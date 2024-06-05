Slack или Zoom: изборът на най-добрия инструмент за комуникация за вашия екип

Един високофункционален екип трябва да разполага с първокласни приложения за комуникация. Но нека бъдем реалисти!

Макар че не всяко приложение предлага всичко, от което се нуждаете, все пак може да се окажете с купчина разширени функции, от които дори нямате нужда.

И така, как стоят нещата? В идеалния случай трябва да намерите този, който прави точно това, което искате, без никакви объркващи екстри.

Когато става въпрос за дистанционна работа, Slack и Zoom се отличават с това, че я правят ефективна и приятна. Slack ви позволява да чатите и да споделяте файлове, като поддържате разговорите организирани в различни канали. Приложението Zoom, от друга страна, предлага кристално чисти видеоконференции. И двата инструмента подпомагат сътрудничеството; те ви карат да се чувствате като в една и съща стая, дори и да сте на километри разстояние един от друг.

Всяка платформа за сътрудничество има свои предимства. Но да закупите и двете за вашия екип може да се отрази на бюджета ви. Правилният избор се крие в детайлите и ключовите разлики. Ще разгледаме какво прави всяка от тях най-добре и ще ви помогнем да решите коя от двете по-добре отговаря на нуждите на вашия екип.

Какво е Slack?

Slack е платформа, базирана в облака, която управлява съвместната комуникация. Тя предоставя централизирано пространство, в което екипите могат да си сътрудничат, да споделят документи и да организират ефективно работните си процеси.

С функции като съобщения в реално време, споделяне на файлове, чат за екипа и персонализирани канали, Slack се фокусира върху обединяването на вашите комуникации на една платформа. Важните актуализации или дискусии не се губят в купчините от имейли.

Функции на Slack

Ето някои от основните му функции, идеални за екипи, които работят съвместно.

1. Съобщения и споделяне на файлове

В Slack можете лесно да споделяте документи, да обсъждате проекти и да получавате незабавна обратна връзка. Да предположим, че качвате презентация в Slack, за да я прегледа екипът ви. Веднага всички могат да я обсъдят и да дадат обратна връзка, докато я разглеждат, което може да ви помогне да направите редакции в реално време.

Това е полезно по време на важни етапи от проекта, като финализиране на предложения или усъвършенстване на маркетингови стратегии. Спестява ви работата с много различни версии на файлове и размяна на имейли. Всичко остава организирано и лесно за намиране на едно място.

2. Гласови и видео разговори

Сблъсквали ли сте се някога със ситуация, в която екипът ви е имал нужда да обсъди нещо лице в лице, но пътуването не е било възможно? Функциите за разговори на Slack са създадени именно за такива случаи. Започнете бърза среща за обсъждане или пълноценна видеоконференция за нула време. Няма нужда да се занимавате с други приложения или дълги имейл кореспонденции!

Тази функционалност е особено полезна по време на сесии за мозъчна атака, актуализации на напредъка или презентации пред клиенти. Тя е и спасител за екипи, разпръснати по целия свят, които работят дистанционно или си сътрудничат от различни места. Получавайте незабавна обратна връзка или просто подсилете екипния дух, без никакви проблеми.

3. Slack Connect

Искате да комуникирате с хора извън вашата организация? С Slack Connect можете да разговаряте с външни партньори, клиенти или доставчици в споделени канали. Поканете външни заинтересовани страни да се присъединят към споделените канали и се сбогувайте с хаотичните имейл кореспонденции и жонглирането с различни платформи.

Slack Connect е особено полезен за управление на проекти, обслужване на клиенти или взаимоотношения с доставчици, където бързата комуникация е от ключово значение. Той помага на всички да виждат какво се случва, да работят по-добре като екип и да вземат решения по-бързо, дори и да са от различни организации.

Цени на Slack

Безплатна версия

Стандартен : 8,75 $/месец на потребител

Плюс : 15 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Какво е Zoom?

Zoom е инструмент за видеоконферентна връзка, който позволява на хората да се свързват помежду си чрез видеоконференции. Интуитивният му потребителски интерфейс позволява на потребителите да го използват за работни разговори, да се включват в часове от разстояние или да поддържат връзка с колеги и/или членове на семейството и приятели, които са разпръснати по целия свят.

Можете да се включите в групови видеоразговори с 100 души едновременно от всяка точка на света. Споделяйте екрана си, изпращайте съобщения на всеки в момента и дори сменяйте виртуалните фонове, за да направите разговорите по-интересни.

Функции на Zoom

Ето някои от основните функции на Zoom:

1. Zoom Phone и Zoom Team Chat

Искате бърз отговор от колега? Изпратете съобщение в Zoom Team Chat или използвайте Zoom Phone!

Zoom ви позволява също да активирате чакални, за да управлявате участниците в предстоящи срещи. Тази функция е особено полезна за спонтанни сесии за мозъчна атака, изясняване на съмнения или търсене на навременна обратна връзка.

А най-хубавото? С Zoom AI Companion можете да създавате отговори в чата с предпочитания от вас тон и дължина въз основа на вашите указания. Независимо дали предоставяте бързи отговори на често задавани въпроси или поддържате последователни стандарти за комуникация, тази функция ви помага да работите по-бързо и да звучите по-професионално, особено когато трябва да отговорите бързо и да се уверите, че всеки отговор е личен.

2. Пазар

Zoom Marketplace предлага интеграции. Можете да планирате Zoom срещи чрез Calendly, да споделяте файлове от Google Drive директно в Zoom и много други! Няма значение дали работите сам, с малък екип или за голяма компания. С всички тези различни инструменти, достъпни за интеграция, продължавайте да използвате любимите си работни процеси, дори когато добавяте още инструменти към конфигурацията си.

3. Бяла дъска

Zoom Whiteboard ви позволява да обсъждате идеи визуално. Така можете лесно да сътрудничите по проект и да скицирате планове в реално време. Например, ако ръководите виртуална среща с екипа си, можете лесно да записвате идеи, да рисувате диаграми и да планирате етапите на проекта, точно както бихте направили в реална заседателна зала.

Този инструмент е чудесен за сесии за мозъчна атака, планиране на срещи или преглед на проекти, тъй като ангажира активно всички участници и помага за генерирането на идеи. Той е идеален за отдалечени екипи, разпределени сътрудничества и виртуални семинари, където визуалното споделяне на идеи е важно.

Цени на Zoom

Безплатна версия

Pro : 14,99 $/месец на потребител

Бизнес : 21,99 $/месец на потребител

Business Plus: Свържете се с нас за цени

Slack срещу Zoom: сравнение на функциите

Независимо от това къде работите и как изглежда вашият екип, Zoom и Slack ви помагат да останете свързани и продуктивни.

Ето една кратка сравнителна таблица, за да разберете основните им разлики.

Функция Slack Zoom Чат Да Да Споделяне на файлове Да Да Аудио и видео сътрудничество Да Да Възможности за интеграция Да Да AI функционалност Да Да Бяла дъска Не Да Workflow Builder Да Не Запис на екрана Да Да Персонализиране на срещите Не Да Вземане на бележки Да Да Функции за сигурност Да Да

Slack е като ваш виртуален офис, където можете да чатите с колеги асинхронно или в реално време и да споделяте файлове безпроблемно. Zoom е вашият инструмент за чатове лице в лице и видеоконференции с удобни функции като Zoom team chat и Zoom Phone. И двата улесняват работата в екип и сътрудничеството – Slack с неговите персонализирани канали и Zoom с неговите Whiteboards.

Сега нека сравним Slack и Zoom в дълбочина, за да определим кое е най-подходящо за вас.

1. Функции за чат

Slack

Като един от най-добрите инструменти за онлайн срещи, Slack позволява групови чатове по конкретни теми или екипи чрез „канали“, независимо дали става въпрос за продажби, новини от компанията или обслужване на клиенти.

Свободно обменяйте съобщения, инструменти и файлове в чат каналите на Slack.

Каналите са два вида: публични, отворени за всички в цялата компания, или частни, достъпни само с покана.

Можете също да се свържете с външни партньори чрез Slack Connect. Така ще имате незабавен достъп до агенции, клиенти и доставчици директно от вашата работна среда.

Предимствата? Премахва информационните силози и гарантира, че всеки има достъп до цялата необходима информация по всяко време. Комуникацията в екипа става по-лесна. А когато нови хора се присъединят към срещите, те са в течение от самото начало. Освен това, благодарение на запазените стари чатове, винаги можете да прегледате минали дискусии, за да получите полезна информация.

Zoom

Функцията Zoom Team Chat ви помага да комуникирате, когато не се нуждаете от глас или видео.

Интегрира се със същото приложение, което се използва за виртуални срещи.

Zoom Team Chat можете да намерите както на мобилни устройства, така и на настолни компютри.

Подобно на Slack, Zoom Team Chat също позволява публични или частни канали. Но не повече от 10 000 членове.

Искате функции за споделяне на видеоклипове? Няма проблем, можете да изпращате не само видеоклипове. Изпращайте съобщения с аудио, дори GIF файлове или всеки друг тип файл в Zoom Team Chat.

„Маркирайте“ или закачете съобщения, организирайте лични файлове и задавайте напомняния

Можете също да задавате напомняния, да архивирате чатове и дори да редактирате или изтривате съобщения след изпращането им в Zoom Team Chat.

Окончателно решение

Zoom и Slack имат страхотни функции за чат в екип. Но Slack предлага някои допълнителни предимства, като Slack Connect и липса на ограничения за потребителите, за разлика от Zoom. 🙌

2. Аудио и видео сътрудничество

Slack

Huddles и Clips са предпочитаните инструменти на Slack за аудио комуникация и видеоконферентна връзка. Ето как Huddles помагат:

Huddles позволява на вашия екип да чати или да се свързва с хора извън него. Просто влезте в канал на Slack или изпратете директно съобщение, за да сътрудничите по видеоконференции.

Всеки в канала или DM може да се включи или да излезе от видеоконференцията, когато пожелае.

Споделяйте екрана си, рисувайте върху него и дори публикувайте коментари на живо по време на видеоконференции. Идеален е за импровизирани срещи в офиса, сесии за мозъчна атака или просто за разпускане.

Сега нека поговорим за Clips. Ето какво предлага:

Записвайте бързи аудио и видео файлове, когато имате нужда да споделите актуална информация. Можете също да записвате екрани.

Няма нужда да бързате или да планирате среща; просто записвайте и споделяйте, когато ви е удобно. Независимо дали искате да покажете най-новия си проект, да направите демонстрация или да дадете съвети как се прави нещо.

Гледайте тези клипове, когато ви е удобно. Транскриптите на всички клипове улесняват търсенето и намирането на това, от което се нуждаете.

Искате да ускорите, забавите или просто да четете заедно с субтитрите? Направете го без усилие с Clips.

Zoom

От друга страна, ето какво предлага Zoom meeting:

Възползвайте се от първокласно HD аудио и видео

Домакинствайте до 1000 потребители, като 49 от тях са директно на екрана ви.

Сътрудничество с вградени инструменти. Възможно е споделяне на екрана и дори съвместно рисуване в реално време.

Използвайте инструменти за ангажираност като творчески филтри, емотикони за реакции и дори анкети и вдигане на ръка.

Възпроизвеждайте минали моменти с записи от срещи и транскрипти с възможност за търсене

Планирайте срещи директно с връзки към Outlook, Gmail или iCalendar

Има още! С Zoom Whiteboards можете да провеждате съвместни мозъчни атаки в реално време по време на вашите Zoom срещи. Zoom Events ви позволява да настроите всичко – от регистрации до брандиране, и лесно да управлявате билетите. С Zoom Spaces можете да персонализирате работното си пространство и дори да получите интелигентни киоски.

Окончателно решение

Zoom е по-подходящ за сериозни, официални видеоразговори. Той покрива всякакви формални ситуации, за които можете да се сетите. Slack обаче е по-непринуден.

Освен това, потребителите на Zoom получават много повече видео опции от потребителите на Slack. 👀

3. Интеграции

И Slack, и Zoom опростяват работните ви процеси с множество интегрирани приложения.

Slack

Slack се интегрира с любимите ви инструменти, за да не пропуснете нищо. Можете да получите някои от най-добрите интеграции на Slack, като инструменти за срещи като Cisco Webex и MS Teams или CRM инструменти като Salesforce, Zoho и HubSpot. Той дори се интегрира с Zoom!

Zoom

Zoom също не остава по-назад. С няколко кликвания можете да интегрирате Zoom с любимите си приложения, като Google Workspace, MS Teams или Zapier.

Окончателно решение

С Slack и Zoom ще можете да работите удобно с любимите си приложения. 🛠️

Slack или Zoom в Reddit

Прегледахме Reddit, за да видим какво мислят хората за Slack и Zoom.

Много хора смятат, че Zoom има по-добри разширени функции.

Току-що сменях работата си и сега работя в среда, където се използва Slack, но Zoom е 100 пъти по-добър за чат разговори. Най-голямото предимство на Zoom е, че когато някой или група ви изпратят съобщение, то мига в оранжево и се извежда начело на списъка ви. Това изисква вашето внимание. ТОВА е добър дизайн.

Други потребители на Reddit казват, че Slack има предимство с функцията си за споменавания:

Slack има опция „споменавания“, където можете да видите всички съобщения, в които сте тагнати, или „всички“ в даден канал. Можете лесно да видите какво е важно и релевантно за вас в Slack. Липсва ми тази опция в Zoom.

Един потребител на Reddit специално сравни функциите на двете платформи:

Опитайте също да проведете разговор по дадена тема в Zoom нишка, която е излязла на преден план в прозореца на канала, защото са публикувани други съобщения. Трябва да превъртите нагоре в канала, за да стигнете до тази нишка и да я отворите. Отново Slack има предимство с изгледа „нишки“, който поставя всички нишки, в които сте участвали, в един и същ изглед, така че можете да им отговорите директно оттам или да отворите нишката.

Нито едно от двете приложения не е обективно по-добро от другото – всичко зависи от начина, по който искате да работите.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Slack и Zoom

Ако търсите начин за сътрудничество, нека ви представим инструмент, който съчетава най-доброто от Slack и Zoom: ClickUp! От екипен чат до вградени инструменти за сътрудничество и запис на екрана, ClickUp има всичко необходимо, за да постигнете велики неща с вашия екип.

Представете си, че работите по групов проект, но всички са на различни места. Използвайте чата на ClickUp, за да изпращате текстови съобщения с актуализации на задачите на вашия екип. С бели дъски на ClickUp можете да рисувате или записвате идеи заедно, както на физическа дъска, без да е необходимо да сте в една и съща стая. 🤩

ClickUp е като виртуална заседателна зала, където всеки може да сподели своите мисли. Така че, ако търсите алтернативи на Slack или Zoom за чат или мозъчна атака, ClickUp улеснява нещата и помага на вашия екип да работи по-добре заедно.

1. Изглед на чата в ClickUp

Обединете комуникацията в екипа под един покрив с ClickUp Chat

С изгледа „Чат“ на ClickUp ще се отървете от неудобството да използвате много различни инструменти за общуване в екипа. Можете да:

Чат с екипа си, споделяйте новини и дори свързвайте ресурси директно в задачите.

Маркирайте всеки с @mentions и присвойте коментари към задачите

Добавете уеб страници, видеоклипове и всичко друго, от което се нуждаете, директно в разговора Имайте предвид, че ClickUp предлага Clips, безплатен софтуер за запис на екрана без воден знак

И знаете ли какво? Не е нужно да се притеснявате за детайлите – всичко е подредено по групи за лесен достъп.

Подсилете съобщенията си с кодови блокове, списъци и банери, когато искате да изразите ясно своята гледна точка.

Спестете време с бързите команди /Slash Command за форматиране

Персонализирайте изгледа на чата според нуждите си и лесно следете различни проекти или екипи.

Контролирайте кой какво вижда и бъдете в течение с известията, без да се притеснявате за поверителността.

Вашите данни в ClickUp са защитени с усъвършенствани мерки за сигурност, като AES-256 криптиране на данни и многофакторна автентификация.

2. Откриване на сътрудничество на живо в ClickUp

Функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp позволява сътрудничество в реално време! Ще разберете веднага, ако ваш колега проверява задача или оставя коментар. Освен това можете да видите кой променя описанието на задачата в момента, в който това се случва.

Работете заедно в реално време, без да си пречите един на друг, с функцията за откриване на сътрудничество в реално време на ClickUp.

Няма повече чакане за актуализации; ще получавате незабавна обратна връзка за промени в статуса, нови коментари и всичко друго, което се случва с задачата.

3. ClickUp Whiteboards

От обсъждане на идеи за функции до стартиране на пълноценни работни процеси – сътрудничеството по всичко това е възможно с ClickUp Whiteboards.

С бели дъски на ClickUp превърнете идеите си в реални планове без усилие. Дори ако екипът ви е разпръснат, вие все пак сте в синхрон!

Можете да добавяте бележки и да скицирате идеи на едно място. Можете също така бързо да превърнете идеите в задачи. Свържете точките, като свържете задачи, файлове и документи, за да придадете сериозен контекст на работата си.

Искате да добавите още стил? Добавете лепящи се бележки, изображения или уеб връзки. А най-хубавото е, че не е нужно да сте експерт или художник, за да го направите – инструментите са лесни за използване. Просто плъзнете и пуснете елементите, за да видите как идеите ви се превръщат в реалност!

4. Интеграции на ClickUp

ClickUp ви предоставя безплатно над 1000 инструмента! Помислете за GitHub, GitLab, Google Calendar, Webhooks, HubSpot, Everhour, Harvest, Google Drive, Dropbox, Outlook, Microsoft приложения като MS Teams, Microsoft 365 и Outlook, както и десетки други приложения на трети страни.

И знаете ли какво? ClickUp се интегрира безпроблемно и със Slack, и със Zoom!

Ако преди сте използвали други инструменти за сътрудничество като Asana, Trello, Jira или Basecamp, не се притеснявайте! ClickUp позволява плавен преход; само с няколко кликвания и сте готови. 🙌

5. Шаблон за комуникационен план на ClickUp

Използвайте шаблона за комуникационен план на ClickUp, за да подобрите вътрешната и външната комуникация във вашата организация.

Представете си хаоса в един проект, в който всички се борят за най-новата информация. Шаблонът за комуникационен план на ClickUp елиминира това. Той е вашият централен хъб, който държи всички на една и съща страница.

Използвайте шаблона, за да:

Очертайте целта на проекта, целевата аудитория и желаните резултати. Това ще определи посоката на целия екип.

Разпределете ясно отговорностите за задачите и каналите за комуникация. Няма да има повече обвинения и объркване относно това кой за какво отговаря.

Определете най-добрия метод за комуникация за всяка аудитория – седмични срещи на екипа, Slack канали за бързи актуализации или специални документи с база от знания.

Поддържайте прозрачност с проследяване на напредъка и отчитане

ClickUp: решението на спора между Slack и Zoom

Изборът между Slack и Zoom се свежда до това, от което се нуждаете. Ако искате безпроблемна комуникация в екипа с функции като споделяне на документи, съобщения в реално време и организация на канали, Slack може да е вашият избор. Но ако се фокусирате върху виртуални срещи, уебинари и видеоконференции, Zoom може да е това, което търсите.

Независимо дали предпочитате сътрудничеството чрез Slack или виртуалните срещи чрез Zoom, ClickUp предлага най-доброто от двете, като предоставя страхотни функции за подобряване на производителността и поддържане на комуникацията на най-високо ниво.

Присъединете се и се регистрирайте в ClickUp, за да се възползвате безплатно от страхотни функции за сътрудничество! 🤩