Как да приложите Scrum към лични проекти

Авторът, Тони Хендерсън, е бизнесмен от Чикаго. През годините той е използвал Scrum, за да постигне лични и бизнес цели.

Scrum е бизнес практика, създадена, проектирана, прилагана и предлагана на пазара, за да улесни корпоративните операции. Според Scrum.org, Scrum е „рамка, в която хората могат да се справят с комплексни адаптивни проблеми, като същевременно продуктивно и творчески доставят продукти с възможно най-висока стойност. ”

На нас също ни се струва като модна дума, но идеите са разумни.

Над 12 милиона бизнеса използват Scrum редовно. И макар Scrum да помага на екипите да пуснат продукт на пазара, той лесно може да се адаптира за индивидуални лица и семейства, за да планират и постигнат своите цели.

Какво точно е Scrum?

Scrum е процес, който фирмите могат да прилагат в своите процеси на развитие, за да ускорят завършването на проектите.

В бизнес света Scrum екипът включва:

Собственик на продукта, отговорен за крайните резултати, който може да има или да няма по-висока позиция от другите членове на екипа.

Scrum екипът включва всички, които са пряко ангажирани в постигането на крайните резултати, но не и тези, които са ангажирани косвено.

Скрам майстор, който поддържа процеса в правилната посока благодарение на своя опит със Скрам системата.

Научете повече за ролите в Scrum.

Тези работници се събират с ясна цел предвид, след което работят за постигането й, като следват следните стъпки:

Собственикът на продукта дефинира задачата възможно най-ясно и точно, включително как трябва да изглежда крайният продукт.

Собственикът на продукта и Scrum майсторът избират членовете на екипа

Екипът се среща, за да определи Sprint – период от една до четири седмици, през който се измерва работата. За всички задачи, които изискват повече от четири седмици, те разделят част от работата, която може да бъде разумно завършена.

За всяка задача екипът определя следващата стъпка и кой е отговорен за нейното изпълнение.

Всички се заемат с работа

Веднъж дневно, в продължение на 10 до 15 минути, екипът се събира на ежедневна Scrum среща , на която бързо докладва за напредъка, идентифицира препятствия и определя следващите стъпки, когато дадена задача е изпълнена.

Този процес продължава до края на спринта, когато при прегледа на спринта и ретроспективата на спринта се обсъжда какво се е случило, какво е минало добре, какво не е минало добре и как да се подобри следващият спринт.

Това е Скрам накратко.

Искате да се запознаете по-подробно със Scrum? Прочетете най-пълното ръководство на ClickUp за Scrum!

Scrum работи за милиони бизнеси по целия свят и с няколко малки промени може да работи и за вашия дом и личен живот.

Внедряване на Scrum

В личния си живот, прилагането на Scrum започва с определянето на собственика на продукта и Scrum майстора. В почти всички случаи и двете роли ще бъдат ваши. Това е вашето домакинство и вашите цели, така че никой друг няма да поеме отговорност за тях.

Също така ще съберете своя екип. Понякога екипът се състои само от вас. Друг път ще сте вие и вашият съпруг/съпруга или вие, вашият партньор и вашите деца. Може да привлечете и външна помощ. Каквато и да е конфигурацията на вашия екип, нека да е малък и да включва всички от самото начало.

След като сте идентифицирали тези ключови хора, е време да преминете към стъпките на Scrum за вашите домашни и лични цели.

Стъпка 1: Определете задачата

Тук определяте какво искате да постигнете, като започнете с това как ще изглежда, когато е готово. Бъдете възможно най-подробни и конкретни. Например, „Да вляза във форма“ не е добро определение за задача. Вместо това опитайте „Да отслабна с 15 кг и да намаля скоростта си на ходене от 20 минути на километър на 15 минути на километър“.

Фокусирайте се върху резултатите и бъдете описателни, така че всяка стъпка, която предприемате за постигането им, да може да бъде проверена дали наистина служи на целта, която имате предвид. Например:

Бизнес задача : Разработване на потребителски интерфейс за нова софтуерна платформа

Домашна задача : Почистете и подредете гаража.

Лична задача: Изплатете 2500 долара дълг по кредитна карта.

Стъпка 2: Създайте списък с нерешени задачи

Всяко управление на проекти включва етап, в който разбивате крайния резултат на по-малки, управляеми задачи и проекти. В Scrum това се нарича списък с неизпълнени задачи.

Назовете всички неща, които вашият екип трябва да постигне, за да създаде желания от вас резултат. Бъдете възможно най-изчерпателни, дори ако това доведе до създаването на един плашещ списък. Останалата част от процеса Scrum ще ви помогне да се справите с този списък чрез управляеми стъпки.

Бизнес задача : Разработването на потребителски интерфейс би включвало десетки големи и малки задачи, включително : Разработването на потребителски интерфейс би включвало десетки големи и малки задачи, включително аутсорсинг на проекти и съгласуване с други отдели.

Домашна задача : Можете да разделите почистването и организирането на гаража на по-малки задачи. Те могат да включват разделяне на гаража на секции, изхвърляне на боклука и отделяне на вещи за дарение, изграждане на нови рафтове за съхранение, закупуване на контейнери за съхранение, подреждане на всичко и подробно почистване и полиране.

Лична задача: Изплащането на дългове изисква седмично планиране на бюджета, проследяване на напредъка и извършване на действителните плащания. Може да се наложи да отделите няколко часа за допълнителна работа, за да спечелите малко допълнителни доходи.

Стъпка 3: Планиране на спринт

Планирането на спринта, както бе споменато по-рано, се състои от две стъпки. В първата стъпка определяте задачите, по които ще работите през следващите една до четири седмици. За задачите, които не можете да завършите в този период, разделите част от задачата, която да завършите по време на този спринт.

Втората стъпка е да определите кой е отговорен за изпълнението на всяка задача. Често това сте вие или вашият партньор, но децата и доставчиците, като куриерска фирма или детегледачка, могат да станат част от екипа на този етап.

Бизнес задача : Спринт за разработване на потребителски интерфейс би бил да се определят конкретни, подходящи за времето етапи за всяка стъпка от разработката, като всеки от тях се възложи на най-квалифицирания член на Scrum екипа.

Домашна задача : Можете да решите да направите едноседмичен спринт, за да разделите гаража на седем секции и да сортирате една (разделяйки всички предмети на запазени, съхранени, изхвърлени или дарени) всеки ден. Група съквартиранти или семейство може да разпредели различни секции на различни хора или да даде на всеки подразделение от всяка секция.

Лична задача: Можете да определите продължителност на спринта от един месец и да планирате усилията си за неговото завършване. Това може да включва пет часа седмично шофиране за Uber Eats, намаляване на разходите за пазаруване и забавления с 100 долара седмично и сесия всяка сряда, в която сумирате спестяванията и допълнителните си приходи, след което извършвате плащане чрез онлайн портала за кредитни карти. Тъй като няма да изплатите всички 2500 долара за един месец, си поставяте за цел да намалите баланса с 800 долара.

Стъпка 4: Ежедневен Scrum

Ежедневният Scrum е кратка, неформална и структурирана среща, на която всеки член на екипа докладва за напредъка си. Ако всичко върви по план, тази част е приключена. Ако не върви по план, те идентифицират какво пречи на напредъка и екипът предлага идеи как да се премахне препятствието.

Бизнес задача : кратка среща, на която всички гледат бяла дъска, бързо и систематично се включват в процеса за 10 до 15 минути, а след това се връщат на работа.

Домашна задача : Групата може да организира ежедневен Scrum в ранния следобед. Всеки участник показва какво е завършил или обяснява какво му е попречило да успее. За тези, които не са завършили, екипът може да се включи, за да завърши задачата на място.

Лична задача: Можете да провеждате ежедневен Scrum със себе си, като преглеждате целите си за деня и ги отбелязвате като изпълнени или отбелязвате защо сте имали проблеми с изпълнението на дадена задача. За незавършените задачи изгответе план, който да ви помогне да постигнете успех на следващия ден.

Стъпка 5: Преглед на спринта

В края на спринта прегледайте резултатите. Сравнете ги със задачите, зададени по време на етапа на планиране на спринта, и отпразнувайте успехите.

След това разгледайте какво не е било наред, определете причините за това и обмислете решения за следващия Sprint.

Бизнес задача : Изграждането на нов потребителски интерфейс вероятно ще включва няколко по-дълги срещи в два отделни етапа. За вашите домашни и лични проекти няма да е необходимо да влизате в толкова подробности и формалности.

Домашна задача : Това може да приключи с среща на членовете на екипа в края на седмицата, за да потвърдят, че всички седем секции са били сортирани. Ако да, те ще празнуват. Ако не, те ще идентифицират кои секции не са били сортирани, кой е отговорен за пропуските и какво могат да променят, за да може работата да бъде свършена в бъдеще.

Лична задача: Влизате в системата и проверявате дали сте намалили баланса си с 800 долара. Ако да, празнувайте и коригирайте следващия си Sprint въз основа на това колко лесно е било постигането на този успех. Ако не, разгледайте резултатите от ежедневните си Scrums, за да видите коя част от плана не работи.

Стъпка 6: Повторете

След прегледа на спринта ще се случи едно от двете неща.

Ако спринтът ви приключи с изпълнената задача, определете нова задача от самото начало и приложете метода Scrum, за да я изпълните. Ако вашият Sprint приключи, без задачата да е изпълнена, започнете отново от етапа на планиране, за да определите подробностите за по-успешен втори опит.

Заключителни мисли: Ценностите на Scrum

Scrum работи най-добре, когато не само използвате процеса, но и се придържате към пет основни ценности. Мисленето и опитът да живеете според тях може да ви помогне да се уверите, че вие (и всички други членове на екипа) можете да изпълните своята част от задачите, които възлагате по време на всеки спринт. Тези ценности са:

Кураж да идентифицирате слабите си страни, да оцените честно представянето си и винаги да вършите работата си.

Концентрирайте се , за да избегнете разсейването и да не изпускате от поглед наградата, която постигането на целта ви ще донесе за подобряване на живота ви.

Ангажирайте се пред себе си, че ще постигнете крайните си цели и ще се възползвате от ползите им.

Уважавайте себе си и своите съотборници, особено като не се подлагате на негативни мисли или не се убеждавате, че не можете да успеете.

Откритост към нови идеи, нови възможности и нови начини за правене на нещата

Научете повече за ценностите на Scrum.

Искате ли да изпробвате Scrum работния процес, за да реализирате личните си проекти? Защо не опитате инструмент за управление на проекти като ClickUp, който ще ви помогне да поддържате организация? Научете повече за това как да използвате ClickUp за Scrum!

И, разбира се, регистрирайте се безплатно още днес!