10 най-добри стратегии за подобряване на производителността на вашата маркетингова агенция

Еви Харисън е блогър по свой избор. Тя обича да открива света около себе си. Харесва й да споделя своите открития, преживявания и да изразява себе си чрез своите блогове.

Искате ли да знаете най-простата формула за успех?

Производителност = Рентабилност

Доста ясно, нали?

Но много собственици на маркетингови агенции ще се съгласят, че това е малко по-сложно, отколкото изглежда. Няколко фактора влияят върху общата продуктивност на вашия бизнес. И вие трябва да се справите с всичко това, защото репутацията на вашата агенция е заложена на карта.

Търсите ли техники, които могат да повишат производителността на вашата агенция? Не търсете повече, защото днес ще разгледаме начини да постигнем точно това.

Но преди да се впуснем в темата, трябва да разберете, че да бъдеш продуктивен е нещо повече от отмятане на задачи от списък. За да бъде вашата агенция продуктивна, тя трябва:

изпълнение на разумно количество задачи в рамките на очакваните срокове

създаване на качествена работа, която отговаря на определените стандарти

използвайте ефективно времето, парите, усилията и другите ресурси

Имайки предвид тези ключови моменти, нека да подчертаем някои от най-добрите стратегии за подобряване на производителността на вашата агенция.

Това е вероятно един от най-лесните начини да повишите производителността. С подходящите инструменти можете да автоматизирате рутинни, повтарящи се задачи и да спестите време и ресурси. Освен това можете да автоматизирате множество аспекти от дейността на вашата агенция, от оптимизиране на процесите до организиране на задачите и предоставяне на персонализирано съдържание за целеви аудитории.

За да подобрите общата ефективност на вашата агенция обаче, трябва да инвестирате в подходящата платформа. Например, една всеобхватна платформа за продуктивност като ClickUp може да ви помогне да свършите работата си отвсякъде. Тя предлага функции, които ви позволяват да проследявате напредъка на всичките си проекти, да виждате какво правят другите членове на екипа в реално време, да управлявате натоварването на екипа, да чатите със служителите, за да насърчите незабавното сътрудничество, и да помогнете за приоритизиране на задачите, така че важната работа да бъде завършена първа.

2. Не губете време на пътя

Според доклад на Тексаския транспортен институт A&M, средният американски пътуващ губи 54 часа годишно поради закъснения в трафика. Това е значително количество време, което можете да използвате по полезен начин.

Например, по пътя към и от работа можете да слушате подкасти, за да подобрите личната си и екипната продуктивност. Ако пътувате с влак, вместо да превъртате социалните медии, подредете задачите си за деня. Или направете предварително проучване за клиентите, проверете имейлите си, проведете срещи или направете серия от кратки телефонни разговори.

3. Структурирайте екипа си

Както всеки друг бизнес, дигиталните агенции трябва да наемат квалифицирани служители, които са способни да работят самостоятелно. С подходяща офис структура вашата агенция може да функционира безпроблемно. Това обаче изисква ефективно лидерство, комуникация, сътрудничество и взаимна подкрепа, за да се гарантира, че работата се изпълнява навреме и целите се постигат.

По-важното е да се научите да делегирате отговорности на подходящите служители. Това означава, че правилният служител работи по задачи, които може да изпълни най-добре. Това позволява на вашата агенция да расте и да генерира повече приходи.

Възможността да разпределяте натоварването е от решаващо значение за вашата дигитална агенция. Твърде често мениджърите губят ценно време в микроуправление на служителите, които постоянно се нуждаят от уверение, че изпълняват задачите си правилно. В други случаи задачите отнемат твърде много време или служителите не са достатъчно квалифицирани, за да се справят с тях. И в двата случая трябва да намерите някой друг, който знае как да свърши работата по-добре, или да обмислите възлагането на работата на външни изпълнители.

Цифровият пейзаж продължава да се променя. Така че, дори и да сте наели опитни специалисти, в крайна сметка те ще се нуждаят от усъвършенстване на уменията си. За да поддържате вашите служители и вашата дигитална агенция на върха, обмислете да им предложите допълнителни обучения и семинари за продуктивност, които да ги превърнат в по-ценни активи за вашата агенция.

Дигиталният маркетинг е динамична индустрия, която процъфтява благодарение на амбицията и положителната енергия. Затова тези обучения могат да бъдат полезни, както и мотивиращи. Придобиването на нови умения заедно с други ентусиазирани онлайн маркетинг специалисти дава на вашите служители тласък на самочувствието и ги държи в крак с актуалните тенденции.

За да определите кои умения трябва да преподавате, направете анализ на пропуските в уменията. Това ще подчертае уменията, които вашите служители не притежават, но са им необходими, за да изпълняват своите задължения. При дадена възможност повечето служители са готови да се научат как да подобрят работните процеси, да управляват времето си по-ефективно и да развиват нови умения. За повече информация относно това как всеки служител може да повиши нивото си на производителност, прочетете тази статия за управлението на личните задачи.

5. Избягвайте изчерпването на служителите

Неоправданият стрес на работното място може да намали производителността и ефективността на служителите. Според Career Builder, 61% от служителите казват, че са изтощени от настоящата си работа.

Ето защо вашата дигитална агенция трябва да вземе подходящи мерки от самото начало и да гарантира, че служителите остават доволни и без стрес. Следните съвети могат да ви помогнат да избегнете изчерпването:

Планирайте почивки за кафе и обяд през работния ден, за да дадете на всички достатъчно време да се отпуснат.

Поставете реалистични цели и срокове.

Ако работите с международни клиенти, не насилвайте персонала си да работи 24/7. Определете смени и почивни дни.

Обмислете да възложите задачи или проекти, които отнемат от производителността на служителите, на други агенции за дигитален маркетинг , които разполагат с подходящи ресурси за изпълнението им.

Организирайте екипни събития, за да повишите морала на служителите.

6. Намаляване на текучеството на персонала

След като сте инвестирали време и пари в обучението на персонала си, последното, което искате, е добрите ви служители да напуснат вашата дигитална агенция. Като знак на признателност за упоритата им работа, предложете им адекватни заплати, бонуси и стимули.

Въпреки това, не винаги е необходимо да предоставяте парични облаги. Вечеря навън или дори устно признание за усилията им гарантира, че те се чувстват ценени. Всъщност, това са прости начини да се изгради позитивизъм, да се повиши моралът и да се увеличи задържането на служителите.

Помислете да оценявате усилията на вашите служители по-често. Създайте програма за признание на служителите, в която всеки знае различните награди, които може да получи, и процеса на одобрение. По този начин приносът на служителите се признава и награждава незабавно. Според hbr.org 40% от служителите твърдят, че полагат повече усилия в работата си, когато техните усилия се признават. По-важното е, че трябва да предлагате конструктивна обратна връзка, за да насочвате служителите в правилната посока.

7. Премахване на лошите клиенти

Отказването на клиенти вероятно не е опция, когато току-що навлизате в света на дигиталния маркетинг. Однако, когато вече сте се утвърдили, можете да откажете лошите клиенти. Изненадващо, много собственици на дигитални агенции смятат, че не могат да направят това или се страхуват да го направят. Однако, някои от най-продуктивните и печеливши агенции отказват работа, която не е подходяща за тях.

Не всички клиенти са по ваш вкус. Разпознайте тези, които:

имат високи алтернативни разходи

отнемат повече време на персонала, отколкото може да бъде фактурирано

изискват ресурси, които не разполагате, за да ги обслужвате добре

имат репутация, че не плащат изцяло

Вместо да се фокусирате върху тези клиенти, открийте начини да привлечете повече потенциални клиенти и да работите с други, които отговарят на вашите предложения.

8. Предлагайте гъвкави възможности за работа

Всеки служител е различен. Някои работят най-добре в офис среда от 9 до 17 часа, докато други предпочитат да работят дистанционно. Предлагането на гъвкавост в работата позволява на хората да изпълняват задачите си, когато са най-продуктивни и се чувстват комфортно. Ключът е да следите напредъка на служителите си и да разпознавате кога са по-креативни и продуктивни.

9. Общувайте ефективно

Бъдете винаги откровени с служителите, давайте ясни инструкции и отговаряйте своевременно на съобщенията. С помощта на основни насоки за комуникация можете да поддържате гладкото функциониране на вашата агенция.

Обмислете използването на различни средства за комуникация. Например, чатът е идеален за кратка и незабавна комуникация, докато имейлите могат да се използват за по-дълга комуникация. Освен това, има много софтуерни и маркетингови инструменти за агенции, които помагат за подобряване на комуникацията в рамките на организацията. Например, платформи за бизнес комуникация като Slack помагат на членовете на екипа да комуникират по-добре и да бъдат по-организирани.

Но нищо не може да се сравни с личните срещи на екипа. Отделянето на време за редовни срещи значително подобрява производителността. Това е идеалната възможност да се обсъдят проблемите, да се генерират нови идеи, да се обсъдят целите, да се изготвят графици за следващата седмица и много други неща.

10. Оценявайте, анализирайте и подобрявайте производителността на вашата агенция

Както всичко останало в дигиталния маркетинг, един от най-добрите начини да подобрите производителността на вашата агенция е да я измервате. Уверете се, че използвате подходящите инструменти за анализ на различните области на вашата агенция. Знаейки откъде идват положителните резултати, ще можете да се фокусирате повече върху тях и да генерирате повече приходи. От друга страна, областите, които не дават желаните резултати, могат да бъдат пренастроени, за да станат по-ефективни.

Можете също така да измервате производителността на вашата агенция, като следите нивата на индивидуална производителност. Това показва колко всеки служител допринася за общата производителност и кои служители са по-ценни. Като идентифицирате силните и слабите страни на вашата агенция, можете да подобрите производителността и маржовете на печалбата.

На теб е ред

За да може вашата дигитална агенция да продължи да бъде успешна, трябва да се уверите, че във всеки отдел се постига оптимална продуктивност. Прилагането на споменатите по-горе съвети може значително да повиши общата продуктивност. Това означава, че ще свършите повече работа за по-кратко време и по по-рентабилен начин.

Време е да започнете да подобрявате производителността на служителите си още днес.

Готови ли сте да работите по-умно, а не по-усилено?