10 най-добри алтернативи на Vimeo за запис на екрана през 2025 г.

Намирането на перфектния софтуер за запис на екрана може напълно да промени вашето видео изживяване в свят, в който всяко кликване и движение на курсора има значение.

А експертът по видео платформи Vimeo е известен именно с това.

Много потребители обаче считат, че проблемите с възпроизвеждането и високите цени са предизвикателство, което ги кара да търсят по-добри алтернативи.

Разбираме необходимостта да се намери видео решение, което да върши работа, без да струва цяло състояние или да компрометира качеството.

Затова сме подбрали списък с 10-те най-добри алтернативи на Vimeo, които ще отговорят на вашите нужди.

Ще разгледаме подробно функциите, съвместимостта и ценовите планове на тези съкровища за запис на екрана, за да можете да намерите най-подходящия за вас или вашия бизнес.

Какво да търсите в алтернативата на Vimeo?

Преди да изберете, трябва да знаете какви функции ви трябват в алтернативата на Vimeo.

Обърнете внимание на следните задължителни изисквания:

Опции за запис: Изберете алтернатива на Vimeo, която ви позволява да записвате екрана, уеб камерата и аудиото от микрофона и системата.

Инструменти за редактиране: Изберете алтернатива с функции за редактиране, като подрязване, изрязване, регулиране на силата на звука и заглушаване, за да усъвършенствате вашите записи.

Различни формати на изходните файлове: Уверете се, че алтернативата на Vimeo поддържа различни файлови формати, като MP4, MOV и GIF.

Висока разделителна способност: Изберете софтуер, който осигурява изход с висока разделителна способност, за да може вашите видеоклипове да изглеждат ясни и отчетливи.

Споделяйте видеоклипове лесно: Потърсете алтернатива на Vimeo, която ви позволява лесно да качвате и споделяте вашите записи, включително опцията за незабавно генериране на линкове за споделяне.

Без воден знак: Изберете платформа, която не включва воден знак, тъй като той може да намали видимостта на текста и да отвлича вниманието.

Озвучаване и аудио: Уверете се, че можете да записвате озвучаване и да добавяте разказ и контекст към вашите записи.

10-те най-добри алтернативи на Vimeo, които можете да използвате

След като имате ясна представа за това, от какво се нуждаете и какво искате от софтуера си за запис на екрана, разгледайте нашия избор от 10-те най-добри алтернативи на Vimeo за 2024 г.:

1. ClickUp

Запишете екрана си и го споделете с екипа си, използвайки ClickUp Clips.

ClickUp е популярен софтуер за сътрудничество и продуктивност, който може да се справи с всякакви видове проекти. Той включва и ефективен инструмент за запис на екрана, който лесно се интегрира във вашия работен процес.

Автоматично транскрибирайте вашите записи с ClickUp Brain за няколко минути

Можете да създадете клип във всеки разговор в ClickUp с едно просто кликване. Освен това, ClickUp Brain автоматично транскрибира всеки клип, което улеснява подчертаването на важни части и навигацията във видеото.

Превърнете клиповете си в изпълними задачи с няколко кликвания

Споделянето на клипове в ClickUp е лесно – вградете видео в платформата, споделете публичен линк или изтеглете видеофайла. Можете дори да превърнете клиповете в задачи за изпълнение, като поддържате идеите си организирани и приложими. А с всичките ви клипове, съхранени в Clips Hub, поддържането на организация никога не е било по-лесно.

Проследявайте и управлявайте всичките си клипове от един-единствен, изчерпателен център

Инструментът е идеален за предаване на ясни видеосъобщения без ограничения във времето. Заснемайте екрана, прозореца или раздела на браузъра си в реално време, записвайте аудио и споделяйте лесно. Освен това, той е подходящ за начинаещи, така че можете да създавате професионални видеоклипове без да се налага да се занимавате с комплексен софтуер за редактиране.

Независимо дали управлявате проекти или създавате образователно съдържание, ClickUp Clip ви дава възможност да комуникирате ефективно и ефикасно. С набора от инструменти за управление на проекти на ClickUp разполагате с всичко необходимо, за да подкрепите бизнеса си – и малцина инструменти в този списък са толкова рентабилни като ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте екрана си без ограничения във времето и без воден знак, дори и с безплатната версия.

Споделяйте и записвайте видеоклипове незабавно и сигурно, без да се налага да ги експортирате или качвате.

Транскрибирайте автоматично вашите видеоклипове с ClickUp Brain

Добавете глас към вашите видеозаписи с помощта на микрофон

Създавайте задачи директно от видеозаписи и ги възлагайте на членовете на екипа си.

Задайте точни начални дати, крайни срокове и точно време за планиране на крайните срокове.

Интегрирайте с над 1000 други работни инструменти като Zoom, Slack, Google Workspace и Microsoft Office.

Персонализирайте статуса на задачите, за да виждате бързо напредъка с един поглед

Подобрете сътрудничеството с безпроблемно записване на видео в ClickUp Clips

Ограничения на ClickUp

Лесно усвояване

Няма разширени инструменти за редактиране на видео

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Unlimited : 10 $/потребител на месец

Бизнес : 19 $/потребител на месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Loom

чрез Loom

Loom е популярна алтернатива на Vimeo за бързо създаване на професионални видеоклипове. Той е лесен за използване и можете да започнете да записвате с едно кликване.

Независимо дали демонстрирате софтуер или преподавате нещо, Loom ви позволява да записвате екрана си без воден знак, което улеснява споделянето с екипа ви на различни платформи.

Организираната система от папки предотвратява грешки, като гарантира, че правилните видеоклипове са достъпни само за подходящите хора. Независимо дали работите на Windows или други устройства, Loom ви позволява да добавяте бележки или рисунки в реално време по време на запис.

Системата за обратна връзка на Loom позволява на зрителите да дават незабавна обратна връзка чрез коментари или емотикони. Можете също да споделяте файлове с вашите екипи чрез интегрирани комуникационни платформи като Slack и Google Workspace.

Въпреки това, основните инструменти за редактиране и ограничената безплатна версия могат да накарат хората да търсят алтернативи на Loom.

Най-добрите функции на Loom

Записвайте или споделяйте екрана на компютъра си, уеб браузъра и изображението от уеб камерата

Подчертайте важната информация на екрана за зрителите с анотации в реално време.

Получавайте транскрипции и субтитри на над 50 езика

Намалете ненужните филтри за качество на звука

Интегрирайте със стотици инструменти като Salesforce, Jira, Slack и Zoom.

Споделяйте файлове чрез директни линкове и вградени видеоклипове

Записвайте екрана си с помощта на разширение за Chrome, настолно приложение или мобилно приложение.

Ограничения на Loom

Ограничени възможности за редактиране на видео

Става много бъгав

Цени на Loom

Starter: Безплатен

Бизнес: 12,50 $/създател на месец (фактурира се ежегодно)

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Loom

G2: 4,7/5 (над 1850 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 рецензии)

3. Vidyard

чрез Vidyard

Vidyard е добър вариант за качване, организиране и споделяне на всички ваши продуктови демонстрации, бранд видеоклипове и истории на клиенти от едно място. Този водещ софтуер за видео маркетинг предлага AI-базирани инструменти за отлични резултати и функция за видео хостинг, за да съхранявате всичките си видеоклипове на едно място.

Интерактивните видео инструменти на Vidyard включват и безплатен екранен рекордер. Използвайте го, за да създавате видеоклипове от браузъра или десктопа си, а след това ги споделяйте с колегите и клиентите си.

Vidyard е достъпен чрез разширение за Chrome или десктоп приложение, като и двете имат удобен вграден видеоредактор и функции за видеосъобщения.

Платформата ви позволява също да решите кой може да вижда публикуваните от вас видеоклипове. Искате да запазите видеоклипа като частен? Защитете го с парола. Искате да го споделите с целия свят? Променете настройките за достъп на „Публичен“ или „Всеки с линка“.

Разгледайте тези алтернативи на Vidyard, за да намерите по-подходяща опция!

Най-добрите функции на Vidyard

Съберете всичките си видеоклипове, документи и ресурси за продажби за съвместна работа

Записвайте екрана или раздела на браузъра си, със или без уеб камера.

Управлявайте и подобрявайте вашите видеоклипове с хостинга и аналитичните инструменти на Vidyard.

Опростете планирането на видеоклипове с персонализирани сценарии, генерирани от изкуствен интелект.

Получавайте известия, когато някой гледа вашето видео съобщение

Качвайте видеоклипове в различни формати (MP4, MOV и др.)

Персонализирайте видео плейъра с миниатюри, глави и персонализирани инструкции.

Ограничения на Vidyard

Сложният потребителски интерфейс може да бъде объркващ за новите потребители.

Някои потребители смятат, че ценовите планове са скъпи, като се има предвид наборът от функции на инструмента.

Ограничени възможности за редактиране на видео

Цени на Vidyard

Безплатни

Pro : 29 $/месец

Plus : 89 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Vidyard

G2: 4,5/5 (над 950 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

4. Wistia

чрез Wistia

Wistia е чудесен инструмент за вграждане на висококачествени, персонализирани видео плейъри във вашия уебсайт. Той е идеален за маркетинг специалисти, които използват видеоклипове с много елементи на брандиране.

Той предлага опция за запис на видео, известна като Soapbox, екранен и уеб камера рекордер, предназначен за екипи и маркетинг специалисти. Лесен е за използване и разполага с функции като вграждане, споделяне и анализи.

Аналитичните данни са изключително подробни, така че можете да разберете как хората взаимодействат с вашите видеоклипове, което ще ви помогне да подобрите маркетинговите си усилия. Освен това, платформата предлага функции за редактиране на видеоклипове и инструменти за генериране на потенциални клиенти.

Най-добрите функции на Wistia

Създавайте демонстрации на продукти, уроци и други с помощта на записващи устройства за екран и уеб камера.

Хоствайте видеоклипове бързо и сигурно, без реклами или разсейващи елементи.

Събирайте информация за зрителите и предизвиквайте действие с формуляри във видеото и CTA

Използвайте вградени аналитични инструменти, за да оптимизирате ангажираността и възвръщаемостта на инвестициите.

Изградете своя бранд с персонализиран видео плейър и функции за достъпност.

Управлявайте видеоклипове в различни канали и платформи на едно място с Channel Content Management (CCM)

Интегрирайте с над 30 инструмента, включително Drip, HubSpot, YouTube и Zoom.

Ограничения на Wistia

Скъпа ценова структура

Анализът на видеото може да бъде объркващ за новите потребители.

Липсва автоматичен превод на гласовото озвучаване

Ето някои алтернативи на Wistia, които можете да разгледате, за да избегнете тези ограничения.

Цени на Wistia

Безплатни

Плюс: 24 $/месец

Pro: 99 $/месец

Разширено: 399 $/месец

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Wistia

G2: 4. 6/5 (550+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 150 отзива)

5. Synthesia

чрез Synthesia

Synthesia е платформа за създаване на видеоклипове, базирана на изкуствен интелект, която ви позволява да създавате професионални видеоклипове без да използвате микрофони, камери, актьори или студия. Тя използва изкуствен интелект, за да създава аватари, които могат да озвучават сценарии, за да направят видеоклиповете по-човешки и интерактивни.

Ако се нуждаете от прости функции, Synthesia ги предлага. Има екранен рекордер, който не изисква допълнителни инструменти, затворени надписи, така че можете да добавяте субтитри, и различни съотношения на екрана, за да създавате видеоклипове за всички видове платформи.

Synthesia предлага и различни AI аватари, шаблони, персонализирани фонове и функции като субтитри и клониране на глас, за да направи създаването на видеоклипове лесно и интересно за всички.

Най-добрите функции на Synthesia

Записвайте екрана си, добавяйте субтитри и променяйте размера, като използвате подходящото съотношение на страните.

Създавайте привлекателни видеоклипове с над 160 разнообразни персонализирани AI аватара

Добавете професионални AI гласови коментари от различни видове

Автоматично превеждайте вашите видеоклипове на над 120 езика

Клонирайте гласа си и го добавете към персонализирания си аватар

Изберете от над 300 шаблона за различни случаи на употреба.

Сътрудничество с екипа ви чрез създаване на споделени работни пространства

Вграждайте видеоклипове, където ви е необходимо

Ограничения на Synthesia

Стръмна крива на обучение

Версията за браузър реагира бавно

Библиотеката с аватари е ограничена

Разгледайте тези алтернативи на Synthesia, които нямат такива недостатъци

Цени на Synthesia

Стартово ниво: 29 $/месец

Създател: 89 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

6. Brightcove

чрез Brightcove

Brightcove е платформа за видео хостинг, която помага на бизнеса да управлява, споделя и стриймва своите видеоклипове. Много големи предприятия й се доверяват, защото е мащабируема, надеждна и сигурна.

Медийните организации използват Brightcove, за да печелят от видеоклипове, да увеличават обхвата си, да ангажират аудиторията и да предлагат многоезични видеоклипове. Междувременно предприятията го използват, за да привличат нови клиенти, да продават повече продукти, да ангажират служителите си и да изграждат своя бранд чрез дигитален маркетинг с видеоклипове.

Въпреки че не разполага с вграден екранен рекордер, Brightcove предоставя инструменти с функции като подобрения в работния процес и управление на съдържанието. Можете също да го интегрирате с CMS платформи на трети страни, като Adobe Experience Manager, за да записвате екрана си.

Най-добрите функции на Brightcove

Хоствайте, споделяйте екрани , управлявайте и публикувайте видеоклипове с Video Cloud

Използвайте плейъра, за да се насладите на бързо и висококачествено възпроизвеждане на видео на различни устройства.

Създавайте брандирани портали, целеви страници и сайтове за стрийминг на живо

Подобрете качеството на възпроизвеждане на видеото, като използвате стандартните настройки и съвети за кодиране.

Печелете от съдържанието си, използвайки модели, базирани на реклами, абонаменти или хибридни модели, с маркетингови инструменти за генериране на потенциални клиенти и глобален обхват.

Ограничения на Brightcove

Стръмна крива на обучение

Липса на данни за видео и аудио анализи

Липса на показатели за стрийминг на живо

Цени на Brightcove

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Brightcove

G2: 4/5 (40+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (17+ отзива)

7. Office 365 Video

чрез Microsoft Stream

Ако вашият бизнес разчита до голяма степен на екосистемата на Microsoft, Office 365 Video или Microsoft Stream са идеални за всички ваши задачи, свързани с видео.

С Stream можете да създавате обяснителни видеоклипове, като записвате екрана си или себе си, и да ги персонализирате, като добавяте текст, рисунки или ефекти. Можете да записвате директно срещи, провеждани в Teams, да проследявате ангажираността с подробни анализи и да имате достъп до всичко това от всяко устройство, което желаете.

Както всеки друг файл на Microsoft, вашите видеоклипове се съхраняват в SharePoint, Teams и OneDrive. Това улеснява екипа ви да ги споделя и да работи съвместно върху тях.

Най-добрите функции на Office 365 Video

Записвайте себе си или екрана си според вашите изисквания

Добавяйте бележки и персонализирайте видеоклипове с текст и ефекти

Измервайте ангажираността чрез функцията за анализи

Записвайте директно срещи от Teams

Споделяйте видеоклипове в различни приложения в системата Microsoft 365

Ограничения на Office 365 Video

Непостоянно качество на възпроизвеждане на видео

Не можете да споделяте файлове с гости извън организацията

Склонни към проблеми с буферирането

Създадени по-скоро за предприятия, отколкото за частни лица

Цени на Office 365 Video

Личен: 69,99 $/година

Семейство: 99,99 $/година

Business Basic: 6 $/потребител на месец

Business Standard: 12,50 $/потребител на месец

Business Premium: 22 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Office 365 Video

G2: 4. 3/5 (50+ отзива)

Capterra: NA

8. Adobe Experience Manager

чрез Adobe Experience Manager

С облачния инструмент Adobe Experience Manager (AEM) фирмите могат да управляват цифрово съдържание и файлове, както и да създават, организират и споделят съдържание на различни онлайн платформи.

Подобно на Brightcove, AEM няма вграден екранен рекордер. Можете обаче да го използвате с LMS на Adobe, наречен Adobe Learning Manager (ALM). С ALM потребителите могат да записват, редактират и споделят екранни снимки, видеоклипове от уеб камера и аудиоклипове, както и да качват тези файлове директно от своите устройства, използвайки един контролен панел.

Можете също да използвате софтуер за запис на екрана, Adobe Captivate, отзивчив софтуер за запис, който автоматизира записването на екрана в пълно движение, за да ви помогне да създадете обучителни видеоклипове и модули за оценка.

Най-добрите функции на Adobe Experience Manager

Създавайте лесно привлекателно съдържание с ALM и неговия опростен дизайн.

Създавайте уеб страници и управлявайте ресурси в CMS

Интегрирайте инструменти като Captivate, за да създавате интерактивни записи на екрана.

Персонализирайте съдържанието въз основа на поведението и предпочитанията на потребителите

Достъп до AEM Assets директно от Adobe Creative Cloud

Проследявайте напредъка си на един единствен табло

Ограничения на Adobe Experience Manager

Сложният интерфейс затруднява навигацията.

Изисква много обучение за начинаещи

Цени на Adobe Experience Manager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Adobe Experience Manager

G2: 4/5 (280+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 100 отзива)

9. Dacast

чрез Dacast

Dacast е видео платформа за бизнеса, нестопански организации и събития, която позволява на потребителите да стриймват на живо и по заявка видеоклипове, използвайки един контролен панел. С надежден хостинг и 24/7 поддръжка, тя обслужва над 15 000 клиенти от повече от 10 години.

Платформата ви позволява да видите как аудиторията ви взаимодейства с вашето съдържание, да анализирате най-добре представящите се видеоклипове и да проследявате приходите и местоположението на зрителите. Видео инструментът ви позволява да публикувате, записвате и споделяте живи стриймове, така че зрителите да могат да ги гледат по всяко време.

Най-добрите функции на Dacast

Стриймвайте и записвайте събития на живо безпроблемно, използвайки най-добрите CDN мрежи.

Свържете видео на живо и съдържание по заявка с API

Гледайте видеоклипове на всяко устройство с HTML5 плейър

Персонализирайте, печелете пари и проследявайте статистиките

Споделяйте информация и обучавайте чрез сигурен онлайн портал

Насладете се на висококачествено стрийминг с ниска латентност за спортни събития.

Ограничения на Dacast

Лошо обслужване на клиенти

Липсва чат на живо и реакции

Аналитиката често е объркваща

Цени на Dacast

Стартово ниво: 39 $/месец (фактурира се ежегодно)

Събитие: 63 $/месец (фактурира се ежегодно)

Мащаб: 250 $/месец

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Dacast

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

10. Flowplayer

чрез Flowplayer

Издателите и медийните компании използват онлайн видео платформата Flowplayer за управление и излъчване на професионални видеоклипове.

Тя помага на потребителите да се справят с излъчването на живо и решава проблемите, свързани с създаването на видеоклипове, както за големи медийни компании, така и за малки предприятия. Можете да излъчвате и записвате видеоклипове на живо за всички и да печелите пари чрез решения за монетизация.

Междувременно, видеоанализите на Flowplayer предлагат информация в реално време за вашето съдържание и аудитория, като ви помагат да разберете тенденциите в ангажираността и ефективността на видеото.

Най-добрите функции на Flowplayer

Стриймвайте и записвайте събития на живо или стриймвайте предварително записани видеоклипове

Покажете изскачащ прозорец след видеото с персонализирано съдържание като линкове и изображения.

Лесно споделяне на видеоклипове в социалните медии

Поддържа различни видео и аудио формати като MP4, FLV и HLS стрийминг.

Персонализирайте опциите за възпроизвеждане, като автоматично възпроизвеждане и субтитри.

Ограничения на Flowplayer

Платформата е склонна да бъде много бъгава

Интерфейсът не е толкова интуитивен, колкото някои други, изброени в тази статия.

Цени на Flowplayer

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Flowplayer

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Подгответе висококачествени записи на екрана с ClickUp!

Надежден инструмент за запис на екрана може да направи съдържанието ви по-забележимо, ако планирате да проведете уебинар или бизнес презентация.

С богатия на функции инструмент за запис на екрана на ClickUp можете да заснемете съдържанието си с няколко бързи кликвания – без воден знак, компрометирано качество на видеото или скрити такси.

Но най-голямото предимство е, че ClickUp лесно интегрира създаването на задачи в записването на екрана. Това означава, че можете да управлявате проектите си и да си сътрудничите по-ефективно с екипа си за всяка задача, която изисква видеоклипове и екранни снимки. Регистрирайте се в ClickUp още днес и записвайте висококачествени екранни записи!