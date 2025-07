Cách cải thiện năng suất của nhân viên khi chuyển trở lại cuộc sống văn phòng

Khi thế giới dần trở lại bình thường sau khi các biện pháp cách ly xã hội được nới lỏng, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tập trung sự chú ý vào việc nhân viên quay trở lại nơi làm việc.

Không gian văn phòng có an toàn trước COVID không? Có các quy trình để đảm bảo nhân viên cảm thấy thoải mái không? Những cuộc trò chuyện thân mật mà nhân viên đã quen thuộc tại nơi làm việc sẽ ra sao?

Đây là những câu hỏi mà nhiều nhà tuyển dụng đã tự hỏi mình trong những tuần và tháng gần đây. Xét cho cùng, bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên là trách nhiệm quan trọng của họ. Nếu không làm được điều này, kết quả có thể là thảm họa, không chỉ về mặt giữ chân nhân viên mà còn về năng suất làm việc.

Vậy, làm thế nào để các nhà tuyển dụng có thể bảo vệ mình trước tình huống này, đảm bảo năng suất của nhân viên vẫn được duy trì như trước, nếu không muốn nói là tốt hơn trước khi dịch COVID-19 bùng phát?

Đó là lúc chúng tôi xuất hiện. Sử dụng các công cụ quản lý văn phòng như ClickUp giúp bạn lập kế hoạch dự án, lên lịch công việc và quản lý tài nguyên trong một không gian làm việc tập trung, nơi bạn có thể giao tiếp và cộng tác với các thành viên trong nhóm, bất kể họ đã trở lại văn phòng hay đang làm việc từ xa.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu một số cách hiệu quả giúp nhà tuyển dụng cải thiện năng suất của nhân viên trong quá trình chuyển đổi trở lại cuộc sống văn phòng sau đại dịch COVID.

Tái thiết kế không gian làm việc

Với các biện pháp giãn cách xã hội 6 feet (2 mét) đang được áp dụng, có thể nói môi trường làm việc sẽ trông rất khác biệt khi nhân viên quay trở lại.

Giờ đây, các nhà tuyển dụng cần đảm bảo nơi làm việc được an toàn nhất có thể trước COVID, cho dù là bằng cách lắp đặt camera nhiệt tại lối vào nơi làm việc của nhân viên, bố trí bàn làm việc cách nhau một khoảng cách an toàn hay tổ chức giờ nghỉ trưa theo từng nhóm nhỏ.

Nhưng tại sao họ nên dừng lại ở đó?

Nhiều nhân viên thích tập trung làm việc, tránh xa mọi phiền nhiễu có thể gặp phải bên ngoài hoặc tại nhà.

Các nhà tuyển dụng nên xem xét việc triển khai các chiến lược xung quanh ý tưởng này khi thiết kế lại văn phòng. Một nhà sản xuất ở Anh, Smartlouvre, đề xuất sử dụng vách ngăn kính MicroLouvre để đảm bảo bảo mật trong văn phòng, vì nó "mang đến một chiều hướng mới và thú vị cho thẩm mỹ kính hiệu suất cao, được thiết kế để tối đa hóa cả vẻ ngoài và hàm".

Dọn dẹp văn phòng

Mặc dù nghe có vẻ khá hiển nhiên, nhưng một môi trường văn phòng sạch sẽ là một mẹo đơn giản có thể mang lại hiệu quả bất ngờ cho năng suất của nhân viên – và điều này hiện nay còn quan trọng hơn bao giờ hết.

Do đại dịch toàn cầu vừa qua, ý thức về vệ sinh và sức khỏe cá nhân của mọi người đã tăng lên đáng kể.

Các nhân viên giờ đây sẽ ý thức hơn về môi trường làm việc của mình – môi trường càng bẩn, họ càng cảm thấy khó chịu và kết quả là năng suất làm việc sẽ giảm sút.

Từ máy in đến điện thoại, chuột máy tính đến bàn phím, tủ lạnh đến ấm đun nước, có rất nhiều điểm nóng vi khuẩn trong văn phòng, vì vậy các nhà quản lý cần giữ chúng sạch sẽ.

Ngoài ra, dung dịch sát khuẩn tay và gel kháng khuẩn nên luôn được cung cấp đầy đủ để ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật, bất kể đó là coronavirus hay không.

Giao tiếp với nhóm của bạn

Sau nhiều tháng tự cách ly, nhân viên sẽ muốn biết tình hình kinh doanh của công ty trong thời gian đóng cửa.

Do đại dịch xảy ra quá đột ngột, nhiều tổ chức đã bị bất ngờ và buộc phải liên tục thay đổi chiến lược để duy trì hoạt động.

Chưa kể đến tác động to lớn của chương trình nghỉ việc tạm thời. Nhiều nhân viên bị nghỉ việc tạm thời trong thời gian đóng cửa có thể sẽ cảm thấy lạc lõng, cần được trấn an và làm rõ mục tiêu kinh doanh của công ty sau đại dịch COVID-19.

Người sử dụng lao động cần thông báo thông tin này cho nhân viên của mình. Không ai – dù là người sử dụng lao động hay nhân viên – thích bị bỏ rơi trong bóng tối. Chỉ khi làm việc cùng nhau như một nhóm, nhân viên mới có thể mong muốn làm việc hiệu quả cho công ty.

Hơn nữa, gần đây, một số doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét lại cách thức làm việc, cả về dịch vụ cung cấp và quy trình nội bộ. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét nhân viên sẽ phản ứng như thế nào trước những thay đổi này.

Ví dụ, một công ty quyết định sử dụng phần mềm năng suất tất cả trong một của ClickUp trong thời gian đóng cửa để hợp lý hóa tất cả các quy trình và loại bỏ sự cần thiết của nhiều ứng dụng. Khi chuyển trở lại văn phòng, nhân viên của công ty đó sẽ cần thời gian để làm quen với phần mềm mới, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một kênh truyền thông hiệu quả.

Hãy minh bạch

Khi nói đến chủ đề giao tiếp hiệu quả, các nhà lãnh đạo kinh doanh cần hoàn toàn cởi mở và minh bạch với nhân viên của mình.

Sau cùng, nhân viên không phải là những người ngu ngốc. Họ sẽ nhận ra rằng đại dịch coronavirus đã mang đến một kỳ khó khăn như thế nào, và sự bất ổn kinh tế sẽ tiếp diễn trong những tháng và năm tới.

Do đó, họ có quyền biết chi tiết cụ thể về những ảnh hưởng đối với nơi làm việc của mình.

Cho dù đó là sự sụt giảm lớn về doanh thu, lợi nhuận, khách hàng hay thành viên nhân viên, nhà tuyển dụng càng trung thực với nhân viên, nhân viên sẽ càng có động lực làm việc chăm chỉ hơn để đưa công ty trở lại vị trí trước đại dịch, hoặc thậm chí vượt xa hơn!

Lắng nghe

Như đã đề cập, nhân viên đã trải qua một thời gian khó khăn gần đây do lệnh phong tỏa và – dù người sử dụng lao động có muốn hay không – đôi khi cuộc sống cá nhân phải được ưu tiên hơn công việc.

Các nhà lãnh đạo cần làm gương cho nhân viên, lắng nghe nhu cầu của họ và cho phép họ làm việc theo cách mà họ cảm thấy thoải mái.

Ví dụ, nếu một nhân viên cần làm việc tại nhà hai ngày một tuần để phù hợp với giờ mở cửa của nhà trẻ, thì họ nên được phép làm vậy. Rất có thể, họ sẽ làm việc chăm chỉ và nhanh hơn để cảm ơn sự lắng nghe và cho phép họ cân bằng cuộc sống cá nhân của mình.

Tương tự, nếu nhân viên không cảm thấy thoải mái khi đến văn phòng, nhà tuyển dụng nên cho họ tự do làm việc tại nhà hoặc trấn an họ bằng cách đảm bảo không gian văn phòng được giữ an toàn nhất có thể trước COVID.

Kết luận

Vậy là bạn đã biết năm cách khóa để đảm bảo nhân viên làm việc hiệu quả nhất có thể khi trở lại nơi làm việc.

Về cơ bản, điều quan trọng nhất là đảm bảo họ cảm thấy thoải mái. Nếu không, họ sẽ lo lắng về rủi ro khi trở lại làm việc có thể gây ra cho gia đình hoặc bạn bè, và họ sẽ không tập trung vào công việc. Kết quả là năng suất của họ sẽ bị ảnh hưởng.

Bằng cách thực hiện phương thức giao tiếp cởi mở và trung thực giữa các nhân viên, họ sẽ nhanh chóng cảm thấy có động lực hơn để làm việc hết mình, bỏ lại mọi lo lắng về virus Corona ở ngoài văn phòng.

