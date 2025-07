Người dùng Agile tin tưởng Scrum là khung quản lý dự án Agile hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, quản lý dự án khó khăn hơn bạn tưởng. Bạn cần có kiến thức kỹ thuật và thành thạo Scrum để dự án của bạn thành công.

Không có gì có thể thay thế kinh nghiệm thực tế để có được các kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, nếu lao vào quản lý dự án trong thế giới thực mà không có các kỹ năng Scrum cụ thể, bạn rất có thể sẽ thất bại.

Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để phát triển các kỹ năng cần thiết? Đọc những cuốn sách chất lượng cao của các chuyên gia thực tế, những người đã trải qua và hoàn thành công việc đó có thể giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi.

Chúng tôi có những cuốn sách hay nhất về Scrum để bạn có thể nghiên cứu sâu và trở thành chuyên gia về Scrum. Hãy cùng khám phá 10 cuốn sách hay nhất về Scrum cho các nhà quản lý dự án và Scrum Master trong năm 2023.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ chia sẻ một bí quyết nhỏ trong ngành để giúp bạn áp dụng tất cả những mẹo này và trở thành Scrum Master xuất sắc nhất.

Trong cuốn sách này, Mike Cohn, đồng sáng lập Agile Alliance, trình bày một hướng dẫn thực tế và dứt khoát về quản lý dự án bằng Scrum. Các khái niệm được minh họa rõ ràng và hướng dẫn từng bước giúp trả lời các câu hỏi như:

Cohn trả lời những câu hỏi này bằng các hướng dẫn mạch lạc. Ông trang bị cho độc giả những công cụ cần thiết để ước tính và lập kế hoạch Agile, vượt xa các kỹ thuật ước tính lỗi thời không còn phù hợp với các dự án năng động, thay đổi liên tục ngày nay.

Kết hợp với các trường hợp sử dụng thực tế, bạn sẽ có một hướng dẫn toàn diện để ước tính kế hoạch và đạt được các mục tiêu quản lý dự án của mình.

"Nếu việc tôi giúp đỡ người khác giúp tăng năng suất của nhóm, thì đó là việc tôi cần làm. Tốc độ của nhóm mới quan trọng, tốc độ của cá nhân không quan trọng. "

"Rất quan trọng để hiểu các khía cạnh khác nhau liên quan đến lập kế hoạch nhanh. Thực sự hữu ích khi bạn đang chuyển đổi từ khung truyền thống sang khung nhanh. "

Được viết bởi đồng tác giả của phương pháp này và Giám đốc điều hành của Scrum, Inc. cuốn sách cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn diện về cách thức hoạt động của Scrum. Đây là bước đầu tiên trong hành trình chinh phục Scrum của bạn.

Sutherland thiết lập một nền tảng lý thuyết vững chắc và sau đó trình bày cách thức hoạt động của nó.

Một đặc điểm nổi bật của cuốn sách là ngôn ngữ đơn giản. Khác với các cuốn sách Scrum khác, nội dung được trình bày một cách hấp dẫn và sinh động. Bạn không cần kiến thức về phần mềm để hiểu các nguyên tắc được áp dụng trong cuốn sách này. Tất cả những yếu tố này góp phần vào sự phổ biến rộng rãi của cuốn sách.

"Scrum Master, người chịu trách nhiệm điều hành quá trình, sẽ hỏi mỗi thành viên trong nhóm ba câu hỏi: 1. Hôm qua bạn đã làm gì để giúp nhóm hoàn thành Sprint? 2. Hôm nay bạn sẽ làm gì để giúp nhóm hoàn thành Sprint? 3. Những trở ngại nào đang cản trở nhóm? Chỉ có vậy thôi."

"Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc của Scrum, bạn đã chọn đúng cuốn sách. Rất được khuyến khích cho các Scrum Master (SM) nếu họ thực sự muốn hiểu rõ về Scrum và lý do tại sao nó hoạt động."

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách để làm kim chỉ nam, thì không có gì tốt hơn cuốn hướng dẫn chi tiết và đầy đủ của Rubin về Scrum.

Từ định nghĩa 17 trang về 'Sprint' đến hai chương về ước tính, tốc độ và nợ kỹ thuật, cuốn sách này bao quát mọi khía cạnh của các giá trị Scrum đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Cuốn sách này khá dài nhưng rất hữu ích. Cuốn sách dành cho các Scrum Master muốn nâng cao kỹ năng quản lý dự án của mình lên một tầm cao mới. Các hướng dẫn ngắn hơn trong danh sách này khác với kiến thức mà cuốn sách này cung cấp, vì bạn cần đầu tư thời gian để đọc kỹ cuốn sách.

"Scrum giúp hiển thị những bất cập và lãng phí ngăn cản tổ chức phát huy hết tiềm năng thực sự của mình. "

"Hướng dẫn chi tiết và thực tiễn. Tôi đang sử dụng nó để chuẩn bị cho kỳ thi của mình."

Mặc dù đã ra đời từ lâu, công việc này vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.

Agile Retrospective là một nghi thức quan trọng trong Scrum, bao gồm các cuộc họp để tóm tắt từng lần lặp lại của một dự án đang tiến hành. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn lùi lại một bước và đánh giá những gì đang hiệu quả và những gì đang cản trở công việc của bạn.

Esther và Diana, thông qua công việc này, cung cấp cho bạn các công cụ và mẹo để giải quyết vô số vấn đề hàng ngày mà bạn gặp phải trong quá trình phát triển hoặc thực hiện dự án phần mềm. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng cuốn sách này không chỉ dành riêng cho các nhóm phát triển phần mềm.

Cuốn sách này dạy bạn cách tổ chức và thực hiện các buổi tổng kết nói chung, điều chỉnh chúng cho phù hợp với kích thước nhóm Scrum và nhu cầu tổ chức của bạn, đồng thời thích ứng với những thay đổi và mở rộng quy mô các chiến lược này.

"Sau đó, yêu cầu mọi người trong phòng phát biểu. Khi có người không phát biểu ở đầu buổi tổng kết, người đó có quyền im lặng trong suốt phần còn lại của phiên."

"Tôi thích bố cục đơn giản của cuốn sách và nó được trình bày rõ ràng với các ví dụ thích hợp. Đây là một điểm khởi đầu tốt nhưng không phải là tất cả. "

5. Sprint Your Way to Scrum: 50 Practical Tips to Accelerate Your Scrum (Sprint theo cách của bạn với Scrum: 50 mẹo thực tế để tăng tốc Scrum) của Bonsy Yelsangi