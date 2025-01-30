10-те най-добри алтернативи на Clearbit за проследяване на B2B данни през 2025 г.

Clearbit е лидер в областта на продажбената информация, особено благодарение на елегантния си интерфейс и мощните инструменти за обогатяване.

Но като всеки добър софтуер, той има и някои ограничения. Безплатният план предлага ограничени функции, а персонализацията изчезва след нивото на основните функции. Освен това цената варира в зависимост от аудиторията ви, което го прави недостъпен за новосъздадени фирми.

За щастие, няколко алтернативи предлагат сходни функционалности. Всяка от тях предлага уникални характеристики, които отговарят на различни бизнес нужди. От проверка на имейл адреси до оценяване на потенциални клиенти, тези алтернативи отговарят на конкретни нужди на достъпни цени.

Откажете се от универсалния подход и се запознайте с нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на Clearbit. Открийте функции, които съответстват на приоритетите на вашия бизнес, и разберете кой инструмент ще обслужва най-добре вашите B2B данни!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Clearbit?

Данните са в основата на продажбените процеси в почти всеки бизнес и индустрия. С огромното количество данни, генерирани от потенциални клиенти и клиенти, вашият софтуер за анализ на данни трябва да предоставя ясни и приложими информации.

Вземете предвид следните фактори, за да намерите идеалната алтернатива на Clearbit, която да изведе вашите B2B продажби и маркетингови усилия на ново ниво.

Точност и обхват на данните: Не се задоволявайте само с обогатяване на имейл адресите. Потърсете инструменти, които предоставят точни и пълни данни за фирмени характеристики, технологични характеристики и намерения.

Функции, които ще подпомогнат вашия продажбен процес: Дайте приоритет на инструменти, които предлагат възможности за оценяване, квалифициране, сегментиране и персонализиране на кампании, за да поддържате интереса на потенциалните клиенти.

Безпроблемна интеграция: Изберете решение, което се интегрира безпроблемно с вашата съществуваща CRM система, платформа за автоматизация на маркетинга и други инструменти за продажби.

Мащабируемост и достъпност: Изберете платформа, която се мащабира с растежа на вашия бизнес, без да ви струва цяло състояние. Търсете гъвкави ценови опции и избягвайте прекомерни такси за контакт.

Удобен интерфейс и поддръжка: Дайте приоритет на интуитивен интерфейс и надеждна поддръжка на клиенти, за да гарантирате безпроблемно въвеждане и решаване на проблеми.

Автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект: Потърсете функции, задвижвани от изкуствен интелект, като автоматизация на работния процес, оценяване на потенциални клиенти и създаване на имейли, за да спечелите конкурентно предимство.

Ако достъпът до API е от жизненоважно значение за вашите интеграционни нужди, проверете наличността и надеждността на API, предоставяно от инструмента. Освен това, оценете качеството на документацията за разработчиците.

Преди да се ангажирате с дадена алтернатива, обмислете дали тя се поддържа активно и се актуализира с нови функции. Доставчик, който инвестира в иновации, има по-голяма вероятност да остане актуален и да предоставя постоянна стойност.

10-те най-добри алтернативи на Clearbit, които можете да използвате

Сега, когато вече знаете какви характеристики и функционалности да търсите, нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Clearbit през 2024 г.

1. ZoomInfo

чрез ZoomInfo

Интегрираната платформа на ZoomInfo използва данни и технологии, за да ви свърже с идеалните ви клиенти, да подсили вашите екипи по продажби и маркетинг и да стимулира растежа на приходите.

Унифицираната платформа за пускане на пазара преодолява различията между продажбите и маркетинга, като подхранва вашия двигател за приходи с данни, базирани на прозрения и безпроблемни връзки с клиентите.

Пакетът на ZoomInfo предлага високо ниво на автоматизация на работния процес по продажбите, което улеснява управлението на голям екип по продажбите. Въпреки това, опциите за персонализиране може да изискват малко повече работа.

Най-добрите функции на ZoomInfo

Намерете идеалните си клиенти с информация в реално време, подкрепена от надеждни бизнес данни.

Мащабирайте GTM, автоматизирайте общуването с клиенти и опростете технологичния си стак.

Свържете вашите търговски и маркетингови екипи с клиенти във всички канали в една единна платформа.

Ограничения на ZoomInfo

Навигацията може да се окаже предизвикателство за новите потребители.

Потребителите са отбелязали неточности в контактните данни, съхранявани на платформата.

Проблеми възникват, когато държите отворени няколко раздела

Цени на ZoomInfo

Персонализирани цени, съобразени с нуждите на вашата компания

Оценки и рецензии за ZoomInfo

G2: 4. 4/5 (7500+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (270+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на ZoomInfo!

2. LeadIQ

чрез LeadIQ

LeadIQ е платформа за интегриране и управление на данни, която се фокусира специално върху нуждите на екипите по продажбите.

Той функционира като централен хъб, който преодолява разликите между инструментите, използвани от екипите по продажбите, като CRM, платформи за генериране на лийдове и инструменти за автоматизация на маркетинга.

Интелигентната платформа на LeadIQ подобрява хигиената на данните и предоставя релевантна информация. Освен това, инструментът помага за оптимизиране на работния процес по проучване на потенциални клиенти, като обединява всички различни функции по продажбите в една платформа.

Друга полезна функция е AI-базираният редактор на имейли Scribe, който ви помага да създавате персонализирани имейли и съобщения за квалифицирани потенциални клиенти.

Най-добрите функции на LeadIQ

Избягвайте работните процеси с много кликвания и много инструменти, които намаляват производителността и резултатите на вашите продавачи.

Използвайте изкуствен интелект, за да създавате имейли, съобразени с вашите ценностни предложения.

Подобрете входящите работни потоци и маршрутизирането с незабавно обогатяване на CRM данните.

Укрепете генерирането на потенциални клиенти с подобрени интеграции

Ограничения на LeadIQ

Разширението изисква бърза инсталация за обновяване, за да се върне в нормален режим.

Системата за оценяване на потенциални клиенти може да дава неточни прогнози относно потенциалните клиенти, които са най-вероятно да се превърнат в реални клиенти.

С течение на времето се появяват някои технически проблеми при използването на приставката за събиране и качване или синхронизиране на данните.

Цени на LeadIQ

Freemium : Безплатен план

Essential : 39 $/потребител на месец

Pro : 79 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за LeadIQ

G2: 4. 2/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

3. Apollo. io

Apollo е всеобхватна платформа за продажбена информация и ангажираност, която помага на бизнеса да намира, контактува и привлича идеалните си купувачи.

Това ви помага да оптимизирате процеса на продажбите с автоматизирани работни потоци за задачи като намиране на потенциални клиенти, оценяване на потенциални клиенти и управление на вашите усилия за достигане до тях.

Платформата предлага и удобно разширение за Chrome, което ви позволява да получите достъп до важни контактни данни и да се свържете с потенциални клиенти директно от вашия уеб браузър.

Най-добрите функции на Apollo.io

Дайте приоритет на компаниите и потенциалните клиенти с висока стойност с помощта на изкуствен интелект.

Получете достъп до информация за разговори и сделки, полезни анализи и персонализирано обучение, за да сключвате сделки по-бързо.

Използвайте последователност, за да изпращате имейли, да се обаждате и да се свързвате в LinkedIn.

Получете по-задълбочени познания за целевия си пазар с обогатяване на данните

Ограничения на Apollo. io

Някои потребители отбелязват, че има нужда от време за усвояване на по-сложните функции.

Навигацията може да бъде малко объркваща, когато преминавате през различни функции.

Има съобщения за спорадични неточности.

Цени на Apollo. io

Безплатно : Неограничени кредити за имейли, 60 кредита за мобилни устройства и 120 кредита за експортиране на данни на година.

Основен : 49 $/потребител на месец

Професионална : 79 $/потребител на месец

Организация: 99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Apollo.io

G2: 4,8/5 (над 6300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 отзива)

чрез FullContact

FullContact е облачна услуга за свързване, комбиниране и обогатяване на фрагментирана информация за потребителите. Уникалната му функция „Identity Graph“ позволява на марките и маркетинговите инструменти да свързват и консолидират части от офлайн, онлайн, професионални и лични идентификатори.

С стотици атрибути, свързани с маркетинга, които могат да се търсят в тази графика, те могат да идентифицират конкретни лица сред милиарди други. Инструментът е от полза за големи MarTech операции, където извличането и съхраняването на информация за потребителите е от съществено значение.

Обединете данните си и разпознавайте посетителите на уебсайта, като същевременно гарантирате поверителността

Добавете детерминирани сигнали в реално време към вашия хъб

Предоставяйте персонализирани, ориентирани към поверителността преживявания без бисквитки

Подобрете идентифицирането на идентичността и разширете медийния обхват за съвместни клиенти.

Бавното синхронизиране на данни може да наруши продажбите

Някои данни от API водят до прекалено много фалшиви положителни резултати.

Персонализирани цени

G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 0/5 (75+ отзива)

5. UpLead

чрез UpLead

Точността и релевантността са от решаващо значение за създаването на фуния за продажби. UpLead е платформа за проучване на B2B пазара, която предлага точни и актуални данни за контактната информация на фирми от цял свят.

Софтуерът се интегрира с популярни B2B CRM системи, осигурявайки гладък работен процес от откриването до сключването на сделката. Това помага да оптимизирате работния процес по генериране на потенциални клиенти и да се свържете с подходящите лица, вземащи решения, което в крайна сметка води до по-голям успех в продажбите.

Можете да се възползвате от седемдневния безплатен пробен период, за да оцените използваемостта на инструмента.

Най-добрите функции на UpLead

Използвайте повече от 50 филтъра за търсене, за да откриете контакти и компании, които съответстват на профила на вашите купувачи.

Свържете се с реални, квалифицирани потенциални клиенти с проверка на имейли в реално време.

Получете мобилни и директни телефонни номера на потенциални клиенти.

Идентифицирайте и ангажирайте купувачите, които имат намерение да закупят, преди да го направят вашите конкуренти.

Ограничения на UpLead

Неточности в позицията или заетостта на някои контакти

UI и UX биха могли да бъдат малко по-удобни за ползване.

Цени на UpLead

Essentials : 99 $/потребител на месец

Плюс: 199 $/потребител на месец

Рейтинги и отзиви за UpLead

G2: 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

6. Seamless. AI

Можете да създавате списъци с потенциални клиенти с Seamless. AI – търсачката в реално време, задвижвана от изкуствен интелект, за B2B продажби. Професионалистите в B2B продажбите могат да оптимизират процеса си на генериране на потенциални клиенти и да се свържат с подходящите потенциални клиенти в подходящия момент.

Seamless. AI използва изкуствен интелект, за да анализира множество точки данни и да потвърди точността на списъка с контакти. Допълнителни функции като намеренията на купувачите и промените в работата за по-информирано общуване са бонус.

Разширението за Chrome е също така удобна функция за бърза проверка и създаване на списъци.

Безпроблемно. Най-добрите функции на AI

Идентифицирайте идеалния си потенциален клиент, определете общия си пазар и извлечете точна контактна информация за конкретни потенциални клиенти.

Обогатете списъка си с потенциални клиенти и попълнете липсващата контактна информация за вашите потенциални клиенти.

Намерете актуална контактна информация и създайте списък с качествени потенциални клиенти, като използвате специализиран софтуер за продажби.

Безпроблемно. Ограничения на изкуствения интелект

Потребителите са съобщили за грешки при инсталирането на разширението за лентата с инструменти.

Ограничените филтри за търсене могат да бъдат ограничаващи

Безпроблемно. Ценообразуване на AI

Безплатно: Безплатен план с 50 кредита на месец

Basic : Безплатен план с 250 кредита на месец

Pro : Персонализирани цени за допълнителни кредити и премиум продукти

Enterprise: Персонализирани цени за големи екипи с посветена поддръжка

Безпроблемно. AI рейтинги и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 3,7/5 (над 140 отзива)

7. Lead411

чрез Lead411

Lead411 предлага изчерпателен и точен източник на данни, който подпомага усилията за проучване на B2B пазара. Инструментът ви дава достъп до над 450 милиона контакта в 20 милиона компании по целия свят, които могат лесно да бъдат търсени чрез мощни филтри и са обогатени с ценна информация.

Макар Lead411 да не е истинска алтернатива на Clearbit, неговата обширна база данни все пак ви помага да квалифицирате и обогатите потенциалните клиенти.

Единственият недостатък е, че инструментът може да се окаже скъп, тъй като ще ви са необходими CRM и софтуер за бизнес анализи, за да използвате пълния му потенциал. Lead411 обаче се интегрира лесно с повечето CRM системи.

Най-добрите функции на Lead411

Търсете и идентифицирайте идеалните потенциални клиенти от обширна база данни.

Намерете идеалните си потенциални клиенти въз основа на конкретни критерии като отрасъл, размер на компанията, длъжност и дори намерение за покупка, като използвате целеви филтри.

Получете решаващо предимство в насочването на вашите усилия за достигане до потенциални клиенти, като идентифицирате компании, които активно търсят решения и услуги като вашите.

Адаптирайте съобщенията си за максимален ефект с данни за намеренията на купувачите и тригери за продажбена информация.

Ограничения на Lead411

Овладяването на функцията за търсене отнема време.

Потребителският интерфейс се нуждае от подобрение.

Цени на Lead411

Basic Plus Unlimited : 899 $/потребител на година

Pro и Unlimited: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lead411

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 рецензии)

8. Cognism

чрез Cognism

Cognism е друга платформа за продажбена информация, която ви помага да се свържете с потенциални клиенти с висококачествени данни и анализи. Cognism ви помага да изградите предсказуема тръбопроводна система, да откриете скрити възможности и да преодолеете глобалните бариери за съответствие.

Cognism комбинира фирмени и технологични данни с богата база данни, за да гарантира, че вашият екип по продажбите създава точни списъци с потенциални клиенти. ✨

Инструментът е популярен и заради лесния за използване интерфейс и интуитивните функции, като филтри и функции за експортиране. Отличното обслужване на клиенти е допълнителен плюс.

Най-добрите функции на Cognism

Навлезете на местните и глобалните пазари с международно покритие

Получете неограничен достъп до данни на ниво лице и компания за генериране на потенциални клиенти.

Получете валидирани имейли и мобилни телефони, проверени по телефона, за ключови потенциални клиенти във вашите целеви акаунти.

Комбинирайте тригери за наемане, финансиране и започване на работа с данни за намерения (осигурени от Bombora)

Лесно интегрирайте с вашите CRM и инструменти за продажби.

Ограничения на Cognism

Неадекватният процес на целево филтриране се нуждае от подобрение.

Има място за подобрения с обновени набори от данни.

Потребителите често съобщават за повтарящи се технически проблеми.

Цени на Cognism

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Cognism

G2: 4,6/5 (548+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (63+ отзива)

9. Adapt. io

Вероятно най-лесният за използване сред всички изброени тук, Adapt. io е едно гише за създаване на целеви лийдове, оптимизиране на работните процеси и постигане на успех в продажбите и маркетинга.

Adapt. io предоставя обширна база данни с контакти от над 30 милиона компании по целия свят. Инструментът също така събира повече от 25 атрибута за всеки контакт, което помага за създаването на изключително точен списък.

Adapt. io комбинира обширни данни и мощни инструменти, за да генерира нови потенциални клиенти и да персонализира вашите взаимодействия с тях.

Най-добрите функции на Adapt. io

Използвайте разширени филтри, за да откриете търсенето си за минути и да намерите контактите, които отговарят на вашата целева аудитория.

Създавайте безпроблемно списъци, експортирайте и свържете CRM системата си за мащабируемост.

Свържете се с аудиторията си чрез различни медии с точни атрибути на контактните данни.

Добавете надеждни фирмени и демографски данни за всеки контакт във вашата CRM система.

Ограничения на Adapt. io

Има ограничен брой стилове и изгледи на таблото

Интерфейсът и функцията за филтриране могат да предизвикат объркване сред новите потребители.

Цени на Adapt. io

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Adapt. io

G2: 4,6/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (50+ отзива)

10. Datanyze

чрез Datanyze

Идеален за начинаещи и нови фирми, Datanyze е разширение за Google Chrome, което помага да се свържат професионалистите в продажбите и маркетинга с потенциални клиенти.

Той предоставя достъп до обширна база данни с контактна информация, включително имейл адреси, телефонни номера и профили в социални медии, директно от вашия браузър. Това елиминира необходимостта от отнемащо време ръчно проучване и ви позволява да се съсредоточите върху изграждането на взаимоотношения с потенциални клиенти.

Платформата разполага с лесно за използване разширение за Chrome и гладък, интуитивен интерфейс.

Бонусът е, че това е единственият инструмент в тази статия, който ви предлага 90-дневен безплатен пробен период.

Най-добрите функции на Datanyze

Използвайте подбрани теми за разговор, свързани с това, което се случва в живота на потенциалния клиент – подбрани от лични профили в социални медии, местни новинарски издания и др.

Намерете и се свържете с нови клиенти от браузъра си.

Експортирайте профили директно от Google Chrome, използвайки разширението.

Маркирайте контакти и компании, за да създадете автоматично сегментирани списъци, които можете да експортирате с едно кликване.

Ограничения на Datanyze

Потребителският интерфейс е бавен и няма разширени функции.

Няколко потребители са се оплакали от неточни или непълни данни.

Цени на Datanyze

Nyze Lite : Безплатна пробна версия

Nyze Pro 1: 21 $/месец

Nyze Pro 2: 39 $/месец

Оценки и рецензии на Datanyze

G2: 4. 2/5 (440+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 50 отзива)

Докато проучваме инструментите за управление на данни, е важно да не забравяме силата на CRM платформите. Макар да не са фокусирани изцяло върху данните, CRM системите предоставят информация и оптимизират работните процеси, свързани с данните.

Платформата ClickUp CRM е отличен пример за това. Избягвайте изолираните данни и организирайте целия процес на работа с данни – от събирането до анализа – в един интуитивен интерфейс.

ClickUp

ClickUp е цялостно решение за комплексно управление на маркетинга и продажбите. С ClickUp като CRM система можете да оптимизирате работния процес по продажбите и проучването на потенциални клиенти и да осигурите несравнима яснота по време на цялото пътуване на клиента.

Управление на клиенти, продажбени канали, задачи за действие и др. с простия CRM шаблон на ClickUp в изглед „Списък“

Безпроблемно управление на клиентски данни

Сътрудничество по сделки, изпращане на актуализации по проекти на клиенти и привличане на клиенти с един единствен център за електронна поща.

Централизиран хъб: Кажете сбогом на изолираните данни! ClickUp съхранява цялата информация за клиентите – контакти, взаимодействия, сделки, бележки – в едно организирано пространство.

Поле за персонализиране: Адаптирайте информацията според вашите специфични нужди. Добавете персонализирани полета за индустрия, предпочитания и други уникални детайли.

Създавайте подробни табла и лесно добавяйте карти, за да видите напредъка на спринтовете, задачите по статус и бъговете по изглед.

Над 50-те джаджи на таблото на ClickUp улесняват визуализирането на данните за вашите клиенти на едно място.

Простота с функцията „плъзгане и пускане”: Създавайте динамични табла, които визуално представят ключови показатели. Проследявайте продажбите, оценките за удовлетвореността на клиентите или Създавайте динамични табла, които визуално представят ключови показатели. Проследявайте продажбите, оценките за удовлетвореността на клиентите или напредъка на проектите — всичко това по визуално впечатляващ и лесно разбираем начин.

Полезни информации: Анализирайте данните, за да идентифицирате тенденции, модели и области за подобрение. Интуитивните табла на ClickUp ви дават възможност да предприемете проактивни стъпки към успеха в продажбите.

Получете ценна информация за пазара и се насладете на визуализацията на представянето на вашия продукт с този шаблон, като го сравните с другите без усилие.

Създайте идеалната система за съхранение и анализ на контакти, клиенти и сделки. Добавете връзки между задачи, документи и други елементи, за да проследявате свързаната работа.

Свържете точките: ClickUp се интегрира безпроблемно с популярни инструменти като имейл, календари и маркетингови платформи. Елиминирайте пропуските в данните и работете с цялостен поглед върху взаимодействията с клиентите.

Автоматизирани работни процеси: Настройте автоматизирани тригери и действия въз основа на конкретни промени в данните. Например, изпратете автоматично приветствено имейл, когато нов потенциален клиент влезе в CRM системата ви, или задействайте създаването на проект въз основа на сключена сделка.

Ефективно мащабирайте процеса на създаване на съдържание, като използвате този специално създаден шаблон в ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Насочете взаимоотношенията си с клиентите към успех, използвайки леснодостъпни и визуално представени анализи.

Поддържайте всички в синхрон и работете за постигането на общи цели с споделени данни, безпроблемна интеграция и актуализации в реално време.

Автоматизирайте рутинните задачи и елиминирайте изолираните данни, за да освободите време за изграждане на силни клиентски взаимоотношения.

Използвайте интеграциите на ClickUp, за да анализирате данни от външни източници, разкривайки скрити тенденции и модели, които могат да ви помогнат при изготвянето на стратегии за вашите клиенти.

Управлявайте всичко – от продажбени канали, ангажираност на клиентите и поръчки – с изключително гъвкавите изгледи на ClickUp.

Визуализирайте своя пайплайн, оптимизирайте работните процеси на клиентите и сътрудничеството с екипа си по отношение на възможностите.

Създайте високо ниво на преглед, за да следите стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, средния размер на сделките и др.

Изберете от разнообразие от предварително създадени шаблони за управление и анализ на данни, генериране на отчети и планиране на следващите стъпки.

Ограничения на ClickUp

Някои нови потребители отбелязват стръмна крива на обучение

Може да се наложи да интегрирате ClickUp във вашия инструмент за продажбена информация.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Използвайте силата на данните с подходящата алтернатива на Clearbit

Намирането на най-подходящата алтернатива на Clearbit не се отнася само до функциите – става въпрос за задоволяване на конкретни нужди на цялата организация. Не се задоволявайте с фрагментирани решения: потърсете платформа, която централизира вашите данни, визуализира информацията и насърчава сътрудничеството.

Таблото, функциите и интеграциите на ClickUp CRM ви дават възможност да преминете от управление на данни към владеене на данни. По този начин ще отключите истинската сила на информацията, за да доведете до успех вашите клиенти и вашия бизнес.

Изберете разумно и наблюдавайте как вашите данни се превръщат в двигател за вашия растеж. ?