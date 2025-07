Các bài tập về sự thẳng thắn táo bạo để cải thiện giao tiếp

Bạn có cảm thấy khó chịu khi đối mặt với xung đột hoặc xử lý cảm xúc tiêu cực? Bạn có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra phản hồi, đặc biệt là phản hồi tiêu cực, một cách đầy đồng cảm.

Bạn không phải là người duy nhất. Nhiều người trong chúng ta gặp khó khăn trong việc thể hiện sự tử tế và minh bạch trong phản hồi của mình, điều này có thể gây ra hiểu lầm, làm suy yếu sự đoàn kết trong nhóm và làm cho các tương tác kém hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, sự thẳng thắn triệt để có thể giúp định hình các tương tác trong nhóm của bạn tốt hơn.

Radical Candor là một triết lý quản lý nhóm khuyến khích sự đồng cảm và phản hồi trung thực để phát triển, tạo ra một môi trường hỗ trợ và cởi mở.

Trong bài viết này, chúng tôi khám phá một loạt các bài tập về sự thẳng thắn triệt để để giúp bạn chuyển đổi phong cách lãnh đạo nhóm đa chức năng, xử lý các cuộc trò chuyện khó khăn, xây dựng lòng tin và tạo kết nối bền chặt hơn.

Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu xem sự thẳng thắn táo bạo là gì. 👇

Radical Candor là gì?

Sự thẳng thắn triệt để kết hợp hai yếu tố — quan tâm cá nhân và thách thức trực tiếp — để tạo ra một môi trường hỗ trợ nhưng vẫn có trách nhiệm, nơi mọi người đều cảm thấy được trân trọng và truyền cảm hứng để làm việc hết mình.

Sự thẳng thắn triệt để lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2017 bởi Kim Scott, cựu giám đốc điều hành tại Google và Apple, trong cuốn sách Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity (Thẳng thắn triệt để: Trở thành sếp xuất sắc mà không mất đi tính nhân văn). Cô đã phát triển khái niệm này tại Thung lũng Silicon, sau khi quan sát những gì hiệu quả trong lãnh đạo.

Vậy, tại sao khái niệm lãnh đạo này lại phổ biến đến vậy?

Sự thẳng thắn triệt để cân bằng giữa việc nói chuyện cởi mở và trung thực mà không giấu giếm, đồng thời thể hiện sự đồng cảm và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Điều này giúp xây dựng lòng tin, khuyến khích các cuộc hội thoại sâu sắc và làm cho công việc nhóm hiệu quả hơn.

Kể từ khi ra đời, các công ty và nhà lãnh đạo đã áp dụng rộng rãi sự thẳng thắn triệt để để thúc đẩy sự tin tưởng, tăng trưởng và trách nhiệm của nhóm.

Tầm quan trọng của việc thực hiện sự thẳng thắn triệt để trong nhóm

Áp dụng sự thẳng thắn triệt để trong công việc và cuộc sống cá nhân mang lại một số lợi ích, chẳng hạn như:

Cải thiện giao tiếp: Thúc đẩy giao tiếp cởi mở, trung thực và trực tiếp giữa các thành viên trong nhóm. Thực hành sự thẳng thắn triệt để giúp ngăn ngừa hiểu lầm và xung đột, dẫn đến sự hợp tác suôn sẻ hơn và ra quyết định tốt hơn trong nhóm

Giải quyết vấn đề nhanh hơn: Giúp các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải mái khi bày tỏ ý kiến và mối quan tâm của mình một cách cởi mở. Điều này có nghĩa là các vấn đề sẽ được phát hiện trong thời gian kỷ lục, tạo ra môi trường cho các phiên brainstorming, nơi các ý tưởng luồng tự do, dẫn đến các giải pháp nhanh hơn

Phát triển cá nhân: Sự thẳng thắn triệt để không chỉ là bày tỏ bất bình; đó là sự nâng đỡ lẫn nhau. Phản hồi mang tính xây dựng dẫn đến sự chuyển đổi Sự thẳng thắn triệt để không chỉ là bày tỏ bất bình; đó là sự nâng đỡ lẫn nhau. Phản hồi mang tính xây dựng dẫn đến sự chuyển đổi phong cách làm việc và giúp các thành viên trong nhóm hiểu được điểm mạnh và điểm cần cải thiện của mình

Mối quan hệ bền chặt hơn: Khuyến khích sự đồng cảm và thấu hiểu giữa các thành viên trong nhóm thông qua sự thẳng thắn triệt để. Khi mỗi cá nhân cảm thấy được lắng nghe và đánh giá cao, điều đó sẽ củng cố mối quan hệ trong nhóm. Thúc đẩy sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thông qua sự thẳng thắn triệt để sẽ dẫn đến mối quan hệ tốt hơn và sự hài lòng trong công việc cao hơn

Tăng cường trách nhiệm: Bằng cách công khai thừa nhận thành công và thất bại, các thành viên trong nhóm sẽ tiến lên và chịu trách nhiệm. Thúc đẩy trách nhiệm thông qua sự thẳng thắn triệt để đảm bảo rằng mọi người đều có quyền sở hữu công việc của mình

Cải thiện giao tiếp bằng cách thực hành sự thẳng thắn táo bạo

Chấp nhận sự thẳng thắn giúp các thành viên trong nhóm tạo ra một môi trường khuyến khích và tôn trọng đối thoại cởi mở và trung thực. Trong một môi trường làm việc hỗ trợ, mọi người cảm thấy thoải mái chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của mình mà không sợ bị phán xét.

Thực hành sự thẳng thắn triệt để thúc đẩy sự minh bạch, xây dựng lòng tin, khuyến khích sự phát triển, củng cố mối quan hệ và tăng cường sự hợp tác trong nhóm.

Vai trò của sự thẳng thắn triệt để trong việc thách thức và điều chỉnh các thành viên trong nhóm

Sức mạnh của sự thẳng thắn táo bạo nằm ở khả năng loại bỏ những điều không cần thiết và đi thẳng vào vấn đề cốt lõi.

Bạn xây dựng lòng tin và sự tôn trọng với các thành viên trong nhóm bằng cách thẳng thắn nhưng vẫn quan tâm. Đó là thách thức họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn cần thiết để họ đạt được điều đó.

Và đây là điểm mấu chốt: khi mọi người cảm thấy bạn lắng nghe và hỗ trợ họ, họ sẽ có xu hướng tiếp thu phản hồi và thực hiện những thay đổi tích cực hơn.

Hãy tưởng tượng bạn có một đồng nghiệp thường xuyên trễ hạn. Với sự thẳng thắn tột độ, bạn sẽ không phớt lờ hoặc than phiền về vấn đề đó sau lưng họ.

Thay vào đó, bạn sẽ có một cuộc hội thoại cởi mở và trung thực, giải thích tác động của hành động của họ đối với nhóm và đề nghị hỗ trợ để giúp họ cải thiện. Vì vậy, sự thẳng thắn triệt để khuyến khích bạn giải quyết vấn đề một cách trực tiếp nhưng cẩn thận.

Cách tiếp cận này giúp bạn xây dựng một bản điều lệ nhóm hiệu quả và văn hóa tin tưởng, minh bạch và trách nhiệm, nơi mọi người đều cảm thấy được trân trọng và có quyền làm việc tốt nhất.

Và hãy thành thật mà nói, ai lại không muốn điều đó trong một nhóm?

Tầm quan trọng của việc đảm bảo phản hồi phê bình rõ ràng và lịch sự

Chúng ta không đều mong muốn nhận được những phản hồi hữu ích và khích lệ sao? Cách bạn đưa ra lời khen ngợi và chỉ trích có thể ảnh hưởng đáng kể đến động lực của mối quan hệ và sự phát triển của mỗi cá nhân.

Sự rõ ràng giúp người nhận hiểu được vấn đề đang được đề cập, trong khi sự tử tế đảm bảo rằng những lời phê bình được truyền đạt một cách xây dựng và tôn trọng.

Ví dụ, khi nhận phản hồi từ quản lý về bản trình bày dự án, thay vì nghe

"Bài thuyết trình của bạn thật tệ. Bạn cần cải thiện kỹ năng nói trước đám đông,"

điều này có thể khiến nhân viên nản lòng; sếp của bạn nói,

"Tôi nhận thấy một số điểm có thể cải thiện trong bài thuyết trình của bạn, đặc biệt là cách trình bày. Hãy cùng nhau phát triển kỹ năng thuyết trình trước đám đông để bạn có thể tự tin hơn trong các bài thuyết trình trong tương lai. "

Phương pháp này nhận ra sự cần thiết phải cải thiện và đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và khuyến khích.

Dưới đây là tóm tắt về cách những lời phê bình rõ ràng và tử tế góp phần tạo ra môi trường hỗ trợ và năng suất cao, đồng thời giúp bạn trở thành một người sếp tuyệt vời:

Duy trì mối quan hệ tích cực: Những lời phê bình rõ ràng và tử tế giúp xây dựng lòng tin và sự tôn trọng trong mối quan hệ, thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc của người nhận đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện

Nâng cao giao tiếp: Sự rõ ràng trong phê bình loại bỏ hiểu lầm và đảm bảo thông điệp được truyền đạt hiệu quả, trong khi sự tử tế khuyến khích giao tiếp cởi mở và giảm bớt sự phòng thủ

Nâng cao tinh thần: Những lời phê bình thân thiện thừa nhận nỗ lực và điểm mạnh của người nhận, nâng cao tinh thần và năng suất, đồng thời Những lời phê bình thân thiện thừa nhận nỗ lực và điểm mạnh của người nhận, nâng cao tinh thần và năng suất, đồng thời thúc đẩy nhóm của bạn vượt qua thách thức và phấn đấu để đạt được sự xuất sắc. Cung cấp hướng dẫn rõ ràng về những điểm cần cải thiện giúp mọi người phát triển và trưởng thành hơn về mặt nghề nghiệp và cá nhân

Các bước thực tế để thực hiện sự thẳng thắn triệt để

Sự thẳng thắn triệt để giúp nuôi dưỡng kết nối sâu sắc hơn, nâng cao EQ phản hồi hữu ích của bạn và dẫn đến những cuộc hội thoại hiệu quả hơn. Dưới đây là một số bước để áp dụng kỹ thuật này tại nơi làm việc của bạn:

Bước 1: Chia sẻ câu chuyện cá nhân

Bắt đầu bằng cách giải thích sự thẳng thắn triệt để cho nhóm của bạn bằng lời của riêng bạn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm cá nhân trong khi thách thức trực tiếp.

Sử dụng các câu chuyện để minh họa khái niệm, chia sẻ kinh nghiệm của bạn về việc đưa ra và nhận phản hồi. Tất cả những câu chuyện cá nhân đó nên thể hiện sự dễ bị tổn thương và chứng minh phản hồi đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển của bạn.

Bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, bạn sẽ trở thành ví dụ cho nhóm của mình và giúp khái niệm thẳng thắn triệt để trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn.

Bước 2: Yêu cầu phản hồi

Chứng tỏ sự sẵn sàng tiếp nhận phản hồi bằng cách chủ động yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa ra phản hồi. Khuyến khích họ đưa ra những lời khen ngợi thẳng thắn và những lời phê bình mang tính xây dựng về phong cách lãnh đạo, giao tiếp và hiệu suất làm việc của bạn.

Sử dụng Mẫu biểu mẫu phản hồi của ClickUp, cung cấp nền tảng cho nhóm của bạn bày tỏ ý kiến về bạn. Với các danh mục phụ có thể tùy chỉnh, sáu tùy chọn chế độ xem khác nhau và trạng thái tùy chỉnh, bạn có thể sắp xếp và quản lý tất cả phản hồi của mình ở một nơi.

Tải xuống mẫu Mẫu biểu mẫu phản hồi của ClickUp được thiết kế để giúp bạn thu thập phản hồi của khách hàng và sắp xếp dữ liệu khách hàng ở một nơi.

Đừng bỏ qua sự im lặng — nó có thể là dấu hiệu cho thấy cần phản hồi. Hãy chấp nhận sự khó chịu vì đó chính là nơi sự phát triển diễn ra. Chỉ vì không có sự chỉ trích không có nghĩa là bạn hoàn hảo.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhận phản hồi, hãy thử kỹ thuật Orange Box. Đặt một "hộp màu cam", thật hoặc tượng trưng, ở một vị trí nổi bật trong không gian làm việc của nhóm. Sau đó, các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ phản hồi, đề xuất hoặc mối quan tâm của mình một cách ẩn danh. Đây là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để khuyến khích giao tiếp cởi mở.

Hãy kết hợp các cuộc hội thoại phản hồi vào các tương tác hàng ngày thay vì lên lịch chính thức. Và hãy nhớ rằng, tìm kiếm hướng dẫn, đặc biệt là những lời phê bình mang tính xây dựng, không phải là công việc làm một lần mà là cam kết hàng ngày. Ban đầu có thể cảm thấy lạ lẫm, nhưng bạn và nhóm của bạn sẽ sớm quen với điều đó.

Bước 3: Quản lý sự phát triển bằng các cuộc hội thoại về sự nghiệp

Tham gia vào các cuộc thảo luận có ý nghĩa với từng thành viên trong nhóm để khám phá động lực và nguyện vọng nghề nghiệp của họ. Sử dụng các mẫu kế hoạch giao tiếp để tiến hành một loạt ba Cuộc hội thoại về nghề nghiệp với từng thành viên trong nhóm và sử dụng các cuộc hội thoại này để điều chỉnh động lực cá nhân phù hợp với nhu cầu và cơ hội của nhóm.

Khám phá động lực của họ, mục tiêu cuộc sống và động lực trong cuộc sống (câu chuyện cuộc đời)

Hiểu rõ những khát vọng của họ ở đỉnh cao sự nghiệp (giấc mơ)

Hợp tác lập kế hoạch hành động hiện tại để đạt được mục tiêu nghề nghiệp (kế hoạch hành động nghề nghiệp)

Theo dõi và giám sát tiến độ của từng thành viên trong nhóm đối với các mục tiêu nghề nghiệp của họ bằng Mẫu lộ trình nghề nghiệp của ClickUp. Nó cho phép bạn lập kế hoạch và thiết lập các cột mốc có thể đạt được để hướng dẫn các thành viên trong nhóm hướng tới thành công. Sử dụng các hình dạng và kết nối để trực quan hóa quỹ đạo phát triển của nhóm, với định dạng thông minh và chủ đề màu sắc để sắp xếp và nhóm thông tin.

Tải xuống mẫu Mẫu lộ trình nghề nghiệp của ClickUp được thiết kế để giúp bạn hình dung và theo dõi tiến độ nghề nghiệp trong tổ chức.

Bước 4: Cải thiện các cuộc hội thoại một-một

Lên lịch các cuộc họp 1:1 thường xuyên, được cá nhân hóa với các cấp dưới trực tiếp.

Cá nhân hóa các cuộc họp để phù hợp với sở thích của từng cá nhân, có thể là trong bữa ăn, đi dạo hoặc vào thời gian thích hợp. Điều này tạo ra một môi trường thoải mái, nơi nhân viên cảm thấy được trao quyền để chia sẻ suy nghĩ và mối quan tâm của mình trong các cuộc họp.

Hãy coi những cuộc hội thoại này là cơ hội để xây dựng mối quan hệ thay vì những cuộc họp chính thức. Tối ưu hóa thời gian và định dạng của những cuộc họp này để đảm bảo chúng thú vị và hiệu quả cho cả hai bên. Khi cải thiện các cuộc hội thoại 1:1, hãy tập trung vào việc giành được sự tin tưởng của nhóm và thúc đẩy văn hóa tích cực.

Tích hợp các cuộc thảo luận về sự nghiệp vào những cuộc hội thoại này để đạt được kết quả tốt hơn. Bằng cách ưu tiên kết nối chân thành và thảo luận có ý nghĩa, bạn sẽ xây dựng một môi trường nhóm vững mạnh và hỗ trợ lẫn nhau hơn.

Đặt chương trình nghị sự rõ ràng cho mỗi cuộc họp với Mẫu cuộc họp một-một của ClickUp. Mẫu này cung cấp một khung cấu trúc cho các cuộc thảo luận có ý nghĩa và hiệu quả, dẫn đến cải thiện giao tiếp, sự thống nhất và hiệu suất của nhóm.

Mẫu này bao gồm các phần ghi lại các mục hành động và công việc cần theo dõi, đảm bảo trách nhiệm và tính liên tục sau cuộc họp. Điều này giúp theo dõi tiến độ và đảm bảo các cuộc thảo luận dẫn đến kết quả cụ thể.

Tải xuống mẫu Tổ chức các cuộc họp riêng là một cách tuyệt vời để giữ cho các thành viên trong nhóm của bạn tham gia tích cực. Mẫu công việc này bao gồm các chương trình họp riêng cho các mục đích khác nhau để đội ngũ quản lý sử dụng.

Bước 5: Đưa ra phản hồi có thể thực hiện và mang tính xây dựng

Cung cấp hướng dẫn ngẫu hứng cho các thành viên trong nhóm, đưa ra những lời khen ngợi thẳng thắn và những lời phê bình mang tính xây dựng, giữ cho các cuộc trao đổi ngắn gọn để tôn trọng thời gian của mọi người và duy trì sự tập trung.

Tạo ra một quy trình phản hồi được cá nhân hóa theo sở thích và phong cách giao tiếp của từng cá nhân để đạt hiệu quả tối đa. Điều chỉnh cách tiếp cận dựa trên phản hồi nhận được, thể hiện sự linh hoạt và phản ứng nhanh nhạy.

Gán nhận xét cụ thể cho các thành viên nhóm có liên quan bằng tính năng Gán nhận xét của ClickUp và đảm bảo rằng vòng phản hồi được chuyển đến đúng người, tạo ra các mục hành động rõ ràng.

Các thành viên trong nhóm có thể nhanh chóng giải quyết hoặc chuyển giao các bình luận trực tiếp trong bình luận, tránh nhầm lẫn hoặc mất phản hồi. Bằng cách quản lý bình luận tại một địa điểm trung tâm, mỗi cá nhân có thể truy cập và giải quyết phản hồi một cách hiệu quả, thúc đẩy môi trường hợp tác tập trung vào cải tiến liên tục.

Chuyển đổi nhận xét thành nhiệm vụ và giao cho nhóm của bạn bằng ClickUp

Bước 6: Đánh giá phản hồi

Ngăn chặn sự thất bại trong phản hồi bằng cách thường xuyên đánh giá tiến độ thực hiện sự thẳng thắn triệt để. Suy ngẫm về những khía cạnh nào của sự thẳng thắn triệt để mang lại hiệu quả và những khía cạnh nào cần cải thiện.

Tìm kiếm ý kiến đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhóm của bạn, các cố vấn và đồng nghiệp. Có được những góc nhìn khác nhau về cách tiếp cận sự thẳng thắn triệt để và tác động của nó đối với động lực nhóm.

Tập trung vào việc nắm vững các khía cạnh cơ bản của sự thẳng thắn triệt để. Đánh giá phản hồi là một quá trình liên tục trong sự thẳng thắn triệt để. Các nhà lãnh đạo nên liên tục tìm kiếm ý kiến đóng góp, phản ánh về các tương tác của mình và điều chỉnh để đảm bảo rằng vòng phản hồi vẫn hiệu quả và hỗ trợ sự phát triển của nhóm.

Sự thẳng thắn triệt để cải thiện việc xây dựng nhóm như thế nào

Khuyến khích gắn kết thông qua sự thẳng thắn triệt để là yếu tố quan trọng để cải thiện việc xây dựng nhóm.

Dưới đây là tổng quan về các bài tập khác nhau mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức. Chúng sẽ giúp bạn giải thích sự thẳng thắn triệt để và cố gắng khuyến khích sự gắn kết của toàn bộ nhóm:

Phiên "Chia sẻ câu chuyện của bạn": Tổ chức các phiên trong đó các thành viên nhóm lần lượt chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm cá nhân. Điều này thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết giữa các thành viên nhóm, củng cố mối quan hệ của họ

Hội thảo phản hồi: Tổ chức các hội thảo tập trung vào việc đưa ra và nhận phản hồi. Sử dụng các bài tập đóng vai và vòng phản hồi đồng cấp để thực hành đưa ra phản hồi thẳng thắn một cách xây dựng. Điều này giúp các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải mái hơn với giao tiếp cởi mở và xây dựng lòng tin

Chương trình xây dựng đội ngũ: Lập kế hoạch cho các chương trình mà các thành viên trong nhóm có thể tham gia vào các hoạt động như trò chơi xây dựng đội ngũ, thử thách ngoài trời và thảo luận nhóm. Các chương trình này tạo cơ hội cho các kết nối chân thành và cuộc hội thoại cởi mở ngoài nơi làm việc

Kiểm tra thường xuyên: Thực hiện kiểm tra thường xuyên để các thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin cập nhật, thảo luận về những thách thức và cung cấp phản hồi. Việc kiểm tra này thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và cải tiến liên tục trong nhóm

Thử thách giải quyết vấn đề: Tạo cơ hội cho các thành viên trong nhóm hợp tác giải quyết thách thức hoặc đóng góp ý tưởng. Điều này khuyến khích tinh thần đồng đội, sáng tạo và đổi mới, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm

Bằng cách kết hợp các bài tập này vào nỗ lực xây dựng nhóm của bạn, bạn có thể thúc đẩy sự tin tưởng, giao tiếp cởi mở và cảm giác thuộc về nhóm giữa các thành viên, từ đó dẫn đến một nhóm mạnh mẽ và gắn kết hơn.

Hiểu các cài đặt tốt nhất để thực hành Radical Candor

Các sự kiện xã hội ngoài công việc có thể là cơ hội tuyệt vời để thực hành sự thẳng thắn triệt để và gắn kết với đồng nghiệp. Nhưng chúng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất.

Khi ban lãnh đạo tổ chức những sự kiện này, mọi người có thể cảm thấy bị áp lực phải tham gia. Điều này có thể làm giảm sự tự do mà bạn muốn thể hiện trong tổ chức.

Vì vậy, hãy cẩn thận khi lập kế hoạch. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu bạn có vô tình đẩy nhóm của mình vào tình huống khó xử hay không.

Hãy cân nhắc sử dụng thời gian làm việc để thực hành sự thẳng thắn triệt để. Bạn dành phần lớn thời gian với nhóm của mình tại nơi làm việc, vì vậy đây là nơi tuyệt vời để mọi người hiểu nhau hơn.

Các cài đặt không chính thức như bữa trưa nhóm, giờ nghỉ uống cà phê hoặc cuộc họp đi bộ là hoàn hảo cho những cuộc hội thoại trung thực. Chúng tạo ra một bầu không khí thoải mái, nơi mọi người cảm thấy thoải mái khi chia sẻ.

Và đừng quên các cuộc họp riêng, nơi cho phép thảo luận sâu hơn và phản hồi cá nhân hóa.

Cách đo lường tác động của sự thẳng thắn táo bạo

Sự thẳng thắn triệt để trong một nhóm có nghĩa là mọi người tự do chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình, và phản hồi được luồng chảy mà không do dự. Nhưng làm thế nào để biết điều đó có cải thiện động lực nhóm của bạn hay không?

Theo tác giả của phương pháp Radical Candor, Kim Scott, sự thẳng thắn táo bạo không được đo lường bằng lời nói của bạn mà bằng cách người nghe tiếp nhận. Đó là lý do tại sao việc đo lường tác động là điều thiết yếu.

Nó cho bạn biết liệu chiến lược giao tiếp của bạn đang giúp hay cản trở.

Bằng cách theo dõi cách mọi người phản hồi phản hồi, cách chia sẻ ý tưởng và cách giải quyết xung đột, bạn có thể thấy sự thẳng thắn triệt để có mang lại sự thay đổi tích cực hay không. Bởi vì nếu phản hồi không hiệu quả, cuối cùng sẽ gây tổn thất cho kinh doanh.

Bằng cách kết hợp các phương pháp này, bạn có thể đánh giá hiệu quả của sự thẳng thắn táo bạo:

Phản hồi 360 độ: Sử dụng đánh giá phản hồi 360 độ để thu thập thông tin từ nhiều góc độ, bao gồm đồng nghiệp, quản lý và nhân viên trực tiếp, về hiệu quả của sự thẳng thắn táo bạo trong tổ chức. So sánh phản hồi theo thời gian để xác định các lĩnh vực cần cải thiện

Sự tham gia của nhân viên: Theo dõi mức độ tham gia của nhân viên trước và sau khi thực hiện các phương pháp thẳng thắn triệt để. Mức độ tham gia cao hơn, được đo lường thông qua các cuộc khảo sát hoặc các chỉ số khác, có thể cho thấy rằng nhân viên cảm thấy kết nối hơn và đầu tư hơn vào công việc và tổ chức của họ

Đánh giá hiệu suất: Kết hợp đánh giá kỹ năng giao tiếp và động lực nhóm vào đánh giá hiệu suất. Tìm kiếm những cải thiện trong các lĩnh vực như niềm tin, hợp tác và giải quyết xung đột, những yếu tố cho thấy tác động của sự thẳng thắn triệt để

Tỷ lệ duy trì nhân viên: Theo dõi tỷ lệ duy trì nhân viên để xem liệu có sự sụt giảm về tỷ lệ thay đổi nhân sự sau khi áp dụng sự thẳng thắn triệt để hay không. Tỷ lệ duy trì nhân viên cao hơn cho thấy nhân viên hài lòng hơn và cam kết gắn bó với tổ chức, có thể do giao tiếp và mối quan hệ được cải thiện

Giải quyết xung đột: Theo dõi cách xử lý xung đột trong nhóm. Có giảm xung đột chưa được giải quyết hay có nhiều giải pháp hiệu quả hơn không?

Chăm sóc cá nhân và thách thức trực tiếp với ClickUp

Để áp dụng Radical Candor trong tổ chức của bạn, bạn phải biết các nguyên tắc cốt lõi của sự thẳng thắn triệt để — quan tâm cá nhân và thách thức trực tiếp. Nó nhấn mạnh việc thúc đẩy kết nối chân thành trong khi không né tránh những cuộc hội thoại khó khăn cần thiết cho sự phát triển.

Hãy nhớ, như Brené Brown đã nói trong Dare to lead , và như vô số trích dẫn về làm việc nhóm đã chứng minh, sự hợp tác và trung thực thực sự là nền tảng của thành công trong mọi nỗ lực.

Nền tảng đa năng của ClickUp cung cấp các công cụ để tạo điều kiện cho đối thoại cởi mở, theo dõi tiến độ và đảm bảo trách nhiệm giải trình, từ đó giúp các nhóm phát huy hết tiềm năng của mình.

Vậy còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và thực hiện bước đầu tiên để xây dựng văn hóa thẳng thắn triệt để tại nơi làm việc của bạn.