tóm tắt cuốn sách Make Your Bed: Đánh giá và những điểm chính

Trước khi đọc cuốn sách, việc dọn giường có thể không phải là một công việc mang lại cảm giác thỏa mãn khi hoàn thành. Đó chỉ là một công việc nhàm chán.

Tuy nhiên, Đô đốc William McRaven, trong cuốn sách Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World, lại có quan điểm khác. Ông trình bày điều này như một ẩn dụ sâu sắc về cách đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc sống. Ông nói về cách những hành động nhỏ bé, có chủ đích có thể là cánh cửa dẫn đến một cuộc sống kỷ luật, kiên cường và trọn vẹn.

Make Your Bed đưa độc giả vào hành trình tự hoàn thiện bản thân, giúp họ khám phá những bí quyết để vượt qua khó khăn.

Trong bản tóm tắt cuốn sách Make Your Bed này, chúng tôi đã chọn lọc những bài học quý giá từ kho tàng kinh nghiệm sống được đúc kết từ chương trình huấn luyện quân sự khắc nghiệt nhất thế giới – chương trình huấn luyện SEAL.

Nhưng trước đó, nếu bạn quan tâm đến việc đọc thêm các bản tóm tắt sách, hãy xem bộ sưu tập 25 bản tóm tắt sách về năng suất phải đọc (bao gồm cả "Make Your Bed") tại một nơi.

⏰ Tóm tắt 60 giây Trong Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World (Hãy dọn giường của bạn: Những điều nhỏ bé có thể thay đổi cuộc đời bạn... và có thể cả thế giới), Đô đốc William McRaven đúc kết những bài học thay đổi cuộc đời từ quá trình huấn luyện Navy SEAL của mình, nhấn mạnh cách những hành động nhỏ bé, kỷ luật dẫn đến thành công và sự kiên cường. Điểm chính: Bắt đầu ngày mới với một công việc hoàn thành: Dọn giường tạo ra một tâm trạng tích cực cho cả ngày và rèn luyện tính kỷ luật.

Làm việc nhóm là điều cần thiết: Thành công hiếm khi đạt được một mình — hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau là chìa khóa.

Sự kiên cường trong khó khăn: Vượt qua thách thức với quyết tâm và mục đích rõ ràng.

Đừng sợ thất bại: Hãy xem những thất bại là cơ hội để phát triển và tiếp tục tiến về phía trước.

Đừng sợ thất bại: Hãy xem những thất bại là cơ hội để phát triển và tiếp tục tiến về phía trước.

Đối mặt với thách thức: Hãy chủ động đối mặt với những trở ngại, xem chúng như cơ hội để học hỏi và thành công.

Make Your Bed: Tóm tắt cuốn sách*

Cuốn sách "Make Your Bed" trên Amazon

Cuốn sách Make Your Bed bắt nguồn từ bài phát biểu sâu sắc của Đô đốc William H. McRaven. Khi phát biểu trước các sinh viên tốt nghiệp của Đại học Texas, Austin, cựu chiến binh Hải quân này đã chia sẻ những hiểu biết của mình từ khóa huấn luyện SEAL và cách nó góp phần rèn luyện tính cách. Đây là một cuốn sách hướng dẫn đầy cảm hứng, nhấn mạnh giá trị của thành công, sự kiên cường và bền bỉ trong quá trình vượt qua những thách thức của cuộc sống.

Trước khi đi sâu vào nội dung tóm tắt của Make Your Bed, đây là một cái nhìn tổng quan nhanh về cuốn sách:

Tác giả : Đô đốc William H. McRaven

Số trang : 144 trang

Đánh giá trên Goodreads : 4.0/5.0

Năm xuất bản : 4 tháng 4 năm 2017 (Ấn bản đầu tiên)

Nhà xuất bản : Grand Central Publishing

Thời gian đọc ước lượng : 2,5 giờ

Thời lượng nghe: 2 giờ

Bài học quan trọng từ cuốn sách Make Your Bed của William H. McRaven

Trong Make Your Bed, Đô đốc William McRaven lấy cảm hứng từ những trải nghiệm của mình trong quá trình huấn luyện Navy SEAL để chia sẻ những bài học quý giá về cuộc sống.

Dưới đây là 10 bài học từ cuốn sách sẽ thay đổi mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của bạn:

1. Bắt đầu ngày mới bằng việc dọn giường

McRaven mở đầu bằng cách kể về cách các huấn luyện viên của ông, những cựu chiến binh SEAL, kiểm tra giường của các học viên ngay khi họ thức dậy vào buổi sáng. Một chiếc giường được dọn gọn gàng phải có các góc vuông vắn, chăn trải phẳng, gối đặt chính giữa ngay dưới đầu giường và một chiếc chăn dự phòng gấp gọn gàng ở chân giường.

Thói quen hàng ngày không phải là thử thách đối với những người sẵn sàng trải qua khóa huấn luyện cơ bản khắc nghiệt kéo dài 6 tháng để trở thành lính SEAL Hải quân. Tuy nhiên, nó đã để lại ảnh hưởng lâu dài đối với tâm lý của họ.

Dọn giường tạo ra một tâm trạng tích cực cho cả ngày. Đó là dấu hiệu của kỷ luật và mang lại cảm giác tự hào — bạn hoàn thành một công việc ngay khi ngày mới bắt đầu! Cảm giác thành công vào buổi sáng sớm sẽ thúc đẩy bạn chinh phục những công việc tiếp theo cho đến khi ngày kết thúc.

Ngay cả trong những ngày tồi tệ khi bạn không cảm nhận được hiệu ứng lan tỏa của năng suất, bạn luôn có thể trở về chiếc giường đã được dọn dẹp và an ủi bản thân rằng ngày mai sẽ tốt hơn.

Sử dụng mẫu ClickUp này để theo dõi thói quen của bạn

Cuốn sách nhấn mạnh rằng đôi khi hành động đơn giản như dọn giường gọn gàng có thể là nền tảng cho sự xuất sắc và thái độ tích cực. Cam kết thực hiện những công việc nhỏ một cách chính xác và nhất quán sẽ nuôi dưỡng những thói quen ảnh hưởng đến những khía cạnh lớn hơn trong cuộc sống của chúng ta.

2. Tìm ai đó để giúp bạn chèo thuyền

McRaven sau đó tập trung vào tầm quan trọng của tinh thần đồng đội.

Ông kể về cách các học viên Navy SEAL được chia thành các nhóm thuyền gồm bảy người để chèo một chiếc thuyền cao su nhỏ dọc theo bờ biển phía Tây. Sáu học viên, ba người mỗi bên, chịu trách nhiệm chèo thuyền, trong khi một người sẽ đảm nhận vai trò thuyền trưởng.

Điều khiển thuyền trên bờ biển Thái Bình Dương không phải là việc dễ dàng, không giống như dọn giường, với những con sóng mùa đông cao tới 8-10 feet. Mọi người phải làm việc cùng nhau. Những người chèo thuyền phải nỗ lực như nhau để giữ thuyền cân bằng và di chuyển. Tương tự, người lái thuyền (người phụ trách thuyền) phải đồng bộ hóa từng nhịp chèo và điều khiển thuyền một cách thành thạo trên biển.

Đoạn trích về Navy SEALs trên Business Insider

Ý tưởng rằng bạn phải tìm ai đó để giúp bạn chèo thuyền là minh chứng cho một trải nghiệm chung của con người — thành công hiếm khi là nỗ lực của một cá nhân. Những người muốn thay đổi thế giới phải dựa vào các mối quan hệ bền chặt và mạng lưới hỗ trợ để cuộc hành trình trở nên dễ dàng hơn.

Làm việc trong một nhóm đòi hỏi sự tin tưởng, giao tiếp và sự phụ thuộc lẫn nhau để vượt qua những phức tạp trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Tìm kiếm sự giúp đỡ trong những lúc này sẽ tăng khả năng thành công và giảm bớt gánh nặng trong cuộc hành trình.

Hợp tác với nhóm của bạn bằng ClickUp

Vậy nên, hãy kết bạn càng nhiều càng tốt và giúp đỡ họ như cách họ giúp đỡ bạn. Cuối cùng, sức mạnh thực sự nằm ở sự đoàn kết.

3. Đánh giá một người bằng kích thước trái tim của họ

Tiếp tục với câu chuyện trên, Đô đốc William McRaven kể về cách lớp học 150 sinh viên chỉ còn lại 42 người sau vài tuần huấn luyện SEAL Hải quân. Với chỉ còn 7 đội thuyền, mọi người đều muốn gia nhập đội có những người cao to, vạm vỡ.

Tuy nhiên, những người xuất sắc nhất lại là một nhóm "người ngoài cuộc" - được gọi là "munchkin crew".

Nhóm munchkin bao gồm một người Mỹ gốc Ấn Độ, một người Mỹ gốc Phi, một người Mỹ gốc Ba Lan, một người Mỹ gốc Hy Lạp, một người Mỹ gốc Ý và hai đứa trẻ đến từ Trung Tây, tất cả đều cao dưới 1,65 m. Tuy nhiên, họ vượt trội hơn tất cả các nhóm khác trong chèo thuyền, bơi lội và chạy.

Khóa huấn luyện Navy SEAL là một trải nghiệm khiêm tốn cho những người to lớn, những người đã chế giễu những chiếc chân vịt nhỏ mà những người lùn mang vào, chỉ để sau đó phải ăn bụi của họ. Điều đó khiến McRaven nhận ra rằng không có ngoại hình, tham số xã hội hay thước đo bề ngoài nào có thể đánh giá sự kiên cường, sức bền và ý chí của một người.

Thành công phụ thuộc vào sự táo bạo, và những người tí hon đã chứng minh rằng chỉ có kích thước trái tim mới quan trọng, vì nó vượt xa kích thước của đôi chân vịt của họ.

4. Vượt qua việc trở thành một chiếc bánh quy đường và tiếp tục tiến về phía trước

Tiếp theo trong khóa huấn luyện của Navy SEAL là phần kiểm tra đồng phục hàng tuần do các huấn luyện viên thực hiện. Quy trình đánh giá được tiến hành một cách tỉ mỉ và nghiêm ngặt, với những tiêu chuẩn rất cao.

Học sinh phải có mũ được ủi phẳng phiu, đồng phục được ủi sạch sẽ và khóa thắt lưng sáng bóng, không có vết bẩn để vượt qua cuộc kiểm tra này. Các học sinh đã cố gắng hết sức, nhưng các giảng viên vẫn phát hiện ra những điểm không ổn mặc dù họ đã làm việc rất chăm chỉ.

Hãy chuẩn bị tinh thần.

Vượt qua thói quen ăn bánh quy đường qua Facebook

Sau đó, các học viên phải dũng cảm lội vào vùng sóng, mặc quần áo đầy đủ. Khi đã ướt sũng từ đầu đến chân, họ phải lăn lộn trên bãi biển cho đến khi người dính đầy cát. Họ gọi đây là bánh quy đường. Bánh quy đường phải được giữ nguyên trạng thái này trong suốt cả ngày: lạnh, ướt và dính đầy cát.

Tất nhiên, điều này khiến một số học sinh nản lòng vì dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, họ vẫn chỉ là những chiếc bánh quy đường. Họ không hiểu rằng hệ thống này được tạo ra để biến tất cả mọi người thành những chiếc bánh quy đường. Bài học ở đây là thất bại là một phần của cuộc sống, và bạn phải học cách chấp nhận thất bại. Mục tiêu là vượt qua sự tự thương hại bản thân và tiếp tục tiến về phía trước.

5. Đừng sợ những rạp xiếc

Tiếp tục chủ đề chấp nhận thất bại như một kết quả có thể xảy ra của một nỗ lực, McRaven thảo luận về danh sách công việc.

Huấn luyện của Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân SEAL là một quá trình đầy thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Các học viên phải tham gia vào các hoạt động như chạy dài, vượt chướng ngại vật, bơi lội trong thời gian dài, tập thể dục nhịp điệu trong nhiều giờ và nhiều hoạt động khác.

Mỗi hoạt động đều có các tiêu chuẩn cụ thể phải đạt được trong một thời gian quy định. Nếu không hoàn thành, kết quả là bị đưa vào danh sách công việc cần làm. Danh sách này được dán vào cuối ngày, và những người có tên trong danh sách phải làm thêm hai giờ thể dục.

Lực lượng đặc nhiệm Navy SEALs tập CrossFit qua The Christian Science Monitor

Kết thúc ở rạp xiếc có nghĩa là hai điều:

Hiệu suất của bạn hôm nay chưa đạt yêu cầu

Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn vào ngày hôm sau, điều này có thể làm giảm hiệu suất làm việc của bạn — đủ để bạn phải làm lại công việc đã làm vào ngày hôm sau

Không ai muốn có tên trong danh sách công việc của rạp xiếc, nhưng có một vài cái tên lặp đi lặp lại. Hai giờ tập thể dục thêm đã giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. Nỗi đau đã rèn giũa sức mạnh và sự kiên cường.

McRaven tin rằng cuộc sống đầy rẫy những thử thách và thất bại sẽ rất đau đớn. Tuy nhiên, thất bại dạy chúng ta sự kiên cường và bền bỉ, khiến chúng ta mạnh mẽ hơn và tiến một bước gần hơn đến thành công.

6. Trượt xuống chướng ngại vật bằng đầu

Trong quá trình huấn luyện của Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân SEAL, các học viên phải hoàn thành một khóa huấn luyện vượt chướng ngại vật ít nhất hai lần mỗi tuần.

Cuộc thi vượt chướng ngại vật này có 25 chướng ngại vật, như tường cao 3 mét, lưới hàng hóa cao 9 mét, hàng rào thép gai, v.v. Tuy nhiên, chướng ngại vật đáng sợ nhất là Slide for Life.

Ở một đầu có một tháp ba tầng cao 30 feet, ở đầu kia là một tháp một tầng, giữa hai tháp là một sợi dây dài 200 feet. Các học viên phải leo lên tháp lớn, nắm lấy sợi dây và đến đầu kia. Họ sẽ treo người dưới sợi dây và di chuyển từng bước nhỏ, kéo cơ thể bằng tay từng bước một.

Cho đến một ngày, một học viên dũng cảm leo lên đỉnh dây và lao đầu xuống. Cách làm có vẻ ngu ngốc và mạo hiểm này đã giúp anh phá kỷ lục vượt chướng ngại vật!

Hãy dấn thân vào những thách thức thông qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

Bỏ qua các cơ chế hoặc hậu cần của phương pháp này, rõ ràng là đối mặt trực tiếp và quyết đoán với những thách thức sẽ hiệu quả hơn trong việc vạch ra con đường dẫn đến thành công.

Thay vì để nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn làm mờ đi phán đoán của mình, chúng ta phải nhìn nhận những thách thức như những cơ hội để trưởng thành và học hỏi. Đối mặt trực tiếp với những thách thức này sẽ rèn luyện sự kiên cường và nghị lực, giúp chúng ta sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.

7. Đừng lùi bước trước những con cá mập

Trong giai đoạn huấn luyện chiến đấu trên đất liền của khóa huấn luyện SEAL cơ bản, các học viên được đưa đến đảo San Clemente, nằm ngay ngoài khơi bờ biển San Diego. Nước ở đây là nơi sinh sản của cá mập trắng khổng lồ.

Để vượt qua khóa huấn luyện SEAL, học viên phải hoàn thành các bài bơi dài, một số thậm chí trong bóng tối mịt mùng của đêm. Trước khi bắt đầu hành trình, các huấn luyện viên sẽ hướng dẫn học viên về các loài cá mập khác nhau sinh sống trong vùng biển này.

Họ bắt đầu bằng cách đảm bảo với học sinh rằng chưa có cá mập nào ăn thịt người. Sau đó, họ chia sẻ một số kỹ năng sinh tồn, chẳng hạn như đứng vững nếu cá mập bắt đầu quẩn quanh vị trí của bạn.

Các giảng viên khuyên học sinh tránh bơi xa hoặc thể hiện sự sợ hãi, vì cá mập có thể cảm nhận được sự sợ hãi. Cuối cùng, nếu cá mập tấn công, học sinh được dạy phải đấm vào mũi cá mập bằng hết sức lực. Điều này sẽ khiến chúng quay đầu và bơi đi.

Với kiến thức này, các học sinh bơi qua vùng nước đầy cá mập và hoàn thành công việc của mình.

Một thành viên SEAL Hải quân trong chuyến bơi đêm qua SOFREP

Thông qua đó, McRaven dạy chúng ta những bài học về lòng dũng cảm và sự kiên định. Bạn sẽ gặp phải nhiều "cá mập" trong cuộc đời mình — đó là điều không thể tránh khỏi. Mục tiêu là giữ bình tĩnh khi đối mặt với những thách thức đáng gờm này.

8. Hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình trong những khoảnh khắc tăm tối nhất

Trong phần tiếp theo của cuốn sách "Make Your Bed", McRaven cung cấp một số thông tin cơ bản về cách Navy SEALs thực hiện các cuộc tấn công dưới nước. Hai thợ lặn SEAL được thả xuống bên ngoài cảng của địch. Những thợ lặn này chỉ có la bàn và đồng hồ đo DEF để dẫn đường đến mục tiêu khi họ bơi hai dặm dưới nước.

Trong phần lớn thời gian bơi, họ có ánh trăng, ánh sáng môi trường và đèn đường xung quanh để chiếu sáng con đường. Hơn nữa, họ cảm thấy thoải mái vì biết mình đang bơi trong vùng nước mở.

Navy SEAL thực hiện cuộc tấn công dưới nước qua Business Insider

Tuy nhiên, khi họ đến gần con tàu mục tiêu, con tàu chặn ánh sáng. Vì mục tiêu của bài tập là tìm kiếm phần đáy tàu, các thợ lặn phải lặn xuống những phần sâu nhất.

Đi đến phần tối tăm nhất của con tàu, nơi không có ánh sáng và bị bao trùm bởi tiếng ồn ào của máy móc, là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất của nhiệm vụ. Tác động của nó có thể gây ra sự rối loạn tinh thần đến mức đe dọa đến sự thành công của nhiệm vụ.

Nhưng trong những khoảnh khắc đen tối nhất, các thành viên Navy SEALs phải nhớ giữ tập trung và bình tĩnh. Bước ra khỏi những khoảnh khắc đen tối như vậy giúp họ nhớ lại sức mạnh thể chất, kỹ năng chiến thuật và sức mạnh nội tâm của mình để vươn lên thành người chiến thắng.

Bài học sâu sắc này nhấn mạnh cách những khoảnh khắc đen tối làm sáng tỏ bản chất thực sự của chúng ta. Hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình ngay cả trong những thời điểm khó khăn, và bạn sẽ nuôi dưỡng sự kiên trì để vươn lên trong nghịch cảnh.

9. Hãy bắt đầu hát khi bạn đang lún sâu trong bùn

Tuần thứ chín của khóa huấn luyện SEAL được gọi là "Hell Week". Đây là một thử thách sức bền kéo dài bảy ngày, không có giấc ngủ hay nghỉ ngơi, và liên tục phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Vào thứ Tư của Tuần Địa Ngục, các học viên được đưa đến một vùng đất bùn lầy gọi là "mudflats". Họ phải chịu đựng 15 giờ trong vùng đất bùn lầy, đối mặt với gió hú, cái lạnh cắt da và áp lực từ các huấn luyện viên buộc họ phải bỏ cuộc trong khóa huấn luyện SEAL.

Trong Tuần lễ địa ngục của McRaven, cả lớp phải đào sâu vào bùn lạnh và ngồi trong những hố này khi mặt trời bắt đầu lặn — một hình phạt cho hành vi vi phạm. Bùn bao phủ tất cả các học viên, chỉ còn đầu họ nhô lên khỏi mặt đất.

Các giảng viên thông báo với lớp rằng họ sẽ cho tất cả ra khỏi bùn nếu có năm người bỏ cuộc. Lúc đó, họ còn khoảng tám giờ huấn luyện nữa và phải chịu đựng cái lạnh của đêm. Tất nhiên, một số học viên trông như sắp bỏ cuộc.

Vượt qua Tuần Lửa Địa Ngục với một bài hát qua Military.com

Cho đến khi một giọng hát vang lên trong một bài hát. Bài hát không đúng nhịp nhưng đầy nhiệt huyết, khiến những người khác bắt đầu hát theo. Bằng cách nào đó, sự phản kháng đơn giản này đã xua tan mọi khó chịu và mang lại cho mọi người hy vọng để vượt qua những khó khăn.

McRaven nhắc nhở chúng ta rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy mình chìm ngập trong bùn lầy. Tuy nhiên, thành công phụ thuộc vào việc mang lại hy vọng cho mọi người. Những người dám nghĩ lớn sẽ thắp lên ngọn lửa hy vọng và sở hữu sức mạnh để thay đổi thế giới.

10. Đừng bao giờ, bao giờ bấm chuông

Bài học cuối cùng trong Make Your Bed là đừng bao giờ rung chuông.

Trong khu huấn luyện SEALs, một chiếc chuông đồng treo ở trung tâm khuôn viên. Chiếc chuông này để tất cả học viên nhìn thấy — nó là chìa khóa để họ từ bỏ khóa huấn luyện và trở về cuộc sống không còn phải tuân theo mã xếp giường, trở thành bánh quy đường, bơi cùng cá mập hay ngồi ngập cổ trong bùn. Bấm chuông là bạn được ra khỏi đó.

Đừng bấm chuông qua Facebook

Bất chấp sự cám dỗ của một cuộc sống bình thường, nơi mỗi ngày không còn là một thử thách về sức bền, McRaven khuyên bạn không nên rung chuông. Rốt cuộc, rung chuông là một ẩn dụ cho việc đầu hàng, khuất phục trước thử thách và từ bỏ mục tiêu của mình. Bằng cách từ chối rung chuông, mỗi cá nhân có thể đặt ra những mục tiêu bất di bất dịch, khai thác quyết tâm mạnh mẽ và kiên trì vượt qua khó khăn cho đến khi đạt được thành công.

Trích dẫn nổi bật từ Make Your Bed: Những điều nhỏ bé có thể thay đổi cuộc đời bạn… và có thể cả thế giới

Dưới đây là một số trích dẫn nổi bật từ cuốn sách Make Your Bed:

Tôi biết rằng mọi thành tựu trong cuộc đời tôi đều là kết quả của sự giúp đỡ từ những người khác trong suốt chặng đường đã qua.

Người bình thường và những vĩ nhân đều được định hình bởi cách họ đối mặt với sự bất công của cuộc sống: Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai và Moki Martin. Đôi khi, dù bạn cố gắng hết sức, dù bạn giỏi đến đâu, bạn vẫn có thể trở thành một chiếc bánh quy đường. Đừng than vãn. Đừng đổ lỗi cho số phận. Hãy đứng thẳng, nhìn về tương lai và tiếp tục tiến về phía trước!

Hy vọng là sức mạnh vĩ đại nhất trong vũ trụ.

Dọn giường đúng cách không phải là cơ hội để được khen ngợi. Đó là việc tôi phải làm. Đó là công việc đầu tiên trong ngày của tôi, và làm đúng là điều quan trọng. Nó thể hiện sự kỷ luật của tôi. Nó cho thấy sự chú ý của tôi đến chi tiết, và vào cuối ngày, nó sẽ là lời nhắc nhở rằng tôi đã hoàn thành tốt một việc, một việc đáng tự hào, dù công việc đó có nhỏ đến đâu.

Bỏ cuộc không bao giờ làm mọi thứ dễ dàng hơn.

Cách áp dụng những bài học từ cuốn sách 'Make Your Bed'

Bắt đầu ngày mới với một công việc hoàn thành

Một ngày của người quản lý dự án bắt đầu bằng việc cài đặt chương trình làm việc, tổ chức các hoạt động, tiến hành các cuộc họp nhóm, kiểm tra các công việc còn tồn đọng và trả lời các email và tin nhắn. Đây là những công việc thường ngày nhưng rất quan trọng — giống như việc dọn giường của bạn vậy!

Bắt đầu ngày mới hiệu quả với ClickUp

Sử dụng ClickUp để đặt mục tiêu hàng ngày, tập trung thông tin liên lạc, quản lý yêu cầu thay đổi và điều phối các công việc và hoạt động. Tự giác tuân thủ thói quen một cách có phương pháp sẽ giúp bạn bắt đầu ngày mới với một nhiệm vụ hoàn thành!

Hoàn thành tốt những trách nhiệm hàng ngày này sẽ giúp bạn bắt đầu một ngày mới một cách tích cực và giúp bạn hoàn thành từng mục trong danh sách công việc của mình.

Những hành động nhỏ, có chủ đích giúp rèn luyện kỷ luật

Sử dụng Quản lý nhiệm vụ của ClickUp để sắp xếp các công việc của bạn. Đặt thời hạn, phân công ưu tiên, xác định các yếu tố phụ thuộc, tạo nhiệm vụ lặp lại, thông báo cho các bên liên quan và hơn thế nữa.

Rèn luyện kỷ luật với các nhiệm vụ trên ClickUp

ClickUp cho phép bạn theo dõi và hoàn thành công việc, thực hiện các cam kết của mình và rèn luyện tính kỷ luật trong công việc. Nhóm của bạn cũng sẽ đánh giá cao sự trật tự và cấu trúc có sẵn thông qua ClickUp.

Họ cũng sẽ tham gia tích cực hơn vào công việc hiện tại khi hình dung được tác động của mỗi hoạt động trong việc đạt được mục tiêu khi nhóm tiến dần đến mục tiêu lớn hơn.

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên tri thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, những thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị mất trong mớ hỗn độn kỹ thuật số. Với tính năng Quản lý nhiệm vụ của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo nhiệm vụ từ trò chuyện, bình luận nhiệm vụ, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Tìm ai đó để giúp bạn chèo thuyền

ClickUp là tất cả về tinh thần đồng đội và sự hợp tác. Đây là một nền tảng rất linh hoạt, cho phép các doanh nghiệp thiết lập không gian làm việc chung để các nhóm có thể tổ chức công việc, tài liệu và giao tiếp tập trung tại một địa điểm. Sự sắp xếp như vậy phá vỡ các rào cản và cho phép mọi người cùng nhau tiến lên.

Tạo nhóm để cùng nhau chèo thuyền trên ClickUp

ClickUp hỗ trợ các kênh giao tiếp khác nhau, như trò chuyện, bình luận và ghi chú, qua đó các thành viên trong nhóm có thể thảo luận về chi tiết dự án, chia sẻ thông tin cập nhật và hợp tác.

Các nhóm có thể tập hợp lại và động não ý tưởng bằng cách sử dụng Bảng trắng ClickUp hoặc cam kết tạo, chỉnh sửa và cộng tác trên các tài liệu bằng cách sử dụng Tài liệu ClickUp.

Nói chung, ClickUp là một công cụ hợp tác mạnh mẽ sẽ giúp bạn chinh phục những đợt sóng cao nhất!

Bắt đầu hát khi bạn đang lún sâu trong bùn

Về hợp tác, ClickUp giúp bạn thực hiện điều đó thông qua giao tiếp có chủ đích, ý nghĩa và giàu giá trị.

Giao tiếp là bài hát giúp duy trì tinh thần lạc quan khi gặp khó khăn. Nó mang lại sự đảm bảo khi dự án gặp trục trặc và mọi thứ có vẻ ảm đạm.

Giao tiếp trên ClickUp để vượt qua nghịch cảnh

ClickUp kết nối các nhóm với nhau thông qua các kênh truyền thông khác nhau để giúp họ giao tiếp với nhau. Chế độ xem Trò chuyện cho phép các nhóm giao tiếp với nhau trong thời gian thực, trong khi Quản lý email ClickUp đảm nhiệm việc truyền thông không đồng bộ.

Vì vậy, cho dù là chia sẻ thông tin cập nhật hay thông báo về kế hoạch B, ClickUp đảm bảo rằng tất cả các nhóm đều đồng lòng vượt qua khó khăn.

Trượt xuống chướng ngại vật bằng đầu

Trong Make Your Bed, McRaven khuyến khích độc giả chủ động đối mặt với thách thức. ClickUp hỗ trợ tư duy này thông qua việc cài đặt mục tiêu hiệu quả.

Mục tiêu ClickUp cho phép người dùng đối mặt trực tiếp với những thách thức bằng cách chia nhỏ chúng thành những nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.

Đặt mục tiêu trên ClickUp để vượt qua thách thức

Cấu trúc phân chia công việc kết quả với các mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được cho phép các nhóm đối mặt với các vấn đề hoặc dự án phức tạp với thời hạn chặt chẽ mà không sợ hãi. Các nhóm có thể đặt mục tiêu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng và tự động theo dõi tiến độ của họ trong thời gian thực.

Quản lý mục tiêu hiệu quả cũng góp phần vào tính linh hoạt của dự án, vì bạn có thể phản ứng ngay lập tức với các yêu cầu thay đổi và thực hiện kế hoạch quản lý thay đổi bằng cách sửa đổi các mục tiêu.

Chỉ kích thước trái tim bạn mới quan trọng

Người ta nói thành công là khả năng vượt qua thất bại mà không nản lòng.

ClickUp cho phép các nhóm dám tiến lên trong khi đảm bảo rằng niềm tin của mỗi người vẫn vững vàng. Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để đo lường và theo dõi các chỉ số và chỉ số hiệu suất chính (KPI) khác nhau.

Đo kích thước trái tim của nhóm bạn bằng ClickUp

Ngay cả khi dự án của bạn chậm khởi động, ClickUp cho phép bạn đánh giá lại tất cả các bước đi và hoạt động của mình. Điều này giúp bạn duy trì tiến độ để liên tục cải thiện và loại bỏ nỗi sợ thất bại. Nhận ra thất bại và coi đó là cơ hội để học hỏi sẽ giúp bạn tiến lên phía trước.

Excel trong việc dọn giường— và nhiều hơn nữa—với ClickUp

Make Your Bed là một câu chuyện tuyệt vời về kỷ luật, sự kiên trì và lòng dũng cảm. Đừng chỉ đọc cuốn sách; hãy áp dụng mười bài học trong cuốn sách vào cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn, và bạn sẽ trở thành một Navy SEAL trong bất cứ việc gì bạn chọn làm.

Huấn luyện các đơn vị quân đội của bạn bằng các công cụ như ClickUp cho đến khi họ không còn sợ thất bại và dọn giường của mình một cách hoàn hảo. Đăng ký miễn phí để tìm hiểu thêm!