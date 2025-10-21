Hướng dẫn 5 bước để vượt qua "Sunday Scaries"

Chủ nhật chắc chắn là ngày bị đánh giá thấp nhất trong tuần.

Muốn ngủ nướng? Hãy làm việc cần làm vào Chủ nhật.

Đi ăn brunch? Đó là việc cần làm vào Chủ nhật.

Bạn đã quyết tâm sắp xếp cuộc sống của mình? Bạn đã biết rồi.

À, chúng ta đã đến tối Chủ nhật. Monday chỉ còn vài giờ nữa.

Monday chỉ còn vài giờ nữa. 😧

Kẻ phá bĩnh khó chịu và không mong muốn này được gọi là "Sunday Scaries". Đó là cảm giác lo lắng mà chúng ta cảm thấy khi ngày trở lại trường học hoặc công việc đang đến gần.

Cảm giác lo lắng vào Chủ nhật khiến chúng ta ghét việc bắt đầu tuần làm việc vì hai ngày nghỉ quý giá không có bất kỳ nghĩa vụ nào đã kết thúc.

Chúng ta có thể thành thật thừa nhận rằng hai ngày nghỉ của chúng ta thật sự thú vị? Có cả một danh sách công việc (uhh ở đâu đó) những công việc cần làm và những lời hứa hẹn suông mà chúng ta đã tự hứa với bản thân từ tuần trước, đang chờ đợi được chú ý. 😅

Chúng tôi đặt trách nhiệm nạp lại năng lượng VÀ năng suất vào Chủ nhật.

Thành thật mà nói, đó không phải lỗi của chúng ta. Tuần công việc của chúng ta được cài đặt theo thói quen vì chúng ta không cho phép bản thân có niềm vui từ Monday đến thứ Sáu.

Vậy hãy nghiêm túc tự hỏi bản thân: Làm thế nào chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn "Sunday Scaries" một lần và mãi mãi?

Hãy kiên nhẫn với tôi… Tôi đề xuất thời điểm tốt nhất để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Monday là sau cuộc họp cuối cùng và trước giờ giải lao vào thứ Sáu.

*sức mạnh của việc lập kế hoạch có chủ đích vào thứ Sáu

Bây giờ bạn có thể đang nghĩ, sao cô ấy lại đề xuất công việc nhàm chán này vào thứ Sáu?!

Hãy tin tôi khi tôi nói rằng tôi không đề xuất điều này một cách nhẹ nhàng. Có một sức mạnh bí mật của kế hoạch có chủ đích vào thứ Sáu mà thật sự phi thường. 💫

Bí quyết là gì? Bạn sẽ trở nên có năng suất hơn rất nhiều! Bao nhiêu lần chúng ta đã ở trong tâm trạng cuối tuần vào thứ Sáu, chỉ chờ thời gian trôi qua?

Được rồi, tôi sẽ nói… ngay trước bữa trưa khi tôi có thể đếm ngược số giờ bằng một tay.

Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên có kế hoạch cho tuần tiếp theo vào thứ Sáu:

Có thời gian để giải quyết những việc còn dang dở không nên để sang tuần sau

Bạn không nên phản ứng với áp lực bằng cách nhồi nhét mọi thứ vào một lịch trình chặt chẽ chỉ để "hoàn thành việc cần làm"

Cảm giác lo lắng vào Chủ nhật không quan tâm liệu trận bóng đá có kéo dài sang hiệp phụ hay Netflix cố tình tung ra mùa mới của bộ phim tội phạm yêu thích của bạn

Chỉ lý do cuối cùng đó thôi cũng đủ để bạn nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng. 👏🏼

5 Bước để Vượt Qua Cảm Giác Lo Lắng Vào Chủ Nhật

Vậy làm thế nào để lập kế hoạch một cách có chủ đích? Và liệu từ kế hoạch có nghĩa là với ý định không?

Không hẳn. Bởi vì nếu bạn giống tôi, bạn đã áp dụng rất nhiều, rất nhiều, hệ thống kế hoạch mà cuối cùng đều thất bại chỉ sau vài tuần bắt đầu.

Giới thiệu: ClickUp.

Nền tảng năng suất mạnh mẽ này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian lập kế hoạch mà còn hỗ trợ bạn tuân thủ lịch trình lý tưởng của mình. Với ClickUp, bạn có thể tổ chức cả danh sách công việc và cá nhân trong một nơi duy nhất!

ClickUp Home cung cấp cho bạn chế độ xem toàn cảnh về tất cả các công việc và nhắc nhở của bạn:

Cần giữ các công việc quan trọng luôn trong tầm tay? Kéo và thả các công việc vào LineUp™️

Sắp xếp công việc của bạn cho: hôm nay, quá hạn, tiếp theo và đã lên lịch với My Work

Đồng bộ ngay lập tức với Lịch Google của bạn để chế độ xem chi tiết theo từng giờ. Sau đó, đánh dấu hoàn thành các công việc và nhắc nhở trực tiếp từ Agenda!

Sau khi đã cài đặt cho buổi kế hoạch vào thứ Sáu, hãy cùng tìm hiểu về năm bước để vượt qua cảm giác lo lắng vào Chủ nhật. Tất cả chỉ cần 30 phút vào cuối ngày của bạn.

Chúng ta hãy bắt đầu thực hành nhé? Hãy đặt đồng hồ hẹn giờ và bắt đầu thôi! ⏲

1. Xem xét lại tuần hiện tại

Trước khi cài đặt cho thành công của tuần tới, điều quan trọng là đánh giá xem cuộc sống của bạn đang diễn ra như thế nào cho đến nay. Đối với việc phản ánh này, tính năng Mẫu của ClickUp sẽ giúp bạn viết và lưu trữ các câu hỏi phản ánh cho các phiên kế hoạch trong tương lai.

Một số câu hỏi tôi khuyên bạn nên bắt đầu:

Có bất kỳ thách thức thú vị nào trong tuần này không?

Những công việc hoặc cuộc họp nào đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến?

Tôi có thể loại bỏ những suy nghĩ lộn xộn nào?

Tôi đã gặp phải điều gì có thể ảnh hưởng đến tuần tới?

Làm thế nào để bắt đầu tuần tới một cách đúng đắn?

2. Viết mục tiêu hàng ngày cho mỗi ngày làm việc

Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ về bước này mà tôi cần đề cập vì việc duy trì sự cân bằng là điều quan trọng. ⚖️

Mục tiêu này phải DỄ DÀNG, nhưng không phải kiểu "dễ như việc ra khỏi giường".

Mục đích của mục tiêu hàng ngày này nên giúp bạn đạt được tiến độ đến những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Bạn có thể xây dựng cả ngày của mình xoay quanh mục tiêu hàng ngày này. Nó giúp bạn tập trung vào con đường đúng đắn. 🙌🏼

Tính năng Mục tiêu của ClickUp giúp bạn lập kế hoạch, quản lý và đang theo dõi tiến độ bằng cách liên kết các công việc và Danh sách công việc với mục tiêu của bạn.

Dễ dàng quản lý tiến độ của bạn bằng cách liên kết các công việc và Danh sách công việc với Mục tiêu của bạn

Dễ dàng quản lý tiến độ của bạn bằng cách liên kết các công việc và Danh sách công việc với Mục tiêu của bạn

3. Lên lịch các hoạt động vui chơi trong suốt tuần

Monday, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu. Năm ngày tiềm năng cho niềm vui.

Và thế nhưng, chúng ta lại từ chối những ngày này đặc quyền đó! Dưới đây là một số gợi ý hoạt động để bạn bắt đầu:

Sự kiện thể thao

Đêm mở mic

Câu lạc bộ hài kịch

Đêm chơi game cùng bạn bè

Lớp học trực tuyến sáng tạo

Mua sắm tại khu vực địa phương

Buổi hòa nhạc ngoài trời

Các buổi hẹn chơi cho thú cưng

Dạo chơi thong thả quanh khu phố của bạn khi bầu trời có ánh sáng ấm áp hoàn hảo

Từ tuần sau, hứa với tôi rằng bạn sẽ thêm một chút vui vẻ. 🙏🏼

Dù bạn muốn làm những việc cần làm này một mình hay cùng bạn bè và gia đình, mục đích không phải là làm cho những ngày bận rộn của bạn trở nên bận rộn hơn nữa, mà là thoát khỏi tuần công việc nhàm chán.

Hãy biến nó thành một hoạt động mà bạn mong chờ. Có sự khác biệt giữa "commit" và "mua sắm giải trí". 😉

Bên lề: Nếu bạn cần ghi chú ý tưởng về những địa điểm vui chơi thú vị hoặc lưu lại liên kết đến các sự kiện địa phương, hãy thử sử dụng Notepad trong ClickUp. Dù bạn đang duyệt các trang web khác hay trong nền tảng ClickUp, ý tưởng của bạn sẽ luôn đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi!

Tôi sẽ không đề cập đến phần mở rộng ClickUp Chrome thay đổi cuộc chơi … chúng ta sẽ để dành điều đó cho một ngày thứ Sáu khác. Đồng hồ đếm ngược vẫn đang chạy! 👀

Nhanh chóng đánh dấu các liên kết để lưu lại cho sau này trong phần mở rộng ClickUp Chrome

Nhanh chóng đánh dấu các liên kết để lưu lại cho sau này trong phần mở rộng ClickUp Chrome

4. Khối ít nhất 30 phút mỗi ngày cho việc học tập

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của bạn bắt đầu chuyển hướng, nhưng bạn đã làm việc cần làm nếu bạn nghĩ về nó!

Bạn có nghe podcast không? Hay đọc các bài viết về cách nâng cao năng suất làm việc? Hay bị cuốn vào không gian YouTube?

Thay vì lướt qua nội dung một cách vô thức mà không mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể của bạn, hãy dành thời gian để tìm hiểu về những chủ đề thú vị.

Quyền truy cập vào thư viện kỹ thuật số khổng lồ của chúng ta đang chờ đợi để được khai thác trong thế giới hiện đại ngày nay. 💡

Bạn còn nhớ ứng dụng ClickUp Notepad mà tôi đã đề cập trước đó không? Hãy lưu lại các đoạn văn bản và những thông tin hữu ích khác mà bạn muốn quay lại sau này!

5. Lập kế hoạch cho một việc cần làm vào cuối tuần

Giờ đây chúng ta quay trở lại với cuối tuần: hai ngày này không nên bị ảnh hưởng bởi những việc sẽ xảy ra vào Monday.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vào cuối tuần, có thể là do bạn không có sự cân bằng lành mạnh giữa các hoạt động thể chất và công nghệ.

Việc cần làm là làm điều gì đó năng suất, thách thức bản thân để thoát khỏi vùng an toàn của mình. Điều gì là điều duy nhất mà bạn đã tự thuyết phục bản thân từ bỏ vì bạn đang tập trung vào những điều có thể sai thay vì những điều có thể đúng?

Cuối tuần là thời điểm lý tưởng cho việc này vì bạn không có bất kỳ nghĩa vụ nào. Đây là khoảng thời gian tự do của bạn để tạo ra những kỷ niệm mới trong thời gian rảnh rỗi! 😎

Xem hướng dẫn của chúng tôi về cách giảm bớt căng thẳng tại nơi làm việc 💜

Tạm biệt, nỗi lo ngày Chủ nhật!

Và đây là hướng dẫn 5 bước của bạn để vượt qua cảm giác lo lắng vào Chủ nhật.

Với một số thay đổi khóa trong kế hoạch cho tuần tới, bạn sẽ không bao giờ phải hy sinh buổi tối Chủ nhật của mình nữa. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và chúc bạn lập kế hoạch vui vẻ!

Chúng ta vẫn còn vài phút nữa trên đồng hồ đếm ngược; bạn có muốn cải thiện mối quan hệ với Monday không?

Tôi sẽ để Mandy tiếp tục từ đây. 🎙