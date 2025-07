Podcast Bán hàng: Khám phá tiềm năng bán hàng của bạn với những phân tích chuyên sâu từ chuyên gia

Podcast về bán hàng là một nguồn kiến thức khổng lồ, cung cấp những hiểu biết thực tế từ các chuyên gia bán hàng, lãnh đạo marketing và doanh nhân.

Cho dù bạn là nhà lãnh đạo bán hàng B2B, huấn luyện viên bán hàng, nhân viên bán hàng mới vào nghề, người đam mê phát triển bản thân hay nhà lãnh đạo kinh doanh mong muốn xây dựng văn hóa bán hàng hỗ trợ, những tài nguyên này là mỏ vàng thông tin bán hàng chất lượng cao.

Blog này liệt kê các podcast bán hàng hàng đầu để nghe trong năm 2024. Đánh dấu blog này để bạn có thể chia sẻ với nhóm của mình nhằm cải thiện hiệu quả bán hàng của tổ chức.

Tầm quan trọng của việc nghe podcast về bán hàng

Để thăng tiến trong sự nghiệp bán hàng, bạn phải học hỏi cách các nhà lãnh đạo giỏi nhất đạt được thành công. Dưới đây là ba yếu tố cần xem xét khi suy ngẫm về tầm quan trọng của podcast về tương tác bán hàng.

Học tập liên tục

Thời gian là yếu tố quan trọng đối với các nhà quản lý bán hàng, nhưng nâng cao kỹ năng để phát triển nghề nghiệp cũng cần thời gian. Podcast là sự thay thế hoàn hảo cho định dạng học tập truyền thống trong lớp học cho các chuyên gia bán hàng.

Phần hay nhất là bạn có thể nghe podcast về bán hàng tại nơi làm việc trong giờ nghỉ giải lao hoặc tại nhà trong khi hoàn thành công việc nhà. Bạn có biết rằng 43% người nghe podcast nghe podcast yêu thích của họ trong khi di chuyển? Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn học, hãy dành thời gian để nghe podcast về bán hàng, vì bạn sẽ chú ý hơn đến những lời khuyên thực tế thay vì làm nhiều việc cùng một lúc.

Động lực và cảm hứng

Các chuyên gia bán hàng hàng đầu sẵn sàng chia sẻ chiến lược, câu chuyện thành công và lời khuyên thiết thực về những thách thức thực tế trong thế giới kinh doanh và bán hàng. Họ cho bạn cái nhìn sơ lược về cách họ đã giải quyết những giao dịch phức tạp trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp bán hàng của họ và những hiểu biết sâu sắc từ những người tiên phong trong cộng đồng bán hàng thành công.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn cảm hứng mới, podcast có thể khích lệ bạn phát triển tư duy tăng trưởng hoặc trở thành chuyên gia bán hàng.

Cơ hội kết nối mạng lưới

Podcast là công cụ tuyệt vời để bắt đầu cuộc hội thoại và kết nối với các chuyên gia bán hàng giàu kinh nghiệm.

Người dẫn chương trình podcast chính thức của SaaStr, Jason Lemkin, thậm chí còn cho phép người nghe tham gia cộng đồng thành công trong bán hàng trực tuyến SaaS, với các thành viên là những nhà lãnh đạo bán hàng công nghệ giàu kinh nghiệm.

Các diễn đàn này mang đến cho người nghe cơ hội tham gia phản hồi và thảo luận. Tận dụng các cơ hội kết nối để kết nối với các chuyên gia bán hàng khác và chia sẻ chiến lược để cải thiện kỹ năng của bạn.

Các podcast bán hàng được đánh giá cao nhất mà bạn không nên bỏ qua

Dưới đây là danh sách 13 podcast bán hàng hay nhất để giúp bạn nâng cao kỹ năng bán hàng, học hỏi các chiến lược bán hàng mới và lấy cảm hứng từ những câu chuyện thành công trong bán hàng.

1. Podcast Hỗ trợ Bán hàng với Andy Paul

Andy Paul là một chuyên gia bán hàng dày dạn với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực lãnh đạo bán hàng. Kênh YouTube của ông có hơn 700 video.

Hãy truy cập Apple Podcasts để nghe các tập mới nhất của podcast về hỗ trợ bán hàng của Paul. Mỗi tập có các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia bán hàng và lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, như chiến lược hỗ trợ bán hàng, công nghệ bán hàng, lãnh đạo bán hàng và câu chuyện thành công.

Chúng tôi không thể khuyên các chuyên gia bán hàng nghe podcast này đủ. Những hiểu biết sâu sắc về bán hàng B2B mà podcast về lãnh đạo bán hàng này cung cấp sẽ giúp bạn học hỏi nhanh hơn.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

2. Thực hành tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Jed Mahrle, cựu giám đốc bán hàng tại PandaDoc, là người dẫn chương trình podcast thực tế về tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Ông đã xây dựng nhóm bán hàng của PandaDoc và giúp công ty đạt được giá trị 1 tỷ đô la. Sau khi rời PandaDoc, Mahrle làm việc tại Mailshake, đặt hơn 100 cuộc họp bán hàng hàng tháng.

Nếu bạn muốn trau dồi chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng và học hỏi những điều nên làm và không nên làm trực tiếp từ người trong cuộc, podcast này là dành cho bạn. Ngoài kinh nghiệm thực tế của Jed trong việc xây dựng nhóm từ đầu và tạo khách hàng tiềm năng từ email lạnh, podcast này còn có sự tham gia của các khách mời nổi tiếng.

Ngoài việc đề cập đến các chi tiết kỹ thuật, Mahrle, với tư cách là người dẫn chương trình bán hàng, còn đề cập đến các chủ đề thú vị. Trong một trong các tập, anh đã mời Kris Rudeegraap, người sáng lập Rendoso, trò chuyện về cách các giám đốc bán hàng nên gửi quà tặng cho khách hàng tiềm năng.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

3. Podcast MBA Bán hàng của bạn

Jeff Hoffman và Cece Aparo là người dẫn chương trình podcast Your Sales MBA — một điểm đến duy nhất cho người mới bắt đầu tìm hiểu về bán hàng. Hoffman là người tạo ra chương trình đào tạo bán hàng từng đoạt giải thưởng với hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc với các công ty như Google và Akamai Technologies. Aparo là một chuyên gia bán hàng và tiếp thị giàu kinh nghiệm, đã làm việc với các tổ chức toàn cầu, giúp họ cải thiện doanh thu và quy trình bán hàng.

Các podcast này sẽ đóng vai trò như những huấn luyện viên bán hàng ảo, thúc đẩy và xây dựng sự tự tin của bạn với tư cách là một chuyên gia bán hàng mới vào nghề. Podcast Sales MBA tập trung vào "cách thức" thay vì "lý do", cung cấp những lời khuyên hữu ích và những hiểu biết thực tiễn để giúp bạn vượt qua thách thức và chốt được nhiều giao dịch hơn.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

4. Podcast GTM

Do Scott Barker dẫn dắt, podcast GTM mang đến cho bạn những thông tin mới nhất từ các nhà lãnh đạo thị trường và chuyên gia chiến lược trên toàn thế giới.

Chúng cho phép bạn tiếp cận các xu hướng mới nhất (như bán hàng qua mạng xã hội và sử dụng tâm lý học bán hàng để thúc đẩy doanh số) và những hiểu biết sâu sắc từ các nhà lãnh đạo tư tưởng và chuyên gia trong ngành. Các chủ đề bao gồm hỗ trợ bán hàng, phát triển, bán hàng dựa trên tài khoản, và sự phối hợp giữa bán hàng và tiếp thị B2B.

Podcast này rất phù hợp cho các chuyên gia ở mọi cấp độ vì nó cung cấp các kỹ thuật bán hàng có thể áp dụng ngay lập tức. Nó được thiết kế để giúp bạn nâng cao sự nghiệp, dù bạn là nhân viên bán hàng, chuyên gia bán hàng dày dặn kinh nghiệm hay bất kỳ ai ở giữa hai cấp độ đó.

Podcasts bắt buộc phải nghe:

5. B2B Growth Show

B2B Growth Show đăng các video dài 20-30 phút hàng tuần, bao gồm các chủ đề khác nhau ngoài bán hàng. Ví dụ, gần đây họ đã đề cập đến tiếp thị người ảnh hưởng cho các thương hiệu B2B và cách thức nó đã thu hút sự chú ý. Các nhà lãnh đạo B2B được khán giả tin tưởng, vì vậy các đề xuất sản phẩm của họ thuyết phục hơn nhiều so với quảng cáo thương hiệu.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

6. Make It Happen Mondays

John Barrows, người dẫn chương trình podcast Make It Happen Mondays, đã làm tất cả mọi việc, từ bán hàng đến mua lại doanh nghiệp. Ông là người sáng lập JBarrows Consulting, và khách hàng của ông bao gồm Salesforce, LinkedIn và Okta.

Hàng tuần, John phát hành một podcast mới thảo luận về các lĩnh vực khác nhau của bán hàng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Danh sách khách mời của anh bao gồm các đại diện bán hàng, giám đốc tài khoản và giám đốc điều hành, những người chia sẻ các mẹo bán hàng hữu ích về phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bán hàng và các chiến thuật thực tế để đạt được kết quả tốt hơn từ việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

7. Chương trình The James Altucher Show

James Altucher là một nhà đầu tư thiên thần và một doanh nhân nối tiếp. Ông đã thành lập 20 công ty và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm của mình về kinh doanh, cuộc sống và tài chính trong podcast của mình. Chúng tôi đặc biệt giới thiệu cuốn sách bán chạy nhất của ông trên Wall Street Journal, "Choose Yourself" (Chọn chính mình), cho tất cả các chuyên gia bán hàng.

Altucher bắt đầu podcast của mình vào năm 2014 và đã mời nhiều khách mời nổi tiếng, từ diễn viên, rapper đến phi hành gia và tỷ phú — Altucher gọi khách của mình là ChooseYourselfers.

Mark Cuban, Sir Richard Branson và Tyra Banks là những người giàu có và nổi tiếng đã tham gia chương trình này. Nếu bạn muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và tìm cách tạo ra tự do tài chính, đây là nơi để bạn tìm kiếm nguồn cảm hứng.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

8. Cuộc hội thoại với phụ nữ trong lĩnh vực bán hàng

Lori Richardson là người dẫn chương trình podcast Conversations with Women in Sales (Cuộc hội thoại với phụ nữ trong lĩnh vực bán hàng) và đứng đầu công ty chiến lược bán hàng Score More Sales, giúp các công ty trong lĩnh vực SaaS, dịch vụ tài chính và các ngành khác tăng doanh thu bán hàng. Richardson cũng là tác giả của cuốn sách She Sells, một hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo kinh doanh để tuyển dụng và thăng chức nhiều nữ chuyên gia bán hàng hơn.

Conversations with Women in Sales giới thiệu hành trình thành công của các nữ doanh nhân. Mỗi tập có một phụ nữ thành công chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp hay nhất để giúp các chuyên gia bán hàng phát triển sự nghiệp. Hầu hết các tập có thời lượng dưới 30 phút và đề cập đến bán hàng cho doanh nghiệp, lãnh đạo bán hàng và tạo/lập nội dung.

Podcast này cũng đề cập đến các chủ đề khác, như lãnh đạo, quản lý sự nghiệp, đối phó với hội chứng kẻ giả mạo, xây dựng sự tự tin, quan hệ đối tác chiến lược, mạng xã hội và tạo/lập nội dung.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

9. Sales Gravy

Jeb Blount, người dẫn chương trình podcast Sales Gravy, là một tác giả 15 lần đoạt giải, nhà lãnh đạo bán hàng, diễn giả và chuyên gia về tăng tốc bán hàng, đã đào tạo hàng nghìn chuyên gia bán hàng và tư vấn cho các công ty hàng đầu trên toàn cầu.

Trong podcast này, Blount phân tích các chủ đề bán hàng phức tạp thành các định dạng đơn giản, dễ hiểu. Mỗi podcast có phạm vi từ 10 phút đến một giờ và tập trung vào các khía cạnh khác nhau của quản lý bán hàng, như cách xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, đàm phán và trở thành một người chốt đơn hàng giỏi hơn.

Podcast này còn có sự tham gia của các khách mời như Ryan Taft, tác giả cuốn sách bán hàng Story Getter. Cùng nhau, họ khám phá mua hàng là một trải nghiệm cảm xúc như thế nào và các chuyên gia bán hàng sử dụng sự tò mò và sự đồng cảm để bán hàng nhiều hơn cho khách hàng của họ.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

10. The Sales Evangelist

Huấn luyện viên bán hàng Donald Kelly là người sáng lập, Giám đốc điều hành và người dẫn chương trình podcast The Sales Evangelist. Kelly tin rằng các chuyên gia bán hàng nên dễ dàng kiếm được sáu con số và ông đã bắt đầu podcast 'Evangelize' để chia sẻ những gì đã thành công trong sự nghiệp bán hàng của mình.

Podcast là một nguồn đào tạo bán hàng tuyệt vời. Kelly mời các chuyên gia bán hàng, doanh nhân và nhà lãnh đạo bán hàng chia sẻ câu chuyện thành công của họ trong lĩnh vực bán hàng và động viên nhân viên bán hàng vượt qua thách thức để đạt được trạng thái thu nhập cao nhất.

Trong một trong các tập, nhà lãnh đạo bán hàng Matt Doyon nói về khái niệm thay đổi cuộc chơi của mình về phương pháp huấn luyện 3X3. Matt chia sẻ những hiểu biết của mình để cho thấy khung huấn luyện của ông có tiềm năng cách mạng hóa đào tạo bán hàng và cải thiện hiệu suất như thế nào.

Podcast này còn có các chủ đề khác như xây dựng kênh bán hàng, biến các giao dịch thất bại thành cơ hội và cách nhận phản hồi từ ICP trên LinkedIn.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

11. Yếu tố thất bại

Megan Bruneau là người dẫn chương trình podcast Failure Factor. Cô là một nhà trị liệu, diễn giả và huấn luyện viên điều hành.

Podcast Failure Factor kể về những câu chuyện về sự kiên trì trong sự nghiệp. Mặc dù các tập dài một giờ không được phát hành thường xuyên, nhưng chúng có sự tham gia của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, những người đã thành công trong việc thay đổi cuộc đời mình bằng cách vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp.

Công việc bán hàng rất khó khăn và việc tự động viên bản thân mỗi ngày cũng không dễ dàng. Các podcast như Failure Factor sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn khi cảm thấy mình đang sa sút hoặc gặp thất bại trong sự nghiệp.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

12. Podcast Bán hàng Nâng cao

Các huấn luyện viên bán hàng Bill Caskey và Bryan Neale cùng dẫn chương trình The Advanced Selling Podcast. Đừng để từ "advanced" (nâng cao) khiến bạn nghĩ rằng đây là một podcast nhàm chán. Kinh nghiệm bán hàng 20 năm của Caskey và Neale cùng những hiểu biết sâu sắc và hài hước về cách xây dựng sự nghiệp bán hàng thành công khiến podcast này trở thành nguồn tài liệu hoàn hảo cho những người mới bắt đầu học bán hàng để tìm hiểu các khái niệm bán hàng nâng cao.

Đây là một trong những podcast về bán hàng lâu đời nhất, với hơn 700 tập trong 15 năm. Podcast này tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và phát triển tư duy để giành được các giao dịch. Khai thác khách hàng tiềm năng, giao tiếp bán hàng, sự kháng cự của người mua, gọi điện lạnh, huấn luyện giao dịch và dự báo bán hàng là những chủ đề khác thường được thảo luận trong chương trình.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

13. Mental Selling: Podcast về Hiệu suất Bán hàng

Mental Selling do Will Milano, Giám đốc Tiếp thị (CMO) của Integrity Solutions - một công ty nổi tiếng với các chương trình đào tạo bán hàng trực tuyến - chủ trì. Podcast này khám phá các yếu tố cảm xúc và tâm lý ảnh hưởng đến bán hàng và lãnh đạo, giúp nhân viên bán hàng khai phá tiềm năng tối đa của mình.

Các nhà lãnh đạo bán hàng và chuyên gia trong ngành chia sẻ những hiểu biết của họ về việc phát triển tư duy và kỹ năng cần thiết để xây dựng mối quan hệ thành công với khách hàng. Podcast này có các câu chuyện về những niềm tin tự giới hạn khiến các nhà lãnh đạo bán hàng không thể đạt được thành công vượt trội trong sự nghiệp. Sự phức tạp của chu kỳ mua hàng B2B và sự gia tăng của bán hàng ảo là một vài chủ đề khác được thảo luận trong podcast này.

Thành công trong hoạt động bán hàng phụ thuộc vào khả năng cân bằng tinh thần và cảm xúc của chuyên gia bán hàng. Podcast Mental Selling là nơi lý tưởng để tìm hiểu thêm về quy trình bán hàng từ những người giỏi nhất trong ngành.

Các tập podcast không thể bỏ qua:

Đạt mục tiêu bán hàng của bạn với ClickUp

Quản lý quy trình bán hàng và công việc của bạn trên một nền tảng toàn diện bằng ClickUp

Các nhà lãnh đạo bán hàng thành công có một bí quyết kinh doanh: họ sử dụng các công cụ bán hàng tốt nhất để thúc đẩy hiệu suất bán hàng và phát triển sự nghiệp của mình.

Ví dụ, ClickUp là một công cụ toàn diện cho các nhóm bán hàng, giúp tổ chức kênh bán hàng của bạn ở một nơi và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại để quá trình bán hàng của bạn hiệu quả hơn.

Hãy cùng xem một số tính năng khóa của ClickUp dành cho nhóm bán hàng.

Tự động hóa

Tự động phân công, cập nhật và sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc để các khách hàng tiềm năng tiếp tục di chuyển trong quy trình bán hàng của bạn mà không cần can thiệp thủ công. Sử dụng tự động hóa có sẵn hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. ClickUp Automations cũng hoạt động với các ứng dụng bên ngoài để đưa mọi thứ vào một quy trình làm việc duy nhất. Hơn nữa, bạn có thể tự động hóa hơn 50 hành động, chỉ định sự kiện kích hoạt hành động tự động hóa và kiểm soát toàn bộ quá trình theo cách bạn muốn.

Bảng điều khiển

Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp làm trụ sở chính để theo dõi hiệu suất và kết quả giao dịch của nhóm. Quản lý công việc bằng cách phân phối khối lượng công việc thông qua các điểm scrum và tổ chức các nguồn lực trong bảng điều khiển để dễ dàng hình dung. Lập kế hoạch và theo dõi các mục tiêu hàng quý thông qua các nhiệm vụ đã hoàn thành, đồng thời quản lý mọi thứ bằng trung tâm điều khiển tùy chỉnh. Xác định các điểm nghẽn trong quy trình với sự trợ giúp của biểu đồ Burnup, Burndown và Velocity.

Theo dõi hiệu suất bán hàng, doanh thu tạo ra, hoạt động của đường ống bán hàng và hơn thế nữa với các báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh trong ClickUp CRM

Biểu mẫu

Tạo biểu mẫu có thương hiệu để thu thập dữ liệu từ khách hàng tiềm năng, sắp xếp chúng và tự động tạo nhiệm vụ để giao cho nhóm của bạn. Mẫu biểu mẫu báo giá ClickUp là một trong những mẫu phổ biến nhất mà nhân viên bán hàng sử dụng vì nó đơn giản hóa các công việc như thu thập thông tin khách hàng và báo giá dịch vụ.

Mục tiêu

Đặt mục tiêu bán hàng cho các mục tiêu, cột mốc và dòng thời gian. Sắp xếp mục tiêu của bạn để theo dõi chu kỳ sprint và thẻ điểm của nhân viên. Theo dõi tiến độ bằng giá trị số hoặc tiền tệ và đúng hoặc sai. Nhóm các mục tiêu vào một thư mục để hình dung tỷ lệ phần trăm tiến độ. Hoặc liên kết tất cả các nhiệm vụ với một mục tiêu duy nhất và ClickUp sẽ tự động theo dõi tiến độ của bạn khi bạn hoàn thành chúng.

Hình dung tiến độ, ăn mừng các cột mốc và duy trì động lực bằng cách theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu theo thời gian thực

Tài liệu

Tạo SOP và đề xuất trên Tài liệu ClickUp và cộng tác với nhóm bán hàng của bạn để chỉnh sửa chúng trong thời gian thực. Tạo Wiki với các trang lồng nhau, tạo dấu trang và định dạng tài liệu theo cách bạn muốn. Liên kết tài liệu của bạn với các nhiệm vụ, thêm tiện ích để cập nhật quy trình làm việc và thay đổi trạng thái. Thêm chúng vào bất kỳ phần nào của không gian làm việc và phân loại chúng để nhóm của bạn có thể dễ dàng truy cập tài liệu.

Mẫu quy trình bán hàng sẵn có

Tải xuống mẫu này Quản lý từng giai đoạn của quy trình bán hàng bằng Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp

Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp là cách dễ nhất để xây dựng quy trình bán hàng. Mẫu này sẽ giúp bạn thiết lập các giai đoạn khác nhau của ống dẫn, thu thập khách hàng tiềm năng, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và phân tích kết quả.

Sử dụng mẫu này để hình dung toàn bộ kênh bán hàng trong một chế độ xem duy nhất, quản lý dữ liệu khách hàng bằng tính năng kéo và thả, đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên của khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ khẩn cấp và giá trị đơn đặt hàng.

Dùng thử ClickUp ngay hôm nay

Bán hàng luôn là một lĩnh vực cạnh tranh. Để thành công trong sự nghiệp bán hàng, bạn phải cập nhật các mẹo thực tế từ các chuyên gia bán hàng, nghe podcast về lãnh đạo bán hàng và sử dụng các công cụ như ClickUp để hợp lý hóa quy trình bán hàng từ đầu đến cuối.

Chúng tôi đã chia sẻ với bạn những podcast bán hàng hay nhất và các nền tảng nơi bạn có thể nghe chúng.

Để bắt đầu sử dụng ClickUp, hãy tạo tài khoản miễn phí ngay bây giờ.

Câu hỏi thường gặp

1. Lắng nghe podcast bán hàng sẽ giúp tôi như thế nào?

Podcast về bán hàng rất dễ nghe. Hãy ngồi thoải mái và lắng nghe các chuyên gia trao đổi ý kiến trong lĩnh vực của bạn. Họ mang đến một góc nhìn mới về tin tức và xu hướng trong ngành bằng cách đưa ra những quan điểm thú vị và thường đi sâu hơn vào các chủ đề kỹ thuật so với nội dung văn bản truyền thống.

2. Làm thế nào để trở thành một nhân viên bán hàng giỏi?

Học hỏi liên tục là một trong những cách tốt nhất để trở thành một nhân viên bán hàng giỏi. Lắng nghe các podcast về bán hàng và sử dụng các công cụ hiện đại như ClickUp sẽ giúp bạn dẫn đầu cuộc cạnh tranh và tối đa hóa sự phát triển sự nghiệp của mình.

3. Podcast được sử dụng như thế nào trong bán hàng và tiếp thị?

Podcast được sử dụng trong bán hàng và tiếp thị để tạo nội dung lãnh đạo tư tưởng, thu hút người nghe mới và chuyển đổi họ thành khách hàng tiềm năng. Chúng cũng là một phương tiện tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng hiện tại, quảng bá sản phẩm mới và mở rộng kết nối trong ngành.