Преглед на Supernotes: Подобрете уменията си за водене на бележки през 2025 г.

Лесно е да си запишете идеите на Post-It, в полето на бележника си или на гърба на ръката си. Но колко лесно е да извлечете тези идеи? 🤔

За да не изгубите следващия си голям пробив в хаоса, цифровите бележки са заменили традиционните хартия и химикал. Приложенията за водене на бележки като Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep и Apple Notes промениха изцяло начина, по който потребителите пишат, съхраняват и извличат информация.

С подходящото приложение потребителите могат да синхронизират бележките си с други инструменти за продуктивност, за да оптимизират работата и живота си. Едно от все по-популярните приложения е Supernotes – инструмент за водене на бележки, който позволява на потребителите да създават списъци със задачи, да приоритизират задачите и да организират мислите си.

По-долу представяме подробен преглед на Supernotes, включващ най-популярните му функции, слаби места и ценова структура. Освен това ще ви разкрием алтернативна опция, която наистина може да издигне стратегиите ви за водене на бележки на ново ниво. ☄️

Какво е Supernotes?

чрез Supernotes

Създадена от Тобиас Уетон, Supernotes е приложение за съвместно водене на бележки, което позволява на хората да споделят бележките си с екипа си. Основната цел? Да помогне на хората да организират мислите си по-добре, като по този начин променят начина, по който работят, учат или живеят.

Позициониран като алтернатива на папките и файловете, Supernotes разполага с мощна функция за търсене, която позволява на членовете на екипа да организират и намират бележки по сходни теми.

Supernotes е изграден върху „бележки“ или файл, богат на данни, в който потребителите могат да добавят коментари, да си сътрудничат с други членове на екипа, да създават вградени връзки и да добавят етикети за лесна организация. Екипите могат да използват богато съдържание в бележките си, като добавят уравнения, изображения, таблици или списъци за проверка. ✅

Вместо да губят бележки в препълнени файлове, екипите могат да създадат йерархия от бележки, която отговаря на нуждите на техния отдел. Бележките могат да бъдат вложени в други „родителски“ бележки, или потребителите могат да търсят и/или филтрират по различни критерии, за да намерят информацията, която търсят.

Основни характеристики на Supernotes

Не сте сигурни дали Supernotes е подходящ за вас? Нека разгледаме някои от най-популярните функции на Supernotes, за да решите дали приложението е подходящо за вас.

1. Заменете файловете и папките с бележки

Не можете да намерите документ, който сте прибрали някъде в папка? Дългите документи често могат да бъдат неудобни, особено когато правите мозъчна атака или записвате нови идеи. ✍️

С помощта на бележките можете да промените начина, по който съхранявате информация. Напишете бързо няколко бележки, а след това ги намерете в бъдеще чрез функцията за търсене, етикети или родителски бележки.

2. Създайте топлинна карта на вашите навици за водене на бележки

С календара с топлинна карта можете бързо да видите кои дни сте направили най-много бележки. Можете също да премествате бележките с плъзгане и пускане в конкретна дата от календара си.

3. Създавайте и съхранявайте бележки, дори когато сте офлайн

Пътувате със самолет? Работите в движение? Няма проблем.

С Supernotes можете да си водите бележки дори когато сте офлайн. Щом се върнете онлайн, бележките ви ще се синхронизират с акаунта ви и ще можете да продължите да работите.

4. Създайте ежедневна колекция от бележки

Често ли стигате до следобеда и си мислите: „Над какво изобщо работих днес?“ За да се фокусирате върху задачите за деня, създайте ежедневна колекция.

Дневната колекция е специален изглед на всички бележки, с които сте работили през деня. Можете да определите кои бележки сте обработвали сутринта, следобеда или вечерта и бързо да прегледате бележките, докато приключвате работата си или се подготвяте за среща.

5. Получавайте известия от приятели

С Supernotes потребителите могат лесно да споделят нови бележки с приятели и колеги. Ще получавате известие всеки път, когато някой потребител ви изпрати бележка или заявка за приятелство. След това можете да решите дали да добавите бележката към библиотеката си. 📚

Няма нужда да претърсвате безкрайна купчина тетрадки, за да намерите изгубена, ръчно написана бележка. С помощта на етикети можете бързо да категоризирате бележките, за да ги намерите по-късно.

Използвайте етикети, за да филтрирате бележките си и да намерите бележки по подобна тема. Например, учениците могат да създават етикети за различни часове или теми в рамките на един час, което им помага да се подготвят бързо за изпити. 🧑‍🎓

7. Съхранявайте бързи бележки в колекцията си „мисли”

Много напомняния или „аха“ моменти са кратки фрази или фрагменти, а не напълно разработени документи. Можете да съхранявате тези бързи идеи, които често се записват набързо, в колекцията си от мисли.

„Мислите“ са бележки без заглавия, връзки или етикети. Това е място, където можете да съхранявате недовършените си мисли. По този начин можете лесно да ги намерите, когато имате време и умствена способност.

8. Съхранявайте бележките си чрез собствена система с цветни кодове

Вие ли сте човек, който обичаше да подчертава най-добрите си мисли или да добавя цветни разделители в бележниците си? Ако е така, ще се влюбите в създаването на своя собствена система с цветни кодове с Supernotes.

С цветовете на Supernotes можете да добавите седем различни цвята към бележките си. Можете също да използвате система с цветови кодове, подобна на тази на светофара, за да определите колко добре е обмислена дадена бележка, или да комбинирате цветове с етикети, за да сортирате и филтрирате бележките.

9. Намиране на бележки чрез функцията за универсално търсене

Често ли се случва да си мислите „Знам, че съм го сложил някъде тук...“, когато търсите документ? С приложението Supernotes превръщате всичките си бележки в търсачка. Просто въведете дума или фраза в търсачката и ще се появят всички бележки, които съответстват на вашето търсене.

10. Свържете Supernotes с другите си любими мобилни приложения

API-то на Supernotes предлага интеграции с Raycast, Zapier и IFTTT, свързвайки ви с други популярни инструменти за продуктивност. Освен това можете да създавате уебхукове, за да се свържете с популярни приложения като Slack и Discord, за да създадете автоматизирани работни процеси през целия ден.

11. Съхранявайте всички задачи на едно място

С Supernotes можете лесно да създадете списък със задачи от колекцията си от задачи. Във всяка бележка създавате списък със задачи. След това задачите ви автоматично се появяват в колекцията ви от задачи, за да можете да ги отметнете от списъка си. 📝

12. Поставяне на бележки под родителски бележки

С типичната система от файлове и папки можете да съхранявате файл само в една папка. С Supernotes обаче можете да съхранявате бележки на няколко места. С мулти-родителско вграждане можете да съхранявате бележки под няколко „родителски“ карти, което улеснява намирането им.

13. Организирайте мислите си една до друга с помощта на Broadsheet View

Били ли сте някога цяла стена с лепящи се бележки, опитвайки се да организирате мислите си? С Broadstreet View на Supernotes можете да видите всичките си бележки една до друга, заемащи целия екран. По този начин можете да разглеждате и четете бележките си като вестник, което ви помага да организирате мислите си.

Supernotes цени

Стартово ниво: Безплатно за 100 бележки

Неограничен: 7,57 $ на месец за неограничен брой бележки

Предимства на използването на Supernotes

Supernotes, подобно на много други приложения за водене на бележки, предлага много предимства. Ето някои от най-полезните:

Можете да изтеглите приложението на всяко устройство: Supernotes може да се изтегли на устройства с Windows, Mac, Linux, Android и iOS.

Няма да изгубите най-важните си мисли: С функции като значки, етикети и задачи, няма да изгубите от поглед приоритетите си 📌

Той е сътруднически: Можете да каните приятели в приложението, като изпращате бележки публично или частно.

Има безплатен план: Supernotes е достъпен за самостоятелни предприемачи, собственици на малки фирми и студенти с безплатен план завинаги.

Това е бързо и относително лесно: с познатите клавишни комбинации можете бързо да си водите бележки, както когато пишете в Google Doc или Word Doc.

Ако се затрудните, имате на разположение помощ: Supernotes предлага чат поддръжка за потребителите, както и подробна документация, YouTube уроци и общност за водене на бележки, така че да можете да намерите отговорите, които търсите.

Можете да изтегляте, отпечатвате, изпращате по имейл или експортирате бележките си: Работите с хора, които не използват Supernotes? Можете да отпечатате PDF файл с бележките си, да създадете Markdown файл за лесно споделяне или да изпратите бележките по имейл на колегите си 📩

Можете да съкратите процеса на редактиране: С инструмента за многократно избиране можете бързо да промените цвета, етикетите и филтрите за няколко бележки едновременно.

Импортиране на съществуващи бележки: Не искате да започвате от нулата? Използвайте функцията за импортиране, за да импортирате съществуващи бележки чрез Markdown.

Често срещани проблеми, с които се сблъскват потребителите на Supernotes

Всяко приложение има своите недостатъци. Някои от недостатъците на приложението Supernotes включват:

Приложението може да изтощи батерията: Тъй като приложението се синхронизира автоматично, когато преминавате от онлайн към офлайн работно пространство, то може да изтощи батерията 🪫

Проблеми със замръзването: Някои потребители са съобщили за проблеми, при които приложението замръзва по време на употреба.

Прекалено сложно: Някои потребители смятат, че приложението има прекалено много функции и всъщност е по-трудно да се намерят бележките, отколкото в обикновена система от файлове и папки.

Внедряването на функциите може да отнеме години: Някои потребители са се оплакали от темпото на разработване на приложението – по-специално, че пускането на нови функции може да отнеме години.

Прегледи на Supernotes в Reddit

Искате ли да чуете мненията на хора, които са пробвали платформата Supernotes? В Reddit някои ревюта на Supernotes посочват, че макар платформата да има предимства, тя има и няколко недостатъка.

В едно ревю на Supernotes се казва: „Бих искал да му дам шанс да се превърне в моето предпочитано решение за водене на бележки. Ако след като изчерпая отпуснатите ми 100 картички за бележки и установя, че ми е полезен в някои области от живота ми, но не и в други, ще се окажа в ситуация, в която плащам прекалено много за нещо, което използвам само от време на време.“

Ако търсите алтернативно приложение за водене на бележки, не търсете по-далеч от ClickUp. Тази всеобхватна платформа за продуктивност и алтернатива на Supernotes позволява на потребителите да обменят идеи, да приоритизират задачите си и да използват изкуствен интелект, за да оптимизират работния си ден. Нека разгледаме няколко задължителни функции на ClickUp. 👏

1. Съберете всичките си мисли с ClickUp Docs

Създавайте впечатляващи документи, уикита и други, а след това ги свържете с работни процеси, за да реализирате идеите си заедно с екипа си.

С ClickUp Docs можете да записвате мислите си в леснодостъпен документ. Оттам няколко членове на екипа могат да редактират документа ви, да оставят коментари или да създават бъдещи задачи. Освен това можете да добавяте джаджи, за да актуализирате работните процеси, да променяте статуса на продуктите и да оптимизирате работния си ден.

Обобщете задачите и документите си за секунди с ClickUp AI.

С ClickUp AI можете да създавате бележки по-бързо от всякога. С помощта на AI асистента за писане можете да обобщавате срещи и задачи, да задавате въпроси (и да получавате отговори!) в документи или да пишете обобщения на проекти или актуализации на напредъка. По същество ClickUp AI действа като втори мозък, помагайки ви да свършите повече за по-малко време. 🧠

3. Възползвайте се от пълна библиотека с шаблони, за да не се налага да започвате от нулата

Предоставете на вашите екипи достъп до библиотека с над 1000 шаблона в ClickUp.

ClickUp се предлага с библиотека от хиляди шаблони. С шаблоните на ClickUp можете:

4. Проведете сесия за мозъчна атака с ClickUp Whiteboards

Брайнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards.

Често идеите не се появяват под формата на писмен документ, а по-скоро като карта от нахвърлени думи, стрелки и кръгчета. За да превърнете идеите на екипа си в координирани действия, използвайте ClickUp Whiteboards. ✨

С ClickUp Whiteboards вашият екип може да скицира идеи или потенциални работни процеси на едно платно. Оттам можете да разработите стратегия, да свържете файлове или документи, да възложите задачи и в крайна сметка да формулирате план.

5. Включете ClickUp в бюджета си с безплатен план завинаги

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизиране на задачите.

С плана Free Forever, ClickUp е достъпен за студенти, собственици на малки фирми и самостоятелни предприемачи. Освен това, платените планове на ClickUp започват от едноцифрени суми, което ги прави подходящи за всеки бюджет. 💰

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Преобразувайте системата си за водене на бележки с ClickUp

Supernotes е цифрова система за водене на бележки, която позволява на потребителите да задават задачи, да събират мислите си и да подреждат бележките си в многостепенна система. Въпреки това, някои потребители може да я сметнат за прекалено сложна система с бавно въвеждане на нови функции.

Ако търсите приложение за водене на бележки, което да промени работния ви ден, опитайте ClickUp. Този универсален инструмент ви помага да направите повече за по-малко време. С ClickUp имате достъп до безброй AI инструменти за писане, хиляди безплатни шаблони, стотици интеграции, документи и бели дъски за съвместна работа и други незаменими инструменти. ⚒️

За да видите как ClickUp може да подобри процеса ви на водене на бележки, опитайте ClickUp безплатно още днес.