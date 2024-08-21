5-те най-добри безплатни шаблона за споразумения за неразкриване на информация в Word, Google Docs, PDF и ClickUp

Сключването на партньорства с споразумения за неразкриване на информация (NDA) е често срещана практика сред бизнеса, независимо дали става дума за големи или малки компании. Някои информации трябва да останат частни, дори поверителни.

Не само революционните научни изследвания или търговските тайни трябва да бъдат защитени. Бизнесът редовно се занимава с чувствителна информация – данни за клиенти, маркетингови кампании, финансова информация, споразумения с инвеститори или партньори и др. Тези данни трябва да останат защитени.

Неправилното боравене с такава информация може да има сериозни последствия, като накърнена репутация, загуба на конкурентно предимство и правни проблеми.

Макар че би било идеално за бизнеса да функционира единствено на базата на добра воля и доверие, това не винаги е практично. Вместо това, трябва да разчитате на бизнес споразумения, за да гарантирате безпрепятствена работа и да защитите корпоративните интереси.

Един такъв договор е Споразумението за неразкриване на информация или NDA, известно също като споразумение за поверителност (CA) или Споразумение за защита на собствена информация (PIA). NDA е правен договор между две или повече страни, който им забранява да разкриват поверителна информация.

В този блог ще разгледаме какво прави едно споразумение за неразкриване на информация добро и как да съставите правно обвързващ договор, който гарантира отговорност за всички участващи страни.

Освен това ще ви предоставим пет готови за употреба шаблона за споразумения за неразкриване на информация, които можете да персонализирате според вашите бизнес отношения и да изпратите в най-кратки срокове.

Какво представляват шаблоните за споразумения за неразкриване на информация?

Шаблонът за споразумение за неразкриване на информация е предварително изготвен документ, който очертава условията на споразумението за неразкриване на информация. Той включва стандартни клаузи, които забраняват на договарящите се страни да разкриват поверителна бизнес информация без предварително писмено съгласие.

Тези шаблони предоставят на бизнеса готова рамка, която може да се използва за създаване на персонализирани NDA за различни сценарии, като назначаване на служители, обхват на трудови договори и преговори.

Използването на шаблон за споразумение за поверителност улеснява създаването на юридически валидни споразумения за поверителност. То спестява време, повишава ефективността и предоставя на бизнеса последователен и стандартизиран формат за дефиниране на поверителна информация. Шаблоните гарантират, че всички ключови точки са обхванати и намаляват риска от пропускане на съществени клаузи.

Типичният шаблон за споразумение за неразкриване на информация включва следните раздели:

Въведение : В тази секция се определя предметът на споразумението за неразкриване на информация — например дали става въпрос за партньорство, достъп до данни или проект за функционалност.

Определение : Тук се разясняват различните термини, които ще се използват в споразумението за неразкриване на информация, като имената на страните, подробности за разкриващите и получаващите страни, дали страните са физически лица или юридически лица, както и всякакви други подобни подробности.

Поверителна информация : Това определя и описва естеството на действителните поверителни данни.

Изключения : В тази секция е изброена информацията, която не е защитена от споразумението за поверителност и може да бъде споделяна с други лица.

Задължения : В тази секция се обяснява как получаващата страна трябва да борави с поверителната информация и при какви обстоятелства може да я разкрива на други лица.

Връщане на поверителна информация : В тази секция са описани процедурите за връщане на поверителна информация след изтичане на споразумението.

Средства за защита: В тази секция се обясняват последствията от нарушение на споразумението, които могат да включват финансови санкции, наказателни обвинения и прекратяване на трудовото правоотношение.

Уведомления и изменения : Това е опционална секция, в която се изброяват всички промени или допълнения към оригиналното споразумение за неразкриване на информация.

Юрисдикция : Тук се обяснява държавата или съдебната юрисдикция, в която ще се разрешават всички спорове, свързани с споразумението за неразкриване на информация.

Блок за подписване: Той включва блокове за всяка страна и ще съдържа техните имена, подписи и дата.

Какво прави един шаблон за споразумение за неразкриване на информация добър?

Повечето споразумения за неразкриване на информация следват тази основна структура, но някои безплатни шаблони за споразумения за неразкриване на информация улесняват изготвянето на споразумението, без да се започва от нулата.

Нека разгледаме какво прави някои шаблони за споразумения за неразкриване на информация по-добри от други. Ето някои характеристики, на които да обърнете внимание.

Ясен език: Както всяко правно споразумение, шаблонът за споразумение за неразкриване на информация трябва да бъде ясен, кратък и стегнат, за да се избегне двусмислието. Трябва да избягвате прекалено юридическия език и ненужния жаргон, за да бъде лесно за разбиране.

Цялостна рамка : Шаблонът трябва да съответства на най-добрите практики за споразумения за неразкриване на информация и да съдържа всички ключови елементи, като определение, поверителна информация, средства за правна защита и др.

Правна валидност : Шаблонът трябва да бъде правно обвързващ и да съответства на приложимите закони и разпоредби. В него трябва да бъдат посочени страните и юрисдикцията, както и да бъдат ясно формулирани условията и клаузите, за да се гарантира, че ще бъде признат за валиден в съда.

Гъвкавост : С наличието на различни видове споразумения за неразкриване на информация — като например за служители, партньорства, две страни и много страни — е от жизненоважно значение да изберете шаблон, който можете лесно да персонализирате, за да отговаря на различни бизнес ситуации.

Интеграции : Друг важен фактор, който трябва да се има предвид, е интеграцията на електронния подпис. Проверете дали вашият шаблон и инструментът за създаване на документи са съвместими с инструментите за електронно подписване. Това гарантира, че можете да подписвате и нотариално заверявате договорите си в електронен формат.

Форматиране и стил: Уверете се, че шаблонът е и визуално привлекателен. Обърнете внимание на фактори като разстояние между страниците и текста, използване на заглавия, тип шрифт и структура на абзаците.

5 безплатни шаблона за споразумения за неразкриване на информация, които можете да използвате

Ето кратък списък с нашите любими шаблони за споразумения за неразкриване на информация, които можете да изтеглите и използвате безплатно.

1. Шаблон за споразумение за неразкриване на информация в ClickUp

Изтеглете шаблона Получете прост, лесно персонализируем правен договор с шаблона за споразумение за неразкриване на информация (NDA) на ClickUp.

Първият е шаблонът за споразумение за неразкриване на информация на ClickUp. В този подходящ за начинаещи шаблон можете да намерите всички необходими сегменти в стандартно за индустрията споразумение за неразкриване на информация.

Този шаблон ви помага дори да създавате задачи в ClickUp с различни персонализирани статуси, за да управлявате по-лесно споразуменията си. Можете да категоризирате и добавяте функции, за да визуализирате и проследявате чувствителна информация.

Просто копирайте този шаблон в ClickUp Docs и добавете всички важни подробности, като имената и данните на участващите страни, кратко описание на споразумението за поверителност и др.

Шаблонът ви позволява да следите споразуменията за сътрудничество с коментари, вложени подзадачи, множество изпълнители и етикети за приоритет.

Освен това, работната среда и инструментите за продуктивност на ClickUp опростяват процеса на управление на договори, сътрудничеството между страните и много други.

Можете също да създавате и редактирате съдържание за вашите правни документи с генеративния AI инструмент на ClickUp Brain. AI Writer for Work извлича отговори на въпроси незабавно и съставя договор в рамките на секунди. Бъдете сигурни, че всички ваши договори ще останат в безопасност в ClickUp; вашите данни никога няма да бъдат използвани за обучение на AI модели.

Използвайте ClickUp Brain, за да се погрижите за всички свои задачи, свързани с изкуствен интелект, от писане до административна работа.

Можете също да използвате AI Knowledge Manager на ClickUp Brain, за да търсите информация, да намирате клаузи, които сте добавили към предишни договори и др.

Можете да локализирате безплатните си копия на споразуменията с помощта на преводаческите функции на ClickUp, за да поддържате връзка с вашите служители или доставчици, намиращи се в различни части на света.

След като изготвите споразумението за неразкриване на информация, можете да създадете задача в ClickUp и да я възложите на мениджъра си и правния екип за преглед. След като споразумението бъде финализирано, експортирайте го като PDF файл и го споделете с получаващите и подписващите страни за електронно подписване. Или, ако предпочитате да правите нещата по стария начин, просто го разпечатайте!

2. Шаблон за споразумение за неразкриване на информация в Word от LegalTemplates

Използвайте инструмента за създаване на правни формуляри на LegalTemplate, за да генерирате персонализирани NDA.

Следващият ни шаблон е Word NDA Template от LegalTemplates. Този шаблон е добре структуриран и съдържа всички съществени компоненти на стандартен NDA шаблон. Можете да избирате между стандартно споразумение за неразкриване на информация или такова, което е персонализирано за трудови договори, изобретения, продажби или покупки. Освен това можете да модифицирате шаблона в зависимост от законите на вашата държава и местната юрисдикция.

Не само това, LegalTemplates предлага и безплатен инструмент за създаване на правни документи. Просто добавете данните на споразумението си в текстовите полета и той ще генерира вашето правно споразумение за секунди. LegalTemplates предлага и платена функция за електронно подписване, ако предпочитате да използвате цифрови документи.

3. Шаблон за споразумение за неразкриване на информация в Word от Simul

Изтеглете безплатните шаблони за споразумения за поверителност на Simul и спестете време при изготвянето на вашите споразумения за поверителност.

Следващият шаблон в този списък е от Simul, инструмент за контрол на версиите и сътрудничество в Microsoft Word. Шаблонът за споразумение за неразкриване на информация в Word от Simul е прост шаблон за споразумение за неразкриване на информация в формат на документ, който можете да изтеглите с едно кликване и да редактирате в софтуера си за обработка на текст, било то Google Docs, MS Word или Apple Pages.

След като приключите, можете да го качите в инструмента си за цифрово подписване или да изпратите физически разпечатан екземпляр на получателя.

Шаблонът съдържа много подробности и можете да добавите още, в зависимост от вида поверителна информация, която искате да включите в споразумението.

За да предотвратите неоторизирано разкриване или достъп, уверете се, че вашите NDA за служители, стажанти или подизпълнители обхващат всичко в шаблона за NDA, като например информация относно оборудването на компанията, счетоводна информация, производствени процеси и интелектуална собственост.

Когато използвате този шаблон, не забравяйте да се уверите, че думите и изразите съответстват на тези, които използвате в другите си договори. Например, ако често използвате термини като „разкриваща страна“ и „получаваща страна“ в споразуменията си, използвайте ги вместо „доставчик на информация“ и „получател“ в този шаблон.

Освен това, би било отлична практика да съпоставите този шаблон за споразумение за неразкриване на информация с формата, предписана от управляващата държава, за да се уверите, че и двете са съгласувани по отношение на структурата и терминологията.

4. Шаблон за споразумение за неразкриване на информация в PDF формат от Signaturely

Персонализирайте този шаблон за споразумение за неразкриване на информация от Signaturely за различни бизнес ситуации.

В Signaturely можете да създавате и подписвате споразумения без никакви проблеми. Платформата е онлайн инструмент за дигитален подпис, който предлага безплатни шаблони, които можете да изтеглите във формати Doc и PDF.

Безплатният им план обаче ви позволява да подписвате само един документ месечно. За да подписвате повече документи, ще трябва да се абонирате за платен план.

Макар че Word NDA Template by Signaturely следва стандартизирания формат, той е относително кратък. Ще трябва да създадете от нулата раздели като „Задължения“, „Средства за правна защита“ и „Изменения“. Препоръчваме ви да използвате този шаблон за по-прости договори, които не изискват подробни данни, тъй като не съдържат особено чувствителна информация.

5. Google Docs NDA за HR консултанти от Template.net

Изтеглете този безплатен шаблон от Templates.net, когато назначавате нови HR консултанти за вашата компания.

Последният безплатен шаблон в този списък е доста специфичен – това е NDA, предназначен за HR консултанти. Повечето организации използват различен NDA за HR служителите, тъй като те имат достъп до данни за служителите, чувствителна информация за компанията и вътрешни бизнес процеси.

Този шаблон за споразумение за неразкриване на информация в Google Docs за HR консултанти от Template.net е персонализиран за разкриване на поверителна информация, с която обикновено работят HR консултантите, като бизнес операции, стратегии и планове, управление на клиенти, данни за служители, интелектуална собственост и др.

Можете да добавите информацията директно в редактора на документи в Templates.net, заедно с всички елементи на брандинга, като лого на компанията, цветова схема и др.

Можете също да споделите споразумението за неразкриване на информация с други членове на екипа си, за да могат да го прегледат и редактират. След като споразумението бъде потвърдено, можете да го изтеглите като PDF файл и да го споделите с получаващата страна.

Прочетете също: Шаблони за договори за постоянни услуги

Защитете поверителната информация с шаблони за споразумения за неразкриване на информация

Независимо дали наемате служители или независими изпълнители, кандидатствате за строго секретен патент или участвате в преговори за придобиване на бизнес, споразумението за неразкриване на информация е от решаващо значение за запазване на конфиденциалността и защита на чувствителната информация.

Персонализирането на шаблоните за споразумения за неразкриване, които сме изброили по-горе, е лесен процес. Уверете се, че сте предоставили окончателния документ на вашия юридически съветник, преди да финализирате споразумението за неразкриване.

Съхранявайте споразуменията си за неразкриване на информация на едно място, като ги запазвате като ClickUp Docs и ги споделяте със заинтересованите страни. Функции като контрол на версиите и достъпа ще гарантират сигурността на вашата поверителна информация. Благодарение на редактирането в реално време и съвместната работа можете бързо да правите промени, когато е необходимо.

Освен че пази вашата поверителна информация в безопасност и достъпна, ClickUp може да помогне на вашия екип да спести време и да повиши производителността на работното място. С функциите си за повишаване на ефективността, тази всеобхватна платформа за производителност може да спести на вашите екипи до един ден седмично.

Регистрирайте се безплатно още днес и разгледайте как ClickUp може да ви помогне да изготвяте, сътрудничите и управлявате вашите споразумения в един единствен табло!