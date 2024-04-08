Milanote срещу Miro: кой инструмент е най-добър през 2025 г.?

Тъй като екипите преодоляват физическите граници и приемат модел на разпределена работа, способността да се общува, да се генерират идеи и да се решават проблеми визуално става нещо повече от предпочитание — тя се превръща в стратегическа необходимост.

Milanote и Miro са популярни софтуери за съвместна работа, които помагат на отделни лица и екипи да записват идеи и планове визуално. Можете да ги използвате, за да сътрудничите по стратегически проектни планове и творчески рекламни материали, без да е необходимо да сте в една и съща стая.

Макар и двата инструмента да имат сходни функции, единият от тях може да отговаря по-добре на вашите нужди и предпочитания, в зависимост от случая на употреба, бюджета, големината на екипа ви и т.н.

Ако ви е трудно да вземете решение, прочетете нашето подробно сравнение между Miro и Milanote. Сигурни сме, че то ще ви помогне да направите правилния избор много по-бързо.

Какво е Milanote?

чрез Milanote

Milanote е лесен за използване софтуер за визуално сътрудничество, базиран в облака, който включва бележки, шаблони и бели дъски. Календари и графични елементи също са част от пакета. Той позволява на отделни лица и екипи да сътрудничат и да предоставят обратна връзка в реално време за своите творчески проекти, особено за тези с голям дял визуални елементи.

Таблата на Milanote предлагат визуално приятно и персонализирано работно пространство за планиране на проекти. Простата система за плъзгане и пускане ви позволява да подреждате и настройвате таблата до всякакъв размер. Можете да попълвате таблата си с бележки, списъци със задачи, изображения, видеоклипове, скици и връзки.

Можете лесно да споделяте таблото си с други хора за проекти за дистанционно сътрудничество и да получавате обратна връзка. Milanote поддържа много типове файлове, като JPG, PDF, MS Word Docs, Excel и стандартни дизайнерски файлове, което позволява безпроблемна интеграция в ежедневния ви работен процес.

Milanote се интегрира и с популярни инструменти за управление на проекти и комуникация, което позволява ефективно сътрудничество между платформите.

Функции на Milanote

Нека разгледаме основните функции на Milanote и да видим защо творческите екипи го харесват.

1. Web Clipper

чрез Milanote

Milanote Web Clipper е безплатно разширение за браузър, което ви позволява да добавяте изображения, видеоклипове и текст директно към таблото си от всеки уебсайт. Можете също да активирате пряк път за изрязване на текст, който да се появява, когато изберете блок от текст с бутона Активиране на избрания текст. *

2. Шаблони

чрез Milanote

Веднага след като създадете нова дъска, Milanote ви предоставя библиотека с готови шаблони, които отговарят на нуждите на вашия проект. Има повече от 30 теми, като например „Креативни брифинги“, „Проектни планове“, „Фотография“ и „Дизайн на игри“. Щом изберете една от темите, ще откриете голямо разнообразие от шаблони.

3. Водене на бележки

чрез Milanote

Вземането на бележки в Milanote е отличен инструмент за визуално сътрудничество с лесен за използване интерфейс и функция за плъзгане и пускане. Той ви помага да управлявате множество дисплеи, бележки, колони, линии, видеоклипове, файлове, връзки и задачи на безкраен виртуален платно. Интелигентните известия, предупрежденията и опциите за взаимодействие в екипа, като коментиране, повишават качеството на бележките и увеличават производителността, като предоставят споделено пространство за съвместно обсъждане на идеи.

Цени на Milanote

Използвайте Milanote безплатно

Цена на човек: 9,99 $/месец на потребител

Надградете екипа си(за 10 души): 49 $/месец на потребител(за 50 души): 99 $/месец на потребител

Какво е Miro?

чрез Miro

Miro е многофункционален цифров и визуален инструмент за работа с бяла дъска, който позволява на екипа да създава, планира и проектира своята визия в реално време. Виртуалните бяла дъска на Miro са обширни и подходящи за съвместна работа, което ви дава възможност да създавате всичко – от карта на потребителското пътуване до пълна пътна карта на продукта на екрана си.

Той разполага с изчерпателни функции като мисловни карти, вградено управление на календара и поддръжка на чат за стандартни процеси на разработване на продукти. Функциите му за визуализация на данни в реално време и гъвкава методология са особено полезни за екипи, които искат да управляват проекти, големи или малки.

Miro е идеален за екипи от всякакъв размер в областта на инженерството, маркетинга, разработката на продукти, проектирането на процеси, UX дизайна и други области за повишаване на производителността. С Miro екипите могат ефективно да вземат решения и да анализират сложни идеи с първокласно визуално управление на работния процес.

Характеристики на Miro

Miro предлага множество функции за подобрено сътрудничество, мозъчна атака и визуална комуникация както в безплатния си план, така и в плана за екипи. Ето някои от основните функции на Miro.

1. Мисловни карти

чрез Miro

Функцията за мисловно картографиране на Miro ви позволява лесно да организирате идеите си и да визуализирате сложни проблеми. Можете също да използвате Miro Assist, задвижван от изкуствен интелект, за да създавате автоматично мисловни карти за нови идеи.

Инструментът ви помага да го представите по начин, който ви харесва, да го споделите на няколко уебсайта и да използвате безкрайното платно, за да запазите идеите си безгранични.

2. Интелигентни срещи

чрез Miro

С помощта на общи формати за срещи, дизайн спринтове, персонализирани шаблони и автоматизирани планове за срещи можете да създадете бърза програма за вашите съвместни сесии. С Smart Meetings можете да управлявате цялата си дейност чрез онлайн срещи и да поддържате сигурна онлайн офис програма.

3. Частен режим

чрез Miro

Потребителите в частен режим с достъп за редактиране могат да добавят и редактират лепящи се бележки към бели дъски в Miro. Редакциите остават скрити, докато не изключите частния режим. Това позволява на потребителите да редактират документи съвместно и да изберат да останат анонимни, като изберат опцията Make Names Anonymous (Направи имената анонимни).

Цени на Miro

Безплатно

Неограничен: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Milanote срещу Miro: сравнение на функциите

Основната разлика между Milanote и Miro е, че Milanote набляга на визуализацията за творческа работа. Miro е идеален за интеграция, инструменти за сътрудничество и инструменти за управление на работата.

Ето някои основни разлики между Milanote и Miro.

1. Бяла дъска

Докато Milanote предлага по-гъвкави и свободни бели дъски, белите дъски на Miro са по-структурирани и организирани.

Milanote

Визуалните табла на Milanote са по-подходящи за творчески проекти като концептуални идеи и табла за настроения за визуално сътрудничество. Те помагат и при преглеждане на минали и настоящи задачи, както и при даване на обратна връзка.

Milanote представя естетически приятна табло, което е в синхрон с творческите начинания.

Miro

Miro е централизирано работно пространство за информация, предназначено за екипи, които работят съвместно. Неговата безкрайна виртуална платно и персонализирана табло помагат за ефективното организиране и проследяване на задачите. То подобрява екипната работа и производителността.

2. Вземане на бележки

Функцията за водене на бележки на Milanote е насочена към организиране и мозъчна атака, докато функцията за водене на бележки на Miro е насочена към сътрудничество в реално време и планиране на проекти.

Milanote

Функцията за водене на бележки на Milanote ви позволява да подреждате бележките си по всякакъв начин, за разлика от линейния стил на конвенционалните бележки. Това помага в етапа на идеите, където можете да откриете модели и връзки, като преподреждате бележките толкова пъти, колкото е необходимо.

Опциите за промяна на размера и лесното редактиране правят бележките ви лесни за разбиране. Има функции като известия и сигнали, които позволяват на екипа ви да оставя коментари или обратна връзка.

Miro

Можете да използвате лепящите се бележки на Miro, за да си записвате бързи напомняния. Miro има и вградена функция за водене на бележки във всяка табло. Можете да добавяте шаблони като списъци със задачи и дневен ред на срещи към бележките и да сътрудничите в реално време с екипа си.

За да направите бележките си атрактивни, можете да избирате измежду множество опции за форматиране.

3. Сътрудничество в реално време

Milanote е чудесен за споделяне на индивидуална работа с други, но Miro се отличава в сътрудничеството в реално време, като набляга на съвместната работа в споделено пространство в реално време.

Milanote

В Milanote екипите получават основни функции за редактиране и видимост на курсора. Това е чудесно за преглед на напредъка и добавяне на коментари или обратна връзка в реално време. Съвместната работа обаче е по-пасивна в Milanote, за разлика от съвместната работа в реално време в Miro.

Miro

Miro предлага допълнителни функции като споделени курсори, видеоразговори в приложението, чат и споделяне на екрана, за да насърчи ефективното сътрудничество в екипа. Тези функции позволяват анализ на сложни проблеми, бързо разработване на решения и подобряване на организационната култура.

4. Интеграция и персонализиране

Milanote предлага по-лека интеграция и прости опции за персонализиране, докато Miro предлага по-дълбока интеграция и разширени опции за персонализиране.

Milanote

Milanote интегрира някои популярни инструменти за управление на проекти и опции за персонализиране, за да направи вашата Mind Map и Whiteboard по-приятни визуално. Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom и Slack са най-популярните интеграции, които предлага.

Опциите за персонализиране в Milanote са по-ограничени. Все пак можете да персонализирате цветовете и темите на фона на таблото, да създавате персонализирани шаблони и да използвате клавишни комбинации за по-бързи работни процеси.

Miro

Miro предлага много интеграционни екосистеми, обхващащи различни приложения на трети страни, като Jira, Asana, Microsoft Teams, Google Drive и Zoom, като по този начин помага на потребителите с по-общи аспекти на сътрудничеството.

Miro разполага с мощни функции за персонализиране. Можете да персонализирате фоновете, темите, иконите, шрифтовете, фигурите и свързващите елементи на таблата, а дори и да създавате свои джаджи и интеграции, използвайки платформата за разработчици на Miro.

Milanote срещу Miro в Reddit

Претърсихме Reddit, за да разберем какво мислят потребителите за дебата Miro срещу Milanote.

Много потребители на Reddit, които се занимават с творчески проекти и работят само с малък екип, предпочитат Milanote заради ефективния инструмент за мисловно картографиране и възможността да преместват свободно задачите на екрана, както и заради други функции.

„Като създаване на табла и преместването им навсякъде по екрана, а след това влизане в тях, където има много съдържание, разположено по целия екран.“

„Като създаване на табла и преместването им навсякъде по екрана, а след това влизане в тях, където има много съдържание, разположено по целия екран.“

Много потребители са готови да платят допълнително за красивия потребителски интерфейс на Milanote, въпреки че могат да получат същите функции безплатно в Miro.

„Muse и Miro имат безплатни версии с Paywall, но в Miro можете да направите много неща безплатно. Опитах ги всички (както и Heptabase), но в крайна сметка се спрях на Milanote и платих за него заради красивия UX/UI. ”

„Muse и Miro имат безплатни версии с Paywall, но в Miro можете да направите много неща безплатно. Опитах ги всички (както и Heptabase), но в крайна сметка се спрях на Milanote и платих за него заради красивия UX/UI.“

Други избират Miro, тъй като той комбинира няколко инструмента и се счита за по-полезен за големи екипи. Друга интересна подробност за Miro е:

„Таблото на Miro създава впечатление, че нещата са динамични и все още не са окончателно определени—вместо да предлагат изпипан продукт или избрани опции, от които да избират. Освен това, безкрайното бяло пространство на Miro позволява „слайдовете“ да се показват един до друг, вместо да се превключвате между определени слайдове, за да видите разликите.“

„Таблото на Miro създава впечатление, че нещата са динамични и все още не са окончателно определени—вместо да предлагат изпипан продукт или избрани опции, от които да избират. Освен това, безкрайното бяло пространство на Miro позволява „слайдовете“ да се показват един до друг, вместо да се превключвате между определени слайдове, за да видите разликите.“

Крайният извод? Няма по-добър инструмент, а само инструмент, който е по-добър ЗА ВАС!

Запознайте се с Clickup – най-добрата алтернатива на Milanote срещу Miro

Макар Milanote и Miro да са популярни инструменти за съвместно визуално планиране, вероятно сте забелязали, че първият е по-подходящ за малки, по-креативни екипи, а вторият е идеален за големи екипи, фокусирани върху сътрудничеството.

Ами ако ви кажем, че има една алтернатива на Milanote и Miro, която можете да имате предвид, независимо от размера и фокуса на екипа?

Имаме предвид ClickUp. ClickUp е мощен софтуер за управление на проекти, подходящ както за физически лица, така и за утвърдени компании.

Освен за управление на проекти, можете да го използвате, за да начертаете идеите и творческите си визии и да ги споделите с екипа си за съвместно визуално планиране. Нека разгледаме някои функции, които правят ClickUp достойна алтернатива на Milanote и Miro.

1. ClickUp Whiteboards

Визуализирайте идеите си и управлявайте интелигентни процеси за краудсорсинг с ClickUp Whiteboard.

ClickUp Whiteboard е визуално платно, където екипите могат да добавят изображения, лепящи се бележки, фигури и други елементи, за да обсъждат идеи, точно както в Milanote или Miro.

Вградените шаблони за диаграми помагат за структуриране на мисленето за дизайн спринтове, процеси и др. С функции като коментиране и история на версиите, бели дъски ClickUp улесняват съгласуването между отдалечени екипи.

ClickUp Whiteboards повишава производителността, като ви помага да превърнете концепциите в действия по-бързо.

2. ClickUp Mind Maps

Планирайте и организирайте задачите с ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps улеснява организирането на сложни идеи и процеси. Визуално картографирайте взаимоотношенията между теми и концепции. Свържете бележките, за да създадете взаимосвързана мрежа от идеи, пригодена за творчески работни процеси.

Имате две опции за картографиране – мисловни карти, базирани на задачи, и мисловни карти, базирани на възли. Първите са по-скоро насочени към управление на проекти и съвместна работа, докато вторите са предназначени и за бързи сесии за мозъчна атака.

Тази функция ви помага да картографирате работните процеси с възли за плъзгане и пускане, да ги редактирате бързо и да изтривате задачи от вашата мисловна карта.

Споделяйте лесно мисловните си карти с екипа си, като ги свържете със задачи, документи и коментари в ClickUp. ClickUp съчетава свободното визуално организиране на Milanote с възможностите за екипно редактиране на Miro.

3. ClickUp Docs

Създайте ClickUp Docs, за да сътрудничите с екипа си за реализиране на идеи.

Използвайте ClickUp Docs, за да създавате документи за съвместна работа с редактиране в реално време. Това е полезна функция за организиране на документи чрез създаване на уикита за управление на знанията. Тя ви позволява да маркирате вашите колеги в коментарите и да им възлагате задачи.

За да направите документите визуално привлекателни, използвайте опциите за стилизиране на страници: вградете маркери, добавете таблици, добавете пътни карти и го превърнете в универсално работно пространство. Контролирайте разрешенията и достъпа, за да защитите вашите документи.

Използвайте документи, за да консолидирате творческите брифинги, ръководствата за стила на марката, таблата с настроения и цялата друга документация по проекта на едно място. Поддържайте история на версиите и коментирайте директно в документите за съгласуваност.

ClickUp Docs също улеснява управлението на проекти, като свързва документи със задачи, позволява ви да добавяте джаджи и да променяте статуса в документите.

4. ClickUp AI

По-добро мозъчно буряне с AI Assistant на ClickUp

AI-асистентът на ClickUp може лесно да улови вашата визия и да ви помогне да създадете структуриран план за вашия проект.

Използвайте го, за да обобщите бележките си и да генерирате задачи за действие въз основа на контекста на вашите документи. Инструментът ви помага да пишете последователни и ясни текстове за структурирани документи като проектни доклади, както и за творчески материали като маркетингови материали. Използвайте го и за редактиране и форматиране на текстовете си, за да получите привлекателен и безгрешен резултат.

Ако търсите творчески партньор за мозъчна атака, разчитайте на ClickUp AI да ви помогне на всеки етап.

Цени на ClickUp

Безплатно

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на работно място.

Окончателното решение?

Не са ли фрагментираните работни процеси разочароващи? Ако превключването между творческите възможности на Milanote и гъвкавите способности на Miro е твърде хаотично, трябва да обмислите унифицирано решение.

Това е ClickUp.

С интерактивни бели дъски, персонализирани документи и шаблони, както и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект, ClickUp съчетава творчеството с резултатите. И вие можете да реализирате идеите си по-бързо от всякога.

Не жертвайте творчеството за сметка на процеса. И не жертвайте процеса за сметка на творчеството.

Изберете ClickUp. Единственото решение, което допълва въображението с организация.

Започнете безплатния си пробен период на ClickUp още днес!