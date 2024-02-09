Най-важни конференции и събития в областта на строителството: Вашият пътеводител за 2025 г.

Обществото може да възприема строителния сектор като сфера за физически работници, но като строителен мениджър вие знаете, че не е така. Това е динамична сфера, в която технологиите, техниките и тенденциите променят значението на строителството.

Като професионалисти в строителния бранш, вашата задача е да сте в крак с най-новите идеи в бранша за по-ефективно управление на строителни проекти. ?️

Най-добрият начин да сте в крак с новостите в бранша е да посещавате конференции за строителството. За щастие, през 2024 г. са планирани много конференции. Научете повече за най-новите тенденции в областта на устойчивостта, строителните технологии и всичко останало.

В този наръчник ще обясним защо конференциите за строителство са толкова полезни, ще се запознаем с изложенията за строителство, които не трябва да пропускате през 2024 г., и ще споделим трикове за прилагане на наученото на конференцията.

Значението на конференциите за строителството

Конференциите за строителство не са просто забавни събития в бранша. Те са възможност да се учите от лидерите в бранша и да видите най-новите тенденции в строителството. Освен образователните сесии и семинари, конференциите за строителство предлагат и уникални възможности за създаване на контакти, които да дадат тласък на вашата кариера. Как да не ги обичате?

Участието в конференции за строителството има много предимства, сред които:

Подобряване на знанията ви: Дори и да имате 20-годишен опит в бранша, винаги има нещо ново, което да научите. Участвайте в подходящи дискусионни сесии, семинари и основни доклади, за да получите нови познания за най-новите технологии и най-добрите практики – никога не се знае какво ще откриете.

Участие в събития за създаване на контакти : Тези събития са пълни с професионалисти от всички краища на строителния свят. Не само че има много интересни хора, с които да се запознаете, но и правилните контакти могат да ви помогнат да намерите ментори или да откриете нови кариерни възможности.

Намиране на качествени доставчици: Намирането на качествен доставчик е като търсене на игла в купа сено. Конференциите за строителство ви дават възможност да разговаряте с потенциални доставчици в изложбената зала. Разгледайте тези изложители, за да намерите нови Намирането на качествен доставчик е като търсене на игла в купа сено. Конференциите за строителство ви дават възможност да разговаряте с потенциални доставчици в изложбената зала. Разгледайте тези изложители, за да намерите нови софтуерни инструменти , материали и технологии за строителството за по-кратко време.

Ключови събития и конференции в областта на строителството през 2024 г.

Иновациите се раждат на конференциите за строителство. Ако искате да допринесете за оформянето на бъдещето на застроената среда, отбележете тези конференции за строителство през 2024 г. в календара си.

Светът на бетона

Дата: 22-25 януари 2024 г.

Местоположение: Лас Вегас, Невада

Цени: Свържете се с нас за цени

World of Concrete навърши 50 години тази година, което я прави една от най-старите и реномирани конференции за строителство в САЩ. Тя е и единственото международно търговско изложение, посветено изцяло на търговския бетон и зидария. World of Concrete включва зона за нови продукти, обучение ( включително сертифициране ) и обяди с обучение. ?

Международно изложение за строители

Дата: 27-29 февруари 2024 г.

Местоположение: Лас Вегас, Невада

Цена: 175 долара

International Builders Show е огромна годишна конференция, която свързва над 60 000 професионалисти в областта на строителството. Тридневното събитие включва зона за стартиращи компании, зона за нови продукти и дори демонстрационна сцена за строителни постижения. Ако сте в настроение за парти, то включва и Young Pro Party, Official House Party и други по-неформални събирания, на които можете да се отпуснете.

AGC Годишна конференция

Дата: 19-22 март 2024 г.

Местоположение: Сан Диего, Калифорния

Цена: 1149–1499 долара

Асоциацията на генералните строителни предприемачи в Америка (AGC) организира годишната си конференция за някои от най-влиятелните личности в строителния бранш. Това гигантско годишно събитие включва сесии по управление на работната сила, производителност на строителните обекти, управление на риска и изграждане на инфраструктура.

ENR FutureTech

Дата: 3-4 юни 2024 г.

Местоположение: Сан Диего, Калифорния

Цена: 725–895 долара

Търсите ли най-новите тенденции в строителните технологии? Тогава ENR FutureTech е строителната конференция за вас. Engineering News-Record е домакин на тази конференция, която се фокусира върху иновациите в архитектурата, инженерството и строителството. Тъй като привлича професионалисти от различни дисциплини, ENR FutureTech е чудесна възможност да научите за новите технологии и да създадете много контакти в бранша. Всички участници получават достъп до съдържанието на сесиите, изложбена зала, дигитални материали на лекторите, хранене и възможности за контакти.

Международна конференция Greenbuild

Дата: 12-15 ноември 2024 г.

Местоположение: Филаделфия, Пенсилвания

Цена: да се определи

Интересувате ли се от устойчивост? Международна конференция „ “ Международната конференция „Greenbuild“ е една от най-добрите конференции в областта на строителството, посветени на движението за зелено строителство. Програмата за тази година все още не е определена, но събитието през 2023 г. засегна теми като нулеви нетни емисии, декарбонизация, управление на отпадъчните води и регенеративен дизайн.

CONEXPO-CON/AGG

Дата: 3-7 март 2026 г.

Местоположение: Лас Вегас, Невада

Цена: да се определи

Добре, това шоу няма да се върне до 2026 г., но все пак трябва да го имате предвид!

CONEXPO-CON/AGG се рекламира като най-голямото строително изложение в Северна Америка. Това е гигантска конференция за строителство с над 2000 изложители и 190 образователни сесии, така че със сигурност ще извлечете полза от това събитие. Събитието през 2026 г. включва сесия за материали и друга за управление на строителството, така че сесиите му са перфектното съчетание между бизнес образование и иновации в строителството.

Нови теми през 2024 г. Конференции за строителството

Както във всяка индустрия, тенденциите в строителството се променят. Строителният сектор се развива, но определени теми определено ще определят конференциите през тази година. Участвайте в сесиите, които ви интересуват най-много, но следете и тези нововъзникващи теми, за да сте в крак с най-новите постижения в строителството.

Моделиране на строителна информация (BIM)

BIM не е новост, но е актуална тема през 2024 г. BIM е вид усъвършенстван софтуер за моделиране, който революционизира начина, по който професионалистите проектират, строят и управляват сгради. При правилно използване той има потенциал да намали разходите и да сведе до минимум отпадъците. Тазгодишните конференции вероятно ще обхванат най-новите разработки в BIM и ще се фокусират върху използването на BIM за сътрудничество между архитекти, инженери и строителни професионалисти.

Усъвършенствани технологии

Изкуственият интелект (AI), роботиката и дроновете имат голям потенциал в строителството, от безопасността до картографирането на процесите. Тазгодишните конференции ще се фокусират върху използването на съвременни технологии и дигитализация, за да направят строителството по-ефективно и достъпно.

Бонус точки: На конференциите ще можете да се свържете с доставчици, които предлагат тези съвременни технологии, което ще улесни търсенето ви и ще ускори времето за внедряване.

Управление на хора

Създайте времеви графици за вашите работници и следете отчетеното време в ClickUp.

С всички тези разговори за технологиите е изкушаващо да забравим най-големия актив на една строителна компания: нейните хора. Никой не се ражда мениджър, така че не е изненада, че най-добрите конференции за строителството обикновено включват сесии за управление на хора. Потърсете сесии за проследяване на работното време на служителите, управление на конфликти и наемане на персонал с оглед на разнообразието.

Устойчивост и зелено строителство

Отговорността към околната среда е в съзнанието както на потребителите, така и на правителствените служители, така че не е изненада, че толкова много конференции (и особено Greenbuild International) се фокусират толкова силно върху устойчивото строителство. Потърсете сесии за устойчиви строителни практики, възобновяеми материали и енергийно ефективни проекти. ?

Модулно строителство

Предварителното производство и модулното строителство набират популярност, тъй като строителите се опитват да ускорят производствените си графици. Тези методи, които включват изграждането на части от сградата извън обекта и сглобяването им на място, са различен начин на работа, но имат потенциал да спестят време и пари.

Най-добри практики за извличане на максимална полза от конференциите за строителство

Участието в конференция струва време и пари. Последното, което искате, е да не извлечете почти нищо от конференцията, затова се подгответе за успех, преди да тръгнете. Следвайте тези най-добри практики, за да максимизирате ползата от участието в конференции за строителство.

Създавайте контакти с искрено желание

Знаем, че вероятно сте уморени след дългия ден на конференцията, но не пропускайте тези партита за създаване на контакти! Създаването на контакти отваря нов свят от възможности за вашата кариера и бизнес. Следвайте тези съвети, за да създавате контакти със стил:

Планирайте предварително: Направете списък с участниците, изложителите и лекторите, с които искате да разговаряте. Ако можете да получите предварително техните координати, насрочете срещи с хората, с които най-много искате да разговаряте.

Подгответе си кратко представяне: Не е нужно да казвате нещо сензационно, но подгответе си кратко представяне, в което обяснявате кой сте и какво търсите. Много по-лесно е да започнете разговор с непознат, когато имате подготвено представяне.

Последващи действия: По време на конференцията за строителство ще съберете много визитки. Отделете малко време след конференцията, за да прегледате визитките и да се свържете с новите си контакти.

Обърнете внимание на сесиите

Използвайте ClickUp Docs, за да си водите бележки от конференцията, да видите какво научават другите членове на екипа и да обмислите как да приложите наученото, когато се върнете на работа.

Плащате добри пари, за да слушате експерти от бранша. Следвайте тези най-добри практики, за да извлечете максимална полза от всяка сесия и работилница:

Участвайте в различни сесии: Разбира се, изкушаващо е да се придържате към една конференция, но ще получите повече информация, ако участвате в различни видове семинари, лекции и събития. Дори ако сте специалист по материали, участието в сесия по бизнес мениджмънт може да ви даде повече информация за това как функционират другите области на вашия бизнес.

Бъдете активен участник: Сложете телефона и лаптопа си настрана! Имейлите и съобщенията ще ви разсейват от същината на презентацията. Опитайте се да бъдете активен участник, като задавате въпроси по време на сесията за въпроси и отговори, подавате обратна връзка или разговаряте с други участници след сесията.

Вземете си бележки: Може би пишете по-бързо на клавиатурата, но ръчното писане на бележки отвлича по-малко вниманието. Запишете ключовите точки и идеи, които да проучите след конференцията. Още по-добре, дайте си бележка да ги качите в платформа като Може би пишете по-бързо на клавиатурата, но ръчното писане на бележки отвлича по-малко вниманието. Запишете ключовите точки и идеи, които да проучите след конференцията. Още по-добре, дайте си бележка да ги качите в платформа като ClickUp Docs и да ги споделите с целия си екип.

Използвайте ресурсите от конференцията

Конференциите могат да бъдат малко претоварващи, затова много от участниците често забравят за всички безплатни подаръци, които получават при участието си в конференцията. Независимо дали става дума за бази данни, безплатни PDF ръководства или видео уроци, възползвайте се от всичко, което конференцията предлага. ?

Например, намерете време в графика си, за да разгледате изложбената зала. Може да се наложи да използвате софтуер за планиране, за да разпределите кои членове на екипа ще бъдат в изложбената зала и кога, но това е чудесен начин да видите с очите си нововъзникващите тенденции.

Не забравяйте също така:

Достъп до записи на сесиите

Изтеглете данните за участниците и контактната информация, ако са налични.

Прегледайте чантата с подаръци от конференцията за ценни безплатни подаръци.

Прилагане на знанията от конференцията в практиката

Вие сте положили усилия, за да присъствате на конференцията и да научите нови неща. Но не позволявайте тези знания да отидат на вятъра: използвайте ги!

Следвайте тези съвети, за да приложите наученото на конференцията за строителството в ежедневната си работа.

Отчет след конференцията

Не всичко, което научите на конференцията, ще ви бъде полезно. Седнете с екипа си, прегледайте бележките си и решете кои идеи искате да опитате във вашия бизнес. Вероятно ще трябва да определите приоритети, но това е нормално. Някои идеи можете да приложите бързо, докато други ще изискват повече време или внимателно планиране на ресурсите, за да бъдат реализирани.

Използвайте инструмент за управление на строителни проекти

ClickUp ви помага да планирате, управлявате и проследявате строителни проекти от предпродажбата до концепцията и доставката – всичко на едно място.

Кой има време да прелиства между писмени бележки, софтуера за планиране и счетоводните данни? Не би ли било по-лесно да управлявате всичко на едно място?

Тук на помощ идва ClickUp. Строителните екипи използват ClickUp не само за планиране на конференции и съхранение на бележки на едно място, но и за управление на строителни проекти. Използвайте тези полезни функции, за да интегрирате знанията, придобити на конференциите, в ежедневните си работни процеси:

Картографски изглед: Разбира се, можете да визуализирате проектите в списъчен изглед и календарен изглед, но Разбира се, можете да визуализирате проектите в списъчен изглед и календарен изглед, но картографският изглед е особено полезен за строителните компании. Прегледайте всичките си проекти по местоположение и вижте къде се намират екипите ви в даден момент.

Сътрудничество: Независимо дали става дума за отдел „Човешки ресурси“, маркетинг, продажби или вашия екип на терен, трябва да поддържате връзка с екипа си, за да завършите проектите. Преминете в Независимо дали става дума за отдел „Човешки ресурси“, маркетинг, продажби или вашия екип на терен, трябва да поддържате връзка с екипа си, за да завършите проектите. Преминете в режим „Чат“ , за да сътрудничите с екипа си в реално време, независимо дали разглеждате документ или просто водите частен чат.

Интеграции: Вероятно ClickUp се интегрира с инструментите, които вече използвате за вашия бизнес. Съберете целия си софтуер на едно място и се насладете на цялостен, високо ниво поглед върху вашия бизнес без разсейващи фактори.

Ускорете всичко с шаблони

Независимо дали става дума за нова база данни или формуляр за регистрация на клиенти, не е необходимо да създавате всичко от нулата. От бели дъски за мозъчна атака до бази данни за взаимоотношения с клиенти, ClickUp разполага с шаблон за почти всичко. Използвайте нашите безплатни шаблони за управление на строителството за ежедневни отчети, графици, бюджетиране, действия при извънредни ситуации, формуляри за промяна на поръчки и много други.

Най-хубавото е, че тези шаблони се интегрират с вашите съществуващи проекти, документи, задачи и други в ClickUp, така че прилагането им е само на един клик разстояние.

Прегледайте и повторете

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела ви с Dashboards в ClickUp 3. 0

Новите процеси рядко са перфектни от първия път. Планирайте редовни срещи на екипа, за да оцените как протичат новите процеси. Използвайте инструменти като ClickUp Dashboards, за да визуализирате напредъка си и бързо да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Но не оставяйте данните си да събират прах в таблото за управление. Бъдете отворени към повтарящи се промени въз основа на наученото. Ако нещата не вървят, не се страхувайте да се откажете от настоящия си план и да опитате нещо ново.

Създайте нещо красиво в ClickUp

Сътрудничество от офиса до строителната площадка с ClickUp Chat view, където можете да добавяте коментари, да маркирате екипа си и да чатите в реално време от всяко устройство.

Строителството има репутацията на трудна, практична индустрия и това все още е вярно. Въпреки това, участието в конференции за строителство ще ви държи в течение с най-новите практики и технологии, както за работа на терен, така и за работа в офиса.

Ще научите много на тези конференции, но не забравяйте да приложите наученото на практика. Въведете бележките си от конференцията, задачите, KPI и стратегиите в ClickUp за истинско всеобхватно управление на строителството. Няма повече превключване между различни платформи – всичко е на едно място.

Вижте разликата сами: създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега.

Често задавани въпроси

1. Кои са най-добрите конференции за строителство, на които да присъствате през 2024 г.?

Едни от най-важните конференции в областта на строителството през 2024 г. са:

Светът на бетона

Международно изложение за строители

Годишна конференция на ACG

ENR FutureTech

Международна конференция Greenbuild

2. Какви са ползите от участието в конференции за строителството?

Участието в конференция за строителство ви дава достъп до най-новите тенденции, технологии и най-добри практики в строителството. Вие също така получавате възможност да общувате с колеги и експерти, да научавате за нови продукти и да развивате уменията си.

3. Защо фирмите трябва да посещават конференции за строителството?

Може да е трудно да оправдаете разходите за участие в конференция, но екипите, които инвестират в професионално развитие и изграждане на контакти, обикновено са по-компетентни и печеливши от екипите, които не го правят. Ако искате да бъдете винаги една крачка напред, участието в конференции за строителство ще ви даде сериозно предимство пред конкуренцията.