8 интеграции на Evernote за по-добро водене на бележки през 2025 г.

Забравете за ръчното писане на бележки. Пазарът на приложения за водене на бележки претърпя бум през последните години, а Evernote е лидер в тази област. С приложение като Evernote получавате много повече от възможността да пишете в празен документ. Можете лесно да организирате множество бележки и информация с синхронизация между устройства, функция за търсене, мултимедийна поддръжка и много други. Това е водене на бележки, но със суперсили.

Има обаче още едно ясно предимство: свържете Evernote с обширния списък от интеграции и отключете още повече ползи. Представете си, че интегрирате любимите си инструменти за продуктивност (подсказка: ClickUp) с водещото на пазара приложение за създаване на бележки. Когато обмисляте Evernote или неговите алтернативи, интеграциите трябва да бъдат част от процеса на вземане на решение.

Ето най-добрите интеграции на Evernote, които можете да намерите за новата година. От управление на проекти до създаване на формуляри, които се вписват в бележките ви, научете как да оптимизирате производителността си с тези приложения и интеграции.

Какво да търсите в интеграцията с Evernote?

Разбира се, опциите в това ръководство са само някои от многото възможности за разширяване на основните функции на Everynote. Но най-добрите интеграции на Evernote обикновено имат няколко общи характеристики, които си заслужава да имате предвид, докато търсите най-подходящата опция за вашите нужди:

Лесна настройка: Инсталирането на интеграцията трябва да е просто, което улеснява започването на работа за максимизиране на производителността ви в Evernote.

Леснота на използване: След като бъде инсталирана, интеграцията трябва да е лесна за използване. Избягвайте инструменти, които изискват значително усилие за усвояване.

Допълнителна стойност: Не се поддавайте на интеграции, които предлагат функции, които Evernote вече има. Например, той вече е сред Не се поддавайте на интеграции, които предлагат функции, които Evernote вече има. Например, той вече е сред най-добрите AI инструменти за водене на бележки , така че вероятно не се нуждаете от интеграция, специално проектирана да добави AI възможности за водене на бележки.

Достъпни: Независимо дали са безплатни или на ниска цена, уверете се, че интеграцията не надминава или се доближава до самата Evernote. Вместо това, потърсете нискоценови опции, за да максимизирате възвръщаемостта на инвестициите.

Одобрено от Evernote: Независимо дали чрез Zapier или директна връзка, всяка интеграция, която инсталирате, трябва да бъде одобрена от Evernote, за да подобри функционалността си.

8-те най-добри интеграции на Evernote, които можете да използвате

Като едно от най-добрите приложения за втори мозък, Evernote има много да предложи, когато става въпрос за интеграции. Всъщност, именно тези интеграции го отличават от алтернативи като Obsidian. Нека разгледаме нашите любими интеграции, които отговарят на вашите нужди.

Разгледайте ClickUp Docs, предлагащ сътрудничество в реално време, интегрирани работни процеси, организационна ефективност, контрол на поверителността и богати опции за форматиране.

Един от най-добрите инструменти за управление на проекти на пазара, той има много да предложи и по отношение на създаването на бележки. И не говорим само за ClickUp Docs, който може да замести Evernote, ако използвате елементи като шаблона ClickUp Project Note.

Вместо това, говорим конкретно за интеграцията на ClickUp Evernote.

Свържете двата инструмента и вашите бележки ще се свързват по-интуитивно с управлението на проектите ви. Новите бележки в Evernote се превръщат в задачи в ClickUp. Превърнете вашата произволна колекция от бележки в съгласувани, изпълними проекти, с отговорни лица, крайни срокове и др.

Функцията „Универсално търсене“ на ClickUp позволява на потребителите да търсят свързани приложения, файлове и други по-бързо. С „Универсално търсене“ потребителите могат да използват „Разширено търсене“, за да намерят любимите си приложения и да не се налага да ги търсят едно по едно, за да намерят това, което търсят.

Най-добрите функции на ClickUp

Обширна библиотека с шаблони на Evernote , които опростяват бележките ви и ви спестяват необходимостта да започвате от нулата всеки път.

ClickUp Universal Search позволява на потребителите бързо да търсят свързани приложения, файлове и др. Използвайте го, за да намирате любимите си приложения, файлове и бележки във и извън ClickUp по всяко време и да не се налага да ги търсите едно по едно.

Пълен набор от инструменти за управление на проекти, който ви помага да изработите естествени следващи стъпки за всяка бележка, която правите, и да превърнете тези бележки в пълноценни проекти.

Автоматизирани работни процеси за вашите бележки и задачи, за да оптимизирате производителността си при работа по проекти.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители съобщават, че добавянето на нови карти и билети към проекти може да бъде забавено.

Функцията за търсене в платформата не винаги е интуитивна, а филтрите могат бързо да станат сложни.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

2. Nozbe

Чрез Nozbe

Подобно на ClickUp, Nozbe е приложение за управление на задачи. За разлика от ClickUp, то не предлага много разширени функции, но до известна степен това е по дизайн.

Nozbe не е предназначен за сложни проекти с много членове на екипа. Вместо това, той е прост организационен инструмент за създаване и приоритизиране на задачи и след това за тяхното изпълнение индивидуално или като екип. С интеграцията си с Evernote, тази основна, но мощна функционалност става още по-релевантна.

Най-добрите функции на Nozbe

Добавяйте бележки от Evernote като коментари към отделни задачи в Nozbe с едно кликване.

Създавайте напомняния в Evernote, които автоматично се превръщат в задачи в Nozbe с етикет „напомняне”.

Вградена лекота на използване, която идва от умишлената липса на сложност и улеснява запознаването с продукта.

Интеграции като Evernote позволяват целенасочено и стратегическо разширяване на функционалността според нуждите.

Ограничения на Nozbe

Няма много (ако изобщо има) автоматизация, което прави управлението по-трудно, тъй като проектите стават все по-сложни.

Някои потребители отбелязват, че макар интеграциите да са лесни за инсталиране, те са сравнително трудни за деактивиране и десинхронизиране.

Синхронизацията между платформите не винаги е гладка и понякога може да се забави.

Цени на Nozbe

Безплатно: 0 $ за до 3 потребители

Премиум: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nozbe

G2: 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

3. 123FormBuilder

Чрез 123FormBuilder

Името е всичко за тази интеграция на Evernote. 123FormBuilder ви помага да създавате прости формуляри за събиране на данни от всеки, включително вътрешни заинтересовани страни, външни клиенти и други. А с интеграцията с Evernote и автоматизацията на работния процес събирането на данни се превръща в лесен и съвместен процес.

Най-добрите функции на 123FormBuilder

Изпращайте попълнени формуляри директно от вашите формуляри в бележките и напомнянията в Evernote.

Над 2000 шаблона за формуляри, които улесняват създаването на нови формуляри за събиране на данни, от формуляри за поръчки до регистрация за събития.

Персонализирането ви позволява да добавите логото и марката на вашата компания към всеки формуляр, който създавате.

Широк диапазон от ценови нива за всички видове и размери организации

Ограничения на 123FormBuilder

Свързването на формуляри с опции за плащане може да бъде трудно, което ограничава случаите на употреба за клиентската аудитория.

Попълнените формуляри и имейлите за грешки понякога могат да попадат в папките за спам.

В някои случаи форматирането на формулярите може да се промени при импортирането им в Evernote.

Цени на 123FormBuilder

Основно: Безплатно

Gold: 32 $/месец

Платина: 39 $/месец

Diamond: 79 $/месец

Enterprise: 225 $/месец

123FormBuilder оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 160 отзива)

4. Avaza

Чрез Avaza

Започва като инструмент за управление на проекти, но това е само началото. Avaza предлага разширени функции като проследяване на времето, управление на графици, функционалност за чат в екип и фактуриране. Целта е да се превърне в пакет от пълни услуги за продуктивност за бизнеса от всички размери и в различни индустрии.

Най-добрите функции на Avaza

Двупосочна интеграция с Evernote, позволяваща на потребителите както автоматично да създават нови задачи при създаването на нова бележка, така и нова бележка за всяка нова създадена задача.

Усъвършенствана онлайн система за изготвяне на оферти и фактури, която оптимизира комуникацията с клиентите в рамките на платформата.

Опциите за чат в екип позволяват дори на големи екипи да работят заедно по-лесно.

Впечатляващо прост потребителски интерфейс, имайки предвид сложността на предлаганите функции.

Ограничения на Avaza

Без офлайн възможности – този софтуер работи онлайн за потребители, свързани с интернет.

Премахването на сътрудници, които вече не са част от екипа, е ненужно трудно

Интеграцията с Evernote понякога може да не успее да актуализира бележките, когато прикачената задача се актуализира.

Цени на Avaza

Безплатно

Стартиране: 11,95 $/месец на потребител

Основен: 23,95 $/месец на потребител

Бизнес: 47,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avaza

G2: 4,5/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 400 отзива)

5. TaskClone

Чрез TaskClone

TaskClone няма интеграция с Evernote. Вместо това, той е интеграцията. Инструментът ви помага лесно да копирате задачи от приложението си за създаване на бележки в календара или приложението за управление на задачи, за да ги проследите. Просто добавете етикет „Trigger“ към бележката си и той ще свърши работата за вас.

Най-добрите функции на TaskClone

Динамична синхронизация, която не спира при създаването на задачата, а поддържа синхронизация между системата ви за управление на проекти и Evernote във времето.

Посочете местоназначението, към което да изпратите задачите си, за да организирате по-добре списъка си със задачи в бекенда.

Предлага възможност за работа офлайн и синхронизиране веднага щом устройството се свърже отново с интернет.

Работи и с OneNote, Google Docs и TaskCam.

Ограничения на TaskClone

Настройката отнема известно време и не е непременно интуитивна.

Потребителският интерфейс би могъл да бъде по-опростен за приложение с толкова фокусирана функционалност.

Цената може да бъде пречка, когато някои инструменти за управление на проекти от този списък, като ClickUp, автоматично синхронизират съдържанието без посредник.

Цени на TaskClone

Стартово ниво: 1,99 $/месец

Професионална версия: 2,99 $/месец

Exec: 3,99 $/месец

Бизнес: 4,99 $/месец

Оценки и рецензии за TaskClone

G2: 3,5/5 (4 отзива)

Capterra: няма отзиви към момента

6. Docebo

Чрез Docebo

Като виртуална платформа за обучение, Docebo има за цел да „преобразува начина, по който компаниите използват технологиите, за да създават, предоставят и разбират бизнес въздействието на своите обучителни преживявания“. С други думи, този инструмент прави повече от просто обучение на служители – той проследява обучението и получава по-задълбочени познания за по-големи тенденции, еталони и придобитите знания.

Най-добрите функции на Docebo

Интуитивна интеграция на Evernote, която свързва LMS с автоматизираните работни процеси на приложението за създаване на бележки за директен трансфер на информация.

Лесно създавайте нови бележки в Evernote въз основа на действията, предприети в LMS, като например нови регистрации на платформата.

За сложна платформа, предназначена за корпоративни операции, Docebo е изненадващо лесна за внедряване и интегриране.

Цените са само по поръчка, но потребителите споделят, че цената е разумна в сравнение с други системи за обучение в предприятията.

Ограничения на Docebo

Административните опции са ограничени и разчитат до голяма степен на предварително създадени модули за обучение и работни процеси.

Някои обещаващи функции, като картографиране на умения, са ограничени от липсата на опции за персонализиране за различни индустрии.

Цени на Docebo

Само персонализирани оферти

Оценки и рецензии на Docebo

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 160 отзива)

7. Insightly

Чрез Insightly

Insightly е цялостен софтуер за управление на клиенти, който предлага различни системи, включително инструмент за автоматизация на маркетинга, CRM, обслужване на клиенти и свързване с приложения. Това ниво на интеграция е специално проектирано да генерира повече приходи чрез по-добро привличане на клиенти и изграждане на взаимоотношения, което интеграцията с Evernote може да постигне.

Най-добрите функции на Insightly

Лесно копирайте бележки от Evernote в задачи, клиентски профили и други елементи в Insightly.

Динамично свързвайте нови възможности и проекти с задачи в Evernote за усъвършенствано водене на бележки.

Лесен процес за прекъсване на връзката между бележка в Evernote и възможност или профил в Insightly, ако е необходимо.

Интеграцията по време на цялото пътуване на клиента създава по-съгласувана комуникация и по-добро преживяване.

Ограничения на Insightly

Интеграцията с Evernote е ограничена само за клиенти на Evernote Business.

Интегрираният пакет може лесно да стане непосилен за по-малките предприятия.

App Connect обещава безброй интеграции, но може да бъде трудно да се настрои за нови или нетехнически потребители.

Цени на Insightly

All-in-One Plus: 349 $/месец

All-in-One Professional: 899 $/месец

All-in-One Enterprise: 2599 $/месец

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 600 отзива)

8. Readdle Spark

Чрез Readdle

Много инструменти обещават да направят електронната поща по-ефективна. Spark by Readdle може да успее като инструмент за електронна поща, специално проектиран за продуктивност.

Лесно филтрирайте и организирайте имейлите си, запазете съобщенията за по-късно или ги маркирайте като изпълнени. В резултат на това можете да управлявате шума, за да се концентрирате, когато е необходимо, и да се впуснете в съобщенията си, когато имате възможност.

Най-добрите функции на Readdle Spark

Проста интеграция с Evernote, която може да превърне входящите имейли в задачи

Разширете функционалността на Spark, като се запознаете по-подробно с Evernote за всеки имейл, който получавате.

Редакторът с изкуствен интелект ви помага да създавате страхотни имейли за секунди.

Функцията „Gatekeeper” автоматично проверява и блокира съобщения от неизвестни или нежелани изпращачи.

Ограничения на Readdle Spark

Неинтуитивно за повечето потребители, които са свикнали с по-стандартни имейл клиенти

Интеграцията с Evernote е достъпна само за устройства с iOS и Mac OS; тя не поддържа Windows или Android.

Свързаните услуги не се синхронизират между устройствата и трябва да се добавят ръчно всеки път.

Цени на Readdle Spark

Безплатен достъп

Premium Individual: 4,99 $/месец

Премиум екипи: 6,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Readdle Spark

G2: Няма отзиви към момента

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

Подобрете използването на Evernote с ClickUp

Ако използвате Evernote, вече сте се ангажирали да подобрите производителността си. Защо тогава да не пренесете този ангажимент на следващото ниво с една от най-добрите интеграции на Evernote?

Започнете с ClickUp. Интегрирането на популярното приложение за създаване на бележки с пълен набор от инструменти за продуктивност предлага много предимства, от множество шаблони за бележки от срещи до по-добро проследяване и интегриране във вашите проекти за всички ваши бележки.

Най-хубавото е, че ClickUp е безплатен, за да можете да започнете. Създайте безплатен акаунт в ClickUp още днес.