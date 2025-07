Cách thêm chỉ số trên hoặc chỉ số dưới trong Word

Bạn đã viết bản thảo cuối cùng, nhưng giờ là lúc thêm những chi tiết nhỏ, chính xác — công thức, trích dẫn và ghi chú kỹ thuật.

Định dạng chỉ số trên và chỉ số dưới trong Microsoft Word giúp tài liệu của bạn trông chuyên nghiệp và chỉn chu hơn.

Các tùy chọn định dạng này giúp nội dung của bạn trở nên hữu ích, chính xác và dễ đọc hơn. Trong hướng dẫn từng bước này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm chỉ số trên và chỉ số dưới trong Word. 📃

Định dạng văn bản bằng ký hiệu chỉ số trên hoặc chỉ số dưới trong Word rất đơn giản. Tuy nhiên, có nhiều phương pháp để thực hiện điều này.

Cho dù bạn thích phím tắt nhanh, sử dụng menu ruy-băng hay làm việc với cài đặt nâng cao, Word có nhiều công cụ phù hợp với các phong cách và nhu cầu khác nhau.

Dưới đây là những cách hiệu quả nhất để áp dụng định dạng chỉ số trên và chỉ số dưới. 🎯

Cách dễ nhất để định dạng văn bản thành chỉ số trên hoặc chỉ số dưới trong Word là sử dụng các nút chuyên dụng trên thanh công cụ.

Hãy phân tích các bước. ⚒️

Mở tài liệu Word của bạn và điều hướng đến tab Home trên thanh Ribbon ở đầu cửa sổ.

Đi đến phần Font trên tab Home. Bạn sẽ thấy hai biểu tượng.

Đừng quên kiểm tra xem bạn đang làm việc trong khu vực có thể chỉnh sửa văn bản của tài liệu. Các phần được bảo vệ hoặc chỉ đọc có thể hạn chế thay đổi định dạng.

Để áp dụng chỉ số trên, nhấp vào biểu tượng x². Ví dụ: nếu bạn muốn viết '10^3', hãy đánh dấu '3' và nhấp vào nút chỉ số trên.

Đảm bảo văn bản chính xác đã được chọn trước khi nhấp vào nút chỉ số trên hoặc chỉ số dưới. Định dạng sẽ không được áp dụng nếu không có văn bản được đánh dấu.

Sau khi nhấp vào nút thích hợp, bạn sẽ nhận được 10³ là câu trả lời.

Để áp dụng chỉ số dưới, nhấp vào biểu tượng x₂. Ví dụ: chọn số '2' trong 'H2O' và nhấp vào nút Chỉ số dưới. Câu trả lời bạn nhận được là H₂O.

Nếu tốc độ là ưu tiên hàng đầu, Word cung cấp các phím tắt tiện lợi để định dạng văn bản thành chỉ số dưới hoặc chỉ số trên. Các phím tắt này cho phép bạn định dạng nhanh chóng mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.

Chọn văn bản bạn muốn định dạng. Sau đó, áp dụng các phím tắt sau:

Phương pháp này rất phù hợp nếu bạn thường xuyên làm việc với chỉ số trên hoặc chỉ số dưới và không muốn phụ thuộc vào thanh công cụ.

Hộp thoại Font cung cấp thêm các tùy chọn điều khiển cài đặt chỉ số dưới và chỉ số trên. Phương pháp này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang định dạng nhiều đoạn văn bản hoặc làm việc trên một tài liệu chi tiết.

Hãy cùng xem cách áp dụng phương pháp này. 📋

Đánh dấu văn bản bạn muốn định dạng và chuyển đến tab Home trên Ribbon. Nhấp vào mũi tên nhỏ ở góc phải nút của phần Font, còn được gọi là Font launcher, để mở hộp thoại.

Phím tắt để mở hộp thoại Font là 'Ctrl + D. '

Khi hộp thoại mở ra, tìm phần Hiệu ứng. Chọn Siêu ký tự để định dạng văn bản trên dòng và Chỉ số dưới để định dạng văn bản dưới dòng.

Để đánh dấu 'th' trong '4th', mở hộp thoại Font và chọn Superscript. Bạn sẽ nhận được 4ᵗʰ dưới dạng văn bản đã định dạng.

Để đánh dấu '2' trong 'CO2', mở hộp thoại Font và chọn Subscript. Nó sẽ trở thành CO₂.

Nhấp vào "OK" để áp dụng các thay đổi và nhận văn bản đã định dạng.

Khi làm việc với định dạng trong Word, bạn có thể cần phải khôi phục văn bản về định dạng tiêu chuẩn. May mắn thay, có nhiều phương pháp để hủy bỏ chỉ số trên một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hãy xem một số ví dụ. 👇

Mặc dù Microsoft Word là một công cụ hữu ích để tạo và định dạng các tài liệu cơ bản, nhưng nó thiếu các tính năng nâng cao cho các nhu cầu phức tạp.

Dưới đây là một số thách thức phổ biến trong việc tạo/lập tài liệu phức tạp bằng Word. 👇

🧠 Thông tin thú vị: Trong những ngày đầu của ngành in ấn, thợ in phải điều chỉnh thủ công các kiểu chữ để ký tự xuất hiện dưới dạng chỉ số trên. Quá trình này rất tinh tế, vì máy in thời đó không có độ chính xác như máy in hiện đại.