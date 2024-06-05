Лидерски стилове на Майърс-Бригс за успех в организацията

Повечето успешни лидери имат една обща черта – самосъзнание. Те са наясно със своята личност, силни и слаби страни.

Сигурно сте виждали лидери, които водят отпред, предизвикват статуквото и поемат рискове. Те имат магнетична личност, която привлича всички. Напротив, някои лидери предпочитат да бъдат тихи водачи, които водят от сенките. Те се фокусират върху процесите и са склонни да поемат по-малко рискове.

Нашите лидерски стилове са тясно свързани с нашите личностни типове. Но как можете да разберете какъв е вашият? Индексът на Майърс-Бригс (MBTI) е мощен инструмент за определяне на вашия лидерски стил и как той взаимодейства с личностите на хората, които ръководите.

Тя ни категоризира в един от 16 типа личности въз основа на нашите предпочитания и четири ключови характеристики:

Екстравертност (E) срещу интровертност (I): Как придобиваме и изразходваме енергия

Сензорност (S) срещу интуиция (N): Как събираме информация

Мислене (T) срещу Чувстване (F): Как вземаме решения

Съждение (J) срещу възприятие (P): Как подхождаме към структурата и предварителното планиране

Тези типове личност служат като рамка за разбиране на това как хората на лидерски позиции възприемат света, вземат решения и взаимодействат с другите. Ако искате да подобрите лидерските си умения и да станете влиятелен лидер, започнете с оценка на вашата личност и стил на лидерство.

Екстравертност срещу интровертност: основна разлика в личността

Често описваме хората като социални или интровертни въз основа на тяхното поведение в социална среда. Екстравертност (E) срещу интровертност (I), първото измерение на MBTI, предлага по-задълбочени познания за тези личностни черти.

Екстравертите са социални енергизатори и харизматични лидери. Те се забавляват, когато са сред хора, обсъждат идеи на глас и са в центъра на вниманието. Те също така са склонни да бъдат много уверени в своите лидерски способности.

Интровертите, от друга страна, са тихи наблюдатели. Те черпят енергия от самотата и предпочитат да обработват информацията вътрешно, преди да предприемат действие.

И двата стила могат да бъдат много ефективни, но разбирането на тези предпочитания подобрява комуникацията в екипа и изпълнението на задачите.

87% от екстравертите смятат, че притежават необходимите качества, за да бъдат добри лидери, в сравнение с 56% от интровертите. Анкета за амбициите, 16 личности

Преглед на типовете лидерска личност според Майърс-Бригс

Всеки от 16-те типа личност използва различни методи, за да приложи своите уникални качества на работното място. Нека разгледаме най-често срещаните типове лидерска личност в рамките на модела на Майърс-Бригс:

ENTJ: Асертивният лидер

Срещали ли сте някога човек, който е уверен в себе си и има план за всичко? Вероятно той е ENTJ, тип личност с мощна енергия в рамките на модела на Майърс-Бригс (MBTI). ENTJ се отличават в мотивирането на екипите към амбициозни цели.

Ако сте екстровертен, интуитивен, решителен и визионер, вероятно сте лидер от типа ENTJ. Вероятно ще просперирате в динамична, ориентирана към резултатите среда.

Силни страни на лидерите от типа ENTJ

Излъчвайте харизма и бъдете стратегически лидери

Предлагайте творчески решения и иновативни подходи.

Бъдете решителни и вършете нещата ефективно

Анализирайте ситуации и намерете най-ефективните решения.

Цени ясната комуникация и стигай направо до същността на нещата.

Предизвикателства пред лидерите от типа ENTJ

Може да изглеждат доминиращи поради силните си мнения и решителния си характер.

Усилие да разберете и отговорите на емоционалните нужди на екипа си, като останете обективни

Тяхната неуморима енергия и работна етика могат да доведат до изчерпване, ако не поставят на първо място грижата за себе си.

Трудност да приемете критика

INTP: Неконвенционалният лидер

Тези лидери следват собствения си ритъм, задават милион въпроси и предлагат идеални решения. Ако това ви описва, тогава вероятно имате лидерски стил INTP – интровертен, интуитивен, размислен и аналитичен.

Личностният тип INTP включва уникална комбинация от аналитично мислене, интелектуална любознателност и тиха увереност в собствените идеи.

Силни страни на лидерите от типа INTP

Постоянно анализира информация и търси нови идеи, използвайки логичен план.

Разгледайте сложен проблем с логичен подход и креативност, като често стигате до изненадващи решения.

Предизвикайте статуквото и предложете нови перспективи.

Цени логиката и разума над всичко друго, като ги превърнеш в обективни и безпристрастни фактори при вземането на решения.

Предизвикателства пред лидерите от типа INTP

Имате затруднения да комуникирате идеите си ясно, тъй като те бързо губят интерес

Отличен в мозъчната атака, но с трудности при предприемането на действия

Имате затруднения да разбирате емоциите, както свои, така и на другите

Презареждат енергията си чрез усамотение и се колебаят да се ангажират в социални взаимодействия.

ENTP: Иновативният лидер

ENTP са креативни и визионерски лидери, които озаряват стаята с ентусиазма си за нови възможности.

Ако сте екстровертен, интуитивен, внимателен и възприемчив, вероятно имате лидерски стил ENTP. Вие сте аналитичен, независим и адаптивен.

Те са най-добрите генератори на идеи за лидерските стилове на Майърс-Бригс, с заразен ентусиазъм за творческо решаване на проблеми.

Силни страни на лидерите от типа ENTP

Постоянно бурни с нови концепции и решения

Обича да се свързва с нови хора и да се развива чрез стимулиращи разговори. Бързият му ум и чувството му за хумор правят нещата интересни.

Предизвикайте статуквото и измислете иновативни подходи.

Адаптирайте стила си на комуникация към всяка ситуация, което ще ви направи отлични играчи в екип.

Предизвикателства пред лидерите от типа ENTP

Лесно губите интерес към рутинни задачи и детайли

Преминавайте от едно нещо към друго, което затруднява завършването на дадена задача.

Избягване на конфликти, когато възникнат такива

INFJ: Възприемчивият лидер

INFJ разбират хората на по-дълбоко ниво, вдъхновяват ги да дадат най-доброто от себе си и подкрепят каузи, в които искрено вярват.

Като INFJ, вие сте емпатичен и визионер. Вие сте проницателен и креативен, и имате уникалната способност да се свързвате с хората и да вдъхновявате положителни промени.

Силни страни на лидерите от типа INFJ

Естествени лидери, които установяват лична връзка с членовете на екипа и им оказват искрена подкрепа.

Цени мнението на другите и насърчавай култура на отворена комуникация.

Стратегически мислители, а не само мечтатели

Давайте обмислени съвети и насоки, помагайки на другите да реализират пълния си потенциал.

Предизвикателства пред лидерите от типа INFJ

Силно засегнат от конфликти и негативизъм

Претоварени от тежестта на отговорността и потенциалното въздействие

Забавяне при вземането на решения при наличието на толкова много информация, която трябва да се обработи

Желанието да правите нещата правилно води до протакане

ISFJ: Разсъдливият лидер

ISFJ са изключително внимателни. Те се стремят да поддържат гладкото протичане на нещата и да накарат всеки да се чувства ценен. Често надеждна опора на екипа, ISFJ имат талант да създават подкрепяща и хармонична работна среда.

Някои от основните характеристики, които ви определят като ISFJ, са съчувствие, отдаденост, практичност, грижовност и надеждност.

Силни страни на лидерите от типа ISFJ

Проявявайте искрена загриженост за благосъстоянието на членовете на екипа си.

Постарайте се да направите всичко възможно, за да се почувства екипът подкрепен и оценен.

Просперирайте благодарение на структурата и процедурите, като поддържате проектите в правилната посока и всички са отговорни.

Запомнете важната информация и спазвайте поетите ангажименти.

Бъдете отлични в разрешаването на конфликти по мирен начин

Предизвикателства пред лидерите от типа ISFJ

Предпочитате установени рутинни дейности и се съпротивлявате на нови идеи

Фокусирането върху детайлите и желанието да угоди на всички може да доведе до колебания при вземането на решения.

Чувствате се комфортно, когато работите зад кулисите, подкрепяте другите и избягвате лидерските позиции.

Не харесвайте конфликтите и се стремете да поддържате хармония в екипа.

ENFJ: Страстният лидер

Лидерите от типа ENFJ излъчват харизма и вдъхновяват другите да преследват мечтите си. Те са насърчителите на рамката за лидерство на Майърс-Бригс. Притежават заразителен ентусиазъм и талант да обединяват хората в името на бъдеще, ориентирано към постигането на цели.

Силни страни на лидерите от типа ENFJ

Използвайте подход, ориентиран към хората, и бъдете изключително отговорни и находчиви.

Създайте среда на сътрудничество и подкрепа и се радвай на успеха на своя екип.

Способен да нарисува убедителна картина на бъдещето и да мотивира другите да работят за постигането му

Водете с личен пример и бъдете известни със своите силни ценности.

Предизвикателства пред лидерите от типа ENFJ

Приемайте критиките лично

Цени мнението на другите, което понякога може да забави и усложни процеса на вземане на решения.

Бъдете отлични в изграждането на хармония, но избягвайте да засягате основни проблеми, за да запазите мира.

Фокусирайте се прекалено върху външното признание и се обезсърчавайте лесно, ако не получите признание.

Прочетете също: Практически съвети как да овладеете лидерския стил ENFJ

ISTJ: Лидерът, ориентиран към детайлите

Този тип личност организира като шеф, спазва правилата и върши нещата ефективно.

Фактичен, организиран, логичен, прагматичен, силно фокусиран, решителен и ефективен – ако хората използват тези термини, за да похвалят вашия стил на лидерство, вероятно сте ISTJ лидер.

ISTJ са машини за стабилност от лидерските качества на Майърс-Бригс, които ценят практичността, структурата и правилното изпълнение на задачите.

Силни страни на лидерите ISTJ

Работете по ясни планове, установени процедури и поддържайте всичко на мястото си.

Запомняйте най-малките подробности и историческа информация, което ги прави надеждни източници на знания.

Изпълнявайте ангажиментите си, спазвайте сроковете и предоставяйте висококачествена работа.

Усъвършенствайте се в обективния анализ на ситуации и вземането на правилни решения.

Предизвикателства пред лидерите от типа ISTJ

Предпочитайте установените рутинни дейности и се съпротивлявайте на промените

Желанието за контрол и педантичната природа водят до микромениджмънт.

Усилие да разберете и отговорите на емоционалните нужди на членовете на екипа си

ISFP: Чувствителният лидер

Лидерите от типа ISFP са интуитивни, създават спокойна работна среда и ценят артистичното изразяване. Като ISFP, вие сте нежният артист сред лидерските стилове на Майърс-Бригс. Имате уникалната способност да се свързвате емоционално с хората и да насърчавате духа на сътрудничество.

Ако трябва да обобщим този стил на лидерство с няколко думи, той би бил: състрадателен, наблюдателен, стратегически мислещ и реалистичен.

Силни страни на лидерите от типа ISFP

Притежавайте естествената способност да усещате емоциите на другите и да създавате подкрепяща среда.

Отличавайте се в създаването на мирна и уважителна работна среда.

Внася уникална перспектива и артистичен усет в решаването на проблеми и често предлага неконвенционални, но ефективни решения.

Оценявайте красотата в ежедневните неща, които могат да вдъхновят творчеството и радостта в екипа.

Цени тяхната индивидуалност и не се страхувай да изразяваш техните уникални идеи и гледни точки.

Предизвикателства пред лидерите от типа ISFP

Фокусирането върху хармонията и отчитането на чувствата на всички може да ги направи колебливи при вземането на трудни решения.

Отлагайте вземането на решения, особено по сложни въпроси.

Приемайте обратната връзка лично и бъдете чувствителни към критиките.

Срещат трудности при изразяването на собствените си нужди и емоции с думи

Ролята на емоционалната интелигентност в лидерските стилове

Емоционалната интелигентност (EQ) е тайната съставка, която отличава добрите лидери от великите. EQ е вашата способност да разбирате, използвате и управлявате емоциите си. Тя ви помага да възприемате, разбирате и влияете на емоциите на другите.

Докато стиловете на лидерство и комуникация се различават в зависимост от MBTI, силният EQ също променя изцяло стиловете на управление. Той ви помага да:

Вземайте ефективни решения : С помощта на логиката и емоциите можете да се справяте с комплексни ситуации с яснота.

Разбиране на емоциите: Можете да разберете чувствата и емоциите на другите хора. Това насърчава доверието и връзките в екипа ви.

Ръководи ефективно: Лидерите с висок EQ могат да се възползват от нуждите на членовете на екипа си, като създават култура на ангажираност в организацията.

Някои типове MBTI притежават по-висока емоционална интелигентност. Последните проучвания показват, че съществува корелация между лидерските качества на личностния тип по Майърс-Бригс и емоционалната интелигентност. Ето един общ преглед:

Ако сте дълбоко чувствителни (тип F), сте по-чувствителни към емоциите, както към вашите собствени, така и към тези на другите. Това ви прави по-емпатични, състрадателни и умели в междуличностните отношения (ENFJ, INFJ, ISFJ, ISFP).

Екстравертите (тип E) са по-изразителни и се чувстват по-удобно в общуването с другите. Имате отлични социални умения и умения за управление на взаимоотношенията (ENFJ, ENFP, ESFP, ENTJ).

Възприемчивите (тип P) са по-адаптивни и отворени към нова информация. Тази гъвкавост може да ви помогне да управлявате емоциите си и да се справяте с променящите се социални ситуации. (ENFP, INFP, ENTP, INTP)

Ето и изненадата – емоционалната интелигентност не се състои само в разбирането на емоциите, а и в анализирането им, за да се вземат ефективни решения. Независимо дали става дума за разрешаване на конфликти, вземане на трудни решения, мотивиране на членовете на екипа или насърчаване на сътрудничеството, EQ играе ключова роля за успеха на организацията.

Емпатия в лидерството

Емпатията насърчава доверието, укрепва личните взаимоотношения и създава по-позитивна работна среда. Но дали тя е и обща черта на личностния тип по Майърс-Бригс и вдъхновяващите лидери? С една дума, да.

Някои лидерски стилове по Майърс-Бригс, като INFJ и ENFJ, по природа притежават по-високи нива на емпатия. Независимо от типа на вашата личност обаче, можете да развиете и подхранвате емпатията чрез активно слушане, приемане на гледната точка на другите и искрена загриженост за членовете на вашия екип.

Всеки лидер по Майърс-Бригс придава свой собствен отпечатък на емоционалната интелигентност. А добрата новина е, че можете да развиете емоционалната си интелигентност чрез съзнателни усилия в начина, по който слушате и общувате с другите!

Трансформационен и транзакционен стил на лидерство

Представете си двама изпълнителни директори – единият поддържа нещата да вървят гладко, като добре смазана машина. Другият вдъхновява екипа си да мечтае за големи неща и да се стреми към звездите. Това са двата основни стила на лидерство: транзакционен и трансформационен. Повечето стилове на лидерство по MBTI попадат в тези две широки категории.

Нека ги разгледаме по-подробно!

Общ преглед на трансформационното лидерство

Трансформационното лидерство се фокусира върху кариерното развитие, менторството и вдъхновяването на последователите да реализират пълния си потенциал. То отива отвъд простото изпълнение на задачите и има за цел да създаде положителна и стимулираща среда, в която хората могат да учат, да растат и да дават най-доброто от себе си.

Те се отличават в:

Създаване на ясна, силна визия за по-добро бъдеще и мотивиране на всички да работят за постигането й

Предизвикателство към статуквото. Те не се страхуват да разтърсят нещата и да опитат нови идеи.

Развитие на екипа. Те инвестират в развитието на своите служители и им помагат да реализират пълния си потенциал.

Общ преглед на транзакционното лидерство

Транзакционното лидерство се фокусира върху обмена на очаквания и награди. То набляга на постигането на конкретни цели и задачи чрез структурирана система от стимули и последствия. Транзакционните лидери дават насоки, поддържат ред и гарантират ефективното изпълнение на задачите.

Те са страхотни треньори, които знаят как да организират хората, за да извлекат максимума от своя екип и да държат всички на път. Те се отличават в:

Поставяне на ясни цели: Всеки знае какво се очаква от него и как да го постигне. Това поддържа всички в напрежение.

Награждаване за добре свършена работа : Те предлагат бонуси, повишения и признание на заслужилите членове, за да поддържат мотивацията на хората.

Поддържане на реда. Те установяват ясни правила и процедури, за да гарантират, че нещата вървят гладко.

А сега идва най-интересното. Вашият MBTI може да ви помогне да разберете дали сте трансформационен или транзакционен лидер. Ето един бърз поглед върху това как някои типове MBTI могат да се ориентират към един или друг стил на лидерска позиция:

Трансформационни лидери:

ENTJ, ENFP, INFJ, ENFJ: Тези типове имат визия, харизма и способност да вдъхновяват.

INTP, INTP: Макар и да не са винаги най-харизматични отвън, тези типове личности могат да бъдат трансформационни благодарение на своите иновативни идеи и способност да предизвикват настоящата ситуация.

Транзакционни лидери:

ISTJ, ESTJ: Тези лидери се фокусират върху структурата, организацията и ясните цели.

ISFJ, ESFJ: Те проявяват сътрудничество и хармония и са способни да отговорят на очакванията на хората.

Силният и ефективен лидер може да използва елементи и от двата стила, в зависимост от ситуацията.

Как да извлечете максимума от своя стил на лидерство

Сега знаете всички възможности на лидерския стил MBTI и значението на EQ. Ето няколко съвета за развиване на лидерските ви умения:

Определете естествените си лидерски качества: Визионер и стратег ли сте (ENTJ) или емпатичен организатор на екипи (ISFJ)? Използвайте тези силни страни и делегирайте задачите, които ви отнемат енергия.

Сътрудничество с други лидерски стилове: Никой не е съвършен! Ако сте ISTJ, който се затруднява с творческото мислене, сътрудничество с ENTP, който процъфтява в това, и научете умения от него.

Активно търсете възможности да подобрите емоционалната си интелигентност: практикувайте активно слушане, обмисляйте всички гледни точки, когато взимате решения, работете с хора, които компенсират вашите слабости, и практикувайте техники за съзнателност.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачите на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Използвайте ClickUp, за да подобрите своя стил на лидерство.

ClickUp е универсален инструмент, който помага на лидерите в управлението на проекти, сътрудничеството, комуникацията и повишаването на производителността. С ClickUp можете да сътрудничите по документи, да обменяте идеи и да актуализирате задачи в реално време, като насърчавате динамична и сътрудническа среда.

ClickUp ви позволява да адаптирате комуникацията и стила си на работа въз основа на вашите MBTI предпочитания:

За стратезите ENTJ: Използвайте Използвайте ClickUp Goals , за да определите ясни цели на проекта, задачи, ключови резултати и крайни срокове. Можете също да създадете спринт цели или продажбени цели и да ги споделите с екипа си, за да поддържате фокуса на всички.

Задайте цели в ClickUp сега Постигайте целите си по-бързо, като създавате и проследявате ефективно задачите си с ClickUp Goals.

За неконвенционалния лидер INTP: Визуално обсъждайте иновативни идеи с Визуално обсъждайте иновативни идеи с Mind Maps на ClickUp. Можете да добавяте идеи, да създавате задачи директно от бялата дъска и да оптимизирате работните процеси с помощта на възли с функция „плъзгане и пускане ”.

Открийте креативни решения, като свържете задачи и идеи с Mind Maps на ClickUp

За подкрепящите лидери (ISFJ & ENFJ): Оптимизирайте проектите и подобрете сътрудничеството в екипа с Оптимизирайте проектите и подобрете сътрудничеството в екипа с ClickUp’s Docs . Можете да обсъждате идеи, да дефинирате процеси, да разпределяте задачи, да добавяте коментари и много други.

Създайте подробни бази от знания за сложни проекти с ClickUp Docs

За организираните лидери (ISTJ & ISFP): Опитайте функциите Опитайте функциите за управление на задачи на ClickUp с персонализирани изгледи, за да възлагате задачи и да споделяте екранни записи. Можете също да създадете база данни със задачи за различни екипи.

Опростете управлението на задачите и осигурете прозрачност с ClickUp Tasks

И това не е всичко! Можете да използвате шаблоните на ClickUp, за да трансформирате процесите и потоците и да направите екипа по-ефективен.

Шаблонът за мониторинг на състоянието на лидерския екип на ClickUp ви помага да следите представянето и растежа на вашия екип.

Изтеглете този шаблон Следете общото състояние на вашия екип с шаблона за мониторинг на състоянието на лидерския екип на ClickUp.

Можете да използвате шаблона за комуникационен план на ClickUp, за да осигурите ясен и последователен комуникационен план в целия си екип, независимо от предпочитанията си за стил на комуникация.

Изтеглете този шаблон Създайте цялостен план за комуникация с членовете на екипа си с помощта на шаблона за план за комуникация на ClickUp.

Шаблонът за комуникационен план на ClickUp ви помага да обмислите визуално комуникационни стратегии и да поддържате всички в синхрон с най-логичния процес.

Изтеглете този шаблон Определете съобщенията, които трябва да разпространите, към кого са насочени и какъв канал да използвате с шаблона за комуникационен план на ClickUp.

Подобрете лидерските си умения с ClickUp

Няма универсален подход към лидерството. Разберете своите уникални силни страни (както са разкрити от MBTI) и ги използвайте по автентичен начин. Винаги можете да се адаптирате към различни стилове и да прилагате различни лидерски идеи в зависимост от ситуацията.

Целта трябва да бъде да станете лидерът, от който се нуждае вашият екип. Можете да постигнете това, като усъвършенствате емоционалната си интелигентност и използвате инструменти като ClickUp, за да увеличите влиянието си. Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да станете велик лидер!