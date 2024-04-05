Agile Kanban показатели за проследяване и измерване на ефективността в проектите

Kanban е една от най-популярните методики за разработка на софтуер, като Agile, Scrum, екстремно програмиране, DevOps и др. Kanban, което на японски означава „табела“, е визуална методика за управление на работата от начало до край през различни етапи, показвана на интерактивна табела.

Kanban табло за проследяване на работата

Когато погледнете Kanban таблото, как разбирате дали се справяте добре?

Изпълнявате ли достатъчно задачи?

Изпълнявате ли ги достатъчно бързо?

Екипът продуктивен ли е?

Има ли стъпки в процеса, които причиняват забавяния?

За да отговорят на тези и други въпроси, екипите за разработка на софтуер използват показателите на Kanban.

Показателите Kanban са ключови показатели за ефективност (KPI), използвани от agile екипи за разработка на софтуер за измерване на ефективността. Те са числа, които насочват разработчиците, тестерите, DevOps професионалистите и проектните мениджъри към подобряване на резултатите им.

В тази публикация в блога обсъждаме често използваните показатели на Kanban и как можете да ги включите в проектите си, за да измервате ефективността на екипа.

Най-важните показатели на Kanban, които трябва да проследявате в Agile проектите

В зависимост от целите, задачите, продължителността и структурата на екипа на вашия проект, можете да използвате всякакви показатели за оценка на работата си. Сред всички тези измерения, следните пет се считат за основни показатели на Kanban.

Производителност

Общото количество работа е количеството работа, което сте изпълнили за даден период от време, например ден, седмица или спринт. Обикновено „работата“ се измерва като изпълнени задачи, преминаващи от първия до последния етап на Kanban таблото.

Производителността на екипа за разработка на софтуер може да се измери като броя на потребителските истории, разработени във всеки спринт. Този показател се използва за:

Измервайте индивидуалната продуктивност

Измервайте производителността на екипа

Планирайте бъдещи проекти с точност

Време за изпълнение

В системата Kanban за гъвкаво управление на проекти, времето за изпълнение измерва продължителността от момента, в който задачата е добавена към таблото, до момента, в който е маркирана като завършена. Това е продължителността на работния процес.

Например, ако от момента на добавяне на потребителска история към списъка с задачи до нейното разработване и внедряване минават шест седмици, вашето време за изпълнение е шест седмици. Този показател се използва за:

Планирайте задачите

Разпределяйте ресурсите

Оптимизирайте работния процес

Време на цикъла

Цикълът е част от времето за изпълнение и се фокусира само върху времето, през което екипът работи активно по дадена задача. На Kanban таблото това може да започне, когато някой маркира задачата като започнала/в процес на изпълнение, и да продължи до момента, в който тя бъде маркирана като завършена.

В горния пример, ако потребителската история е разработена за един ден, след като е останала в списъка с нерешени задачи в продължение на повече от пет седмици, цикълът е един ден. Този показател се използва за:

Измервайте ефективността

Оптимизирайте процеса, за да ускорите активната работа

Работа в процес (WIP)

Работата в процес се отнася до броя задачи в активните етапи на Kanban таблото. Тези задачи не са нито забавени, нито завършени, т.е. се счита, че се работи активно по тях.

Това могат да бъдат задачи в етапи като в процес на изпълнение, разработка, тестване, преглед на кода и др. Проектните мениджъри използват този показател, за да:

Проследявайте натоварването на екипа

Управлявайте по-добре натрупаните задачи и елиминирайте претоварването

Идентифицирайте пречките

Това ни води до следващия и последен показател на Kanban: пречки в процеса.

Пречки в процеса

Както подсказва името, пречките са части от процеса с по-малък капацитет от останалите, което създава затруднения в работния процес.

Например, ако имате десет разработчици, които пускат 20 функции всяка седмица, а само един старши разработчик може да извършва преглед на кода за две от тях, сте създали пречка.

Agile/Kanban екипите използват пречките като показател, за да:

Измервайте ефективността на процесите

Премахнете пропуските и забавянията

Ако сте се запознали с Agile, DevOps, Scrum, Kanban и др., знаете, че тези показатели се използват в различни методологии. Нека разгледаме техните сходства и разлики.

Scrum срещу Kanban: прилики и разлики

Scrum е методология за управление на проекти, която разделя работата на малки части с цел постигане на определена цел в конкретен период от време, известен като спринт. Методът Kanban е визуален и разпределя задачите в поредица от стъпки, които формират работния процес.

Scrum и Kanban се фокусират върху разделянето на големи проекти на малки, управляеми задачи, за да се елиминират пречките, да се улесни непрекъснатото усъвършенстване и да се оптимизират работните процеси. Съществуват обаче и някои фини разлики.

Scrum Kanban Графиците работят в спринтове (1-4 седмици) Използва артефакти, като например забавяния, увеличения на продукта и др. Използва артефакти, като например забавяния, увеличения на продукта и др. Използва артефакти, като Kanban табло и задачи Предлага предимствата на по-висока производителност, производителност и качество Предлага предимствата на по-добра видимост и непрекъснато усъвършенстване Процесите са по-стриктни с предварително определени роли в Scrum екипа , като Scrum майстор, продуктов мениджър и екип за разработка Процесите са адаптивни, като проектният мениджър ръководи екипа Най-подходящо за екипи с ясни приоритети, които не се нуждаят от промени в рамките на всеки спринт Най-подходящо за екипи с постоянно променящи се приоритети

И методологиите Scrum, и Kanban използват сходни ключови показатели за оценка на ефективността. Всъщност показателите на Kanban, които обсъдихме по-горе, могат да играят значителна роля и в управлението на проекти по Scrum. Ето как.

Производителност: Този показател на Kanban осветлява скоростта на развитие на Scrum екипите. По време на ретроспективи и срещи за планиране на спринтове, Scrum екипите могат да използват данните от този показател, за да подобрят прогнозирането и планирането.

Работа в процес: В непрекъснатия поток от задачи на Kanban, WIP се отнася до активните задачи. Това е чудесна паралел с задачите, ангажирани в спринт в Scrum. С WIP, Scrum екипите могат да изчисляват скоростта на развитие, производителността и ефективността.

Циклично време и време за изпълнение: В Scrum цикличното време обикновено е спринтът (от 1 до 4 седмици). Времето за изпълнение обаче може да започне в деня, в който бизнес екипът поиска дадена функция, и да продължи до деня, в който тя бъде завършена. Чрез измерване на времето за изпълнение Scrum екипите могат да следят скоростта, с която реагират на промените на пазара и бизнес нуждите.

Пречки: Kanban таблото ясно показва колко задачи са заседнали в етапа точно преди пречката. Scrum екипите могат да използват тези данни, за да оптимизират процесите си в реално време по време на самия спринт.

Ако проявявате интерес към показателите на Kanban за вашите проекти, ето как да ги измервате.

Как да измервате показателите на Kanban

Философията, която стои зад всички методики за олекотено управление, е простотата. В този смисъл показателите на Kanban също са лесни за използване. Ето стъпка по стъпка процеса за измерване на agile показателите.

1. Идентифицирайте показателите, които искате да измервате

Основните показатели на Kanban са производителност, време за изпълнение, време на цикъла, WIP и пречки в процеса. Те обаче не са единствените. Екипите често използват показатели като разпределение на натоварването, напредък към целите и др.

Преди да настроите показателите за KPI, определете кои от тях са важни за вас. Докато избирате, имайте предвид добрите и лошите показатели. Добрите показатели са:

Разбираеми: Сложните показатели са трудни за разбиране, което намалява вероятността да бъдат приети. Добрите показатели са лесни за разбиране и прости за измерване.

Значими: За да има значение, един отличен показател трябва да бъде значим за екипа. Например, разработените функции са значими за разработчиците, откритите бъгове – за анализаторите на качеството, а честотата на внедряване – за DevOps екипите.

Приложими: Добрите показатели предоставят информация, която позволява да се предприемат действия. Например, ако показателите за времето за изпълнение и цикъла се различават значително, можете да идентифицирате основната причина и да направите подобрения.

Релевантност: Добрият показател е релевантен за бизнес целите. Например, KPI за доставките допринасят за себестойността на продадените стоки, а производителността измерва колко бързо бизнесът може да реагира на промените на пазара.

Контекстуален: Ако измервате производителността като брой разработени функции и зададете конкретна цел, може да загубите качеството в стремежа си към скорост. За да бъде ефективен, показателят ви трябва да е контекстуален.

2. Събиране на данни, необходими за показателите на Kanban

За да измерите точно производителността по всеки показател, се нуждаете от данни. Например, за да изчислите производителността, трябва да проследявате броя на задачите, по които се работи/които са завършени за даден период, организирани от отговорните членове на екипа.

Трябва да знаете началната и крайната дата на всяка задача, за да изчислите времето за изпълнение или цикъла.

3. Сравнителен анализ и определяне на цели

Показателите само за себе си са безсмислени. Затова определете референтни стойности. Можете да направите това, като разберете стандартите в своя бранш или в бизнеса на компании с подобен размер.

С течение на времето можете да използвате своята производителност като еталон и да се стремите към непрекъснато усъвършенстване.

4. Визуализирайте показателите на проекта си

Фундаментално, Kanban е визуална методология. Тя помага да се настроят показателите на проекта визуално на Kanban табло.

Поставянето на всички задачи на Kanban табло помага да видите веднага колко задачи са в процес на изпълнение, колко са завършени и колко предстои да започнат.

Графиките с времева линия помагат за идентифициране на пречките

Графиките на натоварването показват производителността на всеки член на екипа

Визуализиране на текущата работа

5. Проучете по-задълбочено измерването на производителността

Основните показатели са в основата на измерването на ефективността. За да постигнете висока ефективност и производителност обаче, трябва да проучите по-задълбочено.

Например, можете да проследявате показателите за итеративно и инкрементално развитие, като свържете функциите и изчислите консолидираните циклични времена. В онлайн платформа за пазаруване можете да разделите функционалността на касата на функции, като добавяне в количката, списък с желания, незабавно плащане, купи сега, плати по-късно и др.

След като всички тези функции бъдат разработени, проследявайте показателите за функционалността, за да измервате ефективността на вашата итеративна практика за разработка.

Сега, когато вече знаете как да измервате, ето каква полза може да ви донесе това.

Ролята на показателите на Kanban в процеса на разработване на софтуер

Показателите на Kanban могат да бъдат чудесен начин да измервате, подобрявате и повишавате производителността си във всяка практика за разработка на софтуер по метода Lean. Ето как.

Скорост и темпо

Показателите на Kanban, като производителност, време за изпълнение и цикличност, измерват скоростта, с която изпълнявате задачите. По-нататък, те показват и колко работа можете да свършите в даден момент.

Ефективност на потока

Незавършената работа и производителността показват колко ефективно можете да изпълните възложената ви работа. Чрез идентифициране на пречките можете да подобрявате ефективността си непрекъснато.

Яснота

Благодарение на своята простота и уместност, показателите на Kanban позволяват на всеки член на екипа да разбере ясно своите роли и цели. Когато членовете на екипа знаят как се представят, те ще бъдат мотивирани да се представят по-добре.

Собственост

Методиките Agile, Scrum и DevOps очакват самоорганизиращите се екипи да „извличат“ задачи от списъка с нерешени задачи и да си сътрудничат ефективно, за да свършат работата. Показателите на Kanban позволяват самооценка и насърчават отговорността.

Фокусирайте се

Можете да измервате десетки фактори във всеки проект: броя на включените членове на екипа, отработените часове, използваните езици за програмиране, непродуктивните дни, повишенията и т.н. Въпреки това, тези суетни показатели имат малка или никаква стойност за производителността.

Добрите показатели на Kanban помагат на екипа да остане фокусиран. Например, времето на цикъла допринася за адаптивността, което води до гъвкавост в бизнеса, което от своя страна увеличава приходите. Тази линия на видимост, от кода до бизнес резултатите, помага на всеки член на екипа да остане фокусиран.

Убедени ли сте? Нека видим как можете да ги използвате в процеса на разработване на софтуер.

Освободете силата на показателите на Kanban

Показателите на Kanban могат да ви осигурят видимост, да идентифицират пропуски, да вдъхновят идеи и да оптимизират процесите – всичко това наведнъж. Ето как можете да увеличите производителността и ефективността си, използвайки показателите на Kanban.

Измервайте това, което е важно: Фокусирайте се върху показателите на Kanban, подходящи за вашия екип. Ако сте стартиращ бизнес в ранен етап, производителността и времето на цикъла може да са важни за вас. Ако сте екип на голямо предприятие, WIP може естествено да е по-голям.

Бъдете стратегически: свържете показателите си с бизнес целите. Производителността е отличен показател, ако вашият бизнес има за цел да създаде продукт с богат набор от функции. Пречките в процеса са от решаващо значение, ако сте самостоятелен предприемач, който създава диференциран продукт.

Направете ги видими: Създайте табла, до които всеки от екипа има достъп. Въпреки че може да не виждате подобрения в производителността всеки ден, проследяването на водещите показатели може да бъде полезно. Например, проследяването на времето за всяка задача може да помогне за прогнозиране на времето на цикъла.

Обсъждайте ги редовно: Използвайте планиране на спринтове, ретроспективи и други Agile/Scrum събития, за да обсъждате представянето по показателите на Kanban. Обсъждайте основните причини и предлагайте иновативни решения.

Непрекъснато усъвършенстване: Непрекъснатото усъвършенстване в Agile се отнася не само за това, което разработвате, но и за начина, по който проследявате производителността. Непрекъснато оценявайте показателите си. След като оптимизирате времето на цикъла, преминете към времето за изпълнение. Когато размерът на екипа ви нарасне, адаптирайте показателите си в Kanban съответно.

Докато работите по това, може да се сблъскате с предизвикателства. Ето предизвикателствата, с които вероятно ще се сблъскате, и как да ги преодолеете.

Показатели на Kanban: предизвикателства и решения

Днешните проекти за разработка на софтуер са сложни, с десетки движещи се части във всеки един момент. Те са матрица от хора, процеси и технологии, които трябва да се управляват ефективно.

В този процес има много предизвикателства. Надеждният софтуер за управление на проекти може да ви помогне да преодолеете много от тях.

1. Липса на данни

За да измерите производителността, се нуждаете от данни. Повечето agile екипи за разработка събират данни, използвайки интуицията си или оценка постфактум. Например, разработчиците могат да кажат: „Отне ми два дни да разработя тази функция“, което е приблизителна оценка.

Съберете точни данни, използвайки техники за agile оценяване, за да решите този проблем. ClickUp разполага с инструменти за събиране на всички данни, от които се нуждаете.

Проследяване на времето за записване на всяка минута, прекарана в работа

Начална и крайна дата за всяка задача и подзадача, за да изчислите цикъла/времето за изпълнение

Зависимости за идентифициране на пречки

Присвояване на задачи на потребители за измерване на индивидуалната продуктивност

Събирайте данни ефективно с функцията за проследяване на времето по проекти на ClickUp

2. Липса на информация

Дори когато разполагате с данни, понякога е трудно да извлечете полезна информация. Проектните мениджъри често прекарват часове в събиране на данни в таблици и изчисления.

Таблото за управление на ClickUp е проектирано, за да преодолее точно тези предизвикателства. Проследявайте задачите, производителността, ефективността и използването с персонализирани табла за управление в реално време. Някои от най-често използваните отчети, включени в различни шаблони на Kanban табла, са:

Кумулативна диаграма на потока

Диаграма на изразходването и изчерпването

Статус на проекта/задачата

Постигане на цели и напредък към целите

Получавайте информация в реално време за проекта си с таблата за управление на ClickUp

3. Липса на полезна информация

Да предположим, че средната продължителност на цикъла е три седмици. Какво можете да направите, ако искате да я намалите? Отчетите на ClickUp са създадени, за да ви помогнат да вземете решения.

Например, можете да видите изгледа „Работна натовареност“, за да разберете кой върху какво работи, какви умения са налични и т.н., за да разпределите ефективно ресурсите. Ако се нуждаете от Python разработчик, за да намалите цикъла си с една седмица, можете да използвате изгледа „Работна натовареност“, за да намерите такъв, който е на разположение.

ClickUp Workload view за ефективно разпределение на ресурсите

4. Претоварване с административни задачи по управление на проекти

Управлението на гъвкав софтуерен проект включва много административни задачи, като разпределяне на задачи, промяна на статуси, изпращане на известия, прилагане на контролни списъци и т.н. Изпълнението на всички тези задачи създава ненужни забавяния и затруднения, които се отразяват на ключовите показатели за ефективност на управлението на проекти.

ClickUp Automations разполага с над 100 работни процеса, които можете да поставите на автопилот незабавно.

Шаблони за автоматизация на ClickUp

Използвайте показателите на Kanban за успешно управление на проекти с ClickUp

Agile инженерингът се основава на непрекъсната обратна връзка и итеративно развитие. Продуктовите екипи създават, пускат, наблюдават и подобряват резултатите си в кратки цикли.

Проследяването на показателите на Kanban е от основно значение за това. За да извлекат максимална полза от показателите на Kanban, екипите за софтуерно инженерство се нуждаят от стабилен, гъвкав и богат на функции софтуер за управление на проекти като ClickUp.

ClickUp ви позволява да събирате данни, да проследявате тенденции, да визуализирате информация и да създавате стратегии за оптимизация, където проследявате задачите си. То предоставя на проектните мениджъри 360-градусова гледка, а всеки член на екипа може да вижда подробни отчети за своето представяне.

Вижте как ClickUp може да промени управлението на вашите проекти. Опитайте ClickUp безплатно още днес.

Често задавани въпроси за показателите на Kanban

1. Какви показатели се използват в Kanban?

Екипите, които използват Kanban, използват няколко показателя през целия цикъл на управление на проекта. Основните показатели на Kanban са производителност, време за изпълнение, време на цикъла, работа в процес и пречки в процеса.

2. Кои са 5-те елемента на Kanban?

