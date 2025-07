Cách xử lý phản đối trong bán hàng: Chiến lược, ví dụ và hơn thế nữa

Bạn đang trình bày một bài thuyết trình bán hàng hấp dẫn khi khách hàng tiềm năng của bạn đưa ra phản đối, thắc mắc về giá cả hoặc nghi ngờ giá trị của sản phẩm. Tệ hơn nữa, họ từ chối đề xuất của bạn ngay lập tức.

Trong thời điểm quan trọng như vậy, bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy bế tắc và muốn chấp nhận phản đối của khách hàng và tiếp tục. Tuy nhiên, cách bạn xử lý phản đối có thể là bước ngoặt quan trọng. Nó có thể quyết định bạn sẽ chốt được giao dịch hay ra về tay trắng.

Mặc dù đối mặt với sự phản đối có thể là một việc khó khăn, nhưng hãy cùng khám phá các chiến lược, kỹ thuật và quy trình đã được chứng minh để giúp bạn giải quyết những phản đối phổ biến nhất trong bán hàng và biến những khách hàng tiềm năng hoài nghi nhất thành những giao dịch thành công.

Xử lý phản đối là gì?

Xử lý phản đối là khi nhân viên bán hàng giải quyết các lo ngại của khách hàng tiềm năng. Cụ thể, nó bao gồm việc giải quyết các nghi ngờ hoặc do dự của khách hàng tiềm năng về một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Điều này bao gồm việc lắng nghe tích cực các mối quan tâm của khách hàng tiềm năng, cho dù đó là về chi phí cao, sự phù hợp của sản phẩm hay so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Bạn cần đưa ra những câu trả lời chu đáo để xoa dịu mối quan tâm của họ.

Ví dụ: nếu khách hàng tiềm năng thắc mắc về giá sản phẩm của bạn, bạn có thể giải thích sản phẩm đó mang lại tiết kiệm lâu dài như thế nào so với các sản phẩm thay thế rẻ hơn.

Việc xử lý thành công những phản đối như vậy không chỉ giúp bạn biến chúng thành cơ hội mà còn thúc đẩy bạn tiến tới việc chốt giao dịch.

Tại sao xử lý phản đối trong bán hàng lại quan trọng?

Xử lý phản đối là điều cần thiết trong bán hàng vì nó cho phép nhân viên bán hàng giải quyết hiệu quả các phản đối quan trọng của khách hàng, thúc đẩy khách hàng tiến lên trong chu kỳ bán hàng và cải thiện cơ hội chốt giao dịch. Đây là cơ hội để bạn xóa tan nghi ngờ và chứng minh tại sao sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là sự lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, xử lý phản đối hiệu quả còn:

Làm rõ giá trị đề xuất: Giúp khách hàng tiềm năng hiểu được những lợi ích độc đáo của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Cho thấy sản phẩm của bạn đáp ứng nhu cầu của họ tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh

Xây dựng lòng tin của khách hàng: Điều này cho thấy nhân viên bán hàng sẵn sàng lắng nghe và hiểu mối quan tâm của họ. Điều này giúp xây dựng lòng tin và uy tín

Xây dựng mối quan hệ bền chặt: Điều này cho khách hàng tiềm năng thấy rằng mối quan tâm và sự hài lòng của họ rất quan trọng. Điều này khiến họ cảm thấy được lắng nghe và đánh giá cao, từ đó tạo ra mối quan hệ khách hàng bền chặt và cơ sở khách hàng trung thành

Kỹ thuật FFF trong xử lý phản đối

Dẫn dắt bằng sự đồng cảm là điều bắt buộc để nỗ lực bán hàng thành công. Do đó, một trong những phương pháp tốt nhất để xử lý phản đối trong bán hàng và dịch vụ khách hàng là kỹ thuật FFF, viết tắt của:

Cảm nhận Chữ F đầu tiên là về việc thấu hiểu và đồng cảm. Là một chuyên viên bán hàng, bạn phải lắng nghe khách hàng tiềm năng và thừa nhận cảm xúc và lo lắng của họ. Hãy cho họ biết bạn hiểu cảm xúc của họ. Điều này giúp khách hàng tiềm năng cảm thấy được lắng nghe và xây dựng mối quan hệ tốt.

Ví dụ, nếu một khách hàng tiềm năng bày tỏ lo lắng về thời gian triển khai sản phẩm của bạn, hãy nói: "Tôi hiểu rằng dòng thời gian là yếu tố quan trọng đối với bạn. "

Cảm nhậnChữ F thứ hai đề cập đến việc tạo ra cảm giác thân thiện. Chia sẻ một trải nghiệm cụ thể trong quá khứ của bạn hoặc một câu chuyện về một khách hàng khác có mối quan tâm tương tự. Điều này giúp khách hàng tiềm năng của bạn thấy rằng những người khác cũng từng có mối quan tâm này và khiến họ cảm thấy mình không đơn độc.

Ví dụ: "Một số khách hàng của chúng tôi ban đầu lo lắng về thời gian cần thiết để triển khai, nhưng họ nhận thấy rằng điều đó rất xứng đáng vì những lợi ích ngay lập tức mà họ nhận được. "

Tìm thấyF thứ ba cung cấp bằng chứng về sản phẩm của bạn. Chia sẻ cách các khách hàng khác trong tình huống tương tự đã được hưởng lợi từ sản phẩm của bạn. Nói về kết quả tích cực sẽ giúp xoa dịu lo ngại của khách hàng và thúc đẩy họ tiến xa hơn trong quá trình bán hàng.

Ví dụ: "Sau khi triển khai giải pháp của chúng tôi, Công ty X đã tăng 30% năng suất trong quý đầu tiên. "

Sử dụng kỹ thuật FFF biến sự phản đối thành những tương tác có giá trị, giúp bạn xây dựng lòng tin và cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Cách tiếp cận này cuối cùng sẽ dẫn đến những nỗ lực bán hàng thành công hơn.

Mẹo chuyên nghiệp 💡: Diễn tập các tình huống phản đối khác nhau với nhóm của bạn để thực hành sử dụng kỹ thuật FFF. Điều này có thể giúp bạn xây dựng sự tự tin và hoàn thiện cách tiếp cận trong các tình huống bán hàng thực tế.

Áp dụng kỹ thuật FFF trong dịch vụ khách hàng

Kỹ thuật FFF là một phần không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dịch vụ khách hàng. Kỹ thuật này giúp bạn giải quyết các vấn đề như chậm trễ dịch vụ, chất lượng, tính năng sản phẩm và các vấn đề phổ biến khác liên quan đến sản phẩm.

Bằng cách trả lời những phản đối như vậy, bạn xác nhận cảm xúc của khách hàng và hướng họ đến những giải pháp thực tế. Khi làm như vậy, bạn biến những trải nghiệm tiêu cực thành những tương tác tích cực.

Kết quả là, kỹ thuật FFF giúp bạn phát triển mối quan hệ tốt hơn với khách hàng.

Các bước xử lý phản đối

Sau khi thiết lập nền tảng đồng cảm với FFF, bạn có thể chuyển sang các bước xử lý phản đối có cấu trúc một cách suôn sẻ:

Quy trình 4 bước xử lý phản đối

Kỹ thuật xử lý phản đối này được biết đến với tên viết tắt LAER, có nghĩa là:

Lắng ngheKhi khách hàng tiềm năng đưa ra phản đối, hãy lắng nghe tích cực những gì họ nói. Bước này cho thấy bạn quan tâm và chú ý đến phản đối của khách hàng tiềm năng.

Ví dụ, nếu một khách hàng tiềm năng nói rằng sản phẩm của bạn quá phức tạp, hãy lắng nghe cẩn thận và phản hồi mối quan tâm của họ bằng cách nói: "Tôi hiểu rằng bạn thấy sản phẩm của chúng tôi phức tạp. "

Thừa nhậnKhi khách hàng tiềm năng giải thích mối quan tâm của họ, hãy thừa nhận phản đối bằng cách lặp lại để cho thấy bạn đang hiểu họ. Bước này giúp làm rõ phản đối và khiến khách hàng tiềm năng cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu.

Ví dụ: "Có vẻ như bạn lo lắng về quá trình học tập. "

Khám pháSau khi thừa nhận, tìm hiểu sâu hơn về mối quan tâm của họ. Đặt câu hỏi mở bắt đầu bằng các từ như "còn gì nữa", "tại sao", v.v. Bước này giúp bạn tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự phản đối.

Ví dụ: "Những khía cạnh cụ thể nào của sản phẩm khiến bạn cảm thấy phức tạp hoặc khó hiểu?"

Trả lờiBước cuối cùng là chọn cách trả lời tốt nhất. Điều này có thể bao gồm việc đưa ra giải pháp phù hợp, đề xuất sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế, hoặc chia sẻ những lời chứng thực có liên quan. Sau khi giải quyết mối quan tâm, hãy kiểm tra xem khách hàng tiềm năng có hài lòng với kết quả hay không. Nếu không, hãy điều tra thêm và đề xuất lựa chọn tốt nhất tiếp theo.

Ví dụ: "Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo toàn diện để giúp bạn dễ dàng học hỏi. Bạn muốn biết thêm chi tiết về chương trình này không?"

Bốn P trong xử lý phản đối

Để bổ sung cho các bước này, bốn P cung cấp các chiến lược bổ sung để tự tin xử lý phản đối. Đó là:

Tạm dừng: Đừng ngắt lời khách hàng tiềm năng khi họ phản đối trong cuộc gọi bán hàng. Điều này thể hiện sự tôn trọng và sẵn sàng hiểu phản đối của họ. Ví dụ: nếu khách hàng tiềm năng ngắt lời bằng một câu hỏi hoặc lo ngại, hãy tạm dừng và cho họ không gian để bày tỏ lo ngại của mình một cách đầy đủ.

Thăm dò: Đặt câu hỏi để hiểu sâu hơn về mối quan tâm của khách hàng. Điều này giúp bạn vượt qua sự phản đối bề ngoài và khám phá vấn đề thực sự. Ví dụ: "Điều gì khiến bạn lo lắng nhất về quá trình triển khai?"

Cung cấp: Dựa trên bản chất cụ thể của sự phản đối, hãy đưa ra câu trả lời chu đáo và cẩn thận để giải quyết vấn đề. Nói với khách hàng bằng giọng điệu bình tĩnh và tôn trọng. Ví dụ: "Tôi hiểu mối quan tâm của bạn về việc tích hợp. Nhưng chúng tôi có một số nghiên cứu điển hình cho thấy sản phẩm của chúng tôi tích hợp hoàn hảo với hệ thống hiện tại của bạn. "

Chứng minh: Hỗ trợ phản hồi của bạn bằng bằng chứng, chẳng hạn như dữ liệu thống kê, nghiên cứu trường hợp và lời chứng thực của khách hàng. Điều này xác thực phản hồi của bạn và trấn an khách hàng về tính đáng tin cậy của giải pháp của bạn. P thứ tư khuyến khích khách hàng của bạn tiếp tục và hoàn thành quá trình mua hàng. Ví dụ: "Đây là một nghiên cứu trường hợp cho thấy sản phẩm của chúng tôi đã giúp Công ty Y tiết kiệm 20% chi phí hàng năm. "

Chiến lược ba bước trong xử lý phản đối

Dựa trên các kỹ thuật này, chiến lược ba bước cung cấp một quy trình xử lý phản đối được tối ưu hóa để hướng khách hàng tiềm năng đến một quyết định tích cực.

Kỳ vọng: Dự đoán những phản đối bán hàng phổ biến nhất và coi chúng như cơ hội để hiểu khách hàng tiềm năng của bạn hơn. Ví dụ, nếu khách hàng tiềm năng đã bày tỏ lo ngại về ngân sách của họ, hãy dự đoán những phản đối bán hàng như "Ngân sách của chúng tôi quá eo hẹp để mua sản phẩm này. " Hãy sử dụng phản đối này như một cơ hội để tìm hiểu những hạn chế về ngân sách và kỳ vọng về giá trị của họ.

Chuẩn bị: Lập danh sách các phản đối tiềm ẩn và câu trả lời của bạn trước khi gặp khách hàng. Tạo một tài liệu ghi lại các phản đối thường gặp và cách giải quyết. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra câu trả lời cho nhiều loại phản đối khác nhau, bao gồm cả những lo ngại liên quan đến ngân sách.

Giải quyết: Đặt câu hỏi để đi vào cốt lõi của sự phản đối. Sử dụng các câu trả lời đã chuẩn bị sẵn làm hướng dẫn để đưa ra câu trả lời phù hợp, giải quyết hiệu quả mối quan tâm. Dưới đây là ví dụ về câu trả lời phù hợp:

Dựa trên những gì bạn đã chia sẻ, tôi hiểu rằng giá sản phẩm và ngân sách là những mối quan tâm chính. Nhiều khách hàng của chúng tôi ban đầu cũng bày tỏ những lo ngại tương tự, nhưng sau đó họ nhận thấy rằng khoản đầu tư này đã mang lại hiệu quả nhờ cải thiện hiệu suất và giảm chi phí hoạt động. Một khách hàng thậm chí còn báo cáo năng suất tăng 20% trong quý đầu tiên, điều này cuối cùng đã giúp tiết kiệm chi phí đáng kể. Để hỗ trợ việc lập ngân sách, chúng tôi cung cấp các tùy chọn giá linh hoạt có thể phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có muốn biết thêm thông tin về các tùy chọn này không?

Dựa trên những gì bạn đã chia sẻ, tôi hiểu rằng giá sản phẩm và ngân sách là những mối quan tâm chính. Nhiều khách hàng của chúng tôi ban đầu cũng bày tỏ những lo ngại tương tự, nhưng sau đó họ nhận thấy rằng khoản đầu tư này đã mang lại hiệu quả nhờ cải thiện hiệu suất và giảm chi phí hoạt động. Một khách hàng thậm chí còn báo cáo năng suất tăng 20% trong quý đầu tiên, điều này cuối cùng đã giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Để hỗ trợ việc lập ngân sách, chúng tôi cung cấp các tùy chọn giá linh hoạt có thể phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có muốn biết thêm thông tin về các tùy chọn này không?

Đưa ra phản hồi này để giải quyết phản đối và khiến khách hàng tiềm năng cảm thấy lạc quan về việc mua hàng.

Mẹo chuyên nghiệp 💡: Sử dụng ClickUp Docs để tạo kho lưu trữ tập trung để ghi lại các phản đối phổ biến và các phản hồi dự kiến. Thiết lập một tài liệu chia sẻ mà nhóm của bạn có thể cập nhật với các phản đối mới và các kỹ thuật xử lý thành công. Điều này sẽ đảm bảo rằng mọi người đều có thể truy cập thông tin mới nhất và nhanh chóng tham khảo các chiến lược hiệu quả trong các cuộc gọi bán hàng.

Áp dụng xử lý phản đối trong quy trình bán hàng của bạn

Giờ đây, khi bạn đã nắm vững các kỹ thuật xử lý phản đối khác nhau, điều quan trọng là phải áp dụng chúng một cách hiệu quả trong nhóm của bạn. Một cách để đảm bảo nhóm của bạn được trang bị đầy đủ là thông qua đào tạo toàn diện và các bài tập thực hành.

Sử dụng video đào tạo với các ví dụ thực tế giúp nhóm của bạn hiểu và nội hóa các kỹ thuật xử lý phản đối trong các tình huống thực tế. Tuy nhiên, đào tạo thôi là chưa đủ. Để áp dụng các chiến lược này vào quy trình bán hàng, bạn cần các công cụ để tạo điều kiện cho việc thực hành và tích hợp liên tục.

Đây là lúc ClickUp phát huy tác dụng. ClickUp cho Nhóm Bán hàng được thiết kế để hợp lý hóa mọi khía cạnh của chu kỳ bán hàng. Nó cho phép các chuyên gia bán hàng quản lý công việc một cách liền mạch, tạo báo cáo và bảng điều khiển, quản lý các kênh bán hàng, thiết lập tự động hóa để theo dõi hiệu quả và hơn thế nữa. Với bộ tính năng và mẫu kế hoạch bán hàng, ClickUp cho phép nhóm của bạn kết hợp các kỹ thuật xử lý phản đối trực tiếp vào quy trình bán hàng.

ClickUp cung cấp các mẫu có thể tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu xử lý phản đối của bạn, giúp nhóm của bạn phản hồi hiệu quả hơn. Dưới đây là một số mẫu:

Tải xuống mẫu này Hiểu, phân tích và giải quyết nhanh chóng các phản đối của khách hàng bằng cách sử dụng Mẫu phân tích nhu cầu khách hàng của ClickUp

Mẫu Phân tích nhu cầu khách hàng của ClickUp cho phép bạn hiểu và nghiên cứu nhu cầu, điểm khó khăn và mối quan tâm của khách hàng. Sử dụng mẫu này để quản lý kỳ vọng của khách hàng và cải thiện trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

Ví dụ, dựa trên phân tích, bạn có thể phân công khách hàng có phản đối cụ thể cho các thành viên trong nhóm chuyên xử lý vấn đề đó, dẫn đến giải pháp mượt mà và thỏa đáng hơn.

Tải xuống mẫu này Tạo kho lưu trữ tài nguyên để xử lý phản đối bán hàng với Mẫu Cơ sở kiến thức của ClickUp

Mẫu Cơ sở kiến thức của ClickUp cho phép bạn tạo kho lưu trữ tài nguyên mà nhóm bán hàng của bạn có thể tham khảo. Sử dụng mẫu này để lưu trữ danh sách công việc toàn diện về các phản đối bán hàng phổ biến và các quy trình xử lý chúng. Việc duy trì cơ sở kiến thức như vậy giúp xử lý phản đối một cách nhất quán và hiệu quả, đồng thời đảm bảo nhóm bán hàng của bạn luôn đạt được các OKR bán hàng.

Mẹo chuyên nghiệp 💡: Sử dụng ClickUp CRM Hợp lý hóa việc xử lý phản đối của khách hàng và quản lý mối quan hệ với khách hàng tại một nơi với ClickUp CRM. Trung tâm tập trung này cho phép các nhóm tiếp thị và hỗ trợ khách hàng của bạn làm việc cùng nhau hiệu quả hơn. Nó giúp họ xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng lý tưởng và phân tích dữ liệu và phản hồi của khách hàng để hiểu rõ hơn về nhu cầu, mối quan tâm và sở thích của họ. Nó cũng cho phép nhóm hình dung và quản lý phản đối của khách hàng, tài khoản, mức độ tương tác và toàn bộ quy trình bán hàng.

Các phương pháp hiệu quả nhất để xử lý phản đối

Sau khi khám phá các công cụ và mẫu hỗ trợ bán hàng, hãy cùng xem qua một số phương pháp hay nhất để xử lý phản đối, chẳng hạn như:

Dự đoán phản đối bán hàng: Khi bạn tham gia một cuộc gọi bán hàng và dự đoán sẽ có phản đối, bạn sẽ cảm thấy chuẩn bị tốt hơn để đối phó với chúng. Do đó, bạn nên biết trước những phản đối bán hàng phổ biến và cách giải quyết chúng trước khi bắt đầu cuộc hội thoại bán hàng với khách hàng tiềm năng.

Đặt câu hỏi tiếp theo: Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bế tắc sau một phản đối, đặt câu hỏi tiếp theo là một phương pháp hay. Điều này giúp cuộc hội thoại tiếp tục diễn ra và cung cấp cho bạn thông tin và thời gian cần thiết để đảo ngược tình thế bán hàng.

Tận dụng bằng chứng xã hội: Bằng chứng xã hội xác thực giải pháp của bạn và đảm bảo cho khách hàng về hiệu quả của sản phẩm/dịch vụ của bạn. Chia sẻ lời chứng thực hoặc câu chuyện của những khách hàng đã có phản đối tương tự như khách hàng tiềm năng và đã được hưởng lợi từ sản phẩm/dịch vụ của bạn.

Cài đặt ngày và giờ cụ thể: Khi khách hàng tiềm năng cần thêm thời gian để cân nhắc, hãy cho họ không gian để cân nhắc các lựa chọn. Tuy nhiên, hãy giữ liên lạc và đặt ngày và giờ cụ thể để theo dõi, nhằm duy trì tiến trình bán hàng.

Sử dụng khảo sát khách hàng: Khảo sát khách hàng giúp bạn xác định mức độ giải pháp của bạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sử dụng các công cụ như Mẫu khảo sát sự hài lòng của khách hàng của ClickUp để thu thập phản hồi về sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của bạn. Phân tích phản hồi này để hiểu rõ hơn về cách cải thiện tính tập trung vào khách hàng của các sản phẩm và dịch vụ của bạn, đồng thời xử lý phản đối tốt hơn trong các tương tác bán hàng trong tương lai.

Các loại phản đối phổ biến trong bán hàng và cách xử lý

Hầu hết các phản đối trong bán hàng thuộc bốn loại lớn. Hãy xem xét từng loại và khám phá cách nhân viên bán hàng có thể xử lý.

1. Thiếu niềm tin

Phản đối bán hàng này xuất hiện khi khách hàng tiềm năng chưa bao giờ nghe về công ty của bạn. Thiết lập niềm tin trong tình huống như vậy có thể khó khăn và mất thời gian.

Điều quan trọng là phải chuẩn bị một bài thuyết trình bán hàng hấp dẫn, đi sâu vào giá trị của sản phẩm/dịch vụ của bạn, nhấn mạnh thế mạnh của công ty bạn trên thị trường, cung cấp các nghiên cứu điển hình và lời chứng thực của khách hàng, và truyền đạt nó một cách thuyết phục.

2. Thiếu nhu cầu

Phản đối bán hàng này phát sinh khi khách hàng tiềm năng không biết sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn phù hợp với tình hình hiện tại của họ như thế nào.

Biến sự phản đối này thành cơ hội bằng cách tìm hiểu sâu về những thách thức hiện tại của họ và khám phá bất kỳ nhu cầu tiềm ẩn nào. Nếu phù hợp, hãy chỉ ra rõ ràng sản phẩm của bạn giải quyết những vấn đề cụ thể này như thế nào và nêu bật giá trị độc đáo của sản phẩm.

3. Thiếu tính cấp bách

Phản đối bán hàng này phát sinh khi khách hàng tiềm năng cảm thấy rằng sản phẩm/dịch vụ của bạn không phải là ưu tiên của họ vào lúc này. Đánh giá xem điều này là do vấn đề thời điểm thực sự hay do sự miễn cưỡng tham gia. Đặt câu hỏi thăm dò và lắng nghe cẩn thận phản hồi của khách hàng tiềm năng. Nếu vấn đề là do thời điểm hiện tại, hãy lên lịch một cuộc hội thoại tiếp theo với họ sau đó để xem xét lại cơ hội.

4. Thiếu ngân sách

Phản đối bán hàng này phát sinh khi khách hàng tiềm năng thấy sản phẩm của bạn quá đắt. Giải quyết vấn đề này bằng cách nhấn mạnh lợi tức đầu tư (ROI) và lợi ích lâu dài của sản phẩm bạn cung cấp. Cho thấy giá trị và tiết kiệm của sản phẩm bạn có thể vượt trội hơn chi phí ban đầu.

Ví dụ về các phản đối thường gặp trong bán hàng và kỹ thuật ứng phó

Hãy cùng tìm hiểu một số phản đối phổ biến trong bán hàng và khám phá các kỹ thuật để vượt qua chúng.

Lo ngại về đối thủ cạnh tranh

Khi khách hàng tiềm năng đang sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh, họ có thể có những lo ngại như:

Tôi đã làm việc với Đối thủ cạnh tranh X

Tôi hài lòng với Đối thủ cạnh tranh Y

Tôi đang bị ràng buộc bởi hợp đồng với Đối thủ cạnh tranh Z

Để giải quyết những lo ngại này, hãy đánh giá mức độ hài lòng của họ đối với giải pháp hiện tại trên thang điểm từ 1 đến 10. Nếu mức độ hài lòng của họ dưới 10, hãy tìm hiểu lý do. Xác định bất kỳ nhu cầu chưa được đáp ứng nào của khách hàng tiềm năng, chứng minh cách sản phẩm/dịch vụ của bạn có thể đáp ứng những nhu cầu đó một cách độc đáo và nỗ lực để tăng mức độ hài lòng của họ.

Phản đối về giá cả và ngân sách

Những phản đối phổ biến này liên quan đến các tình huống mà khách hàng tiềm năng nói những câu như:

Sản phẩm của bạn quá đắt

Chúng tôi đã hết ngân sách cho năm nay

Tôi cần sử dụng ngân sách đó cho mục đích khác

Để giải quyết những phản đối này, hãy thừa nhận vấn đề của khách hàng tiềm năng và thảo luận về cách sản phẩm của bạn có thể mang lại giá trị gia tăng và lợi ích cho họ trong dài hạn.

Vượt qua sự phản đối về nhu cầu và sự phù hợp

Khi khách hàng tiềm năng của bạn có phản đối về nhu cầu và sự phù hợp, họ có thể nói những điều như:

Tôi cần giúp đỡ với Z, không phải X

Tôi nghi ngờ sản phẩm của bạn có thể giúp ích cho tôi như thế nào

Sản phẩm Y chỉ là một trào lưu nhất thời

Để xử lý những phản đối này, hãy đặt câu hỏi làm rõ để hiểu nhu cầu của khách hàng tiềm năng và điều chỉnh cách giới thiệu sản phẩm cho phù hợp để thể hiện giá trị của sản phẩm. Ngoài ra, hãy chia sẻ dữ liệu khách hàng và lời chứng thực để đảm bảo với khách hàng tiềm năng rằng sản phẩm của bạn hữu ích và có giá trị lâu dài.

Xử lý phản đối bán hàng về quyền hạn hoặc khả năng mua hàng

Phản đối về quyền hạn hoặc khả năng mua hàng liên quan đến các tình huống mà khách hàng tiềm năng nói những câu như:

Tôi không có quyền hạn để phê duyệt đơn đặt hàng này

Tôi không thể bán sản phẩm X trong nội bộ công ty

Tôi cần tham khảo ý kiến của các nhà quyết định khác

Để xử lý những phản đối này, hãy hỏi khách hàng tiềm năng về người thích hợp để trao đổi. Ngoài ra, hãy hỏi khách hàng tiềm năng về những phản đối mà họ dự đoán và giúp họ chuẩn bị một bài thuyết trình để trình bày với nhóm của họ hoặc những người ra quyết định khác nhằm thuyết phục họ ký kết hợp đồng có lợi cho bạn.

Mẹo chuyên nghiệp 💡: Theo dõi và phân tích xu hướng phản đối theo thời gian. Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và tạo bảng điều khiển để theo dõi những phản đối phổ biến nhất và mức độ thành công của các phản hồi của bạn. Xác định các mẫu cho phép bạn chủ động tinh chỉnh chiến lược bán hàng và giải quyết các mối quan tâm lặp lại một cách hiệu quả hơn.

Những thách thức trong xử lý phản đối và cách giải quyết

Trong một cuộc gọi bán hàng, rất có thể bạn sẽ gặp phải một số thách thức khó khăn trong việc xử lý phản đối. Hãy cùng tìm hiểu những thách thức đó là gì và cách bạn có thể giải quyết chúng.

Xử lý tình huống khách hàng từ chối thẳng thừng

Khi một khách hàng tiềm năng nói "không", hãy tìm hiểu xem đó là sự phản đối "không phải bây giờ" hay là sự từ chối thực sự, dứt khoát. Đặt câu hỏi làm rõ để hiểu ý nghĩa của từ "không".

Nếu đó là phản đối "không phải bây giờ", hãy lên lịch theo dõi với khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, nếu đó là một lời từ chối dứt khoát, hãy thừa nhận và tôn trọng quyết định của khách hàng tiềm năng đó và chuyển sang khách hàng tiềm năng khác.

Mẹo chuyên nghiệp 💡: Luôn yêu cầu phản hồi khi nhận được câu trả lời "không" dứt khoát. Hiểu lý do đằng sau sự từ chối có thể cung cấp những thông tin quý giá cho các nỗ lực bán hàng trong tương lai.

Hiểu rõ thời điểm cần tiếp tục

Là một chuyên gia bán hàng, điều quan trọng là bạn phải nhắc nhở bản thân rằng không thể thuyết phục tất cả mọi người. Do đó, nhận biết thời điểm kết thúc một cuộc chào hàng hoặc cuộc gọi có thể là một thách thức.

Bất chấp những nỗ lực của bạn, đã đến lúc chuyển sang khách hàng khác nếu khách hàng tiềm năng rõ ràng không quan tâm hoặc có sự khác biệt cơ bản giữa nhu cầu của khách hàng tiềm năng và sản phẩm của bạn. Kết thúc cuộc hội thoại một cách lịch sự và chuyển sang những cơ hội hứa hẹn hơn.

Xử lý phản đối bán hàng hiệu quả với ClickUp

Xử lý phản đối thành công đòi hỏi nghệ thuật lắng nghe tích cực, đồng cảm, diễn giải lại và trả lời một cách chu đáo và thuyết phục. Để trau dồi kỹ năng xử lý phản đối trong bán hàng và tăng cơ hội chốt đơn hàng, hãy sử dụng các công cụ năng suất giúp hợp lý hóa quy trình và nâng cao hiệu quả.

Với các công cụ như ClickUp, bạn có thể cải thiện hiệu quả quản lý bán hàng, tổ chức quy trình bán hàng và trở nên tập trung hơn vào khách hàng. ClickUp giúp nhóm của bạn tập trung vào việc giải quyết phản đối và chốt giao dịch hiệu quả hơn.

Để xử lý phản đối một cách suôn sẻ và chốt giao dịch hiệu quả, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay!