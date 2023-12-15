10 сертификата за операции, които ще развият кариерата ви през 2025 г.

Искате ли да напреднете в кариерата си в оперативния мениджмънт?

С наближаването на 2024 г. работодателите търсят квалифицирани професионалисти, които да се справят с изискванията на оперативния мениджмънт.

Бизнес операциите са гръбнакът на всяка организация, независимо дали помагат за създаването на стратегия на високо ниво или се задълбочават, за да намерят основната причина за проблем, който засяга вашия бизнес – екипите по операции правят всичко това.

Предвид широкия спектър от оперативни роли – как човек може да придобие експертиза и авторитет в тази област?

Сертификатите за операции действат като печат за одобрение, доказващ, че имате уменията и експертизата да управлявате множество проекти, да работите безпроблемно и да се справяте ефективно с рисковете.

Компаниите намират за по-лесно да ви наемат или повишат, когато видят, че притежавате необходимите им умения и сте в крак с най-новите практики в бранша.

За вас това не е просто печат за одобрение. Това е шанс да усъвършенствате уменията си в оптимизиране на процеси, управление на веригата на доставки, управление на проекти, контрол на качеството и др. Тези сертификати повишават вашата кредибилност, отличават ви от колегите ви и ви свързват с професионалисти от бранша.

Тези сертификати не само разширяват възможностите за работа, но и стимулират кариерното ви развитие. Ако сте нетърпеливи да напреднете, ние сме съставили списък с десет сертификата за операции, които ще ви помогнат да намерите най-подходящия за вашите цели.

Какво представляват сертификатите за оперативен мениджър?

Сертификатите за оперативен мениджър потвърждават вашите умения в надзора и подобряването на процесите за организационна ефективност и ефикасност. Предлагани от професионални организации, тези сертификати демонстрират вашия опит в разработването и прилагането на оперативни стратегии.

Тези сертификати за операции обхващат теми като управление на веригата на доставки, управление на проекти, Lean и Six Sigma, софтуер за управление на операции и управление на ИТ операции.

Те ви позволяват да подчертаете своя опит и са много търсени от работодателите за позиции като оперативни мениджъри, мениджъри на веригата за доставки, мениджъри на проекти и мениджъри по осигуряване на качеството.

Предимства на придобиването на сертификат за операции

Получаването на сертификат за операции носи много предимства, ако целите да напреднете в мениджмънта и свързаните с него области. Ето някои от тях:

Потвърждаване на уменията: Сертификатите за оперативен мениджър официално признават уменията и експертизата в областта на оперативното управление. Те доказват на работодателите и колегите, че разполагате с необходимите знания и компетенции Сертификатите за оперативен мениджър официално признават уменията и експертизата в областта на оперативното управление. Те доказват на работодателите и колегите, че разполагате с необходимите знания и компетенции в областта на бизнеса и управлението на екипи

Кариерно развитие: Много работодатели дават предимство на сертифицирани професионалисти, когато вземат решения за наемане и повишение. Сертификатът за операции може да подобри автобиографията ви, което ще ви направи по-конкурентен кандидат за ръководни позиции.

Повече възможности за работа: Сертификатите за операции разширяват обхвата на възможностите за работа. Те отварят врати към позиции, които специално изискват или предпочитат кандидати с признати квалификации в управлението на операциите.

Признание в бранша: Сертификатите за операции често се ценят високо в определени браншове. Получаването на сертификат показва вашата ангажираност да сте в крак с най-добрите практики и стандарти в бранша.

Професионално развитие: Сертифицирането включва придобиване на нови знания и умения. Това непрекъснато учене допринася за вашето професионално развитие, като ви държи в течение с най-новите тенденции и постижения в управлението на операциите.

Разширяване на мрежата: Сертификационните програми често предоставят възможности за свързване с други професионалисти в областта. Общуването с сертифицирани лица и експерти от бранша може да доведе до ценни сътрудничества, менторство и кариерни прозрения.

10 сертификата за операции, които да имате предвид

Сега, когато разбираме предимствата на сертифицирането в областта на операциите, ето най-високо оценените препоръки от експерти:

1. Сертификат по управление на производството и запасите (CPIM)

чрез Apics

Получете сертификат по управление на производството и запасите (CPIM) чрез APICS (Американското дружество за управление на производството и запасите). Тази реномирана институция съществува от 1973 г. Този сертификат ви помага да разберете основите на управлението на производствени и складови задачи.

Пет курса обхващат основни области като планиране на търсенето, управление на качеството, управление на запасите, планиране на производството и др. След като завършите и петте онлайн курса, получавате сертификат.

Сертификацията CPIM разширява кариерните ви възможности и улеснява работата с колегите ви, като подобрява познанията ви за концепциите на веригата на доставки. Тази сертификация ви дава предимство в един свят на нарастваща глобална конкуренция.

Той също така ви обучава как да създавате и поддържате стандартни оперативни процедури, което става по-лесно с шаблона за SOP за оперативно управление.

Тази сертификация е полезна за оперативни мениджъри, планиращи производството, специалисти по контрол на запасите, специалисти по веригата на доставки и специалисти по снабдяване. Освен това можете да завършите този курс по оперативно управление в свое собствено темпо, в рамките на шест месеца до две години, което ви дава необходимата гъвкавост.

Предлага се от: APICS (Американско дружество за управление на производството и запасите)

Ключови теми: Общ преглед на веригата на доставки, управление на търсенето, планиране на доставките и управление на запасите

Цена: 1000–3000 долара, в зависимост от това дали учите самостоятелно или посещавате курсове при одобрен от ASCM партньор.

2. Сертифициран оперативен мениджър (COM)

чрез AIBMC

Сертификатът за сертифициран оперативен мениджър (COM) се издава от Американския институт за бизнес мениджмънт и комуникации (AIBMC). Това е курс за сертифициране на професионално ниво, подходящ за всички, които искат да напреднат в кариерата си в областта на оперативния мениджмънт.

Значително увеличете шансовете си за по-висока заплата с признат в бранша сертификат като COM.

Изпитът е с продължителност 3 часа и се състои от 100 въпроса с множествен избор (MCQ). За да се запишете за сертификационния курс, трябва да имате бакалавърска степен и поне две или повече години опит в управлението на операциите.

Предлага се от: Американски институт за бизнес мениджмънт и комуникации (AIBMC)

Ключови теми: Оперативни стратегии и планиране, управление и прогнозиране на търсенето на продукти, подобряване на процесите, управление на програми и международни въпроси.

Цена: Не е налична онлайн

3. Сертифициран специалист по веригата на доставки (CSCP)

чрез APICS

Този сертификат ви дава необходимите умения и знания за управление на сложни вериги за доставки. Независимо дали работите като мениджър по логистика, мениджър по снабдяване, планиращ запасите, координатор по логистика или мениджър по веригата за доставки, този курс ще даде тласък на кариерата ви в съответната област.

Имате няколко възможности да се подготвите за изпита от 150 въпроса, който трае 3,5 часа. Изберете между система за обучение, самообучение или опции с инструктор и подкрепа.

Най-икономичният вариант е самообучението, чиято цена варира между 1000 и 1500 долара. Този вариант предоставя достъп до дигитални и печатни учебни материали, включително ръководства, въпроси за упражнения и флаш карти.

Предлага се от: APICS (Американско дружество за управление на производството и запасите)

Ключови теми: вериги за доставки, управление на търсенето, прогнозиране, глобални мрежи за вериги за доставки, риск за веригите за доставки, вътрешни операции и инвентар.

Цена: 1000–1500 долара

4. Сертификат за професионалист в управлението на проекти (PMP)

чрез PMI

Сертификатът Project Management Professional (PMP), предлаган от световно признатия Project Management Institute (PMI), ви дава знания и умения да ръководите и направлявате проекти в различни индустрии. Този сертификат е идеален, ако имате поне 36 месеца опит в ръководенето и управлението на проекти.

Сертификацията обхваща пет ключови области: иницииране, планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и приключване. Добрата владеене на всички тези аспекти на управлението на проекти води до подобряване на бизнес процесите. Тази сертификация е необходима, ако се стремите към по-високи позиции и лидерски роли!

Изпитът трае четири часа и включва 200 въпроса с избор на отговор. Ако успешно издържите изпита и получите сертификат, трябва да го подновявате на всеки три години.

Предлага се от: Институт за управление на проекти (PMI)

Ключови теми: Иницииране (13%), планиране (24%), изпълнение (42%), мониторинг и контрол (16%) и приключване (5%). Някои допълнителни важни теми включват управление на заинтересованите страни, лидерство на екипа, гъвкаво управление на проекти и хибридно управление на проекти.

Цена: членове на PMI – 405 долара, нечленове на PMI – 555 долара

5. Сертифициран асоциативен мениджър (CAE)

чрез ASAE

Програмата се предлага от Американското дружество на асоциативните мениджъри (ASAE) и е подходяща за опитни оперативни мениджъри. За да се запишете в програмата, трябва да имате бакалавърска степен или осем години подходящ опит, като отговаряте на кодекса за поведение на ASAE.

Някои длъжности, за които обикновено се изискват тези сертификати, са главни изпълнителни директори, президенти, изпълнителни директори и лица, които искат да напреднат в кариерата си в управлението на асоциации. Можете да се явявате на изпита CAE два пъти годишно, през май и декември. Изпитът трае четири часа и се състои от 200 въпроса с множествен избор.

Освен това, сертификатът трябва да се подновява на всеки три години.

Предлага се от: Американско сдружение на асоциативни мениджъри (ASAE)

Ключови теми: Управление и лидерство, маркетинг, публична политика, оперативно управление и професионално развитие

Цена: 500 долара за членове, 750 долара за нечленове

6. Сертифициран мениджър на съоръжения (CFM)

чрез IFMA

Провеждан в продължение на последните 25 години, курсът CFM, предлаган от IFMA (Международна асоциация за управление на съоръжения), обхваща над 11 основни области на управлението на съоръжения. Той ви подготвя, независимо дали целта ви е да подобрите комуникацията, лидерството, финансите, управлението на риска или оптимизацията на процесите.

Тази сертификационна програма е подходяща за вече практикуващи професионалисти в областта на управлението на съоръжения, които искат да се позиционират като експерти в бранша. Минималният изискван опит е 3-5 години и бакалавърска или магистърска степен по управление на съоръжения.

Отново, цената варира за членовете ($595) и нечленовете ($880), а IFMA предоставя много различни ресурси, които да ви помогнат да се подготвите. Допълнителни такси се прилагат, ако търсите корпоративно или групово обучение. Няма фиксирана продължителност и можете да се явите на изпита, когато сте напълно подготвени.

Предлага се от: IFMA (Международна асоциация за управление на съоръжения)

Ключови теми: Планиране на съоръжения, управление на качеството, стратегия за лидерство, финанси, управление на проекти, устойчивост и управление на риска.

Цена: 595 долара за членове и 880 долара за нечленове

7. Сертифициран професионалист по закупуване (CPP)

чрез Американското дружество за покупки

Ако искате да се отличите в управлението на материали, тогава този сертификационен курс е за вас. Той ви запознава с основите на закупуването, управлението на веригата на доставки, бизнес проницателността и глобалните доставки.

Управлявана от Американското дружество за покупки (APS), тя е отличен начин да се отличите в кариерата си. За да се запишете в тази сертификационна програма, са необходими най-малко две години опит в областта на покупките и препоръки от доставчици.

Що се отнася до формата на изпита, той е онлайн, с продължителност 150 минути и 150 въпроса с избор на отговор. Прегледайте казусите, свързани с темата!

Предлага се от: Американско дружество за покупки (APS)

Ключови теми: Основи на закупуването, управление на договори, анализ на процеси, управление на веригата на доставки, анализ на разходите, преговори и управление на доставчици.

Цена: Не е налична онлайн

8. Шест сигма зелен колан

чрез Американското общество за качество

Сертификатът Six Sigma Green Belt е ценна квалификация за лица с поне три години трудов стаж. Той се фокусира предимно върху подпомагането на оперативните мениджъри да елиминират по-ефективно неефективностите в процесите.

Предлагана от Американското дружество за качество (ASQ), тази сертификация предоставя много материали и ресурси, като учебни ръководства, банки с въпроси и наръчници, които да ви помогнат в подготовката.

Една от отличителните характеристики на изпита по методологията Sigma е неговият формат с отворена книга, който ви позволява да носите справочни материали. Изпитът трае над четири часа и се състои от 100 въпроса с множествен избор.

Предлага се от: Американско общество за качество (ASQ)

Ключови теми: Въведение в принципите и методологиите на Sigma, идентифициране на основните причини и дефекти, разработване и внедряване на решения и контролни мерки.

Цена: 438 долара за нечленове и 338 долара за членове (сертификат ASQ)

9. PMI Risk Management Professional

чрез PMI

Разбирането и управлението на рисковете в един проект е от решаващо значение, а сертификацията PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) е тук, за да ви помогне да развиете тази основна умение. Тя се предлага от Project Management Institute (PMI).

С този сертификат за оперативен мениджър ще научите как да идентифицирате и планирате рисковете, да ги оценявате и да реагирате ефективно. По същество вие ставате специалист по риска, на когото вашата организация може да разчита за справяне с неочаквани проблеми.

След като завършите сертификацията, придобитите знания и умения ще ви позволят да откривате проблеми, преди те да възникнат, и да намалите тяхното въздействие. Тази сертификация в областта на операциите е подходяща за проектни мениджъри, мениджъри по риска, функционални мениджъри и висши мениджъри.

За да се явите на изпита, трябва да имате средно образование, 36 месеца опит в управлението на проекти и 40 часа обучение в управлението на риска при проекти.

Предлага се от: Институт за управление на проекти (PMI)

Ключови теми: Стратегия за риска и планиране на проекти, ангажираност на заинтересованите страни, качествен и количествен анализ на риска и планиране на реакцията при риск.

Цена: 358 долара за членове и 659 долара за нечленове

10 Сертифициран в логистика, транспорт и дистрибуция (CLTD)

чрез APICS

Този сертификат за операции, предлаган от APICS (Американското дружество за производство и контрол на запасите), е идеален за изучаване на ефективни стратегии за логистика, транспорт и дистрибуция с цел повишаване на ефективността. Той обхваща глобални стандарти и основни умения, като ви води през всичко – от управлението на постъпващите материали до дистрибуцията на продукти и обработката на връщания.

За да получите сертификат, ще трябва да се явите на изпит с 150 въпроса, който трае 3,5 часа. Необходим е резултат от 300 или повече точки, за да преминете изпита и да докажете, че разбирате материала.

Ако изберете пакетната оферта на ASCM на цена 1865 долара, ще получите както учебни материали, така и регистрация. За тези, които избират само портала за самообучение, цената е 1035 долара.

Независимо дали изберете цялостния пакет или по-достъпната опция за самообучение, този курс ви отваря врати към световно признание и експертиза в областта на логистиката и управлението на веригата на доставки.

Предлага се от: APICS (Американско дружество за управление на производството и запасите)

Ключови теми: Общ преглед и стратегия на логистиката, управление на поръчки, управление на запаси, обратна логистика, управление на складове, глобална логистика и транспорт.

Цена: 1000–2000 долара, в зависимост от вашите предпочитания

