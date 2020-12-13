LevelUp 2020: 11 извода и какво предстои за бъдещето на работата

Пссст! Ако търсите LevelUp 2021, можете да се регистрирате тук!

И с това приключва първата ни конференция ClickUp! 🎉

Благодарим на всички над 12 000 участници, които се появиха и се включиха в работата на нашия екип – вашето участие направи това събитие наистина специално.

Надяваме се, че сте извлекли толкова полза от него, колкото и ние от неговото организиране; научихме много от този процес и ценим вашите отзиви, за да можем да се усъвършенстваме... LevelUp 2020! 🙌

Ако сте пропуснали LevelUp, не се притеснявайте.

Тук можете да видите най-важните моменти и сесии от LevelUp 2020. 👇

Да започнем!

1. Пътят на ClickUp и какво ни очаква през 2021 г.

Изпълнителният директор на ClickUp и визионер в областта на работата Зеб Евънс даде старт на събитието с представяне на дневния ред, специални благодарности към нашата общност и обобщение на лудата (и продуктивна) 2020 година и нашите планове за предстоящата година.

„Нашата мисия в ClickUp винаги е била да правим хората по-продуктивни. И ние постигнахме това заедно, като се вслушвахме във вас, нашите потребители. Вашите отзиви ще продължат да ни помагат да определяме посоката на ClickUp през 2021 г.“

„Нашата мисия в ClickUp винаги е била да правим хората по-продуктивни. И ние постигнахме това заедно, като се вслушвахме във вас, нашите потребители. Вашите отзиви ще продължат да ни помагат да определяме посоката на ClickUp през 2021 г.“

—Зеб Евънс, главен изпълнителен директор на ClickUp

В края на тази година разширихме нашата общност до над 200 000 екипа, събрахме 35 милиона долара в нашата серия А, за да направим света по-продуктивен, и пуснахме по една голяма версия всяка седмица, като общо:

Над 310+ реализирани функции

55+ подобрени функции

Над 40 интеграции

Зеб засегна важността на продължаващото усъвършенстване на ClickUp като платформа и как наблюдаваме експоненциален ръст в приемането на ClickUp 2.0 от страна на потребителите — всичко това благодарение на невероятната обратна връзка, предоставена от нашите потребители!

Може да се каже, че акцентът, който Zeb поставя върху изслушването на потребителите с цел непрекъснато усъвършенстване, е една от основните теми на LevelUp.

Научихме и някои изключително вълнуващи новини за това, което ни очаква през първото тримесечие на 2021 г.:

Локализация на ClickUp на 7+ езика

Подобряване на съществуващите функции , като Начало, Пощенска кутия и Цели

Доставка на нативни приложения за светкавично бързо мобилно преживяване

Изграждане на надеждност с пълно тестово покритие

Добавяне на допълнителна 24/7 поддръжка; поддръжка по телефона в реално време, поддръжка на езици, различни от английски, и нова програма за коучинг 🙌

„Нашата основна ценност винаги е била най-доброто обслужване на клиентите в бранша, както и най-доброто клиентско преживяване, което някой някога е имал“, каза Зеб.

„За тази цел добавяме денонощна поддръжка на клиенти в реално време. Въвеждаме и екипи за поддръжка в целия свят. И накрая, ще въведем поддръжка по телефона и Zoom с новата програма за обучение на ClickUp, за да получите помощ за всичко. ”

2. Как нашите разработчици доставят супер бързо с помощта на ClickUp

Как нашият пионерски екип от продуктови разработчици итеративно разработва и пуска нови функции на седмична база?

Алекс Юрковски, технически директор на ClickUp, обяснява как нашият екип от инженери пренася принципите на Agile разработката на следващо ниво с помощта на ClickUp.

„За да предоставяме актуализации на седмична база, ние използваме три мощни, свързани компонента на ClickUp: изпълними задачи, за да останем в график, спринтове за измерване и разпределяне на необходимите ресурси, както и функции за вътрешна и външна комуникация, за да съкратим циклите на обратна връзка.“

„За да предоставяме актуализации на седмична база, ние използваме три мощни, свързани компонента на ClickUp: изпълними задачи, за да останем в график, спринтове за измерване и разпределяне на необходимите ресурси, както и функции за вътрешна и външна комуникация, за да съкратим циклите на обратна връзка.“

—Алекс Юрковски, технически директор в ClickUp

Три ключови компонента, които екипът на Алекс използва всеки ден, включват:

Малки, изпълними задачи , за да сте в крак с работата, като задачи, статуси, автоматизации и присвоени коментари.

Sprints ClickApp използва Sprint оценки, разпределя използва Sprint оценки, разпределя Sprint точки по възложители за големи проекти и пренасочва Sprint ресурси с Agile подход.

Комуникационни функции за преодоляване на бариерите между отделите и синхронизиране на разпръснатия ви екип в различни часови зони

Научихме, че един бързоразвиващ се продуктов екип трябва да има пълна съгласуваност и видимост на работата от всички ъгли, поради което управлението на задачите, спринтовете и коментарите са от съществено значение за пускането на седмични продуктови версии за потребителите.

Разрушаването на комуникационните бариери е от ключово значение, тъй като продуктовият екип може безпроблемно да комуникира с няколко екипа в кратък период от време за нови функции: QA за тестване, маркетинг за съдържание и екипи за поддръжка за отстраняване на проблеми.

Алекс засегна и мощността на ClickUp Dashboards и как неговият отдалечен екип ги използва, за да проследява всичко – от капацитета на работната натовареност до пречките, като например кои актуализации са заседнали в QA и кои елементи се нуждаят от повече внимание, за да се гарантира гладко пускане на продукта.

3. Нови центрове за шаблони и приложения за по-бързо въвеждане

Ами ако можехте да създавате, персонализирате и преглеждате всички свои шаблони за работни процеси на едно място? Да имате достъп до всички свои приложения и интеграции и да ги активирате според екипа?

Това е точно това, което ще можете да направите с новите центрове за шаблони и приложения на ClickUp!

„Новите центрове за шаблони и приложения са проектирани да повишат производителността ви до ново ниво. Ще можете лесно да навигирате и персонализирате шаблоните и да настройвате приложенията си на детайлно ниво в работната си среда.“

„Новите центрове за шаблони и приложения са проектирани да повишат производителността ви до ново ниво. Ще можете лесно да навигирате и персонализирате шаблоните и да настройвате приложенията си на детайлно ниво в работната си среда.“

—София Камински, мениджър „Успех на клиентите“ в ClickUp

С новия Център за шаблони ще спестите време, ще можете да преработвате и редактирате шаблони и да споделяте творенията си с всеки от екипа си.

Някои други акценти включват възможността да:

Разгледайте библиотеката с шаблони, създадени от ClickUp и вашия екип.

Добави описания на шаблони

Прегледайте шаблоните, преди да кандидатствате

Втората функция, представена от София, е новият App Center.

С ClickUp App Center най-накрая ще имате всичките си приложения и интеграции на едно място!

Това ще позволи на екипите лесно да разгледат и изберат кои добавки са най-подходящи за тях и да ги приложат наведнъж.

София също така разкри допълнителна функционалност, с която екипите ще могат да създават и конфигурират своите приложения според различните нужди на екипа в работната си среда. Например, ще можете да задавате подробни разрешения за споделяне в облака с интеграции като Dropbox и Google Drive.

4. Как ClickUp използва органичния маркетинг, за да генерира над 12 милиона долара от безплатни кликове месечно

Как, по дяволите, да стартирате своя маркетинг в най-конкурентната софтуерна индустрия в света?

Това е въпрос, на който само Аарон Корт, нашият директор по маркетинг, може да отговори.

„Как да спечелите милиони поддръжници и да генерирате милиони безплатни кликвания всеки месец? Необходим е органичен подход, воден от продукта, вашите потребители и стратегическо съдържание, което да ги насочва в тяхното пътуване.“

„Как да спечелите милиони поддръжници и да генерирате милиони безплатни кликвания всеки месец? Необходим е органичен подход, воден от продукта, вашите потребители и стратегическо съдържание, което да ги насочва в тяхното пътуване.“

—Аарон Корт, директор по маркетинг в ClickUp

Аарон сподели ключови стратегии, които помогнаха на ClickUp да се развие органично от самото начало чрез съдържание и ръст, базиран на продуктите, който продължава да подхранва възхода на ClickUp и днес.

Тези три стратегически стълба включват:

Продуктово ориентиран растеж: поставяне на продукта на преден план, за да се насочи пътуването на потребителя

Растеж, воден от потребителите: слушайте и ангажирайте вашата общност, за да спечелите поддръжници

Растеж, основан на съдържанието: изграждане на видимост с SEO и висококачествено съдържание

Как изглеждат тези три стълба на практика? Аарон сподели някои от стратегиите, които подкрепят органичния растеж на ClickUp:

Седмични издания , с които никой конкурент не може да се съревновава

Водещи в индустрията с план Free Forever

24/7 обслужване на клиенти

Отзиви от потребители и ангажираност на общността чрез имейл, социални мрежи и форуми

Доминиране в SEO с съдържание, ориентирано към потребителя

Аарон засегна и тайната съставка на ClickUp: нашите основни ценности – спешност и удовлетвореност на клиентите – и как те захранват нашия маркетинг.

…и след това изненада! Всички се запознаха с Мелиса!

5. Преминаване на марката и съдържанието, ориентирано към потребителя, на следващото ниво

Мелиса Розентал, нашият нов главен творчески директор, излезе на сцената, за да представи някои големи неща, които предстоят и които ще изведат съдържанието на ClickUp на ново ниво!

„Искаме ClickUp да бъде като приятел, който ви помага през деня, разбира вашите разочарования и ви отвръща с добро — независимо дали сте индивидуален потребител, малък бизнес или екип на голяма компания.“

„Искаме ClickUp да бъде като приятел, който ви помага през деня, разбира вашите разочарования и ви отвръща с добро — независимо дали сте индивидуален потребител, малък бизнес или екип на голяма компания.“

—Мелиса Розентал, главен творчески директор в ClickUp

Точно така, ние разработваме някои вълнуващи нови формати на съдържание, предназначени да помогнат на хората да извлекат още повече полза от инструментите, които използват всеки ден.

Мелиса разкри няколко от тези нови формати на съдържание:

Оригинални подкасти

Ново образователно съдържание

Истории на ClickUp

Макар че засега това са предимно тийзъри, Мелиса сподели, че първото нещо, което потребителите могат да очакват, е ClickUp Stories – нова епизодична поредица, фокусирана върху това как хората извличат повече от живота си, използвайки ClickUp.

Това са кратки видеоклипове с участието на потребители, които показват как преодоляват ежедневните предизвикателства, използвайки силата на продуктивността и управлението на проекти!

Имате ли своя собствена история, която искате да споделите?

Перфектно! Искаме да чуем вашето мнение (и евентуално да ви дадем гласност), затова моля попълнете нашата форма тук!

6. Как предприемачите използват ClickUp, за да постигнат бизнес целите си при работа от дома

Следващият панел беше с голяма промяна във формата... чухме от ТРИМА различни консултанти и предприемачи от ClickUp за някои от триковете и съветите, които използват, за да изведат своите WFH бизнес процеси на следващото ниво.

Кортни, Ивон и Луси

Ето някои от най-важните неща, които научихме от нашите активни потребители на ClickUp:

Таблото за управление и целите са любими функции за измерване на напредъка и поддържане на курса.

Гъвкавите работни процеси на ClickUp са идеални за създаване на напълно функционираща CRM система за вашия бизнес.

В ClickUp можете да създадете шаблон за почти всичко, така че запазете шаблоните си за персонализиран статус, задачи и персонализирани полета за повтарящи се или подобни проекти.

Автоматизацията е чудесен начин да спестите време от повтарящи се административни задачи.

Мисловните карти могат да ви помогнат да визуализирате вашите идеи и да свържете важни бизнес идеи (и задачи) помежду им.

…и много, много повече!

Ако намирате подобни практични съвети за полезни, тогава ви препоръчваме да посетите техните уебсайтове и да ги следвате в YouTube!

7. Маркетингови трикове с Нийл Пател и Дан Флейшман

Гост-лекторите продължиха с две големи имена, които са станали известни в областта на дигиталния маркетинг и брандинга: Нийл Пател и Дан Флейшман.

Дан интервюира Нийл за това как е започнал своята империя в областта на съдържанието, SEO стратегията през 2021 г., най-добрите практики за социално и YouTube съдържание, платена реклама и др.

„Ако искате да се справите добре с изграждането на SEO през 2021 г. и след това, има няколко неща, на които трябва да се съсредоточите: качествени обратни връзки и опит на страницата. Искате да създадете качествени преживявания и да получите връзки от качествени уебсайтове.“

„Ако искате да се справите добре с изграждането на SEO през 2021 г. и след това, има няколко неща, на които трябва да се съсредоточите: качествени обратни връзки и опит на страницата. Искате да създадете качествени преживявания и да получите връзки от качествени уебсайтове.“

—Нийл Пател, маркетинг гуру и автор на бестселъри

Нийл сподели някои важни съвети за всеки бизнес собственик, който иска да разшири своя дигитален план, включително:

Важността на създаването на съдържание там, където се намира вашата аудитория, особено в LinkedIn, TikTok и YouTube

Преобразувайте идеите си за съдържание от социалните мрежи за YouTube

Не се страхувайте да снимате видеоклипове с телефона си (публиката жадува за автентичност)

Вашият уебсайт е ключов за изграждането на вашата марка и привличането на потенциални клиенти

Социалните канали като LinkedIn и Instagram са се превърнали в ключови за стимулиране на разговори, които водят до нови бизнес възможности.

Не пренебрегвайте силата на коментарите за стимулиране на ангажираността

Гласовото търсене ще става все по-важно

Оптимизиране на съдържанието ви за избрани откъси

…и много други! Вижте пълното интервю по-долу.

8. Как да създадете персонализирани приложения за продуктивност

Можете ли да създавате персонализирани приложения за продуктивност в ClickUp, без да знаете как да програмирате?

Отговорът е категорично ДА, доказва Винсент Хадиге, мениджър на корпоративни клиенти в ClickUp.

„Ако сте като мен, искате да създадете перфектни процеси за работа – без да пишете нито една реда код. Добрата новина е, че с ClickUp можете да създадете невероятно мощни приложения за продуктивност, които отговарят на почти всякакви нужди, без да е необходим код.“

„Ако сте като мен, искате да създадете перфектни процеси за работа – без да пишете нито една реда код. Добрата новина е, че с ClickUp можете да създадете невероятно мощни приложения за продуктивност, които отговарят на почти всякакви нужди, без да е необходим код.“

—Винсент Хадиге, продуктов мениджър в ClickUp

Презентацията на Винсент обхваща всичко – от основите на персонализирането на работната ви структура с йерархията на ClickUp до персонализирането на задачите в елементи за различни случаи на употреба и създаването на високо визуални табла за измерване на всичко – от проследяване на грешки до приходи!

Ето някои от нещата, които научихме как да правим:

Създайте Waterfall работни потоци за почти всякакви нужди на екипа, от за почти всякакви нужди на екипа, от разпределение на работата до разпределение на капацитета.

Превърнете задачите в елементи, които надхвърлят управлението на задачите

Създаване на чат канали, подобни на Slack

Адаптиране на йерархия, вложени подзадачи и други в множество списъци

Създайте лесна и мащабируема CRM система с персонализирани полета, имейли, формуляри и автоматизации.

Високата степен на персонализация на ClickUp означава, че можете да трансформирате почти всяка функция, за да замените технологичния си стак и наистина да съберете цялата си работа на едно място — единственото ограничение е вашето въображение.

Освен това, Винсент ни даде и предварителен поглед към още повече функции, които ще бъдат добавени скоро:

Вложени подзадачи

Връзки между задачи и документи

Имейл в ClickUp

Опростен дизайн

Гледайте цялата сесия, за да научите повече!

9. Как решаваме предизвикателствата в индустрията за производителност

Когато става въпрос за предефиниране на дадена индустрия, Дейвид Сакс не е чужд.

Бившият главен оперативен директор на PayPal и настоящ инвеститор/съветник на ClickUp се присъедини към Зеб и Томи Уанг, директор по продажбите в ClickUp, за кръгла маса на тема предизвикателствата и посоката на развитие в областта на производителността и сътрудничеството.

Научихме какви са вижданията на Дейвид за бъдещето на тази категория: прегрупиране на мощни инструменти за продуктивност след десетилетия на разгрупяване на Microsoft Office.

„Визията на Зеб за ClickUp като всеобхватен продукт, бързото темпо на развитие на екипа и удоволствието, което хората получават от използването на платформата, са показатели, че тази компания предефинира тази индустрия.“

„Визията на Зеб за ClickUp като всеобхватен продукт, бързото темпо на развитие на екипа и удоволствието, което хората получават от използването на платформата, са показатели, че тази компания предефинира тази индустрия.“

—Дейвид Сакс, технологичен предприемач и инвеститор

Дейвид също така обясни своята визия за ClickUp като водеща платформа, която е позиционирана да дава възможност на екипите да обединят цялата си работа на едно място.

Томи зададе и въпроси на Зеб за това как ClickUp отговаря на предизвикателствата в бранша:

Как можем да консолидираме инструментите, за да спестим време на хората и да подобрим производителността

Софтуер с мнение и защо хората искат инструменти, които допълват работата им, а не им казват как трябва да работят

Защо бързото развитие и страстта са ключови за създаването на инструмент, който отговаря на потребителското търсене

…и много други!

Вижте пълната сесия по-долу.

10. Визия за продукта ClickUp 2021

Денят приключи с дългоочакваното представяне на това, което потребителите могат да очакват през следващата година.

В тази сесия Зеб представи дългосрочната визия на ClickUp, както и краткосрочния план за първото тримесечие на 2021 г.

„Нашата мисия днес е същата, както когато започнахме преди три години: да съберем цялата ви работа и инструменти на едно място.“

—Зеб Евънс, главен изпълнителен директор на ClickUp

„Нашата мантра винаги е била едно приложение да замести всички останали. И днес сме по-близо до това от всякога. Но все още имаме дълъг път да изминем, преди нашите инструменти за продуктивност без кодиране да станат перфектни.“

Zeb разшири фокуса на ClickUp върху продуктите от основната презентация, като добави допълнителни подробности за това, което предстои:

Подобряване на съществуващите функции (Цели, Начало, Входящи и др.)

Скорост и производителност на платформата във всички приложения

Надеждност с изпитани автоматизирани тестове и мащабируема инфраструктура

Брайън Шен, главен продуктов мениджър, излезе на сцената, за да ни покаже още предстоящи функции!

„Макар че скоростта и надеждността са и ще продължат да бъдат наш основен фокус, ние също така разработваме революционни функции въз основа на вашите искания: повече начини да поддържате организация и да пренесете комуникацията си (като например имейли) в ClickUp. ”

—Брайън Шен, главен продуктов мениджър в ClickUp

Разширявайки по-ранната презентация на Винсент за превръщането на задачите в универсални елементи, Брайън показа как задачите могат да представляват всичко – от контакти до компании и сделки.

Скоро ще можете да правите още по-подробни персонализации с няколко нови функции, които ще бъдат достъпни съвсем скоро:

Връзки между задачи и документи

Вложени подзадачи

Имейл в ClickUp

Двупосочна синхронизация с Google Calendar и Outlook

…и още много други, които ще бъдат добавени през първото тримесечие на 2021 г. (вложени папки, типове елементи, цели V2, за да споменем само някои от тях)

Брайън също така даде кратък поглед върху потенциалните случаи на употреба (и потребителския интерфейс) за всяка нова функция — препоръчваме да гледате цялата сесия, за да видите всичко в действие!

11. Завършване с гръм и трясък: нови мобилни приложения

Накрая, но не на последно място, Ник Креков, продуктов мениджър в ClickUp, ни изненада с едно много специално съобщение при закриването.

„Чухме ви и решихме да преработим изцяло новите, нативни мобилни приложения от самото начало. Сега ще можете да използвате ClickUp на Android и iOS с бързина, надеждност и красив, лесен за използване мобилен потребителски интерфейс.“

„Чухме ви и решихме да преработим изцяло новите, нативни мобилни приложения от самото начало. Сега ще можете да използвате ClickUp на Android и iOS с бързина, надеждност и красив, лесен за използване мобилен потребителски интерфейс.“

—Ник Креков, продуктов мениджър в ClickUp

Ник и продуктовият екип работиха усилено зад кулисите, за да преработят изцяло мобилното изживяване на ClickUp, използвайки нова UI рамка, наречена Flutter.

Flutter даде възможност на нашия продуктов екип да:

Създайте изцяло нативен ClickUp опит с мобилен интерфейс

Ускоряване на времето за разработка за мобилни устройства

Създайте последователно преживяване с ClickUp както на Android, така и на iOS

Колко бързи ще бъдат всъщност тези нови приложения? Ник обясни, че средното време за стартиране е намаляло от десет секунди до само една секунда благодарение на подобренията в Flutter.

Още по-добре, Ник ни даде и кратък поглед върху това как изглежда новият мобилен интерфейс на ClickUp:

Тези мобилни функции са само началото. Ник спомена и още повече уеб функции, които скоро ще бъдат напълно оптимизирани за мобилни устройства, като например:

Входяща поща

Бележник

Табла

Проследяване на времето

А най-хубавото? Новите мобилни приложения ще бъдат достъпни в магазините за приложения следващата седмица!

Обобщение

Може да се каже, че всеки, който е присъствал на LevelUp, е получил нещо за себе си, независимо дали е търсил практически стратегии за повишаване на производителността, вълнуващи нови функции или просто е искал да се запознае по-отблизо с нашия продукт и визия.

Най-важното е, че научихме как Zeb и екипът продължават да се вслушват в общността всеки ден, за да подобряват платформата и да правят света по-продуктивно място.

„Искаме да благодарим искрено на всички, които дойдоха на LevelUp. Участието беше огромно, надминаващо дори най-смелите ни очаквания, и ние сме безкрайно щастливи, че имахме възможността да общуваме с вас. И искрено благодарим на всички, които останаха с нас през това пътуване – надяваме се да се видим на това събитие на живо догодина!“

„Искаме да благодарим искрено на всички, които дойдоха на LevelUp. Участието беше огромно, надминаващо дори най-смелите ни очаквания, и ние сме безкрайно щастливи, че имахме възможността да общуваме с вас. И искрено благодарим на всички, които останаха с нас през това пътуване – надяваме се да се видим на това събитие на живо догодина!“

—Зеб Евънс, главен изпълнителен директор на ClickUp

Очаквайте тези нови функции и още много други, които ще се появяват всяка седмица. Надяваме се да се видим догодина на LevelUp!