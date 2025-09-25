İş Dağınıklığını Çözmek: ClickUp'ın Çözüm Mimari Direktörü, AI ve İşin Geleceği Hakkında Konuşuyor

İş Dağınıklığının Yaşandığı Bir Gün

Monday günü saat 9:00. Dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda, Slack, Outlook, Jira, Salesforce, Google Dokümanlar ve bir düzine diğer uygulamadan gelen bir dizi bildirimle karşılaşıyorsunuz.

İlk 30 dakikayı geçen hafta neler olduğunu bir araya getirmekle geçiriyorsunuz. Öğlene kadar 15 farklı araç arasında anahtar yaptınız, durum güncellemeleri için üç kişiyi takip ettiniz ve verileri bir sistemden diğerine manuel olarak kopyaladınız. Günün sonunda, anlamlı iş yapmak yerine parçalanmış ş akışlarıyla uğraşmak ve bağlam değiştirmeyle mücadele etmek için daha fazla zaman harcadığınızı fark ediyorsunuz.

Araçları, bildirimleri ve manuel güncellemeleri yönetmek, yani iş dağınıklığı, iş gününüzü tüketir ve anlamlı işler yapmanızı engeller

Bu, iş operasyonlarında Work Sprawl 'dır. Ve bu sadece bir rahatsızlık değil, verimlilik, dijital dönüşüm ve çalışan moralini trilyonlarca dolarlık bir yük haline getiriyor. Ben bunu yaşadım, bununla mücadele ettim ve şimdi ClickUp'ta kuruluşların bunu tamamen ortadan kaldırmasına yardımcı oluyorum.

Son araştırmalar bunu doğruluyor: Forrester Total Economic Impact™ araştırması, ClickUp kullanan kuruluşların üç yıl içinde %384 yatırım getirisi elde ettiğini ve takımların daha önce parçalı ş Akışı ve manuel süreçler nedeniyle kaybettiği binlerce saati geri kazandığını ortaya koydu. Ancak bu sayılar sadece istatistik değil, benim bizzat yaşadığım bir gerçeği yansıtıyor.

Ancak bu sayılar sadece istatistik değil, benim bizzat yaşadığım bir gerçeği yansıtıyor.

İlk Günler: İş Dağınıklığı Normdu

ClickUp'a katılmadan önce, büyük bir sağlık ve yatırım şirketinde iş sistemleri takımını yönetiyordum. Hesap, insan kaynakları, yatırım yönetimi, mühendislik, pazarlama gibi her türlü SaaS aracına sahiptik. Her departmanın favori platformu vardı ve hiçbirisi birbiriyle iletişim kurmuyordu.

Sonuç? Her yerde silolar.

Destek veya pazarlama takımlarının mühendislik ekibine gidip, sadece durum istemek için geliştiricilerin akışını bozduğunu görürdüm. Pazarlama ekibine Jira'yı kullanmaya başlayarak bu sorunu "çözmeye" çalıştık. Ekip, bu aracı eğitim için kullandı, ardından hemen beyaz tahtalarına geri döndü. Neden? Çünkü araç, iş akışlarına veya diline uymuyordu. Bu, IT departmanının gerçek sorunu çözmeyen bir çözümü zorunlu kıldığı klasik bir durumdu.

Bu deneyim bana iki şey öğretti: Parçalanma sadece araçlarla ilgili değil, bağlam ve kültürle de ilgilidir Takımları bir araca uyum sağlamaya zorlamak (tersini yapmak yerine) direnç ve boşa harcanan çaba ile sonuçlanır

"Aha" Anı: Birleşmenin Gücünü Keşfetmek

ClickUp'ı ilk gördüğümde, sanki bir ampul yandı.

Her takımın ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnek, ancak siloları yıkacak kadar birleşik bir platformdu. İlk kez, bir görevinin hem pazarlama hem de mühendislik departmanlarında yer aldığı, bağlamın çeviride kaybolmadığı ve takımların büyük resmi gözden kaçırmadan kendi dillerinde iş yapabileceği bir dünya hayal edebildim.

Ancak asıl sihir sadece özelliklerde değildi. Felsefedeydi: insanlara uyum sağlayan bir çalışma alanı oluşturmak, tersini değil. Gerçek ve kalıcı bir değişim yaratmanın tek yolu budur.

Yayılmanın Devam Etmesinin Nedeni: Parçalanmanın İnsani Yönü

Dürüst olalım: takımlar, araçları üzerindeki kontrolü bırakmak istemiyor. Bu çok doğal. Araç seçim, fonksiyon kadar kimlik ve özerklikle de ilgilidir, özellikle de yazılımın benimsenmesinin dijital ş akışlarını etkilediği kurumsal teknoloji yığınlarında. Bu yüzden pek çok "dijital dönüşüm" projesi başarısız oluyor: insan unsurunu göz ardı ediyorlar.

Bu döngü kendini tekrar ediyor: BT standartlaştırmaya çalışıyor, iş birimleri direniyor ve yeni nokta çözümleri yığına ekleniyor. Sonuç? Daha fazla silo, daha fazla sürtüşme ve daha fazla manuel geçici çözüm.

Bu zorluk giderek artıyor. 2025 yılında dijitalleşmenin yan etkileri üzerine yapılan bir araştırmaya göre, kurumsal “rol aşırı yükü” ile karşı karşıya kalıyor. Bu durumda, parçalanmış ş akışlarını ve araçların yaygınlaşmasını yönetme yükü, işlerin yürütülmesini ve çalışanların refahını olumsuz etkiliyor. Dijital araçlar çoğaldıkça, çalışanların dikkat ve enerjisine olan talep de artıyor. Bu da, birleşik ve bağlam açısından zengin çalışma alanlarını her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

Bundan kurtulmanın tek yolu, takımların bulunduğu noktada onlarla toplantı yapmak, onlara neler yapabileceklerini göstermek ve ardından adım adım daha birleşik bir iş yöntemine doğru yönlendirmektir.

sorun sadece çok fazla araç olması değil, sürekli bağlam değiştirme. Ortalama bir çalışan günde 1.200 kez uygulamalar arasında anahtar yapıyor ve sadece odaklanmak için haftada yaklaşık 4 saat kaybediyor. *

Ortalama bir çalışan, günde binlerce kez uygulamalar arasında anahtar kullanarak her hafta saatlerce odaklanma süresini kaybediyor (ClickUp 2024 Verimlilik Durumu Raporu)

Yeni Ufuk: AI Dağınıklığını Ortadan Kaldırmak ve Bağlamın Kritik Rolü

Uygulama yayılmasını kontrol altına almaya başladığımız anda, yapay zeka ortaya çıktı. Birdenbire, her takım kendi yapay zeka aracını istedi. Ancak burada bir sorun var: Yapay zeka, bağlama erişimi kadar iyidir.

AI'nız en son proje güncellemelerini, müşteri konuşmalarını veya stratejik öncelikleri bilmiyorsa, bu sadece başka bir silo araçtır ve AI Sprawl 'ı daha da kötüleştirerek kafa karışıklığını ve manuel çabayı artırır.

AI, erişebildiği bağlam kadar iyidir. AI'nız işinizde neler olup bittiğini bilmiyorsa, sadece başka bir parlak nesneye dönüşür.

Gerçek atılım, yapay zeka çalışma alanınıza derinlemesine entegre edildiğinde, bağlamı gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yükleyip güncellediğinde gerçekleşir. İşte o zaman "parlak bir nesne olarak yapay zeka"dan "işte gerçek bir ortak olarak yapay zeka"ya geçersiniz

Gerekli olanlar: AI dönüşümü için teknik ve organizasyonel ön koşullar

Ancak gerçek AI Convergence'ı elde etmek, sadece yeni bir araç eklemekle olmaz. Bunun için şunlar gerekir:

Birleştirilmiş veri mimarisi: Tüm işleriniz, iletişimleriniz ve bilgileriniz tek bir erişilebilir platformda bulunmalıdır

Canlı bağlam beslemeleri: AI, gerçek zamanlı güncellemelere erişebilmelidir — artık eski veriler veya manuel yüklemeler yok

Süreç haritalama: AI'nın ş akışlarınızı bozmak yerine geliştirebilmesi için ş akışlarınızı anlamanız ve belgelemeniz gerekir

değişime hazır kültür:* AI günlük işlerin bir parçası haline geldikçe, takımlar denemeye, öğrenmeye ve yinelemeye açık olmalıdır

ClickUp olarak, bağlamın her zaman canlı ve eyleme geçirilebilir olduğu bir platform oluşturmak için büyük yatırımlar yaptık. AI ajanlarımız sadece soruları yanıtlamakla kalmaz, proaktif olarak içgörüler sunar, rutin görevleri otomatikleştirir ve işinizin gelişmesine uyum sağlar.

i̇şte başarıyla tamamlanan yapay zeka dönüşümü için gerekli ön koşulların görsel özeti:*

AI Dönüşüm Matrisi: Parçalı ş akışlarından birleşik, AI destekli verimliliğe

Vaka Çalışması: Yayılmadan Birleşmeye — Öncesi ve Sonrası

Araçların birleştirilmesi ve yapay zekanın entegrasyonları, bu takımın verimliliğini ve deneyimini dönüştürdü: manuel kaostan verimli başarıya

İş Dağınıklığının maliyetini ve Birleşik Çalışma Alanının gücünü gerçekten anlamak için, bunların nasıl işlediğini görmek gerekir. İşte, bir küresel pazarlama takımının parçalanmış ş akışlarından ve dağınık araçlardan, uygulamayı kolaylaştıran ve oluşturuculara zaman kazandıran, yapay zeka destekli birleşik bir çalışma alanına nasıl geçtiği.

Önce:

Küresel bir pazarlama takımının altı farklı araçla kampanyalar yönettiği görülüyordu. Proje güncellemeleri e-posta konu dizilerinde kayboluyor, yaratıcı varlıklar Dropbox'ta saklanıyor ve raporlama manuel olarak bir kabusa dönüşüyordu. AI araçları denendi, ancak her biri manuel bağlam yüklemeleri gerektiriyordu ve kısa sürede kullanılmaktan vazgeçildi.

Sonrası:

Takım, ClickUp'a geçerek projeleri, belgeleri ve iletişimi birleştirdi. AI ajanları artık kampanya ilerlemesini izliyor, haftalık durum raporları oluşturuyor ve hatta canlı proje verilerine dayalı yaratıcı özetler hazırlıyor. Durum toplantıları daha kısa, raporlama otomasyonlu ve ekip bilgi peşinde koşmak yerine yaratıcılık için daha fazla zaman harcıyor.

Gerçek AI birleşiminin etkisi çarpıcıdır. AI'yı ş Akışlarına entegre eden kuruluşlar, bireysel performansta %40'a varan önemli bir artış görmektedir!

AI entegrasyonu, bireysel performansı %40'a kadar artırabilir (ClickUp 2024 Verimlilik Durumu Raporu)

Değişimi Yönlendirmek: Kademeli Kazanımların Gücü

Gördüğüm en büyük hatalardan biri, AI dönüşümüyle "okyanusu kaynatmaya" çalışmaktır. Bunun yerine, kademeli kazançlar elde etmeyi savunuyorum: AI'nın anında, somut değer sağlayabileceği belirli ş akışları bulmak.

Meksiko'da düzenlenen Secret Supper etkinliğini asla unutmayacağım. Özel bir değerlendirme ölçeği kullanarak satış görüşmelerini otomatik olarak puanlayan bir ajanı tanıttım. Birkaç saat içinde, saatler süren manuel incelemeyi ortadan kaldıran bir kavram kanıtı oluşturmuştum. Tepkiler mi? Herkes hayretler içinde kaldı. Birdenbire, yapay zeka soyut bir kavram olmaktan çıktı ve uygulamaya geçirildi. İnsanlar, bunun günlük işlerini nasıl değiştireceğini görebiliyorlardı.

Bu "aha" anları, direnci aşmanın anahtarıdır. Anlatmayın, gösterin.

Gerçekçi, alakalı ve benimsemesi kolay hale getirin.

Değişim Yönetimi: Sürdürülebilir Dönüşüm için Çerçeveler

AI dönüşümü sadece teknik bir proje değil, kültürel bir projedir. Başarı için hem aşağıdan yukarıya katılım hem de yukarıdan aşağıya destek gereklidir.

Değişim yönetimi kılavuzumuz: Paydaş Harita: Takımlar genelinde şampiyonları, şüphecileri ve etkileyicileri belirleyin

i̇letişim Planı:* Her aşamada "neden", "nasıl" ve "bunun bana ne faydası var" sorularının yanıtları ile paylaşım yapın

Pilot Programlar: Küçük adımlarla başlayın, etkisini ölçün ve başarıları kutlayın

benimseme Metrikleri:* Sadece oturum açma sayısını değil, kullanımı, memnuniyeti ve iş sonuçlarını da izleme

Sürekli Geri Bildirim: Takımların neyin işe yarayıp neyin yaramadığını paylaşım kanalları oluşturun

Her şeyden önce, insanların sizin inşa ettiğiniz gelecekte kendilerini görmelerine yardımcı olmakla ilgilidir.

Gizli Sır: Birleştirilmiş Bağlam

ClickUp'ın gerçek gücü ve işin geleceği birleştirilmiş bağlamda yatıyor. Tüm işleriniz, bilgileriniz ve iletişiminiz tek bir yerde toplandığında, AI nihayet vaatlerini yerine getirebilir. Bu sadece teori değil; AI birleşimi, dağınık ş akışlarına karşı bir panzehir olduğunu kanıtlamış durumda ve takımların bilişsel yükünü azaltmasına, uygulamayı hızlandırmasına ve yaratıcılığı ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor.

Bu sadece verimlilikle ilgili değil. Bilişsel yükü azaltmak , siloları yıkmak ve takımların daha hızlı ve akıllı hareket etmesini sağlamakla ilgili. Herkesin aynı oyun kitabına göre çalıştığı, inovasyonun gelişebileceği bir çalışma alanı yaratmakla ilgili.

bu, günümüzde eksik olan parçadır. * Bağlantısız araçlar ve yapay zeka yayılımıyla boğulmuş bir dünyada, ClickUp hepsini bir araya getiriyor: dünyanın ilk Birleştirilmiş Yapay Zeka Çalışma Alanı. Bu, sadece yardımcı olmakla kalmayan, birleştiren bir yapay zeka.

İşte ClickUp Brain 'in vaadi budur.

ClickUp Brain: Bağlamsal AI Eylemde

Ek olarak eklenen yardımcı pilotların aksine, ClickUp Brain çalışma alanınızın bir parçasıdır. Projeleri anlar, çünkü projelerin içinde yaşar; toplantı notlarını özetler, güncellemeleri oluşturur, görevleri otomasyonla gerçekleştirir ve engelleri tüm bağlamı bozmadan ortaya çıkarır. Ve gerektiğinde, ş Akışınızdan hiç ayrılmadan hız, nüans veya derinlik arasında seçim yaparak önde gelen AI modelleri (ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlası) arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp Brain iş başında: AI özellikleri çalışma alanınıza yerel olarak entegre edilmiştir ve gerçek zamanlı özetler, güncellemeler ve otomasyon sağlar; hepsi tam bağlam içinde

Ve ClickUp Brain MAX ile daha da fazlasını elde edebilirsiniz:

Talk to Text , fikirlerinizi söylediğiniz anda yakalar ve bunları anında görevlere, notlara veya belgelere dönüştürür; yazmaya gerek kalmaz.

Sesinizi verimlilik aracınız haline getirin: ClickUp Brain MAX'taki Talk to Metin özelliği ile, sözlü fikirlerinizi anında eyleme geçirilebilir görevlere, notlara veya belgelere dönüştürebilirsiniz — yazmaya gerek yok

Bağlam farkındalığı, model esnekliği, Talk to Metin ve birleşik çalışma alanı: AI'yı ek bir araçtan organizasyonel AI dönüşümünün bir kaldıracına dönüştürmenin yolu budur.

Yolculuğu Görselleştirme: Dağınıklıktan Birleşikliğe

Basit bir şema hayal edin:

Sol: Her biri kendi verileri ve ş akışlarına sahip, birbirinden bağımsız uygulamaların oluşturduğu karmaşık bir ağ

Ortada: İş, bilgi ve iletişimin birleşik bir platforma taşınmasını temsil eden bir huni

Sağda: AI ajanlarının canlı bağlamda çalıştığı, işlerde otomasyon, tavsiyelerde bulunma ve hızlandırma sağlayan tek bir entegre çalışma alanı

Sık Karşılaşılan Tuzaklar (ve Bunları Önleme Yöntemleri)

Yeni bir teknolojiyi uygulamaya koymak, sadece bir aracı devreye sokmakla ilgili değildir; onu nasıl tanıtacağınız, entegrasyonlar yoluyla nasıl entegre edeceğiniz ve ölçeceğinizle ilgilidir. Liderler genellikle üç öngörülebilir şekilde tökezler:

Tuzak Daha iyi bir yaklaşım Takım onayı olmadan yeni bir araç kullanımı zorunlu kılmak Kullanıcıları erken aşamada dahil edin, ş akışlarını birlikte oluşturun ve ölçeklendirmeden önce pilot uygulama yapın AI'yı temel bir yetenek yerine ek bir özellik olarak ele almak AI'yı günlük ş akışlarına entegre edin ve canlı bağlama erişiminin olduğundan emin olun Başarıyı sonuçlarla değil, oturum açma sayısıyla ölçmek İş üzerindeki etkiyi izleme — zaman tasarrufu, hataların azaltılması, inovasyonun ortaya çıkması

Geleceğe Bakış: İşin Geleceği İçin Vizyonum

Yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde, yapay zeka ajanları takımlarımızın entegrasyonlu üyeleri haline gelecek; her zaman aktif, bağlam farkında ve sürekli öğrenen ajanlar olacaklar.

Ancak burada bir sorun var: kazanan kuruluşlar, birleşik çalışma alanını en iyi şekilde kullananlar olacak.

Araçlarını, ş akışlarını ve bilgilerini birleştirerek yapay zekanın gelişmesi için verimli bir zemin yaratacaklar.

En büyük fırsatlar, yaratıcılık, hız ve işbirliğinde yeni seviyelere ulaşmaktır. En büyük risk ise, altta yatan parçalanma sorununu çözmeden daha fazla araç ekleyerek "AI Sprawl" tuzağına düşmektir.

📮 ClickUp Insight: İnsanların %33'ü hala çoklu görev yapmanın verimlilikle eşdeğer olduğuna inanıyor. Gerçekte ise çoklu görev yapma, bağlam değiştirmenin maliyetini artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Beyniniz sekmeler, sohbetler ve kontrol listeleri arasında gidip gelirken, derin odaklanma en büyük darbeyi alıyor. ClickUp, ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplayarak tek bir göreve odaklanmanıza yardımcı olur! Bir görev üzerinde çalışırken internete bakmanız mı gerekiyor? Sesinizi kullanın ve ClickUp Brain MAX'tan aynı pencereden web araması yapmasını isteyin. Claude ile sohbet etmek ve üzerinde çalıştığınız taslağı düzeltmek mi istiyorsunuz? Çalışma alanlarınızdan ayrılmadan bunu da yapabilirsiniz! Sohbet, belgeler, görevler, gösterge panelleri, çoklu LLM'ler, web araması ve daha fazlası gibi ihtiyacınız olan her şey, kullanıma hazır tek bir Birleştirilmiş AI Çalışma Alanında bulunur!

Liderler için Tavsiyeler: Adım Adım Öneriler

Stratejiyi gerçek bir değişime dönüştürmek, güven ve ivme kazandıran günlük eylemler gerektirir. Liderlerin, takımlarını bu değişimi benimsemeleri için rehberlik etmek üzere atabilecekleri pratik adımlar şunlardır:

Empatiyle başlayın. Takımlarınızın gerçek sorunlarını anlayın. Değişimi zorlamayın, birlikte yaratın ş Akışlarınızı harita. Bağlamın kaybolduğu ve yapay zekanın değer katabileceği noktaları belirleyin Pilot uygulama, ölçüm, yineleme. Küçük deneyler başlatın, izleme ve ölçeklendirmeden önce iyileştirin Bağlama yatırım yapın. AI'nızın canlı, entegre verilere erişimi olduğundan emin olun. Aksi takdirde, sadece gürültü yaratmış olursunuz bunu bir takım çabasına getirin. * Aşağıdan yukarıya deneyimleri yukarıdan aşağıya liderlik ve destekle birleştirin. Başarıları kutlayın. Momentum ve güven oluşturmak için başarı hikayelerini paylaşım yapın Öğrenmeyi asla bırakmayın. Ortam hızla değişiyor. Meraklı ve alçakgönüllü olun ve sürekli yenilenmeye devam edin

Geri dönüp bir şeyi farklı yapacağım olsaydı, deneme ve öğrenme kültürünü oluşturmak için daha erken yatırım yapardım. Gelecek, uyum sağlayabilen ve takımlarının da aynı şeyi yapmasına yardımcı olanlara aittir.

Sonuç: İleriye Dönük Yol

İş Dağınıklığı trilyon dolarlık bir sorundur, ancak aynı zamanda neslimizin en büyük fırsatıdır. Araçlarımızı, ş akışlarımızı ve bağlamımızı birleştirerek ve yapay zekayı gerçek bir ortak olarak benimseyerek, sadece daha verimli değil, aynı zamanda daha insancıl organizasyonlar oluşturabiliriz.

Bu yolculuk kolay değil, ama buna değer. Ve deneyimlerimden öğrendiğim bir şey varsa, o da şudur: İşin geleceği, birleşmeye cesaret edenler tarafından inşa edilecek.

Devin Stoker, ClickUp'ın Çözüm Mimarisi Başkanıdır. Konuşma devam ettirmek için LinkedIn'de onunla bağlantı kurun.