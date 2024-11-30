11-те най-добри AI преводачески инструмента за 2025 г.

Инструментите за превод с изкуствен интелект промениха начина, по който общуваме, като намалиха езиковите бариери до минимум.
Тези инструменти могат да дешифрират, превеждат и интерпретират езици в реално време. Те използват машинно обучение и техники за естествено обработване на езика, за да превеждат текст, като запазват неговото значение и контекст.
Намирането на подходящия инструмент може да бъде предизвикателство, тъй като пазарът е препълнен с различни инструменти, които всички претендират, че са най-добрите. Но не се притеснявайте, ние ще ви запознаем с най-добрите AI инструменти за превод на пазара, заедно със списък от най-важните функции.
Какво да търсите в инструментите за превод с изкуствен интелект?
При избора на AI преводачески инструмент, ето какво трябва да имате предвид:
- Точност: Търсете инструменти, които осигуряват точни и прецизни преводи на различни езици и в различни контексти. Високата точност гарантира, че вашите съобщения се предават правилно, без да се губи смисълът или нюансите.
- Езикова поддръжка: Проверете кои езици поддържа инструментът. Най-добрите AI инструменти за превод предлагат множество езици, за да отговорят на разнообразните комуникационни нужди
- Превод в реално време: Изберете инструменти, които предлагат превод в реално време по време на разговори, срещи или пътувания.
- Сигурност и поверителност: Обърнете внимание на мерките за сигурност на инструмента за защита на чувствителни данни, като се уверите, че отговарят на изискванията за поверителност на данните и индустриалните стандарти.
- Потребителски интерфейс: Оценете потребителския интерфейс на инструмента за лекота на използване и интуитивна навигация. Удобният за ползване интерфейс повишава производителността и ефективността.
- Цени и мащабируемост: Оценете ценовата структура и опциите за мащабируемост, за да определите дали инструментът съответства на вашия бюджет и планове за растеж.
- Интеграция: Ако планирате да използвате инструмента в рамките на съществуващи работни процеси или приложения, уверете се, че той е съвместим и може да се интегрира с други платформи или софтуер.
- Поддръжка на клиенти: Потърсете AI преводачески инструменти, които предлагат надеждна поддръжка на клиенти, включително техническа помощ и ресурси за отстраняване на проблеми, за да се справяте бързо с всякакви въпроси.
11-те най-добри AI преводачески инструмента през 2025 г.
Ето най-добрите AI инструменти за превод, които трябва да използвате през 2025 г.:
1. ClickUp
ClickUp Brain е централизиран център за знания, който свързва всички ваши документи, хора и фирмени знания с изкуствен интелект, за да ви предложи безпроблемно и интелигентно преживяване. Той е достъпен във всички функции на ClickUp, така че можете да го използвате отвсякъде и по всяко време.
Използвайте ClickUp Brain, за да превеждате бележки, резюмета, доклади и други документи, за да подпомагате хора от различни среди във вашия бизнес. От проучване и създаване на съдържание до обобщаване на данни и анализиране на информация, ClickUp Brain има силата да революционизира начина, по който работите. Можете лесно да транскрибирате гласови клипове и да превеждате и локализирате съдържанието си.
И това не е всичко! Можете да създавате съдържание, като въвеждате персонализирани команди, редактирате въведеното, създавате съдържание, специфично за дадена роля, редактирате съществуващо съдържание, пишете актуализации за екипа, обобщавате съдържание и чатове и дори отговаряте на имейли.
Най-добрите функции на ClickUp Brain
- Превеждайте и локализирайте съдържанието си без усилие
- Създавайте съдържание с помощта на шаблони за AI подсказки
- Отговаряйте бързо на имейли
- Интегрирайте го с над 1000 инструмента за повишена продуктивност
- Задавайте въпроси и получавайте точни отговори от вашите задачи, документи и информация, съхранени в ClickUp
- Обобщете вашите чатове, коментари и съдържание
- Използвайте вградената проверка на правописа и граматиката за писане без грешки
- Създавайте таблици и шаблони, за да организирате информацията си
- Бъдете спокойни с строгите мерки за поверителност и сигурност на данните
- Създавайте съдържание, специфично за дадена роля, като например планове за проекти и др.
Ограничения на ClickUp Brain
- Има крива на обучение
- Някои клиенти намират опциите за персонализиране за прекалено много
Цени на ClickUp Brain
Оценки и рецензии за ClickUp Brain
- G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)
📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Кои са трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността.
Ами ако изкуственият интелект е вграден във вашето работно пространство и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и информация с едно кликване!
2. QuillBot AI
Последната новост в пакета от услуги за писане на Quillbot – QuillBot Translator е преводачески инструмент, базиран на изкуствен интелект, въведен през 2023 г. Той предлага преводи на над 40 езика и може да разпознава автоматично езика на въвеждане.
Той е особено полезен за хора, които го използват за преразказване или редактиране, тъй като могат да превеждат текст на същата платформа.
Можете да превеждате до 5000 символа наведнъж. Инструментът е напълно безплатен, като постоянно се добавят нови езици, което го прави идеалния AI инструмент за нестопански организации, физически лица и фирми.
Най-добрите функции на QuillBot AI
- Превеждайте по-къси и по-дълги текстове на целевия език
- Достъп до безплатен превод на над 40 езика
- Редактирайте, перифразирайте, цитирайте и превеждайте на една платформа
- Използвайте лесен за употреба интерфейс, подходящ за мобилни устройства
- Превеждайте на нови езици, тъй като приложението непрекъснато добавя нови езици и функции
Ограничения на QuillBot AI
- Тъй като продуктът все още е в начален етап, той поддържа по-малко езици от конкурентите си
- Няма опция за превод на документи
- Позволява превод само на 5000 символа наведнъж
Цени на QuillBot AI
- Безплатно
- Премиум: 9,95 $/месец
- План за екип: 5-10 места: 3,75 $/месец на място 11-50 места: 3,33 $/месец на място 51+ места: 2,91 $/месец на място
Оценки и рецензии за QuillBot AI
- G2: 4. 4/5 (20+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)
3. Copy. ai
Copy. ai използва изкуствен интелект, за да предложи отлични възможности за превод. Той прави това, което машината за превод често пропуска – превежда думите, като запазва техните нюанси и смисъл. Можете да го използвате за създаване на маркетингови текстове, блог публикации, поредици от студени имейли и др.
Той е особено полезен за маркетинговите и търговските екипи, тъй като работи като AI инструмент за копирайтинг, който пресъздава и локализира вашите съобщения. Екипите могат да добавят своя наръчник за гласа на марката, за да гарантират, че резултатите са възможно най-точни и релевантни.
Той предлага преводи на над 25 езика. Най-доброто му качество е политиката за поверителност на данните с нулево съхранение. Единственият му недостатък е, че не е предимно инструмент за превод.
Най-добрите функции на Copy.ai
- Разгледайте над 25 езика
- Получавайте подходящи и висококачествени преводи
- Подобрете преводите си, като добавите указания за гласа на марката, за да постигнете по-добри резултати
- Навигирайте без усилие чрез лесен за използване интерфейс
- Използвайте предварително създадени шаблони за работни процеси
- Използвайте неговата гъвкавост за писане и превод на блогове, описания на продукти, превод на съдържание и др.
- Гарантирайте сигурността и поверителността на вашите данни с надеждни мерки
- Интегрирайте безпроблемно с над 2000 платформи
Ограничения на Copy.ai
- Предимно не е преводачески инструмент, така че функциите са ограничени
- Някои потребители са се оплакали от липсата на реакция от страна на отдела за обслужване на клиенти
Цени на Copy.ai
- Безплатно
- Pro: 49 $/месец
- Екип: 249 $/месец
Copy. ai оценки и рецензии
- G2: 4,7/5 (над 150 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (60 отзива)
4. Google Translate
Стартирал като безплатна услуга за машинен превод през 2006 г., Google Translate може лесно и точно да превежда текст, изображения, документи и уебсайтове. През 2016 г. премина към невронен машинен превод, за да позволи по-естествени и релевантни преводи.
Инструментът е лесно достъпен, с интуитивен интерфейс, който позволява на потребителите да превеждат на над 130 езика.
Особеното на този инструмент е, че може да превежда писмени думи, уебсайтове, различни документи, реч, изображения и ръчно написани езици. Той работи и за превод на двуезични разговори, както и като AI инструмент за транскрипция.
Google Translate е идеален за частни лица, изучаващи езици и екипи, които не се нуждаят от разширени функции за превод.
Най-добрите функции на Google Translate
- Насладете се на просто и интерактивно потребителско изживяване
- Получете безплатен достъп до преводи на над 130 езика
- Използвайте функцията за разпознаване на език
- Достъп до офлайн преводи в мобилното приложение
- Превеждайте директно, като сканирате текста с камерата си
- Изтеглете езици за офлайн преводи
- Запазете думи и фрази за по-бърз превод
- Улеснете гладкото общуване между хора, които говорят различни езици
Ограничения на Google Translate
- Може да предлага неточни преводи
- Не гарантира поверителността на споделената информация или резултатите
- Някои потребители се оплакаха, че инструментът не улавя нюансите на езиците
Цени на Google Translate
- Безплатно
Оценки и рецензии за Google Translate
- G2: 4,6/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (над 600 отзива)
5. Smartling
Smartling е преводачески инструмент с изкуствен интелект, който предлага бързи и точни преводи и локализация на съдържание. Той предлага няколко функции, като табла за производителност и напредък, контекстуални CAT инструменти и предварително създадени интеграции.
Независимо дали искате превод от човек или невронен машинен превод, Smartling предлага всичко това. Поддържа преводи на над 150 езика и ви позволява да интегрирате вашата система за управление на съдържание за безпроблемно управление на съдържанието.
Можете да превеждате уроци, препоръки, реклами, видеоклипове, интервюта и други материали на целевия език. Smartling предлага и услуги за превод на реч, транскрипция и субтитриране.
Най-добрите функции на Smartling
- Превеждайте на над 150 езика
- Използвайте човешки превод
- Интегрирайте Smartling с CMS лесно
- Изпитайте напълно прозрачен работен процес
- Възползвайте се от строгата оценка на качеството на превода
- Разработване на стилови ръководства и речници
- Използвайте преводаческа памет и управление на терминологията
Ограничения на Smartling
- Не предлага прозрачни цени
- Има стръмна крива на обучение
Цени на Smartling
- Основно: Не е налично
- Растеж: Не е наличен
- Предприятие: Не е налично
Оценки и рецензии за Smartling
- G2: 4,5/5 (над 350 отзива)
- Capterra: 3,5/5 (15+ отзива)
6. DeepL
Сред множеството инструменти за машинен превод, предлагани на пазара, DeepL е добре известен с точните си и нюансирани преводи. Той се фокусира върху улавянето на нюансите и значението зад думите, за да предложи най-подходящия резултат.
Интерфейсът е интуитивен и поддържа 30 езика. С помощта на невронни мрежи инструментът създава точни и контекстуално подходящи преводи.
Можете да го използвате за превод на PDF файлове, Word документи и PowerPoint файлове. Той ви позволява също да избирате алтернативни думи или фрази и автоматично коригира останалите фрази според избора ви.
Безплатната версия на DeepL ви позволява да създадете свой собствен речник, предлага вграден речник и задава правила за конкретни преводи.
С DeepL Pro можете също да настройвате тона на преводите си, да го интегрирате с вашия CAT инструмент и др.
Най-добрите функции на DeepL
- Използвайте лесен и удобен интерфейс
- Интегрирайте безпроблемно с Windows, iOS и Chrome
- Получете достъп до експертна и изключителна точност в предлаганите езици
- Задайте правила за думи и изрази
- Превеждайте лесно по-големи файлове с прост езиков превод
- Запазете оригиналното форматиране на текста с про версията
- Осигурете висока сигурност на данните за вашите входящи и изходящи данни
Ограничения на DeepL
- Много от функциите са достъпни само в платената версия
- В безплатната версия може да превежда само 1500 символа
- Ограничени възможности за персонализиране
Цени на DeepL
- Безплатно
- Стартово ниво: 10,49 $/месец на потребител
- Разширено: 34,49 $/месец на потребител
- Ultimate: 68,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за DeepL
- G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4. 8/5 (над 130 отзива)
7. Microsoft Bing Translator
Microsoft Bing Translator е част от Microsoft Cognitive Services, която работи с Microsoft Office, Edge, Bing, Skype и други. Той предлага превод на текст, реч, разговори на различни устройства, изображения и офлайн преводи (само за Android).
Инструментът за превод поддържа над 100 езика. Интерфейсът е лесен за използване. Той предлага безпроблемна интеграция с продуктите на Microsoft. Можете да добавите преводача към Outlook, ако редовно превеждате имейли.
Microsoft Translator for Business предлага персонализирани функции за превод за по-добри и по-релевантни преводи.
Най-добрите функции на Microsoft Bing Translator
- Превеждайте без усилие с лесен за използване интерфейс
- Участвайте в разговори в реално време и превод на реч
- Интегрирайте безпроблемно с приложенията на Microsoft
- Автоматично разпознаване на езика за бърз превод
- Превеждайте бързо, като използвате широко използвани фрази, налични на платформата
- Превеждайте на над 100 езика
Ограничения на Microsoft Bing Translator
- Потребителите се оплакват от неточен превод на дълги текстове
- Функцията за говорене не е достъпна за всички езици.
- Не ви позволява да променяте преведените думи
Цени на Microsoft Bing Translator
- Безплатно
- Плащане по време на ползване: Превод на текст: 10 USD/милион символа Превод на документи: 15 USD/милион символа Персонализиран превод: 40 USD/милион символа за превод на текст и превод на документи
Оценки и рецензии за Microsoft Bing Translator
- G2: 4. 3/5 (90+ отзива)
- Capterra: NA
8. Unbabel
Unbabel е LangOps платформа, която предлага комбинация от човешки и AI преводи, за да предостави високоточни резултати. Тя е най-подходяща за бизнеса и екипите, тъй като предлага изчерпателен набор от разширени функции, включително отчети в реално време, прозрачност и AI-управлявани работни процеси, които спестяват време и разходи.
Оценката на качеството на изкуствения интелект предлага прозрачен поглед върху ефективността на вашия превод. Освен това, тя е сертифицирана по ISO 27001, което я прави сигурна платформа.
Най-добрите функции на Unbabel
- Достъп до преводи на 90 езика
- Използвайте комбинация от изкуствен интелект и човешки преводачи за висококачествени преводи
- Интегрирайте с широка гама от инструменти като Zendesk, Salesforce и HubSpot
- Оценете качеството на преводите, за да се уверите в тяхната точност
- Адаптирайте работните процеси за превод според вашите нужди
- Използвайте готови шаблони
Ограничения на Unbabel
- Може да допусне грешки в преводите
- Някои потребители се оплакаха от дългото време за превод
Цени на Unbabel
- Стартово ниво: Стандартно ниво: От 0,00050 долара на дума с минимална годишна ангажираност от 30 000 долара
- Enterprise: От 0,00046 долара на дума с минимална годишна ангажираност от 125 000 долара
Оценки и рецензии за Unbabel
- G2: 4,6/5 (190 отзива)
- Capterra: 3. 8/5 (4 отзива)
9. Smartcat
Smartcat е AI преводачески инструмент, който предлага контекстуални преводи и интуитивен интерфейс. Той предлага съвместни работни процеси и бързи преводи, което го прави идеален за глобални предприятия и екипи. Позволява ви да добавяте колкото потребители искате.
Качеството и точността на превода се подобряват с продължителната употреба. Инструментът поддържа над 280 езика и 50 файлови формата. Можете да се свържете с над 30 интеграции, за да оптимизирате работата си.
Най-добрите функции на Smartcat
- Достъп до речници и преводачески памети за по-голяма последователност
- Вижте оценките за точност за конкретни езикови двойки
- Превеждайте на над 280 езика
- Използвайте комбинация от човешки опит и AI преводи
- Използвайте мощността на GPT-4 за подобрени възможности за превод
- Използвайте AI съвпадение, за да намерите най-добрите лингвисти
- Редактирайте и проверявайте преведеното съдържание в Smartcat Editor
Ограничения на Smartcat
- Няма безплатна версия
- Някои потребители се оплакаха от липсата на реакция от страна на отдела за обслужване на клиенти
Цени на Smartcat
- Стартово ниво: 99 $/месец (фактурира се ежегодно)
- Предприятия: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Smartcat
- G2: 4,6/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 130 отзива)
10. Reverso Translation
Reverso използва невронни модели за машинен превод, за да предоставя естествено звучащи и точни преводи на над 25 езика. Можете да въведете текста или да добавите документ като PPT, Word или PDF.
Безплатното приложение ви дава достъп до функции като отметки, тъмен режим, липса на реклами и превод с едно кликване. Можете да използвате вградения речник, за да редактирате и усъвършенствате резултата, да проверите граматиката с помощта на вградените граматически проверки и да подобрите произношението си, като слушате текстовете.
Приложението е достъпно за Mac, Windows, iOS, Android, Chrome и Firefox.
Най-добрите функции на Reverso Translation
- Получете лесен и бърз превод
- Създайте речник и учете с флаш карти
- Вижте примери в съдържанието
- Превеждайте документи и текстове с лекота
- Възползвайте се от надеждна защита на данните
- Отключете превод на по-дълги текстове, мигновен превод и липса на реклами с платената версия
Ограничения на Reverso Translation
- Много функции са достъпни в платената версия
- Поддържа по-малко езици в сравнение с алтернативите
Цени на Reverso Translation
- Безплатно
- Премиум: 9,99 €/месец
- Corporate Translator: Индивидуални цени
Рейтинги и отзиви за Reverso Translation
- G2: 5/5 (1 рецензия)
- Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)
11. Systran
Systran е софтуер за превод в реално време, идеален за компании, които искат да си сътрудничат с глобални клиенти и служители. Той се използва от някои от най-големите имена в различни индустрии, като Deloitte, Nestle и Swiss Post.
Той поддържа над 55 езика и предлага до 5000 преводни символа в безплатната версия. Платената версия предлага специфични за домейна преводни функции, неограничен превод на текст и превод на документи.
Най-добрите функции на Systran
- Осигурява надеждна политика за защита на личните данни
- Обучете своя собствен AI модел за по-добри резултати
- Получете превод, специфичен за вашата индустрия и област
- Персонализирайте преводите, за да отговарят на вашите уникални нужди
- Създайте свой речник и преводаческа памет
- Използвайте разширени потребителски речници
- Задайте персонализирани правила, за да усъвършенствате резултатите от превода
Ограничения на Systran
- Преводът на документи е достъпен само в платената версия
- Стръмна крива на обучение
Цени на Systran
- Безплатно
- Pro Plus: 19,99 €/месец/потребител
- Pro Premium: 44,99 €/месец/потребител
- Предприятия: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Systran
- G2: 4,8/5 (2 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (6 отзива)
Използвайте силата на AI преводаческите инструменти
От преводи в реално време до персонализирани решения, които отговарят на специфични нужди, AI преводаческите инструменти могат да правят всичко. Те позволяват на бизнеса да навлезе на нови пазари, на хората да се ориентират в непознати територии и да поддържат по-разнообразни връзки.
Процесите на превод, задвижвани от изкуствен интелект, предлагат по-голяма точност, съобразяване с контекста, ниски разходи и бързи преводи. Когато избирате инструмент, обърнете внимание на точността, скоростта, лесния за ползване интерфейс, интеграциите и броя на поддържаните езици.
Ако търсите по-изчерпателен инструмент, който подобрява процеса на превод на всеки етап, ClickUp няма да ви разочарова. Той е подходящ за екипи от всякакъв размер и подобрява сътрудничеството както никога досега. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес !