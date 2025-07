10 Cuốn Sách Thiết Kế UX Tốt Nhất Mà Mọi Nhà Thiết Kế Nên Đọc Trong Năm 2025

Thiết kế UX đã trở thành tâm điểm trong các doanh nghiệp công nghệ và thường được sử dụng thay thế cho kinh doanh tốt. Ví dụ, Airbnb cho rằng thiết kế UX tốt là yếu tố giúp họ chuyển mình từ một startup thất bại thành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.

Với các trang tuyển dụng tràn ngập các vị trí tuyển dụng cho nhà thiết kế UX, rõ ràng các công ty có thể liên kết lợi nhuận của mình với thiết kế trải nghiệm người dùng (UX).

Là một nhà thiết kế UX, bạn phải cập nhật các xu hướng mới nổi và các phương pháp hay nhất để xây dựng lợi thế cạnh tranh của mình. Một trong những cách để trở nên hiệu quả trong thiết kế UX là đọc các cuốn sách được viết bởi các chuyên gia trong ngành. Đầu tư vào các cuốn sách về thiết kế UX sẽ mang lại cho bạn sự tự tin sáng tạo và giúp bạn luôn cam kết và động lực để đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu 10 cuốn sách UX thiết yếu mà bạn nên đọc để phát triển kỹ năng của mình. Dù bạn là một nhà thiết kế mới vào nghề hay một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, những nguyên tắc được đề cập trong đây sẽ hỗ trợ hành trình học tập của bạn.

Top 10 Cuốn Sách Thiết Kế UX Bắt Buộc Phải Đọc Cho Nhà Thiết Kế

1. Lean UX: Áp dụng các nguyên tắc Lean để cải thiện trải nghiệm người dùng

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Josh Seiden và Jeff Gothelf

Năm xuất bản : 2013

Thời gian đọc ước lượng : 3 giờ

Mức độ khuyến nghị : Người mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao

Số trang : 148

Đánh giá 4.3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4/5 (Goodreads)

4/5 (Goodreads)

Cuốn sách này bao gồm ba nội dung chính: giới thiệu về Lean UX và các nguyên tắc cơ bản, quy trình thiết kế Lean UX, và cách tích hợp Lean UX vào tổ chức.

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản để xây dựng thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, chẳng hạn như hợp tác đa chức năng, học hỏi để phát triển và quyền truy cập để thất bại. Cuốn sách này đi sâu vào quá trình thiết kế trải nghiệm người dùng dựa trên các nguyên tắc linh hoạt và tư duy thiết kế trong các phần sau.

Cuốn sách này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thiết kế UX thông qua lăng kính "lean", giúp xác định những yếu tố thiết yếu và những gì có thể loại bỏ hoặc thay thế.

Nhìn chung, Lean UX là tài liệu thực tế cho các nhà thiết kế UX, nhà phát triển phần mềm, quản lý sản phẩm, doanh nhân và bất kỳ ai quan tâm đến việc xây dựng các sản phẩm công nghệ thành công.

"Mục tiêu của chúng tôi không phải là tạo ra một sản phẩm, mà là thay đổi thế giới — tạo ra kết quả. Thông thường, các nhóm làm việc theo quy trình linh hoạt không thực sự quay lại để cải thiện giao diện người dùng của phần mềm. " – Josh Seiden

Điểm chính

Điều chỉnh các nguyên tắc thiết kế UX cho phù hợp với quy trình thiết kế thông qua các lần lặp lại nhanh chóng và phản hồi liên tục trong quá trình lập kế hoạch dài hạn, trước khi bắt đầu

Các nhóm thiết kế nên tập trung vào việc tạo ra các giả thuyết về hành vi của người dùng, thiết kế các thử nghiệm để kiểm tra các giả thuyết này và xác thực các giả định của họ

Nhận xét của độc giả

"Thông thường, tôi thấy những loại sách về thiết kế UX này không cung cấp đủ ví dụ, nhưng trong trường hợp này, các tác giả đã đưa ra những ví dụ cụ thể từ kinh nghiệm công việc của chính họ. "

2. UX cho người mới bắt đầu: Khóa học nhanh trong 100 bài học ngắn gọn

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Joel Marsh

Năm xuất bản : 2016

Thời gian đọc ước lượng : 4 giờ 15 phút

Mức độ khuyến nghị : Người mới bắt đầu và trung cấp

Số trang : 255

Đánh giá 4.4/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

cuốn sách "UX for Beginners: A Crash Course in 100 Short Lessons" của Joel Marsh là một hướng dẫn toàn diện và dễ hiểu, giúp đơn giản hóa thiết kế UX cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực này.

Thông qua 100 bài học ngắn gọn về các tài nguyên UX, Marsh cung cấp một cái nhìn tổng quan thực tế và hấp dẫn về các nguyên tắc cơ bản của UX cho người mới bắt đầu.

Cuốn sách bắt đầu bằng việc thiết lập những kiến thức cơ bản về thiết kế UX và những điều mà mọi nhà thiết kế cần biết để tạo ra các sản phẩm và ứng dụng sáng tạo, lấy người dùng làm trung tâm và thành công.

Các chủ đề khác bao gồm tâm lý người dùng, nghiên cứu người dùng, nhân vật và tầm quan trọng của việc đồng cảm với người dùng thông qua các ví dụ thực tế.

"Mọi thứ đều có trải nghiệm người dùng. Công việc của bạn không phải là tạo ra trải nghiệm người dùng. Công việc của bạn là làm cho trải nghiệm đó trở nên tốt đẹp. " – Joel Marsh

Điểm chính

Thiết kế UX là một quá trình lặp đi lặp lại. Hãy lấy bất kỳ ví dụ thực tế nào về một dự án UX đang được cải tiến liên tục dựa trên phản hồi của người dùng. Cách tiếp cận lặp đi lặp lại này phù hợp với bản chất năng động và luôn phát triển của trải nghiệm kỹ thuật số, nhấn mạnh sự cần thiết của tính linh hoạt và khả năng phản hồi trong thiết kế UX

Nhận xét của độc giả

"Ngày nay, thật khó để tìm được sách thiết kế UX đi thẳng vào vấn đề mà không bắt người đọc phải nghe về cuộc đời của tác giả hay những câu chuyện cá nhân của họ. Cuốn sách UX này tuyệt vời cho những người mới bắt đầu muốn tìm hiểu sâu về thiết kế giao diện."

3. Nhóm trải nghiệm người dùng duy nhất: Hướng dẫn nghiên cứu và thiết kế để tồn tại

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Leah Buley

Năm xuất bản : 2013

Thời gian đọc ước lượng : 4 giờ 20 phút

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp

Số trang : 246

Đánh giá 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

Trong cuốn sách The User Experience Team of One, Buley đề cập đến những thách thức mà các nhà thiết kế UX phải đối mặt khi làm việc độc lập trong các tổ chức không có nhóm UX chuyên dụng.

Tác giả khuyên các nhà thiết kế UX độc lập nên áp dụng tư duy chiến lược và cách trở nên linh hoạt, chủ động và kiên cường cùng lúc.

Cuốn sách này là một tài liệu tham khảo tuyệt vời trong sự nghiệp UX cho những ai đang tìm kiếm lời khuyên thiết thực để tạo ra tác động mặc dù công việc có giới hạn về nguồn lực hoặc sự hỗ trợ từ đội ngũ.

"Trong thời đại kỹ thuật số ngày càng phát triển, thiết kế sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của con người giúp chúng ta đảm bảo rằng công nghệ được tích hợp vào cuộc sống của chúng ta một cách nhân văn. Đó là tiếng nói của lý trí, chứng minh rằng sản phẩm và công nghệ có thể hỗ trợ và thậm chí làm phong phú thêm bản chất con người của chúng ta. " – Leah Buley

Điểm chính

Điều chỉnh các nỗ lực thiết kế UX của bạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh để chứng minh giá trị của trải nghiệm người dùng trong thiết kế giao diện người dùng và bắt đầu quá trình thiết kế của bạn

Nhận xét của độc giả

"Là một người đang cố gắng bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực Nghiên cứu và/hoặc Thiết kế UX, tôi rất thích phần "Nếu bạn chỉ làm một việc" ở cuối mỗi chương. !"

4. Refactoring UI của Adam Wathan và Steve Schoger

qua Goodreads

Giới thiệu về sách

Tác giả: Adam Wathan và Steve Schoger*

Năm xuất bản : 2018

Thời gian đọc ước lượng : 4 giờ 11 phút

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp

Số trang : 252

Đánh giá 4.7/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Goodreads)

Refactoring UI cung cấp các lời khuyên thực tế để cải thiện thiết kế UI ngay cả với kiến thức kỹ thuật hạn chế. Cuốn sách này bao gồm các khía cạnh khác nhau của thiết kế UI, bao gồm bảng màu, kiểu chữ, khoảng cách và bố cục.

Cho dù bạn là quản lý sản phẩm hay nhà thiết kế UX, cuốn sách này đều đề cập đến các nguyên tắc viết UX và hành vi con người ảnh hưởng đến quyết định của người mua. Các tác giả hướng dẫn người đọc qua các ví dụ trước và sau, minh họa cách những thay đổi nhỏ có chủ ý có thể cải thiện đáng kể sức hấp dẫn trực quan và khả năng sử dụng của giao diện người dùng.

Cuốn sách đề cập đến các nguyên tắc cơ bản của thiết kế UX như thử nghiệm người dùng, quản lý sản phẩm, các khía cạnh cơ bản về thị giác và phương pháp thiết kế định hướng mục tiêu.

Điểm chính

Tập trung vào trải nghiệm và thiết kế người dùng vượt trội. Sự thống nhất, chính xác và chú ý đến các yếu tố nhỏ sẽ nâng cao thiết kế của bạn và góp phần tạo ra một diện mạo chuyên nghiệp và hoàn thiện hơn

Nhận xét của độc giả

"Một cuốn sách giới thiệu tuyệt vời về cách đưa ra các quyết định thiết kế đơn giản nhưng có thể cải thiện đáng kể thiết kế của bạn. Không có nội dung thừa; 100% thông tin hữu ích, 0% thông tin không cần thiết."

5. Phỏng vấn người dùng: Cách khám phá những thông tin chi tiết hấp dẫn

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Steve Portigal

Năm xuất bản : 2013

Thời gian đọc ước lượng : 2 giờ 55 phút

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp

Số trang : 176

Đánh giá 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

Hãy coi cuốn sách này như một hướng dẫn toàn diện cho các dự án thiết kế của bạn. Cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn phỏng vấn người dùng để mở rộng góc nhìn của nhà thiết kế.

Cuốn sách này bao gồm toàn bộ quá trình phỏng vấn, từ lập kế hoạch và chuẩn bị đến thực hiện phỏng vấn và phân tích dữ liệu. Các nhà thiết kế trải nghiệm người dùng nên tìm hiểu về tâm lý con người trong phỏng vấn, tầm quan trọng của sự đồng cảm và lắng nghe tích cực, đồng thời tạo ra một môi trường thoải mái cho người tham gia.

Cuối cùng, tác giả giải thích rằng hầu hết các nhà thiết kế UX cần phát triển khả năng chuyển đổi dữ liệu phỏng vấn thô thành những câu chuyện hấp dẫn, gây ấn tượng với các bên liên quan, từ đó giúp cải thiện sự hiểu biết và quá trình ra quyết định.

"Câu chuyện là nơi chứa đựng những hiểu biết sâu sắc nhất, và mục tiêu của bạn là đạt được điều này trong mỗi cuộc phỏng vấn. " – Steve Portigal

Điểm chính

Các nhà thiết kế UX thời đại mới nên nắm vững các nguyên tắc chung về sự đồng cảm, lắng nghe tích cực trong khi tiến hành nghiên cứu người dùng và kể chuyện để truyền đạt những hiểu biết về người dùng

Nhận xét của độc giả

"Cuốn sách này rất thiết thực, đầy cảm hứng và tôi sẽ giới thiệu nó cho tất cả những người tôi gặp trong cuộc sống. Tôi muốn chia sẻ điều này vì tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách về "UX" và "nghiên cứu" và cuốn sách này hiện đứng đầu danh sách của tôi. "

6. Đừng bắt tôi phải nghĩ (Phiên bản mới)

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Steve Krug

Năm xuất bản : 2015

Thời gian đọc ước lượng : 3 giờ 19 phút

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp và nâng cao

Số trang : 216

Đánh giá 4.4/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Goodreads)

Cuốn sách thiết kế UX này là một hướng dẫn hữu ích về khả năng sử dụng web. Trong ấn bản sửa đổi này, Krug cập nhật và mở rộng công trình kinh điển của mình, đồng thời cung cấp những hiểu biết quý giá và sự hiểu biết sâu sắc hơn về thiết kế trang web thân thiện với người dùng, ưu tiên sự đơn giản và rõ ràng.

Tác giả tin rằng các trang web được thiết kế tốt phải trực quan, yêu cầu người dùng nỗ lực nhận thức tối thiểu. Krug nhấn mạnh việc loại bỏ các phức tạp không cần thiết trên giao diện kỹ thuật số để đảm bảo người dùng nhanh chóng tìm thấy những gì họ muốn.

Các chủ đề bổ sung bao gồm thiết kế điều hướng, bố cục trang và tầm quan trọng của các tín hiệu hình ảnh rõ ràng. Tác giả giới thiệu khái niệm "happy talk" (nói chuyện vui vẻ) — những hướng dẫn và thông tin không cần thiết mà người dùng thường bỏ qua — và đưa ra lời khuyên về cách sắp xếp nội dung để tối ưu hóa sự tương tác của người dùng.

Một khía cạnh quan trọng của các nguyên tắc UX là đánh giá xem khán giả của bạn có nhận ra mục đích của trang web trong vòng năm giây sau khi xem trang hay không.

"Không quan trọng tôi phải nhấp chuột bao nhiêu lần, miễn là mỗi lần nhấp là một lựa chọn tự nhiên và rõ ràng." – Steve Krug

Điểm chính

Tạo thiết kế đơn giản và gọn gàng để giảm thiểu sự phức tạp trong nhận thức của người dùng. Ưu tiên tính trực quan để đảm bảo người dùng học cách điều hướng trang web mà không gặp phải sự phức tạp không cần thiết

Nhận xét của độc giả

"Đây thực sự là một cuốn sách có thể vượt qua thử thách của thời gian, dù đã qua ba lần tái bản, nó vẫn giữ nguyên giọng điệu và thông điệp: thiết kế web tốt bắt đầu từ bản năng của người dùng. "

7. Thiết kế những thứ hàng ngày: Phiên bản sửa đổi và mở rộng

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Don Norman

Năm xuất bản : 2013

Thời gian đọc ước lượng : 5 giờ 30 phút

Mức độ khuyến nghị : Nâng cao

Số trang : 368

Đánh giá 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

3. 8/5 (Goodreads)

3. 8/5 (Goodreads)

Là một nhà thiết kế UX, bạn biết rằng một số nguyên tắc về khả năng sử dụng luôn không ngừng phát triển. Tác giả đi sâu vào tâm lý học nhận thức về trải nghiệm người dùng, những thách thức trong thiết kế hiện đại và cách các thiết kế UX thành công cung cấp những gợi ý rõ ràng về chức năng của chúng.

Điều khác biệt giữa các nhà thiết kế giàu kinh nghiệm và người mới bắt đầu là khả năng phân biệt giữa "lỗi của người dùng" và "lỗi thiết kế". Khóa học thiết kế sản phẩm trực quan và thân thiện với người dùng là giảm thiểu lỗi của người dùng và giảm khả năng thiết kế tương tác kém.

"Thiết kế thực sự là một hành động giao tiếp, điều đó có nghĩa là phải có sự hiểu biết sâu sắc về người mà nhà thiết kế đang giao tiếp." – Don Norman

Điểm chính

Khi người dùng mắc lỗi, đó thường là kết quả của thiết kế kém chứ không phải do người dùng không có năng lực. Nhà thiết kế có trách nhiệm tạo ra các sản phẩm phù hợp với mô hình tư duy và kỳ vọng của người dùng, giảm khả năng xảy ra lỗi

Nhận xét của độc giả

"Hãy nhìn xung quanh bạn. Thật đáng buồn, thiết bị mà bạn đang đọc bài đánh giá này có lẽ mang những khuyết điểm của một thế hệ nhà thiết kế chưa bao giờ đọc cuốn sách này hoặc bản gốc của nó. Nếu tôi là vua trong một ngày, tất cả các nhà thiết kế sẽ bị buộc phải bỏ bút chì và bút stylus xuống cho đến khi họ đọc xong cuốn MAGNUM OPUS của ông Norman từ đầu đến cuối. Sau đó, họ có thể tiếp tục công việc của mình và mọi người sẽ rất vui mừng. "

8. Hooked: Cách tạo ra các sản phẩm tạo thói quen

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Nir Eyal

Năm xuất bản : 2014

Thời gian đọc ước lượng : 2 giờ 30 phút

Mức độ khuyến nghị : Trung cấp và nâng cao

Số trang : 256

Đánh giá 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

Thông qua Amazon

Hooked của Nir Eyal là cuốn sách kinh điển về UX, khám phá tâm lý đằng sau việc tạo ra các sản phẩm hình thành thói quen. Eyal giới thiệu "Mô hình Hook", một quy trình bốn bước được thiết kế để xây dựng các sản phẩm mà người dùng tương tác nhiều lần. Mô hình này bao gồm Kích hoạt, Hành động, Phần thưởng biến đổi và Đầu tư để hiểu và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Tác giả hỗ trợ mô hình của mình bằng các ví dụ thực tế và nghiên cứu trường hợp, minh họa cách các công ty như Facebook và Instagram tận dụng mô hình trên để tạo ra các sản phẩm mà người dùng không thể cưỡng lại. Cuốn sách là hướng dẫn thực tế cho các nhà tiếp thị sản phẩm, UX, nhà thiết kế sản phẩm và doanh nhân muốn phát triển các sản phẩm tạo thành thói quen lâu dài.

"Tất cả con người đều có động lực để tìm kiếm niềm vui và tránh đau khổ, tìm kiếm hy vọng và tránh sợ hãi, và cuối cùng, tìm kiếm sự chấp nhận xã hội và tránh bị từ chối." – Nir Eyal

Điểm chính

Thay vì cung cấp phần thưởng giống nhau liên tục, hãy giới thiệu sự đa dạng để giữ cho người dùng tham gia và tò mò. Sự đa dạng này kích hoạt trung tâm khoái cảm của não bộ và củng cố vòng lặp thói quen, khiến người dùng có nhiều khả năng quay trở lại sản phẩm hơn

Nhận xét của độc giả

"Một trong những cuốn sách hay nhất mà tôi đã đọc trong thời gian gần đây về cách các công ty công nghệ xây dựng các sản phẩm gây nghiện. Mô hình của Nir sẽ giúp bạn xây dựng một sản phẩm thu hút người dùng và cho bạn biết những việc cần làm để giữ chân họ. "

9. Phẫu thuật tên lửa dễ dàng

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả(s) : Steve Krug

Năm xuất bản : 2009

Thời gian đọc ước lượng : 2 giờ 40 phút

Mức độ khuyến nghị : Từ người mới bắt đầu đến trung cấp

Số trang : 161

Đánh giá 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Goodreads)

Rocket Surgery Made Easy là một hướng dẫn thân thiện với người dùng, giúp các nhà thiết kế và nhà phát triển dễ dàng tích hợp thử nghiệm khả năng sử dụng cho giao diện web và di động vào quy trình làm việc của họ.

Tác giả trình bày chi tiết về các yếu tố cơ bản của kiểm tra khả năng sử dụng, lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra, cũng như cách khắc phục những sai lầm thường gặp.

"Đúng, có những điều bạn chỉ có thể học được bằng cách quan sát đối tượng mục tiêu sử dụng trang web. Nhưng có rất nhiều điều bạn có thể học được bằng cách quan sát hầu hết mọi người sử dụng trang web. Khi bạn bắt đầu thực hiện kiểm tra khả năng sử dụng, trang web của bạn có thể sẽ chứa rất nhiều vấn đề nghiêm trọng mà "hầu hết mọi người" sẽ gặp phải, vì vậy bạn có thể tuyển dụng nhân sự một cách thoải mái hơn trong giai đoạn đầu. " – Steve Krug

Điểm chính

Thiết lập một khung rõ ràng để lập kế hoạch và thực hiện các bài kiểm tra khả năng sử dụng mà không cần thiết lập phức tạp. Đây là một cách tuyệt vời để khuyến khích mọi nhà thiết kế UX trong nhóm của bạn tiến hành các bài kiểm tra quy mô nhỏ thường xuyên với người dùng thực tế để khám phá những thông tin chi tiết quý giá

Nhận xét của độc giả

"Cũng giống như "Don't Make Me Think", đây là một cuốn sách ngắn gọn, dễ đọc và có giá trị mà bất kỳ ai làm trong lĩnh vực quản lý sản phẩm và phát triển phần mềm đều nên đọc. Tôi không thể ngừng đọc cho đến khi kết thúc cuốn sách trước khi hạ cánh sau chuyến bay 6 giờ. "

10. Paradox of Choice: Tại sao nhiều lại ít?

qua Amazon

Giới thiệu về sách

Tác giả: Barry Schwartz và Ken Kliban

Năm xuất bản : 2010

Thời gian đọc ước lượng : 3 giờ 41 phút

Mức độ khuyến nghị : Người mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao

Số trang : 265

Đánh giá 4.3/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

3. 8/5 (Goodreads)

3. 8/5 (Goodreads)

Cuốn sách về UX này khám phá tác động tâm lý của nhiều lựa chọn đối với quá trình ra quyết định và hạnh phúc của con người. Schwartz cho rằng mặc dù có nhiều lựa chọn thường được coi là một khía cạnh tích cực của cuộc sống hiện đại, nhưng quá nhiều lựa chọn lại dẫn đến tình trạng tê liệt trong ra quyết định, lo lắng và bất mãn.

Nghịch lý của sự lựa chọn sẽ dẫn đến mệt mỏi trong việc ra quyết định, hối tiếc và không ngừng tìm kiếm những lựa chọn hoàn hảo. Rất có thể, người dùng của bạn cần sự giúp đỡ để đưa ra quyết định và đối mặt với nhiều lựa chọn khác nhau.

Giới hạn sự lựa chọn và chấp nhận một tâm lý "đủ tốt" có thể giảm bớt tác động tiêu cực của quá nhiều lựa chọn.

Cuốn sách "The Paradox of Choice" thách thức quan niệm rằng nhiều lựa chọn hơn sẽ mang lại hạnh phúc nhiều hơn và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách con người có thể đối phó với sự phức tạp của quá trình ra quyết định trong một thế giới đầy đủ mọi thứ.

"Học cách lựa chọn là khó. Học cách lựa chọn tốt còn khó hơn. Và học cách lựa chọn tốt trong một thế giới có khả năng không giới hạn còn khó hơn nữa, có lẽ là quá khó. " – Barry Schwartz

Điểm chính

Khi thiết kế sản phẩm, hãy đơn giản hóa các lựa chọn và giảm số lượng tùy chọn. Hãy chấp nhận rằng không có lựa chọn nào là tốt nhất và kết quả tốt là kết quả của những quyết định hợp lý

Nhận xét của độc giả:

"Bài đọc bắt buộc cho bất kỳ ai quan tâm đến "quyết định". Một cuốn sách tuyệt vời về lý do tại sao nhiều hơn lại ít hơn (hoặc ít hơn lại nhiều hơn). "

ClickUp: Công cụ thiết kế tốt nhất cho nhà thiết kế UX

Đọc những cuốn sách hay nhất về thiết kế UX sẽ giúp bạn học được những kiến thức cơ bản về hành trình thiết kế UX, điều chỉnh thiết kế UX cho phù hợp với hành vi và mong đợi của người dùng, đồng thời mang lại sự tự tin sáng tạo để thử nghiệm những lý thuyết mới.

Đồng thời, các công cụ thiết kế UX phù hợp sẽ giúp bạn thành thạo kỹ năng tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà và liền mạch trong suốt quá trình phát triển sản phẩm. Từ nghiên cứu và thử nghiệm người dùng đến tạo khung, thử nghiệm và hơn thế nữa, chúng đảm bảo bạn có tất cả các yếu tố cần thiết để đạt được mục tiêu.

ClickUp là công cụ thiết kế UX thân thiện với người mới bắt đầu, giúp bạn hợp lý hóa công việc để đạt được kết quả tốt hơn.

Các tính năng khóa làm cho ClickUp trở thành phần mềm thiết kế quy trình làm việc tốt nhất là:

Bảng trắng

Sử dụng Bảng trắng ClickUp để quản lý dự án quy trình thiết kế của bạn và cho phép sự hợp tác liền mạch giữa các nhóm Thiết kế và Phát triển

Bảng trắng cho phép các nhà thiết kế brainstorming, lập kế hoạch và tạo wireframe, biểu đồ luồng, nguyên mẫu và bản tổng kết. Nhúng nhận xét, ghi chú dán và tệp phương tiện để tạo điều kiện chia sẻ ý tưởng.

Điều làm cho nó trở thành phần mềm bảng trắng tốt nhất là tính dễ sử dụng và khả năng cộng tác. Với giao diện người dùng đơn giản, các nhà thiết kế của bạn có thể nhanh chóng thêm hình ảnh và liên kết để tham khảo và chuyển các dự án từ giai đoạn ý tưởng sang các mục hành động.

Xem ai đang chỉnh sửa trong thời gian thực và bản đồ các dự án đồng thời như thể bạn đang ở cùng một phòng.

Các mẫu sẵn có để trực quan hóa quy trình làm việc và tạo bản tóm tắt thiết kế

Mẫu UX phù hợp là yếu tố quan trọng để ra mắt, cải tiến hoặc thiết kế lại sản phẩm thành công, đảm bảo sản phẩm trông đẹp mắt và hoạt động trơn tru.

ClickUp có các mẫu thiết kế UX được tạo sẵn để trực quan hóa quy trình làm việc trong quá trình phát triển, tạo lộ trình để giúp các nhà thiết kế lập kế hoạch dòng thời gian và thiết kế bản tóm tắt để mọi người trong các bộ phận có thể phối hợp với nhau.

Dễ dàng hợp tác giữa các nhóm thiết kế và phần mềm để xây dựng hoặc lên ý tưởng trong các mẫu

Mẫu kế hoạch dự án UX của ClickUp cho phép bạn phác thảo hành trình của người dùng, tạo và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc của nhóm và từng người dùng, đồng thời điều phối các nguồn lực để đảm bảo quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ.

Các nhà thiết kế UX của bạn có thể đánh dấu các định nghĩa phạm vi, phát triển nhân vật người dùng, tạo khung và nguyên mẫu, sau đó đưa chúng vào giai đoạn thử nghiệm và xác nhận.

Sử dụng mẫu này cho các thiết kế lặp đi lặp lại và tăng dần, và nó tích hợp với các công cụ của bên thứ ba như công cụ tư duy thiết kế và công cụ thiết kế web để đạt được kết quả tốt nhất.

Mẫu đánh giá thiết kế ClickUp là thứ bạn cần để phát triển trải nghiệm người dùng hiện đại, liền mạch cho khách hàng của mình

Mẫu Lộ trình UX của ClickUp giúp bạn hình dung tiến độ sản phẩm, điều phối các nhóm theo các cột mốc và sắp xếp các ý tưởng theo mức độ ưu tiên dựa trên nhu cầu kinh doanh và hành vi của người dùng.

Mẫu này tích hợp với bảng ý tưởng và các công cụ lập bản đồ quy trình của bạn, lý tưởng để tạo ra những trải nghiệm người dùng tuyệt vời.

Các nhà thiết kế UX sử dụng mẫu lộ trình để theo dõi trải nghiệm người dùng và trực quan hóa dòng thời gian phân phối trong suốt quá trình phát triển tính năng.

Thiết kế tốt hơn và cộng tác với Nền tảng năng suất tất cả trong một của ClickUp

Nền tảng năng suất của ClickUp dành cho các nhóm thiết kế giúp bạn cộng tác, tổ chức và cung cấp các thiết kế UX xuất sắc.

Các nhà thiết kế UX và nhóm sáng tạo sử dụng ClickUp để quản lý các dự án thiết kế, lập kế hoạch tài nguyên, hợp tác sáng tạo, thử nghiệm và xác nhận, cũng như phản hồi và phê duyệt.

Trước khi tạo wireframe và nguyên mẫu chức năng, hãy sử dụng Bảng trắng để brainstorming và phát triển lộ trình sản phẩm.

Các mẫu thiết kế UX cho phép bạn chi tiết hóa kế hoạch dự án, phân công công việc cho nhóm và tạo môi trường hợp tác để mọi người làm việc đồng bộ.

Tập trung tất cả nhu cầu của nhóm thiết kế, chia nhỏ các công việc phức tạp thành các mục tiêu dễ quản lý và cải thiện trải nghiệm người dùng với ClickUp.

Nếu bạn muốn hợp lý hóa tất cả các khía cạnh của quy trình UX và UI, hãy đăng ký ClickUp miễn phí.