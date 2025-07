10 Cuốn Sách Tốt Nhất Giúp Bạn Quản Lý ADHD

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này nhằm cung cấp thông tin về các công cụ và chiến lược năng suất. Bài viết này không nhằm thay thế cho tư vấn y tế chuyên nghiệp, chẩn đoán hoặc điều trị ADHD hoặc bất kỳ tình trạng sức khỏe nào khác.

ADHD (Rối loạn thiếu chú ý và hiếu động) là một rối loạn tâm thần phổ biến thường ảnh hưởng đến trẻ em. Ước tính có 8,4% trẻ em và 2,5% người trưởng thành mắc ADHD.

ADHD được biết đến là ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của một cá nhân. Một số triệu chứng phổ biến bao gồm:

Khó khăn trong việc ngồi yên

Luôn luôn bồn chồn

Không thể tập trung vào công việc

Nói quá nhiều hoặc vận động quá mức

Không thể chờ đến lượt mình

Hành vi bốc đồng

Sống chung với ADHD thường giống như ghép các mảnh ghép của một bức tranh phức tạp. Tuy nhiên, có một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ mang lại sự an ủi và chiến lược để đối phó và quản lý ADHD của bạn tốt hơn.

Sách. 📚

Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 10 cuốn sách hay nhất về ADHD, được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho bạn các chiến lược dựa trên khoa học để hoạt động hiệu quả hơn. Được viết bởi các chuyên gia, những cuốn sách này có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn không chỉ để quản lý mà còn phát triển mạnh mẽ với ADHD.

Những cuốn sách này tốt hơn những cuốn sách tự giúp thông thường. Từ các kỹ thuật thực tiễn đến những góc nhìn sâu sắc và những câu chuyện gần gũi, mỗi chương giúp bạn lấy lại sự chú ý và tìm lại sự tập trung.

Những cuốn sách hàng đầu dành cho người trưởng thành mắc ADHD

Để hiểu rõ hơn và quản lý ADHD, việc trang bị kiến thức là bước khởi đầu quan trọng. Những cuốn sách này cung cấp thông tin hữu ích cho người trưởng thành mắc ADHD.

1. Bị cuốn vào sự phân tâm: Nhận biết và đối phó với rối loạn thiếu chú ý từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành của Edward M. Hallowell

Giới thiệu về sách

Tác giả: Edward M. Hallowell, John R. Ratey

Số trang: 319

Năm xuất bản: 1995

Thời gian đọc ước lượng: 6 giờ

Đánh giá: Amazon: 4. 7/5 Goodreads: 4. 1/5

Goodreads: 4.1/5

Goodreads: 4.1/5

Đây là một hướng dẫn tuyệt vời dành cho những người mắc rối loạn thiếu chú ý và hiếu động (ADHD). Các tác giả, cả hai đều là các bác sĩ tâm thần có kinh nghiệm, kết hợp chuyên môn lâm sàng với sự thấu hiểu và đồng cảm.

Cuốn sách không xem rối loạn thiếu chú ý (ADHD) là một thách thức mà là một nguồn năng lượng và sáng tạo tiềm năng.

Thông qua những câu chuyện gần gũi và lời khuyên thực tiễn, cuốn sách này giúp bạn tự tin đối mặt với hành trình ADHD và vạch ra con đường hướng tới một cuộc sống tập trung và trọn vẹn hơn.

Dựa trên nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm cá nhân, các tác giả phá vỡ những định kiến và đưa ra chế độ xem quan tâm đến ADHD cho mọi lứa tuổi.

Trích dẫn từ sách

Trong khi tất cả chúng ta đều cần cấu trúc bên ngoài trong cuộc sống—một mức độ nhất định của sự dự đoán, thói quen, tổ chức—những người mắc ADHD cần điều này nhiều hơn hầu hết mọi người. Họ cần cấu trúc bên ngoài đến vậy vì họ thiếu cấu trúc bên trong.

Điểm chính của cuốn sách Driven to Distraction:

Tác động của ADHD: Khám phá sâu rộng về tác động của ADHD từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành

Quản lý ADHD: Học các chiến lược quản lý ADHD trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống

Biến thách thức thành thế mạnh: Học cách chuyển thách thức ADHD thành điều tích cực

Nhận xét của độc giả:

"Cuốn sách này đã là bước ngoặt trong cuộc đời tôi… Sau khi đọc cuốn sách này, tôi đã quyết định rằng mình cần phải chính thức được chẩn đoán ADHD ở người lớn và thử một phương pháp điều trị bằng thuốc… Cuộc sống nghề nghiệp của tôi đã cải thiện đáng kể, và cuộc sống cá nhân của tôi cũng vậy."

– Rob Voss

2. Điều khiển ADHD ở người lớn của Russell Barkley

Giới thiệu về sách

Tác giả : Russell Barkley

Số trang: 294

Năm xuất bản: 2010

Thời gian đọc ước lượng : 5 giờ

Đánh giá: Amazon: 4. 5/5 Goodreads: 3. 9/5

Amazon: 4.5/5

Goodreads: 3.9/5

Goodreads: 3.9/5

Các vấn đề phổ biến nhất mà người lớn mắc ADHD phải đối mặt là thiếu chú ý và lập kế hoạch kịp thời. Chuyên gia nổi tiếng Russell A. Barkley đưa ra các chiến lược thực tế để quản lý các triệu chứng và giảm tác động của chúng.

Hướng dẫn bao gồm các công cụ tự đánh giá, bài tập rèn luyện kỹ năng và câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về điều trị. Đây là nguồn tài liệu quý giá cho người lớn mong muốn lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình.

Trích dẫn từ sách

Quá thường xuyên, chúng ta phản ứng với hành vi của con cái, thường là theo bản năng, mà không quan tâm đến hậu quả và không có kế hoạch cho những gì chúng ta đang cố gắng đạt được. Trong những trường hợp đó, chúng ta đang bị chi phối và không có ý thức lựa chọn hành động.

Những điểm chính của Taking Charge of Adult ADHD:

Hiểu biết toàn diện: Nắm vững tác động của ADHD ở người lớn trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống

Quản lý hiệu quả: Học các chiến lược thực tiễn để quản lý triệu chứng và tác động tiêu cực của chúng

Tận dụng ADHD: Khám phá hướng dẫn về cách sử dụng ADHD để mang lại lợi ích cho bản thân trong cài đặt cá nhân và công việc

Nhận xét của độc giả:

"Cuốn sách hay từ một người hiểu biết. Tôi nghĩ những người hào hứng với "siêu năng lực" của ADHD là những người không hiểu gì về chứng này. Tác giả không bao bọc thông điệp của mình trong những lời ngọt ngào, những ai tìm kiếm tâm lý an ủi thì không nên đọc cuốn sách này. Cuối cùng cũng có một cuốn sách với những lời khuyên hữu ích cho mọi tình huống. "

– Jonas Forster

3. Tâm trí phân tán: Nguồn gốc và quá trình chữa lành rối loạn thiếu chú ý (ADHD) của Gabor Maté

Giới thiệu về sách

Tác giả: Gabor Maté

Số trang: 376

Năm xuất bản: 2000

Thời gian đọc ước lượng: 6 giờ

Đánh giá: Amazon: 4. 7/5 Goodreads: 4. 4/5

Amazon: 4.7/5

Goodreads: 4.4/5

Goodreads: 4.4/5

Khám phá nguồn gốc của ADHD trong cuốn sách 'Scattered Minds' của Gabor Maté. Cuốn sách mang đến một góc nhìn thuyết phục và đầy lòng trắc ẩn về rối loạn này.

Maté, một bác sĩ và nhà văn nổi tiếng, xem ADHD không chỉ là một điều kiện thần kinh. Ông xem đó là sự tương tác phức tạp giữa các yếu tố sinh học, môi trường và tâm lý.

Cuốn sách này rất hữu ích trong việc hiểu cách trải nghiệm thời thơ ấu ảnh hưởng đến ADHD.

Trích dẫn từ cuốn sách*

Vì vậy, chấp nhận bản thân không có nghĩa là tự ngưỡng mộ hay thậm chí là thích bản thân mình ở mọi lúc trong cuộc sống, mà là sự khoan dung đối với tất cả các cảm xúc của mình, kể cả những cảm xúc khiến chúng ta cảm thấy khó chịu.

Những điểm chính của Scattered Minds:

Những hiểu biết về phát triển và tâm lý: Nắm vững kiến thức về các khía cạnh phát triển và tâm lý của ADHD

Kết nối lịch sử cá nhân: Khám phá mối liên hệ giữa lịch sử cá nhân và các triệu chứng ADHD

Chiến lược chữa lành và quản lý: Khám phá các chiến lược chữa lành và quản lý ADHD, tập trung vào sức khỏe tinh thần và Khám phá các chiến lược chữa lành và quản lý ADHD, tập trung vào sức khỏe tinh thần và nhận thức bản thân

Nhận xét của độc giả:

"Tôi cảm thấy vô cùng choáng ngợp sau khi đọc cuốn sách này. Nó giống như đang đọc nhật ký của chính mình. Tôi được chẩn đoán ADHD khi đã trưởng thành, và cuốn sách này đã giúp tôi rất nhiều trong việc hiểu về ADHD và nhận ra rằng những đặc điểm mà tôi từng cảm thấy tự ti khi còn nhỏ thực ra có lý do đằng sau và hoàn toàn bình thường."

– Nanda

4. ADHD 2.0 của Edward M. Hallowell

Giới thiệu về sách

Tác giả: Edward M. Hallowell

Số trang: 208

Năm xuất bản: 2022

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ

Đánh giá: Amazon: 4. 6/5 Goodreads: 4. 1/5

Amazon: 4.6/5

Goodreads: 4.1/5

Goodreads: 4.1/5

Mặc dù hầu hết mọi người đều biết về ADHD, nhưng điều thường bị bỏ qua là mặt tích cực của nó. Một số doanh nhân thành công và những bộ óc sáng tạo cho rằng thành công của họ là nhờ ADHD.

Trong 'ADHD 2. 0,' Edward M. Hallowell chia sẻ các chiến lược dựa trên khoa học cho cha mẹ và người lớn để giảm thiểu thách thức và tối đa hóa lợi ích ở mọi lứa tuổi. Ông đưa ra các mẹo như tìm kiếm những thách thức phù hợp, tạo môi trường thân thiện với ADHD, xác định và chấp nhận các xu hướng thần kinh, thúc đẩy kết nối tích cực và hiểu các lựa chọn thuốc.

Trích dẫn từ sách

Sự tha thứ đòi hỏi trí tuệ, kỷ luật, sự sáng tạo và kiên trì, cùng với một sức mạnh tâm lý đặc biệt, điều mà các vận động viên gọi là sự kiên cường và những chiến binh gọi là lòng dũng cảm.

ADHD 2. 0 điểm chính:

Tìm kiếm những thách thức phù hợp: Sử dụng đánh giá hành vi để khám phá những công việc phù hợp với điểm mạnh của từng cá nhân

Tái tạo môi trường: Xác định các yếu tố cụ thể trong các cài đặt khác nhau để tăng cường sự sáng tạo và tinh thần kinh doanh trong tâm trí của người mắc ADHD

Sức mạnh của kết nối: Mẹo để thiết lập và duy trì các kết nối tích cực, hoạt động như một liều thuốc giải độc mạnh mẽ cho sự tiêu cực

Nhận xét của độc giả:

"Đây là cuốn sách tôi giới thiệu cho bất kỳ ai được chẩn đoán mắc ADHD. Các tác giả giải thích khoa học não bộ đằng sau nhiều đặc điểm và hành vi của người mắc ADHD một cách dễ hiểu và dễ liên hệ. Tôi đánh giá cao việc cuốn sách tập trung vào điểm mạnh chứ không phải điểm yếu, và cách khai thác cách thức hoạt động của não bộ. Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho cha mẹ có con mắc ADHD, giúp họ hiểu con mình hơn và hỗ trợ sự phát triển của con một cách tích cực. "

– Caroline Danda

5. Bạn Nghĩ Tôi Lười Biếng, Ngốc Nghếch Hay Điên Rồ?!: Cuốn Sách Tự Giúp Bản Thân Kinh Điển Cho Người Trưởng Thành Bị Rối Loạn Tập Trung (ADHD) của Kate Kelly và Peggy Ramundo

Giới thiệu về sách

Tác giả: Kate Kelly và Peggy Ramundo

Số trang: 464

Năm xuất bản: 1993

Thời gian đọc ước lượng: 7 giờ

Đánh giá: Amazon: 4. 6/5 Goodreads: 3. 9/5

Amazon: 4.6/5

Goodreads: 3.9/5

Goodreads: 3.9/5

cuốn sách "You Mean I'm Not Lazy, Stupid, or Crazy?!" (Ý bạn là tôi không lười biếng, ngu ngốc hay điên rồ?!?) của Kate Kelly và Peggy Ramundo cung cấp những lời khuyên thẳng thắn cho người lớn mắc ADHD. Thông qua kinh nghiệm cá nhân, các tác giả cung cấp thông tin chính xác, lời khuyên thiết thực và hỗ trợ tinh thần.

Cuốn sách này đề cập đến việc đạt được sự cân bằng, điều hướng các mối quan hệ, cải thiện trí nhớ và tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Đây là tài liệu tham khảo thiết yếu cho những người phải đối mặt với những thách thức của ADHD hàng ngày.

Trích dẫn từ sách

Với khả năng duy trì sự tập trung kém, nhiều người mắc ADHD cần những tình huống kích thích mạnh mẽ để duy trì sự tỉnh táo và chú ý. Khi thiếu kích thích này, sự chú ý dễ bị phân tán, và nhiều người trong chúng ta thường được cho là thiếu động lực.

Ý bạn là tôi không lười biếng, ngu ngốc hay điên rồ?! Những điểm chính:

Phân tích cân bằng: Hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để đạt được sự cân bằng

Hài hòa xã hội: Cải thiện mối quan hệ trong nhóm, tại nơi làm việc và trong môi trường cá nhân bằng cách giảm xung đột và hỗn loạn

Kỹ thuật tổ chức và ghi nhớ: Học các phương pháp hiệu quả để trở nên có tổ chức và cải thiện khả năng ghi nhớ

Nhận xét của độc giả:

"Cuốn sách này phá vỡ lầm tưởng rằng những người mắc ADHD là lười biếng, điên rồ hoặc ngu ngốc. Cuốn sách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về mọi khía cạnh của cuộc sống với ADHD. Tôi sẽ mô tả cuốn sách này như một hướng dẫn thực tế về Cuộc sống với ADHD. Cuốn sách này chứa đựng nhiều thông tin sâu sắc, mở mang tầm mắt cho những người sống với ADHD. "

– Diane

Giới thiệu về sách

Tác giả: Susan C. Pinsky

Số trang: 192

Năm xuất bản: 2006

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ

Đánh giá: Amazon: 4. 3/5 Goodreads: 3. 9/5

Amazon: 4.3/5

Goodreads: 3.9/5

Goodreads: 3.9/5

Cuốn sách "Giải pháp tổ chức cho người mắc rối loạn thiếu chú ý" của Susan C. Pinsky tập trung vào việc biến sự hỗn loạn của ADHD thành những chiến lược sống đơn giản và dễ thực hiện. Cuốn sách được thiết kế đặc biệt để giải quyết những thách thức tổ chức độc đáo mà các nhà lãnh đạo và người mắc ADHD phải đối mặt.

Pinsky, một nhà tư vấn tổ chức có chuyên môn về ADHD, đưa ra các giải pháp thiết thực và dễ thực hiện. Mục tiêu là giúp đỡ, không phải làm khó thêm cho những người mắc ADHD.

Trích dẫn từ sách

Giúp mọi thứ dễ dàng truy cập và dễ dàng cất giữ. Trong ngôi nhà của người mắc ADHD, việc cất giữ dễ dàng được ưu tiên hơn việc lấy ra dễ dàng. Đặt mọi thứ ở nơi bạn sử dụng chúng, sắp xếp đồ đạc trong các khu vực hoạt động hoặc "khu vực". Đặt mọi thứ vào "ngôi nhà" của chúng.

Giải pháp tổ chức cho người bị rối loạn thiếu tập trung điểm chính:

Kỹ thuật tổ chức phù hợp: Tìm hiểu các phương pháp tổ chức thực tế và hiệu quả được tùy chỉnh cho ADHD

Quản lý không gian hiệu quả: Thực hiện các chiến lược để dọn dẹp và quản lý không gian hiệu quả

Quản lý thời gian: Học các mẹo quản lý thời gian như chia thời gian thành phút hoặc khoảnh khắc để tránh trì hoãn

Nhận xét của độc giả:

"Tôi không ngờ cuốn sách này lại hay đến vậy. Các phương pháp tổ chức thông thường được thách thức và xem xét lại từ góc độ ADHD, với sự hiểu biết rằng các phương pháp mới được áp dụng cần phải đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả, nếu không thì sẽ không thể hoàn thành. Tôi mua cuốn sách này cho con trai 18 tuổi của tôi, người vừa được chẩn đoán mắc ADHD, nhưng thực ra, đây là những phương pháp sẽ được cả gia đình áp dụng vì chúng rất đơn giản và nhanh chóng. Một cuốn sách thực sự đáng mua!"

– Arthur Cadman

7. Đặt hàng từ Chaos: Cuộc sống hàng ngày của người trưởng thành mắc ADHD trong việc duy trì sự tổ chức của Jaclyn Paul

Giới thiệu về sách

Tác giả: Jaclyn Paul

Số trang: 218

Năm xuất bản: 2019

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ

Đánh giá: Amazon: 4. 6/5 Goodreads: 4/5

Amazon: 4.6/5

Goodreads: 4/5

Goodreads: 4/5

Cuốn sách của Jaclyn Paul, 'Order from Chaos' (Đơn đặt hàng từ hỗn loạn) hướng dẫn bạn hiểu chức năng não bộ và tự mình vượt qua các trở ngại.

Paul, dựa trên kinh nghiệm cá nhân và kiến thức chuyên môn của một blogger về ADHD, chia sẻ những lời khuyên thiết thực để giúp bạn tạo ra một hệ thống cá nhân hóa nhằm mang lại trật tự cho cuộc sống của bạn.

Trích dẫn từ sách

Cuộc sống với ADHD có xu hướng hỗn loạn, khiến chúng ta gần như luôn phải điều chỉnh hướng đi. Từ nay trở đi, bạn sẽ không còn định nghĩa bản thân bằng thành công trong tuần này hay tuần sau, mà bằng cách bạn vượt qua hỗn loạn và trở lại con đường tổ chức cuộc sống

Đặt hàng từ Chaos điểm chính:

Mẹo tổ chức thực tiễn: Nhận những lời khuyên hữu ích về tổ chức hàng ngày được thiết kế riêng cho người lớn mắc ADHD

Hướng dẫn về thói quen và hệ thống: Nhận hướng dẫn về cách xây dựng và duy trì thói quen và hệ thống phù hợp với đặc điểm của ADHD

Câu chuyện thực tế: Nhận được góc nhìn chân thực và dễ đồng cảm thông qua những câu chuyện cá nhân

Nhận xét của độc giả:

"Tôi đã đánh dấu cuốn sách này. Tôi đánh giá cao việc tác giả cũng mắc ADHD. Các ví dụ trong cuốn sách rất dễ hiểu. Tôi thường xuyên tham khảo cuốn sách để xem lại các gợi ý. Một trong số đó là xóa sạch hộp thư đến vài ngày một lần. Đó là một thách thức! Tôi cũng đặt các thiết bị ghi chú trong nhà để có thể ghi lại mọi suy nghĩ và ý tưởng ngay lập tức. "

– Julie M San Diego

8. Thành công với ADHD ở người lớn: Kỹ năng để tăng cường chức năng điều hành của Phil Boissiere

Giới thiệu về sách

Tác giả: Phil Boissiere

Số trang: 147

Năm xuất bản: 2018

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ

Đánh giá: Amazon: 4. 6/5 Goodreads: 3. 8/5

Amazon: 4.6/5

Goodreads: 3.8/5

Goodreads: 3.8/5

Nâng cao kỹ năng chức năng điều hành ở người lớn mắc ADHD là chủ đề trung tâm của cuốn sách "Thriving with Adult ADHD" (Thành công với ADHD ở người lớn) của Phil Boissiere

Cuốn sách sâu sắc này nhìn nhận việc quản lý ADHD từ một góc độ mới: Tập trung vào việc củng cố các hàm điều hành giúp xây dựng các quá trình nhận thức cần thiết cho việc tự điều chỉnh và đạt được mục tiêu.

Boissiere, một nhà trị liệu giàu kinh nghiệm, kết hợp kiến thức chuyên môn của mình với các ứng dụng thực tế, thực tiễn. Điều này làm cho cuốn sách trở thành một nguồn tài liệu quý giá cho bất kỳ ai mong muốn cải thiện kỹ năng chức năng điều hành của mình.

Trích dẫn từ sách

Bắt đầu bằng cách chia công việc thành ba cấp. Cấp 1 là dự án hoàn chỉnh, được phản ánh trong ngày hoàn thành mục tiêu. Cấp 2 là các phần lớn và ngày hoàn thành mục tiêu của chúng. Cấp 3 là các công việc con nhỏ hơn, cùng nhau tạo thành các phần lớn

Điểm chính của cuốn sách "Thành công với ADHD ở người lớn":

Cải thiện kỹ năng tư duy: Khám phá các phương pháp để nâng cao khả năng ghi nhớ, tập trung và tổ chức công việc

Giải quyết các thách thức về chức năng điều hành: Tìm hiểu các cách giải quyết các thách thức phổ biến liên quan đến chức năng điều hành trong ADHD

Bài tập tự quản lý: Tham gia các bài tập thực hành để cải thiện khả năng tự quản lý trong cuộc sống hàng ngày

Nhận xét của độc giả:

"Cuốn sách này có những bài tập mới lạ đã mang lại hiệu quả kỳ diệu trong cuộc sống của tôi. Tôi thực sự giới thiệu cuốn sách này cho hầu hết mọi người, không chỉ những người mắc ADHD. "

– Sab

9. The Mindfulness Prescription for Adult ADHD: An 8-Step Program for Strengthening Attention, Managing Emotions, and Achieving Your Goals (Kê đơn Mindfulness cho ADHD ở người lớn: Chương trình 8 bước để tăng cường sự chú ý, quản lý cảm xúc và đạt được mục tiêu của bạn) của Lidia Zylowska

Giới thiệu về sách

Tác giả: Lidia Zylowska

Số trang: 224

Năm xuất bản: 2012

Thời gian đọc ước lượng: 5 giờ

Đánh giá: Amazon: 4. 5/5 Goodreads: 4. 1/5

Amazon: 4.5/5

Goodreads: 4.1/5

Goodreads: 4.1/5

Cuốn sách "The Mindfulness Prescription for Adult ADHD" của Lidia Zylowska hợp nhất các kỹ thuật chánh niệm với các chiến lược ADHD truyền thống trong một chương trình 8 bước. Cuốn sách này tập trung vào việc cải thiện sự chú ý, điều chỉnh cảm xúc và đạt được các mục tiêu cá nhân.

Bác sĩ Zylowska, một chuyên gia tâm thần học về ADHD, khuyến nghị kết hợp thiền chánh niệm với thuốc và các liệu pháp truyền thống để có một phương pháp toàn diện trong quản lý ADHD.

Trích dẫn từ sách

Các chiến lược giúp thư giãn và nạp năng lượng có thể phục hồi nguồn lực ý chí của một người và do đó rất hữu ích trong điều trị ADHD. Các chiến lược này bao gồm thời gian thư giãn như thiền, cảm xúc tích cực, tự nói chuyện với bản thân để khích lệ, thời gian vui chơi, tập thể dục, nghỉ ngơi đầy đủ hoặc thậm chí là ăn nhẹ để tăng lượng đường trong máu. Các chiến lược tạo động lực như hình ảnh, nhắc nhở bằng vật lý hoặc nói về phần thưởng trong tương lai cũng có thể hữu ích.

Những điểm chính của cuốn sách The Mindfulness Prescription for Adult ADHD:

Kế hoạch thiền định: Khám phá kế hoạch thiền định 8 bước sáng tạo được thiết kế cho người lớn mắc ADHD

Kỹ thuật cải thiện sự tập trung: Học các phương pháp để tăng cường sự tập trung, quản lý cảm xúc và đặt mục tiêu

Bổ sung cho các phương pháp điều trị truyền thống: Hiểu cách thiền định có thể bổ sung cho các phương pháp điều trị ADHD truyền thống

Nhận xét của độc giả:

"Cuốn sách này rất hữu ích. Giờ đây, tôi có một hướng dẫn trực quan giúp tôi đối phó với ADHD. Tôi đang cố gắng điều chỉnh các bước này để phù hợp với cuộc sống hàng ngày của mình. "

– Reggie

10. Một cách hiểu mới về ADHD ở trẻ em và người lớn: Suy giảm chức năng điều hành của Thomas E. Brown

Giới thiệu về sách

Tác giả: Thomas E. Brown

Số trang: 192

Năm xuất bản: 2013

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ

Đánh giá: Amazon: 4. 8/5 Goodreads: 4. 2/5

Amazon: 4.8/5

Goodreads: 4.2/5

Goodreads: 4.2/5

Cuốn sách "A New Understanding of ADHD in Children and Adults: Executive Function Impairments" (Hiểu biết mới về ADHD ở trẻ em và người lớn: Suy giảm chức năng điều hành) của Thomas E. Brown mang đến một góc nhìn đột phá về tình trạng phức tạp này. Cuốn sách nâng cao này đơn giản hóa hiểu biết hiện tại về ADHD, trình bày các ý tưởng chính và hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

Cuốn sách trả lời các câu hỏi về sự tập trung trong ADHD, sự phát triển não bộ và những thay đổi xảy ra theo độ tuổi. Tiến sĩ Brown, một nhà tâm lý học lâm sàng và nhà nghiên cứu hàng đầu về ADHD, khám phá các phương pháp điều trị hiệu quả và đập tan những quan niệm sai lầm phổ biến. Cuốn sách là một tài liệu quý giá cho các chuyên gia y tế và những người bị ảnh hưởng bởi ADHD.

Trích dẫn từ sách

Phụ huynh và giáo viên thường khó tin rằng những học sinh thông minh có thể mắc ADHD, đặc biệt nếu họ không phải là những học sinh gây rối.

Hiểu biết mới về ADHD ở trẻ em và người lớn điểm chính:

Kiểm tra các khuyết tật về khả năng điều hành: Tìm hiểu chi tiết về các khuyết tật về hàm điều hành trong ADHD

Tác động nhận thức qua các giai đoạn cuộc đời: Hiểu cách ADHD ảnh hưởng đến các quá trình nhận thức khác nhau ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời

Ý tưởng điều trị thực tiễn: Khám phá những ý tưởng thực tiễn để điều trị và quản lý ADHD dựa trên những phát hiện mới nhất

Nhận xét của độc giả:

"Đánh giá toàn diện và xuất sắc về các nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực quan trọng này - không giống như một số cuốn sách vớ vẩn về ADHD. Mở mang tầm mắt. (Ông đã xuất bản những cuốn sách gần đây hơn với trọng tâm (hơi) khác, nhưng cuốn này là một khởi đầu tốt. "

– Tiến sĩ Robert J. Barker

Tặng thêm: Ứng dụng ADHD!

Quản lý cuộc sống của bạn với ClickUp

Tập trung vào những việc quan trọng nhất với Quản lý dự án ClickUp

Sau khi khám phá các chiến lược trong những cuốn sách hàng đầu về quản lý ADHD, rõ ràng rằng tổ chức hiệu quả và quản lý công việc là yếu tố quan trọng để phát triển bất chấp điều kiện.

ClickUp là một công cụ vô giá trong bối cảnh này, bổ sung hoàn hảo cho những hiểu biết và kỹ thuật học được từ những cuốn sách này.

Bằng cách tích hợp các chiến lược tổ chức từ những cuốn sách này với các tính năng của ClickUp, những người mắc ADHD có thể tạo ra một hệ thống mạnh mẽ để quản lý cuộc sống và công việc hàng ngày của mình.

Trạng thái tùy chỉnh trong ClickUp cung cấp hệ thống theo dõi trực quan, phản ánh các bước hành động được đề xuất trong các cuốn sách như 'Giải pháp tổ chức cho người mắc ADHD. '

Tính năng này giúp chia nhỏ công việc thành các phần dễ quản lý, giảm bớt cảm giác quá tải liên quan đến chứng rối loạn thiếu tập trung và tăng cường sự tập trung —được rút ra từ những hiểu biết trong các cuốn sách như 'Driven to Distraction. '

Trường Tùy chỉnh cung cấp mức độ chi tiết và phân loại phù hợp với các kỹ thuật tổ chức được thảo luận trong 'Đặt hàng từ hỗn loạn. ' Bằng cách thêm các chi tiết cần thiết và phân loại công việc theo cách cá nhân hóa, ClickUp giúp duy trì môi trường có cấu trúc rất quan trọng cho những người cần nó.

Hơn nữa, Chế độ xem tùy chỉnh phù hợp với các chiến lược thích ứng trong 'Thriving with Adult ADHD. ' Cho dù bạn thích danh sách, bảng hay lịch, ClickUp đều điều chỉnh theo phong cách ưa thích của bạn, giống như các phương pháp linh hoạt được đề xuất trong những cuốn sách này để quản lý các khía cạnh khác nhau của ADHD.

Bằng cách kết hợp những hiểu biết từ những cuốn sách thiết yếu này với các tính năng năng động của ClickUp, những người mắc ADHD có thể tạo ra một quy trình làm việc có cấu trúc, hiệu quả và dễ quản lý hơn.

Khám phá các tính năng này và xem chúng có thể cải thiện năng suất của bạn như thế nào:

ClickUp không chỉ là một công cụ quản lý công việc. Đây là một nền tảng toàn diện, tích hợp liền mạch với các chiến lược và hiểu biết từ những cuốn sách hay nhất về ADHD, mang đến một cách tiếp cận toàn diện để quản lý ADHD trong cuộc sống hàng ngày.

Sử dụng Nhiệm vụ ClickUp để chia nhỏ các nhiệm vụ phức tạp thành các hành động nhỏ hơn, dễ thực hiện hơn

Quản lý ADHD có thể là một thách thức, nhưng với sự hỗ trợ thích hợp, các kỹ thuật thông minh và một công cụ đa năng, nó cũng có thể mang lại nhiều thành quả.

10 cuốn sách mà chúng tôi đã khám phá cung cấp những hiểu biết, chiến lược và kiến thức vô giá, là những hướng dẫn thiết yếu cho bất kỳ ai sống với ADHD. Mỗi cuốn sách mang đến một góc nhìn độc đáo, trang bị cho bạn kiến thức và lời khuyên thiết thực.

Kết hợp các tài liệu văn học này với các công cụ tổ chức năng động của ClickUp sẽ tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ để quản lý ADHD một cách hiệu quả.

Các tính năng như Trạng thái Tùy chỉnh, Trường Tùy chỉnh và Chế độ xem Tùy chỉnh bổ sung cho các chiến lược và hiểu biết từ những cuốn sách này, cung cấp một khung thực tế để áp dụng những gì bạn đã học vào cuộc sống hàng ngày.

Hãy nhớ rằng, quản lý ADHD là một hành trình cá nhân, và những tài nguyên này luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn và trao quyền cho bạn trong từng bước của hành trình.

Chúc bạn tìm thấy sự rõ ràng, tập trung và thành công trong việc kiểm soát ADHD!