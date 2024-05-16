Как да приложите гъвкава HR стратегия

Дори в разгара на всеобхватната цифрова трансформация, HR рядко взема инициативата. В резултат на това HR отделите често се чувстват забавени, докато бизнесът се развива с бързи темпове.

Сигурно сте пробвали най-добрите практики, стратегии от известни книги по HR и сте внедрили HR софтуер. Ако нищо от това не ви е донесло желаните резултати, agile HR може да е отговорът.

В тази публикация в блога разглеждаме какво е Agile HR и как можете да го приложите във вашата организация за по-добра производителност.

Какво е Agile HR?

Agile HR е нов подход към функциите на човешките ресурси, вдъхновен от методологиите за гъвкаво разработване на софтуер. Той включва Agile/Scrum рамки за създаване на по-адаптивна, сътрудническа и итеративна HR практика, съобразена с модерното бизнес управление.

Agile HR екипите се фокусират върху:

Гранулярна структура : Разделяне на големи проекти на по-малки, управляеми задачи, изпълнявани в кратки цикли, известни като спринтове.

Фокус върху клиента : Фокусиране върху нуждите на мениджмънта по набиране на персонал (вътрешен клиент) и кандидата

Обратна връзка : Активно събиране на обратна връзка от всички заинтересовани страни и адаптиране към възникващите изисквания въз основа на получената информация.

Сътрудничество: Приоритизиране на междуфункционалното сътрудничество между бизнес, финанси, HR и други екипи

Ако това ви се струва нещо, което винаги сте правили, нека ви покажем фините разлики между Agile и традиционния HR.

Каква е разликата между Agile и традиционния HR?

Просто казано, традиционният HR е подобен на водопадния метод на развитие, докато agile HR е, е, agile. Ако не сте запознати с тези термини, ето кратко резюме на Agile срещу водопадния метод.

Сега нека видим как се различават Agile и традиционният HR.

Agile HR Традиционен HR Цел Повишаване на гъвкавостта и иновациите Съответствие, производителност на работната сила и минимизиране на рисковете Структура Гъвкав и адаптивен Твърда и йерархична Сътрудничество Междуфункционално сътрудничество и овластяване Предварително определени организационни структури с отдели, работещи изолирано един от друг Вземане на решения Децентрализирано вземане на решения Централизирано вземане на решения Процес Итеративен и инкрементален Последователен и линеен Фокус Ориентиран към клиента, фокусиран върху предоставянето на стойност както на вътрешни, така и на външни заинтересовани страни. Вътрешни операции, съсредоточени върху административни задачи и спазване на нормативните изисквания Адаптивност Висока способност да събирате обратна връзка и да коригирате стратегиите си съответно Ниска способност за реагиране на промени във външната среда и пазарните изисквания

Предимствата и предизвикателствата на Agile HR

Agile HR променя начина, по който специалистите по подбор на персонал, кандидатите, мениджърите, ръководителите на отдели и висшето ръководство подхождат към управлението на човешките ресурси. Тя модернизира планирането и практиката в областта на човешките ресурси. Това има значителни и мощни предимства.

Ангажираност на служителите: Чрез включването на служителите в процесите на вземане на решения, насърчаването на обратна връзка и предоставянето на възможности за Agile обучение, този метод създава чувство за принадлежност и ангажираност сред служителите.

Ефективност на рекрутерите: Agile HR позволява на рекрутерите да работят в тясно сътрудничество с мениджърите по наемане на персонал, като минимизира предположенията и точките на провал. Разширява колективното знание, подобрявайки значително резултатите на рекрутерите.

Удовлетвореност от работата: Agile подходът позволява на мултифункционалните екипи да поемат различни роли и да допринесат за значими проекти. Това елиминира чувството на застой или скука у служителите по отношение на техните роли, като постоянно внася така необходимата жизненост.

Задържане: Agile HR практики като персонализация, непрекъснато усъвършенстване, 360-градусова обратна връзка, междуфункционално сътрудничество и др. могат да увеличат процента на задържане.

Предизвикателства, пред които са изправени Agile HR екипите

Въпреки че ползите са много, внедряването на Agile HR не е лишено от предизвикателства. Ето някои от най-често срещаните предизвикателства, пред които са изправени екипите по човешки ресурси.

Културна промяна: Приемането на Agile е промяна в културата, мисленето и ежедневните поведения. Съпротивата срещу тази промяна в цялата организация трябва да бъде преодоляна.

Разпределение на ресурсите: Agile HR инициативите изискват време, бюджет и квалифициран персонал. Организациите могат да се сблъскат с предизвикателства при ефективното разпределение на тези ресурси, особено ако работят с ограничен капацитет или конкуриращи се приоритети.

Интеграция със съществуващите системи: Старите системи може да не поддържат гъвкавостта и адаптивността, изисквани от Agile HR, което води до неефективност и затруднения. Организациите трябва да инвестират в актуализиране или подмяна на остарелите системи и да осигурят безпроблемна интеграция с Agile HR практики.

Чрез проактивно справяне с тези предизвикателства и използване на предимствата на Agile HR, организациите могат да създадат по-гъвкава, отзивчива и ориентирана към хората функция, която постига своите HR KPI и води до успех на организацията.

Следете всички свои KPI чрез таблата за управление на ClickUp.

Ролята на Agile в HR

Agile HR не е просто инструмент или промяна в процесите. Това е фундаментален начин, по който HR екипите мислят, говорят и действат. Ето как Agile ценностите могат да бъдат адаптирани, за да отговарят на HR функцията.

Agile HR за набиране на персонал

Дните на дългите обяви за работа и интервюта са отминали. Agile HR се фокусира върху бързото привличане на най-добрите таланти. Това може да включва agile тактики, като например:

Използване на социалните медии за целенасочено достигане до потенциални кандидати вместо широко разпространени обяви за работа

Интервюиране в двойка, подобно на програмирането в двойка, за да се оптимизират разговорите

Автоматизиране на процесите по приемане на заявления, насрочване на интервюта, изпращане на актуализации по имейл и др. с подходящи инструменти.

Agile HR за ангажираност на служителите

Agile HR моделът насърчава култура на ангажираност и отговорност на служителите, като използва agile артефакти и процеси.

Обратна връзка за всички дейности, свързани със служителите, за да сте близо до нуждите на клиентите.

Отворете канали за комуникация, за да споделяте идеи и прозрения

Цифрово и отворено сътрудничество

Agile HR за оценка на представянето

Кажете сбогом на годишните оценки! Agile HR подходът набляга на непрекъснатото управление на представянето с поставяне на цели, редовни проверки и фокус върху разговори за развитие, а не върху оценка. Той фундаментално променя управлението на талантите като практика.

Agile екипите провеждат месечни и тримесечни прегледи, вместо годишни. Те разбиват годишните цели на по-малки части за всяка седмица/месец. Те дават приоритет на 360-градусовата обратна връзка.

Agile HR за задържане на служителите

Agile HR насърчава култура на учене и развитие. Тя дава възможност на служителите да се развиват в рамките на своите роли и предоставя иновативни възможности за кариерно развитие.

Това им дава възможност да идентифицират и преследват възможности в рамките на организацията, дори и да не са пряко свързани с настоящата им работа.

Имате нужда от помощ, за да започнете? Използвайте някой от тези безплатни шаблони за HR.

Шаблонът за стандартни оперативни процедури за HR на ClickUp е създаден, за да ви помогне да създавате, управлявате и проследявате HR процесите и процедурите.

Agile HR методологии

Сега има някои принципи на Agile, като фокус върху обратната връзка, постигане на резултати на етапи и сътрудничество вместо конкуренция, които могат лесно да бъдат приложени в традиционните HR практики.

Въпреки това, Agile HR трябва да направи малко повече от това. Трябва да надхвърли частичните практики и да възприеме цялостен подход. Някои от често използваните модели са:

1. Scrum

Разработката на софтуер по метода Scrum е рамка с фиксирани срокове, която разделя големите проекти на кратки спринтове от две седмици. Ако сте специалист по човешки ресурси, който ръководи проекти, като разработване на нова програма за въвеждане на нови служители или преструктуриране на процеса на оценка на представянето, Scrum е чудесна структура, която можете да възприемете.

За успешно внедряване на HR проекти по метода Scrum:

Мислете в спринтове: Разделете работата на малки, управляеми части, които могат да бъдат завършени в спринтове от 1-2 седмици.

Създайте списък с задачи: Приемайте заявки от бизнес екипите и ги организирайте в списък с ясно определени приоритети.

Приоритизирайте: Използвайте процес, подобен на потребителските истории, за да приоритизирате задачите, които трябва да бъдат изпълнени във всеки спринт.

Провеждайте ежедневни срещи и ретроспективи: Провеждайте ежедневни срещи, за да обсъждате плановете за деня и да премахвате препятствията. Обсъждайте успехите и неуспехите в ретроспективите на спринтовете.

Измервайте напредъка: Създайте подзадачи, които да се обединят в задачи и проекти, за да можете ефективно да проследявате напредъка.

2. Kanban

Kanban използва визуална табло за управление на работния процес. Задачите се представят с карти, които се преместват през различни етапи (например, за изпълнение, в процес на изпълнение, изпълнени). HR екипите могат да настроят своите Kanban табла за целите, които са най-подходящи за тях, като например процес на наемане за всяка длъжност.

За да извлечете максимална полза от Kanban, имайте предвид следното.

Картографиране на процесите : Разделете всеки процес на етапи, които могат да бъдат отбелязани на Kanban табло.

Определете параметрите : Направете списък с нещата, от които се нуждаете за всяка задача, като изпълнител, краен срок, критерии за приемане и т.н.

Работа в поток: Обучете екипите да мислят за задачите като поток от един етап към друг.

Използвайте шаблона за 30-60-90-дневен план на ClickUp, за да създадете своя собствена Kanban табло за гъвкаво управление на проекти.

3. DevOps

Разработката на софтуер DevOps се основава на овластяване на екипа, автоматизация и непрекъснато усъвършенстване. Тези принципи могат да бъдат приложени към DevOps чрез:

Приемане на технологиите и създаване на портали за самообслужване, чрез които служителите да имат достъп до HR ресурси (например, регистрация за социални придобивки, документи с политики)

Автоматизиране на рутинни задачи като заявки за възстановяване на разходи, одобрения на отпуски и др.

Интегриране с други системи като система за изчисляване на заплатите или система за управление на производителността за цялостен поглед върху работната сила.

Непрекъснато усъвършенстване въз основа на резултатите, обратната връзка, наблюденията и възникващите очаквания

Бонус: Въведение в DevOps срещу Agile

4. Минимално жизнеспособен продукт

В софтуера това означава създаване на опростена версия на продукт или услуга, за да се събере ранна обратна връзка и да се повтори бързо. За гъвкавите HR екипи това може да бъде изключително полезно, особено в програмите за управление на промените.

Ако обмисляте нова структура на възнагражденията, можете да я тествате в по-малък мащаб (например в нов отдел или екип), преди да я внедрите в цялата организация.

Това позволява бързи корекции въз основа на реалния опит на потребителите и избягва загубата на ресурси за гъвкаво управление на човешките ресурси, което може да не се хареса на служителите.

Независимо от това какъв модел на Agile HR изберете, ви е необходим план за внедряване. Имате късмет!

Прилагане на Agile HR във вашия екип

Готови ли сте да превърнете вашия HR екип в гъвкава сила? Ето стъпка по стъпка ръководство, което ще ви помогне да започнете и да оптимизирате процеса.

1. Оценете и съгласувайте

Събиране на данни: Започнете с разбиране на настоящото състояние на вашия екип и желаното бъдещо състояние. Провеждайте анкети, фокус групи или индивидуални разговори. Създайте Agile документация, за да идентифицирате силните страни, слабите страни и възможностите за подобрение.

Определете целите си: Съгласувайте целите на HR с общите бизнес цели. Кои са ключовите показатели за HR, които искате да подобрите? Използвайте рамката за SMART цели, за да увеличите шансовете си за постигането им.

Не знаете откъде да започнете? Шаблонът за пътна карта на Agile екипа на ClickUp може да ви помогне да визуализирате мястото си в по-широкия организационен контекст.

Шаблон на ClickUp за пътна карта на Agile екипа

2. Създайте свой Agile HR екип

Съберете екипа: Когато подбирате членовете на HR екипа, които ще пилотират вашите Agile HR инициативи, имайте предвид уменията, опита и готовността им да приемат промените. Хората, които вече са запознати с Agile и одобряват неговите методи, може да са най-добрият ви избор.

Не им пречете: Agile работи само когато се основава на овластяване. Дайте възможност на вашите agile екипи да се самоуправляват и ги насърчавайте да вземат решения помежду си.

3. Приемете гъвкави практики

Изберете своя рамка: Изберете agile методология (Scrum, Kanban и др.), която най-добре подхожда на вашите HR процеси.

Очертайте вашите практики: Планирайте как ще прилагате Agile HR, какви артефакти ще поддържате и какви процеси ще следвате.

Определете и комуникирайте основните организационни ценности на компанията с шаблона за HR наръчник на ClickUp.

Направете Agile практиките видими и достъпни, за да сте сигурни, че екипът ви ще ги приеме с ентусиазъм. Използвайте шаблона за наръчник за човешки ресурси на ClickUp, за да създадете свой собствен наръчник за всичко, свързано с Agile HR.

Стъпка 4: Прилагане и повторение

Комуникирайте: Информирайте членовете на вашия Agile HR екип за промяната в начина ви на работа. Обсъдете както философията, така и конкретните действия. Насърчавайте ги да изразяват несъгласие и да спорят активно с вас.

Разделете работата на спринтове: Разделете по-големите проекти на управляеми части с ясни цели, срокове и критерии за приемане.

Бъдете прозрачни: Направете информацията достъпна и лесна за възприемане с визуални инструменти като Kanban таблата на ClickUp. По този начин всички ще имат ясна представа за текущата работа.

Събирайте обратна връзка и се адаптирайте: Събирайте обратна връзка както по официален, така и по неофициален начин. Официално провеждайте анкети или интервюта, за да оцените представянето.

Неформално наблюдавайте как хората реагират на промяната. Идентифицирайте какво им харесва и какво не им харесва. Опитайте се да разберете тяхното Agile HR мислене. Забавете или ускорете внедряването на Agile HR въз основа на обратната връзка.

Стартирайте вашата Agile HR практика с ClickUp

Agile управлението на човешките ресурси е пътуване, а не дестинация. Въпреки че първоначално е било парадигма за разработване на софтуер, днес Agile принципите се следват в широк спектър от функции, а HR бавно също ги възприема.

За да осъществите тази организационна промяна към Agile HR, се нуждаете от набор от ефективни инструменти. ClickUp е създаден точно за тази цел.

С надеждно управление на проекти, възможност за персонализиране, сътрудничество и много други, ClickUp е идеалният партньор в пътуването ви към Agile трансформация. Вижте как ClickUp може да ви помогне да създадете високопроизводителен Agile HR екип!

Опитайте ClickUp безплатно още днес.