INTJ vs. INFJ: Hiểu các đặc điểm và sự khác biệt chính

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao, bất chấp sự khác biệt giữa mọi người, họ có thể kết nối với người mới ngay lập tức? Gần như thể họ đã là bạn từ lâu? Đó là do loại tính cách của họ.

Các loại tính cách không chỉ ảnh hưởng đến các khía cạnh cá nhân trong cuộc sống của chúng ta mà còn ảnh hưởng đến phong cách làm việc, thói quen và mối quan hệ giữa chúng ta với đồng nghiệp.

Nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 sử dụng Chỉ số Loại Tính cách Myers-Briggs (MBTI) để xác định các đặc điểm tính cách của con người nhằm mục đích phát triển lãnh đạo, phòng ngừa xung đột và tuyển dụng.

MBTI là một bảng câu hỏi tự đánh giá phân loại con người thành 16 loại tính cách khác nhau bằng cách đánh giá tính cách của họ thông qua bốn cặp đối lập cụ thể: Nội tâm vs. Ngoại hướng, Cảm nhận vs. Trực giác, Lý trí vs. Cảm xúc, và Quyết đoán vs. Linh hoạt.

Trả lời một loạt câu hỏi trong bài kiểm tra tính cách trực tuyến miễn phí và MBTI sẽ gán cho bạn một mã gồm bốn chữ cái dựa trên sở thích của bạn trong mỗi danh mục (ví dụ: ENFP, ISTJ, INTJ, INFJ).