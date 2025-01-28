10-те най-добри алтернативи на Drata за екипите по съответствие през 2025 г.

Когато мислите за автоматизация на сигурността и съответствието за вашия бизнес, Drata е едно от първите имена, които ви идват на ум. С нарастването на нарушенията на данните и кибератаките, тя се превърна в най-добрият избор за компании, които се борят да осигурят сигурността и да спазват строги стандарти като Systems and Organization Controls 2, по-известен като SOC 2.

Drata обещава да автоматизира процесите по съответствие, които някога предизвикваха мигрена и изчерпваха бюджетите. Макар да улеснява подготовката за одит, всяка компания има уникални нужди.

Ами ако Drata не е идеалният избор за вас?

Независимо дали търсите по-интуитивен интерфейс, по-широк набор от поддържани рамки или просто по-рентабилно решение, проучването на алтернативи винаги е разумно решение.

Ние сме подбрали 10-те най-добри алтернативи на Drata, заедно с техните предимства и ограничения, за да ви помогнем да изберете най-подходящото решение.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Drata?

Преди да се спрете на алтернативите на Drata, нека разгледаме качествата, които са от съществено значение за едно добро решение за съответствие.

Цялостно покритие на изискванията за съответствие: Уверете се, че алтернативата покрива множество стандарти и регулации за съответствие, базирани на вашата индустрия.

Автоматизация и оценка: Потърсете решения, които предлагат автоматизирано наблюдение на съответствието и възможности за непрекъсната оценка.

Леснота на използване: Уверете се, че инструментът е интуитивен, за да улесни екипа ви в навигацията и управлението на изискванията за съответствие.

Възможности за интеграция: Проверете дали алтернативата се интегрира с вашата ИТ инфраструктура, инструменти и работни процеси за съответствие. Интеграцията с други инструменти за сигурност и мониторинг е от решаващо значение за цялостен подход към киберсигурността.

Мащабируемост: Изберете решение, което може да се справи с нарастващия обем данни и изисквания за съответствие с разрастването на вашия бизнес.

10-те най-добри алтернативи на Drata, които можете да използвате

Сега, когато вече знаете какво да търсите в алтернативите на Drata, нека разгледаме 10-те най-добри опции, които сме подбрали за вас.

1. Secureframe

чрез Secureframe

Тази лесна за използване алтернатива на Drata разполага с мощни инструменти за сътрудничество и поддръжка за различни рамки за съответствие. Тя е идеална за организации, които държат на сигурността.

Secureframe се отличава с надеждна автоматизация, която опростява сложните процеси по постигане и поддържане на сертификати. Можете да дадете приоритет на непрекъснатото наблюдение и намаляване на риска, като използвате различните функции на платформата.

Най-добрите функции на Secureframe

Автоматизирайте ръчните задачи и събирането на доказателства с помощта на изкуствен интелект.

Управлявайте неуспешните контроли и оценявайте риска, за да подобрите бързо нивото на сигурност.

Лесно демонстрирайте своята сигурност, за да ускорите циклите на продажбите и да отключите растежа.

Проследявайте непрекъснато вашите активи и служители на едно място

Ограничения на Secureframe

Предизвикателства при интеграцията

Отнемаща време първоначална настройка

Цени на Secureframe

Основни характеристики: Персонализирани цени

Растеж: Персонализирани цени

Премиум: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Secureframe

G2: 4,7/5 (над 290 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

2. Scrut Automation

чрез Scrut Automation

Идеален за компании в динамично развитие, Scrut Automation се отличава с бързи оценки на риска и отчитане благодарение на своята всеобхватна платформа за управление, риск и съответствие (GRC).

Можете да се сдобиете с този инструмент, за да управлявате множество одити за съответствие, да откривате кибер активи и да демонстрирате доверие пред клиентите си, използвайки един единствен прозорец.

Най-добрите функции на Scrut Automation

Автоматизирайте оценката и мониторинга на риска

Създайте своя собствена уникална програма за информационна сигурност, ориентирана към риска

Наблюдавайте рисковете във вашата инфраструктура и приложения в реално време и поддържайте непрекъснато съответствие с над 20 рамки за съответствие.

Създавайте, възлагайте и наблюдавайте задачи , за да постигнете изискванията за съответствие с автоматизирани предупреждения и напомняния.

Ограничения на Scrut Automation

Потребителите са съобщили за някои нестабилности в софтуера.

Потребителският интерфейс има място за подобрения.

Цени на Scrut Automation

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Scrut Automation

G2: 4,9/5 (над 690 отзива)

3. Vanta

чрез Vanta

Vanta е цялостна платформа за управление на доверието за SaaS бизнеси. Тя е известна със способността си да ви предоставя постоянна видимост на състоянието на съответствието на вашата организация. Това ви позволява да идентифицирате потенциални проблеми в реално време и да ги разрешите по подходящ начин.

Можете да получите цялостен поглед върху важните рискови области във вашия бизнес с предварително създадените интеграции на Vanta или API на Vanta.

Най-добрите функции на Vanta

Автоматизирайте до 90% от работата по рамките за сигурност и поверителност.

Бъдете информирани за състоянието на вашата сигурност в реално време с тестове на всеки час.

Спестете време с безпроблемен процес на одит.

Ограничения на Vanta

Необходима е по-голяма гъвкавост в управлението на риска

Интерфейсът може да се окаже прекалено сложен за някои потребители.

Цени на Vanta

Основно: Персонализирано ценообразуване

Сътрудничество: Персонализирани цени

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Vanta

G2: 4. 6/5 (890+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (10+ отзива)

4. Wiz

чрез Wiz

Wiz е платформа за облачна сигурност, която предлага модел за самообслужване за мащабиране и ускоряване на вашата облачна разработка.

Потребителите го ценят, защото им позволява да се откажат от изолираните инструменти и да се свържат с мулти-клауд среди. Широкият му набор от функции за сигурност ви помага да сканирате всеки слой, като обхваща всички аспекти на облачната сигурност.

Най-добрите функции на Wiz

Идентифицирайте и премахнете критичните рискове в облачните среди

Блокирайте критичните пътища за атака и защитете чувствителните активи с помощта на Wiz Security Graph.

Възможност за двупосочно споделяне на констатации за сигурността в цялата екосистема за облачна сигурност с Wiz Integration.

Защитете вашите облачни среди с унифицирана, облачна платформа

Ограничения на Wiz

Потребителите съобщават, че някои табла са трудни за разбиране.

Няма метод за клониране на подобни действия/автоматизация в няколко проекта.

Цени на Wiz

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Wiz

G2: 4,7/5 (590+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Sprinto

Идеален за бързоразвиващи се стартиращи компании, Sprinto е алтернатива на Drata с бързо внедряване на съответствие и интуитивни работни процеси.

Той извършва солидни одити на вашите програми за съответствие с изискванията за сигурност. Това е мощен инструмент за минимизиране на риска в цялата ваша организация. Потребителите препоръчват Sprinto, за да елиминират ръчния труд, свързан с управлението на съответствието.

чрез Sprinto

Най-добрите функции на Sprinto

Картографирайте контролите на ниво организация, открийте пропуските и приложете мерки, които да ги минимизират, като използвате интегрираната оценка на риска на Sprinto.

Конфигурирайте контролни проверки и предвидете крайни случаи още в самото начало.

Проследявайте и поддържайте контрола върху съответствието с изискванията за сигурност с библиотека от автоматизирани рамки.

Свържете се и координирайте с одитор директно от таблото си за управление.

Ограничения на Sprinto

Необходими корекции на грешки за някои функции

Проблеми със съвместимостта с някои браузъри

Цени на Sprinto

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sprinto

G2: 4,8/5 (над 700 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. AuditBoard

чрез Auditboard

AuditBoard е надеждна алтернатива на Drata за големи предприятия и предлага широки възможности за отчитане и анализ. Тя се отличава с това, че предоставя платформа за сътрудничество, която управлява едновременно съответствието, рисковете и одитите.

Тази платформа за съвместно управление на риска подобрява вашите одити, управление на риска, ИТ сигурност и ESG програми.

Най-добрите функции на AuditBoard

Получете пълна картина на рисковете в цялото предприятие в една единствена система за регистриране.

Автоматизирайте генерирането на съдържание, интелигентните анализи и взаимодействията.

Помогнете на екипите да се съсредоточат върху предоставянето на стратегическа стойност с ориентирано към потребителя преживяване и гъвкави анализи без кодиране.

Повишете мащабируемостта с вградена изкуствена интелигентност, автоматизация и визуализации.

Ограничения на AuditBoard

Ограничени възможности за персонализиране

Ограничени възможности за отчитане

Цени на AuditBoard

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на AuditBoard

G2: 4,7/5 (890+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 260 отзива)

7. Hyperproof

чрез Hyperproof

Тази алтернатива на Drata за съвместна работа опростява спазването на нормативните изисквания чрез интегриране на популярни инструменти като Slack и Gmail.

Той е признат за автоматизацията на събирането на доказателства. Можете лесно да проследявате доказателствата, използвайки персонализирани рамки, и да елиминирате умората от одитите с автоматизацията.

Най-добрите функции на Hyperproof

Получете информация в реално време за работата на вашите екипи, като използвате персонализирани табла и отчети.

Спестете време с автоматизирано събиране на доказателства с помощта на Hypersyncs.

Централизирайте комуникацията с одиторите, за да сте сигурни, че вашите изисквания се изпълняват

Ограничения на Hyperproof

Изисква поправки на грешки

Предизвикателства при импорта на данни

Цени на Hyperproof

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Hyperproof

G2: 4,6/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 30 рецензии)

8. Lacework

чрез Lacework

Lacework е платформа за сигурност, която интегрира функции за съответствие, за да ви даде цялостен поглед върху състоянието на вашата сигурност.

Той ви позволява да защитите цялото си облачно пространство от една платформа, да дадете приоритет на намаляването на риска и да останете в съответствие с изискванията. Инструментът е известен с автоматизираните си предложения за отстраняване на проблеми, които помагат за преодоляване на уязвимости и грешки в конфигурацията.

Най-добрите функции на Lacework

Дайте възможност на разработчиците да отстраняват рисковете, преди те да достигнат производството, с анализ на състава на софтуера (SCA), статично тестване на сигурността на приложенията (SAST), сигурност на инфраструктурата като код (IaC) и вградено сканиране за уязвимости.

Разберете риска от уязвимости в кода на трети страни и на първата страна чрез цялостна видимост на кода.

Открийте най-рисковите уязвимости и грешки в конфигурацията на вашата среда, като използвате анализ на пътищата за атака и персонализирана оценка на риска.

Ограничения на Lacework

Объркващ потребителски интерфейс

Предизвикателна навигация между точките с данни

Цени на Lacework

Предимство: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lacework

G2: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. OneTrust

чрез OneTrust

OneTrust е платформа, базирана в облака, за управление на всички аспекти на поверителността на данните, управлението, риска и съответствието (GRC). Нейната мултифункционална централизация на данните ще ви помогне да откриете тенденции и пропуски в програмите с практически препоръки.

Това ви помага да разберете потоците от данни, да идентифицирате рисковете и да внедрите адекватни контролни механизми чрез инструментите и аналитичните данни на OneTrust, базирани на изкуствен интелект.

Най-добрите функции на OneTrust

Сътрудничество в областта на поверителността и откриването на данни, GRC, етика и ESG

Проактивно намалявайте риска и непрекъснато се адаптирайте към постоянно променящата се дигитална среда.

Следете промените във вашата вътрешна, регулаторна или външна среда с помощта на обширна информация в реално време.

Преодолейте различията между екипите и работните процеси с централизирана архитектура на данните.

Елиминирайте излишните задачи, за да спестите време чрез конфигуриране на работния процес без кодиране.

Разберете изискванията и се подгответе за нововъзникващите глобални изисквания за съответствие с достъп до регулаторен анализ.

Ограничения на OneTrust

Остарял потребителски интерфейс

Необходими корекции на грешки

Цени на OneTrust

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OneTrust

G2: 4. 3/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (20 отзива)

10. Thoropass

чрез Thoropass

Thoropass предлага SaaS платформа и експертни насоки, които да ви помогнат да постигнете и поддържате съответствие с различни рамки и регулации за сигурност.

Той повишава ефективността ви с автоматизирани задачи и мащабира усилията ви за съответствие. Можете да намалите рисковете и да се справите проактивно с информационната сигурност, използвайки платформата. Това е една от алтернативите на Drata, която потребителите обичат – насочващите контроли, които ускоряват внедряването на съответствие, са любима функция.

Най-добрите функции на Thoropass

Ускорете създаването, прегледа и потвърждаването на публикуваните политики.

Сътрудничество чрез функции като маркиране, коментиране и възлагане на контрол

Автоматизирайте събирането на доказателства за одити за съответствие

Наблюдавайте и получавайте сигнали за проблеми, свързани с съответствието

Адаптирайте интеграциите, за да отговорите на конкретни нужди за съответствие

Ограничения на Thoropass

Платформата може да бъде по-интуитивна

Ненадеждна функция „напомняния“

Цени на Thoropass

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Thoropass

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Традиционните инструменти за съответствие често изглеждат като решения с една функция, което ви кара да се занимавате с таблици, изолирани работни процеси и ръчни процедури.

Но какво ще стане, ако има една платформа, която се занимава с целия процес по съответствие, опростява задачите, автоматизира работните потоци и дава възможност на вашия екип?

Тук се появява ClickUp, платформа за управление на проекти „всичко в едно“.

ClickUp

ClickUp не се занимава само с управление на задачи – той дава възможност на вашата организация да просперира в свят, движен от изискванията за съответствие.

Шаблони като шаблона за управление на риска на ClickUp, всеобхватни функции и възможности за автоматизация го правят практичен за бизнеса, който търси унифицирана платформа за справяне със сложностите на съответствието.

Идентифицирайте и намалете потенциалните рискове с шаблона за регистър на рисковете за управление на риска на ClickUp

Функциите за автоматизация на ClickUp ви помагат да автоматизирате рутинните задачи по съответствие и дори да ги персонализирате. Ето няколко примера за случаи, в които те са полезни:

Управление на политиките : Създайте персонализирани полета в ClickUp, за да проследявате прегледите и одобренията на политиките. Настройте автоматични напомняния, когато политиките подлежат на периодични прегледи.

Управление на обучението : Автоматизирайте задачите, уведомленията и потвържденията за обучението с помощта на напомнянията на ClickUp. Проследявайте статуса на завършеното обучение с персонализирани статуси.

Подготовка за одит: Използвайте зависимости между задачите и контролни списъци, за да събирате автоматично доказателства и документи за одит, след като те бъдат завършени.

Елиминирайте човешките грешки и получите по-добра представа за състоянието на съответствието с ClickUp Automation

В допълнение към автоматизацията, следните функции също правят ClickUp привлекателен избор за оптимизиране на съответствието:

ClickUp Docs : Съхранявайте актуални политики, процедури и оценки на риска на едно място, като гарантирате, че всеки има достъп до най-новата информация. Контролът на версиите гарантира, че историческите записи са винаги достъпни. Съхранявайте актуални политики, процедури и оценки на риска на едно място, като гарантирате, че всеки има достъп до най-новата информация. Контролът на версиите гарантира, че историческите записи са винаги достъпни.

Изпробвайте Docs on ClickUp, за да оптимизирате съответствието

ClickUp Custom Workflows : Създавайте автоматизирани работни процеси за повтарящи се задачи, свързани с съответствието, като събиране на доказателства, отчитане и напомняния за обучение. Създавайте автоматизирани работни процеси за повтарящи се задачи, свързани с съответствието, като събиране на доказателства, отчитане и напомняния за обучение.

Опитайте персонализираните работни процеси на ClickUp за автоматизиране на повтарящи се задачи

ClickUp Dashboards : Визуализирайте състоянието на съответствието си в реално време. Проследявайте напредъка по задачите, идентифицирайте потенциалните рискове и бъдете информирани за предстоящите крайни срокове. Визуализирайте състоянието на съответствието си в реално време. Проследявайте напредъка по задачите, идентифицирайте потенциалните рискове и бъдете информирани за предстоящите крайни срокове.

Визуализирайте състоянието на съответствието с помощта на таблата за управление на ClickUp

Търсене в ClickUp : Намерете бързо конкретни документи, политики или отчети и елиминирайте загубата на време в преглеждане на безкрайни имейли и таблици. Намерете бързо конкретни документи, политики или отчети и елиминирайте загубата на време в преглеждане на безкрайни имейли и таблици.

Опитайте търсенето в ClickUp

Разрешения в ClickUp : Контролирайте достъпа до чувствителна информация, за да гарантирате, че само оторизирани потребители могат да преглеждат и редактират важни документи. Контролирайте достъпа до чувствителна информация, за да гарантирате, че само оторизирани потребители могат да преглеждат и редактират важни документи.

Използвайте разрешенията на ClickUp, за да споделяте достъп до данни по сигурен и надежден начин

Интеграции на ClickUp : Създайте гладък работен процес, като свържете ClickUp с инструменти за сигурност и съответствие Създайте гладък работен процес, като свържете ClickUp с инструменти за сигурност и съответствие

Възползвайте се от широките възможности за интеграция на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте мощни правила за автоматизация , за да се справяте с повтарящи се задачи, като изпращане на напомняния за актуализации на обученията или автоматично ескалиране на проблеми с висок риск.

Визуално картографирайте сложни процеси за съответствие, взаимоотношения между рискове и контроли, както и зависимости между задачи с ClickUp Mind Maps.

Защитете данните си с ClickUp Security

Задавайте и проследявайте целите за съответствие с крайни срокове и етапи

Създайте централизиран регистър на всички идентифицирани рискове, включително тежестта, плановете за смекчаване и собствеността.

Записвайте конкретни данни, свързани с рисковете, като вероятност, въздействие и контролни мерки, с помощта на персонализираните полета на ClickUp

Създавайте изчерпателни отчети за вашите усилия в областта на управлението на риска.

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно

Неограничен: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Изберете подходящото решение за управление на съответствието и риска

Значението на надеждни мерки за киберсигурност и съответствие не може да бъде преувеличено. Затова, докато търсите алтернатива на Drata, внимателно преценете нуждите на вашата организация, мащабируемостта и постоянно променящата се природа на киберзаплахите.

След като направите своя избор, обмислете да го комбинирате с цялостно решение за управление на проекти като ClickUp, за да създадете устойчива и сигурна дигитална среда за вашите операции.

Започнете безплатния си пробен период на ClickUp още днес и се запознайте с цялостен подход към сигурността на данните и спазването на нормативните изисквания. ?