11-те най-добри AI преводачески инструмента за 2025 г.

Инструментите за превод с изкуствен интелект промениха начина, по който общуваме, като намалиха езиковите бариери до минимум.

Тези инструменти могат да дешифрират, превеждат и интерпретират езици в реално време. Те използват машинно обучение и техники за естествено обработване на езика, за да превеждат текст, като запазват неговото значение и контекст.

Намирането на подходящия инструмент може да бъде предизвикателство, тъй като пазарът е препълнен с различни инструменти, които всички претендират, че са най-добрите. Но не се притеснявайте, ние ще ви запознаем с най-добрите AI инструменти за превод на пазара, заедно със списък от най-важните функции.

При избора на AI преводачески инструмент, ето какво трябва да имате предвид:

Точност: Търсете инструменти, които осигуряват точни и прецизни преводи на различни езици и в различни контексти. Високата точност гарантира, че вашите съобщения се предават правилно, без да се губи смисълът или нюансите.

Езикова поддръжка: Проверете кои езици поддържа инструментът. Най-добрите AI инструменти за превод предлагат множество езици, за да отговорят на разнообразните комуникационни нужди

Превод в реално време: Изберете инструменти, които предлагат превод в реално време по време на разговори, срещи или пътувания.

Сигурност и поверителност: Обърнете внимание на мерките за сигурност на инструмента за защита на чувствителни данни, като се уверите, че отговарят на изискванията за поверителност на данните и индустриалните стандарти.

Потребителски интерфейс: Оценете потребителския интерфейс на инструмента за лекота на използване и интуитивна навигация. Удобният за ползване интерфейс повишава производителността и ефективността.

Цени и мащабируемост: Оценете ценовата структура и опциите за мащабируемост, за да определите дали инструментът съответства на вашия бюджет и планове за растеж.

Интеграция: Ако планирате да използвате инструмента в рамките на съществуващи работни процеси или приложения, уверете се, че той е съвместим и може да се интегрира с други платформи или софтуер.

Поддръжка на клиенти: Потърсете AI преводачески инструменти, които предлагат надеждна поддръжка на клиенти, включително техническа помощ и ресурси за отстраняване на проблеми, за да се справяте бързо с всякакви въпроси.

Ето най-добрите AI инструменти за превод, които трябва да използвате през 2025 г.:

1. ClickUp

Опитайте ClickUp Brain днес Използвайте ClickUp Brain, за да превеждате съдържание, така че хора с различен произход да могат да го използват

ClickUp Brain е централизиран център за знания, който свързва всички ваши документи, хора и фирмени знания с изкуствен интелект, за да ви предложи безпроблемно и интелигентно преживяване. Той е достъпен във всички функции на ClickUp, така че можете да го използвате отвсякъде и по всяко време.

Използвайте ClickUp Brain, за да превеждате бележки, резюмета, доклади и други документи, за да подпомагате хора от различни среди във вашия бизнес. От проучване и създаване на съдържание до обобщаване на данни и анализиране на информация, ClickUp Brain има силата да революционизира начина, по който работите. Можете лесно да транскрибирате гласови клипове и да превеждате и локализирате съдържанието си.

И това не е всичко! Можете да създавате съдържание, като въвеждате персонализирани команди, редактирате въведеното, създавате съдържание, специфично за дадена роля, редактирате съществуващо съдържание, пишете актуализации за екипа, обобщавате съдържание и чатове и дори отговаряте на имейли.

Най-добрите функции на ClickUp Brain

Превеждайте и локализирайте съдържанието си без усилие

Създавайте съдържание с помощта на шаблони за AI подсказки

Отговаряйте бързо на имейли

Интегрирайте го с над 1000 инструмента за повишена продуктивност

Задавайте въпроси и получавайте точни отговори от вашите задачи, документи и информация, съхранени в ClickUp

Обобщете вашите чатове, коментари и съдържание

Използвайте вградената проверка на правописа и граматиката за писане без грешки

Създавайте таблици и шаблони, за да организирате информацията си

Бъдете спокойни с строгите мерки за поверителност и сигурност на данните

Създавайте съдържание, специфично за дадена роля, като например планове за проекти и др.

Ограничения на ClickUp Brain

Има крива на обучение

Някои клиенти намират опциите за персонализиране за прекалено много

Цени на ClickUp Brain

Оценки и рецензии за ClickUp Brain

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

📮 ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват в работата си. Кои са трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Ами ако изкуственият интелект е вграден във вашето работно пространство и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и информация с едно кликване!

2. QuillBot AI

чрез QuillBot AI translator

Последната новост в пакета от услуги за писане на Quillbot – QuillBot Translator е преводачески инструмент, базиран на изкуствен интелект, въведен през 2023 г. Той предлага преводи на над 40 езика и може да разпознава автоматично езика на въвеждане.

Той е особено полезен за хора, които го използват за преразказване или редактиране, тъй като могат да превеждат текст на същата платформа.

Можете да превеждате до 5000 символа наведнъж. Инструментът е напълно безплатен, като постоянно се добавят нови езици, което го прави идеалния AI инструмент за нестопански организации, физически лица и фирми.

Най-добрите функции на QuillBot AI

Превеждайте по-къси и по-дълги текстове на целевия език

Достъп до безплатен превод на над 40 езика

Редактирайте, перифразирайте, цитирайте и превеждайте на една платформа

Използвайте лесен за употреба интерфейс, подходящ за мобилни устройства

Превеждайте на нови езици, тъй като приложението непрекъснато добавя нови езици и функции

Ограничения на QuillBot AI

Тъй като продуктът все още е в начален етап, той поддържа по-малко езици от конкурентите си

Няма опция за превод на документи

Позволява превод само на 5000 символа наведнъж

Цени на QuillBot AI

Безплатно

Премиум: 9,95 $/месец

План за екип: 5-10 места: 3,75 $/месец на място 11-50 места: 3,33 $/месец на място 51+ места: 2,91 $/месец на място

5-10 места: 3,75 $/месец на място

11-50 места: 3,33 $/месец на място

51+ места: 2,91 $/месец на място

Оценки и рецензии за QuillBot AI

G2: 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

3. Copy. ai

Copy. ai използва изкуствен интелект, за да предложи отлични възможности за превод. Той прави това, което машината за превод често пропуска – превежда думите, като запазва техните нюанси и смисъл. Можете да го използвате за създаване на маркетингови текстове, блог публикации, поредици от студени имейли и др.

Той е особено полезен за маркетинговите и търговските екипи, тъй като работи като AI инструмент за копирайтинг, който пресъздава и локализира вашите съобщения. Екипите могат да добавят своя наръчник за гласа на марката, за да гарантират, че резултатите са възможно най-точни и релевантни.

Той предлага преводи на над 25 езика. Най-доброто му качество е политиката за поверителност на данните с нулево съхранение. Единственият му недостатък е, че не е предимно инструмент за превод.

Най-добрите функции на Copy.ai

Разгледайте над 25 езика

Получавайте подходящи и висококачествени преводи

Подобрете преводите си, като добавите указания за гласа на марката, за да постигнете по-добри резултати

Навигирайте без усилие чрез лесен за използване интерфейс

Използвайте предварително създадени шаблони за работни процеси

Използвайте неговата гъвкавост за писане и превод на блогове, описания на продукти, превод на съдържание и др.

Гарантирайте сигурността и поверителността на вашите данни с надеждни мерки

Интегрирайте безпроблемно с над 2000 платформи

Ограничения на Copy.ai

Предимно не е преводачески инструмент, така че функциите са ограничени

Някои потребители са се оплакали от липсата на реакция от страна на отдела за обслужване на клиенти

Цени на Copy.ai

Безплатно

Pro: 49 $/месец

Екип: 249 $/месец

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (60 отзива)

4. Google Translate

чрез Google Translate

Стартирал като безплатна услуга за машинен превод през 2006 г., Google Translate може лесно и точно да превежда текст, изображения, документи и уебсайтове. През 2016 г. премина към невронен машинен превод, за да позволи по-естествени и релевантни преводи.

Инструментът е лесно достъпен, с интуитивен интерфейс, който позволява на потребителите да превеждат на над 130 езика.

Особеното на този инструмент е, че може да превежда писмени думи, уебсайтове, различни документи, реч, изображения и ръчно написани езици. Той работи и за превод на двуезични разговори, както и като AI инструмент за транскрипция.

Google Translate е идеален за частни лица, изучаващи езици и екипи, които не се нуждаят от разширени функции за превод.

Най-добрите функции на Google Translate

Насладете се на просто и интерактивно потребителско изживяване

Получете безплатен достъп до преводи на над 130 езика

Използвайте функцията за разпознаване на език

Достъп до офлайн преводи в мобилното приложение

Превеждайте директно, като сканирате текста с камерата си

Изтеглете езици за офлайн преводи

Запазете думи и фрази за по-бърз превод

Улеснете гладкото общуване между хора, които говорят различни езици

Ограничения на Google Translate

Може да предлага неточни преводи

Не гарантира поверителността на споделената информация или резултатите

Някои потребители се оплакаха, че инструментът не улавя нюансите на езиците

Цени на Google Translate

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Translate

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 600 отзива)

5. Smartling

чрез Smartling translate

Smartling е преводачески инструмент с изкуствен интелект, който предлага бързи и точни преводи и локализация на съдържание. Той предлага няколко функции, като табла за производителност и напредък, контекстуални CAT инструменти и предварително създадени интеграции.

Независимо дали искате превод от човек или невронен машинен превод, Smartling предлага всичко това. Поддържа преводи на над 150 езика и ви позволява да интегрирате вашата система за управление на съдържание за безпроблемно управление на съдържанието.

Можете да превеждате уроци, препоръки, реклами, видеоклипове, интервюта и други материали на целевия език. Smartling предлага и услуги за превод на реч, транскрипция и субтитриране.

Най-добрите функции на Smartling

Превеждайте на над 150 езика

Използвайте човешки превод

Интегрирайте Smartling с CMS лесно

Изпитайте напълно прозрачен работен процес

Възползвайте се от строгата оценка на качеството на превода

Разработване на стилови ръководства и речници

Използвайте преводаческа памет и управление на терминологията

Ограничения на Smartling

Не предлага прозрачни цени

Има стръмна крива на обучение

Цени на Smartling

Основно: Не е налично

Растеж: Не е наличен

Предприятие: Не е налично

Оценки и рецензии за Smartling

G2: 4,5/5 (над 350 отзива)

Capterra: 3,5/5 (15+ отзива)

6. DeepL

чрез DeepL translator

Сред множеството инструменти за машинен превод, предлагани на пазара, DeepL е добре известен с точните си и нюансирани преводи. Той се фокусира върху улавянето на нюансите и значението зад думите, за да предложи най-подходящия резултат.

Интерфейсът е интуитивен и поддържа 30 езика. С помощта на невронни мрежи инструментът създава точни и контекстуално подходящи преводи.

Можете да го използвате за превод на PDF файлове, Word документи и PowerPoint файлове. Той ви позволява също да избирате алтернативни думи или фрази и автоматично коригира останалите фрази според избора ви.

Безплатната версия на DeepL ви позволява да създадете свой собствен речник, предлага вграден речник и задава правила за конкретни преводи.

С DeepL Pro можете също да настройвате тона на преводите си, да го интегрирате с вашия CAT инструмент и др.

Най-добрите функции на DeepL

Използвайте лесен и удобен интерфейс

Интегрирайте безпроблемно с Windows, iOS и Chrome

Получете достъп до експертна и изключителна точност в предлаганите езици

Задайте правила за думи и изрази

Превеждайте лесно по-големи файлове с прост езиков превод

Запазете оригиналното форматиране на текста с про версията

Осигурете висока сигурност на данните за вашите входящи и изходящи данни

Ограничения на DeepL

Много от функциите са достъпни само в платената версия

В безплатната версия може да превежда само 1500 символа

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на DeepL

Безплатно

Стартово ниво: 10,49 $/месец на потребител

Разширено: 34,49 $/месец на потребител

Ultimate: 68,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за DeepL

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 130 отзива)

7. Microsoft Bing Translator

чрез Microsoft Bing Translator

Microsoft Bing Translator е част от Microsoft Cognitive Services, която работи с Microsoft Office, Edge, Bing, Skype и други. Той предлага превод на текст, реч, разговори на различни устройства, изображения и офлайн преводи (само за Android).

Инструментът за превод поддържа над 100 езика. Интерфейсът е лесен за използване. Той предлага безпроблемна интеграция с продуктите на Microsoft. Можете да добавите преводача към Outlook, ако редовно превеждате имейли.

Microsoft Translator for Business предлага персонализирани функции за превод за по-добри и по-релевантни преводи.

Най-добрите функции на Microsoft Bing Translator

Превеждайте без усилие с лесен за използване интерфейс

Участвайте в разговори в реално време и превод на реч

Интегрирайте безпроблемно с приложенията на Microsoft

Автоматично разпознаване на езика за бърз превод

Превеждайте бързо, като използвате широко използвани фрази, налични на платформата

Превеждайте на над 100 езика

Ограничения на Microsoft Bing Translator

Потребителите се оплакват от неточен превод на дълги текстове

Функцията за говорене не е достъпна за всички езици.

Не ви позволява да променяте преведените думи

Цени на Microsoft Bing Translator

Безплатно

Плащане по време на ползване: Превод на текст: 10 USD/милион символа Превод на документи: 15 USD/милион символа Персонализиран превод: 40 USD/милион символа за превод на текст и превод на документи

Превод на текст: 10 долара/милион символа

Превод на документи: 15 долара/милион символа

Персонализиран превод: 40 долара/милион символа за превод на текст и превод на документи

Превод на текст: 10 долара/милион символа

Превод на документи: 15 долара/милион символа

Персонализиран превод: 40 долара/милион символа за превод на текст и превод на документи

Оценки и рецензии за Microsoft Bing Translator

G2: 4. 3/5 (90+ отзива)

Capterra: NA

8. Unbabel

чрез Unbabel Translator

Unbabel е LangOps платформа, която предлага комбинация от човешки и AI преводи, за да предостави високоточни резултати. Тя е най-подходяща за бизнеса и екипите, тъй като предлага изчерпателен набор от разширени функции, включително отчети в реално време, прозрачност и AI-управлявани работни процеси, които спестяват време и разходи.

Оценката на качеството на изкуствения интелект предлага прозрачен поглед върху ефективността на вашия превод. Освен това, тя е сертифицирана по ISO 27001, което я прави сигурна платформа.

Най-добрите функции на Unbabel

Достъп до преводи на 90 езика

Използвайте комбинация от изкуствен интелект и човешки преводачи за висококачествени преводи

Интегрирайте с широка гама от инструменти като Zendesk, Salesforce и HubSpot

Оценете качеството на преводите, за да се уверите в тяхната точност

Адаптирайте работните процеси за превод според вашите нужди

Използвайте готови шаблони

Ограничения на Unbabel

Може да допусне грешки в преводите

Някои потребители се оплакаха от дългото време за превод

Цени на Unbabel

Стартово ниво: Стандартно ниво: От 0,00050 долара на дума с минимална годишна ангажираност от 30 000 долара

Enterprise: От 0,00046 долара на дума с минимална годишна ангажираност от 125 000 долара

Оценки и рецензии за Unbabel

G2: 4,6/5 (190 отзива)

Capterra: 3. 8/5 (4 отзива)

9. Smartcat

чрез Wikipedia

Smartcat е AI преводачески инструмент, който предлага контекстуални преводи и интуитивен интерфейс. Той предлага съвместни работни процеси и бързи преводи, което го прави идеален за глобални предприятия и екипи. Позволява ви да добавяте колкото потребители искате.

Качеството и точността на превода се подобряват с продължителната употреба. Инструментът поддържа над 280 езика и 50 файлови формата. Можете да се свържете с над 30 интеграции, за да оптимизирате работата си.

Най-добрите функции на Smartcat

Достъп до речници и преводачески памети за по-голяма последователност

Вижте оценките за точност за конкретни езикови двойки

Превеждайте на над 280 езика

Използвайте комбинация от човешки опит и AI преводи

Използвайте мощността на GPT-4 за подобрени възможности за превод

Използвайте AI съвпадение, за да намерите най-добрите лингвисти

Редактирайте и проверявайте преведеното съдържание в Smartcat Editor

Ограничения на Smartcat

Няма безплатна версия

Някои потребители се оплакаха от липсата на реакция от страна на отдела за обслужване на клиенти

Цени на Smartcat

Стартово ниво : 99 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Smartcat

G2: 4,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 130 отзива)

10. Reverso Translation

чрез Reverso Translation

Reverso използва невронни модели за машинен превод, за да предоставя естествено звучащи и точни преводи на над 25 езика. Можете да въведете текста или да добавите документ като PPT, Word или PDF.

Безплатното приложение ви дава достъп до функции като отметки, тъмен режим, липса на реклами и превод с едно кликване. Можете да използвате вградения речник, за да редактирате и усъвършенствате резултата, да проверите граматиката с помощта на вградените граматически проверки и да подобрите произношението си, като слушате текстовете.

Приложението е достъпно за Mac, Windows, iOS, Android, Chrome и Firefox.

Най-добрите функции на Reverso Translation

Получете лесен и бърз превод

Създайте речник и учете с флаш карти

Вижте примери в съдържанието

Превеждайте документи и текстове с лекота

Възползвайте се от надеждна защита на данните

Отключете превод на по-дълги текстове, мигновен превод и липса на реклами с платената версия

Ограничения на Reverso Translation

Много функции са достъпни в платената версия

Поддържа по-малко езици в сравнение с алтернативите

Цени на Reverso Translation

Безплатно

Премиум: 9,99 €/месец

Corporate Translator: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Reverso Translation

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

11. Systran

чрез преводач Systran

Systran е софтуер за превод в реално време, идеален за компании, които искат да си сътрудничат с глобални клиенти и служители. Той се използва от някои от най-големите имена в различни индустрии, като Deloitte, Nestle и Swiss Post.

Той поддържа над 55 езика и предлага до 5000 преводни символа в безплатната версия. Платената версия предлага специфични за домейна преводни функции, неограничен превод на текст и превод на документи.

Най-добрите функции на Systran

Осигурява надеждна политика за защита на личните данни

Обучете своя собствен AI модел за по-добри резултати

Получете превод, специфичен за вашата индустрия и област

Персонализирайте преводите, за да отговарят на вашите уникални нужди

Създайте свой речник и преводаческа памет

Използвайте разширени потребителски речници

Задайте персонализирани правила, за да усъвършенствате резултатите от превода

Ограничения на Systran

Преводът на документи е достъпен само в платената версия

Стръмна крива на обучение

Цени на Systran

Безплатно

Pro Plus: 19,99 €/месец/потребител

Pro Premium: 44,99 €/месец/потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Systran

G2 : 4,8/5 (2 отзива)

Capterra: 4,7/5 (6 отзива)

От преводи в реално време до персонализирани решения, които отговарят на специфични нужди, AI преводаческите инструменти могат да правят всичко. Те позволяват на бизнеса да навлезе на нови пазари, на хората да се ориентират в непознати територии и да поддържат по-разнообразни връзки.

Процесите на превод, задвижвани от изкуствен интелект, предлагат по-голяма точност, съобразяване с контекста, ниски разходи и бързи преводи. Когато избирате инструмент, обърнете внимание на точността, скоростта, лесния за ползване интерфейс, интеграциите и броя на поддържаните езици.

Ако търсите по-изчерпателен инструмент, който подобрява процеса на превод на всеки етап, ClickUp няма да ви разочарова. Той е подходящ за екипи от всякакъв размер и подобрява сътрудничеството както никога досега. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес !