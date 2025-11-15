2025 için En İyi 10 AI Ses Aracısı (Kullanım Örnekleri ile)

Yapay zeka, tüm sektörlerde ses tabanlı etkileşimleri etkiliyor. Aslında, sesli yapay zeka ajanları için küresel pazarın, yaklaşık %34,8'lik bir CAGR ile 47,5 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Derin öğrenme yetenekleriyle, yapay zeka destekli sesli ajanlar, basit randevu planlamanın ötesine geçerek, kılavuzlu ş Akışlarını kullanarak teknik sorunları giderme, çakışmaları çözme ve özel müşterilerin niyetini ve bütçesini değerlendirerek ilgili ürün ve çözümleri önerme gibi daha karmaşık görevlere geçmiştir.

Bu makalede, en iyi AI sesli asistanları ve bunların işlerin daha akıllı, veriye dayalı kararlar almasına ve müşteri deneyimlerini iyileştirmesine nasıl yardımcı olduğunu inceleyeceğiz.

AI Sesli Aracılar Bir Bakışta

İşte listeye giren tüm araçların hızlı bir karşılaştırma tablosu 👇

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Sesle çalışan görev yönetimini isteyen, verimliliği ön planda tutan takımlar Takım boyutu: Herhangi bir AI Ajanları, Konuşma-Metin Dönüştürme, Toplantı Not Alıcı, Çalışma Alanı Arama Sonsuza Kadar Ücretsiz, Aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar ElevenLabs Ultra gerçekçi ses klonlama ve TTS Takım boyutu: Oluşturucular, destek ekibi Ses klonlama, RAG, Dinamik Değişkenler, Düşük gecikme süresi Ücretsiz plan, Aylık 5 $'dan başlayan ücretli planlar Lindy Kod gerektirmeyen sesli ş akışlarını otomasyon Görsel oluşturucu, Çoklu ajan akışları, 4000'den fazla entegrasyonlar Ücretsiz plan, Pro 49,99 $/ay'dan başlayan fiyatlarla Deepgram Özel AI sesli araçlar geliştiren geliştiriciler Takım boyutu: Teknoloji ağırlıklı kuruluşlar ASR/TTS API'leri, Ses Zekası, Çağrı Sırası Kontroller Ücretsiz seviye, 4.000 $/yıl'dan başlayan ücretler Synthflow Görsel sesli ajan akış tasarımı Takım boyutu: Ajanslar, satış takımları Sürükle ve bırak oluşturucu, Ses ayarlama, Uygulama tetikleyici Ücretsiz deneme, 450 $/ay'dan başlayan planlar Vapi Ölçeklenebilir AI ses altyapısı oluşturma Takım boyut: Geliştirme ekipleri, çağrı altyapısı Gerçek zamanlı ses altyapısı, Sandbox testi, Guardrails Ücretsiz, Kullandıkça öde, Kurumsal fiyatlandırma Retell AI Toplu aramalar yapma ve aramaları izleme Takım boyutu: Kurumsal BPO'lar Toplu arama, Markalı arayan ID, Analitik Ücretsiz, 0,07 $+/dk'dan başlayan fiyatlarla, Kurumsal fiyatlandırma Cognigy Kurumsal çağrı merkezleri Takım boyut: Büyük çağrı operasyonları Çağrı yönlendirme, Çağrı sırasında ödeme, Uzun bellek Özel fiyatlandırma Murf. ai Stüdyo kalitesinde AI seslendirmeler Takım boyutu: Oluşturucular, pazarlamacılar Ses düzenleyici, Canva/Slides entegrasyonları, Ses senkronizasyonu Ücretsiz, 29 $/ay'dan başlayan fiyatlarla Bland Ölçeklenebilir giden sesli kampanyalar Takım boyut: Satış, sağlık hizmetleri operasyonları Görsel oluşturucu, CRM eylemleri, Otomatik ölçeklendirme altyapısı Özel fiyatlandırma

AI Sesli Aracılarda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru seçim, tamamen sizin özel kullanım durumunuza ve iş gereksinimlerinize bağlıdır. Ancak, dikkate alınması gereken bazı zorunlu faktörler vardır:

Gecikme ve gerçek zamanlı performans: Düşük gecikmeli sesli yapay zeka ajanlarına öncelik verin. Kullanım durumunuz doğal konuşmalar gerektiriyorsa, 800 milisaniyenin altında bir yanıt süresi hedefleyin.

Doğruluk ve güvenilirlik: Farklı diller, aksanlar ve arka plan gürültüleri olsa bile insan konuşmasını doğru bir şekilde transkribe edebilen bir AI sesli ajanı arayın.

Özel kontrol ve kontrol: Ses özelliklerini ayarlamak, AI modellerini seçim yapmak veya marka tutarlılığını korumak için iç bilgi tabanınızda eğitmek gibi AI sesiniz üzerinde istediğiniz kontrol düzeyini belirleyin.

Entegrasyonlar: CRM'ler, yardım masaları ve yerleşik konektörler ve API'ler içeren diğer veritabanları dahil olmak üzere mevcut sistemlerinize kolayca bağlantı kurabilen bir araç seçin.

Güvenlik ve uyumluluk: Uçtan uca şifreleme ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin (PII) redaksiyonu gibi güvenlik özelliklerini ve SOC 2 ve GDPR gibi standartlara uyumu arayın.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

En İyi AI Sesli Aracılar

ClickUp (Verimlilik + AI ses entegrasyonuna ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, iş yükünü azaltır ve görevleri, projeleri, belgeleri, hedefleri ve sohbetleri tek bir işbirliğine dayalı çalışma alanında birleştirir.

ClickUp Brain, verimliliği artırmak ve ses özelliklerini proje yönetimine entegre etmek için ClickUp'a entegre edilmiş bir AI asistanıdır.

ClickUp Brain ile şunları yapabilirsiniz:

Fikirler üretin, özetler oluşturun ve görevleri delege edin

Haftalık sprintler için toplantı notları oluşturun

Kod kullanmadan her türlü görev için özel AI ajanları oluşturun

Görevler, belgeler, sohbetler ve araçlar arasında arama yaparak tam bağlamla anında yanıtlar alın.

Çalışma alanınızda yapılacak görevleri tamamlamak için konuşun

Bunu, işinizin her köşesini birbirine bağlantılı hale getiren merkezi bir zeka olarak düşünün. Brain'in temelini AI ajanları ve Talk-to-Metin özellikleri oluşturur.

ClickUp AI Ajanları, çalışma alanınızda mantık yürütme, yanıt verme ve görevleri yerine getirme yeteneğine sahip otonom, akıllı asistanlardır. Takım sorularını yanıtlamak, tekrarlayan görevleri otomasyonlaştırmak veya benzersiz iş ihtiyaçlarınız için sıfırdan özel ajanlar oluşturmak için bir ajan oluşturabilirsiniz.

Ajanlarımız, ClickUp Belge ve ClickUp AI Notetaker gibi iç uygulamaları canlı bilgi tabanları olarak kullandığından, her eylem güvenilir ve güncel bilgilerle desteklenir.

Çalışma alanınızda mantık yürütebilen, yanıt verebilen ve görevleri yerine getirebilen ClickUp AI Ajanları oluşturun ve kullanıma sunun.

ClickUp'ın Talk-to-Text özelliğini kullanarak ses özelliklerini çalışma alanınıza entegre edin.

Diyelim ki bir takım üyesinden güncelleme almak istiyorsunuz. Basitçe "fn" tuşuna basın ve asistanınızla konuşuyormuş gibi "Jamie'den sprint planlaması belgesini önceliklendirmesini ve yarın saat 17:00'ye kadar benimle paylaşımını rica eder misin?" deyin. ClickUp Brain doğru kişileri, belgeleri ve görevleri otomatik olarak birbirine bağlar.

Kime, ne zaman ve ne söylemek istediğinizi söyleyin, ClickUp'ın konuşma-metin özelliği kişileri bahsetme, belgeleri bağlayıp, etkinlikleri planlasın.

Dahası, Android veya iPhone cihazlarınızdan sesli metin girişi bile yapabilirsiniz. Düzensiz duraklamalar veya hatalar konusunda endişelenmeden notlar, görevler ve belgeler dikte edin. AI Auto-Edit ile ClickUp, metni gerçek zamanlı olarak düzenler. Aracımız 50'den fazla dili destekler ve bağlamı anlayan @mentions ve işleri birbirine bağlayan bağlantıları anlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI Ajanları: Görevleri otomatikleştirmek, otonom cevaplar vermek ve projeleri yönetmek için kod gerektirmeyen AI ajanları oluşturun ve kullanın. Project Manager ve Deadline Guardian gibi kullanıma hazır ajanları kullanın veya sıfırdan özel ajanlar oluşturun.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Çalışma alanınıza notlar, görevler ve belgeler eklemek için konuşun. Aracımız 50'den fazla dili anlar ve bağlamı algılayan @mentions ile konuşmayı gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür ve bunları otomatik olarak bağlar. Çalışma alanınıza notlar, görevler ve belgeler eklemek için konuşun. Aracımız 50'den fazla dili anlar ve bağlamı algılayan @mentions ile konuşmayı gerçek zamanlı olarak metne dönüştürür ve bunları otomatik olarak bağlar.

ClickUp AI Notetaker : Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams toplantılarından AI toplantı notları ve transkripsiyonlar oluşturun. Tartışmaları kaydedin, özetler oluşturun ve eylem öğelerini çıkarın.

ClickUp Görevleri ve Belgelerinde bağlamsal sorular sorun: AI'yı kullanarak tüm ClickUp Çalışma Alanınızdan ve Google Drive ve Salesforce gibi bağlı uygulamalardan anında, bağlam açısından zengin yanıtlar alın.

ClickUp sınırları

Mobil uygulama, web platformunun zengin özellikli tasarımını yansıtıyor ve bazen çok karmaşık olabiliyor.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.450'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Yeni Brain MAX, verimliliğimi büyük ölçüde artırdı. Gelişmiş akıl yürütme modelleri de dahil olmak üzere birden fazla AI modelini uygun bir fiyata kullanma imkanı, her şeyi tek bir platformda merkezileştirmeyi kolaylaştırıyor. Ses-metin dönüştürme, görev otomasyonu ve diğer uygulamalarla entegrasyonlar gibi özellikler, ş akışını çok daha sorunsuz ve akıllı hale getiriyor.

2. Eleven Labs (Ultra gerçekçi metin okuma ve klonlama için en iyisi)

ElevenLabs aracılığıyla

ElevenLabs Agents Platformu, AI sesli ajanları web, mobil veya telefon sistemlerine dakikalar içinde dağıtmanıza olanak tanır. Hepimizin bıktığı robotik etkileşimlerden farklı olarak, en gerçekçi AI seslerinden bazılarını oluşturur.

32 dilde binlerce AI sesinden seçim yapabilir veya marka sesinizi tam olarak kontrol etmek için kısa (1-2 dakikalık) bir örnek kullanarak kendi sesinizi klonlayabilirsiniz.

Temel sesiniz ayarlandıktan sonra, AI seslerinin tonunu, aksanını ve hızını farklı dillere, bölgelere veya özel müşteri türlerine uyacak şekilde her zaman ayarlayabilirsiniz.

ElevenLabs'ın sesli ajanları, ultra düşük gecikme süresi (~75 ms+) ile optimize edilmiş bir sıra alma modeli kullanır. Bu, duraklamaları, çakışmaları ve kesintileri anlayarak yanıtları gerçek zamanlı olarak yeniden çerçeveleyebilecekleri anlamına gelir. Böylece, özel ajanı kesintiye uğrattığında veya konuşurken, ajan gerçek konuşmalarda olduğu gibi yanıt verir.

ElevenLabs'ın en iyi özellikleri

Yerleşik Retrieval-Augmented Generation (RAG) özelliğini kullanarak ajanlara şirket içi belgeler, SSS'ler ve URL'ler sağlayın, böylece marka ile uyumlu yanıtlar alıp sunabilsinler.

Dinamik Değişkenler ve Geçersiz Kılmalar ekleyerek, hassas özel müşteri verilerini ajanın temel yapılandırmasına aktarmadan etkileşimleri kişiselleştirin.

Ajanınızı dahili araçlara ve API'lere bağlantıyla bağlayarak, randevu alma veya siparişleri güncelleme gibi gerçek dünya eylemlerinin tetikleyiciyi tetikleyin.

ElevenLabs sınırları

Ses kalitesi yüksek olsa da, bazı kullanıcılar ses dublaj özelliğini ortalama buluyor ve gelişmiş özelleştirme seçeneklerinin eksikliğini not ediyor.

ElevenLabs fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 5 dolar

Oluşturucu: Aylık 11 dolar

Pro: Aylık 99 dolar

Ölçek : Aylık 330 dolar

İş : Aylık 1.320 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ElevenLabs puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Elevenlabs hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

ElevenLabs'ta en çok sevdiğim şey, seslerin inanılmaz kalitesi ve gerçekçiliği. Sesler doğal, ilgi çekici ve çok yönlü, bu da onları profesyonel projeler için mükemmel kılıyor.

3. Lindy (Karmaşık iş akışlarını otomasyon için en iyisi)

Lindy aracılığıyla

Lindy, güçlü ajanlar kullanarak iş süreçlerinizin otomasyonunu sağlarken kod gerektirmeyen bir AI asistan platformudur. Bu araç, sesli AI ajanları oluşturmak için en basit yaklaşımı sunar.

Adımları sürükleyip bırakabileceğiniz, mantık dalları kullanarak birbirine bağlantı kurabileceğiniz ve bir eylemi tetikleyici unsurları belirleyebileceğiniz görsel bir oluşturucu kullanarak çağrı akışlarını yapılandırabilirsiniz.

Temel olarak, ajanların nasıl etkileşim kuracağı, kimi bilgilendireceği ve sonra ne yapacağı konusunda tam bir özerkliğe sahip olursunuz. Bu özerklik, IVR ş Akışları, randevu planlama ve benzeri öngörülebilir aramalar için etkilidir.

Lindy, sesli etkileşimlerin ötesinde, arama sonrası görevleri otomasyonunuza yardımcı olur. İş akışı adımları ekleyerek aramaları kaydedebilir, CRM kayıtlarını güncelleyebilir, konuşma özetleri gönderebilir ve binlerce uygulama ve hizmette eylem tetikleyicileri kullanabilirsiniz.

Lindy'nin en iyi özellikleri

Kullanıma hazır sesli AI ajanı şablonlarından birini seçin veya ses akışınızı Lindy AI'ya açıklayın ve birkaç dakika içinde sizin için oluşturmasını sağlayın.

Bir ajanın konuşmaları başlatmasına ve aramaları başka bir ajana yönlendirmesine olanak tanıyan çoklu ajan ş Akışları tasarlayın.

AI ş akışlarınızı CRM'ler, veritabanları, telefon sistemleri ve daha fazlasını içeren 4000'den fazla üçüncü taraf uygulama ile entegre edin ve bağlantı kurun.

Lindy sınırları

Tipik bir sesli yapay zeka ajanı olmadığı için, gerçek zamanlı sesli etkileşimler için gerekli olan nüanslar ve özellikler setinden yoksundur.

Lindy fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 49,99 $

iş: Aylık 199,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Lindy puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lindy hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Lindy'nin sezgisel ve kullanıcı dostu olmasını seviyorum. Otomasyon akışları kolayca oluşturulabilir ve yapay zeka yardımı sayesinde potansiyel müşteri oluşturma ve takip işlemleri çok daha hızlı hale geliyor.

4. Deepgram (API öncelikli yapay zeka sesli ajanlar için en iyisi)

Deepgram aracılığıyla

Deepgram, kurulumları üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen geliştiriciler için oluşturulmuş bir sesli yapay zeka platformudur.

Telefon sisteminize, web sitenize veya uygulamanıza entegre edebileceğiniz tek bir tak ve çalıştır ses API'si sağlar. API, Deepgram'ın popüler konuşma tanıma ve ses sentez modellerini bir araya getirir.

API yığınınızı yeniden oluşturabilir ve daha iyi kontrol ve özelleştirme için kendi LLM ve metinden sese dönüştürme modellerinizi getirebilirsiniz.

Ancak, kod gerektirmeyen ajan oluşturuculardan farklı olarak, iş mantığını, kullanıcı ş akışlarını ve uygulamaya özgü fonksiyonları yönetmek için sağlam arka uç geliştirme becerilerine sahip olmanız gerekir.

Deepgram'ın en iyi özellikleri

Yoğun ofisler veya çağrı merkezleri gibi gürültülü ortamlarda yapılan telefon görüşmelerini insan konuşma tanıma modeli ile transkribe edin.

Sorunsuz telefon görüşmeleri için araya girme algılama, sıra alma tahmini, fonksiyon çağırma ve oturum ortası kontrolü özelliklerini kullanarak sesli ajanı düzenleyin.

Dahili Ses Zekası'nı kullanarak duyguları algılayın, konuşmacının niyetini tanıyın, konuşmaları özetleyin ve anahtar konuları belirleyin.

Deepgram sınırları

Hızlı veya üst üste binen konuşmalar, çıktının noktalama işaretlerini ve yapısını bozabilir, bu da kullanıcıların bazen bunları manuel olarak düzeltmesi gerektiği anlamına gelir.

Deepgram fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Yıllık 4.000 $+

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Deepgram puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Deepgram hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Ses kalitesi net olmasa bile transkripsiyon kalitesi oldukça iyidir. Gerçek zamanlı sesi çok iyi işler ve akış API'sı çok düşük gecikme süresine sahiptir, bu da canlı uygulamalar için büyük bir artıdır.

5. Synthflow (Görsel konuşma akış tasarımcısı için en iyisi)

Synthflow aracılığıyla

Synthflow ile doğal dil komutları kullanarak AI ajanları oluşturabilir veya çağrı akışı ve mantığı üzerinde tam kontrol sahibi olmak için sürükle ve bırak akış tasarımcısına geçebilirsiniz.

Mantık ayarlandıktan sonra, araç, kullandıkları yapay zeka modeli ve müşterilerle nasıl etkileşim kurdukları için ajanları özel hale getirmenize olanak tanır.

30'dan fazla dili destekleyen ve yerleşik ses düzenleme özelliğine sahip bu yapay zeka seslerini, sektöre özgü jargon, özel kelime dağarcığı, konuşma hızı, kesinti yönetimi ve daha fazlası için yapılandırabilirsiniz.

Birden fazla müşteriyi yöneten büyük ajanslar veya işler için Synthflow, farklı alt hesaplar altında beyaz etiketli ajanların dağıtımına olanak tanır.

Synthflow'un en iyi özellikleri

Gelen destek çağrıları ve satış çağrıları dahil olmak üzere canlı çağrılar için kullanıma hazır AI sesli ajan şablonları arasından seçim yapın veya akış tasarımcısını kullanarak özel sesli ajanlar oluşturun.

Telefon sistemleri, CRM'ler ve takvimler dahil 200'den fazla uygulamada eylemleri tetikleyici olarak kullanın. Bunları ajanın ş akışına adımlar olarak ekleyin.

AI'nın onaylanmış bilgi kaynaklarından veri almasını ve doğru, marka güvenliği sağlayan yanıtlar vermesini sağlayan koruyucu önlemlerle AI sesli ajanları kullanın.

Synthflow sınırları

Bazı kullanıcılar, yüksek gecikme oranı ve cümlenin ortasında kesintiye uğradığında konuşmaya devam edememe sorunu yaşadıklarını bildiriyor.

Synthflow fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Pro: Aylık 450 dolar

Büyüme: Aylık 900 dolar

Ajans: Aylık 1400 dolar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Synthflow puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Synthflow hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Doğal ve konuşma gibi gelen bir AI çağrı akışını bu kadar hızlı oluşturabilmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Farklı potansiyel müşteri yanıtları için dallanma mantığı tasarlama özelliği, sanki gerçek bir insan temsilcisi çağrıyı yönetiyormuş gibi hissettiriyor. Ayrıca, potansiyel müşterileri değerlendirme, randevu alma ve daha fazlası gibi eylemleri otomasyonuna tabi tutabiliyorum.

6. Vapi (Ses ürünleri için geliştirici odaklı API için en iyisi)

Vapi aracılığıyla

Vapi, programlanabilir, yüksek düzeyde yapılandırılabilir sesli yapay zeka ürünlerini büyük ölçekte oluşturmak için geliştiricilere öncelik veren bir platformdur. API öncelikli yaklaşımı, takımların özel kod kullanarak aramaların nasıl işleneceğini tanımlamasına ve mantık ve komut istemleri üzerinde derinlemesine kontrol sahibi olmasına olanak tanır.

Aracın gerçek zamanlı ses altyapısı, her gün binlerce eşzamanlı aramayı işlerken bile 500 ms'nin altında gecikme süresi sunar. Ayrıca, yerleşik konuşma koruyucuları model halüsinasyonlarını önler, böylece konuşmalar hem doğal hem de düzenli kalır.

Vapi, harici TTS/ASR motorlarıyla iyi işler ve ElevenLabs gibi ses sağlayıcıları ile Deepgram gibi ASR sağlayıcılarını bir arada kullanmanıza olanak tanır. Çağrı yönlendirme ve hassas faturalandırma üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen takımlar için Vapi ideal bir seçimdir.

Vapi'nin en iyi özellikleri

Binlerce kullanıma hazır sesli ajan şablonundan seçim yapın veya sesli API'yi yapılandırarak ajanın sesini, mantığını ve davranışını kontrol edin.

Üretime geçmeden önce, yerleşik sanal ortamı kullanarak farklı komutlar, sesler ve akışlarla AI ajanlarını simüle edin veya test edin.

Arama sırasında araya girme, koruma önlemleri ve bağlam aktarımı gibi araçlarla arama sırasında kesintileri sorunsuz bir şekilde yönetin.

Vapi sınırları

Karmaşık ş Akışları ve sistem entegrasyonları için geliştiricinin katılımı gerekir.

Vapi fiyatlandırması

Ücretsiz

Kullandıkça Öde: Kullanıma dayalı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Vapi puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

7. Retell AI (Toplu çağrı dağıtımı ve izleme için en iyisi)

Retell AI aracılığıyla

Ölçeklenebilir AI sesli ajanları oluşturmak, test etmek ve izlemek için kurumsal odaklı bir platform mu arıyorsunuz? Retell AI, toplu arama, markalı arayan kimliği ve eşzamanlı arama gibi yerleşik özellikleriyle yüksek çağrı hacimlerini yönetebilir.

Görsel konuşma akış oluşturucu ve API aracılığıyla derin geliştirici yeteneklerini kullanarak ajanlar oluşturabilirsiniz.

Ajanlar, web siteleri veya belgeler gibi mevcut bilgi tabanınızla otomatik olarak senkronizasyon sağlar ve gerçek konuşmalar sırasında kesintileri yönetmek için yerel bir sıra alma modeline sahiptir. Ancak, sektör ortalamasından daha yüksek olan ~ 800 ms gecikme süresi bekleyebilirsiniz.

Retell AI'nın en iyi özellikleri

Toplu arama araçlarını kullanarak, markalı arayan kimliği, dönüşüm izleme ve doğrulanmış telefon numaraları ile dış arama kampanyaları yürütün, böylece aramalarınız spam olarak işaretlenmesin.

Bağlamı anlayabilen ve doğru tuşlara doğru yönde basabilen sesli ajanlarla IVR sistemlerini atlayın.

Merkezi bir gösterge paneli ile çağrı kampanyalarını izleyin, başarı oranlarını takip edin, kullanıcı duyarlılığını analiz edin ve genel çağrı gecikme süresini ölçün.

Retell AI sınırları

Ses klonlama yerel olarak desteklenmez ve hoparlör özelleştirme seçenekleri sınırlıdır.

Retell AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Kullandıkça öde: Dakika başına 0,07 $+

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Retell AI puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Retell AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Retell AI'da en çok beğendiğimiz özellik, gerçek zamanlı sentez ve transkripsiyon modelleri sayesinde inanılmaz derecede doğal sesli etkileşimler sunabilmesidir. AI ajanı projelerimizde, özellikle müşterilerimizle olan projelerde, sorunsuz, doğru ve ölçeklenebilir konuşma deneyimleri elde etmek için anahtar bir çözüm olmuştur.

Cognigy aracılığıyla

Kurumsal düzeyde bir konuşma yapay zeka platformu olan Cognigy, her gün binlerce çağrıya yanıt veren iletişim merkezleri ve büyük işletmeler için tasarlanmıştır.

Bu araç, basit IVR akışının ötesine geçerek, yüksek hacimli kullanım için tasarlanmış gelişmiş yönlendirme, yedekleme ve eskalasyon kurallarına sahip sesli ajanlar oluşturmak için görsel, sürükle ve bırak özellikli bir oluşturucu sağlar.

Ayrıca, self servis sesli ajanlar, dijital sohbet ajanları ve hatta insan temsilcilerinize gerçek zamanlı olarak yardımcı olan bir "Ajan Copilot" gibi farklı amaçlar için ajanlar oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

Ses analizi özelliği yerleşiktir. Böylece performansı izleyebilir ve her bir ajanın başarısını gerçek zamanlı olarak optimize edebilirsiniz. Bu, karmaşık çağrı yönetimi gereken bankacılık veya telekom gibi sektörler için idealdir.

Cognigy'nin en iyi özellikleri

Özel kişilerin arama sırasında fotoğraf çekmelerine, konumlarını paylaşımlarına, ödemeleri gerçekleştirmelerine, imzalarını göndermelerine ve daha fazlasını yapmalarına olanak tanıyın.

Sesli yapay zekayı büyük telekom sistemleri (Genesys, Avaya vb.), veri kaynakları, CRM ve ERP araçlarıyla entegre edin.

Gerçek zamanlı duygu analizi ve uzun süreli hafıza saklama özelliği sayesinde, bağlamı kaybetmeden uzun süren çağrıları yönetebilirsiniz.

Cognigy sınırları

Gerçek anlamda kod gerektirmeyen bir arayüze sahip değildir ve özel uzantılar oluşturmak için API, JavaScript, HTTP vb. gibi teknik beceriler gerektirebilir.

Cognigy fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cognigy puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Murf. ai (Sosyal içerik seslendirmeleri için en iyisi)

Murf. ai, stüdyo kalitesinde AI seslendirmelerine odaklanır ve videolar, kurslar, podcast'ler veya pazarlama reklamları için gerçekçi anlatımlara ihtiyaç duyan içerik oluşturucular için tasarlanmıştır.

20'den fazla dil ve aksanda 200'den fazla gerçekçi AI sesi içerir ve ses tonu, hız ve vurgu açısından özelleştirilebilir. Ayrıca ses klonlama, AI dublaj ve ses değiştirme özellikleri de sunar.

Ancak Murf, tamamlanan sesli ajanlar oluşturmaz. Yalnızca diğer ş Akışlarına entegrasyonlar için veya bağımsız bir IVR sistemi olarak kullanabileceğiniz metin bileşenini sağlar.

Murf. ai en iyi özellikleri

Yerleşik ses düzenleyicisini kullanarak ekstra ses araçlarına ihtiyaç duymadan telaffuzu düzeltin, kelimeleri vurgulu okuyun, hızı ayarlayın veya duraklamalar ekleyin.

Canva, PowerPoint ve Google Slides gibi platformlarda projelerinize doğrudan seslendirme ekleyin.

Zaman Çizelgesi Düzenleyicisini kullanarak seslendirme sesini slaytlar veya video ile mükemmel şekilde senkronizasyon sağlayın.

Murf. ai sınırlaması

Bazı ses tonları belirli dillerde veya karmaşık metinlerde biraz robotik geliyor.

Murf. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: Aylık 29 dolar

iş: Aylık 99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Murf. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Murf.ai hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Kolay özel ile doğal sesli AI sesler oluşturur, profesyonel ses kapaklarını hızlı ve kolay bir şekilde yapmak için mükemmel olan birçok dil ve stil sunar.

10. Bland (Ölçeklenebilir giden arama kampanyaları için en iyisi)

via Bland

İnsan benzeri sesli ajanlarla giden aramaları otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir AI platformu arıyorsanız, Bland iyi bir seçimdir. CRM'nizi güncellemek veya takvim randevuları ayarlamak gibi mevcut teknoloji yığınınıza bağlantı sağlayan özel yollar, tetikleyiciler ve eylemler içeren görsel bir oluşturucu kullanarak canlı arama akışları tasarlayabilirsiniz.

Yerleşik konuşma kontrolleri sayesinde, bu araç ajanların senaryodan sapmasını veya kendi kapsamları dışındaki konuları ele almasını engeller. Ayrıca, örnek diyaloglar ve müşteri bağlamı sağlayıcıyla ajanların etkileşim şeklini özel hale getirebilirsiniz.

Bland açık uçlu çağrıları yönetebilse de, süreç şeffaf değildir ve bu da uyumluluk riskini artırır. Bununla birlikte, randevu alma, bilgi toplama, doğrulama çağrıları vb. gibi gelen destek çağrıları için mükemmeldir.

En iyi özellikler

Görsel akış oluşturucu kullanarak temsilcilerin konuşma akışlarını oluşturun ve kontrol edin, böylece temsilcilerin marka kimliğine uygun davranmalarını sağlayın.

AI aracısı ile CRM'inize veya diğer araçlarınıza bağlantı kurarak randevu alma veya özel kayıtlarını gerçek zamanlı olarak güncelleme gibi işlemleri gerçekleştirin.

Yüksek hacimleri yönetebilen otomatik ölçeklendirme altyapısı ile büyük çaplı giden arama kampanyalarını yönetin.

Sıradan sınırlar

Bağımsız testler, ajanların yapay zeka özelliklerini gizlemek için senaryolara göre hareket edebileceğini ortaya çıkardıktan sonra etik ve şeffaflık konusunda endişeler ortaya çıktı.

Sıradan fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Sıradan derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

AI Sesli Ajanlar Nasıl İşler?

AI sesli ajanlar, konuşulan kelimeleri akıllı eylemlere dönüştüren ve ardından yanıtları doğal sesli konuşmaya dönüştüren gelişmiş, gerçek zamanlı bir süreçle iş yapar.

Süreç dört anahtar aşamadan oluşur:

Otomatik Konuşma Tanıma (ASR): Bu, ajanın "kulakları"dır. Kullanıcı konuştuğunda, ASR modeli sesi yakalar ve metne dönüştürür.

Doğal Dil İşleme (NLP) ve Anlama (NLU): Konuşma metne dönüştürüldükten sonra, NLP algoritmaları anlamını analiz eder. Niyetleri tanır, hedefleri belirler ve bağlamı anlamak için tarihler veya isimler gibi anahtar ayrıntıları çıkarır.

Büyük Dil Modelleri (LLM) ile yanıt oluşturma: Kullanıcı isteğini anladıktan sonra, ajan GPT-4 gibi bir LLM kullanarak ilgili ve bağlamsal bir yanıt oluşturur.

Metin-Konuşma (TTS) sentezi: LLM'nin metin yanıtı, bir TTS motoru kullanılarak tekrar sesli konuşmaya dönüştürülür. Modern TTS sistemleri oldukça gelişmiştir ve konuşmanın ritmini, vurgusunu ve tonlamasını yöneterek doğal ve insan benzeri bir konuşma çıktısı üretir.

AI Sesli Aracıları Kullanmanın Avantajları

Sesli AI ajanlarını iş operasyonlarına entegre etmenin birçok stratejik avantajı vardır:

Maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı: Tekrarlayan çağrıları ele alan bir AI telefon ajanı, çağrı başına maliyeti azaltır ve insan ajanların yüksek değer, karmaşık müşteri sorunlarına odaklanmaları için ücretsiz zaman kazandırır.

7/24 kullanılabilirlik ve küresel kapsama alanı: İnsan temsilcilerden farklı olarak, AI telefon temsilcileri yorulmadan veya saat farkı nedeniyle zaman kaybetmeden farklı dillerde birden fazla çağrıyı aynı anda yanıtlayabilir.

Müşteri memnuniyetini (CSAT) artırın: Sinir bozucu bekleme sürelerini tamamen ortadan kaldırın. Sık sorulan sorulara anında yanıtlar ve çözümler sunarak müşteri memnuniyetini artırın ve sadakat oluşturun.

Veri toplama sürecini iyileştirin: AI telefon ajanları, verilerin toplanmasını, işlenmesini ve depolanmasını kolaylaştırır. Bazı araçlar, arayanların imza göndermesine, işlem yapmasına ve arama sırasında fotoğraf çekmesine de olanak tanır.

Gerçek zamanlı çağrı transkriptleri ve içgörüler: Sesli ajan, çağrı sonrası görevleri otomatik olarak yerine getirir. Çağrıları transkribe eder, kaydeder ve müşteri duyguları ile yaygın sorunları analiz eder ve her çağrı için ayrıntılı bir rapor sunar.

Büyük ölçekte kişiselleştirme: Sesli AI ajanları, etkileşimleri kişiselleştirmek için CRM ve diğer iş sistemlerinize erişebilir. Müşterileri isimleriyle selamlayabilir, geçmiş etkileşimlere atıfta bulunabilir ve öneriler sunarak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratabilirler.

AI Sesli Ajanlar için En İyi Kullanım Örnekleri

AI sesli ajanların yüksek benimsenme oranına sahip olduğu bazı alanlar şunlardır.

1. Özel müşteri hizmetleri

AI sesli ajanlar, müşteri sorularına anında yanıt verebilir, sipariş güncellemelerini sağlayabilir, sipariş izleme sorgularını yanıtlayabilir ve iade taleplerini 7/24 işleyebilir.

2. Proje yönetimi

Genel PM araçlarıyla, bir görevle ilgili güncelleme almak için yaklaşık 5-7 zahmetli tıklama gerekir. Sesinizi kullanarak görevleri dikte edebilir ve AI'nın çalışma alanınızda iş yapmasını sağlayabilirseniz ne olur?

ClickUp'ın Talk-to-metin özelliği, transkripsiyon yazılımına olan ihtiyacı ortadan kaldırır, iç toplantı transkripsiyonlarına yardımcı olur ve kişisel AI asistanınız olarak görev yapar.

3. Konaklama

Oteller ve tur acenteleri, seyahat edenlere 7/24 telefon desteği sağlamak için müşteri hizmetlerinde yapay zekayı yaygın olarak kullanıyor. Çok dilli asistanlar, dünyanın dört bir yanından gelen müşterilere seyahat rezervasyonu yaparken veya seyahat programlarını onaylarken yardımcı olabilir.

4. Randevu planlama

Sesli asistanlar, uygunluk durumuna göre onaylama veya değişiklik yapma yoluyla randevu alma ş akışlarını basitleştirir. Ayrıca, çift rezervasyonları önlemek için CRM ve takvim araçlarıyla entegrasyonlar sağlayabilirler.

Sık Sorulan Sorular

Sesli ajanlar gerçek konuşmaları yönetir ve aramalar sırasında soruları yanıtlar. Sohbet robotları ise metin üzerinden konuşmaları yönetir. Gecikme, ses prozodisi ve telefon entegrasyonu önemliyse sesi tercih edin. Birçok üretim sistemi, çok kanallı kapsama için her ikisini birleştirir.

ClickUp, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Felemenkçe, Korece ve daha birçok dilde çeviri ve yerelleştirme desteği sunar. ElevenLabs ve Murf, çok dilli TTS sağlayıcısıdır. Deepgram, birçok ASR dilini destekler.

Evet. Ajanlar herhangi bir konuşma diline göre ince ayarlanabilir ve jargon ve ürün adlarını işlemek için telaffuz listeleri veya bilgi tabanları ile birlikte kullanılabilir.

Ses için dakika başına ücretlerin yanı sıra ayrı ASR ve TTS maliyetleri de bekleyin. Orkestrasyon katmanları platform ücretleri ekleyebilir. Pilot uygulama yapın, beklenen dakika ve eşzamanlılık sayısını simüle edin ve commit etmeden önce bir maliyet modeli oluşturun.

Sesli komutları ş akışlarına dönüştürmek ve toplantılardan eylem öğelerini otomatik olarak özetlemek, transkripsiyonunu yapmak ve yakalamak istiyorsanız ClickUp mükemmel bir seçimdir.

Güvenlik, satıcı kontrollerine bağımlılıktır: SOC 2, HIPAA, şifreleme ve VPC/yerinde seçenekler. Sertifikaları yayınlayan ve hassas bilgiler için uygun dağıtım modelleri sunan satıcıları seçin.

Bazı sağlayıcılar ASR veya TTS için şirket içi veya uç dağıtımlar sağlar. Tamamen çevrimdışı yığınlar karmaşık ve pahalıdır. Çevrimdışı çalışmaya ihtiyacınız varsa, şirket içi veya gizli bulut seçenekleri sunan sağlayıcıları tercih edin.