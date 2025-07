10 cuốn sách bắt buộc phải đọc cho INTP để hiểu rõ tính cách của mình

Bạn có biết câu nói bất hủ của René Descartes — "Tôi nghĩ, vậy nên tôi tồn tại" không?

Đó chính là tính cách INTP, tóm gọn trong vài lời.

Theo Chỉ số Đánh giá Tính cách Myers-Briggs (MBTI), một công cụ đánh giá tính cách phổ biến và được sử dụng rộng rãi, những người có tính cách INTP thể hiện các đặc điểm: Hướng nội (I), Trực giác (N), Lý trí (T) và Linh hoạt (P).

Những người này thường có xu hướng suy luận, uyên bác, phân tích, sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Thường được gọi là 'Người Suy Tư' hoặc 'Nhà Triết Học', loại tính cách này nổi tiếng với sự suy nghĩ sâu sắc, sáng tạo và độc lập.

Thường xuyên hơn, INTPs đắm chìm trong việc đọc về những phát hiện khoa học mới nhất, khám phá ranh giới công nghệ hoặc đắm chìm trong những cuộc tranh luận triết học phức tạp.

Họ thường bị thu hút bởi những cuốn sách khoa học viễn tưởng/khoa học viễn tưởng với thế giới quan rộng lớn. Họ cũng thích những tác phẩm văn học thách thức những quy tắc thông thường (như cuốn Fight Club của Chuck Palahniuk) và miêu tả thế giới hiện đại theo cách phản utopia.

Chúng tôi mang đến cho bạn danh sách công việc phong phú mà những người thuộc loại INTP sẽ cảm thấy đồng cảm.

Vậy, hãy cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá văn học này—bởi vì việc hiểu bản thân là một cuộc phiêu lưu đáng để khám phá!

Top 10 Gợi ý Sách Phù Hợp Cho Người Có Tính Cách INTP

Cho dù bạn là người INTP hay chỉ tò mò về việc phát triển tư duy phát triển, chúng tôi có danh sách 10 cuốn sách về INTP để bạn tìm hiểu thêm về loại tính cách của mình.

1. Bộ sách Foundation của Isaac Asimov

Tác giả: Isaac Asimov

Năm xuất bản: 1951

Thời gian đọc ước lượng: 12 giờ

Phù hợp cho: Người mới bắt đầu

Số trang: 907

Đánh giá: 4.7/5 (Amazon) 4.17/5 (Goodreads)

Bộ tiểu thuyết Foundation Series của Asimov là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng. Nó giống như một ván cờ vũ trụ, trong đó các quân cờ là các nền văn minh, và các quy tắc được viết bằng ngôn ngữ tâm lý lịch sử — một trường toán học dự đoán tương lai của các xã hội lớn.

Người sáng tạo ra nó, Hari Seldon, nhân vật chính của câu chuyện, chỉ có thể dự đoán và ngăn chặn các cuộc chiến tranh liên sao đe dọa phá hủy Đế chế Galactic có tuổi đời 12.000 năm.

Cuốn sách là một câu chuyện khoa học viễn tưởng vô cùng thú vị về cuộc hành trình anh hùng, đầy rẫy những cuộc đấu quyền lực và chiến tranh chính trị — chắc chắn sẽ thu hút sự nhạy cảm giàu trí tưởng tượng của những người thuộc loại INTP.

Bộ sách Foundation Series là lựa chọn hoàn hảo cho những người có tính cách INTP, những người phát triển mạnh trong các tình huống phức tạp và thách thức trí tuệ. Nội dung sách tập trung vào các xã hội tương lai, ý tưởng chính trị và sức hấp dẫn của quyền lực có thể thu hút những người hướng nội.

Trích dẫn từ sách

Sự sụp đổ của Đế chế, thưa các quý ông, là một sự kiện vĩ đại, và không dễ dàng để chống lại. Nó được quyết định bởi một bộ máy quan liêu ngày càng phình to, sự suy giảm của tinh thần chủ động, sự đóng băng của các tầng lớp xã hội, sự kìm hãm sự tò mò—và hàng trăm yếu tố khác. Nó đã diễn ra, như tôi đã nói, trong hàng thế kỷ, và đó là một phong trào quá vĩ đại và hùng mạnh để có thể ngăn chặn.

Sự sụp đổ của Đế chế, thưa các quý ông, là một sự kiện vĩ đại, và không dễ dàng để chống lại. Nó được quyết định bởi một bộ máy quan liêu ngày càng phình to, sự suy giảm của tinh thần chủ động, sự đóng băng của các tầng lớp xã hội, sự kìm hãm sự tò mò—và hàng trăm yếu tố khác. Nó đã diễn ra, như tôi đã nói, trong hàng thế kỷ, và đó là một phong trào quá vĩ đại và hùng mạnh để có thể ngăn chặn.

Điểm chính

Hãy đón nhận những thách thức không thể tránh khỏi với tinh thần ham học hỏi và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt

Hiểu rõ động lực đằng sau việc thu thập thông tin và tìm kiếm nhiều góc nhìn đa dạng để có cái nhìn toàn diện hơn

Tích cực tìm hiểu lịch sử, phân tích các mô hình và áp dụng những bài học đó để đối mặt với những thách thức hiện tại và tương lai

Nhận xét của độc giả

"Một câu chuyện ly kỳ về cách tự nhận thức bản thân — sự hiểu biết về cách xã hội của chúng ta hoạt động — có thể thay đổi lịch sử theo hướng tốt đẹp hơn. "

2. INTP: Phát huy thế mạnh, giải quyết vấn đề cuộc sống và phát triển thành nhà tư duy thiên tài với loại tính cách INTP của Dan Johnston

Tác giả: Dan Johnston

Năm xuất bản: 2014

Thời gian đọc ước lượng: 2 giờ

Phù hợp cho: Người mới bắt đầu

Số trang: 111

Đánh giá: 3.8/5 (Amazon) 3.5/5 (Goodreads)

Các bạn INTP, cuốn sách này được viết riêng cho chúng ta. Chỉ có một số ít cuốn sách phân tích điểm mạnh và thách thức của chúng ta, đồng thời hướng dẫn chúng ta phát triển thành những nhà tư tưởng độc đáo. Và cuốn sách này làm rất tốt điều đó.

Cuốn sách này chứa đựng những câu chuyện thú vị giúp những người thuộc loại INTP điều hướng các mối quan hệ, hiểu tính khí nóng nảy của mình, xây dựng các kết nối ý nghĩa và đạt được thành công về mặt tài chính. Đây là cuốn hướng dẫn phù hợp để bạn đi sâu hơn vào tiềm thức của mình và tìm hiểu về bản thân.

Điều này tương tự như có một huấn luyện viên cá nhân tư vấn những hiểu biết sâu sắc về tâm hồn INTP của bạn. Từ việc làm sáng tỏ những phức tạp của tính cách INTP đến việc cung cấp các chiến lược phát triển cá nhân và thành công nghề nghiệp, đây là lộ trình hoàn hảo cho hành trình INTP.

Trích dẫn từ sách

Thiên tài không chỉ nằm ở trí thông minh, mà còn ở cách tiếp cận và giải quyết vấn đề độc đáo của người có tính cách INTP.

Thiên tài không chỉ nằm ở trí thông minh, mà còn ở cách tiếp cận và giải quyết vấn đề độc đáo của người có tính cách INTP.

Điểm chính

Hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu, mối quan hệ và quá trình suy nghĩ của bản thân có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ký tự của mình

Thực hành lắng nghe tích cực, chuẩn bị trước các điểm chính và sử dụng hài hước hoặc so sánh tương tự sẽ giúp giao tiếp hiệu quả hơn

Một cuộc sống trọn vẹn dựa trên việc hiểu rõ tâm trí ý thức và hành động dựa trên kiến thức đó

Nhận xét của độc giả

"Nếu bạn là một INTP hoặc nghi ngờ rằng mình có thể là INTP, cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu bản thân mình tốt hơn và tránh những điểm yếu của kiểu tính cách này."

3. Cuộc tìm kiếm ý nghĩa của con người của Viktor Frankl

Tác giả: Viktor E. Frankl

Năm xuất bản: 1959

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ

Phù hợp cho: Độc giả ở mọi trình độ

Số trang: 184

Đánh giá: 4.7/5 (Amazon) 4.37/5 (Goodreads)

Nếu bạn đang suy ngẫm về ý nghĩa tồn tại của con người, có lẽ không có hướng dẫn triết học nào tốt hơn Viktor Frankl.

Trong cuốn sách Man's Search for Meaning (Con người tìm kiếm ý nghĩa), ông không chỉ chia sẻ kinh nghiệm sống sót sau Holocaust mà còn khám phá bản chất của sự tồn tại của con người và cuộc tìm kiếm ý nghĩa.

Bất chấp những khó khăn và tình thế tuyệt vọng, Frankl vẫn không từ bỏ hy vọng, ngay cả sau khi mất tất cả bệnh nhân và gia đình trong thảm họa Holocaust. Thay vào đó, ông tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày thông qua công việc, tình yêu và đau khổ.

Đối với những người thuộc tuýp INTP, những ai yêu thích phân tích những nền tảng triết học của cuộc sống, hành trình của Frankl trở thành một tấm gương phản chiếu cuộc tìm kiếm mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống của họ.

Trích dẫn từ sách

Mọi thứ đều có thể bị lấy đi khỏi một con người, trừ một điều: quyền tự do cuối cùng của con người — quyền lựa chọn thái độ của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quyền lựa chọn con đường của mình.

Mọi thứ đều có thể bị lấy đi khỏi một con người, trừ một điều: quyền tự do cuối cùng của con người — quyền lựa chọn thái độ của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quyền lựa chọn con đường của mình.

Điểm chính

Hy vọng và tình yêu có thể làm nên điều kỳ diệu; chỉ có chúng mới có thể giúp vượt qua những thời khắc đen tối và những khó khăn gian nan nhất

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ý chí sống và tìm kiếm mục đích trong cuộc sống của con người sẽ luôn chiến thắng mọi khó khăn

Vượt qua đau khổ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là một sức mạnh

Nhận xét của độc giả

"Đây là cuốn sách tôi thường xuyên đọc lại... nó mang lại cho tôi hy vọng... nó giúp tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn."

4. Spiral Dynamics của Don Edward Beck

Tác giả: Don Edward Beck, Christopher C. Cowan

Năm xuất bản: 1996

Thời gian đọc ước lượng: 6 giờ

Phù hợp cho: Độc giả chuyên sâu

Số trang: 352

Đánh giá: 4.9/5 (Amazon) 4.21/5 (Goodreads)

Spiral Dynamics thảo luận về hệ thống phát triển tâm lý con người, trong đó cho rằng các cấu trúc nền tảng của cuộc sống của một cá nhân, tổ chức và quốc gia xoay quanh một loạt các 'vòng xoắn ốc' hoặc các cấp độ. Mỗi cấp độ đại diện cho một sự trưởng thành văn hóa và con người khác nhau, cần thiết cho sự tiến hóa.

Don Edward Beck và Christopher C. Cowan mở rộng hệ thống này với nhiều ví dụ và cung cấp các bản thiết kế cho từng cấp độ trưởng thành trong cuốn sách.

Đối với bộ não INTP yêu thích tư duy trừu tượng, đây là một cuộc khám phá hấp dẫn về cách xã hội phát triển, xung đột và biến đổi theo thời gian. Các tác giả cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự tương tác giữa tư duy cá nhân và tập thể, khiến những người thuộc loại INTP cảm thấy hào hứng.

Trích dẫn từ sách

Hệ thống duy nhất thực sự dân chủ là hệ thống công nhận và bảo vệ sự đa dạng trong cách con người tồn tại và sinh tồn trên hành tinh này.

Hệ thống duy nhất thực sự dân chủ là hệ thống công nhận và bảo vệ sự đa dạng trong cách con người tồn tại và sinh tồn trên hành tinh này.

Điểm chính

Bản chất con người, giống như bất kỳ nền văn minh nào, là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau, biến đổi theo thời gian và qua các giai đoạn

Bằng cách nhận ra các hệ thống giá trị khác nhau, bạn có thể hiểu rõ hơn về bản thân, người khác và các xung đột xã hội

Sự phát triển cá nhân và xã hội là hai khía cạnh riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội

Nhận xét của độc giả

"Một mô hình phân loại thú vị về cách cá nhân, nhóm và xã hội phản ứng với áp lực trong môi trường của họ dựa trên cách tồn tại chính của họ trong thế giới."

5. The One Thing của Gary W. Keller

Tác giả: Gary Keller và Jay Papasan

Năm xuất bản: 2012

Thời gian đọc ước lượng: 5 giờ

Phù hợp cho: Người mới bắt đầu

Số trang: 256

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

Bạn muốn biết "sự thật đơn giản đáng ngạc nhiên đằng sau những kết quả phi thường"? Đó là tập trung vào một công việc tại một thời điểm.

Cuốn sách từng đoạt giải thưởng này mang đến cơ hội tuyệt vời để hiểu lý do và cách vạch ra cuộc sống và mục tiêu của bản thân xoay quanh một điều quan trọng và sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Cuốn sách cung cấp nhiều ví dụ, lời khuyên, khung tham chiếu và minh họa để lặp lại những lợi ích của công việc tập trung.

Mặc dù đã ra đời cách đây vài thập kỷ, nguyên tắc chính của cuốn sách về cách kỷ luật tạo ra thói quen bền vững vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.

Sự khôn ngoan của Gary Keller về sự đơn giản và sức mạnh của sự tập trung hoàn toàn phù hợp với mong muốn hướng nội về hiệu quả và sự xuất sắc. Ai đó đã trao cho chúng ta bản thiết kế để sắp xếp lại sự hỗn loạn trong tâm trí và đặt ra những mục tiêu phù hợp.

Trích dẫn từ sách

Kết quả phi thường chỉ xảy ra khi bạn cống hiến hết mình để trở thành người giỏi nhất trong công việc quan trọng nhất của mình.

Kết quả phi thường chỉ xảy ra khi bạn cống hiến hết mình để trở thành người giỏi nhất trong công việc quan trọng nhất của mình.

Điểm chính

Thói quen sinh hoạt không lành mạnh, môi trường làm việc kém hiệu quả, không biết từ chối và sợ hỗn loạn là bốn "kẻ cướp năng suất"

Sử dụng nguyên tắc 80/20 để chọn một mục tiêu và một công việc để tập trung vào

Bạn càng tập trung vào một mục tiêu, kết quả sẽ càng vượt trội

Nhận xét của độc giả

"Cuốn sách này rất khéo léo trong việc thực hiện những gì tên của nó gợi ý. Làm thế nào để thu hẹp phạm vi xuống một việc duy nhất mà người ta cần làm vào thời điểm đó để đạt được kết quả mong muốn. Đề nghị đọc 👍🏼. "

6. Cách thực hiện công việc của Tiến sĩ Nicole LePera

Tác giả: Tiến sĩ Nicole LePera

Năm xuất bản: 2021

Thời gian đọc ước lượng: 9 giờ

Phù hợp cho: Người mới bắt đầu

Số trang: 320

Đánh giá: 4.8/5 (Amazon) 4.15/5 (Goodreads)

Tiến sĩ LePera mời chúng ta tham gia vào một hành trình toàn diện để khám phá và cải thiện bản thân với cuốn sách How to Do the Work. Cuốn sách này vượt ra khỏi các phương pháp trị liệu tâm lý truyền thống (thường có giới hạn) để giới thiệu các công cụ liên ngành để tự chữa lành.

Cuốn sách này là bộ công cụ dành cho những người khao khát hiểu sâu về bản thân. Tiến sĩ LePeratalks nói về quá trình ba bước để định hướng tâm lý: Nhận thức, Khám phá và Hành động.

Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự nhận thức, khuyến khích độc giả hiểu rõ các mẫu suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bản thân. Giai đoạn khám phá bao gồm việc đào sâu vào những trải nghiệm và tổn thương trong quá khứ để khám phá tác động của chúng đối với hành vi hiện tại. Cuối cùng, giai đoạn hành động cung cấp các công cụ và bài tập thực tế để thực hiện những thay đổi tích cực và hình thành thói quen lành mạnh hơn.

Trích dẫn từ sách

Bạn không thể thay đổi những gì bạn không nhận ra.

Bạn không thể thay đổi những gì bạn không nhận ra.

Điểm chính

Nhận diện vấn đề để tìm ra giải pháp và tin tưởng vào直觉 của bạn

Hầu hết hệ thống niềm tin của chúng ta được hình thành từ khi còn nhỏ. Vì vậy, để thực sự tiến bộ trong cuộc sống, trước tiên hãy xác định và chữa lành bất kỳ dấu hiệu nào của chấn thương tâm lý từ quá khứ

Lối sống lành mạnh và thói quen tinh thần là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ lành mạnh trong suốt cuộc đời

Nhận xét của độc giả

"How to Do the Work là lời mời để thực hiện công việc bằng những công cụ nội tại mà tất cả chúng ta đều có trong mình. "

7. Sự thức tỉnh đột phá của Tiến sĩ Shefali Tsabary

Tác giả: Shefali Tsabary

Năm xuất bản: 2021

Thời gian đọc ước lượng: 6 giờ

Phù hợp cho: Người mới bắt đầu

Số trang: 363

Đánh giá: 4.7/5 (Amazon) 4.11/5 (Goodreads)

Tính cách hướng nội của INTP đôi khi có thể biểu hiện theo hướng tiêu cực và dẫn đến cảm giác thiếu tự tin và quá tải kéo dài.

Tuy nhiên, tác động của quá trình suy nghĩ như vậy đặc biệt khó khăn đối với phụ nữ INTP, những người liên tục chịu khuất phục trước những kỳ vọng của xã hội và thực hiện vai trò gia trưởng được giao phó.

Trong A Radical Awakening, Shefali Tsabury chỉ ra con đường để thoát khỏi cảm giác bị giam cầm trong bản sắc của chính mình và khám phá con người thật, chân thực của bản thân thông qua tự vấn và suy ngẫm.

Cuốn sách là lời kêu gọi sự chân thực và hành trình vào thế giới ý thức và kỷ luật bản thân. Đối với những người có đầu óc suy tư, đây là một cuộc khám phá sâu sắc về việc từ bỏ các chuẩn mực xã hội và chấp nhận con người thật của mình.

Trích dẫn từ sách

Sự xói mòn tâm hồn là một quá trình dần dần — một quá trình chậm chạp, len lỏi, gặm nhấm nội tâm của chúng ta, dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi của tất cả những gì chúng ta biết là con người thật của mình.

Sự xói mòn tâm hồn là một quá trình dần dần — một quá trình chậm rãi, len lỏi, bào mòn nội tâm của chúng ta, dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi của tất cả những gì chúng ta biết là con người thật của mình.

Điểm chính

Bằng cách khám phá sức mạnh bên trong, bạn không chỉ giúp bản thân mà còn giúp những người xung quanh và cả thế giới

Con đường tìm kiếm bản thân thật sự là vượt qua những ảo tưởng và nỗi sợ hãi trong suy nghĩ và trong mối quan hệ với người khác

Mục đích của cuộc sống là sống một cách danh dự và nhân ái, và thông qua mọi trải nghiệm, biết rằng bạn đã tạo ra sự khác biệt và sống một cuộc đời ý nghĩa

Nhận xét của độc giả

"Cuốn sách có thể mang lại kiến thức, sự chữa lành và sự thay đổi đồng thời. Tất cả phụ nữ nên đọc một bản."

8. Im lặng: Sức mạnh của những người hướng nội trong một thế giới không ngừng nói chuyện của Susan Cain

Tác giả: Susan Cain

Năm xuất bản: 2012

Thời gian đọc ước lượng: 6 giờ 8 phút

Phù hợp cho: Độc giả trung cấp đến nâng cao

Số trang: 368

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

Cuốn sách Quiet của Susan Cain là một hướng dẫn thân thiện giải thích về tính hướng nội.

Thông qua các suy đoán dựa trên lịch sử và ví dụ, Cain giải thích cách 'Lý tưởng hướng ngoại' đã dần dần bao trùm các giá trị văn hóa của xã hội chúng ta và cách điều đó làm phức tạp cách nhận thức về các phẩm chất như trí thông minh và khả năng lãnh đạo.

Cô cũng nêu bật một nhóm đa dạng những người hướng nội thành công để phá vỡ những định kiến về tính hướng nội và cung cấp những giá trị đáng mơ ước để sống theo.

Quiet ủng hộ sự thay đổi văn hóa coi trọng không gian im lặng và trầm tư, công nhận những đóng góp đa dạng của cả những người hướng nội và hướng ngoại cho thế giới.

Đây là một cuốn sách thú vị, giúp những người thuộc loại INTP cảm thấy được thấu hiểu và đánh giá cao vì tính cách trầm tư, suy nghĩ sâu sắc của mình.

Trích dẫn từ sách

Sự hướng nội không phải là sự lựa chọn, cũng không phải là lối sống… Đó là một phần thiết yếu của con người bạn.

Sự hướng nội không phải là sự lựa chọn, cũng không phải là lối sống… Đó là một phần thiết yếu của con người bạn.

Điểm chính

Kiểm soát sự kích thích quá mức bằng cách xác định các tình huống gây mệt mỏi (cuộc họp lớn, văn phòng mở) và phát triển các cơ chế đối phó (tai nghe chống ồn, nghỉ ngơi trong không gian nhỏ hơn)

Thay vì tập trung vào việc "sửa chữa" bản thân, hãy tích cực tìm kiếm những cơ hội để phát huy khả năng lắng nghe và tính cách hướng nội của mình

Hành vi bên ngoài không liên quan đến chỉ số IQ của một người. Người nói to nhất trong phòng không phải lúc nào cũng là người thông minh nhất

Nhận xét của độc giả

"Cuốn sách này thật thú vị để đọc và sẽ khiến cả những người hướng nội lẫn hướng ngoại phải suy ngẫm về cách tốt nhất để là chính mình và tương tác với các loại tính cách khác nhau."

9. Hành trình của INTP: Cuộc tìm kiếm bản ngã, mục đích và triết lý của INTP do Tiến sĩ AJ Drenth

Tác giả: Tiến sĩ A. J. Drenth

Năm xuất bản: 2016

Thời gian đọc ước lượng: 2 giờ 50 phút

Phù hợp cho: Người mới bắt đầu

Số trang: 170

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)

Cuốn sách The INTP Quest của Tiến sĩ AJ Drenth giống như một cẩm nang được thiết kế riêng cho những người thuộc loại tính cách INTP. Nó giúp họ hiểu rõ hơn về những đặc điểm riêng biệt, mục đích sống và lý do tại sao họ thích đắm chìm trong những suy nghĩ sâu sắc. Ông chia hành trình tìm kiếm mục đích của INTP thành bốn phần, phù hợp với các giai đoạn khác nhau của cuộc đời:

Phần 1 là phần khám phá toàn diện các hàm tính cách khóa của INTP (Ti, Ne, Si và Fe), đồng thời đề cập đến các công cụ nhận thức mà họ sở hữu

Phần 2 đề cập đến ảnh hưởng của ý tưởng và khái niệm trong hành trình tìm kiếm mục đích, khi INTPs cân bằng giữa yếu tố hướng ngoại (E) và hướng nội (I)

Phần 3 là một bức tranh về xu hướng triết học của INTP và cách chúng ảnh hưởng đến cách INTP tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới

Phần 4 cung cấp một cái nhìn đồng cảm về những thay đổi xảy ra sau khi mục đích được tìm thấy

Với giọng điệu trò chuyện và các ví dụ dễ hiểu, Drenth làm cho nội dung dễ tiếp cận, tạo cảm giác thân thiện với độc giả.

Trích dẫn từ sách

Hành trình khám phá bản thân là một chặng đường dài suốt đời đối với người có tính cách INTP.

Hành trình khám phá bản thân là một chặng đường suốt đời đối với người có tính cách INTP.

Điểm chính

Đặc điểm tính cách INTP là một sức mạnh; hãy khai thác khả năng này bằng cách khám phá những suy nghĩ, ý tưởng và khái niệm giúp hỗ trợ quá trình khám phá bản thân

Người hướng nội là sự kết hợp hoàn hảo giữa người suy nghĩ và người tìm kiếm, cả hai yếu tố này đều có ảnh hưởng lớn đến bản chất cốt lõi và triết lý sống của họ

Những nghi ngờ và sự không chắc chắn không thể cản bước những tâm hồn INTP kiên định trong hành trình tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới, với niềm hy vọng

Nhận xét của độc giả

"Đối với bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về tính cách INTP. Đây chính là cuốn sách bạn nên khám phá."

10. Những bài học bí truyền của mọi thời đại của Manly P. Hall

Giới thiệu về sách

Tác giả: Manly P. Hall

Năm xuất bản: 1928

Thời gian đọc ước lượng: 10 giờ 40 phút

Phù hợp cho: Độc giả trung cấp đến nâng cao

Số trang: 768

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.27/5 (Goodreads)

Bước vào thế giới hấp dẫn của The Secret Teachings of All Ages (Những bài học bí truyền của mọi thời đại) của Manly P. Hall, một kho tàng văn học nơi trí tuệ cổ xưa và những giáo lý huyền bí hòa quyện.

Cuốn bách khoa toàn thư khổng lồ này là một khóa học nhanh về một số truyền thống huyền bí cổ xưa nhất thế giới – được chắt lọc và tinh chỉnh từ giáo lý của gần 600 chuyên gia. Nó có mọi thứ mà một nhà logic học mong đợi trong một cuốn sách: Triết học, thần thoại và tôn giáo.

Hall cũng đi sâu vào các thực hành huyền bí, khám phá những lĩnh vực hấp dẫn của thế giới siêu nhiên, các hội kín và các chủ đề huyền bí như vampirism, ma thuật nghi lễ và phù thủy.

Cuốn sách này khám phá tính biểu tượng trong các văn bản cổ, kiến trúc và thực hành tôn giáo, mang đến cho độc giả những tri thức bí truyền.

Cuốn sách này vẫn là một tác phẩm kinh điển trong văn học bí truyền, cung cấp nguồn tài liệu quý giá cho những người thuộc loại INTP muốn tìm hiểu sâu hơn về những bí ẩn của sự tồn tại.

Trích dẫn từ sách

Lời nói là vũ khí mạnh mẽ cho mọi mục đích, tốt hay xấu.

Lời nói là vũ khí mạnh mẽ cho mọi mục đích, tốt hay xấu.

Điểm chính

Không có triết học nào, dù cổ điển hay hiện đại, tồn tại độc lập. Những triết học hiện đại thường phát triển và vay mượn những giáo lý từ những triết học trước đó

Trí tuệ là một tấm vải phức tạp với nhiều chủ đề, hay truyền thống bí truyền, được dệt lại với nhau, nhưng những gì chưa biết không thể so sánh với những gì đã biết

Lời nói có sức mạnh đủ để mang lại sự hủy diệt hoặc sự phát triển, tùy thuộc vào cách chúng được sử dụng và hiểu nhận

Nhận xét của độc giả

"Một tài liệu tham khảo kinh điển, bao quát đến choáng ngợp."

Ứng dụng kiến thức từ sách về INTP

Hầu hết những người thuộc loại tính cách INTP đều là những độc giả ham đọc. Trong số 16 loại tính cách MBTI, INTP là loại tính cách có xu hướng đọc sách và thu thập kiến thức nhiều nhất.

Mỗi khi tìm thấy một cuốn sách hay, họ có xu hướng đọc say sưa. Tuy nhiên, việc đọc trở thành một nhiệm vụ nhàm chán khi lướt qua tiểu thuyết hoặc sách về chủ đề mà họ không thấy thú vị.

Một người INTP có thể đọc 500 trang trong một ngày, nhưng cũng có thể chỉ đọc một trang trong một tuần.

Nhưng nếu bạn muốn tận hưởng quá trình đọc mà không phải trải qua chu kỳ "thừa mứa" rồi "thiếu thốn", những mẹo sau đây có thể giúp ích cho bạn:

Tìm một nơi đọc sách với số lượng yếu tố gây xao lãng ít nhất. Nhiều người thuộc loại INTP thích môi trường ngoài trời, xa máy tính và điện thoại thông minh. Nghe podcast về năng suất để có thêm một số mẹo hữu ích

Nếu bạn muốn thưởng thức tiểu thuyết hơn, hãy hình dung câu chuyện. Bạn có thể tưởng tượng ra một thế giới sống động của các ký tự khi câu chuyện diễn ra để nâng cao trải nghiệm đọc

Nếu bạn khó tập trung và đọc hết những cuốn tiểu thuyết dài, hãy thử đọc những cuốn sách có hình ảnh thay thế. Ví dụ: truyện tranh, manga và tiểu thuyết đồ họa

Sau khi hoàn thành một cuốn sách, bạn có thể sẽ tràn ngập suy nghĩ. Đó là thời điểm tốt nhất để tham gia các chủ đề trên Reddit để thảo luận và chia sẻ cách hiểu của bạn về cuốn sách. Sự kích thích này sẽ thu hút nhà logic học trong bạn

Và nếu bạn muốn ghi chú, Quản lý dự án tùy chỉnh của ClickUp là một trong những cách tốt nhất để sắp xếp danh sách đọc và các kiến thức liên quan.

Bạn có thể tạo dự án đọc sách, ghi lại thông tin quan trọng, chỉ định ưu tiên và theo dõi tiến độ — tất cả chỉ trong một nơi. Nó cho phép bạn tạo không gian làm việc có thể tùy chỉnh theo sở thích nghề nghiệp và cá nhân của bạn.

Ví dụ, bạn có thể tóm tắt các cuốn sách INTP của mình trong ClickUp Docs và kết nối chúng với không gian làm việc ưa thích của bạn. Điều này sẽ giúp tất cả các bản tóm tắt sách của bạn được sắp xếp gọn gàng và dễ dàng truy cập bất cứ khi nào cần.

Tóm tắt sách của bạn bằng ClickUp Docs

Để hình dung rõ hơn và theo dõi các dự án sách, hãy thử các chế độ xem khác nhau của ClickUp như Danh sách, Lịch và Bảng. Bạn có thể theo dõi từng mục nhập sách và có cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án đọc đang tiến độ của mình.

Nó cung cấp một góc nhìn tùy chỉnh phù hợp với quy trình và công việc của từng cá nhân. Nó thích ứng để bổ sung cho các xu hướng tự nhiên và cho phép bạn tổ chức, lọc và hình dung các công việc của mình theo cách phù hợp với tính cách, phong cách làm việc ưa thích và nhu cầu quản lý dự án của bạn.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem dự án để có trải nghiệm quản lý dự án phù hợp với nhu cầu của bạn với Chế độ xem của ClickUp

Cho dù bạn thích chế độ Xem danh sách chi tiết để quản lý công việc toàn diện hay chế độ Xem Kanban trực quan để tiếp cận linh hoạt hơn, ClickUp đảm bảo rằng các chế độ xem này luôn được cập nhật và phản ánh tình hình dự án và thói quen làm việc đang phát triển của bạn.

Với Trường Tùy chỉnh của ClickUp, bạn có thể tạo các bản ghi tùy chỉnh cho những cuốn sách bạn đã đọc, những tiêu đề bạn đang đọc và những cuốn sách trong danh sách cần đọc của bạn. Tạo các trường như Tiêu đề sách, Tác giả, Điểm chính, Đánh giá, Xếp hạng, v.v. để luôn có cái nhìn tổng quan về hành trình đọc sách của bạn (và tất nhiên, bạn có thể khoe khoang và chia sẻ những cuốn sách bạn giới thiệu!).

Tùy chỉnh tổ chức dự án của bạn và thu thập thông tin liên quan với Trường Tùy chỉnh của ClickUp

INTP, được biết đến với cách tiếp cận phân tích và phản xạ, cũng có thể sử dụng Tự động hóa ClickUp để tạo ra một không gian làm việc phù hợp với quá trình nhận thức của họ.

Nó xử lý các công việc thường ngày và lặp đi lặp lại, giúp INTP có thể tập trung hơn vào các khía cạnh phức tạp hơn của dự án. Ví dụ, nhắc nhở tự động là một cách tốt để theo dõi thời hạn mà không cần kiểm tra thủ công liên tục.

Hợp lý hóa công việc và tăng năng suất bằng cách tự động hóa các quy trình với ClickUp Automation

Làm việc theo cách phù hợp với tính cách của bạn với ClickUp

Nếu bạn là người INTP, có nhiều cuốn sách khác có thể giúp bạn quản lý cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân của mình tốt hơn. Nhưng trong khi lật qua các trang sách, hãy cân nhắc tìm kiếm sự trợ giúp cho phần còn lại của công việc của bạn.

ClickUp là một công cụ thích ứng với cách bạn suy nghĩ và làm việc, giúp quản lý dự án trở nên dễ dàng cho những bộ óc tò mò của INTP.

Cho dù là lưu bộ lọc, sử dụng thẻ, chọn màu sắc yêu thích hay chuyển sang chế độ tối cho những phiên làm việc muộn vào ban đêm, ClickUp là không gian nơi những người INTP có thể làm cho công việc của họ trở nên độc đáo và hiệu quả như chính họ.

Với 2 triệu nhóm làm việc hiệu quả cao đã tham gia, ClickUp là đối tác sáng tạo tuyệt vời cho những bộ óc tò mò.

Quý vị quan tâm? Bắt đầu với ClickUp ngay bây giờ!

Câu hỏi thường gặp

1. INTP có phải là loại tính cách hiếm nhất không?

Loại tính cách INTP thường được coi là một trong những loại tính cách ít phổ biến. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự phổ biến của các loại tính cách có thể khác nhau tùy thuộc vào nguồn và dân số được nghiên cứu.

Một số nghiên cứu và khảo sát cho thấy một số loại tính cách, bao gồm INTP, có thể ít phổ biến hơn trong dân số nói chung. Tuy nhiên, cần thận trọng khi tiếp cận các số liệu thống kê này.

2. Có khó để hiểu một người có tính cách INTP không?

Đọc hiểu một người INTP có thể là một thách thức đối với một số người. Họ nổi tiếng với tư duy phân tích và độc lập, thường giữ suy nghĩ của mình riêng tư, khiến họ khó hiểu.

Tuy nhiên, với thời gian và sự tin tưởng, những người này có thể chia sẻ những hiểu biết của mình một cách cởi mở hơn. Kiên nhẫn và thấu hiểu là chìa khóa để kết nối với một người INTP.

3. Thể loại nào phù hợp nhất cho INTP?

Người có tính cách INTP thường bị thu hút bởi các thể loại cho phép họ khám phá những ý tưởng và lý thuyết phức tạp. Các thể loại phi hư cấu như triết học, khoa học, tâm lý học và công nghệ có thể phù hợp với tâm trí phân tích và tò mò của họ.

Ngoài ra, thể loại khoa học viễn tưởng và fantasy, thường xoay quanh những ý tưởng sáng tạo và tưởng tượng, cũng có thể khơi dậy sự tò mò của họ.