10-те най-добри алтернативи на Supernotes за водене на бележки през 2025 г.

Supernotes е популярно средство за водене на бележки, ценено за своите функции за визуална организация и прост и интуитивен интерфейс. Платформата е лесна за използване и опростява процеса на създаване, редактиране и управление на бележки, без да се чувствате претоварени от прекалено много функции или хаос.

Макар Supernotes да се отличава в организирането на знания, много потребители търсят по-надеждни инструменти за сътрудничество или по-безпроблемна интеграция с други приложения. Освен това, някои може да сметнат набора от функции на Supernotes за ограничен в сравнение с многофункционални приложения като Evernote или Notion.

Тези алтернативни платформи на Supernotes предлагат по-широк набор от инструменти за продуктивност, заедно с функции за водене на бележки. Всяка от тях предлага по-широк набор от функции, които надхвърлят тези на Supernotes, като създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект, широки възможности за персонализиране или подобрени функции за сигурност, като криптиране. Която и да изберете, най-добрите алтернативи на Supernotes могат да задоволят вашите организационни нужди и да надхвърлят възможностите на Supernotes.

Какво е алтернатива на Supernotes?

Най-добре оценените алтернативи на Supernotes включват приложения за водене на бележки и софтуерни продукти, които предлагат функционалност, подобна на тази на Supernotes, включително визуална организация, поддръжка на маркиране, гъвкавост и функции за търсене, с които Supernotes е известен. Освен че позволява водене на бележки, Supernotes служи като инструмент за организиране на знания, което улеснява структурирането и управлението на информацията.

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

На пазара има няколко алтернативи на Supernotes, които предлагат свой собствен набор от уникални функции и предимства, като гласови бележки и елегантен софтуер за лепящи се бележки. Една или повече от тези алтернативи на Supernotes може да са по-подходящи за вашия предпочитан работен процес.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Supernotes?

Когато търсите алтернатива на Supernotes, вие искате нещо, което предлага подобен набор от функции, но по начин, който по-добре отговаря на вашите предпочитания. Докато разглеждате опциите, имайте предвид следните фактори:

Организация на бележките: Алтернативата, която изберете, трябва да предлага гъвкав и лесен за разбиране начин за организиране на бележките ви, независимо дали са цифрови ръчно написани бележки или традиционни текстови бележки.

Инструменти за сътрудничество: Ако често пишете бележки заедно с други хора, уверете се, че софтуерът, който разглеждате, разполага с пълен набор от инструменти за сътрудничество, които да ви помогнат с Ако често пишете бележки заедно с други хора, уверете се, че софтуерът, който разглеждате, разполага с пълен набор от инструменти за сътрудничество, които да ви помогнат с бележките от срещи и друга съвместна работа.

Интеграции с трети страни: Имате повече от един инструмент в технологичния си набор и приложението ви за водене на бележки трябва да може да се интегрира с подходящите от тях, което ви позволява да синхронизирате бележките си и да работите безпроблемно с други приложения.

Функция за търсене: С нарастването на колекцията ви от бележки, намирането на конкретна бележка може да се окаже трудно. Добрата функция за търсене ще ви помогне да преодолеете този проблем и ще улесни намирането на подходящи бележки и записи в дневника.

Интуитивен интерфейс: Софтуерът, който използвате, трябва да има лесен за разбиране интерфейс, за да можете да създавате бележки бързо. Това е особено важно за тези, които предпочитат визуалното водене на бележки.

Преносимост на данните: Приложението трябва да ви позволява да запазвате или експортирате бележки във формат, който може лесно да се зареди от други платформи и инструменти, като по този начин се гарантира, че бележките ви са лесно преносими.

Цена: Приложенията за водене на бележки се предлагат в различни ценови структури. Намерете такова, което не само отговаря на бюджета ви, но и ви предоставя толкова функции за водене на бележки, колкото ви са необходими.

10-те най-добри алтернативи на Supernotes, които можете да използвате

По-долу ще намерите няколко алтернативи на Supernotes, които предлагат функции за водене на бележки и други. Всяка приложение за водене на бележки в списъка има свой уникален набор от функции, които го отличават от обичайните приложения за бележки.

Организирайте бележките, списъците и задачите си на едно място с безплатния онлайн бележник на ClickUp.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която включва функции за водене на бележки чрез функцията ClickUp Notepad. Можете също така да водите бележки бързо и да създавате други видове документи с ClickUp Docs, вградения редактор за документи, който може да преобразува обикновен текст директно в изпълнима задача. Освен това ще намерите достатъчно опции за форматиране, за да създавате красиви бележки, уикита, лични знания и др. Шаблонът Daily Notes Template ще ви предостави лесна основа, от която да започнете.

Функциите за продуктивност на ClickUp включват инструменти за управление на проекти и възможност за създаване на списъци със задачи, без да се налага да се консултирате с друго приложение за водене на бележки. Функцията за управление на задачи ви позволява да възлагате задачи, свързани с писане, или всяка друга работа, която трябва да бъде изпълнена.

AI функциите на ClickUp ще изведат бележките на по-високо ниво, като ви предоставят качествено съдържание с по-малко усилия. Съвместните бележки помагат на членовете на екипа да работят по-ефективно. Говорейки за сътрудничество, инструментът за бяла дъска в ClickUp улеснява екипите да правят мозъчна атака и бързо да събират идеи на персонализирани лепящи се бележки и фигури.

Най-добрите функции на ClickUp

Пълен набор от инструменти за продуктивност, като управление на проекти, цифрови бели дъски, вградено приложение за бележки и др.

Предоставя AI подсказки, пригодени към конкретни роли за създаване на висококачествено съдържание.

Възможност за организиране и маркиране на бележки с вложени страници, за да се създаде лесна за следване структура.

Персонализираната и предварително създадената автоматизация позволяват спестяване на време, като намаляват необходимостта от извършване на рутинни действия.

Интегрира се с над 1000 приложения, включително много от най-популярните инструменти на пазара.

Библиотека с персонализирани шаблони за всеки аспект от вашия бизнес ви помага да започнете бързо.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение не е толкова богато на функции, колкото версията за настолни компютри.

Броят на функциите може да направи интерфейса объркващ за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на работно място.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Notion

Чрез Notion

Notion е друго приложение за продуктивност „всичко в едно“, което предлага функции за създаване на бележки. То предлага гъвкаво работно пространство както за индивидуални потребители, така и за екипи. Можете да създавате красиви бележки, бази данни, списъци със задачи и много други. Софтуерът е известен с персонализираните си шаблони и редактиране на базата на блокове, което улеснява създаването на бързи бележки, структурирани във формат, който е уникален за нуждите на всеки потребител.

Най-добрите функции на Notion

Предоставя централизирано работно пространство за уикита, документи и проекти, за да намали броя на необходимите инструменти в технологичния стек.

Документите от ново поколение поддържат сътрудничество в реално време, коментари и интеграции, за да предложат повече възможности.

Вградени функции за управление на проекти, които улесняват планирането, проследяването и изпълнението на проекти

Интеграцията на AI инструменти за водене на бележки предоставя предложения за съдържание, анализ на данни и функционалност за автоматизация.

Настройваемите опции за визуализация позволяват на потребителите да виждат данните си по начин, който е най-подходящ за тях.

Функцията „плъзгане и пускане” улеснява бързото създаване на бележки, дори за хора с ограничени технически умения.

Ограничения на Notion

Някои потребители съобщиха за спорадични бъгове, които временно забавяха или блокираха приложението.

Големият брой опции може да обърка новите потребители, докато се ориентират.

Ограниченият брой интеграции в сравнение с някои алтернативи притесняваше някои потребители.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 8 $/месец

Бизнес: 15 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Добавка за изкуствен интелект: 8 $/месец

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 4500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

3. Workflowy

Чрез Workflowy

Workflowy е приложение за водене на бележки с минималистичен дизайн, фокусирано върху създаването на организирани списъци и конспекти, за да подготвите бележки онлайн по лесен за използване начин. Простият и интуитивен интерфейс улеснява записването и структурирането на вашите мисли, задачи и идеи.

Платформата позволява безкрайно вграждане, за да организирате идеите си с толкова подбележки, колкото е необходимо, което я прави мощен инструмент за мозъчна атака и планиране по линеен и добре структуриран начин.

Най-добрите функции на Workflowy

Създавайте списъци в списъци без ограничения, за да организирате бележките си по гъвкав начин.

Увеличавайте и намалявайте всеки подсписък, за да се концентрирате лесно върху отделни задачи или теми.

Използвайте етикети, за да категоризирате и филтрирате списъците ефективно, което улеснява намирането на свързани елементи.

Започнете бързо с минималистичния и лесен за използване интерфейс.

Работете офлайн и синхронизирайте автоматично всички устройства, когато връзката се възстанови.

Лесно споделяйте бележки и сътрудничество по списъци с функции за сътрудничество в реално време за екипи

Ограничения на Workflowy

Някои потребители съобщават за забавяния в работата на приложението в определени ситуации.

Интерфейсът е достъпен само на английски език, което представлява езикова бариера за някои потребители.

Минималистичният дизайн има недостатъка, че не предлага толкова много функции, колкото другите приложения.

Цени на Workflowy

Безплатно

Месечна такса: 4,99 $

Годишно: 49,00 долара

Оценки и рецензии за Workflowy

G2: 4. 4/5 (22 отзива)

Capterra: 4,6/5 (13 отзива)

4. Evernote

Чрез Evernote

Evernote е широко използвано приложение за водене на бележки и организиране, известно с лесния си за използване дизайн. То поставя силен акцент върху лесното за ползване водене на бележки, създаване и синхронизиране между устройства.

Функции като маркиране на бележки, търсене и интуитивни функции за организиране са помогнали на този инструмент да се превърне в едно от най-популярните приложения за водене на бележки.

Тя ви позволява да съхранявате и извличате различни видове информация на едно място. Можете да създавате уеб изрезки и да записвате аудио бележки. Можете също да пишете бележки на ръка, когато използвате сензорен екран.

Най-добрите функции на Evernote

Автоматичната синхронизация на бележките на всички устройства поддържа данните актуални и достъпни отвсякъде и по всяко време.

Подобрете бележките с текст, изображения, гласови бележки, PDF файлове и други формати на документи.

Комбинирайте бележките с задачи и графици за мощна, унифицирана платформа за организация.

Функцията за търсене улеснява бързото намиране на съдържание с големи колекции от бележки.

Създавайте, възлагайте и управлявайте задачи директно в бележките, включително поддръжка за крайни срокове и напомняния.

Интегрирайте с Google Calendar за подобрена функционалност на планирането.

Ограничения на Evernote

Потребителите смятат, че безплатната версия е малко по-ограничена, отколкото биха искали.

Премиум плановете са с малко по-висока цена за вкуса на някои хора.

Експортирането на данни към други платформи не е толкова лесно, колкото би могло да бъде.

Цени на Evernote

Безплатно

Лично: 14,00 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Екипи: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (2000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8000 рецензии)

5. Dendron

Чрез Dendron

Dendron е приложение за водене на бележки, създадено с мисъл за разработчиците и техническите потребители. То е изградено върху Visual Studio Code и включва функции като йерархична организация на бележките, обратни връзки и богат набор от опции за персонализиране.

Софтуерът се отличава с управлението на големи колекции от бележки и бази от знания, за да поддържа информационните нужди на големи програмистки проекти и други случаи на употреба, които се занимават с комплексна информация.

Базирайки се на VSCode, тя предоставя на разработчиците и познати функции, като подчертаване на синтаксиса и подчертаване на код на различни езици.

Най-добрите функции на Dendron

Последователните, но гъвкави структури осигуряват чудесна комбинация от познатост и персонализация.

Стабилната система за типове гарантира, че знанията са систематично категоризирани.

Важната информация се запазва в кеш за по-бърз достъп.

Инструментите за публикуване улесняват споделянето на знания в цифров формат.

Базата VSCode предоставя познато работно пространство за разработчиците.

Отвореният код е създаден с оглед на мащабируемостта.

Ограничения на Dendron

Няма поддръжка за мобилни устройства.

Някои потребители намират за трудно да навигират между бележките.

Функциите за търсене не са толкова мощни, колкото при някои от конкурентите.

Цени на Dendron

Безплатен и с отворен код

Оценки и рецензии за Dendron

Product Hunt: 5/5 (24 рецензии)

6. Obsidian

Чрез Obsidian

Obsidian е приложение за водене на бележки, което се фокусира върху изграждането на лична база от знания чрез взаимосвързани бележки. Локалните файлови системи позволяват двупосочно свързване, обратни връзки и графична визуализация в привлекателен, но лесен за използване формат.

Софтуерът е идеален за управление на знания и задачи, свързани с творческо мислене, които се възползват от мрежа от взаимосвързани мисли. Използването на бележки с отстъпки позволява лесно и интуитивно форматиране в движение.

Най-добрите функции на Obsidian

Осигурява лично и гъвкаво преживяване при водене на бележки, което се вписва в вашия уникален мисловен процес.

Бележките се съхраняват директно на устройството на потребителя за бърз и удобен офлайн достъп.

Стотици плъгини и теми позволяват безкрайни възможности за персонализиране.

Отворените, непатентовани файлови формати улесняват прехвърлянето на данни към и от други приложения.

Визуалната графика на взаимоотношенията предоставя графично представяне на сложните взаимоотношения между бележките.

Ограничения на Obsidian

Много потребители установиха, че софтуерът има по-стръмна крива на обучение в сравнение с другите опции.

Някои потребители имаха проблеми със синхронизирането на бележките между устройствата.

Софтуерът може да забави работата си, когато се работи с големи колекции от бележки.

Цени на Obsidian

Безплатно завинаги

Търговска употреба: 50 $/година

Оценки и рецензии за Obsidian

Capterra: 4,9/5 (20 отзива)

7. Cryptee

Чрез Cryptee

Cryptee е софтуер за водене на бележки, който поставя силен акцент върху сигурността на данните, като предоставя усъвършенствани функции за криптиране на всички ваши документи. Можете да създавате и съхранявате бележки, документи и изображения с безопасно криптиране.

Ангажиментът към поверителността прави Cryptee отличен избор за инструмент за водене на бележки за всеки индивид или бизнес, който трябва да даде приоритет на защитата и поверителността на данните или който иска да може да води лични бележки.

Най-добрите функции на Cryptee

Шифрованото съхранение на медии пази всички ваши данни на платформата в безопасност.

Документите, създадени и редактирани в платформата, се ползват от същата сигурна технология за криптиране.

Файловете се криптират на устройството на потребителя преди качването, за да се осигури още по-голяма сигурност на данните.

Динамичният редактор на документи поддържа кръстосани връзки, хаштагове, форматиране с отстъпки и други функции за по-добро преживяване при писане.

Интегрира се безпроблемно с инструменти като Evernote и Word и експортира в PDF и Markdown файлове за максимална гъвкавост.

Скритите папки ви позволяват да скриете данни, за да можете да създавате още по-лични бележки.

Ограничения на Cryptee

Някои потребители имаха проблеми със синхронизирането между своите устройства.

Софтуерът няма някои функции, които са налични в софтуера на конкурентите.

Потребителският интерфейс е по-малко интуитивен в сравнение с другите опции.

Цени на Cryptee

10 GB: 3 € на месец

400 GB: 9 € на месец

2000 GB: 27 €/месец

Оценки и рецензии за Cryptee

Product Hunt: 3/5 (13 отзива)

8. Logseq

Чрез Logseq

Logseq е приложение за управление на знания и водене на бележки, разработено въз основа на принципите на метода Zettelkasten. То поддържа обратни връзки, двупосочни връзки и графична визуализация, за да ви помогне бързо да създадете взаимосвързани бази от знания.

Logseq е идеален за изследователи, академици и всеки, който иска да организира бележките си. Тъй като е софтуер с отворен код, Logseq е напълно безплатен.

Най-добрите функции на Logseq

Стабилната система за управление на задачите помага на потребителите да бъдат организирани и да следват плана си.

Позволява добавяне на бележки към PDF файлове директно от софтуера за по-лесно преглеждане на документи.

Поддръжката на флаш карти улеснява ученето и запаметяването на информацията, съхранена в софтуера.

Белите дъски въвеждат визуално мозъчно буряне и съвместна работа в софтуера.

Отвореният код осигурява още по-голяма прозрачност и сигурност.

Ограничения на Logseq

Развитието е по-бавно, отколкото биха искали потребителите.

Функциите за синхронизиране не са достатъчно надеждни за някои потребители.

Новите версии понякога въвеждат бъгове.

Цени на Logseq

Безплатен и с отворен код

Оценки и рецензии за Logseq

Product Hunt: 5/5 (над 100 рецензии)

9. Roam

Via Roam

Roam е инструмент за водене на бележки и управление на знания, който предлага уникална система за свързване на „блоково ниво“ за редактиране на бележки.

Софтуерът е създаден с идеята да се създават взаимосвързани бележки чрез свързване на отделни блокове текст. Тази структура на документа съответства по-добре на начина, по който работи човешкият мозък, което позволява всички ваши бележки да бъдат разгледани по по-интуитивен начин.

Най-добрите функции на Roam

Мрежовата структура за водене на бележки позволява лесно документиране на мрежа от идеи и концепции.

Функциите за документи и бази данни се съчетават безпроблемно за по-продуктивен работен процес.

Осигурява систематична организация на изследванията за дългосрочно съхранение и лесно извличане

Структурата на асоциираното знание осигурява по-интуитивен начин за организиране на данните.

Ограничения на Roam

Потребители с много големи бази данни са съобщили за проблеми с производителността.

Мобилното приложение не разполага с някои от функциите на версията за настолни компютри.

Цени на Roam

Pro: 15 $/месец

Believer: 500 $/5 години

Оценки и рецензии на Roam

Capterra: 4. 4/5 (17 отзива)

10. PNotes

Чрез PNotes

PNotes, съкращение от Portable Notes, е лека програма за водене на бележки, предназначена за бързо и лесно създаване и управление на бележки. Тя предлага създаване на бележки с обикновен текст и позволява богат текст и таблици за по-креативно форматиране.

PNotes е идеален за хора, които предпочитат цифрово записване на бележки без излишни екстри и се нуждаят от лесен начин да си водят бележки и да организират важната информация на работния си плот.

Най-добрите функции на PNotes

Пълен набор от опции за форматиране, като богат текст и таблици, позволява персонализирана организация на данните.

Функцията за свободно рисуване предоставя допълнителен начин за създаване на съдържание.

Бележките могат да бъдат персонализирани чрез използване на скинове и настройки за прозрачност, индивидуално или като групи.

Планирането и напомнянията улесняват проследяването и управлението на бележките.

Интеграция с популярни социални мрежи за публикуване на бележки

Ограничения на PNotes

Някои потребители смятат, че функцията „кликни и плъзни” е прекалено чувствителна.

Потребителите са изразили желание да зададат персонализирано място за съхранение на бележките, а не в папката на приложението.

Цени на PNotes

Безплатен и с отворен код

Оценки и рецензии за PNotes

Sourceforge: 4. 8/5 (76 отзива)

Започнете своето пътуване в света на бележките още днес

Сред множеството алтернативи на Supernotes, ClickUp се отличава със своите солидни възможности за водене на бележки, надхвърлящи обикновеното цифрово драскане. Неговата ефективност се състои не само в създаването на бележки, но и в насърчаването на среда за сътрудничество между проектите, за да превърнете вашите изчерпателни бележки директно в действия.

Управлявайте проекта на вашия малък бизнес на всеки етап с шаблони, функции за сътрудничество и над 15 изгледа на проекта с помощта на ClickUp.

Пакетът на ClickUp обхваща не само воденето на бележки, но и управление на проекти, AI инструменти и интуитивни интерфейси. ClickUp дава възможност на екипите да превърнат разпръснатите идеи в кохерентни концепции, като позволява лесно споделяне, оптимизиране на работния процес и повишена продуктивност.

Готови ли сте да консолидирате бележки, списъци и задачи? ClickUp може да ви помогне да организирате бележките, списъците и задачите си на едно място. Опитайте ClickUp безплатно още днес и пренесете уменията си за водене на бележки на следващото ниво.