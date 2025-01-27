10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Docusign през 2025 г.

Ако имате навика да изпращате или получавате цифрови документи, вероятно търсите начини да осигурите по-висока надеждност и автентичност при такива обмени.

Поради тази причина инструменти като DocuSign и алтернативите на DocuSign се радват на голяма популярност, тъй като могат да превърнат един лист хартия в правно обвързващ документ с електронни подписи от всички участващи страни.

Освен това, решенията за дигитален подпис спестяват време, усилия и ресурси. Представете си, че трябва да изтеглите документа, да го отпечатате, да го подпишете с мастило, да го сканирате и да го изпратите обратно – това са четири стъпки повече от необходимото.

Въпреки това, може да не ви свърши работа, ако търсите алтернативи на DocuSign.

Разбира се, той позволява на потребителите да подписват документи електронно, да генерират цифрови одитни следи, да създават шаблони за многократна употреба, да добавят персонализирани брандове и др. Въпреки това, той не разполага с разширени функции за редактиране на документи и формуляри за масово попълване, като същевременно ограничава употребата чрез ограничения за броя на писмата.

Да не говорим, че промяната на подписващите лица или техните роли и прехвърлянето на пликове в средата на DocuSign са ненужно сложни.

Освен това DocuSign не предлага желаното ниво на обслужване на клиенти за високата си цена.

За щастие, ето десет алтернативи на DocuSign, които ще улеснят процеса на подписване на документи!

Какво трябва да търсите в алтернативите на DocuSign?

Преди да разкрием списъка си с алтернативи на DocuSign, нека бързо прегледаме някои функции и качества, които алтернативите трябва да притежават. Ето някои ключови фактори, които трябва да имате предвид, докато разглеждате алтернативите на DocuSign:

Леснота на използване : Платформата за електронно подписване трябва да има интуитивен, лесен за използване интерфейс с опростен процес на подписване, за да обслужва дори тези, които не са много запознати с технологиите.

Правна валидност : За да бъдат цифровите подписи валидни и изпълними, правно обвързващото решение за електронни подписи трябва да отговаря на стандарти и регламенти като ESIGN Act, UETA, eIDAS, PIPEDA, Electronic Transactions Act и др., в зависимост от отрасъла и географския регион.

Редактор на документи : Въпреки че софтуерът за дигитален подпис може да не изисква редактор на документи, наличието на такъв го прави отлична алтернатива на DocuSign. Можете да го използвате за редактиране и промяна на документи или дори за използване на шаблони, докато получавате електронни подписи.

Сигурност и съответствие : Дигиталните документи, които изискват електронни подписи, могат да бъдат поверителни. Като такива, те трябва да бъдат защитени с мерки като криптиране от край до край, многофакторна автентификация, одитни следи и др., за да се гарантира сигурността и целостта на документа, особено когато са засегнати регламенти като HIPAA или GDPR.

Удостоверяване : Инструментът за електронен подпис може да използва методи за удостоверяване като биометрична проверка, код за достъп или проверка по имейл, за да се гарантира, че желаният подписващ е подписал документа.

Проследяване на документи : Тази функция ви позволява да следите статуса на документа. Като имате цялостен поглед върху това кой притежава документа, кой го е подписал и кой все още не го е подписал, можете да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато по време на процеса на подписване.

Уведомления и напомняния : Не е достатъчно да знаете местоположението или статуса на документа. Алтернативите на DocuSign трябва да изпращат автоматични напомняния и уведомления на изпращача на документа и подписалите лица, за да гарантират, че процесът на подписване приключва в срок.

Мобилна достъпност: DocuSign е достъпен за устройства с Apple и Android. Поради това е логично алтернативите на DocuSign също да предлагат мобилни приложения за електронни подписи в движение. Светът се движи прекалено бързо, за да спираме за подпис.

10-те най-добри алтернативи на DocuSign, които можете да използвате

Независимо дали търсите платени, правно обвързващи решения за подписване или решения за електронен подпис с безплатен план, ето някои солидни конкуренти като алтернативи на DocuSign за подписване на документи.

1. PandaDoc

Чрез PandaDoc

PandaDoc е добре известна платформа за автоматизация на документи, която позволява на потребителите лесно да създават, проследяват и изпращат документи. Като една от водещите алтернативи на DocuSign, PandaDoc надхвърля електронното подписване, като поддържа разширени функции като сътрудничество в реално време, проследяване на документи, персонализирано брандиране и интеграция с различни приложения на трети страни.

Най-добрите функции на PandaDoc

Създаване и споделяне на документи от начало до край, използвайки интуитивен редактор на документи с функция „плъзгане и пускане”.

Неограничени и сигурни, правно обвързващи цифрови подписи за сключване и изпълнение на договори

Богата библиотека с документи с над 750 шаблона за многократна употреба

Персонализирани подписи с променливи шрифтове, цветове, типография и др.

Задайте напомняния за електронното подписване на документи

Интегрира се с почти 20 бизнес приложения за CRM, плащания, производителност и др.

Ограничения на PandaDoc

Предназначени предимно за управление на договори

Уебсайтът е бавен, с грешки и понякога ненадежден.

Цени на PandaDoc

Предлага 14-дневен безплатен пробен период.

Essentials: 35 долара на месец за работно място

Бизнес: 65 долара на месец за работно място

Планове за предприятия: Персонализирани цени

PandaDoc предлага и цени на документ, за които трябва да се свържете с отдела по продажбите и да определите цената въз основа на обема си.

Оценки и рецензии за PandaDoc

G2: 4,7/5 (2257 отзива)

Capterra: 4,5/5 (1057 отзива)

2. Dropbox Sign (по-рано HelloSign)

чрез Dropbox Sign

Следващият в списъка ни с алтернативи на DocuSign е HelloSign, който беше преименуван на Dropbox Sign след придобиването му от Dropbox, реномирана платформа за хостинг на файлове. Това е решение за електронен подпис, което опростява процеса на подписване, като го прави цифров и сигурен.

Най-добрите функции на Dropbox Sign

Мобилни формуляри за подписване на документи в движение

Изисквайте правно обвързващи електронни подписи на PDF или Word файлове.

Планът Dropbox + Sign Essentials съчетава най-доброто от Dropbox за споделяне на документи и Sign Essentials за подписване на документи.

Интеграции без кодиране с доставчици на облачно съхранение, HR инструменти, CRM и др.

Поддържа електронни подписи на 22 езика

Ограничения на Dropbox Sign

Не включва решения за създаване или редактиране на документи.

Липсват разширени функции за събиране на плащания или анализ на документи

Цени на Dropbox Sign

Dropbox Sign предлага 30-дневен безплатен пробен период с безплатен план, достъпен само за електронно подписване.

Essentials: 20 долара на месец

Dropbox + Sign Essentials: 22 долара на месец

Стандартен: 30 долара на месец за едно работно място

Премиум: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Dropbox Sign

G2: 4,7/5 (2099 отзива)

Capterra: 4,8/5 (1422 отзива)

3. Signaturely

чрез Signaturely

Ако търсите алтернативи на DocuSign, които са прости и директни, тогава Signaturely е решение, което си заслужава да обърнете внимание. Без излишни екстри, това практичен и достъпен софтуер за електронни подписи прави точно това, което обещава – събира подписи.

Най-добрите функции на Signaturely

Инструмент за създаване на документи и управление на достъпа от едно място

Изчистен и интуитивен интерфейс с бърза функционалност за подписване на документи

Автоматични известия и напомняния за тези, които все още не са подписали документи

Правни обвързващи цифрови подписи, поддържани от 60 международни закона за електронния подпис

Многократно използваеми шаблони и персонализирано брандиране на документи

Ограничения на Signaturely

Липсва специално мобилно приложение

Няма вграден редактор на документи

Ограничени интеграции с Google Drive, Dropbox, OneDrive и Box.

Цени на Signaturely

Signaturely предлага 7-дневен безплатен пробен период на платените си планове.

Безплатен план: Един електронен подпис върху документ за всеки акаунт

Лично: 20 долара на месец за едно работно място

Бизнес: 40 долара на месец за работно място

Оценки и рецензии за Signaturely

G2: 4,8/5 (270 отзива)

Capterra: 4,8/5 (351 отзива)

4. Adobe Sign

чрез Adobe Sign

Предвид широкото използване на Acrobat Reader за управление на документи (особено PDF), Adobe се превърна в име, което не се нуждае от представяне. Като цялостна платформа за управление на документи, средата Adobe Document Cloud се предлага с инструмента Adobe Acrobat Sign за събиране на електронни подписи.

Най-добрите функции на Adobe Sign

Adobe Sign предлага пълна мобилност, тъй като потребителите могат да подписват документи на мобилни устройства или настолни компютри.

Осигурява видимост в реално време на всички документи, които са изпратени за подписване.

Уведомява изпращача, когато документът бъде подписан

Позволява масово изпращане на формуляри, договори и други документи с едно кликване.

Безпроблемна интеграция с над 50 високопрофилни бизнес инструменти и платформи

Поддържа събиране на плащания чрез кредитни карти, дигитални портфейли и други онлайн платежни портали.

Ограничения на Adobe Sign

Нивото на съответствие на електронния подпис може да варира в зависимост от плана, което прави „правно обвързващия“ цифров подпис съмнителен.

Значителна част от важните функции са скрити зад скъпите корпоративни планове.

Липсва анализ на документи

Цени на Adobe Sign

Adobe Sign предлага 14-дневен безплатен пробен период.

За физически лица

Acrobat Standard: 22,99 $ на месец

Acrobat Pro: 29,99 $ на месец

За екипи (фактурира се ежегодно)

Acrobat Standard: 14,99 $/лиценз на месец

Acrobat Pro: 23,99 $/лиценз на месец

Acrobat Sign Solutions: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Adobe Sign

G2: 4,4/5 (931 отзива)

Capterra: 4,7/5 (1131 отзива)

5. Signeasy

чрез Signeasy

Signeasy е отличен вариант за тези, които търсят хибридни алтернативи на DocuSign, които позволяват събиране на електронни подписи онлайн и офлайн. Подобно на многото обсъдени решения за електронни подписи с правна сила, Signeasy също отговаря на различни международни и регионални закони и регламенти.

Най-добрите функции на Signeasy

Поддържа електронни документи в над 25 формата, включително PDF, Word, PNG, JPG, HTML и други.

Електронният подпис е достъпен на 24 поддържани езика.

Позволява офлайн и лично подписване

Генерира юридически валидна цифрова одитна следа

Разширените функции включват биометрична автентификация, автентификация на подписващия, проверка на документи, подписване на базата на Aadhaar и др.

Налични за уеб, мобилни и други устройства

Ограничения на Signeasy

Липсват функции за събиране на плащания и анализ на документи

Скъпи и ограничени интеграции. Например, интеграцията с Salesforce струва 20 долара на месец, докато интеграцията с HubSpot или Pipedrive не е налична.

Цени на Signeasy

Signeasy предлага 14-дневен безплатен пробен период.

Essential: 12 долара на месец за потребител (един потребител)

Екип: 24 долара на потребител на месец

Бизнес: 36 долара на потребител на месец

Business Plus: 60 долара на месец за потребител

Оценки и рецензии за Signeasy

G2: 4,6/5 (606 отзива)

Capterra: 4,7/5 (455 отзива)

6. Jotform Sign

чрез Jotform

Jotform е супернабор от многото алтернативи на DocuSign, тъй като предлага създаване на формуляри като основна услуга. Използвайте простата функция „плъзгане и пускане“, за да създавате персонализирани формуляри и цифрови документи, които хората подписват електронно. Или изберете от над 600 шаблона на Jotform Sign, адаптирайте ги към вашия бизнес и изпратете документи, за да съберете правно обвързващи подписи!

Най-добрите функции на Jotform Sign

Създайте публична връзка за споделяне на документи с широка аудитория

Поддържа присвояването на роли на множество подписващи лица

Многократно използваемите шаблони могат да се изпращат толкова пъти, колкото е необходимо.

Една от малкото алтернативи на DocuSign , която предлага безплатен план

Съвместими със смартфони, таблети и настолни компютри

Ограничения на Jotform Sign

Има стръмна крива на обучение, която пречи на потребителите да се възползват от пълния му потенциал.

Платените планове са по-скъпи

Цени на Jotform

Starter: Безплатно (ограничено до 5 формуляра)

Бронз: 39 долара на потребител на месец (с ограничение до 25 формуляра)

Silver: 49 долара на потребител на месец (с ограничение до 50 формуляра)

Gold: 129 долара на потребител на месец (ограничение до 100 формуляра)

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jotform Sign

G2: 4,7/5 (771 отзива)

Capterra: 4,7/5 (1674 отзива – за Jotform)

7. eSignly

чрез eSignly

Ако търсите минималистични алтернативи на DocuSign, които съчетават мобилност между различни устройства и хибридно (онлайн и лично) подписване и се предлагат с безплатен план, тогава eSignly ще отговори на всички ваши изисквания. Вместо да разнообразява прекалено основната си стойност, това решение за електронен подпис се фокусира изцяло върху подписването и споделянето на документи.

Най-добрите функции на eSignly

Безплатният план позволява електронно подписване на неограничен брой документи.

Налични на над 18 езика

Позволява контрол на достъпа и привилегии за управление на документи

Поддържа подписване на място

Потребителите могат да персонализират поканите за подписване и дори да се възползват от опции за масово подписване.

Съвместими с различни формати и размери на файлове (в зависимост от плана) ?

Ограничения на eSignly

Не може да създава или редактира документи

Липсват разширени функции и мощни интеграции, имайки предвид цената

Цени на eSignly

eSignly предлага 30-дневен безплатен пробен период на платените планове.

Безплатно: 0 $ (ограничено до 5 заявки за подписване)

Професионална версия: 15 долара на месец за потребител

Бизнес: 25 долара на потребител на месец

Enterprise: 40 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за eSignly

G2: 4,5/5 (5 отзива)

Capterra: Н/Д

8. signNow

чрез signNow

Говорейки за алтернативи на DocuSign, предлагащи лично подписване, signNow от airSlate е още едно решение за електронен подпис, което заслужава внимание. Макар че не позволява на потребителите да създават документи от нулата, то им дава гъвкавост да персонализират шаблони или да компилират документи.

Най-добрите функции на signNow

Задайте дати на изтичане на валидността на документите или напомняния за електронни подписи с ограничено време на валидност.

Получавайте незабавни известия, когато получателят откаже да подпише документи онлайн.

При годишно фактуриране бизнес планът е достъпен за само 8 долара на месец на потребител.

Разширени функции като брандиране и масово изпращане са достъпни за базовите планове.

Поддържа съвместни действия чрез създаване на екипи, споделени папки с документи и групи документи.

Ограничения на signNow

Не предлага богат център за знания или ресурсен център за привличане на нови потребители.

Ограничените шаблони са рестриктивни, тъй като потребителите не могат да създават документи.

Потребителският интерфейс и потребителското преживяване на signNow са остарели и се нуждаят от обновяване.

Цени на signNow

signNow предлага 7-дневен безплатен пробен период.

Бизнес: 20 долара на потребител на месец

Business Premium: 30 долара на месец за потребител

Enterprise: 50 долара на потребител на месец

Business Cloud: 50 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за signNow

G2: 4,6/5 (1663 отзива)

Capterra: 4,6/5 (513 отзива)

9. DocHub

чрез DocHub

DocHub е една от алтернативите на DocuSign, която е фокусирана изцяло върху PDF файлове. Когато потребителите качват документи във формати .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg и др., DocHub ги конвертира в PDF. Можете също да създадете празни PDF документи и да ги попълните с текст, изображения и рисунки по ваш избор.

Най-добрите функции на DocHub

Позволява на потребителите да създават нови документи от нулата, да създават шаблони за многократна употреба или да качват съществуващи документи.

Задайте реда на подписване и добавете няколко подписващи лица

Присвойте роли или дайте разрешения за редактиране на полета за процеси на подписване, в които участват няколко страни.

Разполага с мощни възможности за редактиране, добавяне на бележки и организиране на ниво страница.

Споделяйте документи чрез линкове за споделяне, като прикачени файлове или по факс.

Деактивиране или премахване на подписващ и анулиране на заявки за подпис

Ограничения на DocHub

Липсва мобилно приложение, а мобилният уебсайт не е много отзивчив.

Шаблоните са трудни за редактиране и една грешка може да ви върне в изходна позиция.

Цени на DocHub

DocuHub предлага 30-дневен безплатен пробен период на плана Pro.

Безплатно: 0 $ (пет електронни подписа и три заявки за подписване на месец)

Pro: 14 долара на месец

Оценки и рецензии за DocHub

G2: 4,6/5 (130 отзива)

Capterra: 4,7/5 (31 отзива)

10. Zoho Sign

чрез Zoho Sign

Както подсказва името, Zoho Sign е инструмент за електронен подпис, който Zoho Suite предлага за подписване на документи. Тъй като предоставя достъп до екосистемата на Zoho, той прави много повече от подписване и управление на документи.

Автоматизирайте работните процеси, управлявайте договорите и интегрирайте с други инструменти и модули на Zoho.

Най-добрите функции на Zoho Sign

Правни обвързващи решения за електронни подписи, подкрепени от неизменни и прозрачни одитни следи

Лесно управление на документи с облачно архивиране чрез Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive и др.

Поддържа отдалечено сътрудничество чрез коментари в реално време и контрол на достъпа.

Позволява лично подписване и персонализирано брандиране

Позволява на потребителите да подписват документи на 16 различни езика.

Потребителите могат да влязат в уеб браузъра, както и в специални приложения.

Ограничения на Zoho Sign

Една от най-трудните алтернативи на DocuSign с стръмна крива на обучение

Интеграциите и конфигурациите са трудни за настройка

Цени на Zoho Sign

Zoho предлага 14-дневен безплатен пробен период за платените планове.

Безплатно: 0 $ (само за един потребител, ограничение до пет документа на месец)

Стандартен: 12 долара на потребител на месец

Професионална версия: 20 долара на месец за потребител

Enterprise: 28 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho Sign

G2: 4,2/5 (55 отзива)

Capterra: 4,5/5 (33 отзива)

Докато DocuSign и алтернативите на DocuSign вършат работа, защо да инвестирате в специално приложение само за подписване на документи? Особено когато комплексни платформи като ClickUp предлагат толкова много повече. Ето един поглед върху това как можете да го използвате за управление на документи.

ClickUp

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите и документите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

ClickUp е универсална платформа за продуктивност, създадена да направи екипите по-ефективни. Тъй като управлението на документи е неразделна част от работата по проекти, инструктирането или въвеждането на нови екипи, организирането на информация и т.н., ClickUp разполага с набор от инструменти, които опростяват тези задачи.

Най-добрите функции на ClickUp:

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

ClickUp Docs : Създавайте документи от нулата, редактирайте или персонализирайте съществуващи документи, свързвайте ги с работни потоци и изпращайте документи – всичко с едно движение. Освен това ClickUp Docs организира цялата информация на едно централизирано място за безпроблемно сътрудничество.

Използване на ClickUp AI за създаване на блог публикация в ClickUp Docs от проста подсказка за добавяне на подробности и други важни аспекти

Шаблонът за договор с изпълнител на ClickUp ви позволява да дефинирате ясно задълженията в договорното споразумение.

Ограничения на ClickUp

ClickUp предлага множество функции, които ви помагат да вземете по-бързи решения.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги: 0 $

Неограничен: 10 долара на потребител на месец

Бизнес: 19 долара на потребител на месец

План за предприятия: Персонализирани цени

ClickUp AI (добавка): 5 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9139 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3902 отзива)

Подписвайте с усмивка с най-добрата алтернатива на DocuSign

Това е кратко представяне на някои от най-добрите налични алтернативи на DocuSign. Въпреки че всяка от тях има нещо уникално, фирмите трябва да търсят цялостни решения с по-широк обхват за дългосрочно развитие. По този начин, въпреки че ClickUp не разполага с инструмент за електронни подписи (поне засега), той представлява стабилна платформа с множество предимства.

Разбира се, решението е ваше, но претеглете добре плюсовете и минусите, за да се възползвате от неизползваните възможности!