10-те най-добри инструмента за афилиейт маркетинг за повече приходи и по-добър трафик

Вашата компания обмисляла ли е да приложи стратегия за афилиейт маркетинг? Знаете ли кои са най-добрите инструменти за афилиейт маркетинг, с които да постигнете целта си?

Партньорските мрежи се разрастват бързо. Всъщност, доклад на Statista посочва, че през 2022 г. компаниите в САЩ са похарчили общо 8,2 милиарда долара за партньорски маркетингови кампании!

Партньорският маркетинг се превърна в един от най-популярните начини за реклама благодарение на своя потребителски ориентиран и убедителен подход. Той не само помага на бизнеса да достигне по-добре до целевата си аудитория, но и увеличава потенциала за пасивен доход на създателите на дигитално съдържание.

С популярността идва и конкуренцията – постигането на успех в афилиейт маркетинга изисква значителни усилия. Но ако използвате подходящите инструменти, има по-голяма вероятност вашият бизнес да процъфти над очакванията. ?

Избрахме 10-те най-добри инструмента за афилиейт маркетинг, с които да подобрите класирането на вашия уебсайт. Ще разгледаме по-отблизо най-добрите им функции и цени и ще ви помогнем да намерите продукт, който подхожда на вашата марка.

Какво е афилиейт маркетинг?

Партньорският маркетинг е онлайн рекламен модел, базиран на резултатите, при който трета страна (партньорът) промотира бизнес или услуга. Партньорите обикновено са творци като блогъри и влиятелни лица, които продават артикули на своите читатели/последователи, като включват подходящи линкове в своето съдържание или имейл маркетингови кампании (бюлетини).

Този тип промоция е дискретен и не изглежда кичозен като ярките реклами в уебсайтовете. Бизнесите използват афилиейт маркетинга, за да се фокусират върху конкретни групи клиенти, които вероятно биха се интересували от техните продукти, и обикновено предоставят афилиейт линк. Идеята е да се възползвате от потребителската база на афилиата за маркетинг, а с афилиейт линка можете да видите точно колко трафик или потенциални клиенти идват от тези уникални пазари.

Управлявайте данните за клиентите от вашата партньорска маркетингова програма заедно с личните си задачи в ClickUp.

Като маркетинг специалист, вие трябва да плащате комисионна на партньорите си от партньорската програма всеки път, когато те генерират потенциален клиент, посетител или продажба. Като цяло, това е потенциално евтин маркетингов инструмент с висока възвръщаемост на инвестициите!

За да създадете успешна стратегия за афилиейт маркетинг, трябва да намерите афилиейт маркетинг специалисти, подходящи за вашата ниша, да създадете SEO-оптимизирано съдържание, да проследявате ефективността и да оценявате маркетинговите кампании на вашите конкуренти.

За щастие, инструментите за афилиейт маркетинг са тук, за да улеснят работата ви.

Какво да търсите в инструмент за афилиейт маркетинг

При избора на инструмент за афилиейт маркетинг може да искате да вземете предвид следните ключови фактори:

Леснота на използване: Инструментът трябва да има гладка навигация и функции за достъпност, за да опрости вашите маркетингови усилия. Проследяване и анализи: Може да потърсите инструменти за афилиейт маркетинг с възможности за проследяване, за да наблюдавате кликовете, конверсиите и комисионните. Интеграция с партньорски мрежи: Инструментът трябва да се интегрира с конкретните мрежи, които планирате да използвате, тъй като това улеснява процеса на управление на вашите партньорски линкове, проследяване на ефективността или подпомагане при проучването на ключови думи. Мащабируемост: Трябва да може да поема нарастващ брой партньорски маркетинг специалисти или клиенти, продукти и кампании, докато вашият бизнес се разраства. Табла за управление: Добрият инструмент за афилиейт маркетинг разполага с табла за управление, които служат като централен хъб за проследяване на потенциални клиенти, промоции и рекламни или имейл маркетингови кампании.

За да сте сигурни, че вашите партньорски маркетингови кампании ще дадат резултат, е задължително да използвате качествени инструменти. ⚒️

Събрахме 10-те най-добри инструмента за афилиейт маркетинг, които могат да бъдат полезни както за маркетинг специалисти, така и за афилиейт партньори. Нека разгледаме техните уникални функции!

Най-доброто за управление на партньорски маркетингови кампании

Организирайте вашата партньорска маркетингова програма с над 15 изгледа в ClickUp, включително Списък, Табло и Календар.

Представяме ви ClickUp – софтуер за управление на проекти „всичко в едно” , който разполага с богат набор от функции за управление и организиране на вашите партньорски маркетингови кампании.

Задайте маркетингови KPI с помощта на ClickUp Goals, използвайте ClickUp Dashboards, за да идентифицирате представянето на вашите партньорски маркетинг специалисти и открийте стратегии за увеличаване на приходите. Анализирайте кампаниите си чрез диаграми, спринтове, таблици, проследяване на времето и над 50 джаджи. ?

Разгледайте над 15 изгледа, за да наблюдавате задачите в таблото. Организирайте и визуализирайте работните процеси с изгледа на календара на ClickUp. Без усилие планирайте задачи чрез плъзгане и пускане и инициирайте срещи чрез интеграции с Google Calendar и Zoom, за да поддържате безпроблемна комуникация с партньорите и колегите си.

Добавете импулс към вашите маркетингови кампании с ClickUp AI. AI асистентът идва с готови маркетингови подсказки за задачи като създаване на кампании, писане на резюмета за вашите партньори, изготвяне на промоционални имейли и обобщаване на бележки от срещи.

Имате нужда от подробно ръководство за афилиейт маркетинг? Шаблонът ClickUp ChatGPT Prompts For Affiliate Marketing Template ви помага да използвате AI инструменти за генериране на идеи за ефективни кампании и увеличаване на конверсиите.

Използвайте ChatGPT Prompts For Lead Generation на ClickUp, за да получите персонализирани идеи за целевите аудитории.

Този шаблон съдържа безценна информация за сегментиране на аудиторията, студени имейли, копирайтинг и задържане на клиенти, която гарантирано ще ви помогне да провеждате ефективни кампании. ?

Съберете документацията си за маркетинг и партньори в ClickUp Docs. Редактирайте елементи в реално време и сътрудничете чрез коментари и етикети. Възползвайте се от ClickUp Automations, за да се справите с повтарящи се маркетингови задачи като актуализиране на статуса на партньорите или изпращане на имейли.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само на настолни компютри (мобилната версия е в процес на разработка).

Отнема време да овладеете огромния обем от функции за партньорските маркетинг специалисти.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Искате ли да се включите в партньорската програма на ClickUp? Научете повече за това как работи нашата програма!

2. CJ – Най-добрият инструмент за партньорски маркетинг

CJ (Commission Junction) е един от най-старите и най-големи партньорски пазари с хиляди легитимни, висококачествени рекламодатели като Office Depot и Hello Fresh, както и водещи издатели като BuzzFeed.

Ако сте рекламодател, разгледайте таблото за управление на Recruit Partners, за да намерите съвместими партньори за афилиейт маркетинг въз основа на филтри за ключови думи.

Издателите, които търсят нови рекламодатели и търговци, могат да стеснят опциите си, като използват филтри за комисионни или категории като пътувания, красота и технологии.

Партньорската програма на CJ работи на базата на модел „цена на продажба“. Тя предлага конкурентни комисионни (партньорски доходи) в зависимост от фактори като категория на продукта, статус на клиента и местоположение. ?

Използвайте инструментите за бенчмаркинг на CJ, за да разберете къде клиентите се свързват най-много с вашия бизнес. Можете също да оцените приноса на партньорите и да видите как се представяте в сравнение с конкурентите си.

Най-добрите функции на CJ

Мониторинг на напредъка в реално време в партньорските мрежи

Партньорство с над 3000 марки

Удобен за ползване интерфейс, подходящ за начинаещи

Достъпен на мобилни устройства за партньорските маркетинг специалисти, които са в движение.

Ограничения на CJ

Ограничени инструменти за анализ

Определя минимални изисквания за производителност, за да поддържа членството

Цени на CJ

Налични при контакт

Оценки и рецензии на CJ

G2 : 3,5/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (по-малко от 5 рецензии)

3. ShareASale – най-добрата партньорска мрежа за блогъри

ShareASale служи като платформа за афилиейт маркетинг, улесняваща откриването на нови възможности за партньорство, предимно в Северна Америка. ?

Платформата свързва издателите с рекламодатели, които търсят помощ за увеличаване на продажбите. Това възнаграждение може да се мащабира за всеки посетител на уебсайта или телефонно обаждане, генерирано за рекламодателя.

За блогъри и влиятелни лица мрежата ShareASale предлага разнообразни инструменти, предназначени да помагат на партньорските маркетинг специалисти да намират нишови групи за промотиране на продукти.

Инструментът за афилиейт маркетинг включва персонализирани линкове и банери за продукти, база данни с търговци с възможност за търсене, както и опция за създаване на дълбоки линкове, водещи директно към конкретни страници на уебсайта на продавача.

Използването на усъвършенстваните инструменти за отчитане и анализ на ShareASale ви позволява да следите приходите и комисионните си, да проследявате кликовете и конверсиите и да оптимизирате ефективността на кампаниите си. ?

Най-добрите функции на ShareASale

Подходящ за блогъри, влогъри и влиятелни лица в партньорските мрежи.

Търсеща база данни с филтри за над 39 потребителски категории

Отчети в реално време за вашите усилия в афилиейт маркетинга

Месечно стартиране на нови програми

Ограничения на ShareASale

Биха могли да се използват по-добри функции за отчитане, за да се избегнат ръчните изчисления на комисионните.

Подкрепата при започването може да бъде подобрена

Цени на ShareASale

Налични при контакт

Оценки и рецензии за ShareASale

G2 : 3,5/5 (над 30 отзива)

Sitejabber: 2. 8/5 (70+ отзива)

4. Voluum – най-добрият инструмент за проследяване на партньорски реклами

Проследявайте лесно рекламите си с Voluum, усъвършенстван инструмент за афилиейт маркетинг за наблюдение, подобряване и оптимизиране на рекламни кампании.

Платформата предоставя информация за ефективността на вашите реклами, ключови думи и целеви страници чрез широка гама от инструменти за отчитане и анализ. Разчитайте на нейните мощни възможности за проследяване, за да наблюдавате кликовете, конверсиите, посещенията от други уеб страници или търсачки и приходите. ?

Спестете време, като използвате функцията Automizer на платформата, за да управлявате конверсии, променяте оферти, спирате или активирате кампании, актуализирате разходите за трафик и получавате известия.

С функцията Traffic Distribution AI Voluum автоматично ще насочи по-голяма част от трафика ви към целеви страници и оферти. Тя ви позволява също да създавате последователности от кампании, които осигуряват най-висока възвръщаемост, процент на конверсия и приходи на клик за оптимална ефективност.

Най-добрите функции на Voluum

Удобен интерфейс и персонализирани табла

Интегрира се с Google Ads, Facebook Ads и инструменти на трети страни като WordPress и Zapier.

Отчети в реално време

Поддържа множество валути

Проследяване на рекламни импресии

Ограничения на Voluum

Стръмна крива на обучение за новодошлите

Трудно е да се използва с големи рекламни сайтове без поддръжка на клиенти.

Цени на Voluum Business

Стартъп : 599 $/месец

Агенция : 999 $/месец

Enterprise : 1999 $/месец

Корпоративно : 4999 $/месец

Executive: 9999 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Voluum

G2 : 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

5. AffJet – Най-добрият инструмент за ефективност на партньорската мрежа

Ако участвате в няколко партньорски мрежи, AffJet е удобен инструмент за следене на разнообразни кампании. ❣️

Таблото на платформата комбинира данни от над 100 партньорски мрежи и ви позволява да оцените ефективността на вашите кампании, като анализирате кампаниите с най-висока ефективност. Проследявайте показатели като кликове, конверсии и импресии, за да откриете нови тенденции и възможности. Освен това можете да видите приходите си от различни партньорски мрежи, представени в един доклад – персонализирайте го въз основа на предпочитаните от вас показатели.

Подобрете процеса на вземане на решения и увеличете печалбите си с AffJet Megatracker. Той ви помага да идентифицирате опциите с ниска ефективност, най-добре представящите се и печелившите връзки във всичките ви мрежи, взети заедно.

Най-добрите функции на AffJet

Мониторинг на ефективността на кампаниите в множество мрежи

Лесно споделяне на отчети

Опции за филтриране на данни

Проследяване на тенденции

Подходящ за мобилни устройства

Ограничения на AffJet

Безплатният план поддържа само 75 транзакции на месец.

Няма достъп до API, освен ако не закупите персонализиран план.

Цени на AffJet

Безплатно завинаги

Стандартен : 5 $/месец за 500 транзакции

Medium : 15 $/месец за 1600 транзакции

Голям : 30 $/месец за 4500 транзакции

Персонализирано: Свържете се с екипа по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за AffJet

Все още няма налични оценки

6. Google Analytics – най-добрият инструмент за анализи

Google Analytics предоставя ценна информация за трафика на вашия уебсайт, като ви помага да оптимизирате ефективно съдържанието, насочено към партньорския маркетинг.

Чрез функцията за проследяване на събития на GA можете да видите кой взаимодейства с вашите партньорски линкове и колко време посетителите прекарват на вашия уебсайт. Тя ви помага и да определите кои публикации генерират най-голям трафик. Използвайте данните, за да създадете по-добри стратегии за съдържание и да увеличите приходите си.

Използвайте платформата, за да подобрите представянето на вашия уебсайт в търсачките. Тя предоставя информация за ключовите думи, които посетителите използват, за да намерят вашия сайт, което ви помага да идентифицирате възможности за подобряване на вашите SEO усилия, което води до повече органичен трафик към вашия уебсайт. ?

Най-добрите функции на Google Analytics

Проследяване на целите

Вградени автоматизации

Разширени отчети в реално време

Интегрира се с други решения на Google, като Google Ads и Google Cloud.

Персонализиран анализ на данни с предварително дефинирани отчети

Ограничения на Google Analytics

Ограничени възможности за персонализиране

Силно зависи от Google за анализи на уебсайтове

Цени на Google Analytics

Безплатно

Оценки и рецензии в Google Analytics

G2 : 4,5/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 7500 отзива)

7. Grammarly – Най-добрият граматичен коректор

За създателите на съдържание за афилиейт маркетинг доверието е важна валута и е от решаващо значение да не го компрометирате с елементарни грешки в писането. Ето тук Grammarly е вашият спасител! ?

Използвайте този инструмент, за да поддържате публикациите, имейл кампаниите или блоговете си без грешки и правописни грешки. Grammarly подобрява комуникацията с аудиторията, като полира съдържанието ви, за да подобри възприемането на марката, като се фокусира главно върху стимулирането на ангажиращ, привличащ вниманието език.

Grammarly поддържа писане, което съответства на убедителни тонове, като ви помага да вмъкнете партньорски линкове на стратегически места. Инструментът насърчава партньорските маркетинг специалисти да използват последователен език и да пишат в активен глас.

Персонализирайте вградения стилов наръчник, за да създадете съобразено с вашите нужди хранилище на думи, термини и фрази и да поддържате последователност в изказа си във всички кампании.

Най-добрите функции на Grammarly

Проверка за плагиатство

Работи с платформи като LinkedIn и Workday.

Маркетинг-ориентирани, подпомагани от изкуствен интелект предложения

Поддържа всички форми на съдържание

Специфичен за компанията стилов наръчник за сътрудничество на работното място

Ограничения на Grammarly

Пропуска някои сленгови думи и изрази

Ограничени функции в безплатната версия

Цени на Grammarly

Безплатно

Премиум : 12 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Grammarly

G2 : 4,7/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6900 отзива)

8. Frase – Най-доброто за проучвания и писане с помощта на изкуствен интелект

Frase съчетава възможностите на изкуствения интелект с усъвършенствано проучване на теми.

Този инструмент може да бъде полезен както за блогъри, така и за маркетингови агенции. Той предлага интуитивен панел за проучване за анализ на съдържанието на конкурентите, предоставя основни показатели за SERP и използва изкуствен интелект за създаване на изчерпателни, оптимизирани резюмета на съдържанието.

Създавайте без усилие конспекти на съдържанието, като избирате заглавия от резултатите в SERP, или генерирайте такъв незабавно с помощта на AI. Outline Builder позволява лесно организиране чрез плъзгане и пускане на заглавията.

Създавайте SEO-оптимизирано съдържание с инструмента AI Writer , който черпи вдъхновение от най-добрите резултати от търсенето за вашата целева ключова дума. Партньорският маркетинг специалист може да го използва за генериране на съдържание като уводи на блогове, заглавия и често задавани въпроси.

Най-добрите функции на Frase

Оптимизация на ключови думи

Функция за проучване на теми за партньорски маркетинг

Съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Оптимизирани резюмета на съдържанието

Ограничения на изразите

AI писателят понякога създава повтарящо се съдържание

Не е особено лесен за използване от средностатистическия партньорски маркетинг специалист.

Цени на Frase

Solo : 12,66 $/месец

Основен : 38,25 $/месец

Екип: 97,75 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Frase

G2 : 4,9/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

9. Surfer SEO – Най-добрата оптимизация на SEO съдържание

Surfer SEO внимателно анализира страниците на конкурентите и предлага цялостна стратегия за значително подобряване на класирането ви. ?

Използвайте инструмента Keyword Research на Surfer, за да намерите множество групи теми, свързани с основната ви ключова дума. С Content Editor можете да получите достъп до ключови думи, които ви помагат да се класирате по-добре в SERP.

Освен това, добавката Audit на Surfer ви позволява да наблюдавате, управлявате и подобрявате работния процес на съдържанието си, независимо дали работите самостоятелно или като част от екип. Тя е идеална за оценяване на ефективността на вашия уебсайт, проучване на конкурентите ви, актуализиране на старото съдържание и откриване на SEO грешки.

Най-добрите функции на Surfer SEO

Обратна връзка в реално време при писане

Surfer AI за писане на съдържание, което увеличава трафика

Разширение за Chrome, за да получавате съвети за писане в Google Docs

Допълнение за одит за оптимизация на съдържанието

Ограничения на Surfer SEO

Функцията за проучване на ключови думи може да бъде негъвкава.

Ограничена гъвкавост при опциите за плащане

Цени на Surfer SEO

Essential : 69 $/месец

Разширено : 149 $/месец

Максимална цена : 249 $/месец

Enterprise: Свържете се с екипа по продажбите

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Surfer SEO

G2 : 4,8/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 300 отзива)

10. Pathmatics – Най-добрите данни за ефективен маркетинг

Направете микроанализ на конкуренцията, клиентите или пазара с Pathmatics от SensorTower. Този инструмент обхваща популярни платформи като Instagram, Facebook, TikTok и YouTube в търсенето на стари и актуални тенденции. #️⃣

Получете ценна информация за водещите световни марки, включително вашите конкуренти, за да планирате ефективни маркетингови стратегии. Разширете обхвата си в добре представящите се сегменти, като анализирате успешните промоционални оферти, пазарните характеристики, тактиките за позициониране и стратегиите за афилиейт маркетинг.

Използвайте Pathmatics Explorer , за да определите маркетинговите перспективи, да персонализирате новите бизнес предложения, да приоритизирате потенциалните клиенти и да подобрите взаимоотношенията с клиентите. Този подход може да доведе до сключването на повече сделки, разрастване на съществуващите акаунти и подобряване на цялостната ефективност на афилиейт маркетинг специалистите.

Най-добрите функции на Pathmatics

Оценка на маркетинговите кампании на конкурентите

Информация за дигиталните канали

Анализ на тенденциите в инвестициите в реклама

Predictive Pragmatics Explorer

Ограничения на Pathmatics

Ограничени данни за търсене и подробности за продуктите

Навигацията може да бъде по-добра в сравнение с други партньорски маркетинг програми.

Цени на Pathmatics

Налични при контакт

Оценки и рецензии на Pathmatics

G2: 4,3/5 (над 300 отзива)

Оптимизирайте ефективността на афилиейт маркетинга и насърчавайте растежа с ClickUp

Извлечете максимума от потенциалните клиенти, като използвате многофункционалните инструменти за афилиейт маркетинг, които обсъдихме.

Ако искате функции за всестранна маркетингова поддръжка и позициониране на марката, обмислете да се регистрирате за безплатен акаунт в ClickUp. Неговите удобни функции са предназначени за безпроблемно управление и комуникация с вашите партньори и клиенти. Присъединете се и разгледайте платформата сами! ?

Искате ли да се включите в партньорската програма на ClickUp? Научете повече за това как работи нашата програма!