10-те най-добри алтернативи на Hotjar за разбиране на потребителите през 2025 г.

Може би можете да рецитирате от паметта си уникалния брой посетители за месеца. Може би постоянно мислите за конверсионния си процент. Може би превръщате A/B тестовете в изкуство.

Но тези статистики за уебсайтове и мобилни приложения са само началото. За да извлечете максимална полза от данните си, трябва да се впуснете в дълбочина в потребителското преживяване. Разбирането на това как посетителите на уебсайта взаимодействат с всяка страница от сайта ви или как мобилните потребители използват приложението ви може да ви помогне да идентифицирате слабите места и възможностите за подобрение. То може също да ви покаже какво работи за вашите потребители и да изведе тези функции на преден план, превръщайки платформата ви в мощна машина за конверсия.

Анализирането на поведението на потребителите е лесно, когато разполагате с подходящите инструменти. Инструментите за анализ на потребителите като Hotjar улесняват излизането извън рамките на статистиката и събирането на информация за поведението на потребителите. Hotjar е едно от най-известните имена в анализа на поведението на потребителите, но не е единственият наличен инструмент. Ето десет алтернативи на Hotjar, които ще искате да проучите през 2024 г.

Какви са алтернативите на Hotjar?

Hotjar е един от най-известните инструменти за проследяване на поведението на потребителите, с различни функции, които могат да ви помогнат да събирате данни и обратна връзка, за да подобрите UX и производителността на уебсайта си.

Можете да използвате топлинните карти и записите на сесиите на платформата, за да разгледате ангажираността на потребителите и да анализирате как те взаимодействат с всяка страница. Вграденият инструмент за обратна връзка ви позволява да създавате анкети на сайта. Всяка функция в платформата може да ви помогне да вземете по-добри решения, основани на данни, за това как да подобрите уебсайта си и да го направите по-приятен за посетителите.

Макар Hotjar да е един от по-известните инструменти за уеб анализи и обратна връзка от потребителите, той не е единственият, нито дори най-добрият.

Някои потребители на Hotjar отбелязват, че инструментът за анализ може да забави времето за зареждане на уебсайта. Други предупреждават, че инструментът не предоставя важна информация като анализ на фунията, което ви оставя в неведение относно това къде потенциалните клиенти напускат вашата фуния за продажби. Това е довело до това много собственици на сайтове да търсят алтернативи на Hotjar, които да им помогнат да подобрят уебсайта си.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Hotjar?

Търсите алтернативи на Hotjar? Ето пет неща, които трябва да имате предвид, когато търсите инструменти, които да ви помогнат да анализирате поведението на потребителите:

Богат набор от функции: Hotjar предлага записване на сесии и топлинни карти, анкети, формуляри за обратна връзка и др. Уверете се, че всяка алтернатива, която проучвате, предлага желаните от вас функции, като същевременно предоставя полезна информация, която можете да използвате за подобряване на уебсайта си.

Интуитивен потребителски интерфейс: Данните са полезни само ако знаете как да ги получите и да ги приложите на практика. Уверете се, че избраната от вас алтернатива на Hotjar има лесен за използване интерфейс, който не изисква магистърска степен по компютърни науки, за да работи.

Добри възможности за интеграция: Проверете дали алтернативите на Hotjar, които разглеждате, ще се интегрират с други приложения и програми във вашия технологичен стек, като например вашата система за управление на съдържание, платформа за електронна търговия и инструменти за комуникация.

Точни данни в реално време: Не всички данни са еднакви. Проверете как инструментът за анализ на уебсайтове събира данни и дали това става в реално време. Точните данни са от съществено значение за Не всички данни са еднакви. Проверете как инструментът за анализ на уебсайтове събира данни и дали това става в реално време. Точните данни са от съществено значение за вземането на информирани решения относно ефективността на вашия уебсайт и поведението на потребителите.

Цени: Сравнете цените на алтернативите на Hotjar и се уверете, че избраната от вас опция съответства на настоящия ви бюджет. Някои от тях предлагат по-рентабилни решения, особено за стартиращи и малки предприятия.

Когато разглеждате алтернативите на Hotjar, потърсете тези, които предлагат безплатни пробни версии. Безплатната пробна версия е чудесен начин да тествате платформата и да видите дали ви харесват потребителският опит и функциите, преди да се ангажирате с бизнес и корпоративни планове.

10-те най-добри алтернативи на Hotjar, които можете да използвате

1. Smartlook

Чрез Smartlook

Smartlook е инструмент за уеб анализи и проследяване на клиенти, който записва и анализира сесиите на потребителите на уебсайтове и мобилни приложения. Той използва тези записани сесии, за да създава топлинни карти и проследяване на събития, за да предостави информация за това как посетителите използват платформата. Smartlook помага за идентифициране на проблеми с използваемостта и стимулира оптимизацията на уебсайта въз основа на данни.

Най-добрите функции на Smartlook

Записването на сесиите в режим „винаги включено“ означава, че записвате всеки посетител всеки път и можете да използвате тази информация, за да откриете проблеми, да разследвате сривове и да анализирате поведението на потребителите.

Създайте свой собствен анализ на фунията в платформата, за да видите как потребителите се движат през вашата фуния на продажбите и къде са склонни да се отказват.

Генерира топлинни карти за секунди, използвайки нови или съществуващи данни, така че да можете да разберете ангажираността на потребителите с един поглед и да получите незабавна информация за това, което работи и какво трябва да поправите на вашия уебсайт или мобилни приложения.

Ограничения на Smartlook

Няма поддръжка за проследяване на пътя на потребителя през няколко сесии

Цени на Smartlook

Безплатен план

Професионален план: 55 $/месец

План за предприятия: Свържете се с нас за информация за цените

Оценки и рецензии за Smartlook

G2: 4,6/5 (860+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

2. Lucky Orange

Чрез Lucky Orange

Lucky Orange е инструмент за уеб анализи и оптимизация на конверсионния процент, който помага на собствениците на уебсайтове да получат информация за поведението на потребителите. Платформата предлага много функции, които ви помагат да събирате обратна връзка и да научавате повече за потребителското преживяване, както и някои отлични опции за интеграция, за да я свържете с Google Analytics, HubSpot и други.

Тази алтернатива на Hotjar е най-известна със способността си да работи добре за електронни търговски сайтове, работещи на Squarespace или Shopify.

Най-добрите функции на Lucky Orange

Поддръжка в реално време за чат на живо, така че да можете да взаимодействате с потребителите въз основа на техните взаимодействия с уебсайта или сегмента на трафика.

Отличният визуален интерфейс улеснява фокусирането върху данните и бързото получаване на необходимата информация.

Инструментът за анализ на формуляри предоставя много важни показатели за това как потребителите взаимодействат с вашите формуляри, включително ред на полетата, време за стартиране и процент на отказ.

Ограничения на Lucky Orange

Капацитетът за съхранение на данни е ограничен, така че може да имате ограничения колко назад във времето можете да се върнете, ако искате да се позовете на архивни данни.

Цени на Lucky Orange

Безплатно

Build: 39 $/месец

Grow: 79 $/месец

Разширете: 179 $/месец

Цена: 749 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Lucky Orange

G2: 4,6/5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 160 отзива)

3. FullStory

Чрез FullStory

FullStory предоставя данни за потребителското преживяване за уебсайтове и мобилни приложения. Той предлага много от същите функции като Hotjar, включително топлинни карти и записи на сесии, което позволява на организациите да проследяват и анализират поведението на потребителите на подробно ниво.

В сравнение с други алтернативи на Hotjar, FullStory предлага по-усъвършенстван инструмент за преиграване на сесии и по-надеждни аналитични възможности. Той се фокусира върху предоставянето на полезни анализи, така че организациите да могат да подобрят своите дигитални платформи.

Най-добрите функции на FullStory

Отличните инструменти за споделяне на сесии ви позволяват да споделяте конкретни потребителски пътувания с други екипи, като например вашите разработчици и инженерни екипи.

Настройките за поверителност защитават данните на потребителите, така че не трябва да се притеснявате за това какво споделяте и с кого.

Отлична поддръжка с специалисти по въвеждане и курсове за сертифициране на продукти за нови потребители, за да се запознаят по-бързо с използването на инструментите за задълбочен анализ.

Ограничения на FullStory

FullStory е насочен към корпоративни клиенти, така че малките предприятия може да го сметнат за твърде скъп в сравнение с други алтернативи на Hotjar.

Цени на FullStory

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за FullStory

G2: 4,5/5 (над 350 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 60 отзива)

4. Glassbox

Чрез Glassbox

Glassbox е инструмент за анализ на цифровото преживяване, който ви помага да записвате, анализирате и визуализирате взаимодействията на потребителите на уебсайтове и мобилни приложения.

Той записва всяка потребителска сесия и след това използва тези данни, за да създаде подробни анализи чрез повторения на сесии, топлинни карти и поведенчески анализи. Glassbox е особено високо оценен като инструмент за анализ на мобилни приложения, предоставящ информация за преживяванията в приложението, така че екипите за разработка да могат да оптимизират потребителското преживяване.

Най-добрите функции на Glassbox

Лесният за използване интерфейс ви позволява да търсите и намирате лесно, включително индивидуални записи на сесии и топлинни карти.

Анализът, базиран на изкуствен интелект, дава полезна информация за пътя на потребителя и ви показва къде може да има проблеми.

Много инструменти за обратна връзка от клиентите , които ви помагат да съберете конкретни, полезни данни от реални потребители.

Ограничения на Glassbox

Времето за отговор на билетите е бавно, така че бъдете готови да си направите сами решение или да потърсите помощ от онлайн общностите.

Цени на Glassbox

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Glassbox

G2: 4,9/5 (570+ отзива)

Capterra: 5/5 (40+ отзива)

5. Contentsquare

Чрез Contentsquare

Contentsquare е инструмент за анализ на уебсайтове, който помага на организациите да разберат поведението на потребителите на техните уебсайтове и мобилни приложения.

Използвайки усъвършенствани анализи от събиране на данни и визуализации, ContentSquare дава информация за поведението на потребителите, фуниите за конверсия и степента на ангажираност. Той се фокусира върху подпомагането на организациите да вземат решения, основани на данни, за това как да оптимизират своето дигитално присъствие.

Най-добрите функции на Contentsquare

Детайлният анализ на поведението на потребителите ви дава обратна връзка за подробности като обхват на превъртане, движения на мишката и кликвания, така че можете да се запознаете в дълбочина с начина, по който потребителите взаимодействат с вашите платформи.

Автоматизираните анализи премахват необходимостта да ровите в данните си, за да намерите отговори на въпросите защо потребителите се отказват от пътуването си или с какви проблеми се сблъскват.

Интуитивният потребителски интерфейс предлага отлични визуални отчети, така че данните са лесни за разбиране и прилагане.

Ограничения на Contentsquare

Въпреки че платформата предлага възможности за интеграция, те могат да бъдат трудни за настройка и да ограничават възможностите ви да извършвате дейности като анализ на фунията.

Цени на Contentsquare

Свържете се с нас за информация относно цените

Рейтинги и отзиви за Contentsquare

G2: 4,7/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 110 отзива)

6. LogRocket

Чрез LogRocket

LogRocket е платформа за мониторинг на приложения и преиграване на сесии, използвана от разработчици и екипи за управление на продукти, за да видят как потребителите взаимодействат с техните уебсайтове и мобилни приложения. Тя предлага записи на потребителски сесии, както и проследяване на грешки и заснемане на конзолни логове, така че е отличен инструмент за отстраняване на проблеми, който може да доведе до по-стабилно и удобно за потребителя преживяване.

Най-добрите функции на LogRocket

Една от най-достъпните алтернативи на Hotjar, с до 10 000 записи на сесии на месец за само 69 долара на месец (фактурира се ежегодно), което я прави отличен избор за по-малките предприятия.

Мрежовите логове и Javascript грешките помагат на екипите за разработка да откриват проблеми и да виждат точно какво е преживял потребителят при отстраняването на бъгове.

Инструментите за машинно обучение помагат на организациите да пресяват огромното количество събрани данни, за да получат информация за проблемите и причините за най-големите проблеми в техните дигитални пространства.

Ограничения на LogRocket

Аналитичните инструменти използват много памет, което може да забави вашите приложения.

Цени на LogRocket

Безплатно за до 1000 сесии месечно

14-дневен безплатен пробен период за всички планове

Екип: 99 $/месец

Професионална версия: 350 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за LogRocket

G2: 4,6/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,9/5 (25+ отзива)

7. Mouseflow

Чрез Mouseflow

Наред с обичайния набор от записи на сесии, топлинни карти и анализ на фунията, Mouseflow предлага някои отлични задълбочени анализи, които ви помагат да извлечете максимума от вашите данни. Можете бързо да идентифицирате проблеми с използваемостта и пречки, което проправя пътя за увеличаване на разговорите. Платформата е полезна за повишаване на удовлетвореността на клиентите и производителността на уебсайта.

Най-добрите функции на Mouseflow

24/7 поддръжка на клиенти ще ви помогне да преодолеете всички предизвикателства, с които се сблъсквате с платформата, и ще ви гарантира, че ще извлечете максимума от всяка функция.

Оценките за триене са отлични за разбиране на поведението, което стои зад неудовлетвореността на потребителите, и как можете да помогнете за преодоляването й.

Интелигентният анализ на фунията на конверсията ви дава представа за това къде потребителите се конвертират или отпадат и как можете да разрешите евентуални проблеми.

Ограничения на Mouseflow

Потребителите съобщават за ограничения в данните, които Mouseflow проследява, като например затруднения с анализа на формуляри и записването на мобилни сесии.

Цени на Mouseflow

Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец

Растеж: 99 $/месец

Pro: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Mouseflow:

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 110 рецензии)

8. Heap

Чрез Heap

Heap е платформа за дигитална аналитика, която предлага прости инструменти за събиране и анализ на данни. За разлика от другите алтернативи на Hotjar, Heap записва автоматично всички взаимодействия на потребителите, така че можете да анализирате поведението им със задна дата, без да е необходимо да настройвате предварително проследяване на събитията. Това го прави решение от типа „настрой и забрави“ за оптимизиране на потребителското преживяване на вашите дигитални платформи.

Най-добрите функции на Heap

Автоматичното записване на потребителското преживяване означава, че можете да анализирате ретроспективно пътуванията на потребителите с повторения на сесиите от моментите, които ви интересуват най-много.

Автоматизираните инструменти за анализ на данни премахват необходимостта да гадаете какво да направите по-нататък и ви дават информация за това как да оптимизирате вашите дигитални платформи.

Лесни за внедряване и използване, така че можете да започнете да получавате данни и анализи веднага.

Ограничения на Heap

Интеграцията с популярни инструменти може да бъде ограничена.

Цени на Heap

Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Heap

G2: 4. 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

9. Crazy Egg

Чрез Crazy Egg

Над 300 000 уебсайта използват Crazy Egg като предпочитана алтернатива на Hotjar. Инструментът за дигитална аналитика предлага топлинни карти, карти на превъртане и записи на сесии, предоставяйки информация за поведението на потребителите и моделите на взаимодействие. Той е полезен за идентифициране на области от интерес и потенциални проблеми на вашите дигитални платформи.

Най-добрите функции на Crazy Egg

Лесни за използване и настройка, така че можете бързо да започнете да получавате данни и подробни анализи на уебсайта.

Хубавите опции за A/B тестване ви помагат да определите коя е най-добрата опция за вашите потребители.

Не оказва значително влияние върху времето за зареждане на страниците, което е отлична новина за тези, които се опитват да оптимизират този показател.

Ограничения на Crazy Egg

Това е много прост и лесен за използване инструмент за анализ на поведението и може да се окаже твърде опростен за потребители, които търсят по-задълбочен анализ.

Цени на Crazy Egg

30-дневен безплатен пробен период

Базов пакет: 29 $/месец, фактуриран ежегодно

Стандартен: 49 $/месец, фактуриран ежегодно

Плюс: 99 $/месец, фактурирани ежегодно

Pro: 249 $/месец, фактурирани ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за информация относно цените

Оценки и рецензии за Crazy Egg

G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (80+ отзива)

10. VWO

Чрез VWO

VWO, или Visual Website Optimizer, е платформа за оптимизиране на конверсионния процент и A/B тестване. Тя е особено полезна за A/B тестове и тестване на разделени URL адреси, но предлага и стандартни инструменти за анализ на поведението, като топлинни карти и повторения на сесии. VWO е отличен инструмент, ако имате нужда да експериментирате с най-добрите начини за увеличаване на конверсионния процент.

Най-добрите функции на VWO

VWO улеснява настройването на тестове за разделени URL адреси и A/B тестове и ви позволява да зададете критерии за успешни тестове или да планирате времето за тестовете.

24/7 клиентска поддръжка с 70% успеваемост при първото обаждане и време за отговор, което е по-малко от половината от средното за бранша.

Отличните функции за защита на данните правят тази платформа съвместима с GDPR, HIPAA и други политики за защита на данните.

Ограничения на VWO

Кривата на обучение за този софтуер е стръмна.

Цени на VWO

Starter: Безплатно до 50 000 потребители на месец

Растеж: 386 $/месец, фактурирани ежегодно за до 50 000 проследявани потребители месечно

Pro: 887 $/месец, фактурирани ежегодно за до 50 000 проследявани потребители месечно

Enterprise: 1553 $/месец, фактурирани ежегодно за до 50 000 проследявани потребители месечно

Оценки и рецензии за VWO

G2: 4,3/5 (над 550 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 90 отзива)

Организирайте ясни проекти за управление на уебсайтове с многофункционалните инструменти за управление на проекти на ClickUp.

Управлението на уебсайт или разработването на мобилно приложение изисква инструменти, които ви помагат да анализирате поведението на потребителите. Тези инструменти могат да отстраняват проблеми, да оптимизират процента на конверсия и да подобряват потребителското преживяване за по-голяма удовлетвореност на клиентите.

Ако използвате Hotjar или някоя от алтернативите на Hotjar в този списък, можете да приложите анализа на потребителското пътуване, за да подобрите вашите дигитални платформи. Добавете към процеса си полезни техники за визуализация и инструменти за продуктивност.

За да извлечете максимална полза от проследяването и анализа на цифровото поведение, интегрирайте предпочитаната от вас алтернатива на Hotjar с ClickUp. Често наричан инструмент за управление на проекти, ClickUp е много повече от това: той е и една от най-високо оценените платформи за управление на уебсайтове.

Създавайте подробни табла и лесно добавяйте карти, за да видите напредъка на спринтовете, задачите по статус и бъговете по изглед.

Използвайте вградените инструменти, за да се уверите, че вашите уеб страници работят безпроблемно, следват плана и постигат ключовите показатели за ефективност. ClickUp има интуитивен потребителски интерфейс и мощни функции, които улесняват сътрудничеството в екипа, за да можете да постигнете изключителни резултати във всеки проект.

Можете също да свържете ClickUp с любимата си платформа за анализи, като създадете централно място за обработка, съхранение и анализ на данните от вашия уебсайт. По този начин получавате по-цялостен поглед върху ефективността на вашия уебсайт или мобилно приложение и можете да вземете по-добри решения за оптимизация, основани на данни.

Още по-добре, използвайте библиотека, пълна с шаблони за стратегическо планиране. Можете да използвате безплатния шаблон за аналитичен отчет като отправна точка за осмисляне на данните си с лесни за разбиране визуализации и проследяване на KPI. Или използвайте шаблона за отчет за анализ на данни, за да сравните бързо тенденциите и да идентифицирате областите за подобрение в рамките на вашите цифрови платформи.

Получете по-ясна информация за вашите клиенти с ClickUp

Чрез комбиниране на инструментите за управление на уебсайтове и анализи, ClickUp ви позволява да управлявате проектите си ефективно. С ClickUp ще получите и информация за аудиторията си, потребителското преживяване и ефективността на дигиталната платформа.

Цялостното решение на ClickUp е кралят в един свят, в който данните са крал. Стартирайте безплатния си акаунт в ClickUp още днес, за да започнете да взимате по-умни стратегически решения за вашето онлайн присъствие.