Những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực AI: Theo dõi những ai đang nói về xu hướng AI mới nhất

AI đang là chủ đề hot nhất hiện nay. Việc cập nhật những xu hướng mới nhất về AI trở nên vô cùng quan trọng nếu bạn không muốn bị tụt hậu.

Và còn cách nào tốt hơn để cập nhật thông tin mới nhất ngoài việc theo dõi những bộ óc tài giỏi nhất trong lĩnh vực kinh doanh? Bạn sẽ dễ dàng bắt kịp xu hướng hơn khi theo dõi những người tạo ra xu hướng đó.

Vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp danh sách 10 người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực AI, những nhà tư tưởng có tầm nhìn xa trông rộng, định hình bối cảnh AI và dẫn dắt các cuộc hội thoại về những tin tức mới nhất trong lĩnh vực này.

Nếu bạn là nhà tiếp thị hoặc chuyên gia mạng xã hội hoặc muốn học hỏi từ những người thực sự có ảnh hưởng trong thế giới AI, danh sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những đóng góp của họ.

AI Influencers là gì?

Những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực AI là các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo — nhà nghiên cứu, nhà công nghệ, doanh nhân, nhà giáo dục hoặc nhà lãnh đạo tư tưởng — những người chia sẻ kiến thức và hiểu biết của mình với người khác. Họ giải thích các sắc thái, trường hợp sử dụng và sự liên quan của AI đối với thế giới nói chung.

Các chuyên gia AI tích cực đóng góp vào việc hiểu rõ các khía cạnh công nghệ liên quan đến AI và phát triển các công cụ AI.

Những người có ảnh hưởng ảo nổi tiếng này tham gia qua nhiều kênh khác nhau, như nền tảng mạng xã hội, ấn phẩm học thuật, hội nghị và diễn đàn ngành, để chia sẻ kiến thức chuyên môn và quan điểm của họ về các chủ đề liên quan đến AI.

Tóm lại, họ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về AI và nắm bắt cách nó có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta trong tương lai.

10 Nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực AI mà bạn nên theo dõi

Sau khi xem xét nhiều hồ sơ, chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận 10 nhà lãnh đạo tư tưởng và tiên phong trong lĩnh vực AI, những người đang thúc đẩy những phát triển quan trọng và sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết và kiến thức quý giá.

Theo dõi những người ảnh hưởng này để cập nhật thông tin mới nhất về AI:

qua X

Samuel Harris Altman là Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của OpenAI – một trong những tổ chức nổi tiếng nhất dẫn đầu làn sóng phát triển AI.

Open AI đã phát triển nhiều mô hình AI dựa trên ngôn ngữ lớn (LLM), mô hình AI mã nguồn mở và mô hình tạo hình ảnh tiên tiến (DALL•E 2, DALL•E 3). ChatGPT, một trợ lý chatbot AI tạo ra nội dung và miễn phí sử dụng, cũng được phát triển dựa trên hệ thống AI do OpenAI xây dựng.

Năm 8 tuổi, Sam bắt đầu học mã hóa, điều này đã dẫn anh đến việc đồng sáng lập Tools for Humanity vào năm 2019. Đây là một tổ chức xây dựng các hệ thống được thiết kế để quét mắt người dùng nhằm cung cấp xác thực và xác minh bằng chứng sinh kế để chống gian lận. Từ năm 2014 đến 2019, anh cũng từng là Chủ tịch của công ty khởi nghiệp Y Combinator.

Hiện tại, với 2,5 triệu người theo dõi trên X, Sam tích cực chia sẻ thông tin cập nhật về tiến độ và sự đổi mới của Open AI trong các công cụ AI, đồng thời đóng góp cho các dự án Apollo của mình (Apollo là quỹ đầu tư giai đoạn đầu cho các dự án moonshots). Ông đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu an toàn AI để đảm bảo các hệ thống AI mạnh mẽ được kiểm soát. Ông là một tiếng nói quan trọng trong việc định hình chính sách về AI tiên tiến.

2. Tiến sĩ Fei-Fei Li ( @drfeifei

qua X

Tiến sĩ Fei Fei Li là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI, Phó Giám đốc Viện Trí tuệ Nhân tạo Hướng đến Con người của Đại học Stanford và là Giáo sư đầu tiên của Quỹ Sequoia tại Khoa Khoa học Máy tính của Đại học Stanford.

Cô từng là Phó chủ tịch tại Google và giữ chức vụ Giám đốc khoa học về AI/ML tại Google Cloud.

Cô được bổ nhiệm vào Bảng của X vào năm 2020 với tư cách là giám đốc độc lập để dẫn dắt sự tiến bộ của AI xã hội và đánh giá việc sử dụng các công cụ AI cho mạng xã hội để giám sát nền tảng của mình.

Với hơn 445.000 người theo dõi trên X, Li gần đây đã chia sẻ cuốn sách sắp ra mắt của mình, The Worlds I See (Thế giới mà tôi nhìn thấy), dựa trên sự tò mò, khám phá và phát hiện vào buổi bình minh của AI.

Cô ấy gần đây được mệnh danh là "Bà tiên đỡ đầu" của AI, là tiếng nói đại diện cho đạo đức và đa dạng trong lĩnh vực STEM và AI.

Li cũng phát minh ra ImageNet và ImageNet Challenge, một bộ dữ liệu quy mô lớn và nỗ lực đánh giá chuẩn mực góp phần vào sự phát triển mới nhất của AI và học sâu.

qua X

Tiến sĩ Andrew Ng, với 943.000 người theo dõi trên X, là Nhà sáng lập của DeepLearning.AI, Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của Landing AI, và Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập của Coursera.

Năm 2011, Andrew đã dẫn dắt việc phát triển nền tảng MOOC (Khóa học trực tuyến mở rộng) chính tại Đại học Stanford, cho phép một khóa học về học máy (ML) được cung cấp cho hơn 100.000 sinh viên trực tuyến trên Coursera. Các khóa học Coursera của ông đã thu hút hơn 3 triệu sinh viên trên toàn thế giới.

Từng là nhà khoa học nghiên cứu tại Baidu và Google Brain, ông là một chuyên gia về học máy và giáo dục AI. Ông đã viết và đồng tác giả hơn 200 bài nghiên cứu về robot và ML, đồng thời thay đổi cuộc sống của vô số người thông qua công việc của mình trong lĩnh vực AI.

Năm 2013, ông được tạp chí Time 100 bình chọn là "người có ảnh hưởng nhất thế giới".

Là Giáo sư phụ tá tại Khoa Khoa học Máy tính của Đại học Stanford, ông chia sẻ kiến thức chuyên môn và tầm nhìn của mình về giáo dục và ứng dụng AI. Ông tiếp tục công bố các nghiên cứu quan trọng thúc đẩy sự phát triển của học sâu.

qua X

Kate Crawford, với khoảng 83.000 người theo dõi trên X, là một chuyên gia nổi tiếng nghiên cứu về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội.

Công việc của cô trải dài hai thập kỷ phát triển AI và tập trung vào việc tìm hiểu cách dữ liệu lớn, học máy và AI ảnh hưởng đến lịch sử, chính trị, lao động và môi trường.

Cô là một nhà nghiên cứu uy tín tại Microsoft Research New York và USC Annenberg, đồng thời đóng góp cho các tạp chí nghiên cứu hàng đầu như Nature và Science.

Các dự án độc đáo của Kate, như "Anatomy of an AI System" (Cấu trúc của hệ thống AI) và "Excavating. ai" (Khám phá AI), đã giành được nhiều giải thưởng danh giá và được trưng bày tại các bảo tàng lớn. "Anatomy of an AI System" phân tích toàn bộ chuỗi cung ứng và luồng dữ liệu đằng sau thiết bị Amazon Echo. Excavating. ai, mặt khác, là một nghiên cứu dân tộc học tiết lộ những ý thức hệ, giá trị và thành kiến được nhúng vào các hệ thống AI dựa trên thế giới quan của các nhà phát triển AI.

Cả hai dự án này đều có ảnh hưởng lớn trong việc thể hiện những yếu tố con người và khía cạnh đạo đức thường bị che giấu trong các hệ thống AI. Các công việc của Crawford, bao gồm cuốn sách Atlas of AI, kêu gọi sự minh bạch và trách nhiệm hơn trong cách những người xây dựng AI định hình giá trị của nó.

Là đồng sáng lập của Viện AI Now, Crawford tập trung vào những tác động xã hội của AI, điều này phù hợp với những lo ngại ngày càng tăng của các nhà tiếp thị và chuyên gia truyền thông xã hội đang tận dụng AI.

via X

Ian J. Goodfellow, một nhà khoa học và kỹ sư máy tính, đã có ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực mạng nơ-ron nhân tạo và học sâu.

Với lượng người theo dõi đáng kể trong cộng đồng AI, ý tưởng đột phá của Goodfellow xuất hiện trong một buổi tụ họp bình thường vào năm 2014. Trong một cuộc trò chuyện với bạn bè, ông đã hình thành ý tưởng về một phương pháp cho máy tính tạo ra hình ảnh một cách độc lập, không cần sự can thiệp của con người. Điều này dẫn đến việc tạo/lập GAN hoặc Mạng đối kháng tạo ra.

Ý tưởng chính đằng sau GAN là đối đầu hai mạng nơ-ron với nhau để tạo ra dữ liệu tổng hợp mới giống với một số tập dữ liệu huấn luyện. Hai mạng này liên tục thi đấu, cải thiện cho đến khi các đối tượng/kỳ/phiên bản được tạo ra không thể phân biệt được với dữ liệu thực.

Hiện là nhà khoa học nghiên cứu tại DeepMind, Goodfellow chia sẻ về sự nổi tiếng bất ngờ của mình, cho rằng điều đó có phần siêu thực. Mặc dù vậy, anh vẫn cam kết chống lại việc lạm dụng các phát minh của mình. Tầm nhìn của anh tập trung vào việc bảo vệ việc sử dụng AI một cách đạo đức, một mục tiêu mà anh nhiệt tình theo đuổi.

qua LinkedIn

Allie Miller là một doanh nhân, cố vấn và nhà đầu tư trong lĩnh vực AI.

Với hơn một triệu người theo dõi trên LinkedIn, cô tích cực đóng góp cho giáo dục AI, phát biểu về AI trên toàn thế giới, tư vấn chính sách công về AI toàn cầu và tạo ra các tài nguyên giáo dục để các doanh nghiệp phát triển vượt bậc với AI. Cô là một người có ảnh hưởng ảo nổi tiếng, ủng hộ giáo dục AI trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đây, cô từng lãnh đạo bộ phận Phát triển Kinh doanh Học máy cho các công ty khởi nghiệp và Quỹ đầu tư mạo hiểm tại Amazon (AWS).

Từ những bước đầu tiên, cô đã phát triển kinh doanh trong AWS, tư vấn và hỗ trợ các nhà nghiên cứu, nhà sáng lập và nhà đầu tư hàng đầu về học máy trên toàn thế giới.

Trước đó, Allie đã đạt được cột mốc quan trọng khi trở thành người chiến thắng trong các cuộc thi sáng tạo quốc gia và trở thành phụ nữ trẻ nhất phát triển sản phẩm AI tại IBM.

Cô ấy đã được vinh danh là 'Nhà sáng tạo AI của năm' bởi AIconic vào năm 2019 và là một trong những giọng nói hàng đầu về Công nghệ và AI trên LinkedIn trong nhiều năm liên tiếp. Theo dõi cô ấy để cập nhật tin tức về trí tuệ nhân tạo, công nghệ, những phân tích sâu sắc và lời khuyên nghề nghiệp.

qua X

Tabitha Goldstaub là một doanh nhân công nghệ tập trung vào tác động của AI. Cô là đồng sáng lập CogX, một nền tảng trực tuyến kết nối các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách để thảo luận về những tiến bộ trong AI, và từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng AI của Chính phủ Anh.

Goldstaub có hơn 15.000 người theo dõi trên LinkedIn và hơn 14.000 người theo dõi trên X. Cô tích cực tham gia các tổ chức như TechUK và Viện Alan Turing, tư vấn về các vấn đề liên quan đến AI và công nghệ.

Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, Goldstaub là tác giả của cuốn sách How to Talk to Robots: A Girls' Guide to a World Dominated by AI (Cách nói chuyện với robot: Hướng dẫn cho các cô gái trong thế giới bị AI thống trị). Cô dự báo xu hướng AI và giúp các doanh nghiệp áp dụng AI một cách có đạo đức thông qua các dịch vụ tư vấn.

Cô được tạp chí Media Week vinh danh trong danh sách "30 người dưới 30 tuổi" năm 2012. Hơn nữa, cô còn được báo London Evening Standard vinh danh trong danh sách "Silicon 60" năm 2014. Cô cũng giành được giải thưởng "Amy Johnson Award" từ Hiệp hội Phụ nữ Kỹ sư.

qua X

Yann LeCun, Giám đốc Khoa học Trí tuệ Nhân tạo tại Facebook và là giáo sư uy tín tại Đại học New York, có lượng người theo dõi lên đến 625.000 trên LinkedIn và 641.000 trên Twitter. Ông được biết đến với chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy, thị giác máy tính và robotics.

Vào cuối những năm 80, ông đề xuất kiến trúc để xây dựng mạng nơ-ron giúp máy tính nhận diện hình ảnh. Công việc đột phá này đã mang lại kết quả là sự phát triển của mạng nơ-ron xoắn, hiện được sử dụng rộng rãi trong nhận diện hình ảnh, video và giọng nói.

Ông cũng là một trong những người tạo ra công nghệ nén hình ảnh DjVu, giúp hình ảnh kỹ thuật số trở nên rõ nét hơn và nén chúng mà không làm mất chất lượng.

Ông đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Giải Turing (2019) và Huân chương Hiệp sĩ (Chevalier) của Huân chương Danh dự Pháp (2023), cùng nhiều giải thưởng khác.

Hiện tại, ông đang dẫn dắt bộ phận Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo tại Facebook và là một người ủng hộ mạnh mẽ công nghệ AI, khẳng định rằng "sự bi quan về AI là vô nghĩa."

qua X

Với 165.000 người theo dõi trên Twitter và 40.000 người theo dõi trên LinkedIn, Timnit Gebru, một nhà khoa học máy tính đến từ Eritrea và Ethiopia, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, tập trung vào sự thiên vị trong các thuật toán và khai thác dữ liệu. Cô là người sáng lập và giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Phân phối (DAIR).

Cô có bằng tiến sĩ của Đại học Stanford và làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Microsoft Research trong nhóm FATE (Công bằng, Trách nhiệm, Minh bạch và Đạo đức trong AI), nơi cô nghiên cứu về sự thiên vị trong thuật toán trong các dự án nhằm thu thập thông tin chi tiết từ dữ liệu.

Nghiên cứu của cô tại Microsoft vào năm 2017 đã phơi bày những lỗ hổng trong công nghệ nhận dạng khuôn mặt của AI, cho thấy sự thiên vị đối với phụ nữ và người da màu. Nghiên cứu này nhấn mạnh rằng bộ dữ liệu được sử dụng để huấn luyện thuật toán chứa nhiều hình ảnh của nam giới da trắng nhưng rất ít hình ảnh của phụ nữ da đen. Kết quả này buộc IBM và Microsoft phải cập nhật bộ dữ liệu của họ.

Cô là đồng sáng lập của 'Black in AI', thúc đẩy sự đa dạng trong cộng đồng nghiên cứu AI. Gebru được công nhận vì chuyên môn về AI đạo đức, được vinh danh trong danh sách '50 Nhà Lãnh Đạo Vĩ Đại Nhất Thế Giới' của Fortune, các nhân vật khoa học có ảnh hưởng của Nature và những người có ảnh hưởng nhất năm 2022 của Time.

Cô cũng lãnh đạo một nhóm AI đa dạng tại Google, thách thức các tiêu chuẩn ngành và thúc đẩy công việc quan trọng giúp định hình lại thuật ngữ AI.

qua X

Rachel Thomas là nhà khoa học máy tính và đồng sáng lập fast.ai, công ty giúp giáo dục AI trở nên dễ tiếp cận hơn. Cô giảng dạy các khóa học về phát triển AI có trách nhiệm để các nhà thực hành có thể giảm thiểu những thành kiến có hại. Các khóa học miễn phí của cô đã giúp cô nhận được sự đánh giá cao từ các tạp chí như The Economist, MIT Tech Review và Forbes

Cô cũng là Giám đốc sáng lập Trung tâm Đạo đức Dữ liệu Ứng dụng tại Đại học San Francisco và có 90.000 người theo dõi trên Twitter.

Cô có bằng Tiến sĩ Toán học của Đại học Duke. Trong những ngày đầu, cô làm việc như một nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư phần mềm tại Uber.

Thomas được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 20 phụ nữ xuất sắc trong lĩnh vực AI và được giới thiệu trong cuốn sách Women Tech Founders on the Rise. Cam kết của cô đối với đạo đức dữ liệu, những đóng góp to lớn cho giáo dục học sâu và các tác phẩm có ảnh hưởng đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng đáng kể của cô đối với AI.

Ảnh hưởng của cô lan rộng khắp nơi, với các bài viết của cô đạt hơn một triệu độc giả và được dịch sang tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn và tiếng Bồ Đào Nha, đồng thời 9 lần xuất hiện trên trang nhất của Hacker News.

