Конференции за управление на проекти, които ще подобрят уменията ви през 2025 г.

Проектните мениджъри са рокзвезди, които безпроблемно координират задачи, ресурси и графици, за да постигнат конкретни цели.

Те са мозъците зад успешното изпълнение на проекти, а конференциите за управление на проекти са мястото, където те отиват, за да повишат нивото си. ⬆️ ?

В тази статия са представени 10 събития, които не бива да пропускате. Запознайте се с най-добрите конференции за управление на проекти, които 2024 г. може да предложи.

Значението на конференциите за управление на проекти

Да бъдеш пред конкуренцията е повече от професионална цел; това е стратегическа необходимост за проектните мениджъри. Конференциите са епицентри, където знанието, иновациите и сътрудничеството се събират, за да оформят бъдещето на тази динамична област.

По-долу сме подчертали някои от многото начини, по които конференциите за управление на проекти могат да ви помогнат да направите 2024 г. най-добрата ви година досега.

Изградете печеливша мрежа от контакти

Конференциите действат като катализатори за възможности за създаване на контакти. Сесиите за създаване на контакти, спонтанните разговори на чаша кафе и случайните срещи с лидери в бранша ви помагат да създадете значими връзки с колеги, работещи в областта на управлението на проекти, за да напреднете в кариерата си.

Развийте уменията си

Конференциите за управление на проекти предлагат разнообразни перспективи, реални предизвикателства и практически семинари. Срещнете се с професионалисти от бранша, които мислят като вас, усъвършенствайте уменията си и превърнете теорията в практични знания, които ще ви помогнат да се справите с целите, графиците и ресурсите на управлението на проекти като професионалист.

Споделяйте знания

Срещите на опитни проектни мениджъри и лидери в областта създават условия за страстен обмен на знания и най-добри практики. Използвайте тези социални събития, за да получите достъп до съкровищница от опит, казуси и методологии, които няма да намерите в учебниците.

Бъдете в крак с тенденциите

Тенденциите се променят за миг, а конференциите за управление на проекти могат да ви помогнат да изпреварите конкуренцията (и да останете начело). Получете цялостен поглед върху това, което оформя индустрията, от най-новия безплатен софтуер за управление на проекти до задълбочени анализи на нововъзникващите методологии.

Пълен списък на най-добрите конференции за управление на проекти през 2024 г.

По-долу сме подчертали седем събития, които не трябва да пропускате, и осем почетни споменавания за 15 фантастични конференции, с които да попълните календара си за годината. ?✨

1. Симпозиум по управление на проекти

Кога: 18-19 април 2024 г.

Къде: Колеж Парк, Мериленд, САЩ

Цена: 525 долара (цени за ранни записвания за лично участие)

Лично или виртуално: Възможни са варианти за лично, виртуално и хибридно участие.

Симпозиумът по управление на проекти събира професионалисти от бранша всяка година от 2014 г. насам. Изберете между лично, виртуално и хибридно участие – формат, вдъхновен от изключителното виртуално събитие „Симпозиум по управление на проекти 2020“ по време на пандемията.

Участниците могат да получат професионални единици за развитие (PDU) за подновяване на сертификатите си за професионалисти в управлението на проекти (PMP), както и богат набор от знания по теми като:

Управление на риска

FinOps

Lean и Agile методологии

Управление на федерални програми

Управление на проекти 4. 0

Ценността на любопитството

Искате ли повече време, за да разгледате района на Вашингтон и да създадете контакти с професионалисти?

Насладете се на две последователни срещи, като съчетаете Симпозиума по управление на проекти с 12-тата годишна конференция за научни изследвания на IPMA, посочена по-долу.

2. 12-та конференция за научни изследвания на IPMA

Кога: 19-21 април 2024 г.

Къде: Колеж Парк, Мериленд, САЩ

Цена: 499 долара (цена за ранни записвания)

Лично или виртуално: Лично

12-тата годишна конференция на IPMA Research е сред най-големите конференции за управление на проекти в Северна Америка тази година. Темата е „Управление на проекти в ерата на изкуствения интелект“. Тя ще разгледа всички аспекти на пресечната точка между изкуствения интелект и управлението на проекти, включително следното:

Сътрудничество

Етични рамки

Нововъзникващи компетенции в управлението на проекти

Модели на обучение

Устойчивост

Екипи

Тази тридневна конференция включва изявени основни лектори, които ще обсъждат теми като максимизиране на стойността на проектите, разнообразие в екипа и влиянието на изкуствения интелект върху управлението на проекти.

След тази конференция ще приключим с поредицата от събития, но ако искате да продължите забавлението, качете се на самолета за Орландо, за да посетите ProjectSummit*BusinessAnalystWorld, посочени по-долу. ✈️?️

3. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

Кога: 22-24 април 2024 г.

Къде: Орландо, Флорида, САЩ

Цена: 2209 долара (цена за ранни записвания)

Лично или виртуално: Лично

ProjectSummitBusinessAnalystWorld или PSBAW е най-голямата конференция в Северна Америка за 2024 г. за проектни мениджъри и бизнес анализатори.

Това събитие предлага единици за продължаващо развитие (CDU) и PDU за всеки час обучение; участниците в четиридневната конференция имат възможност да спечелят общо 26 кредита.

PS*BAW е предназначена за ръководители на екипи, проектни мениджъри, координатори на проекти, директори на проекти, стратегически мениджъри, бизнес анализатори и др.

Официалната програма на събитието все още не е определена към момента на написването на тази статия, но със сигурност ще можете да чуете експерти, представляващи всички сектори от цял свят.

Пригответе се да се въоръжите с нови инструменти, умения и техники, които можете да приложите веднага на работното си място.

4. Global Scrum Gathering

Кога: 19-22 май 2024 г.

Къде: Ню Орлиънс, Луизиана, САЩ

Цена: 1400 долара (цена за ранни записвания)

Лично или виртуално: Лично

Global Scrum Gathering 2024, или GSGNOLA24, се организира от Scrum Alliance в Ню Орлиънс и обещава да бъде едно от най-забавните събития на годината.

Участниците ще научат от световни лидери в областта на гъвкавото управление, ще отпразнуват постиженията си и ще получат достъп до ресурси, които да ускорят кариерата им.

GSGNOLA24 ще включва:

Персонализирани коучинг сесии

Кариерни услуги

Полезни дискусии за най-новите гъвкави методологии

Понеделник Mingle парти, за да помогне на участниците да се свържат и да се отпуснат

Вторник: лов на съкровища за опознаване на историческите забележителности във Френския квартал

Тези събития започнаха още през 2004 г., когато общността на Scrum се събра за първото съвместно събитие, и с всяка изминала година стават все по-големи. Те са предназначени за всички, които се интересуват от Scrum и Agile, независимо от отрасъла, в който работят.

Освен това, няма по-добро от конференция с парти и лов на съкровища накрая. ??

5. Agile2024

Кога: 22-26 юли 2024 г.

Къде: Грейпвайн, Тексас (районът на Далас), САЩ

Цена: 1849 долара (специална цена за членове при ранна регистрация)

Лично или виртуално: Лично

Годишната конференция на Agile Alliance, Agile2024, свързва ентусиазирани членове на гъвкави общности от цял свят. Заедно участниците ще научат за най-новите идеи, практики и стратегии, които оформят гъвкавото разработване на софтуер.

Получете подробна информация за всичко, свързано с Agile, включително следното:

Агилни метрики и измервания

Най-добри практики

Стратегии за непрекъснато усъвършенстване

Последни тенденции и технологии

Това е събитието за агилистите, които искат да създадат контакти и да обменят мнения с експерти от бранша по всички въпроси, свързани с управлението на проекти.

6. PMI Global Summit

Кога: 18-21 септември 2024 г.

Къде: Лос Анджелис, Калифорния, САЩ

Цена: Ще бъде обявена по-късно (цената обикновено е четирицифрена; членовете на PMI получават значителни отстъпки)

Лично или виртуално: Лично

PMI Global Summit е една от най-големите конференции за управление на проекти през 2024 г. Организирана от Project Management Institute, тази конференция ще се фокусира върху най-добрите практики в управлението на проекти и ще се задълбочи в стандартите за PMP.

Към момента на написването на тази статия, поканата за представяне на доклади за тази конференция все още е отворена. Макар че нещата все още не са окончателно определени, знаем, че ще има сесии, фокусирани върху изкуствения интелект, възможности за обучение, дейности и разговори.

Търсите повод да пътувате в чужбина тази година? Посетете PMI Global Summit Series Europe в Берлин, Германия, на 10-11 април 2024 г. или PMI Africa Conference в Руанда на 18-20 ноември 2024 г.

7. FuturePMO

Кога: 3 октомври 2024 г.

Къде: Лондон, Англия, Европа

Цена: 464 долара (цена за ранни записвания)

Лично или виртуално: Лично

С тема като „Вълшебният свят на PMO“, FuturePMO 2024 от Wellingtone със сигурност ще бъде хит. ?

Това е еднодневна конференция за управление на проекти в Лондон, чиято цел е да събере водещи лектори и професионалисти в областта на управлението на проекти в едно интересно и вълнуващо събитие.

Тази конференция е създадена, за да бъде вдъхновяваща, информативна, забавна и (моля, барабанна дрънкалка) без продажби. Участниците могат да се събират, да учат, да споделят и да се развиват, без да им се продава нищо.

В края на краищата, ако ще присъствате, вече сте платили билета си.

Ще се насладите на знания и дискусии по сериозни теми, свързани с PMO и PPM, съчетани с забавни дейности, които ще поддържат лека атмосфера.

FuturePMO 2024 е водещото годишно събитие, което се провежда всеки октомври, но тези срещи на върха се организират всеки месец от Microsoft в офисите им в Лондон, Манчестър и Дъблин. Ако не можете да присъствате на тази, следете календара им, за да намерите по-подходяща дата.

8. Конференция за управление на проекти почетни отличия

Имате нужда от повече опции, за да доразвиете плана си за подобряване на уменията си в областта на управлението на проекти? Разгледайте една от осемте конференции за управление на проекти, които получиха почетни отличия:

Ключови изводи от конференциите за професионалисти в областта на управлението на проекти

Конференциите за управление на проекти ще обогатят знанията ви, ще разширят мрежата ви от контакти и ще ви държат в течение с тенденциите в управлението на проекти. Но какво ще научите?

Някои конференции избират конкретна тема всяка година и организират програмата си около нея. Други обхващат всичко, което бихте могли да искате да знаете за областта.

Независимо от структурата на събитието, на което ще присъствате, ще получите иновативни идеи по теми като:

Конкретните теми варират в зависимост от събитието, но ето някои от най-често срещаните области на фокус.

Например, едно събитие може да включва уъркшоп за това как да използвате шаблони за бележки от срещи с експерт по темата, друго може да включва целодневна сесия за задълбочено изучаване на Agile и Scrum, а трето може да включва и двете (или нито една) от тези теми!

Проверете програмата на събитията, на които планирате да присъствате, за да можете да изберете подходящите за вас конференции!

Докато чакате първото вълнуващо събитие, ви препоръчваме да освежите знанията си за състоянието на индустрията с подкасти за управление на проекти, за да не пропуснете нищо. В края на краищата, вие искате да записвате имена и да споделяте бележки, а не да се опитвате да наваксате.

Прилагане на знанията от конференция за управление на проекти

Прилагането на богатството от знания и мъдрост за най-новите тенденции в управлението на проекти в реалната работна среда може да бъде плашещо. Но не е задължително да е така!

Има още един последен елемент, който ще ви помогне да извлечете максимална полза от тези конференции за управление на проекти: софтуер за управление на проекти за събития. ☑️

Ето тук се включва ClickUp.

Нека разгледаме как можете да използвате ClickUp ефективно преди, по време и след конференция за управление на проекти.

Преди конференция за управление на проекти

Когато планирате да посетите конференция, ще трябва да закупите билет, да резервирате полет и да си осигурите резервация в хотел. Можете да създадете задачи с крайни срокове за себе си в ClickUp, за да не забравите.

Управлявайте и организирайте проекти и планирайте задачи в гъвкавия календар, за да поддържате синхронизация между екипите.

След това, преди началото на конференцията, използвайте изгледа на календара на ClickUp, за да сте сигурни, че знаете кои сесии искате да посетите, къде трябва да бъдете и кога трябва да сте там, за да извлечете максималното от конференцията.

Създайте си програма за конференциите и събитията, на които ще присъствате и в които ще участвате.

Съчетайте изгледа на календара с шаблона за програма на конференцията на ClickUp, за да обхванете всички аспекти. Макар този шаблон да е създаден за организиране на конференции, той е също толкова полезен и за участниците.

По време на конференция за управление на проекти

По време на конференцията ще получите много информация. Използвайте ClickUp Notepad, за да си водите бележки от дискусии, речи и семинари. По-късно можете да превърнете тези записи в организирани документи и проследими задачи, до които вие и вашият екип имате достъп отвсякъде и по всяко време.

Записвайте бележки без усилие, редактирайте ги с богато форматиране и ги преобразувайте в проследими задачи, достъпни отвсякъде в ClickUp Notepad.

След конференция за управление на проекти

С ClickUp Meetings вие и вашият екип можете да обсъдите наученото и да обмислите как да приложите тези знания в реалните си проекти и процеси. Можете да присвоявате коментари на отделни членове на екипа и дори да създавате повтарящи се задачи за бъдещи срещи.

Задайте повтарящи се задачи, за да оптимизирате работата си, като изберете графика на срещите си и го прегледате в календара си в ClickUp.

Но не е нужно да спирате дотук. ClickUp е за управление на проекти, което означава, че можете да го използвате, за да направите ежедневието си по-организирано и сътрудническо. Обединете екипа си с свързани работни процеси, споделени ClickUp Docs, табла в реално време и др.

Тя разполага с инструментите, от които се нуждаете, за да помогнете на всеки член от екипа ви да работи по-бързо, по-умно и да спестява време.

Разделете целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на проектите в високо персонализирания ClickUp 3. 0 Dashboard.

А, да, споменахме ли, че ClickUp е безплатен за ползване? Завинаги? Да. Защото ние сме тук, за да ви помогнем, а не обратното. #humblebrag

Често задавани въпроси

Ето някои отговори на често задавани въпроси относно конференциите за управление на проекти.

1. Какво е конференция за управление на проекти?

Конференцията за управление на проекти е специализирано събитие, предназначено да свърже професионалисти, експерти и ентусиасти в бранша. Ще се съберете, за да общувате, да създавате контакти, да споделяте знания и да проучвате най-новите тенденции в управлението на проекти. Конференциите обикновено включват основни лектори, семинари, панелни дискусии и възможности за създаване на контакти, както и бонуси като партита след конференцията или дори лов на съкровища.

2. Какви са предимствата от участието в конференция за управление на проекти?

Участието в конференция за управление на проекти ви дава възможност да сте в крак с най-новите тенденции, методологии и най-добри практики в областта. Те са и огромни центрове за създаване на контакти, които позволяват на професионалистите да се свържат с колеги, лидери в бранша и потенциални ментори. Освен това участниците се включват в семинари и сесии, за да подобрят уменията си и да открият иновативни решения на често срещани предизвикателства в управлението на проекти.

Разбира се! Инструменти като ClickUp са безценни по време на конференция за управление на проекти. Многофункционалните функции за управление на проекти на ClickUp са идеални за график, планиране, водене на бележки и последващи действия след конференцията.

В рамките на задача в ClickUp лесно създавайте и организирайте подробни списъци с групи от задачи, които могат да бъдат възложени дори на други потребители.

Създайте задачи, за да очертаете ключовите изводи, определете крайни срокове за прилагане на нови стратегии и възложете нови отговорности на членовете на екипа. Можете също да използвате интеграционните възможности на ClickUp, за да споделяте безпроблемно знания от конференцията между платформи, като по този начин максимизирате ефективността и сътрудничеството. ??

Нека започне създаването на контакти

След като приключваме списъка си с най-добрите конференции за професионалисти в областта на управлението на проекти за тази година, вашето пътуване към (и през) тези събития тепърва започва.

Проверете календара си, резервирайте билетите си, планирайте пътуванията си и се възползвайте от всяка възможност да подобрите уменията си в управлението на проекти. Важно е да сте информирани, свързани и вдъхновени.

От вас зависи да превърнете получените познания в практически успех. Направете първата стъпка, като оптимизирате процесите си за управление на проекти с ClickUp – най-добрият инструмент за превръщане на знанията, придобити на конференциите, в реални постижения.

Готови ли сте да постигнете целите си по проектите? Регистрирайте се в ClickUp още днес – безплатно е! ??