Cách tạo chính sách PTO (với ví dụ)

Bạn có thường xuyên bị nhân viên yêu cầu nghỉ phép ngẫu nhiên không? Hoặc bạn có nhận thấy tình trạng vắng mặt thường xuyên mà không có thông báo trước không?

Nếu câu trả lời là có cho một trong hai câu hỏi trên, đó là dấu hiệu cho thấy bạn có thể cần một chính sách PTO có cấu trúc. Chính sách PTO giúp nhân viên nghỉ phép theo kế hoạch, thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời tăng sự hài lòng trong công việc.

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách tạo chính sách PTO kèm theo các ví dụ liên quan. Hãy bắt đầu!

Hiểu về Thời gian nghỉ có lương (PTO)

Nghỉ phép có lương (PTO) là một lợi ích cho phép nhân viên nghỉ phép để đi du lịch, ốm đau hoặc vì lý do cá nhân mà vẫn được trả lương. Nghỉ ngơi thường xuyên trong công việc giúp nhân viên có thời gian để nạp năng lượng và lấy lại sự tập trung, từ đó thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần.

Một chính sách PTO hiệu quả và được cấu trúc tốt giúp tổ chức:

Đặt ra kỳ vọng về những gì nhân viên có thể mong đợi từ ngày nghỉ phép của họ

Cung cấp một cách có cấu trúc để các tổ chức xử lý các trường hợp nghỉ phép của nhân viên mà không làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh bình thường

Tạo sự cân bằng giữa cam kết công việc và nhu cầu cá nhân của nhân viên

Tăng cường lòng tin giữa các nhân viên khi họ có quyền tự do quản lý các cam kết cá nhân mà không lo lắng về việc bị mất lương

Chính sách PTO thiết lập thủ tục tiêu chuẩn để yêu cầu, theo dõi và quản lý các ngày nghỉ, đồng thời giảm bớt khối lượng công việc hành chính. Ví dụ: khi một nhân viên yêu cầu nghỉ phép, bạn có thể nhanh chóng tra cứu tổng số ngày nghỉ của họ theo chính sách PTO trong hệ thống nhân sự và phê duyệt.

Bạn có thể triển khai các chính sách PTO khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh của mình. Ví dụ: nếu lực lượng lao động của bạn chủ yếu bao gồm các chuyên gia làm việc trong các dự án dựa trên mục tiêu và bạn muốn tập trung vào việc xây dựng lòng tin, bạn có thể cung cấp PTO không giới hạn.

Dưới đây là các loại nghỉ phép có lương mà bạn có thể thêm vào chính sách PTO của mình:

Nghỉ ốm

Nghỉ ốm có lương hoặc nghỉ phép y tế được áp dụng cho nhân viên để chăm sóc sức khỏe hoặc phục hồi sau chấn thương. Chính sách này thường hoạt động theo phương pháp tích lũy, trong đó nhân viên được tích lũy một giờ nghỉ ốm cho mỗi 30-50 giờ làm việc, tùy thuộc vào chính sách.

Mặc dù không có luật liên bang nào ở Hoa Kỳ yêu cầu các công ty phải cung cấp nghỉ ốm cho nhân viên, nhiều bang, bao gồm Arizona, California, New York và Massachusetts, đã thông qua luật địa phương để quy định nghỉ ốm có lương là bắt buộc. Bạn cần kiểm tra tất cả các luật của bang áp dụng trước khi soạn thảo chính sách PTO.

Ngày lễ quốc gia

Bạn có thể cho nhân viên nghỉ phép có lương vào bất kỳ ngày lễ tôn giáo, ngày lễ quốc gia hoặc ngày lễ của bang nào. Danh sách ngày lễ có lương tùy thuộc vào quốc gia bạn đang sinh sống và văn hóa công việc của tổ chức bạn. Các công ty toàn cầu thường cho phép nhân viên nghỉ tối đa 10 ngày lễ trong năm, tùy thuộc vào địa điểm làm việc.

Nghỉ phép tang lễ

Nghỉ phép tang, còn được gọi là nghỉ phép nhân đạo, cho phép nhân viên nghỉ việc để tang người thân. Mặc dù không có luật liên bang nào về nghỉ phép tang, các công ty vẫn cung cấp để thúc đẩy văn hóa làm việc nhân ái, lấy nhân viên làm trung tâm.

Nghỉ phép gia đình

Nghỉ phép gia đình thường là nghỉ phép có lương của cha mẹ tối đa 12 tuần khi sinh con hoặc nhận con nuôi. Nghỉ phép này cũng bao gồm nghỉ phép chăm sóc, trong đó nhân viên nghỉ phép để chăm sóc thành viên gia đình có điều kiện sức khỏe nghiêm trọng.

Thời gian bỏ phiếu

Nhân viên được hưởng loại thời gian nghỉ có lương này khi có bầu cử tổng thống và bầu cử địa phương. Thông thường, thời gian nghỉ để đi bầu cử bị giới hạn, vì nhân viên chỉ cần vài giờ để bỏ phiếu.

Kiểm tra luật pháp của tiểu bang để xem bạn có cần phải cho phép nhân viên nghỉ phép có lương hoặc không lương để đi bỏ phiếu hay không. Ví dụ: Luật của tiểu bang California cho phép nhân viên nghỉ tối đa hai giờ để đi bỏ phiếu mà không bị trừ lương.

Ngày nghỉ phép

Loại PTO này rất hữu ích khi nhân viên muốn đi nghỉ, dành thời gian cho gia đình hoặc chỉ đơn giản là nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Nghỉ phép được cấp cho nhân viên sau khi hoàn thành một thời gian làm việc nhất định và tăng lên dựa trên số năm làm việc của nhân viên.

Một cuộc khảo sát của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết 34% nhân viên trong ngành công nghiệp riêng tư được nghỉ phép có lương từ 10-15 ngày trong năm sau khi hoàn thành một năm làm việc. 32% nhân viên được nghỉ phép có lương từ 15-19 ngày sau khi hoàn thành năm năm làm việc.

Nghỉ phép dài hạn

Một số công ty cũng cung cấp nghỉ phép dài hạn, thường là 4-6 tuần, cho những nhân viên đủ điều kiện muốn nghỉ việc dài ngày. Điều này có thể là để tập trung vào sức khỏe tinh thần, quay trở lại trường học, tham gia một khóa học, thực hiện một dự án cá nhân hoặc tập trung vào phát triển bản thân hoặc đào tạo nghề nghiệp.

Các loại chính sách nghỉ phép có lương

Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về các loại chính sách PTO khác nhau mà bạn có thể xem xét cho tổ chức của mình.

Nghỉ phép truyền thống

Chính sách PTO truyền thống cung cấp cho nhân viên một số lượng thời gian nghỉ phép có lương cố định theo các loại nghỉ phép khác nhau, như nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, v.v.

Bạn có thể xem xét tăng dần số ngày nghỉ sau khi nhân viên đã hoàn thành một kỳ làm việc nhất định tại công ty.

Deloitte có chính sách nghỉ phép truyền thống. Chính sách này cung cấp 39 ngày nghỉ phép hàng năm, được chia thành các loại như nghỉ phép đặc biệt, nghỉ ốm, nghỉ phép linh hoạt và nghỉ phép y tế bổ sung.

PTO tích lũy

PTO tích lũy tương tự như PTO truyền thống. Ở đây, bạn cũng có thể chỉ định cho nhân viên một số ngày nghỉ có lương nhất định. Tuy nhiên, không giống như nhiều gói nghỉ, tất cả các ngày nghỉ đều được tích lũy vào một 'ngân hàng' và không có sự phân chia.

Nhân viên có thể sử dụng PTO đã tích lũy từ ngân hàng ngày phép của họ vì bất kỳ lý do gì mà không lo lắng về việc sử dụng một loại hoặc một phần cụ thể của ngày phép. Loại chính sách PTO này là một lựa chọn tốt nếu bạn là một nhóm nhỏ.

Accenture cung cấp cho nhân viên của mình từ 13 đến 27 ngày PTO tích lũy mỗi năm, tùy thuộc vào cấp bậc và thâm niên của nhân viên.

PTO không giới hạn

Chính sách này cho phép nhân viên nghỉ phép bao nhiêu tùy thích. Không có số ngày PTO cố định. Lợi ích lớn nhất của chính sách PTO không giới hạn là mang lại sự linh hoạt cho nhân viên tại nơi làm việc và cho phép họ nghỉ phép khi thuận tiện. Vì vậy, dù là để đi khám bệnh hay nghỉ xuân, nhân viên có thể nghỉ việc một cách tự do.

Theo một cuộc khảo sát của Harris Poll, 60% chuyên gia ở Mỹ có hơn 10 ngày nghỉ có lương mỗi năm và 7% nhân viên có PTO không giới hạn.

Mặc dù có vẻ như bạn đang cho phép nhân viên nghỉ phép 'không giới hạn', nhưng đây là một cách tuyệt vời để thể hiện sự tin tưởng của bạn đối với nhân viên. Chính sách PTO này hoạt động hiệu quả nhất nếu bạn là một công ty khởi nghiệp và muốn thu hút nhân tài hàng đầu. Chính sách này cũng hoạt động hiệu quả nếu bạn không có đủ nhân lực để giám sát việc nghỉ phép của nhân viên hoặc theo dõi thời gian nghỉ phép tích lũy và bạn đánh giá hiệu suất của nhân viên dựa trên kết quả và mục tiêu.

Netflix cung cấp chính sách PTO không giới hạn. Như công ty đề cập, "Chúng tôi không đặt lịch nghỉ lễ và nghỉ phép, vì vậy bạn có thể làm những việc quan trọng với mình, bao gồm cả khi tâm trí và cơ thể cần nghỉ ngơi. "

PTO đã tích lũy

PTO tích lũy được sau khi nhân viên làm việc đủ số giờ nhất định trong tổ chức. Nhân viên có thể sử dụng ngày phép tích lũy để đi nghỉ, chăm sóc sức khỏe hoặc dành cho thời gian cá nhân. PTO tích lũy giống như tiền kiếm được theo thời gian và tiết kiệm trong ngân hàng để sử dụng khi cần. Một số tổ chức cho phép nhân viên quy đổi ngày phép tích lũy chưa sử dụng thành tiền mặt.

PTO linh hoạt

Thời gian nghỉ phép linh hoạt cho phép nhân viên nghỉ phép khi cần thiết mà không cần tích lũy hoặc kiếm được. Nó có thể được gộp vào một gói chung bao gồm tất cả các loại nghỉ phép có thể sử dụng, chẳng hạn như nghỉ phép tang lễ, nghỉ phép cá nhân, nghỉ phép năm và nghỉ ốm. Lợi ích lớn nhất của PTO linh hoạt là, khác với PTO truyền thống, nhân viên không cần phải yêu cầu nghỉ phép trước.

Buffer có chính sách nghỉ phép linh hoạt cho nhóm làm việc từ xa trên toàn cầu. Chính sách này cho phép nhân viên nghỉ phép khi cần để họ cảm thấy thoải mái và phát triển. Công ty cung cấp ít nhất ba tuần nghỉ phép có lương. Google là một ví dụ khác về công ty cung cấp PTO linh hoạt.

Làm thế nào để tạo chính sách PTO cho nhóm của bạn?

Việc tạo chính sách PTO cho nhóm của bạn có thể rất khó khăn, đặc biệt nếu bạn làm việc này lần đầu tiên. Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn soạn thảo chính sách PTO:

1. Nắm rõ các yêu cầu pháp lý

Vì luật lao động về nghỉ phép có lương khác nhau tùy theo khu vực, hãy kiểm tra các quy định pháp luật địa phương về nghỉ phép trong phạm vi thẩm quyền của bạn khi xây dựng chính sách PTO.

Ví dụ: Đạo luật Nghỉ phép Gia đình và Y tế Liên bang (FMLA) của Hoa Kỳ quy định các công ty có ít nhất 50 nhân viên phải cung cấp các loại nghỉ phép được bảo vệ việc làm cho cha mẹ, nghỉ phép y tế cá nhân, nghỉ phép chăm sóc gia đình và nghỉ phép khẩn cấp vì nghĩa vụ quân sự.

Một số tiểu bang cũng yêu cầu nhà tuyển dụng theo dõi số dư PTO, vì vậy hãy kiểm tra luật của tiểu bang nếu bạn cần thực hiện việc này. Sau khi đề xuất chương trình, hãy kiểm tra tiêu chuẩn ngành mà bạn đang hoạt động. Ví dụ: Chương trình Nghỉ phép có lương vì lý do gia đình của New York quy định các tổ chức phải mua các kế hoạch nghỉ phép có lương vì lý do gia đình và y tế thông qua thị trường bảo hiểm riêng tư.

Kiểm tra luật pháp của tiểu bang để xem bạn có cần phải cho phép nhân viên nghỉ phép có lương hoặc không lương để đi bỏ phiếu hay không. Ví dụ: Luật của tiểu bang California cho phép nhân viên nghỉ tối đa hai giờ để đi bỏ phiếu mà không bị trừ lương.

Sử dụng ClickUp Docs để soạn thảo chính sách PTO và cộng tác với nhóm của bạn

2. Xác định điều kiện đủ điều kiện của nhân viên cho các loại PTO khác nhau

Tiếp theo, xác định điều kiện của nhân viên về số ngày nghỉ phép mà mỗi người được hưởng. Phân loại nhân viên dựa trên cấp bậc, tính chất công việc hoặc thâm niên làm việc tại công ty để cài đặt điều kiện của nhân viên. Bạn có thể phân loại nhân viên theo cách sau:

Nhân viên toàn thời gian được hưởng chính sách PTO không giới hạn

Nhân viên làm việc bán thời gian, theo mùa hoặc theo giờ có thể được hưởng PTO truyền thống hoặc không được hưởng PTO

Nhân viên toàn thời gian phải hoàn thành 90 ngày làm việc trước khi có thể sử dụng PTO của mình

Nhân viên toàn thời gian phải hoàn thành 90 ngày làm việc trước khi có thể sử dụng PTO của mình

3. Chọn chính sách PTO phù hợp

Hãy cẩn thận khi chọn chính sách PTO cho tổ chức của bạn. Bạn có thể cung cấp sự linh hoạt trong chính sách PTO rộng hơn, như thanh toán PTO trong thời gian nghỉ việc, khả năng chuyển thời gian hoặc thời gian nghỉ phép không giới hạn.

Bạn cũng có thể chia PTO thành ngày nghỉ phép, ngày nghỉ cá nhân, ngày nghỉ vì sức khỏe tinh thần, ngày nghỉ ốm, v.v., tùy thuộc vào mong muốn của nhân viên và phù hợp với tầm nhìn chung của công ty.

Ví dụ: nếu bạn rất chú trọng đến sức khỏe của nhân viên, việc cho phép nhân viên nghỉ phép để chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thấy bạn thực sự quan tâm đến họ.

Dưới đây là cách bạn có thể quyết định chính sách PTO phù hợp nhất cho công ty của mình:

Loại chính sách Mô tả Mục đích PTO không giới hạn Nhân viên có thể sử dụng PTO bao nhiêu tùy thích, không có giới hạn cố định Phù hợp với môi trường làm việc dựa trên sự tin tưởng, nơi nhân viên được kỳ vọng quản lý khối lượng công việc của mình một cách có trách nhiệm PTO linh hoạt PTO có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, kết hợp ngày nghỉ phép, ngày nghỉ ốm và ngày nghỉ cá nhân thành một quỹ chung Rất phù hợp cho các công ty coi trọng tính linh hoạt và muốn giảm bớt sự phức tạp trong việc quản lý các loại nghỉ phép khác nhau PTO dựa trên tích lũy Nhân viên tích lũy PTO dần dần theo thời gian, dựa trên số giờ làm việc hoặc thời lượng làm việc Lý tưởng cho các công ty muốn khuyến khích nhân viên gắn bó và thúc đẩy văn hóa công việc công bằng PTO nghỉ phép dài hạn Nghỉ phép có lương kéo dài được cung cấp cho nhân viên đủ điều kiện sau một kỳ làm việc nhất định để theo đuổi sở thích cá nhân hoặc chăm sóc sức khỏe Phù hợp nhất cho các tổ chức muốn thưởng cho nhân viên lâu năm PTO cố định Nhân viên nhận được một số ngày PTO cố định vào đầu năm Hiệu quả cho các doanh nghiệp muốn có chi phí PTO dự đoán được và quản lý đơn giản hơn

4. Phác thảo quy trình phê duyệt và thủ tục thanh toán

Bước tiếp theo là xác định quy trình phê duyệt PTO để ngăn chặn việc lạm dụng PTO và vắng mặt không theo lịch trình. Ví dụ: nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, nhân viên phải nộp yêu cầu PTO để được giám sát viên hoặc quản lý và bộ phận nhân sự xem xét với thời gian thông báo trước đủ.

Xác định cách thức hoạt động của quy trình phê duyệt PTO trong chính sách PTO của bạn: Nhân viên cần thông báo trước bao lâu trong trường hợp không khẩn cấp?

Làm thế nào để đăng ký PTO trong trường hợp khẩn cấp?

Ai là người phê duyệt PTO?

Khi PTO không được phê duyệt trong một khoảng thời gian nhất định, điều gì sẽ xảy ra?

Ví dụ: nếu người quản lý không phê duyệt PTO trong một tuần, PTO sẽ tự động được phê duyệt.

Bạn có thể sử dụng mẫu lịch PTO để theo dõi ngày nghỉ của nhân viên và hợp lý hóa quy trình phê duyệt ngày nghỉ. Mẫu này giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi trạng thái ngày nghỉ của nhân viên cũng như hình dung thời gian nghỉ của họ. Bạn có thể xem tình trạng sẵn sàng của nhân viên, giảm rủi ro xung đột lịch trình và xác định những lỗ hổng trong kế hoạch nhân sự.

Tải xuống mẫu này Theo dõi trạng thái nghỉ phép của nhân viên với Mẫu Lịch PTO của ClickUp

Với mẫu này, bạn có thể:

Tổ chức lịch nghỉ phép cho tất cả các nhóm tại một nơi

Xem tổng số ngày và giờ nghỉ phép mà mỗi nhân viên đã sử dụng

Lập kế hoạch nhu cầu nhân sự

5. Soạn thảo chính sách

Sau khi hoàn thành nghiên cứu, nhận được sự chấp thuận từ nhóm pháp lý và tuân thủ, đồng thời tạo cấu trúc chính sách PTO, đã đến lúc thêm các chi tiết liên quan và chuẩn bị bản dự thảo chính sách.

Chia sẻ bản nháp đầu tiên với ban quản lý, nhóm pháp lý và các bên liên quan để thu thập phản hồi. Cải thiện dựa trên phản hồi của họ, sau đó chia sẻ chính sách với nhân viên.

Bạn cũng có thể sử dụng trợ lý AI để tạo chính sách PTO.

Tạo chính sách PTO bằng ClickUp Brain

Ưu và nhược điểm của chính sách PTO có cấu trúc

Chính sách PTO giúp cải thiện năng suất, sức khỏe và sự hài lòng trong công việc của nhân viên, đồng thời giúp thu hút và giữ chân nhân viên. Nếu bạn đang cân nhắc triển khai chính sách PTO, bạn có thể thu được một số lợi ích. Một số lợi ích đó là:

Năng suất của nhân viên được cải thiện : Một : Một cuộc khảo sát gần đây của Deloitte cho thấy 45% nhân viên cảm thấy kiệt sức. PTO đảm bảo nhân viên có thể nghỉ ngơi tự do mà không lo lắng về tài chính. Điều này giúp nhân viên nạp lại năng lượng tinh thần và thể chất, từ đó cải thiện năng suất

Tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn : Theo Forbes, : Theo Forbes, thời gian nghỉ phép có lương bắt buộc là một trong những lợi ích hàng đầu mà nhân viên mong muốn từ tổ chức của mình. Việc có một chính sách PTO có cấu trúc rõ ràng có thể dẫn đến sự hài lòng cao hơn của nhân viên và tỷ lệ giữ chân cao hơn.

Thu hút nhân tài: Vì các chuyên gia đang tìm kiếm sự linh hoạt hơn trong công việc, chính sách PTO hào phóng có thể giúp bạn thu hút nhân tài chất lượng cao

Mặc dù PTO là một chính sách không thể thương lượng trong mọi tổ chức, nhưng cũng có thể có một số nhược điểm.

Chi phí nhân công cao : PTO không giới hạn hoặc quá hào phóng có thể dẫn đến chi phí nhân công cao, đặc biệt là trong mùa kinh doanh cao điểm

Lạm dụng hệ thống: Một số nhân viên có thể lạm dụng chính sách PTO không giới hạn hoặc một phần lớn nhóm có thể quyết định nghỉ phép cùng một lúc. Điều này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng đến quy trình làm việc và năng suất của nhóm

Thay đổi và cập nhật chính sách PTO

Bạn có thể thay đổi chính sách PTO vào giữa năm hoặc bất cứ khi nào cần thiết. Ví dụ: vào năm 2020, nhiều tổ chức đã thay đổi chính sách PTO do nhân viên hoãn kế hoạch nghỉ phép trong thời gian đóng cửa.

Tuy nhiên, khi điều chỉnh lại chính sách PTO, hãy xem xét các yếu tố sau:

Đảm bảo rằng các chính sách này không trái với quyền lợi nghỉ phép hiện tại và/hoặc đã tích lũy của nhân viên

Kiểm tra xem các chính sách PTO đã cập nhật của bạn có tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng hay không

Bao gồm một điều khoản mô tả điều gì sẽ xảy ra với số PTO tích lũy của nhân viên trong trường hợp bị sa thải. Ví dụ: nhiều công ty trả tiền cho những ngày PTO còn lại

Xem xét tác động đến năng suất và cách các nhà quản lý có thể bù đắp sự sụt giảm năng suất bằng nhân sự tạm thời.

Sau khi thay đổi chính sách PTO có hiệu lực, cập nhật tất cả các chính sách trên một nền tảng trung tâm (như cổng thông tin chính sách của công ty) hoặc sổ tay nhân viên như một nguồn thông tin chính thức duy nhất. Chỉ định các đại diện nhân sự mà nhân viên có thể liên hệ nếu cần làm rõ thông tin.

Bất cứ khi nào bạn thay đổi và cập nhật chính sách PTO, bộ phận nhân sự phải có kế hoạch rõ ràng để thông báo hiệu quả những thay đổi chính sách cho tất cả nhân viên.

Để hợp lý hóa việc truyền đạt thông tin về thay đổi chính sách, bạn có thể sử dụng mẫu thông báo chính sách. Mẫu này giúp bạn truyền đạt thông tin về thay đổi chính sách một cách rõ ràng và có tổ chức. Bạn có thể thêm lý do thay đổi chính sách, thu thập ý kiến từ các bên liên quan và đặt ra hướng dẫn để tuân thủ chính sách cập nhật.

Tải xuống mẫu này Sử dụng Mẫu bản ghi nhớ chính sách của ClickUp để thông báo thay đổi chính sách một cách rõ ràng, có tổ chức

Mẫu này giúp bạn:

Tổ chức tất cả các chính sách hiện có và mới trong một nơi duy nhất để tra cứu nhanh chóng

Nổi bật các thay đổi trong chính sách

Lập kế hoạch hành động để triển khai chính sách mới

Tạo chính sách PTO hoàn hảo

Cho dù bạn đang tạo hoặc cập nhật chính sách PTO, bạn cần có một kế hoạch chu đáo để thực hiện chính sách mà không làm gián đoạn quy trình làm việc thông thường và vẫn đặt nhu cầu của nhân viên lên hàng đầu.

Hướng dẫn trên sẽ giúp bạn lập chiến lược xây dựng chính sách PTO và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ClickUp để chia nhỏ quá trình soạn thảo chính sách PTO thành các phần nhỏ hơn và dễ quản lý hơn. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi tiến độ tạo/lập chính sách PTO.

Bạn cũng có thể tận dụng các tính năng và mẫu của ClickUp để hợp lý hóa hệ thống quản lý nghỉ phép của mình. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi các ngày nghỉ của nhân viên và đảm bảo việc phê duyệt nhanh hơn để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ điều quan trọng nào. Đăng ký ClickUp miễn phí để tạo chính sách PTO toàn diện!