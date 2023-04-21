Khơi dậy sự hợp tác và sáng tạo: Cách bảng trắng ảo hỗ trợ các công ty sáng tạo

Trước khi làm việc từ xa trở nên phổ biến, các nhóm sáng tạo thường tụ tập lại với nhau và hợp tác trên một bảng trắng khổng lồ.

Ai nói rằng điều đó cần phải thay đổi chỉ vì hoàn cảnh của chúng ta đã thay đổi? ClickUp đã hiện đại hóa quy trình để trao quyền cho lực lượng lao động phân phối rộng rãi hơn ngày nay.

Bảng trắng ảo có thể giúp các công ty sáng tạo xác định phạm vi dự án, tạo công việc có thể thực hiện được, đồng thời xem xét và phê duyệt công việc một cách hiệu quả, bất kể họ đang ở đâu. Cách thực hiện như sau:

Xác định phạm vi dự án của bạn trong bảng trắng

Xác định phạm vi dự án là một bước quan trọng trong quá trình sáng tạo, vì nó giúp các nhóm thống nhất về tầm nhìn. Bảng trắng ClickUp cung cấp một không gian nơi các công ty sáng tạo và khách hàng của họ có thể cùng nhau xác định phạm vi dự án.

Các thành viên trong nhóm sáng tạo có thể cùng nhau đưa ra ý tưởng, ghi lại yêu cầu của khách hàng và phác thảo mục tiêu dự án trong thời gian thực, giúp công việc trở nên hiệu quả và thú vị hơn!

Với Bảng trắng ảo của ClickUp, bạn có thể dễ dàng tạo bao nhiêu bảng tùy thích, giúp bạn sắp xếp và truy cập phạm vi dự án một cách có tổ chức.

Dễ dàng tùy chỉnh Bảng trắng của bạn bằng cách thêm tài liệu, công việc và hơn thế nữa

Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng như nhãn mã màu, nhận xét và tệp đính kèm để cung cấp thêm bối cảnh và gợi ý trực quan cho phạm vi dự án. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn sẽ làm việc hiệu quả như thế nào nếu mọi người luôn đồng nhất với nhau!

Hình dung các yêu cầu, mục tiêu và kết quả dự án của bạn với Mẫu Bảng trắng Phạm vi dự án của ClickUp.

Bắt đầu brainstorming, sáng tạo và phát triển từ bảng trắng thành công việc có thể thực hiện được

Sau khi phạm vi dự án được xác định, đã đến lúc bắt đầu quá trình sáng tạo và phát triển. Bảng trắng ClickUp cung cấp một không gian cho các công ty sáng tạo để brainstorming ý tưởng, lập kế hoạch cho các ý tưởng sáng tạo và phát triển các công việc sâu sắc.

Các thành viên trong nhóm có thể cộng tác trong thời gian thực, thêm ý tưởng, bản phác thảo và ghi chú vào Bảng trắng. Trên thực tế, các Bảng trắng này tích hợp liền mạch với phần mềm và các tính năng quản lý dự án của ClickUp, cho phép bạn biến ý tưởng thành công việc hữu ích chỉ với vài cú nhấp chuột.

Bạn có thể giao công việc cho các thành viên trong nhóm, đặt ngày đáo hạn, thêm mô tả và đính kèm tệp mà không cần rời khỏi bảng, giúp bạn nhanh chóng chuyển từ ý tưởng sang thực hiện.

Sử dụng Bảng trắng ClickUp để giao nhiệm vụ, gắn thẻ người được giao và mọi thứ cần thiết để bắt đầu sự hợp tác tiếp theo của bạn

Tính linh hoạt của Bảng trắng không chỉ cho phép sử dụng đa năng mà còn khơi dậy sự sáng tạo và đổi mới. Với khả năng thêm trang web, video, tài liệu, hình ảnh và hơn thế nữa, bảng của bạn trở thành một tấm vải trắng để bạn thỏa sức phát huy tiềm năng sáng tạo.

Điều này tạo ra một môi trường năng động và giàu trí tưởng tượng, khuyến khích luồng ý tưởng miễn phí và phát triển các giải pháp sáng tạo.

Tập hợp nhóm của bạn xung quanh Mẫu Bảng tâm trạng của ClickUp để lên ý tưởng, lập kế hoạch dự án và phát triển công việc.

Phần thưởng: Xem 10 mẫu bảng tâm trạng miễn phí để sắp xếp ý tưởng của bạn

Thực hiện phê duyệt với khách hàng và đảm bảo sự hài lòng về sản phẩm cuối cùng

Sau quá trình sáng tạo và phát triển, việc xem xét và phê duyệt công việc trước khi giao sản phẩm cuối cùng cho khách hàng là rất quan trọng. Sử dụng Bảng trắng, các thành viên trong nhóm có thể trình bày công việc của mình, giới thiệu các mô hình thiết kế và thu thập phản hồi theo thời gian thực.

Bảng trắng ảo của ClickUp cho phép dễ dàng hợp tác với khách hàng, ngay cả khi họ không thuộc nhóm nội bộ. Bạn có thể dễ dàng cấp quyền truy cập cho họ và cho phép họ để lại phản hồi, từ đó đẩy nhanh quá trình phê duyệt.

Cộng tác với khách hàng hoặc các nhóm nội bộ hiệu quả hơn với Bảng trắng ảo để khơi dậy sự sáng tạo

Bảng trắng là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho các công ty sáng tạo. Chúng không chỉ cung cấp cho các nhóm hiện đại một nền tảng hợp tác và trực quan, mà còn thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và quản lý dự án hiệu quả.

Bằng cách tích hợp Bảng trắng ảo vào quy trình làm việc của công ty sáng tạo, bạn sẽ đạt được mức năng suất mới và mang lại kết quả xuất sắc cho khách hàng.

Bắt đầu sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc của bạn dựa trên tác động và nỗ lực với Mẫu Ma trận Tác động Nỗ lực của ClickUp!