10-те най-добри ASO инструмента за оптимизиране на класирането на приложенията през 2025 г.

С милионите приложения, налични в Google Play Store и App Store, и хилядите, които се добавят всеки ден, да се откроявате от тълпата е по-важно от всякога. ✨

В термините на маркетинга в приложенията изтеглянията съответстват директно на растежа. Няма изтегляния без видимост, точно както няма видимост, освен ако не промените достатъчно описанието на приложението си, за да се класира по-високо и да бъде открито.

Ето тук на помощ идва софтуерът за ASO или оптимизация на магазина за приложения! ?

Разработчиците и маркетолозите на мобилни приложения разчитат на ASO инструменти, за да подобрят видимостта и да стимулират изтеглянията на своите мобилни приложения в магазините за приложения.

Има само един проблем: изобилието от ASO инструменти затруднява избора на подходящия.

В този изчерпателен наръчник за избор на най-добрия инструмент за ASO сме направили преглед на най-добрите инструменти за оптимизация на магазина за приложения, заедно с техните оценки, предимства, ограничения и цени.

Какво е ASO?

Оптимизацията на приложенията в магазините за приложения или ASO е процесът на увеличаване на видимостта, класирането и изтеглянията на дадено приложение в магазини за приложения като App Store на Apple или Play Store на Google.

ASO инструментите са софтуер, предназначен да подобри класирането на мобилните приложения в магазините за приложения, като прилага стратегии и предоставя препоръки на разработчиците и маркетолозите на приложения.

ASO разчита на множество стратегии, като оптимизация на ключови думи, привлекателни описания, богати изображения, проучване на конкурентите, A/B тестове и т.н., които маркетолозите прилагат, за да се класират по-високо в магазините за приложения и да стимулират изтеглянията. ?

Инструментите за оптимизация на магазина за приложения помагат да достигнете по-широка аудитория, да привлечете потребители с висока степен на интерес и да комуникирате уникалните предимства на приложението както към магазина за приложения, така и към неговите потребители, което в крайна сметка води до увеличаване на изтеглянията и транзакциите.

Повечето ASO инструменти функционират по едни и същи принципи: оптимизация на ключови думи, категоризация, описание на приложението, изображения и екранни снимки, както и мониторинг на производителността. Въпреки това, един добър ASO инструмент ще ви помогне да подобрявате непрекъснато класирането си и броя на изтеглянията в дългосрочен план.

Изборът на най-добрия ASO инструмент е от съществено значение за маркетинговата стратегия на вашето приложение. При избора на добър ASO инструмент имайте предвид следните аспекти:

Проучване на ключови думи : Проверете за изчерпателно проучване на ключови думи, което помага за идентифициране на оптимални ключови думи за заглавието и описанието на вашето приложение. : Проверете за изчерпателно проучване на ключови думи, което помага за идентифициране на оптимални ключови думи за заглавието и описанието на вашето приложение. Анализ на конкурентите: Оценете функциите за проследяване на интелигентността на инструмента, за да получите представа за това как вашето приложение се сравнява с подобни мобилни приложения в магазина. Проследяване на ефективността: Потърсете функции за проследяване на ефективността, които показват влиянието на вашата ASO стратегия върху класирането и изтеглянията. A/B тестване: С инструмент, който позволява A/B тестване, можете да проверите хипотезите си и да се фокусирате върху най-добре представящата се страница на приложението, която увеличава изтеглянията. Анализ на потребителски отзиви и оценки: Дайте приоритет на инструменти с надеждни възможности за анализ на настроенията. Анализирайте сами събрания набор от данни, без да се налага да преглеждате оценки и отзиви. Леснота на използване: Изберете ASO инструмент с прост потребителски интерфейс, за да не губите часове в проучване на ключови думи, A/B тестове или анализ на конкурентите.

Съставихме списък с най-високо оценените ASO инструменти за оптимизиране на класирането на приложенията през 2024 г. Всеки инструмент има свои отличителни предимства, но всички са много ефективни за оптимизиране на представянето в магазините за приложения.

1. AppTweak

чрез AppTweak

AppTweak е приложение за дигитален маркетинг, което помага на разработчиците и маркетолозите да оптимизират видимостта на своите приложения в Apple App Store и Google Play.

Инструментът проследява в реално време представянето на приложенията в магазините за приложения, което ще ви помогне да правите редовни промени.

Може би най-полезната му функция, ASO докладът, предоставя на разработчиците препоръки, базирани на данни, и информация за клиентите. Освен това, AppTweak е популярен сред разработчиците и заради лесния за използване интерфейс и редовните софтуерни ъпгрейди.

Най-добрите функции на AppTweak

Получете анализ на метаданни, анализ на конкурентите и проследяване на обратни връзки с разширени ASO отчети.

Намерете подходящи ключови думи за вашето приложение с функцията за проучване и предложения на ключови думи на Apptweak.

Проверете обема на търсенията за всяка ключова дума с Apple Search Popularity.

Оценете цветовете на иконите на конкурентите си с инструмент за цветове на икони на приложения и вижте дали можете да използвате тези цветове и за себе си.

Създайте персонализирани табла за представяне на резултатите, като ги интегрирате с BI инструменти и лесно експортирате всички данни.

Ограничения на AppTweak

Някои потребители са отбелязали проблеми с качеството на поддръжката.

Ограничена гъвкавост при персонализираните отчети

Цени на AppTweak

Essential : 83 $/месец

Grow : 274 $/месец

Мащаб : 549 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AppTweak:

G2 : 4,6/5 (над 110 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (15+ отзива)

2. Sensor Tower

чрез Sensor Tower

Sensor Tower е мощен софтуерен пакет, на който разчитат разработчиците на приложения, за да проучват важни конкурентни данни и да разберат глобалната икономика на приложенията.

С помощта на анализите на приложенията и пазарната информация на корпоративно ниво можете да сравните представянето на вашето приложение с това на конкурентите в различни географски райони.

Инструментът разполага и с няколко функции, като оптимизация на ключови думи, задълбочен анализ на конкуренцията и анализ на тенденциите и ефективността.

Най-добрите функции на Sensor Tower

Измервайте точно успеха на вашата стратегия за органично привличане на потребители и на вашите конкуренти с точна информация за приложенията.

Идентифицирайте ключовите думи, които стимулират изтеглянията, и проучете потенциалните ключови думи, които можете да интегрирате в заглавието и описанието на приложението си.

Потопете се в настроенията на потребителите, като анализирате техните отзиви и използвате обратната връзка за осигуряване на качеството.

Получавайте ежедневни данни за продажбите и използването на приложенията, както и за представянето на конкурентите.

Преглеждайте данни на ниво приложение както в App Store, така и в Google Play с App Profiles.

Ограничения на Sensor Tower

Интерфейсът не е визуално привлекателен и може да предизвика объркване.

Потребителското преживяване се нуждае от подобрение

Цени на SensorTower

Информация за цените не е публично достъпна.

Оценки и рецензии на SensorTower

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

3. AppFollow

чрез AppFollow

AppFollow се откроява като най-добрият избор за органично привличане на потребители за Google Play Store и App Store. Инструментът ви помага да анализирате потребителски отзиви, настроения и оценки на приложенията в реално време.

Освен това, интеграцията с други бизнес приложения ви позволява да следите отзивите и оценките на потребителите. В съчетание с гладкия и опростен потребителски интерфейс, маркетолозите и разработчиците могат да следят представянето на своите приложения и да правят промени, за да спечелят предимство пред конкурентите си.

„Top Chart Rankings“ на AppFollow е бонус функция, която ви позволява да видите кои приложения и игри са най-популярни в магазините за приложения.

Най-добрите функции на AppFollow

Оценявайте конверсионните проценти с помощта на бенчмаркове в бранша.

Анализирайте стратегиите за оптимизация и класирането на приложенията на вашите конкуренти.

Използвайте функцията за настроенията на потребителите, за да разберете какво мислят клиентите ви за приложението ви.

Открийте слабостите в производителността на приложението си и ги отстранете бързо с Store Performance Index.

Измервайте резултатите от вашите ASO усилия с ASO Dashboards и маркетингови KPI — проследявайте изтеглянията, процента на конверсия и промените в позициите на ключовите думи.

Намерете подходящи ключови думи и ги превеждайте автоматично за локализация.

Ограничения на AppFollow

Интерфейсът не е много интуитивен.

10-дневният безплатен пробен период не е достатъчен, за да разгледате продукта изцяло.

Цени на AppFollow

Безплатно

Essential : 142 $/месец

Екип : 504 $/месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AppFollow

G2: 4,6/5 (над 190 рецензии)

4. AppFigures

чрез AppFigures

AppFigures е отличен инструмент, ако имате няколко приложения в Play Store и App Store. Инструментите за анализ на приложенията и SEO на инструмента ви позволяват да проследявате изтеглянията, приходите и представянето на пазара.

Инструментите за ASO ви позволяват също да проследявате популярни ключови думи и да ги прилагате към страниците на вашите приложения.

Инструментът разполага и с модул, който ви позволява да проследявате дейността на конкурентите и да сравнявате представянето на техните приложения с това на вашите.

Най-добрите функции на AppFigures

Проследявайте ефективността на изтеглянията, приходите и представянето на всичките си приложения в един магазин.

Следете класирането на ключовите думи и откривайте нови ключови думи.

Проследявайте дейността на конкурентите, като анализирате тенденциите при изтеглянията, приходите, органичните ключови думи и др.

Получете ценна информация с автоматично събиране и превод на рецензии.

Ограничения на AppFigures

Възможно е да се сблъскате с по-стръмна крива на обучение с по-сложен интерфейс.

Потребителите са съобщили за проблеми при управлението на отчетите.

Цени на AppFigures

Свържете се : 7,99 $/месец, фактурирани ежегодно

Monitor : 35,99 $/месец, фактурирани ежегодно

Оптимизиране : 119,99 $/месец, фактурирано ежегодно

Grow : 349,99 $/месец, фактурирани ежегодно

Amplify: 1449,99 $/месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии на AppFigures

Недостатъчно данни на платформите за рецензии

5. SplitMetrics

чрез SplitMetrics

SplitMetrics Optimize е платформа за мобилно A/B тестване. Чрез този инструмент можете да валидирате идеи, концепции и функции. Инструментът предоставя на маркетолозите безпроблемен начин за A/B тестване в iOS и Android пазарите и откриване на елементи от съдържанието, които помагат за постигане на повече конверсии.

В комбинация с App Radar, Optimizes ви предоставя мощен набор от инструменти за контрол на ASO работния процес и подобряване на представянето на вашите приложения в магазина за приложения.

Най-добрите функции на SplitMetrics

С повече от 30 различни експеримента можете да тествате всеки елемент от страницата на приложението ви в магазина за приложения – името на приложението, иконата, описанието, ключовите думи, екранните снимки и други.

Проследявайте колко дълго потребителите гледат промоционалното ви видео или дали превъртат екранните снимки с помощта на топлинни карти.

Получете съвети от екипа на SplitMetrics как да оптимизирате страницата си, за да получите повече изтегляния.

Ограничения на SplitMetrics

Някои потребители са отбелязали липса на ресурси за поддръжка за провеждане на експерименти.

Екипите ще се нуждаят от помощта на разработчиците, за да изготвят отчети.

Цени на SplitMetrics (App Radar)

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на SplitMetrics

Недостатъчно рецензии

6. AppRadar

чрез AppRadar

App Radar от SplitMetrics е полезен инструмент за начинаещи в ASO. Лесен е за използване и ви предлага редица функции, когато се регистрирате, включително одит на текущата позиция на вашето приложение на пазара, индивидуална дискусия с опитен маркетинг специалист за приложения и стратегия за внедряване с указания.

App Radar ви помага да оптимизирате представянето на вашите приложения в магазините за приложения, като комбинира пазарна информация и препоръки за ключови думи.

Едно от големите предимства на това приложение е, че ви позволява да автоматизирате актуализациите си, като проследявате ефективността на приложението. ?

Най-добрите функции на AppRadar

Автоматизирайте ASO работните процеси и ускорявайте подобренията

Намерете най-добрите ключови думи с помощта на Keyword Intelligence.

Направете обратен инженеринг на стратегията за ключови думи на вашите конкуренти.

Отговаряйте на рецензии и оценки без усилие

Ограничения на AppRadar

По-малко функции и възможности в сравнение с други инструменти

Цени на AppRadar

ASO : 69 $/месец

Растеж : 159 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на AppRadar

G2 : 4. 4/5 (20+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (10+ рецензии)

7. Storemaven

чрез Storemaven

Storemaven е ASO платформа, която помага на разработчиците на приложения да тестват и оптимизират елементите на страниците в магазините за приложения, за да увеличат конверсиите.

Този инструмент набляга на A/B тестовете и анализа на поведението на потребителите, което след това предоставя персонализирани препоръки в магазина за приложения. Научният подход на Storemaven към органичното привличане на потребители го прави фаворит сред разработчиците на приложения.

Най-добрите функции на Storemaven

Разберете кой посещава страниците на вашите продукти и създайте страници в съответствие с това, като използвате функции за оптимизация на приложенията за целия фуния.

Получете функционалности за A/B тестване с помощта на ръководство – от създаване на хипотеза и проектиране на различни варианти до повишаване на точността на теста и анализиране на резултатите.

Получете подробна информация за вашите конкуренти

Storemaven предлага персонализиран стратегически план за ASO за вашето приложение.

Създайте персонализирани продуктови страници за всеки етап от фунията, за да подобрите конверсията.

Ограничения на Storemaven

По-малко функции и възможности в сравнение с други инструменти

Потребителите може да се сблъскат с по-стръмна крива на обучение в сравнение с другите инструменти, изброени тук.

Цени на Storemaven

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Storemaven

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

8. Mobile Action

чрез Mobile Action

Mobile Action предлага набор от ASO функционалности, които помагат на маркетолозите да се задълбочат в проучването на ключови думи, резултатите от търсенето в Google и да повишат откриваемостта на мобилните приложения. То е предварително заредено с голям набор от ключови думи, за да ви помогне да проследите потенциалните ключови думи за вашето конкретно приложение.

Функциите на ASO също така ви помагат да сравните представянето на вашето приложение с това на конкурентите му на глобалните пазари.

Освен това Mobile Action събира данни за ефективността на рекламите и възвръщаемостта на инвестициите с органични импресии и изтегляния.

Най-добрите функции на Mobile Action

Получете бърза информация за всяко приложение, включително прогнози за приходите, изтегляния, ключови думи и други, като просто въведете името на приложението в лентата за търсене.

Вижте ключовите думи на конкурентите, за които не се класирате

Идентифицирайте ключовите думи, които работят най-добре за вашата конкуренция с Keyword Spy.

Открийте най-ефективните творчески ресурси с център за ресурси

Ограничения на Mobile Action

Потребителите може да срещнат трудности при усвояването на пълната функционалност на инструмента.

Цени на Mobile Action

Безплатно

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Mobile Action

G2 : 4. 2/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (10+ отзива)

9. TheTool

чрез TheTool

TheTool е ASO инструмент, базиран на производителността, който проследява всичко, свързано с ASO: органични и неорганични инсталации, класиране по ключови думи, топ класации в магазините за приложения, оценки и рецензии и други.

TheTool вече е част от AppRadar и TheTool черпи голяма част от функционалността си от първия, включително интелигентните ключови думи и пазарните прозрения.

Една полезна функция е ASO оценката, която ви позволява да проследявате ефекта от подобренията си чрез опростен интерфейс. Разбира се, този инструмент ви предоставя и изчерпателен, подробен аналитичен панел, който проследява конкретни показатели.

Най-добрите функции на TheTool

Използвайте инструменти за ключови думи в приложенията, за да правите проучвания на ключови думи, да проследявате ключовите думи на конкурентите и да сравнявате класиранията с тях.

Проверете колко добре е оптимизирано приложението ви с ASO Score.

Преглеждайте и измервайте лесно Organic Uplift (съотношението между органични и неорганични инсталации).

Проследявайте представянето си в световен мащаб в отделен табло и получите визуално сравнение на вашите маркетингови цели или KPI в различните страни.

Ограничения на инструмента

По-малко функции в сравнение с други ASO инструменти

По-малко препоръки и идеи за подобряване

Цени на TheTool

ASO: 69 евро/месец

Растеж : 159 евро/месец

Мощност: 490 евро/месец

Оценки и рецензии за TheTool

Недостатъчно рецензии

10. StoreMockups

чрез StoreMockups

Storemockups е интуитивен инструмент за оптимизация на магазина за приложения, който помага на създателите на приложения и маркетолозите да създават ярки екранни снимки на приложения за iOS и Android.

Изображенията и скрийншотите на приложенията са известни с ефективността си при увеличаване на броя на изтеглянията, а този инструмент ви предоставя голяма база от доказани шаблони за красиво представяне на екраните на приложенията.

Комбинирайте това приложение с друг ASO инструмент, за да се възползвате от пълната гама от стратегии за оптимизация.

Най-добрите функции на StoreMockups

Създавайте висококачествени екранни снимки на вашите приложения, включително 3D макети.

Използвайте вградените шаблони за списъци на продуктови страници.

Тествайте A/B списъците си в магазина за приложения и подобрете ASO на страницата.

Ограничения на StoreMockups

Потребителите поискаха повече опции за персонализиране, като например дизайнери на икони за техните обяви.

Ограничени функционалности от гледна точка на ASO

Цени на StoreMockups

Индивидуален: 99 €/месец

Стартиращи компании : 199 евро/месец

Enterprise: 399 евро/месец

StoreMockups оценки и рецензии

Недостатъчно оценки

Всички тези инструменти са отлични за оптимизиране на класирането на приложенията и увеличаване на изтеглянията.

Въпреки това, все пак ще ви е необходим инструмент за проследяване и управление на проекти, като Clickup, за да подобрите маркетинговите си усилия и да оптимизирате маркетинговия си работен процес.

Оптимизирайте маркетинговите си усилия за приложенията с ClickUp

Центърът за управление на работата на ClickUp е подходящ за екипи от всякакъв размер и предлага всеобхватни функции за прилагане на техники за управление на проекти, сътрудничество в екип и събиране на обратна връзка.

ClickUp обединява вашите екипи, за да планират, проследяват и сътрудничат по всеки проект – всичко на едно място.

ClickUp for Marketing Teams е особено подходящ за маркетингови кампании на приложения, тъй като можете да го използвате за безпроблемна работа между екипите.

Независимо дали трябва да обмислите стратегия или да документирате работни процеси и идеи, инструменти като ClickUp Docs и ClickUp Whiteboards са полезни за усъвършенстване на вашите ASO работни процеси.

Обсъждайте идеи и разработвайте стратегии с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards.

Екипите могат да организират идеите и приоритетите си в таблото за управление на ClickUp, за да имат пълна представа за графиците, отговорните лица и напредъка. Таблото за управление помага да контекстуализирате задачите, свързани с вашата пътна карта и плановете за пускане на пазара.

Разделете целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на проектите в силно персонализирания ClickUp 3. 0 Dashboard.

Можете също да се възползвате от помощта на ClickUp AI, за да създавате съдържание и да генерирате идеи за кампании, резюмета на съдържание, описания на приложения, предложения за заглавия и други.

Оптимизирайте маркетинговия си подход към приложенията с персонализираната платформа на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Интегрирайте планирането, стратегията и управлението на проекти в ClickUp, за да ускорите усилията си в областта на ASO.

Работете в синхрон с автори на съдържание, ASO анализатори и разработчици в среда, която насърчава сътрудничеството.

Започнете да разработвате идеи с интуитивната функция „плъзгане и пускане“ в ClickUp Whiteboard.

Генерирайте идеи за заглавия, описания на приложения и други с помощта на ClickUp AI Assistant.

Ограничения на ClickUp

ClickUp не е инструмент за анализ. Може да се наложи да използвате и други маркетингови инструменти за A/B тестове, анализ на обратни връзки, анализ на конкурентите и проучване на ключови думи.

Без интеграция със социални медии или възможности за директно публикуване на блог постове

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за персонализирани цени.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

Повишаването на рейтинга на вашето приложение изисква стратегическо планиране и ясни прозрения. Независимо дали целта ви е да измерите представянето на вашето приложение спрямо конкурентите или да експериментирате с различни версии на съдържанието, за да повлияете на изтеглянията, ползите от инструментите за оптимизация на магазина за приложения са забележителни.

Успешните ASO стратегии обаче често включват комбинация от функционални елементи, безпроблемно интегрирани в една система. ??

Въпреки че не е специализиран в ASO, обмислете ClickUp, инструмент за управление на проекти, който може да максимизира ефективността, да усъвършенства съдържанието ви и да подобри сътрудничеството между екипите.

Чрез интегрирането на вашия ASO инструмент с ClickUp можете ефективно да оптимизирате усилията си за маркетинг на приложенията и да постигнете повече за по-кратко време. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес.