Cách sử dụng ChatGPT để viết thư xin việc nổi bật

Sau khi điền vào hàng trăm đơn xin việc, việc cuối cùng bạn muốn làm là viết thêm một lá thư xin việc nữa. Nhưng bỏ qua nó cũng không phải là một lựa chọn, và gửi cùng một lá thư chung chung cho mọi nhà tuyển dụng? Đó cũng không phải là một lựa chọn. Đó là cách chắc chắn để bị bỏ qua.

May mắn thay, bạn không cần phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Với cách tiếp cận đúng đắn, ChatGPT có thể giúp bạn tạo ra một thư xin việc cá nhân hóa, thu hút và quan trọng nhất là giúp bạn nổi bật.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng ChatGPT để viết thư xin việc và tạo ấn tượng. 🎯

ChatGPT là một trợ lý viết lách tuyệt vời, nhưng bí quyết không phải là để nó làm tất cả công việc, mà là biết cách hướng dẫn nó. Một thư xin việc tuyệt vời cho các nhà quản lý dự án, nhà tiếp thị kỹ thuật số hoặc bất kỳ nghề nghiệp nào khác phải cảm thấy chân thực, nêu bật điểm mạnh của bạn và phù hợp với công việc bạn đang ứng tuyển.

Hãy cùng xem từng bước cách sử dụng ChatGPT hiệu quả. 📝

Trước khi yêu cầu ChatGPT hỗ trợ, bạn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin cần thiết. Càng nhiều thông tin đầu vào chính xác, kết quả đầu ra càng tốt. Dưới đây là những gì bạn cần chuẩn bị:

ChatGPT cũng hoạt động như một công cụ tạo tiểu sử AI để viết một phần giới thiệu hấp dẫn dựa trên các thông tin này.

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy truy cập ChatGPT và đăng ký một tài khoản.

Mặc dù bạn có thể sử dụng nó với tư cách là khách, nhưng có tài khoản sẽ cho phép bạn lưu lịch sử trò chuyện, điều này rất hữu ích nếu bạn cần chỉnh sửa thư của mình sau này. Sau khi đăng nhập, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu soạn thảo.

Bây giờ là phần thú vị nhất — thực sự sử dụng ChatGPT để tạo thư xin việc. Khóa là cung cấp đủ chi tiết trong khi giữ yêu cầu đơn giản và trực tiếp.

Nếu bạn có sơ yếu lý lịch, bạn cũng có thể dán nó bằng cách nói: 'Đây là sơ yếu lý lịch của tôi để tham khảo: [Văn bản sơ yếu lý lịch]. ' Điều này cung cấp cho ChatGPT bối cảnh để tạo bản nháp đầu tiên phù hợp với bạn và vai trò của bạn.

Một thư xin việc tốt, phù hợp tập trung vào việc kể một câu chuyện. Đảm bảo bạn chỉ định rõ giọng điệu và cấu trúc mà bạn muốn. Thêm các thông số AI như:

Sau khi có bản nháp ban đầu, hãy đọc kỹ lại. Tìm kiếm:

Bạn nên chỉnh sửa một vài câu hoặc thêm những chi tiết cá nhân để lá thư trở nên tự nhiên hơn. Nếu cần, bạn có thể tinh chỉnh thêm bằng các mẫu ChatGPT. Lặp lại cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.

Khi bạn đã hài lòng với thư xin việc, hãy chỉnh sửa lại. Đọc to để phát hiện những câu từ khó hiểu. Nếu có thể, hãy nhờ bạn bè hoặc người hướng dẫn cho ý kiến. Sau đó, định dạng thư xin việc, lưu dưới dạng PDF và đính kèm vào hồ sơ xin việc của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng AI để viết email cho đơn xin việc của mình.

ChatGPT có thể giúp việc viết thư xin việc trở nên dễ dàng hơn, nhưng nó không phải là giải pháp hoàn hảo. Mặc dù nó có thể hỗ trợ về cấu trúc, cách diễn đạt và ý tưởng, nhưng nó không tự động đảm bảo một đơn ứng tuyển nổi bật. Nếu bạn quá phụ thuộc vào nó, thư xin việc của bạn có thể trở nên chung chung hoặc thiếu sự chân thành.

Hãy cùng xem một số giới hạn của việc viết thư xin việc bằng ChatGPT. 💁

Thiếu cá nhân hóa: Thư xin việc do AI tạo ra có thể không hoàn toàn phản ánh giọng điệu và cá tính riêng của bạn, khiến nó nghe có vẻ hơi nhàm chán. Để khắc phục điều này, bạn cần điều chỉnh ngôn từ và thêm các chi tiết cá nhân để thư nghe giống như do chính bạn viết

Chắc chắn, ChatGPT có thể giúp bạn soạn thảo thư xin việc, nhưng bạn sẽ lưu trữ các phiên bản khác nhau ở đâu? Làm thế nào để hoàn thiện bài viết của mình hoặc hợp tác với người khác để nhận phản hồi?

Nếu bạn muốn có một cách liền mạch để soạn thảo, chỉnh sửa và sắp xếp thư xin việc, ClickUp, ứng dụng cho mọi công việc, là công cụ bạn cần.

Với ClickUp Docs, bạn có thể viết và lưu trữ tất cả các tài liệu xin việc của mình ở một nơi, giúp dễ dàng theo dõi các phiên bản khác nhau cho các vai trò khác nhau. Không giống như các mẫu sơ yếu lý lịch của Google Docs, ClickUp cho phép bạn liên kết trực tiếp đến danh mục đầu tư, đặt nhắc nhở để theo dõi và tùy chỉnh quyền truy cập — tất cả ở một nơi.

Ngoài ra, ClickUp Brain còn đưa trợ lý AI vượt ra khỏi phạm vi viết lách để tinh chỉnh thư xin việc của bạn, thêm các yếu tố cá nhân hóa và đảm bảo thư xin việc của bạn có tất cả các ghi chú cần thiết.

Dưới đây là hướng dẫn viết thư xin việc dựa trên hồ sơ của bạn với ClickUp. 👀

Trước tiên, hãy sắp xếp mọi thứ. Tạo một không gian dành riêng cho Đơn xin việc trong ClickUp. Bằng cách này, bạn sẽ lưu trữ tất cả sơ yếu lý lịch, thư xin việc và thông báo tuyển dụng của mình một cách gọn gàng ở một nơi.

Bạn thậm chí có thể thiết lập Nhiệm vụ ClickUp để theo dõi thời hạn, theo dõi và ngày phỏng vấn — để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Khi không gian của bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển đến ClickUp Docs và tạo một tài liệu mới. Đặt tên cho tài liệu đó một cách đơn giản như 'Thư xin việc – [Chức danh]' để bạn có thể dễ dàng tìm thấy sau này.

ClickUp Docs cho phép bạn định dạng thư của mình bằng định dạng văn bản phong phú, thêm hình ảnh hoặc biểu tượng nếu cần và thậm chí tạo mẫu cho các đơn xin việc trong tương lai.

Nếu bạn không chắc chắn về cách bắt đầu thư xin việc hoặc cần trợ giúp để làm cho nó hấp dẫn hơn, ClickUp Brain sẽ hỗ trợ bạn. Công cụ hỗ trợ bởi AI này có thể tạo ra phần giới thiệu, đề xuất từ ngữ mạnh mẽ và hoàn thiện bài viết của bạn để đảm bảo hồ sơ của bạn nổi bật.

Chỉ cần nhập nội dung bạn cần trợ giúp, chẳng hạn như "Viết đoạn mở đầu tự tin cho thư xin việc marketing" và để ClickUp Brain làm phần việc khó.

Hãy xem cách bạn có thể viết bất cứ thứ gì, kể cả thư xin việc, với ClickUp Brain👇

Ngay cả khi có sự trợ giúp của AI, thư xin việc của bạn vẫn phải thể hiện được cá tính của bạn. Sử dụng ClickUp Assign Comments để ghi chú cho bản thân, đánh dấu những phần cần chỉnh sửa hoặc hợp tác với người hướng dẫn hoặc bạn bè để nhận phản hồi.

Khi bạn hài lòng với thư xin việc của mình, hãy xuất nó dưới dạng tài liệu PDF hoặc Word chỉ với vài cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể lưu nhiều phiên bản trong ClickUp, để nếu cần chỉnh sửa cho công việc khác, bạn không phải bắt đầu lại từ đầu.

🧠 Thông tin thú vị: Cụm từ 'To Whom It May Concern' được coi là lỗi thời. Hầu hết các nhà tuyển dụng ưa chuộng lời chào trực tiếp hoặc thậm chí bỏ qua hoàn toàn nếu không có tên cụ thể.