или платформи за социални медии

Автоматизирайте напомнянията и проследяването, за да намалите броя на неявките и да поддържате ангажираността на клиентите или заинтересованите страни.

Ограничения на Zcal

Ограничени разширени функции в сравнение с по-комплексните алтернативи на Fantastical за корпоративно ниво

Цени на Zcal

Безплатни

Предимства: 7,50 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Zcal

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Calendly – най-доброто приложение за планиране на срещи

чрез Calendly

Малко приложения за планиране са толкова популярни сред професионалистите по целия свят, колкото Calendly! То позволява на потребителите да планират автоматично срещи, да персонализират календара и да получават известия – какво повече може да иска човек?

Но какво отличава Calendly от останалите?

Първо, това не е типично приложение за календар: Calendly е всеобхватно средство за управление на времето и планиране. То опростява управлението на работните дни с уеб-базираната си платформа и уникалната функция за планиране чрез линкове.

Харесах автоматичните напомняния, които ми помагаха да спазвам ангажиментите си и гарантираха, че няма да пропусна важни срещи. Освен това функцията за настройка на часовата зона на Calendly елиминира неудобството от координирането на срещи в различни региони.

Но това не е всичко. Calendly предлага и персонализирани типове събития. Имате нужда да отделите малко време между срещите? Функцията за буферно време на Calendly ви позволява да направите това, като ви дава гъвкавостта, от която се нуждаете, за да контролирате деня си.

Най-добрите функции на Calendly

Интегрирайте се безпроблемно с Google, Slack, Zoom и няколко други платформи

Предоставяйте на другите супер лесен и удобен потребителски интерфейс за безпроблемно запазване на срещи

Настройте Calendly за минути – без нужда от обучение

Ограничения на Calendly

Това може да се окаже скъпо за компании с минимални месечни нужди от планиране на календара.

Някои функции може да не са налични в мобилната версия.

Цени на Calendly

Безплатни

Стандартен: 12 $/месец на място

Екип: 20 $/месец на място

Enterprise: Цена от 15 000 долара

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3400 рецензии)

8. Microsoft Outlook – най-доброто приложение за управление на лична информация

чрез Microsoft Outlook

За много хора Microsoft Outlook е предпочитаният мениджър на лична информация, който безпроблемно интегрира имейл, календар, контакти, задачи и бележки в едно удобно приложение.

Особено ценя безплатната онлайн календарна функция на Outlook, която предлага много функции. Можете да създавате срещи, да свързвате срещи и събития, да управлявате няколко календара и подкалендара, да задавате напомняния, да каните други хора на събития и да имате достъп до календара си по различни начини.

Само едно предупреждение: ъпгрейдът към план Microsoft 365 е необходим за тези, които искат да отключат пълния набор от инструменти на Microsoft и да премахнат рекламите.

Най-добрите функции на Microsoft Outlook

Получете гъвкав и лесен за използване интерфейс

Интегрирайте безпроблемно с други инструменти на Microsoft

Комбинирайте функциите на електронната поща и календара на едно място

Ограничения на Microsoft Outlook

Някои потребители намират потребителския интерфейс за прекалено сложен

Цени на Microsoft Outlook

Безплатни

Microsoft 365 Basic: 19,99 $/година на потребител

Microsoft 365 Personal: 69,99 $/година на потребител

Microsoft 365 Family: 99 $/година на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1900 рецензии)

9. Sunsama – най-доброто приложение за блокиране на време в личния ви график

чрез Sunsama

Sunsama се отличава като приложение за планиране благодарение на уникалния си подход към управлението на задачите: то се интегрира безпроблемно с вашия съществуващ работен процес. Можете да планирате, да определяте приоритети и да планирате задачи от различни източници, включително имейли и инструменти за управление на проекти.

Това централизирано работно пространство за продуктивност организира всичките ви задачи на едно място, което улеснява управлението на натоварването ви и ви помага да избегнете претоварването.

Една от характеристиките, която отличава Sunsama, е функцията за автоматично планиране. Макар че не добавя автоматично задачи към календара ви, както някои други приложения, то ви позволява лесно да планирате задачи около срещите и ангажиментите си, като кликнете с десния бутон или мишката върху задачата и изберете „Добави към календара“.

Но това, което най-много ми хареса в Sunsama, беше режимът за фокусиране. Можех да намаля разсейването, като скривах всички задачи, освен тази, по която работех. Това е чудесен трик, ако следвате метода за продуктивност на Айви Лий.

Най-добрите функции на Sunsama

Пренареждайте и приоритизирайте събития и времеви блокове с интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Обединете работния си процес, като интегрирате инструменти като ClickUp, Trello, Outlook и други.

Премахнете разсейващите фактори и заглушете известията с режима за фокусиране

Ускорете планирането с клавишни комбинации

Ограничения на Sunsama

Някои потребители смятат, че приложението не е идеално за сътрудничество с членове на екипа по големи проекти.

Цени на Sunsama

14-дневен безплатен пробен период

Месечен абонамент: 20 $/потребител на месец

Годишен абонамент: 16 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Sunsama

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Apple Calendar – най-добрият за потребители на iPhone и iPad

чрез Apple Calendar

Apple Calendar е онлайн планиращ инструмент, създаден специално за устройства на Apple като iPhone, iPad или iPod Touch. Почитателите на Apple харесват колко добре се синхронизира между устройствата им.

Наричан още iCal, този инструмент лесно управлява графика ви, като използва дневен, седмичен, месечен и годишен изглед. Възможността да маркирате събитията с различни цветове и да импортирате задачи от имейли значително подобри работата ми.

Той се интегрира безпроблемно с iCloud, Outlook, Yahoo и Exchange, което го прави една от 10-те най-добри алтернативи на Fantastical. Въпреки това, това приложение може да изглежда ограничаващо, тъй като е предназначено за устройства на Apple.

Най-добрите функции на Apple Calendar

Синхронизирайте безпроблемно с Google, Outlook и други инструменти

Наберете конферентен разговор с едно докосване

Използвайте повтарящи се събития, предупреждения и напомняния, за да следите важните събития и крайни срокове.

Достъп до подробности за събитията и местоположението с едно просто докосване

Ограничения на календара на Apple

Някои функции за копиране и поставяне са достъпни само в уеб версията.

Трудности при сътрудничеството или споделянето на линкове за наличност с потребители, които не използват iOS

Цени на Apple Calendar

Приложение iCall: 2,99 $ + опционални покупки в приложението

Оценки и рецензии за Apple Calendar

G2: 4. 1/5 (190+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Повишете производителността си с най-доброто календарно приложение

Разгледахме няколко надеждни алтернативи на Fantastical, всяка от които предлага множество функции, вариращи от безпроблемна интеграция до усъвършенствано планиране на календара и интелигентни инструменти за управление на задачите.

Дали става дума за мощните възможности за планиране на Zcal или за обширните възможности за управление на проекти на ClickUp, има подходящ вариант за всеки.

Ако искате да повишите производителността си и да улесните комуникацията с екипа си, препоръчвам ви да разгледате ClickUp. Той предлага отлични функции за календар и управление на времето и може да промени начина, по който управлявате проектите си.

Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес.