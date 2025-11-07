Mẫu sổ sách kế toán cho doanh nghiệp nhỏ để đơn giản hóa việc quản lý tài chính

Hãy cẩn thận với những chi phí nhỏ; một lỗ hổng nhỏ có thể làm chìm một con tàu lớn.

‘Lỗ hổng’ có xác suất ẩn náu trong một bảng tính lộn xộn, âm thầm làm hao hụt lợi nhuận của bạn.

Trong kế toán doanh nghiệp nhỏ, độ chính xác là chìa khóa, và các mẫu là những công cụ thầm lặng giúp điều đó trở nên khả thi. Từ việc đang theo dõi thu nhập đến giám sát luồng tiền, một bảng tính tốt có thể giúp bảng cân đối kế toán của bạn tránh khỏi tình trạng hỗn loạn.

Các mẫu này giúp tối ưu hóa quy trình kế toán của bạn, giảm thiểu lỗi mục nhập và làm cho mùa thuế trở nên bớt áp lực hơn.

Để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn (và sổ sách gọn gàng hơn), chúng tôi đã tổng hợp những mẫu sổ sách kế toán tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ để đơn giản hóa kế toán, làm rõ tình hình tài chính của bạn và giúp bạn có thêm thời gian để điều hành kinh doanh.

Tại sao phải vật lộn với phần mềm kế toán phức tạp khi các mẫu sổ sách kế toán miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ này có thể giúp bạn kiểm soát tình hình tài chính của kinh doanh?

Các mẫu sổ sách kế toán cho doanh nghiệp nhỏ hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là tóm tắt nhanh cho bạn:

Mẫu sổ sách kế toán cho doanh nghiệp nhỏ là gì?

Mẫu sổ sách kế toán cho doanh nghiệp nhỏ là các công cụ bảng tính được xây dựng sẵn, giúp doanh nghiệp nhỏ đang theo dõi thu nhập, ghi chép giao dịch và quản lý tài khoản với ít nỗ lực nhất.

Dưới đây là cách chúng giúp doanh nghiệp nhỏ duy trì sự đồng bộ:

✅ Tối ưu hóa quy trình kế toán với các định dạng sẵn sàng sử dụng.

✅ Theo dõi thu nhập, chi phí kinh doanh và các giao dịch tài chính.

✅ Tạo báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo luồng tiền chính xác.

✅ Giảm thiểu lỗi trong mục nhập và nâng cao tính nhất quán trong các báo cáo tài chính.

✅ Duy trì hồ sơ rõ ràng về các tài khoản phải trả, thanh toán của khách hàng và các giao dịch kinh doanh.

✅ Tiết kiệm thời gian trong mùa thuế bằng cách có các báo cáo sạch sẽ, sẵn sàng cho kiểm toán.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu sổ sách kế toán tốt cho doanh nghiệp nhỏ?

Các mẫu sổ sách kế toán tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ giúp tối ưu hóa quản lý dữ liệu tài chính đồng thời cung cấp cấu trúc đủ để hỗ trợ việc ghi chép sổ sách hiệu quả.

Hãy cùng tìm hiểu các tính năng quan trọng khác mà một mẫu sổ sách kế toán chất lượng nên có:

Các trường thông tin được gắn nhãn rõ ràng cho các giao dịch, bao gồm số hóa đơn, ngày giao dịch và ngày đáo hạn.

Các tab chuyên dụng cho tài khoản phải trả, chi phí kinh doanh và dòng tiền đang theo dõi.

Các phần đã được định dạng sẵn cho mẫu bảng cân đối kế toán , thu nhập và lợi nhuận gộp.

Các bảng tổng hợp được hỗ trợ bởi công thức cho bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo lỗ.

Tương thích với Microsoft Excel, Google Trang tính hoặc có thể xuất ra để sử dụng trong phần mềm kế toán.

Bố cục có thể tùy chỉnh với các bảng tính riêng biệt cho các loại tài khoản và kỳ khác nhau.

Cấu trúc dễ chỉnh sửa giúp đơn giản hóa việc mục nhập dữ liệu, ngay cả đối với những người mới bắt đầu làm kế toán.

Bây giờ khi bạn đã quen với khái niệm về mẫu sổ sách kế toán, bạn nên tìm kiếm những mẫu phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ của mình.

10 Mẫu sổ sách kế toán miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ

Dưới đây là những mẫu tốt nhất để đơn giản hóa mọi giai đoạn của quy trình kế toán của bạn.

Dù bạn cần một bảng tính đơn giản, một định dạng sẵn sàng cho khách hàng, hay một công cụ thông minh cho người mới bắt đầu kế toán, đều có mẫu phù hợp tại đây.

1. Mẫu phần mềm kế toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa việc đang theo dõi và báo cáo tài chính với mẫu phần mềm kế toán ClickUp.

Bạn đã từng cố gắng theo dõi dữ liệu tài chính bằng năm bảng tính, ba tờ ghi chú dán và một trí nhớ đang dần phai nhạt? Mẫu phần mềm kế toán ClickUp giúp đưa quy trình kế toán của bạn vào một hệ thống tập trung, gọn gàng, nhất quán và thực sự dễ sử dụng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi chép báo cáo tài chính với các bảng điều khiển tùy chỉnh.

Tự động hóa quy trình làm việc để giảm thiểu lỗi trong kế toán.

Đang theo dõi thanh toán của khách hàng với hệ thống CRM tích hợp sẵn.

Quản lý công việc và thời hạn trên các nhóm

Đồng bộ hóa mục tiêu tài chính với các bảng điều khiển báo cáo chia sẻ.

✨ Phù hợp cho: Các công ty kế toán và doanh nghiệp nhỏ muốn có một hệ thống kế toán toàn diện, hiệu quả, đang theo dõi giao dịch, đơn giản hóa báo cáo và giảm thiểu lỗi trên mọi mặt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Gặp khó khăn trong việc duy trì hồ sơ chính xác? Các mẫu sổ cái tổng hợp này giúp bạn đang theo dõi các khoản nợ, khoản tín dụng và từng mục chi tiết mà không cần phải đối mặt với rắc rối của bảng tính.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 5 người cho biết hơn 80% thời gian công việc trong ngày của họ được dành cho các công việc lặp đi lặp lại. 20% còn lại cho biết ít nhất 40% thời gian trong ngày của họ bị chiếm dụng bởi cùng một công việc lặp đi lặp lại. Với ClickUp AI Agents, những công việc lặp đi lặp lại, tốn thời gian sẽ được tự động hóa. Từ việc cài đặt công việc định kỳ, gửi nhắc nhở đến tạo báo cáo, ClickUp biến công việc lặt vặt thành tiếng ồn nền, giúp nhóm của bạn tập trung vào những công việc thực sự mang lại kết quả. Xem tại đây. 👇🏼

2. Mẫu kế toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý thu nhập, thanh toán và dữ liệu tài chính bằng mẫu kế toán ClickUp.

Việc theo dõi các tài khoản phải trả, tài khoản phải thu và số hóa đơn không nên khiến bạn cảm thấy như đang quản lý hàng loạt bảng tính. Mẫu kế toán ClickUp giúp bạn quản lý thu nhập, các khoản thanh toán chưa hoàn tất và các giao dịch tài chính sắp tới, tất cả trong một không gian làm việc gọn gàng và có thể tùy chỉnh.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

✨ Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ và kế toán viên độc lập cần một hệ thống tùy chỉnh để đang theo dõi dữ liệu tài chính, quản lý tài khoản và tránh tình trạng bối rối vào mùa thuế.

Các trường AI có thể là một bước đột phá cho doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực kế toán. Bằng cách tự động thu thập, phân loại và cập nhật dữ liệu tài chính, các trường AI giảm thiểu nhu cầu mục nhập thủ công và hạn chế lỗi do con người gây ra. Điều này có nghĩa là chủ kinh doanh có thể dành ít thời gian hơn cho các công việc giấy tờ phức tạp và tập trung nhiều hơn vào việc phát triển kinh doanh. Các trường dữ liệu AI có thể phát hiện các mẫu, đánh dấu các bất thường và tạo ra các thông tin thời gian thực, giúp việc đang theo dõi chi phí, quản lý hóa đơn và kiểm soát luồng tiền trở nên dễ dàng hơn. Cuối cùng, kế toán được hỗ trợ bởi AI giúp doanh nghiệp nhỏ duy trì sự tổ chức, đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn và giải phóng các nguồn lực miễn phí cho những điều quan trọng nhất.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng tài khoản dự án

3. Mẫu sổ nhật ký kế toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tiêu chuẩn hóa các mục nhập và giảm thiểu lỗi với mẫu sổ nhật ký tài khoản ClickUp.

Sổ nhật ký thủ công và các mục nhập không nhất quán có thể làm hỏng ngay cả hệ thống kế toán cơ bản nhất. Chỉ cần một ngày giao dịch bị bỏ sót hoặc số mục nhập không khớp, và đột nhiên bảng cân đối thử nghiệm của bạn sẽ sai lệch đến ba chữ số thập phân và gây ra cơn đau đầu. Mẫu Sổ Nhật Ký Tài Khoản ClickUp loại bỏ sự hỗn loạn đó.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tiêu chuẩn hóa các công việc kế toán bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh đã được xây dựng sẵn.

Theo dõi trạng thái công việc với nhãn "Mở" và "Hoàn thành"

Quản lý hồ sơ một cách dễ dàng với các chế độ xem thông minh “Sổ cái” và “Nhật ký”.

Theo dõi hoạt động tài chính bằng cách sử dụng theo dõi thời gian và thẻ.

Tự động hóa cập nhật với các công cụ email và quản lý dự án tích hợp sẵn.

✨ Phù hợp cho: Kế toán viên và chủ kinh doanh muốn có các mục nhập rõ ràng, chuỗi kiểm toán tốt hơn và các mẫu sổ sách kế toán nhất quán mà không cần bắt đầu từ đầu.

➡️ Tò mò muốn biết ClickUp so sánh thế nào với các công cụ quản lý dự án khác? Hãy xem video này nơi chúng tôi đã thử nghiệm và đánh giá top 15👇🏻

🧠 Thông tin thú vị: Kế toán đã xuất hiện từ trước cả bánh xe — người Mesopotamia đang theo dõi ngũ cốc và gia súc cách đây hơn 7.000 năm. Các bảng đất sét chính là những bảng tính đầu tiên.

4. Mẫu Quản lý Nợ Phải Trả ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các khoản thanh toán chưa thanh toán một cách hiệu quả với mẫu ClickUp Accounts Payable.

Thanh toán chậm cho nhà cung cấp và các ngày đáo hạn rải rác có thể làm gián đoạn luồng tiền. Mẫu Quản lý Tài khoản Thanh toán ClickUp giúp bạn chủ động quản lý các khoản phải trả bằng cách cung cấp một hệ thống tập trung, trực quan để theo dõi mọi giao dịch tài chính đang chờ xử lý.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Đang theo dõi hóa đơn bằng các trường tùy chỉnh như loại thanh toán

Theo dõi các giai đoạn thanh toán với các trạng thái tùy chỉnh như “Xác minh”.

Xem chi tiết chi phí một cách rõ ràng với các chế độ xem quy trình thanh toán tích hợp sẵn.

Nâng cao độ chính xác trong việc theo dõi bằng cách sử dụng thẻ và theo dõi thời gian.

Tránh trễ hẹn bằng cách sử dụng cảnh báo phụ thuộc và cập nhật trạng thái.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tài chính và doanh nghiệp nhỏ cần đang theo dõi có cấu trúc, chính xác cho các giao dịch chi ra và kiểm soát tốt hơn dự báo dòng tiền.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn đơn giản hóa việc báo cáo chi phí? Các mẫu báo cáo chi phí Excel này cung cấp bố cục sạch sẽ, có thể tùy chỉnh để bạn đang theo dõi chi phí kinh doanh một cách rõ ràng và nhanh chóng.

5. Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiển thị và quản lý ngân sách một cách rõ ràng thông qua mẫu báo cáo ngân sách của ClickUp.

Chán ngán với việc phải đối phó với các số mâu thuẫn từ các bộ phận khác nhau? Mẫu Báo cáo Ngân sách ClickUp giúp mọi người đồng bộ hóa trang tài chính.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Theo dõi ngân sách chính xác với các trường tùy chỉnh có cấu trúc.

Hiển thị xu hướng chi tiêu bằng cách sử dụng các chế độ xem Gantt và Lịch.

Phát hiện sớm việc chi tiêu quá mức với các chế độ xem khối lượng công việc và dòng thời gian.

Đơn giản hóa chu kỳ báo cáo bằng cách sử dụng các công việc con và bình luận.

Đồng bộ hóa các bên liên quan một cách nhanh chóng với các phân tích ngân sách rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tài chính, trưởng bộ phận và doanh nghiệp nhỏ muốn đưa ra quyết định tài chính tốt hơn, ngăn chặn chi tiêu quá mức và tạo báo cáo ngân sách dễ hiểu cho tất cả mọi người.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn hiện đại hóa quy trình tài chính của bạn? Học cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tài khoản để tự động hóa mục nhập, phân tích xu hướng và đóng sổ tiền mặt nhanh hơn.

6. Mẫu Báo cáo Chi phí Hàng tháng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân tích chi phí kinh doanh hàng tháng bằng mẫu Báo cáo Chi phí Hàng tháng ClickUp.

Bạn đang cố gắng nhớ xem tiền của mình đã đi đâu vào cuối tháng? Điều đó không lý tưởng.

Mẫu Báo cáo Chi phí Hàng tháng ClickUp giúp bạn đang theo dõi chi phí kinh doanh, phân tích dòng tiền và phát hiện cơ hội tiết kiệm mà không cần dựa vào trí nhớ hay hóa đơn lộn xộn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Gán thẻ cho mỗi giao dịch bằng các trường tùy chỉnh và danh mục.

Theo dõi chi phí theo trạng thái, như đang chờ xử lý hoặc đã được thanh toán.

Xem dòng thời gian chi tiêu với chế độ xem Lịch và Gantt.

Đặt nhắc nhở để tránh bỏ lỡ các khoản thanh toán hoặc đánh giá.

Lập ngân sách tự tin với các mẫu đang theo dõi tài chính

✨ Phù hợp cho: Các nhóm và doanh nghiệp nhỏ cần có cái nhìn tổng quan rõ ràng hàng tháng để đảm bảo trách nhiệm, giảm chi tiêu không cần thiết và duy trì sự hiển thị về tình hình tài chính của mình.

📖 Xem thêm: 18 Mẹo Quản Lý Thời Gian Cho Chủ Kinh Doanh

🧠 Thông tin thú vị: Al Capone không bị tù vì tội phạm mafia, mà vì tội trốn thuế, bị phát hiện do lỗi trong kế toán.

7. Mẫu Báo cáo Chi phí Doanh nghiệp Nhỏ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý chi phí cho doanh nghiệp nhỏ với mẫu báo cáo chi phí doanh nghiệp nhỏ ClickUp.

Nếu bạn vẫn đang báo cáo chi phí bằng cách quét hóa đơn vào một thư mục lộn xộn, đã đến lúc nâng cấp. Mẫu Báo Cáo Chi Phí Doanh Nghiệp Nhỏ ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để đang theo dõi chi phí kinh doanh, tuân thủ quy định và đưa ra quyết định chi tiêu thông minh hơn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thêm các thuộc tính khóa vào mỗi giao dịch tài chính.

Cung cấp cho tài khoản cái hiển thị trực quan về tình hình tài chính của kinh doanh theo thời gian thực.

Giảm bớt gánh nặng mùa thuế với các hồ sơ tài chính chính xác và được tổ chức khoa học.

Hiển thị xu hướng chi tiêu với các chế độ xem Gantt và Lịch.

Tạo quy trình kế toán tùy chỉnh cho báo cáo minh bạch.

✨ Phù hợp cho: Chủ doanh nghiệp và người kinh doanh độc lập muốn theo dõi chi phí chính xác, tạo báo cáo rõ ràng và đáp ứng kịp thời các yêu cầu nộp báo cáo của cơ quan nhà nước.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang theo dõi chi phí không nên giống như công việc điều tra. Mẫu báo cáo chi phí kinh doanh trong Excel này giúp bạn phân tích chi tiêu, ghi chép hóa đơn và chuẩn bị cho mùa thuế một cách dễ dàng.

8. Mẫu Bảng cân đối kế toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi chép tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu với mẫu Bảng cân đối kế toán ClickUp.

Một bảng cân đối kế toán rõ ràng là điều không thể thiếu khi bạn muốn hiểu rõ vị trí tài chính của mình hoặc thuyết phục nhà đầu tư về tiềm năng kinh doanh. Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán ClickUp giúp bạn đang theo dõi tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tại một nơi duy nhất, với ít cập nhật thủ công hơn và nhiều cấu trúc tích hợp sẵn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Đang theo dõi báo cáo tài chính với các trường tùy chỉnh và danh mục.

Thẻ các tài khoản chính với các danh mục tài chính tùy chỉnh.

Ghi chép nợ ngắn hạn và lợi nhuận giữ lại một cách dễ dàng.

Sắp xếp các cập nhật bằng cách sử dụng các chế độ xem Danh sách công việc, Gantt hoặc Lịch.

Hợp tác thời gian thực với các tính năng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI).

✨ Phù hợp cho: Doanh nhân, trưởng bộ phận tài chính và doanh nghiệp nhỏ cần một mẫu bảng cân đối kế toán đáng tin cậy, có cấu trúc rõ ràng cho báo cáo định kỳ, đánh giá của các bên liên quan hoặc lập kế hoạch nội bộ.

📖 Xem thêm: Cách tổ chức tài chính

🧠 Thông tin thú vị: Hệ thống kế toán kép được Luca Pacioli — một tu sĩ và cũng là bạn thân của Leonardo da Vinci — phổ biến vào năm 1494. Bảng cân đối kế toán? Thiên tài thời Phục hưng.

9. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tập trung lập kế hoạch và dự báo tài chính trong mẫu quản lý tài chính ClickUp.

Quá trình đang theo dõi tài chính có thể trở nên phức tạp nhanh chóng khi bạn phải xử lý ngân sách, dòng tiền và hàng chục bảng tính rải rác. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp giúp tổng hợp tất cả, biến hệ thống kế toán của bạn trở nên trực quan, tập trung và hiệu quả hơn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Quản lý quy trình tài chính với 28 trạng thái công việc có thể tùy chỉnh.

Phân loại dữ liệu một cách rõ ràng bằng các Trường Tùy chỉnh được thiết kế riêng.

Hiển thị chi phí và thời hạn trong chế độ xem Lịch.

Phân tích thu nhập và chi phí trên một bảng điều khiển duy nhất.

Xác định các khu vực tiết kiệm chi phí thông qua việc đang theo dõi tài chính có cấu trúc.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm kinh doanh quản lý các dự án tài chính phức tạp, mong muốn có các mẫu sổ sách kế toán có cấu trúc rõ ràng để theo dõi chi tiêu, ngân sách và lập kế hoạch tài chính dài hạn một cách hiệu quả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không chắc chắn về cách cấu trúc sổ sách tài chính của mình? Những ví dụ về sổ cái tổng hợp này sẽ hướng dẫn bạn qua các trường hợp sử dụng thực tế để nâng cao khả năng đang theo dõi và luôn sẵn sàng cho kiểm toán.

10. Mẫu Báo cáo Quỹ Tiền Mặt Cuối Ngày ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đối chiếu các khoản thanh toán tiền mặt hàng ngày với mẫu sổ quỹ cuối ngày ClickUp.

Bạn đã bao giờ nghi ngờ về số tiền trong két tiền mặt vào cuối ngày chưa? Mẫu Báo cáo Két Tiền Mặt Cuối Ngày ClickUp sẽ giúp bạn tự tin rằng mọi khoản thanh toán bằng tiền mặt đều được tài khoản — không cần tính toán thủ công.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Theo dõi giao dịch chính xác với các trường tùy chỉnh và trạng thái.

Dễ dàng đối chiếu tổng số với các chế độ xem có cấu trúc và tổ chức rõ ràng.

Phát hiện sớm các sai sót bằng các nhắc nhở tự động.

Theo dõi các mẫu luồng tiền với chế độ xem Danh sách công việc và Lịch.

Hợp tác trên các bản ghi một cách liền mạch với tính năng chia sẻ tài liệu tích hợp sẵn.

✨ Phù hợp cho: Chủ kinh doanh và nhóm bán lẻ mong muốn có sổ sách thu chi rõ ràng, được xác minh, dữ liệu tài chính chính xác và sự an tâm sau mỗi ca làm việc.

📖 Xem thêm: Cách AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Giữ sổ sách gọn gàng và có tổ chức với các mẫu ClickUp.

Một cuộc khảo sát cho thấy chỉ 48% chủ doanh nghiệp nhỏ cảm thấy tự tin về việc nộp thuế chính xác. Đó không chỉ là một con số mà còn là một tín hiệu.

Sổ sách không rõ ràng, hóa đơn bị thiếu và việc đang theo dõi không nhất quán có thể dẫn đến áp lực tài chính, lo lắng về kiểm toán hoặc thậm chí là bỏ lỡ cơ hội phát triển. Đó chính là lúc các mẫu sổ sách kế toán bước vào.

“Tài khoản là ngôn ngữ của kinh doanh, và bạn phải thành thạo nó như ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.” Warren Buffett đã nói, và ClickUp có thể giúp bạn nắm vững nó.

Từ việc đang theo dõi thu nhập và chi phí kinh doanh đến tạo báo cáo và quản lý dòng tiền, các mẫu của ClickUp cung cấp một hệ thống có cấu trúc, dễ sử dụng, được thiết kế cho nhu cầu thực tế của doanh nghiệp chứ không phải cho các bằng cấp tài khoản.

Dù bạn đang ghi chép thanh toán của khách hàng, lập bảng cân đối kế toán hay tự động hóa các khoản phải trả, ClickUp giúp bạn biến tình trạng hỗn loạn tài chính thành các bản ghi chép sạch sẽ, chính xác và sẵn sàng cho kiểm toán.

Như người dùng thường chia sẻ, các mẫu này tạo ra một quy trình kế toán có thể lặp lại và mở rộng, phát triển cùng với kinh doanh của bạn.

Đăng ký trên ClickUp để truy cập các mẫu kế toán miễn phí và duy trì sổ sách (cũng như mức độ căng thẳng) của bạn ở trạng thái ổn định.

Câu hỏi thường gặp

Cách đơn giản nhất để làm việc cần làm về kế toán cho doanh nghiệp nhỏ là tách biệt tài chính cá nhân và kinh doanh bằng cách mở tài khoản ngân hàng riêng cho kinh doanh. Sử dụng phần mềm kế toán để tự động hóa các công việc như lập hóa đơn, đang theo dõi chi phí và báo cáo tài chính cũng có thể đơn giản hóa quy trình và giảm thiểu lỗi thủ công. Cập nhật thường xuyên hồ sơ và giữ tất cả tài liệu tài chính gọn gàng sẽ giúp duy trì độ chính xác và làm cho việc chuẩn bị thuế trở nên dễ dàng hơn.

Đúng vậy, nhiều doanh nghiệp nhỏ bắt đầu bằng cách tự quản lý kế toán của mình thông qua bảng tính hoặc phần mềm tài khoản cơ bản. Phương pháp này phù hợp với các doanh nghiệp rất nhỏ. Tuy nhiên, khi kinh doanh phát triển và các giao dịch trở nên phức tạp hơn, bạn có thể cân nhắc thuê một kế toán viên chuyên nghiệp hoặc kế toán để đảm bảo độ chính xác và tiết kiệm thời gian.

Có nhiều phần mềm kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp nhỏ. Các lựa chọn phổ biến bao gồm ClickUp và Wave, cung cấp các tính năng như lập hóa đơn, đang theo dõi chi phí và báo cáo tài chính, cũng như các chương trình mã nguồn mở. Những công cụ này có thể giúp bạn quản lý tài chính mà không tốn chi phí cho phần mềm trả phí.

Việc cần làm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ trong Excel là tạo các bảng tính để đang theo dõi thu nhập, chi phí và tạo các báo cáo tài chính cơ bản. Bạn cần nhập và cập nhật dữ liệu thủ công thường xuyên. Mặc dù phương pháp này tiết kiệm chi phí và linh hoạt, nó yêu cầu tổ chức cẩn thận và nhất quán để đảm bảo hồ sơ của bạn chính xác và đầy đủ.