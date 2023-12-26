Как да напишете добър доклад за грешка (с примери и шаблони)

Независимо дали сте открили бъг, след като екипът за разработка е пуснал нова функция, или мобилното приложение е престанало да работи след голяма актуализация, грешките са просто част от притежаването на дигитален продукт. Вместо да започвате десетки имейл кореспонденции, в които описвате бъга, научете се как да пишете добър доклад за бъг. Макар да сте свободни да използвате Jira, Bugzilla и други инструменти за докладване на бъгове, същината на самия доклад все пак е важна.

Но как се пише добър доклад за грешка?

Прочетете този наръчник за подробна информация за докладите за грешки и защо те са важни. Ще ви предоставим дори списък с елементи, които да включите, и подробни инструкции как да напишете добър доклад за грешка.

Какво е доклад за грешка?

Докладът за грешка, известен още като доклад за инцидент или проблем, е подробно описание на проблем, открит от някого в софтуерно приложение. Тестерите и разработчиците използват тези доклади, за да общуват по въпроси, свързани с дефекти. Вместо да изпращате имейл с текст „Здравейте, формулярът на страницата „Контакти“ изглежда повреден“, докладът за грешка предоставя подробна информация, която екипът за разработка може да използва, за да отстрани грешката възможно най-бързо. 🐞

Основната цел на доклада за грешка е да предостави достатъчно информация на разработчика, за да може той да отстрани проблема. Не е достатъчно да се каже, че нещо не работи; важно е да се представи ясна картина на това, което се случва. Добрият доклад за грешка ускорява процеса на отстраняване на грешките и подобрява цялостния процес на осигуряване на качеството и тестване.

След като докладът за грешка бъде одобрен, екипите за разработка и тестване работят, за да намерят основната причина за проблема и да го отстранят. Те преминават през нещо, наречено „жизнен цикъл на дефекта или грешката“ – процес, през който преминава всяка грешка, от откриването до отстраняването. Много системи за проследяване, като ClickUp, наблюдават статуса на жизнения цикъл на всяка грешка, така че да имате обща представа за това къде се намира всичко.

Оптимизирайте вътрешните заявки за дизайнерски или ИТ екипи, за да събирате точната информация, необходима във вашите формуляри.

Защо проследяването и докладването на грешки е важно?

Разбира се, можете да пропуснете процеса на проследяване на бъгове и да работите като в Дивия Запад. Но това е рецепта за повредени приложения, хаотичен код и преработване – да не говорим за негативното преживяване на крайния потребител. Докладите за бъгове предоставят полезна информация, която помага на екипа за разработка да определи приоритетите и да се справи с правилните проблеми, да оптимизира работните си процеси и да опрости целия процес на тестване. Инструментите за докладване на бъгове имат и редица други предимства, от по-добро качество на продукта до по-добро сътрудничество. 🙌

Подобрете сътрудничеството в екипа

Докладите за софтуерни бъгове може да изглеждат като бюрокрация, но те са важен мост между тестерите, разработчиците и заинтересованите страни по проекта. Един ефективен доклад за бъг включва точните стъпки за възпроизвеждане на грешката, списък с действителните и очакваните резултати и подробности за средата, от които разработчиците се нуждаят, за да отстранят проблема. Тази яснота не само улеснява малко работния ден на всички, но и обединява екипа, за да се справи бързо с работата.

Подобрете потребителското преживяване

Софтуерните бъгове могат да причинят всякакви странни проблеми на крайните потребители. Един-единствен проблем или грешка може да накара потребителите да напуснат платформата ви завинаги, така че е в ваш интерес да вземете на сериозно проследяването и докладването на бъгове.

Един добър доклад за софтуерни бъгове може да предостави и систематичен, структуриран начин за справяне с тези грешки, като гарантира, че вашият продукт е възможно най-безгрешен и лесен за ползване. Ако имате много бъгове, вашата система за класифициране трябва да ви позволява да ги подреждате по приоритет, за да можете да се заемете първо с най-трудните проблеми в продуктовия беклог.

Превърнете коментарите в задачи в ClickUp или ги присвойте, за да превърнете мислите в действия.

Създайте качествен продукт

Всеки софтуер има бъгове. Качеството на продукта зависи от това колко добре и бързо вашият екип управлява бъговете. За щастие, подробните доклади за бъгове предоставят информация за слабите места на вашия продукт, така че разработчиците да могат да разберат тяхната сериозност и въздействие. Колкото по-добре разбират проблема, толкова по-целенасочени и ефективни ще бъдат техните поправки. Ефективните доклади за инциденти също така намаляват времето, което разработчиците отделят за изясняване на изискванията, като им дават повече време за кодиране.

Оптимизирайте процеса на разработка

Разработването на софтуер може да бъде сложно от гледна точка на управлението на проекти. Вместо да се занимават с безсмислено търсене на бъгове, които не съществуват, разработчиците се консултират с доклада и веднага се заемат с отстраняването на проблема. Правилното докладване на бъгове премахва двусмислието и поставя всички на една и съща страница. Добрите доклади няма да премахнат напълно разменените писма и исканията за разяснения, но със сигурност ще намалят ненужното объркване, което в крайна сметка ще оптимизира работния процес на разработката.

Намалете разходите

Точно така: отстраняването на бъгове в ранния етап на разработката може действително да намали разходите. Колкото по-дълго оставяте даден бъг неотстранен, толкова по-скъпо ще струва отстраняването му. Ефективното докладване на бъгове позволява ранното им откриване, което намалява разходите и усилията, необходими за разрешаване на проблемите.

Елементи, които трябва да включите в добре написан доклад за грешка

Да напишеш доклад за грешка е едно, но да напишеш добър доклад за грешка е изкуство. Организациите са различни, но най-добрите доклади за грешки често включват следните елементи.

Идентификационен номер на грешката

Вероятно имате доста бъгове, с които да се справите. Вместо да публикувате всеки доклад за бъг безразборно, присвойте му уникален идентификационен номер. Можете да използвате този идентификатор за нови доклади за бъгове във вашата система за проследяване на проблеми, което улеснява проследяването и позоваването на правилния бъг. Това ще ви е от полза и ако няколко души срещнат един и същ бъг.

Създавайте по-умни формуляри в ClickUp с условна логика, за да оптимизирате процеса – независимо колко е сложен.

Заглавие или резюме

Дайте кратко и ясно заглавие, което дава представа за основния проблем. То трябва да бъде достатъчно ясно, за да може всеки да разбере естеството на грешката с един поглед. Не добавяйте прекалено много допълнителни подробности тук. Ограничете се до основната идея и добавете контекст или информация по-късно в доклада.

Приоритет и сериозност

Разработчиците имат много работа. Присвояването на приоритет и степен на сериозност на всеки доклад за грешка им помага да преразпределят работната си натовареност и да изпълняват задачите в правилния ред. Приоритетът на грешката показва спешността на поправката, докато степента на сериозност отразява въздействието, което грешката ще има върху функционалността на системата.

Бързо задайте приоритет на задачата в задачата в ClickUp, за да съобщите какво се нуждае от внимание най-напред.

Подробности за средата

Може би CSS на приложението не се зарежда на вашия компютър, но работи добре на MacBook на вашия колега. Това е подробност за средата, която разработчиците трябва да знаят.

Включете информация за:

Вашата операционна система: Windows, MacOS, Linux и др.

Тип и версия на браузъра ви: Chrome, Firefox, Safari и др.

Вашият хардуер

В зависимост от продукта може да се наложи да споделите версията на софтуера, който използвате, и кога е бил актуализиран за последен път.

Описание на грешката

Време е за шоуто! Тук предоставяте подробно описание на грешката. Обяснете как се е появила грешката в приложението и какви са последиците й върху потребителското преживяване или функционалността. 📝

Стъпки за възпроизвеждане

Може би сте открили бъг, но екипът за разработка не го вижда. Когато докладвате за бъг, е добре да дадете инструкции как сте го открили и как разработчиците могат да го намерят. Дайте ясни, стъпка по стъпка указания как да се възпроизведе бъгът. Ако не може да се възпроизведе от страна на разработчика, това може да означава, че проблемът е във вашата система, а не в приложението, затова указанията за възпроизвеждане са толкова важни.

Очакван срещу действителен резултат

Приложенията имат много подвижни части и разработчиците може да не знаят функцията или предназначението на всичко от пръв поглед. Полезно е разработчикът да знае какво очаквате да се случи в сравнение с това, което всъщност се случва. Нещо като: „Когато кликнах върху тази връзка, очаквах да бъда пренасочен към страницата за регистрация, но всъщност получих грешка. “ Това е важно, защото подчертава несъответствието, което разработчикът трябва да поправи.

Бележки и прикачени файлове

Понякога е по-лесно да покажете, отколкото да разкажете. Опитайте се да включите подходящи файлове, като регистри с грешки, файлове с данни, екранни снимки или видеозаписи. Понякога визуалните доказателства правят разликата, така че ако имате нужда от бързо разрешаване на проблема, предоставете колкото се може повече доказателства.

Споделяйте записи на екрана, за да предадете точно вашето съобщение, без да се налага да използвате верига от имейли или да се срещате лично с Clip by ClickUp.

Често срещани грешки, които трябва да избягвате при създаването на доклад за грешка

Научаването как да пишете доклад за грешка изисква известно усилие. Проверете два пъти, че докладът ви не съдържа някоя от тези често срещани грешки в докладите за грешки.

Неясни заглавия

Общите или неясни заглавия ще оставят разработчиците в недоумение. Заглавие като „Намерих бъг“ не е конкретно и не помага. Вместо това, дайте кратко резюме на това, което всъщност се случва, като „Получава се съобщение за грешка при добавяне на артикули в количката“.

Непълна информация

Докладите за грешки изискват определени полета с определена причина. Непредоставянето на подробности за вашата операционна система, версията на приложението или типа на браузъра може да затрудни процеса на отстраняване на грешките. Ако не знаете информацията, отделете време, за да я намерите. Разработчикът така или иначе ще ви попита за тази информация, така че може да спестите време на всички, като предоставите тези данни от самото начало.

Печатни грешки

Не става дума за объркване на „their”, „there” и „they’re”. Имаме предвид правописни грешки, които могат да променят смисъла на това, което се опитвате да кажете. Това е особено вярно, ако използвате термини, свързани с марката, или автокорекция на компютъра си. Например, „text” и „test” се различават само с една буква, но объркването на двата термина може да доведе до неяснота.

Неясни стъпки за възпроизвеждане

Инструкции като „влезте в системата, за да намерите грешката“ не са полезни. Не забравяйте, че целта е да направите проблема възпроизводим. Тук нищо не е „очевидно“ или „здравословно“. Не правете предположения: винаги включвайте инструкции стъпка по стъпка, дори ако ви се струват прекалено елементарни или прости.

Не се проверява за дубликати

Всички ли срещат една и съща грешка? Ако е така, има голяма вероятност някой вече да е подал доклад за грешка и той да е в списъка на разработчиците. Подаването на няколко доклада за един и същ проблем забавя работата на всички, така че ако имате достъп до системата за проследяване на грешки, проверете първо дали някой вече не е подал такова искане.

Използване на субективен език или мнения

Лични мнения като „Този нюанс на лилавото е грозен“ не са полезни за разработчиците. Личните мнения или дразнещи неща не са същото като действителни бъгове. Дръжте доклада си колкото се може по-фактически и прецизен; всичко останало е само отклоняване на вниманието, което може да забави екипа за разработка.

Игнориране на обратна връзка или въпроси

Разработчикът, който получава доклада, може да има въпроси или коментари по него. Вместо да го изпратите и да си тръгнете, останете на разположение, за да общувате с разработчика. Колкото по-бързо отговорите на въпросите му, толкова по-бързо той ще може да отстрани проблема.

Неправилна оценка на сериозността или приоритета

Ако забележите нарушение на сигурността и го маркирате като проблем с ниска приоритетност, това е проблем. Обмислете реалните последствия, които грешката има върху опита на крайния потребител. Невъзможността да се влезе в системата е голям проблем, докато малки проблеми като рендирането на изображения са с по-ниска приоритетност.

Оптимизирайте процеса на разработка с всеобхватния работен център на ClickUp за планиране, създаване и пускане на вашия продукт.

Как да напишете доклад за грешка в ClickUp

Софтуерните екипи разчитат на ClickUp не само за проследяване на проблеми и доклади за грешки. Това е цялостно решение за управление на проекти, което поддържа сътрудничество, мозъчна атака и всичко останало, от което се нуждаят техническите екипи. Управлявайте задачи, чатове, техническа документация, цели и други на едно място. ClickUp Forms дори стандартизира процеса на докладване на грешки, така че не трябва да се притеснявате, че хората ще проявят „творчество“ в своите доклади. 👀

Няма нужда да създавате от нулата работни процеси за проследяване на бъгове и проблеми. Опитайте шаблона за проследяване на бъгове и проблеми на ClickUp, за да подпомогнете междуфункционалното сътрудничество с автоматизирани формуляри, персонализирани формуляри за попълване и гъвкави изгледи. Ако се нуждаете от малко вдъхновение, вижте как ClickUp структурира своя кратък и ясен формуляр за доклад за бъг.

Оптимизирайте проследяването на бъгове с шаблон за доклад за бъг в ClickUp.

Оптимизирайте тестването на софтуер с ClickUp

Софтуерните бъгове са просто част от разработката на дигитални продукти. Научавайки се как да докладвате бъгове, ще предоставите на вашите разработчици по-релевантна и полезна информация, която ускорява поправките, намалява неудобствата и подобрява потребителското преживяване.

Написването на солиден доклад за грешки ще ви помогне много, но все пак се нуждаете от система за проследяване, управление и комуникация относно грешките. Тук се включваме ние. ClickUp е солидна платформа за управление на проекти, която обединява IT шаблони, формуляри, задачи и комуникации на едно място. Спрете да превключвате между множество инструменти и обединете всичко в една истински всеобхватна платформа с ClickUp. Опитайте я: създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега!