Какво е токсична продуктивност? Как да я преодолеете и предотвратите

Стремежът към продуктивност на работното място е естествен, а за да процъфтяват организациите, намирането на начини за подобряване на работните резултати винаги трябва да бъде приоритет. Но винаги съществува риск да се стигне до крайности. Когато става въпрос за токсична продуктивност, вие не само се отдалечавате от здравословната работна среда, но и можете сериозно да повлияете на психическото и физическото здраве на цялото работно място.

Как да намерите този баланс?

Всичко започва с разбирането на това какво всъщност означава токсична продуктивност. Оттам нататък става въпрос за идентифициране на признаците, когато вашите екипи изпитват токсична продуктивност, и разбиране на причините за това. И, разбира се, всичко това трябва да доведе до активни стъпки, специално предназначени за преодоляване на токсичната продуктивност.

Какво е токсична продуктивност?

Както подсказва самото име, токсичната продуктивност е професионално явление, при което продуктивността се превръща в толкова важна, че засенчва всички други аспекти на живота.

Винаги има задачи в списъка с нещата, които трябва да се свършат. Живеем в култура, която награждава членовете на екипа, които са постоянно продуктивни. Но когато тази постоянна заетост пречи на физическото и психическото благополучие на човек, тя може да стане контрапродуктивна и дори вредна.

Помислете за служителите, които работят цяла нощ, защото се чувстват виновни за наближаващ краен срок, или за дистанционните работници, които се чувстват достатъчно виновни, за да прекарват свободното си време в опит да изпълнят нереалистични очаквания. След това помислете за културата на забързания живот, която се опитва да внуши на служителите, че почивките или отделянето на време за личния живот пречат на кариерния успех.

Токсичната продуктивност никога не трябва да се бърка с силна работна етика. Стремежът да свършите нещата е забележителна черта. Проблемите започват, когато тези работни навици се превърнат в неспособност да управлявате времето си и необходимост да давате приоритет на работата пред всичко останало.

Признаци и причини за токсичната продуктивност

Не винаги е лесно да разпознаете признаците, че вие или вашият екип страдате от токсична продуктивност. Това е още по-вярно, когато културата на вашата компания е внушила стремежа да се свърши работата преди всичко друго. Все пак, няколко признака могат да ви помогнат да разберете кога естествената склонност към продуктивност е станала нездравословна.

Пренебрегване на баланса между работата и личния живот

Следете работното време за себе си и за всеки член на екипа. Липсата на баланс между работата и личния живот е един от най-честите симптоми на токсичната продуктивност.

Има много причини за тази връзка. Скритите чувства на вина могат да накарат служителите да проверяват постоянно електронната си поща, особено (но не само) когато работят дистанционно. Ще чуете и членове на екипа да казват, че намират повече време за работа извън редовните работни часове, когато колегите им не ги безпокоят.

Нездравословна конкуренция и сравнения в екипа ви

Силната работна етика може да се превърне в опасна капан, когато се превърне в състезание. Член, който работи по-дълго или пренебрегва семейния си живот само защото иска да стигне до върха, може сериозно да навреди на психическото си здраве.

Отново, това е по-трудно да се проследи и идентифицира в отдалечени работни среди. При отдалечената работа може да не е толкова лесно да се наблюдава дали член на екипа има склонност да пропуска хранения или почивки, само за да напредне.

Търсете по-общите признаци на това нездраво ниво на конкуренция. Често можете да го забележите в разговорите край машината за вода и в спонтанните коментари.

Самоналожени очаквания, че всички задачи трябва да бъдат решени незабавно

Известно още като „пристрастие към действие“, това явление обикновено произтича от неспособността да се управляват задачите в подходящ времеви период. Служителите, които завършват задачите си или отговарят на имейли веднага, могат да имат затруднения при поставянето на граници. Те не успяват да отделят време за свободното си време или за дългосрочни, стратегически задачи.

Често тези служители страдат от липсата на по-структуриран план за продуктивност. Но те могат също да изпитват натиск или вина по отношение на списъка си със задачи. Тогава те ще се опитат да се справят с този натиск чрез токсична продуктивност.

4 често срещани причини за токсична продуктивност

Токсичната продуктивност може да има много различни източници. Всеки от тях заслужава да му отделите време, за да изградите по-здравословни очаквания за продуктивността за себе си и вашия екип.

1. Култура на забързания живот

Когато бизнес лидерите предлагат 18-часов работен ден, става ясно, че поне някои тенденции на токсичната продуктивност произтичат от нашата по-широка бизнес култура. Идеята, че успешните хора работят по-усилено от всички останали, за да постигнат успех, може да затрудни определянето на реалистични очаквания, които насърчават продуктивността, като същевременно поддържат здравословен баланс между работата и личния живот.

2. Корпоративна култура

По-големите културни причини за токсичната продуктивност могат да бъдат открити и в много индивидуални работни места. Организационните и екипните лидери, които работят дълги часове и дават приоритет на изпълнението на задачите пред всичко друго, оказват влияние върху своите екипи, които се чувстват виновни, когато не следват примера им. Когато културата на вашата компания не успява да постави граници, токсичната продуктивност може да се превърне в ендемична.

3. Дистанционна работа

Увеличаването на броя на хората, които работят дистанционно, донесе много ползи. Но то доведе и до това, че все повече хора се чувстват принудени да работят извън редовното си работно време. Достъпът до работата и електронната поща чрез мобилния телефон и други устройства само ускори нуждата да се чувстваме продуктивни по всяко време, дори и за сметка на благосъстоянието си.

4. Вътрешни характеристики

Накрая, някои аспекти на токсичната продуктивност могат да произтичат от личностните стилове. По-конкурентните служители, например, са по-склонни да ценят продуктивността повече от другите аспекти на живота си. Същото важи и за хората с ниско самочувствие, които се нуждаят да се чувстват продуктивни, за да се чувстват ценени на работното място.

Отрицателни ефекти от токсичната продуктивност на работното място

Това не е само теоретична експертиза. В най-лошия случай токсичната продуктивност може сериозно да засегне целия ви екип. Тези ефекти варират от влошаване на психическото здраве до увеличаване на текучеството и, парадоксално, по-малко продуктивни екипи.

Изчерпване на работното място в целия ви екип

Изчерпването на служителите означава физическо и емоционално изтощение до степен на тревожност и депресия. Това е най-значителният и потенциално опасен резултат от токсичната продуктивност. Необходимостта да се работи постоянно поради нереалистични очаквания (вътрешни или външни) и невъзможността да се поставят граници може да доведе до значителни проблеми с психичното здраве, които далеч надхвърлят краткосрочните ползи от свършената работа.

Влошаване на физическото и психическото здраве

Служителите, страдащи от токсична продуктивност, са по-често в лошо здраве. Частично поради изчерпване (но и като резултат от отлагането на личния живот на заден план), тяхното психическо и физическо здраве започва да се влошава. Освен сериозните етични последствия, това означава и повече болнични дни, нужда от почивка и по-високи разходи за здравно осигуряване.

Намаляващо сътрудничество

Когато вашият екип работи в култура на токсична продуктивност, членовете му започват да са постоянно на ръба. Неспособността им да признаят, че свършването на работата не е всичко, води до лични проблеми и може сериозно да попречи на способността им да работят заедно. Те започват да се изолират, което не позволява на вашата организация да се възползва от предимствата на една среда, благоприятстваща сътрудничеството.

Парализа от натоварване с работа

Парализата от натоварване с работа възниква, когато имате толкова много за вършене, че продължавате да го отлагате. Тъй като сте постоянно претоварени и не знаете откъде да започнете, имате склонност да не правите нищо, което противоречи на вашите цели за продуктивност. Култура или вътрешна мотивация, която постоянно ви подтиква към по-голямо натоварване с работа, може да доведе до невъзможност на вашия екип да завърши тази работа.

Съвети и начини за избягване на токсичната продуктивност

Възможно е тя вече да е проникнала във вашата организация или може би виждате само първите й признаци. В двата случая никога не е твърде рано да се борите с токсичната продуктивност.

Всяка ситуация може да изисква малко по-различен подход за предприемане на тази стъпка. Понякога може да се наложи да осигурите специалист по психично здраве за всеки член на екипа. Тези съвети обаче могат да се приложат към всякакви усилия за борба с токсичната продуктивност и да помогнат за осигуряване на емоционалното благополучие на вашия екип, като същевременно са от полза за цялата ви организация.

1. Насърчавайте здравословен баланс между работата и личния живот

Когато е възможно, поставете ясни граници между работата и личното време на вашите служители. Уверете се, че те знаят, че личният им живот е толкова важен, колкото и производителността им на работното място. Нежно пренасочете служителите, които продължават да настояват за производителност, без да работят определеното работно време.

Можете да започнете, като определите точни часове, в които очаквате екипът ви да е на разположение, и кога те могат да се концентрират върху свободното си време. Избягвайте да отговаряте веднага на всички имейли и съобщения, за да дадете пример за правилното поведение на екипа си. Подчертайте ползите от това да се пристига на работа отпочинал, след като сте прекарали известно време далеч от нея през вечерта.

2. Създайте култура на здравословна продуктивност

Част от борбата с токсичната продуктивност е да се направи ясно разграничение между концепцията и това, което означава да бъдеш продуктивен по по-здравословен начин. Това трябва да бъде поне отчасти образователен процес. Много от горните точки могат да бъдат от решаващо значение, когато помагате на служителите да разберат как прекалената работа може да се отрази на тяхното физическо и психическо здраве.

Изграждането на такава култура означава и да давате пример. Всеки супервайзор и лидер, с когото вашите екипи взаимодействат, трябва да практикува това, което проповядва, да уважава границите и да насърчава положителни резултати, без да натиска прекалено много.

3. Насърчавайте самосъзнанието и саморефлексията

Понякога най-добрият начин да се борите с токсичната продуктивност е да погледнете навътре. Намерете начини да помогнете на служителите си да отделят няколко минути, за да преценят дали не се сблъскват с нея. Разбира се, това може да е трудно, особено за тези, които не са запознати с концепцията.

Вместо това, помолете ги да разгледат чувствата си, които стоят в основата на токсичната продуктивност, като например:

Постоянна спешност да свършите повече работа

Усещане за синдром на измамника или непълноценност, което трябва да се компенсира с повече работа

Постоянна вътрешна нужда да се състезавате с другите в екипа

Чувствате се стресирани от работата до такава степен, че всяка почивка води до чувство на вина

Помагайки на екипа си да разкрие тези чувства и насърчавайки ги да ги вземат на сериозно, можете да се уверите, че те няма да ги игнорират или просто да работят повече, за да лекуват симптомите, вместо самата болест.

4. Грижете се за себе си

Разбира се, разбирането на чувствата, които могат да стоят в основата на токсичната продуктивност, е само началото. Следващата стъпка включва гарантиране, че всеки член на екипа се грижи за себе си.

Грижата за себе си не трябва да е сложна. Здравословният начин на живот може да помогне, както и насърчаването на хобита извън работата. Дори прости неща като да се откажете от мобилния си телефон от време на време и да прекарате малко време напълно откъснати от работата, могат да ви помогнат много.

Не забравяйте, разбира се, че различните чувства и причини за токсичната продуктивност изискват различни видове и нива на самогрижа. Моля, не насилвайте екипа си да участва в дейности, които може да не са подходящи за тях; вместо това, дайте им възможност да намерят най-подходящите за тях дейности и действия.

5. Насърчавайте редовните почивки

Изследванията показват, че работата без почивка вреди на здравето ви и намалява продуктивността. Ето защо великите лидери насърчават целия си екип да включва почивки в графика си, въпреки че за някои това може да е контраинтуитивно. Това включва всичко – от кратки почивки през типичния работен ден до гарантиране, че членовете на екипа ви ползват отпуските си и годишния си отпуск всяка година.

6. Поставете реалистични цели и очаквания

Последното, което искате да направите, е да добавите натиск от страна на екипа или организацията към вътрешните причини за токсичната продуктивност. Можете да избегнете точно това, като се уверите, че вашите цели и очаквания са в рамките на реалистичния обхват на това, което всеки член на екипа може да постигне.

Най-добрите цели се основават на тенденции и са по своята същност измерими. Те трябва да бъдат и възможно най-конкретни, както и да обхващат всички членове на екипа. По този начин отговорността може да бъде разпределена, вместо да се превръща в лична отговорност на някой от членовете на екипа.

7. Насърчавайте отворената комуникация

Понякога най-простото и, парадоксално, най-трудното нещо, което трябва да направят както лидерите, така и техните екипи, е да обсъдят нещата. Това помага да се идентифицират причините и потенциалните решения за токсичната продуктивност. Но то е и изключително лично и включва някои трудни първоначални осъзнавания.

Не можете да накарате всеки член на екипа си да говори за чувствата си. Можете обаче да насърчите отворената комуникация, като дадете да се разбере, че всеки стресов фактор или чувство на вина, че не се работи достатъчно, може да се обсъжда открито. Този подход към отворената комуникация също така отваря нови пътища към по-сътрудническо работно място, което е естествено решение за токсичната продуктивност.

Накрая, не подценявайте силата на инструментите за продуктивност на работното място за изграждане на по-добър работен процес. Инструменти като шаблони за продуктивност и платформи за управление на задачи могат да стандартизират работните процеси, помагайки на екипа ви да разбере какво трябва да се направи, да работи заедно и да поддържа здравословна продуктивност.

Именно тук влиза в игра ClickUp.

Не става въпрос само за функции като ClickUp Tasks или ClickUp Online To-Do Lists, които могат да установят ясни граници за това, какво трябва да се направи до кога и кой трябва да го направи. Всеки член на екипа може също така да приоритизира работата си с ClickUp Task Priorities, създавайки ясна йерархия, която поддържа по-добър баланс между работата и личния живот.

Не забравяйте, че трябва да използвате тези инструменти за продуктивност по правилния начин.

Задачите трябва да съществуват в контекста на по-значими проекти, допълнени с работни процеси и зависимости, които помагат на членовете на екипа ви да разберат по-широкия контекст на работата. Екипите трябва да се споразумеят за приоритетите на задачите, да споделят приоритетите си и да свържат своите цели директно с по-големите цели на екипа и организацията. Но когато го направите правилно, тези инструменти изграждат култура на здравословна продуктивност с много по-малък шанс да стане вредна или токсична.

Справяйте се с токсичната продуктивност с ClickUp

Не твърдим, че ClickUp е магическо решение за токсичната продуктивност. Концепцията е твърде дълбока, за да може да бъде премахната от една-единствена софтуерна платформа. Но когато се свърже с други решения, наличието на подходящата технология и умения за управление на задачите може да ви помогне значително в усилията ви да се справите с проблема.

Най-хубавото е, че можете да започнете с подходящия инструмент, без да се ангажирате дългосрочно. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и започнете да се борите с токсичната продуктивност за себе си и екипа си.